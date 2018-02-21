Официальный представитель YPG подтверждает, что сирийские войска вошли в Африн
Представитель вооружённых формирований курдов (YPG) на севере Сирии Рейзан Хеду заявил о том, колонна сирийских правительственных и проправительственных сил дошла до Африна. При этом Хеду называет прибывшие в Африн отряды «Сирийскими национальными силами» (СНС).
Информационная служба РИА Новости приводит заявление Рейзанах Хеду, который утверждает, что сводки командования вооружённых сил Турции об остановленной сирийской военной колонне турецкими войсками – ложь:
По словам Хеду, курдские отряды находятся в постоянном контакте с сирийским военным командованием и официальным Дамаском. А буквально накануне в те же отрядах YPG объявили, что не осуществляют никаких «сделок» с властями Сирии, и "просто попросили сирийскую армию о прибытии к Африну".
Между тем, на подконтрольных курдам интернет-ресурсах публикуются материалы о том, что в ходе недавних телефонных переговоров между президентами Турции и России Реджеп Эрдоган якобы угрожал сирийским властям, если армия САР поддержит курдов в Африне.
Информационная служба РИА Новости приводит заявление Рейзанах Хеду, который утверждает, что сводки командования вооружённых сил Турции об остановленной сирийской военной колонне турецкими войсками – ложь:
Эрдоган сегодня оказался плохим дорожным полицейским, заявив, что он остановил движение сирийских сил, которые направлялись в Африн. Эти слова неверны, силы уже в Африне.
Представители курдских отрядов
По словам Хеду, курдские отряды находятся в постоянном контакте с сирийским военным командованием и официальным Дамаском. А буквально накануне в те же отрядах YPG объявили, что не осуществляют никаких «сделок» с властями Сирии, и "просто попросили сирийскую армию о прибытии к Африну".
Между тем, на подконтрольных курдам интернет-ресурсах публикуются материалы о том, что в ходе недавних телефонных переговоров между президентами Турции и России Реджеп Эрдоган якобы угрожал сирийским властям, если армия САР поддержит курдов в Африне.
Использованы фотографии: Фейсбук
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