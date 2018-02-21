01:15 22 февраля

На Су-35 испытывают технологии пятого поколения

Российский истребитель Су-35 стал площадкой для совершенствования технологий самолета пятого поколения Су-57, сообщили в компании "Сухой".

В Су-35 применены многие передовые технологии. Он является своего рода платформой для отработки технических решений, используемых в самолете ПАК ФА (Су-57)
- приводит "Интерфакс" слова сотрудника пресс-службы "Сухого".

На Су-35 испытывают технологии пятого поколения



Речь, в частности, идет о комплексе авионики, помогающем летчику ориентироваться в сложной боевой обстановке. При помощи радиолокационных и оптических датчиков, комплекса разведки и наземных систем управления пилот в режиме реального времени получает информация обо всем, что происходит вокруг самолета. Ранее сообщалось, что бортовая электроника Су-57 при необходимости может принять на себя большую часть работы по пилотированию самолета, освободив пилота для выполнения боевой задачи.

20 февраля компания "Сухой" отметила 10 лет со дня первого полета Су-35. Тяжелый истребитель поколения 4++ предназначен для завоевания господства в воздухе, он может нести до восьми тонн бомб и ракет. Су-35 обнаруживает цели на расстоянии до 400 километров, а в ближнем воздушном бою его ключевым преимуществом является сверхманевренность, обеспеченная двигателями с управляемым вектором тяги, передает РГ-Сила

Использованы фотографии: Юрий Смитюк/ТАСС
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Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 52

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  1. IMH Вчера, 13:15
    Очень хорошо. Отработка технологий дело полезное. А что насчет двигателя второй очереди для ПакФА? Скоро истребитель пятого поколения потеряет свою актуальность. Я бы на месте России и Китая прошел бы мимо пятого поколения и сосредоточился бы на новых, прорывных технологиях, которые привели бы к шестому поколению. Это была бы стратегическая победа над США.
    IMH
    1. Вкд Двк Вчера, 13:20
      Цитата: IMH
      Очень хорошо. Отработка технологий дело полезное. А что насчет двигателя второй очереди для ПакФА? Скоро истребитель пятого поколения потеряет свою актуальность. Я бы на месте России и Китая прошел бы мимо пятого поколения и сосредоточился бы на новых, прорывных технологиях, которые привели бы к шестому поколению. Это была бы стратегическая победа над США.

      ВЫ никогда не работали конструктором. Отсюда такое заблуждение. Даже если собрать 9 беременных женщин вместе, .... Понятно?
      Вкд Двк
      1. IMH Вчера, 13:24
        Понятно то понятно, но на мой взгляд, НИЧЕГО стоящего в пятом поколении нет. Пока что надо допилавать четвертое, повышать ТТХ и думать над чем то принципиально новым. Это как стрелклвка- со времен промежуточного патрона НИКТО и НИКУДА не продвинулся.
        IMH
        1. Вкд Двк Вчера, 13:49
          Цитата: IMH
          Понятно то понятно, но на мой взгляд, НИЧЕГО стоящего в пятом поколении нет. Пока что надо допилавать четвертое, повышать ТТХ и думать над чем то принципиально новым. Это как стрелклвка- со времен промежуточного патрона НИКТО и НИКУДА не продвинулся.

          Не напоминайте басню Крылова. Там об одном животном и Дубе речь идёт.
          Вкд Двк
      2. 210окв Вчера, 13:27
        Он тут два дня уже висит.Что может быть понятно троллю?
        Цитата: Вкд Двк
        Цитата: IMH
        Очень хорошо. Отработка технологий дело полезное. А что насчет двигателя второй очереди для ПакФА? Скоро истребитель пятого поколения потеряет свою актуальность. Я бы на месте России и Китая прошел бы мимо пятого поколения и сосредоточился бы на новых, прорывных технологиях, которые привели бы к шестому поколению. Это была бы стратегическая победа над США.

        ВЫ никогда не работали конструктором. Отсюда такое заблуждение. Даже если собрать 9 беременных женщин вместе, .... Понятно?
        210окв
        1. IMH Вчера, 13:28
          Если каждого несогласного с вашим мнением вы называете тролем, то я троль.
          IMH
          1. Вкд Двк Вчера, 13:52
            Цитата: IMH
            Если каждого несогласного с вашим мнением вы называете тролем, то я троль.

            Баба Яга тоже была против.
            Давайте аргументы. И на своей практике ДОКАЖИТЕ, что можно перепрыгнуть через поколение техники, начать городить нечто совершенное. Вы- даже не Жюль Верн. Он хоть по энциклопедиям лазил, изучая и постигая. А вы .....( у меня слишком много взысканий за резкость).
            Вкд Двк
            1. Kurare Вчера, 21:02
              Цитата: Вкд Двк
              И на своей практике ДОКАЖИТЕ, что можно перепрыгнуть через поколение техники, начать городить нечто совершенное.

              Я не думаю, что можно "перепрыгнуть" через поколение, но...
              Когда великого конструктора Роберта Людвиговича Бартини после Второй Мировой Войны спросили, может ли СССР догнать передовые авиационные державы, он ответил, что наверное нет. Но ведь можно пойти наперерез! ))) hi
              Kurare
              1. Вкд Двк Вчера, 21:31
                Цитата: Kurare
                Цитата: Вкд Двк
                И на своей практике ДОКАЖИТЕ, что можно перепрыгнуть через поколение техники, начать городить нечто совершенное.

                Я не думаю, что можно "перепрыгнуть" через поколение, но...
                Когда великого конструктора Роберта Людвиговича Бартини после Второй Мировой Войны спросили, может ли СССР догнать передовые авиационные державы, он ответил, что наверное нет. Но ведь можно пойти наперерез! ))) hi

                Моя профессия приучила меня вначале постигать, и только после этого отвергать. Не поняв причину неудачи- не сделаешь шаг вперёд. И ещё. Отрицательный результат учит лучше, чем положительный. Перпендикулярные ходы возможны только тогда, когда видишь прямые пути. И напоследок. Без таблицы умножения нечего браться за логарифмы.
                Вкд Двк
                1. Kurare Вчера, 22:30
                  Согласен с Вами, на все 100%. Я это и имел в виду когда писал, что не думаю, что можно перепрыгнуть. Просто то, что сказал Бартини - слова гения и художника. Ему такое было дано. Может и в наше время найдутся такие "Бартини".
                  Kurare
                  1. Вкд Двк Сегодня, 00:00
                    Цитата: Kurare
                    Согласен с Вами, на все 100%. Я это и имел в виду когда писал, что не думаю, что можно перепрыгнуть. Просто то, что сказал Бартини - слова гения и художника. Ему такое было дано. Может и в наше время найдутся такие "Бартини".

                    Советская школа обучения погибла. Она отличалась от всех тем, что учили универсалов. В нашем сложнейшем мире, универсальное образование становится всё более необходимым. Затачивание мозгов на узких направлениях, когда супердоктор наук разбирается в базонах Хиггса как Бог, но ни хрена не понимает в электричестве или в стоматологии ( утрирую), он не сможет изобрести способ выращивания зубов вместо утерянных даже в глубокой старости. И только тот, который (конечно) слабее разбирается в сотне различных дисциплин в состоянии придумать комбинацию из электрических импульсов, химического воздействия и тренинга нервной системы такенное, что...... А узкого спеца он пригласит тогда, когда ему понадобится. Главное- это быть широко образованным, чтобы кругозор позволил связать несвязуемое.
                    Вкд Двк
    2. Zubr Вчера, 13:29
      Ну конструкторам виднее, в конце концов ещё никто не смог до конца сформулировать концепцию 6-го поколения, кроме гипперзвука и малозаметности. На 35-й могут поставить двигатель второй очереди, РЛС, АВИОНИКУ от 6-го поколения. В действительности всё может быть совсем по другому, и совсем другая конструкция планера. Возможно даже, что это будет уже ближний космос.
      Zubr
      1. IMH Вчера, 13:31
        Я думаю, что нужно работать в сторону гиперзвука и безпилотности.
        IMH
      2. Вкд Двк Вчера, 13:54
        Цитата: Zubr
        Ну конструкторам виднее, в конце концов ещё никто не смог до конца сформулировать концепцию 6-го поколения, кроме гипперзвука и малозаметности. На 35-й могут поставить двигатель второй очереди, РЛС, АВИОНИКУ от 6-го поколения. В действительности всё может быть совсем по другому, и совсем другая конструкция планера. Возможно даже, что это будет уже ближний космос.

        Если бы были хотя бы РЯДОМ с конструктором, то знали бы, что 80-90% всех ошибок в этом деле совершаются как раз на стадии постановки задачи. То есть- в самом начале работы.
        От неправильного понимания как военными ( заказчиками), так и разработчиками.
        Вкд Двк
    3. НЕКСУС Вчера, 13:31
      Цитата: IMH
      А что насчет двигателя второй очереди для ПакФА?

      Его уже испытывают...при этом у истребителя есть свое имя-СУ-57.
      Цитата: IMH
      Скоро истребитель пятого поколения потеряет свою актуальность

      Серьезно? wassat Ну если в вашем понимании лет 50 это скоро,то тогда конечно. А если вы собрались рассуждать об истребителях 6 поколения,то озвучьте сразу требования к нему.
      Цитата: IMH
      Я бы на месте России и Китая прошел бы мимо пятого поколения и сосредоточился бы на новых, прорывных технологиях, которые привели бы к шестому поколению.

      Угу...а чего сразу не заморочиться над истребителем 10 поколения? Тут с 5 поколением у всех стран свои требования,и по сути ,серийный истребитель 5 поколения (ближе всего к нему) -это Раптор. СУ-57 не в серии,китаец ...ну он же такого 5 поколения,как унитаз-это адронный коллайдер. И по факту,пока истребители поколения 5 в серийном варианте есть только у США. Про Ф-35 промолчу,тк это что угодно,только не истребитель такого же поколения ,как и ящер.
      НЕКСУС
      1. IMH Вчера, 13:36
        Посмотрите на авиацию 1968-года и на авиацию 2018-го года. Принципиальных отличий не так и много, да? Нужно смотреть на перспективу. Нужно работать над СТРАТЕГИЧЕСКИМ перевесом. России нужно стать законодателем мод, а не идти в чьем то фарватере.
        IMH
        1. НЕКСУС Вчера, 13:47
          Цитата: IMH
          Посмотрите на авиацию 1968-года и на авиацию 2018-го года. Принципиальных отличий не так и много, да?

          wassat То есть бесфорсажный сверхзвук,малозаметность,арсенал,внедрение высокоточного оружия,и тд -это не так много отличий?Вы серьезно? Сравните СУ-57 с МИГ-21 или МИГ-23...игра называется-найди 10 отличий. wassat
          Цитата: IMH
          России нужно стать законодателем мод, а не идти в чьем то фарватере.

          Уважаемый,с какого бодуна вы решили,что СУ-57 -это копирование Раптора?Визуальное сходство?Так его нет,от слова совсем. Концепции разные.Если СУ-57 изначально разрабатывался ,как многоцелевик,то ящер создавался,как истребитель по завоеванию господства в воздухе и только совсем недавно,его научили нормально работать по земле и по морским целям. Это все равно ,что сравнивать многоцелевую АПЛ с РПКСН.
          НЕКСУС
        2. Вкд Двк Вчера, 13:57
          Цитата: IMH
          Посмотрите на авиацию 1968-года и на авиацию 2018-го года. Принципиальных отличий не так и много, да? Нужно смотреть на перспективу. Нужно работать над СТРАТЕГИЧЕСКИМ перевесом. России нужно стать законодателем мод, а не идти в чьем то фарватере.

          Россия не идёт ни в чьём фарватере. Поэтому всем потенциальным "партнёрам" приходится догонять нас во многих вопросах.
          Вкд Двк
        3. Alex-a832 Вчера, 14:07
          Цитата: IMH
          Посмотрите на авиацию 1968-года и на авиацию 2018-го года. Принципиальных отличий не так и много, да? Нужно смотреть на перспективу. Нужно работать над СТРАТЕГИЧЕСКИМ перевесом. России нужно стать законодателем мод, а не идти в чьем то фарватере.

          Вы точно про пятое поколение истребителей? Судя по комментариям, больше похоже на обсуждение очередного поколения айфона. Это только у "огрызков" новое поколение выпустили, а ещё два последующих допиливают.
          Alex-a832
    4. Incvizitor Вчера, 13:44
      Скоро истребитель пятого поколения потеряет свою актуальность

      У каждого своё 5е поколение то, что у ФША 5е у нас бы вряд ли на 4е потянуло, этого гаткого утёнка так называют скорее чтобы дурням втюхать а так конечно можно и 7м назвать...
      а не идти в чьем то фарватере.

      Так у России свои требования к 5му поколению завышенные (не как просто к носителю вооружения а как к современной боевой единице), ещё и новый двигатель готовят вовсю ему и со старым равных нет, плюс уже говорили о замене миг 31 думаю уже тоже готовят вовсю самолёт нового поколения и ПАК ДА тоже будет совсем новым.
      Incvizitor
    5. JD1979 Вчера, 13:55
      Цитата: IMH
      Я бы на месте России и Китая прошел бы мимо пятого поколения и сосредоточился бы на новых, прорывных технологиях, которые привели бы к шестому поколению. Это была бы стратегическая победа над США.

      Вы то и проходите мимо. А те страны которые имеют развитую авиационную промышленность мимо никак не пройдут. Если поколение 4-4++ служит уже сколько лет и еще послужит, то 5-му тоже скорее всего не меньше отведено. И куда идти то? к 6му? или сразу 10му? Вы может уже имеете представление что должно быть у этих поколений? Хотя бы в концепции. Или уже имеете технологии производства материалов, оборудования, двигателей для этой техники? Нет? Почему то так и казалось. Советовать не строить.
      JD1979
    6. Кент0001 Вчера, 14:16
      А так и есть. МИГ-41. американцы уже писаются. wink
      Кент0001
    7. Lock36 Вчера, 14:29
      Цитата: IMH
      Скоро истребитель пятого поколения потеряет свою актуальность.

      Я так понимаю, что кроме Ф22 пока в мире вообще ни одного готово изделия нет (и тот с производства уже сняли). Таким образом, с чего это пятое поколение потеряет актуальность? Его 6е поколение вытеснит?
      Так некому его построить....
      Lock36
    8. gridasov Вчера, 16:50
      Это несбыточная иллюзия , что можно создать новый двигатель не понимая какие физические процессы должны быть использованы .. А для того , чтобы это понимать необходимы новые методы анализа комплексных процессов. Поэтому одни создают железо , а другие исследуют свойства среды , а объединиться они не могут. Значится , что проблема стоит перед всеми , а не только перед русскими
      gridasov
    9. Михаил Зубков Сегодня, 00:42
      Эти технологии еще на Ту-16 были отработаны, но матрасники это проспали. Но тогда у нас еще не было абсолютно защищенных каналов дальней связи аэромобильных центров управления - теперь у нас такие есть. Можем даже Ту-16 вернуть в строй из отстоя - и каждого будет достаточно для разгрома любой вашей подлой АУГ. Гляньте в Википедии, неуч, сколько их у нас было - а ведь обученные экипажи из резерва теперь смогут управлять ими с земли, дистанционно. По здоровью им в небо уже нельзя, а с земли они вас очень славно причешут, ибо при СССР хорошо обучены. Чешите репы, полосатики!
      Михаил Зубков
  2. Vard Вчера, 13:15
    Вполне наверно ожидаемо, что те элементы пятого поколения, которые испытают... будут приняты на вооружение в том числе и на СУ-35.... а не только на ПАК ФА...
    Vard
    1. Piramidon Вчера, 13:18
      Цитата: Vard
      Вполне наверно ожидаемо, что те элементы пятого поколения, которые испытают... будут приняты на вооружение в том числе и на СУ-35.... а не только на ПАК ФА...

      При очередной модернизации - скорее всего так и будет.
      Piramidon
  3. Altona Вчера, 13:20
    Цитата: IMH
    Скоро истребитель пятого поколения потеряет свою актуальность.

    -----------------------------
    Да ладно? Тут многие озаботились возвращением поршневой авиации как бюджетного варианта борьбы с разного рода инсургентами-сепаратистами, партизанами, исламскими террористами. А вы продвинутые самолеты хотите запихать на запасную стоянку.
    Altona
    1. IMH Вчера, 13:27
      Проблема современной авиации и породила реинкорнацию поршневых штурмовиков. Цена единицы и цена летного часа современной авиации столь высока, что этим воевать уже не реально, только по выставкам возить. Я считаю, что сотня Су-27/30 или Ф-15 модернизированная всякими АФАРами и иже с ними, гораздо ценнее для обороны государства, чем десяток-другой Ф-22/35 или ПакФА.
      IMH
      1. Герман 4223 Вчера, 19:55
        Ну разница в ценах не такая огромная,и она компенсируется характеристиками.
        Герман 4223
      2. Kurare Вчера, 21:09
        Цитата: IMH
        Проблема современной авиации и породила реинкорнацию поршневых штурмовиков.

        И где это Вы нашли поршневые боевые самолёте? wink
        Это не "проблема современной авиации", это проблема мирового порядка. Военные действия современности резко отличаются от того, к чему готовились. Но это не значит, что дорогостоящие боевые самолёте уступят дорогу дешёвым винтовым.
        Kurare
  4. Altona Вчера, 13:21
    Цитата: Vard
    Вполне наверно ожидаемо, что те элементы пятого поколения, которые испытают... будут приняты на вооружение в том числе и на СУ-35.... а не только на ПАК ФА...

    -----------------------
    А чё бы ему рубленый носовой обтекатель не поставить, ну и подобную стелс-косметику фюзеляжа?
    Altona
    1. Герман 4223 Вчера, 20:01
      Стелс косметика у него есть:специальная окраска,композиты в планере.Заметность снижена в шесть раз по сравнению с СУ-27.Остальное не имеет смысла проще су-57 собрать.
      Герман 4223
  5. Fkjydjckfrgh Вчера, 13:23
    Не понимаю от слова "ваащпе", чё наши так молятся на "5-е поколение"? Как "неуязвимый носитель дальнобойных ракет" вполне годится МиГ-31, как "истребитель для маневренного боя" - лучше Су-27 (35) и МиГ- 29 (35 обратно) до сих пор не придумано. Или тупо "хотим как у них"?
    Fkjydjckfrgh
    1. IMH Вчера, 13:29
      Нас с вами за крамольщину тут тапками закидают wink
      IMH
    2. НЕКСУС Вчера, 13:39
      Цитата: Fkjydjckfrgh
      Не понимаю от слова "ваащпе", чё наши так молятся на "5-е поколение"?

      Понятие "5 поколение" ввели журналюги...а по сути,СУ-57-это дальнейшее развитие нашей истребительной авиации,то есть НОВЫЙ ИСТРЕБИТЕЛЬ,который и станет в будущем платформой для модернизации и тд.
      Цитата: Fkjydjckfrgh
      Как "неуязвимый носитель дальнобойных ракет" вполне годится МиГ-31,

      МИГ-31 разрабатывался ,как один из компонентов нашей ПРО,заточенный под перехват КР прежде всего.
      Цитата: Fkjydjckfrgh
      как "истребитель для маневренного боя" - лучше Су-27 (35) и МиГ- 29 (35 обратно) до сих пор не придумано.

      Серьезно? Вас не смущает,что платформы СУ-27 и МИГ-29 уже 40 лет как модернизируются?Или вы до посинения предлагаете ,не заморачиваясь,еще лет 100 их модернизировать? СУ-57-это НОВАЯ ИСТРЕБИТЕЛЬНАЯ ПЛАТФОРМА. При этом на ней обкатываются новые технологии ,которые будут применяться в создании легкого истребителя нового,перехватчика и тд...
      С таким же успехом можно спросить-А на кой нам Армата,если есть Т-72?
      НЕКСУС
  6. армеец Вчера, 13:28
    Основа конечно 27-го
    Элементы 5-го поколения есть, в т.ч. по движку что очень важно.
    Надеюсь доразгонят ещё
    Хотя нужен новый аппарат, шестого поколения - чтоб снять вопросы по пятому
    армеец
  7. Altona Вчера, 13:30
    Цитата: IMH
    Я считаю, что сотня Су-27/30 или Ф-15 модернизированная всякими АФАРами и иже с ними, гораздо ценнее для обороны государства, чем десяток-другой Ф-22/35 или ПакФА.

    ---------------------------------
    Стоимость лётного часа Су-57 обещает быть в рамках разумного. Насчет самолетов 4-го поколения, то выработку ресурса планера никто не отменял. Поэтому через определенное время самолет все равно уйдет в утиль.
    Altona
  8. IMH Вчера, 13:33
    Цитата: Zubr
    ...в конце концов ещё никто не смог до конца сформулировать концепцию 6-го ...


    Я считаю, что Россия как технологически продвинутая сверхдержава может и сама сформулировать что ЕЙ надо от шестого поколения. Зачем оглядываться на кого то?
    IMH
    1. НЕКСУС Вчера, 13:54
      Цитата: IMH
      Я считаю, что Россия как технологически продвинутая сверхдержава может и сама сформулировать что ЕЙ надо от шестого поколения.

      Концепции истребителя 6 поколения нет,от слова совсем,ни у кого.Есть хотелки,от чего и пляшем.Хотят лазеры,плазменное оружие,гипер звук...но все это надо разработать,довести до работающих серийных изделий,а после все это заставить работать на одной платформе. Ясно ведь озвучено,что СУ-57 разрабатывается(платформа)на 50 лет. Платформы МИГ-29 и СУ-27 уже в строю 40 лет,такая же ситуевина и у маьтрассов с Ф-15,16,18...
      НЕКСУС
      1. Lock36 Вчера, 14:34
        Не соглашусь. Уже формируется понимание, что 6е поколение будет беспилотным.
        Lock36
        1. новичок Вчера, 14:57
          не совсем. есть видение МО (конструкторы, скорей всего согласны), что в шестом поколении будет смешанная система. т.е. лётчик на пилотируемой машине во главе звена (или более) беспилотников, которые будут прикрывать командную машину и работать в бою в зависимости от обстановки: получая команды от командира, или самостоятельно т.е. будет иметь место ИИ.
          новичок
          1. Lock36 Вчера, 20:14
            Возможно, что Вы правы, я не на столько в теме.
            Хотя уже мелькала презентация того же Боинга именно по 6му поколению - там только беспилотные машины.
            Lock36
          2. НЕКСУС Вчера, 20:29
            Цитата: новичок
            будет иметь место ИИ.

            ИИ появится лет через 100,а может и того больше...и все это время чего будем строить? Повторюсь,-не путайте четкое понимание и задачи с хотелками.
            НЕКСУС
            1. новичок Вчера, 20:45
              может через сто лет, может через пол ста лет, вопрос не в этом. таковым видят воздушный флот (как я описал выше) и МО и инженеры ОАК. и когда появится возможность дронов с ИИ под руководством непосредственно живого лётчика, вот тогда и наступит эра шестого поколения. повторюсь, такое принципиальное видение нашего самолётостроения, в отличие от западной, наши не готовы отдать всё в руки ИИ.
              новичок
            2. Вкд Двк Вчера, 21:42
              Цитата: НЕКСУС
              Цитата: новичок
              будет иметь место ИИ.

              ИИ появится лет через 100,а может и того больше...и все это время чего будем строить? Повторюсь,-не путайте четкое понимание и задачи с хотелками.

              То, что сейчас пытаются делать, называют ИИ- никакого отношения к нему не имеет.
              Просто в силу невозможности понимания -
              что это такое. Что это такое. Интеллект- это то, что закопано в человеке. но рассматривать собственные внутренности и перебирать их, пытаясь создать подобное- невозможно. Точно так, как Мюнхгаузен не мог вытащить себя за волосы из болота. Нельзя понять себя, находясь в самом себе.Можно только со стороны, имея иную точку опоры. Но тогда человек должен стать нечеловеком.
              Вкд Двк
              1. новичок Вчера, 23:30
                два вопроса. первый: что в вашем понимании ИИ? второй: причём здесь человеческий интеллект? (на данный момент уже созданы первые зачатки ИИ, которые умеют развиваться при взаимодействии с человеком_ учитывая м просчитывая реакцию человека на но то, или иное и вырабатывая действия исходя из этого. то есть, в зависимости от заложенного алгоритма, ИИ вырабатывает логические шаги в помощь человеку, или же наоборот_ во вред. кстати, ИИ лишён воздействия чувств и эмоций на свои действия, так как он неодушевлён. здесь сравнение с нашим интеллектом неккоректно. и именно потому, что ИИ в наше время достиг уровня соморазвиваться, наши инженеры не хотят доверь принятие решений единолично ему. вот удастся ли удержать под контролем ИИ_ большлй вопрос. ибр он как чрезвычайно полезен, так и крайне опасен_ однажды он может решить, что человек помеха, тогда...
                новичок
                1. Вкд Двк Сегодня, 00:03
                  Цитата: новичок
                  два вопроса. первый: что в вашем понимании ИИ? второй: причём здесь человеческий интеллект? (на данный момент уже созданы первые зачатки ИИ, которые умеют развиваться при взаимодействии с человеком_ учитывая м просчитывая реакцию человека на но то, или иное и вырабатывая действия исходя из этого. то есть, в зависимости от заложенного алгоритма, ИИ вырабатывает логические шаги в помощь человеку, или же наоборот_ во вред. кстати, ИИ лишён воздействия чувств и эмоций на свои действия, так как он неодушевлён. здесь сравнение с нашим интеллектом неккоректно. и именно потому, что ИИ в наше время достиг уровня соморазвиваться, наши инженеры не хотят доверь принятие решений единолично ему. вот удастся ли удержать под контролем ИИ_ большлй вопрос. ибр он как чрезвычайно полезен, так и крайне опасен_ однажды он может решить, что человек помеха, тогда...

                  Я не понимаю, что такое ИИ. На том простом основании, что никто ( я так думаю) не знает, что такое интеллект.
                  Человек не может изобрести того, что не может уложиться в его образное мышление. Вначале ЛЮБОЕ складывается у него в мозгу в виде картинки. Человек мыслит не формулами, а образами. Научить НЕЧТО мыслить образами невозможно. Можно только через утомительное и бесконечное формализование того, что ты хочешь получить. А вот с этим у человека всегда будут возникать непреодолимые трудности.
                  Попробуйте формализовать и вложить в мозг того самого существа (?) понятие НЕБА. Или РЕКА.
                  Вкд Двк
  9. zivXP Вчера, 14:45
    Цитата: IMH
    Я бы на месте России и Китая прошел бы мимо пятого поколения и сосредоточился бы на новых, прорывных технологиях, которые привели бы к шестому поколению.

    Как хорошо, что вы на своем месте. :)
    zivXP
  10. viralig Вчера, 15:28
    Не хочу никого обидеть, но критерии поколений условны. Они якобы должны отмерять вехи в военном самолетостроении, и описываются разными требованиями предъявляемыми к самолетам. Которые формируются исходя их тех. заданий (нужд заказчиков). Соответственно пока нет критериев предъявляемых к 6 поколению - нет и темы про него, и соответственно и самолета. Да можно только попытаться предугадать - каким оно может быть, что и делают конструкторские бюро исходя из наработок и предполагаемых ожиданий заказчика. А через поколение перепрыгнуть не получится. Если конечно не "скопировать" чужую технологию, как делают китайцы. Но и здесь есть свои подводные камни - кому интересно посмотрите к примеру про надежность китайских двигателей. Далее должна быть материальная база для данного рывка, научный задел в целом по комплексу(самолету), так как самолет это не только планер. И интеграция всех родов войск только усугубится с дальнейшей информатизацией. Да можно сказать, одним из условий перехода в шестое поколении будет ближний космос, но это лишь одно из условий. Остальных пока нет. И ближайшее время не предвидится ибо 5-ому поколению есть куда расти и полный возможный потенциал его не раскрыт. Если разобраться не один из самолетов заявленных как самолет пятого поколения, до него, хотя бы по одному параметру, не дотягивает. Хотя каждая страна в отдельности может считать его 5, ибо у каждого свое виденье боевых действий и соответственно свое представление. А у кого более верное представление рассудит лиш время.
    Да и смысла в реактивных самолетах, там где могут быть использованы моторные, тоже нет - недаром американцы отказываются от новых самолетов в ползу будущих более перспективных, а Б-52 в очередной раз оставляют. Хоть и распиливают они военный бюджет не слабо, но и деньги оставшиеся считать умеют. А просто давайте вбухаем деньги - известно чем заканчивается (Пример: одна из основных причин развала СССР подорванная экономика).
    viralig
    1. Tektor Вчера, 17:41
      Вехи поколений отнюдь не условны: самолёт нового поколения должен выигрывать у самолёта предыдущего поколения в его начальной конфигурации в 99 случаях из 100 дуэлей. Т.е. самолёт следующего поколения становится неуязвимым к предыдущему в немодернизированном виде.
      Tektor
      1. viralig Вчера, 19:33
        Ну это можно поспорить, в плане а) уровня технологий в том и ином случае б)средств поражения
        в)общевойсковой концепции . Ну и непонятно что брать за изначальную конфигурацию,к примеру первый летный СУ-57 и теперешний вариант то в корне переработан планер или с двигателем второй серии и доработками на тот момент. По моему с МИГ-21 на начальных этапах были колоссальные проблемы с прочностью планера(сроком его эксплуатации) причем он уже был в серии, а затем срочно менялся - вопрос какой брать за начальный. Или МИГ-29 два варианта 1983года и 2015. Так это фактически 2 абсолютно разных самолета под одним названием. Тоже и по средствам поражения и авионике и т.д. Ну если смотреть по вашему варианту то между аркебуза и автоматом - 1 поколение, а какже года усовершенствований) Я просто привожу пример по тому что некоторые критерии в частности - малозаметность может вообще исчезнуть из критерия 5 поколения, а к примеру добавится продвинутый ИИ. По поводу малозаметности вспомним Югославию и старую советскую ракету комплекса С125. Так я веду к тому что это все притянуто за уши ибо не учитывается мастерство пилота, погодные условия внезапность тех или иных действий и кучу т.п. факторов. Идеальных условий не существует чтобы сказать он на 99% превосходит предыдущий. Критерии сидят в головах людей они их и выдумали)
        viralig
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