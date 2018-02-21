13:04 21 февраля

Польша рассчитывает подписать контракт на покупку Patriot у США в 2018 году

Польша рассчитывает подписать контракт на покупку в США систем ПРО Patriot в первом квартале 2018 года, сообщил министр национальной обороны страны Мариуш Блащак в эфире Польского радио

Польша рассчитывает подписать контракт на покупку Patriot у США в 2018 году


Многое говорит о том, что вопрос Patriot мы закроем в первом квартале 2018 года
— сказал Блащак


В начале июля 2017 года министерство национальной обороны Польши и министерство обороны США подписали соглашение о поставке Варшаве комплексов Patriot. Подписание документа состоялось во время визита президента США Дональда Трампа в Варшаву. В документе сказано, что системы будут переданы Польше до 2022 года. Планируется, что на первом этапе — в 2021–2022 годах — в Польшу поставят две батареи Patriot с ракетами PAC-3 MSE и элементами системы управления и связи IBCS.



Использованы фотографии: РИА Новости / Игорь Зарембо
0

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Комментарии 5

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. rotmistr60 Сегодня, 12:39
    вопрос Patriot мы закроем в первом квартале 2018 года
    С поляками все понятно, т.к. у них крышу снесло еще раньше прибалтов. То требуют больше НАТОвских танков в Польшу, американские ПРО. А соображалка не соображает, что по концентрации войск в случае войны будут наноситься удары? За американскую благосклонность готовы подставить весь народ. Не хотят мирно существовать болезные.
    rotmistr60
    1. ul_vitalii Сегодня, 12:47
      hi Опыт создания правительства в изгнании у них имеется, а народ в их жизненном пространстве это второе.
      ul_vitalii
  2. DEZINTO Сегодня, 12:46
    А полякам видимо очень нравится....молчат и получают удовольствие....."давай сша вгони ракеты"!!!

    Ещё одни "весьмирснами"

    Реально не понимают что штаты кидают каждого своего "партнёра" когда захотят?, в любую секунду бац, и вы уже ниже плинтуса....ракеты увозятся, санкции вводятся, бесполётные зоны и т.д и т.п.
    А потом вдруг бац и 1 сентября замоячит....я конечно ни на что не намекаю.... laughing
    DEZINTO
  3. Egorovich Сегодня, 12:53
    Да похоже пшеки стоят в азиатской позе и ждут когда "Патриот" влетит в открытое заднее пространство. А зря совета у саудитов не попросили, они бы рассказали, как "успешно" сбивали йеменские ракеты(советские) этим "патриотом".
    Egorovich
  4. askort154 Сегодня, 13:03
    По миру пошла мода на российских С-400 : Китай, Турция - заключили договор. Саудовская Аравия и Ирак - согласовывают. Иран - получил С-300. А русофобам -полякам, Трам навязал свой несвежий "патриотизм".
    askort154
Картина дня