На Су-35 испытывают технологии пятого поколения

В Су-35 применены многие передовые технологии. Он является своего рода платформой для отработки технических решений, используемых в самолете ПАК ФА (Су-57)

Российский истребитель Су-35 стал площадкой для совершенствования технологий самолета пятого поколения Су-57, сообщили в компании "Сухой".- приводит "Интерфакс" слова сотрудника пресс-службы "Сухого".Речь, в частности, идет о комплексе авионики, помогающем летчику ориентироваться в сложной боевой обстановке. При помощи радиолокационных и оптических датчиков, комплекса разведки и наземных систем управления пилот в режиме реального времени получает информация обо всем, что происходит вокруг самолета. Ранее сообщалось, что бортовая электроника Су-57 при необходимости может принять на себя большую часть работы по пилотированию самолета, освободив пилота для выполнения боевой задачи.20 февраля компания "Сухой" отметила 10 лет со дня первого полета Су-35. Тяжелый истребитель поколения 4++ предназначен для завоевания господства в воздухе, он может нести до восьми тонн бомб и ракет. Су-35 обнаруживает цели на расстоянии до 400 километров, а в ближнем воздушном бою его ключевым преимуществом является сверхманевренность, обеспеченная двигателями с управляемым вектором тяги, передает РГ-Сила