01:16 22 февраля

В Британию прибыли первые учебные самолеты Texan II

На британскую авиабазу Валли прибыли из США два первых турбовинтовых учебно-тренировочных самолета (УТС) Beechcraft T-6C Texan II, сообщает bmpd.



Всего было заказано 10 самолетов. С 2019 года они будут использоваться для основного этапа подготовки летного состава ВВС и ВМС в рамках новой системы подготовки UK Military Flying Training System (UKMFTS).


Контракт ВВС Британии с компанией Affinity Flying Services был заключен в феврале 2016 года. Его стоимость составила 500 млн фунтов стерлингов.

«Согласно контракту, Affinity Flying Services в течение 15 лет (с 2019 по 2033 годы) должна в рамках UKMFTS обеспечивать два этапа подготовки летного состава для вооруженных сил Великобритании, для чего компания закупает и предоставляет соответствующую авиационную технику. Самолеты при этом будут нести британские опознавательные знаки, обозначения и военные номера (с ZM323 по ZM332). Ежегодно должно подготавливаться по 230 человек летного состава», – говорится в материале.

Начальный этап летной подготовки будет осуществляться на 23 легких турбовинтовых УТС Grob G120TP (уже поставлены в Британию). Для основного этапа подготовки будут использоваться 10 учебных самолетов T-6C.

Последующий повышенный этап летной подготовки в рамках программы будут обеспечивать уже сами Королевские ВВС на реактивных УТС BAE Systems Hawk T.2.

Использованы фотографии: ВВС Великобритании
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Комментарии 11

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  1. Vard Вчера, 13:13
    Дёшево... оно конечно да... но всё же наверное с винтового на реактивные переучиваться... есть сложности...
    Vard
    1. Ратник с пулеметом Вчера, 15:58
      бюджет у старушки бритосии трещит по швам,не до жиру)))
      Ратник с пулеметом
  2. x.andvlad Вчера, 13:24
    Начальный этап летной подготовки будет осуществляться на 23 легких турбовинтовых УТС Grob G120TP
    Удачных полетов англосаксам на их Grobах wassat (от всей души)!
    x.andvlad
    1. nik-karata Вчера, 13:28
      ...23 легких турбовинтовых УТС Grob G120TP

      laughing прям таки с языка сняли!!!
      nik-karata
      1. x.andvlad Вчера, 13:32
        Для хороших людей не жалко! Пущай полетают...
        x.andvlad
  3. Лексус Вчера, 13:39
    Полагаю, что американцы именно на базе T-6C Texan II штурмовик примут. Уж больно удачная машина вышла. EMB-314 Super Tucano тоже хорош и получил распространение в мире, но американцы отдадут предпочтение "чисто" своей машине. Хотя, как штурмовики, и тот, и другой, на мой взгляд, годны разве что бедуинов с палками по пустыне гонять.
    Остаётся позавидовать грамотной сегментизации лётной подготовки.
    Лексус
    1. san4es Вчера, 14:57
      Цитата: Лексус
      Полагаю, что американцы именно на базе T-6C Texan II штурмовик примут. Уж больно удачная машина вышла...

      hi Применение вооружения и пилотаж

      Тип двигателя 1 ТВД Pratt Whitney Canada PT6A-68
      Мощность, л.с. 1 х 1100
      Максимальная скорость, км/ч
      на высоте 574
      у земли 500
      Крейсерская скорость, км/ч 426
      Практическая дальность, км 1574
      Максимальная скороподъёмность, м/мин 1200
      Практический потолок, м 10670
      Макс. эксплуатационная нагрузка 7
      Экипаж, чел 2
      Вооружение: Боевая нагрузка — на 6 узлах подвески
      san4es
      1. Лексус Вчера, 15:05
        Спасибо за качественный видос! hi
        Что-то пока даже представить не могу себе Як-152, сбрасывающий УАБ.
        Лексус
        1. san4es Вчера, 15:19
          Цитата: Лексус
          ... Як-152, сбрасывающий УАБ.

          ...Ему-бы лошадей побольше fellow раза в два. soldier
          san4es
          1. Лексус Вчера, 15:29
            Кстати, зря тут ребята на Grob G120 с "хохмами" набросились. Прекраснейшая немецкая машинка для начальной, я бы даже сказал "стартовой" подготовки. good
            Лексус
            1. san4es Вчера, 15:44
              Цитата: Лексус
              ... для начальной, я бы даже сказал "стартовой" подготовки. good

              what ...Должно быть только для этого и пойдёт:
              Grob G 120TP может позиционироваться как гражданский летательный аппарат, используется он в частной эксплуатации достаточно редко, причём, зачастую это связано с весьма высокой стоимость и дорогостоящим обслуживанием.


              Силовая установка самолёта модели Grob G 120TP представлена турбовинтовым мощным авиадвигателем Rolls-Royce M250-B17F, выходная мощность которого составляет 456 л.с., что в свою очередь обеспечивает воздушному судно разгон до скорости в 435 км\ч. (крейсерская скорость полёта). Благодаря использованию турбовинтового двигателя, самолёт способен быстро набирать скорость, и беспрепятственно преодолевать даже высокие отрицательные и положительные перегрузки, что, по сути, делает его и высококлассным спортивным воздушным судном.
              Помимо гражданской авиации, самолёт Grob G 120TP активно используется также и для подготовки военных пилотов, в частности, использование этого воздушного судна практически позволяет ознакомиться с основными приёмами управления реактивными самолётами военного назначения.
              Подробнее на: http://avia.pro/blog/grob-g-120tp-tehnicheskie-ha
              rakteristiki-foto
              san4es
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