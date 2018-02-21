В Британию прибыли первые учебные самолеты Texan II
На британскую авиабазу Валли прибыли из США два первых турбовинтовых учебно-тренировочных самолета (УТС) Beechcraft T-6C Texan II, сообщает bmpd.
Всего было заказано 10 самолетов. С 2019 года они будут использоваться для основного этапа подготовки летного состава ВВС и ВМС в рамках новой системы подготовки UK Military Flying Training System (UKMFTS).
Контракт ВВС Британии с компанией Affinity Flying Services был заключен в феврале 2016 года. Его стоимость составила 500 млн фунтов стерлингов.
«Согласно контракту, Affinity Flying Services в течение 15 лет (с 2019 по 2033 годы) должна в рамках UKMFTS обеспечивать два этапа подготовки летного состава для вооруженных сил Великобритании, для чего компания закупает и предоставляет соответствующую авиационную технику. Самолеты при этом будут нести британские опознавательные знаки, обозначения и военные номера (с ZM323 по ZM332). Ежегодно должно подготавливаться по 230 человек летного состава», – говорится в материале.
Начальный этап летной подготовки будет осуществляться на 23 легких турбовинтовых УТС Grob G120TP (уже поставлены в Британию). Для основного этапа подготовки будут использоваться 10 учебных самолетов T-6C.
Последующий повышенный этап летной подготовки в рамках программы будут обеспечивать уже сами Королевские ВВС на реактивных УТС BAE Systems Hawk T.2.
Всего было заказано 10 самолетов. С 2019 года они будут использоваться для основного этапа подготовки летного состава ВВС и ВМС в рамках новой системы подготовки UK Military Flying Training System (UKMFTS).
Контракт ВВС Британии с компанией Affinity Flying Services был заключен в феврале 2016 года. Его стоимость составила 500 млн фунтов стерлингов.
«Согласно контракту, Affinity Flying Services в течение 15 лет (с 2019 по 2033 годы) должна в рамках UKMFTS обеспечивать два этапа подготовки летного состава для вооруженных сил Великобритании, для чего компания закупает и предоставляет соответствующую авиационную технику. Самолеты при этом будут нести британские опознавательные знаки, обозначения и военные номера (с ZM323 по ZM332). Ежегодно должно подготавливаться по 230 человек летного состава», – говорится в материале.
Начальный этап летной подготовки будет осуществляться на 23 легких турбовинтовых УТС Grob G120TP (уже поставлены в Британию). Для основного этапа подготовки будут использоваться 10 учебных самолетов T-6C.
Последующий повышенный этап летной подготовки в рамках программы будут обеспечивать уже сами Королевские ВВС на реактивных УТС BAE Systems Hawk T.2.
Использованы фотографии: ВВС Великобритании
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