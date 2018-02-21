13:09 21 февраля

Официальный представитель YPG подтверждает, что сирийские войска вошли в Африн

Представитель вооружённых формирований курдов (YPG) на севере Сирии Рейзан Хеду заявил о том, колонна сирийских правительственных и проправительственных сил дошла до Африна. При этом Хеду называет прибывшие в Африн отряды «Сирийскими национальными силами» (СНС).

Информационная служба РИА Новости приводит заявление Рейзанах Хеду, который утверждает, что сводки командования вооружённых сил Турции об остановленной сирийской военной колонне турецкими войсками – ложь:
Эрдоган сегодня оказался плохим дорожным полицейским, заявив, что он остановил движение сирийских сил, которые направлялись в Африн. Эти слова неверны, силы уже в Африне.




Представители курдских отрядов


По словам Хеду, курдские отряды находятся в постоянном контакте с сирийским военным командованием и официальным Дамаском. А буквально накануне в те же отрядах YPG объявили, что не осуществляют никаких «сделок» с властями Сирии, и "просто попросили сирийскую армию о прибытии к Африну".

Между тем, на подконтрольных курдам интернет-ресурсах публикуются материалы о том, что в ходе недавних телефонных переговоров между президентами Турции и России Реджеп Эрдоган якобы угрожал сирийским властям, если армия САР поддержит курдов в Африне.

Использованы фотографии: Фейсбук
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Комментарии 5

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  1. Аристарх Людвигович Сегодня, 12:43
    Видать прижало курдов.
    Аристарх Людвигович
  2. Молот 75 Сегодня, 12:45
    О чем статья? Кто-то, что-то заявил, мы-то зачем это перепечатываем, да и еще из непонятных источников? Курды были счастливы если бы за них с турками кто-нибудь схлестнулся!
    Молот 75
  3. Egorovich Сегодня, 12:45
    Третий день курды анонсируют благую для себя весть, что сирийские войска вошли в Африн, а воз и ныне там. Турок этим не запугаешь, а для Асада нужна полная сдача курдами Афринского кантона сирийцам.
    Egorovich
  4. askort154 Сегодня, 12:47
    Уже неделю муссировался вопрос о входе ССА в Африн - с минуту на минуту. Турки ставили свои условия. Но только после разговора по телефону Путина с Эрдоганом, вопрос решился в пользу Сирии.
    askort154
  5. anjey Сегодня, 12:58
    .
    /YPG объявили, что не осуществляют никаких «сделок» с властями Сирии, и "просто попросили сирийскую армию о прибытии к Африну"
    Как то совсем невразумительная позиция -не государственного уровня ....
    anjey
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