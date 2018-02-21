Госдеп: Москва должна прекратить поддержку режима Башара Асада
Госдеп США призывает Россию прекратить поддержку президента Сирии Башара Асада, передает Интерфакс.
По ее словам, сирийские власти «продолжают использовать тактику, которая ведет к гуманитарной катастрофе».
На вопрос, какие действия могут предпринять США, если Россия проигнорирует призыв прекратить поддержку сирийских властей, Науэрт ответила:
Она отметила, что не только США, но и «многие другие страны серьезно обеспокоены действиями, которыми занимается Сирия при поддержке России».
Она добавила, что «США поддерживают призыв ООН о прекращении насилия на месяц, чтобы позволить наладить поставки гуманитарной помощи и немедленно эвакуировать мирных жителей в Восточной Гуте».
США серьезно обеспокоены эскалацией насилия недалеко от Дамаска в Восточной Гуте. Согласно недавним сообщениям, авиаудары непосредственно нацелены на госпитали, где продолжает еще находиться небольшая гражданская инфраструктура. И это привело к более чем 100 жертвам среди гражданского населения в течение последних 48 часов,заявила представитель Госдепа Хезер Науэрт.
По ее словам, сирийские власти «продолжают использовать тактику, которая ведет к гуманитарной катастрофе».
На вопрос, какие действия могут предпринять США, если Россия проигнорирует призыв прекратить поддержку сирийских властей, Науэрт ответила:
Вы хорошо знаете, что мы не предсказываем какие-либо действия, которые правительство США может или не может предпринять. Мы хотим оставить за собой право заниматься определенной деятельностью, если мы почувствуем, что нам это необходимо.
Она отметила, что не только США, но и «многие другие страны серьезно обеспокоены действиями, которыми занимается Сирия при поддержке России».
Мы призываем все стороны к безоговорочной деэскалации насилия. Россия должна прекратить поддержку режима Асада, их союзников. Они несут ответственность за атаки, за гуманитарную ситуацию в Восточной Гуде и за число жертв среди гражданского населения,сказала представитель Госдепа.
Она добавила, что «США поддерживают призыв ООН о прекращении насилия на месяц, чтобы позволить наладить поставки гуманитарной помощи и немедленно эвакуировать мирных жителей в Восточной Гуте».
Прекращение насилия должно начаться сейчас,заключила Науэрт.
Использованы фотографии: http://ren.tv
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