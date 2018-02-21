01:09 22 февраля

Госдеп: Москва должна прекратить поддержку режима Башара Асада

Госдеп США призывает Россию прекратить поддержку президента Сирии Башара Асада, передает Интерфакс.

Госдеп: Москва должна прекратить поддержку режима Башара Асада


США серьезно обеспокоены эскалацией насилия недалеко от Дамаска в Восточной Гуте. Согласно недавним сообщениям, авиаудары непосредственно нацелены на госпитали, где продолжает еще находиться небольшая гражданская инфраструктура. И это привело к более чем 100 жертвам среди гражданского населения в течение последних 48 часов,
заявила представитель Госдепа Хезер Науэрт.


По ее словам, сирийские власти «продолжают использовать тактику, которая ведет к гуманитарной катастрофе».

На вопрос, какие действия могут предпринять США, если Россия проигнорирует призыв прекратить поддержку сирийских властей, Науэрт ответила:

Вы хорошо знаете, что мы не предсказываем какие-либо действия, которые правительство США может или не может предпринять. Мы хотим оставить за собой право заниматься определенной деятельностью, если мы почувствуем, что нам это необходимо.


Она отметила, что не только США, но и «многие другие страны серьезно обеспокоены действиями, которыми занимается Сирия при поддержке России».

Мы призываем все стороны к безоговорочной деэскалации насилия. Россия должна прекратить поддержку режима Асада, их союзников. Они несут ответственность за атаки, за гуманитарную ситуацию в Восточной Гуде и за число жертв среди гражданского населения,
сказала представитель Госдепа.

Она добавила, что «США поддерживают призыв ООН о прекращении насилия на месяц, чтобы позволить наладить поставки гуманитарной помощи и немедленно эвакуировать мирных жителей в Восточной Гуте».

Прекращение насилия должно начаться сейчас,
заключила Науэрт.

Использованы фотографии: http://ren.tv
11

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Комментарии 40

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. Сергей Суворов Риа Вчера, 13:41
    Госдеп сша должен перестать спонсировать все террористические организации по всему миру , а России государство с 20 триллионами госдолга не указ ! ))
    Сергей Суворов Риа
    1. Anarchist Вчера, 13:43
      Их, по моему, переклинило! Что-то заело... Иначе объяснить повторения одного и того же не могу.
      Что за "полосатая шарманка"?
      Anarchist
      1. Татьяна Вчера, 13:49
        Пусть Науэрт сначала докажет, что подопечные, о которых она заботится от имени США, не являются боевиками переименованной ИГИЛ! А то американские "гуманитарные" конвои под эгидой США уже не раз безнаказанно эвакуировали в САР своих боевиков из смертельных для них котлов, чтобы их использовать с пользой для Вашингтона и далее.



        Татьяна
        1. Подрезчик Вчера, 14:00
          Госдеп: Москва должна прекратить поддержку режима Башара Асада

          Да не вопрос! "МИД РФ: Вашингтон должен прекратить поддержку боевиков ИГИЛ."
          По ее словам, сирийские власти «продолжают использовать тактику, которая ведет к гуманитарной катастрофе».

          Куда ведет???? belay Катастрофа там уже несколько лет!!! fool
          Мы хотим оставить за собой право заниматься определенной деятельностью, если мы почувствуем, что нам это необходимо.

          А вот с этого надо было начинать!!! Вы будете делать что вам необходимо, а призывать к "прекращениям"????? am
          Подрезчик
          1. Scoun Вчера, 14:40
            Цитата: Подрезчик
            Куда ведет???? Катастрофа там уже несколько лет!!!

            По некоторым источникам, в день когда сша разбомбили проправительственные силы с участием наших людей у них в воздухе кружился В-52 и последнии модификации Ф-15.... и исходя из этого, некоторые предполагают что сша искали повод атаковать базу Хмеймим.
            Scoun
      2. Охотовед 2 Вчера, 13:55
        Цитата: Anarchist
        Их, по моему, переклинило! Что-то заело... Иначе объяснить повторения одного и того же не могу.
        Что за "полосатая шарманка"?

        А мне вот ещё интересно, Госдепу - хоть кто-нибудь, не должен??? belay Или всёж - Все умудрились задолжать? fellow
        Охотовед 2
        1. Anarchist Вчера, 14:01
          Должны не госдепу, но "демократии". Полномочным представителем которой госдеп и является!
          Anarchist
          1. Охотовед 2 Вчера, 14:18
            Цитата: Anarchist
            Должны не госдепу, но "демократии". Полномочным представителем которой госдеп и является!

            Ну а если Я считаю (на Мой взгляд объективно), что «демократия» - Мне задолжала? То чего делать??? belay
            Охотовед 2
            1. Anarchist Вчера, 14:51
              Цитата: Охотовед 2
              Я считаю (на Мой взгляд объективно), что «демократия» - Мне задолжала

              Тихо, не кричи так... А то могут с тобой что-нибудь... stop
              Anarchist
      3. Pete Mitchell Вчера, 14:18
        Цитата: Anarchist
        Их, по моему, переклинило! Что-то заело... Иначе объяснить повторения одного и того же не могу. Что за "полосатая шарманка"?

        Не переклинило: память отшибло. Когда американцы переживают о "мирных жертвах" это не выдерживает никакой критики, цинизм зашкаливает
        Pete Mitchell
    2. Комментарий был удален.
    3. Кент0001 Вчера, 14:06
      Да что вы говорите, до этого было указ по многим направлениям, а здесь прям нет. Просто нам никак нельзя бросать Асада, по - любому. Мы себя в Сирии ведем совсем беззубо (в последнее время) вот и "партнеры" и обнаглели. А дальше-больше. Давно пора начать отвечать, но не будем, потому что не можем по известным причинам.
      Кент0001
      1. Scoun Вчера, 14:56
        Цитата: Кент0001
        Мы себя в Сирии ведем совсем беззубо (в последнее время)

        А может наоборот наши что то знают?
        2008 олимпиада война, 2014 олимпиада война, 2018 олимпиада и попытка большей войны.
        Не удивлюсь если в Сша скоро раскроется заговор и вспыхнет скандал где огребут и цру и сераторы и пенталгон, Патрушев не мог просто так туда летать.
        Пс.
        Может как Эрдогана предупреждать летал?
        Scoun
    4. Krasnodar Вчера, 15:07
      Цитата: Сергей Суворов Риа
      Госдеп сша должен перестать спонсировать все террористические организации по всему миру , а России государство с 20 триллионами госдолга не указ ! ))

      Из этого долга более 60 процентов Штаты должны своим же гражданам, потом своим крупнейшим импортерам типа Китая и Японии (шкурно заинтересованным в высокой покупательской способности амеров), затем зависимым от них Саудам и Заливными монархиям, а меньшую часть всем остальным.
      Как-то так)))
      Krasnodar
  2. Incvizitor Вчера, 13:41
    Нужно всегда делать прямо противоположное тому, что говорят эти ...
    Incvizitor
  3. Б.Т.В. Вчера, 13:41
    " Наша песня хороша, начинай с начала..."
    Б.Т.В.
  4. elenagromova Вчера, 13:42
    Еще чего мы должны? Гопака сплясать?
    elenagromova
  5. Лексус Вчера, 13:42
    У Госдепа очередное обострение психического заболевания.
    Лексус
  6. mavrus Вчера, 13:43
    Видать опять сирийцы уничтожая боевиков, где-то матрасники на хвост наступили... Значит Россия виновата...
    mavrus
  7. Berg Berg Вчера, 13:44
    Америка должна прекратить поддерживать террористические режимы по всему миру .украину и ИГил и все свои военные силы вернуть на свой американских континент ,а именно в америку вместе со всеми своими базами !
    Berg Berg
    1. Кент0001 Вчера, 14:09
      А с чего вы взяли что америка поддерживает террористов?
      Кент0001
    2. kot28.ru Вчера, 14:48
      америка должна прекратить существовать как государство-агрессор,которое непрестанно вмешивается в дела суверенных государств,перекраивая мир под свой бизнес! hi
      kot28.ru
      1. Korax71 Вчера, 16:38
        А Россия никогда не вмешивалась в дела с уверенных государств?по вашей логике ей тоже нужно прекратить существовать?
        Korax71
  8. intuzazist Вчера, 13:46
    Она добавила, что «США поддерживают призыв ООН о прекращении насилия на месяц, чтобы позволить наладить поставки гуманитарной помощи и немедленно эвакуировать мирных жителей в Восточной Гуте».
    --------
    Своих инструкторов вытащить........
    intuzazist
    1. ротмистр Вчера, 14:31
      Мы всем должны. Вот до чего доброта доводит.
      ротмистр
  9. astepanov Вчера, 13:49
    Вершина лицемерия. Эти твари завалили Мосул трупами, счет убитым идет на десятки тысяч, и до сих пор из-под развалин десятками извлекают тела погибших - но "партнеры" строят из себя миротворцев.
    ООН, разумеется, молчит. Сволочная контора.
    astepanov
  10. KelWin Вчера, 13:49
    Опять бабахам на хвост наступили? Или советники вот-вот заканчиваться будут? Заезженный шаблон, придумали бы поновей сказку.
    KelWin
  11. Комментарий был удален.
  12. poquello Вчера, 13:50
    Прекращение насилия должно начаться сейчас,
    заключила Науэрт.

    не уважаемая Науэрт, там террористы с миномётами, ща их конечно прекратят
    poquello
  13. ultra Вчера, 13:50
    Не говорите что нам делать и мы не скажем куда вам пойти! laughing
    ultra
  14. Лесс Вчера, 13:52
    Россия должна прекратить поддержку режима Асада, их союзников
    Если Москва что и должна Вашингтону, так это по сопатке дать за всё "хорошее".
    Лесс
  15. Alexey-74 Вчера, 14:01
    США по прежнему разговаривает с позиции силы. Они думают, что они доменанты и могут диктовать условия....пока Россия не даст серьезную оплеуху полосатым (но так что бы не перегнуть палку, я о третьей мировой) так и будет все происходить.............
    Alexey-74
  16. alta Вчера, 14:13
    Цитата: Alexey-74
    США по прежнему разговаривает с позиции силы. Они думают, что они доменанты и могут диктовать условия....пока Россия не даст серьезную оплеуху полосатым (но так что бы не перегнуть палку, я о третьей мировой) так и будет все происходить.............

    Надо прекратить финансировать США и перестать покупать их пелефоны, компьютеры, програмное обеспечение, гражданские самолеты отказаться от Интернета ...
    alta
    1. Krasnodar Вчера, 15:11
      Цитата: alta
      Цитата: Alexey-74
      США по прежнему разговаривает с позиции силы. Они думают, что они доменанты и могут диктовать условия....пока Россия не даст серьезную оплеуху полосатым (но так что бы не перегнуть палку, я о третьей мировой) так и будет все происходить.............

      Надо прекратить финансировать США и перестать покупать их пелефоны, компьютеры, програмное обеспечение, гражданские самолеты отказаться от Интернета ...

      И, что самое фиговое, отказаться от просмотра продолжения "Игры престолов".
      Придётся читать книгу. Прощайте, Халиси и Джон Сноу! :(
      Krasnodar
    2. Scoun Вчера, 15:21
      Цитата: alta
      Надо прекратить финансировать США и перестать покупать их пелефоны, компьютеры, програмное обеспечение, гражданские самолеты отказаться от Интернета

      Эппл не покупаю (вообще моб связь это спасибо финнам)
      Компы у меня тоже не МаС и тд.
      Проорамное? Вы отстаёте от жизни.
      Самолёты? Тут вы конечно "в ударе"!)))
      Вы пт тролльсаи полагаете что весь мир летает на боингах?
      Хм. Наверное весь боинг из американских деталей?)))
      Scoun
      1. Korax71 Вчера, 16:41
        Процессор в компе чей?
        Korax71
  17. Topotun Вчера, 14:46
    Цитата: Б.Т.В.
    " Наша песня хороша, начинай с начала..."

    Скорее - старые песни о главном.....
    Topotun
  18. anjey Вчера, 15:00
    Она добавила, что «США поддерживают призыв ООН о прекращении насилия на месяц, чтобы позволить наладить поставки гуманитарной помощи и немедленно эвакуировать мирных жителей в Восточной Гуте
    Как всегда одно и тоже,только начинают давить "Бандитскую вооруженную оппозицию",убивающую мирных жителей Дамаска,начинаются западные лживые стенания в привычной манере"а-ля Алеппо " ,только стирание с земли Ракки и Мосула было встречено этими "праведниками" холодным молчанием, так что молча давить бандитов не обращая внимания на вой шакалов...
    anjey
  19. Orionvit Вчера, 15:15
    сказала представитель Госдепа.

    Раньше, в таких случаях говорили, что пластинку заело. Так ведь, таки да, заело.
    Orionvit
  20. Geisenberg Вчера, 15:41
    Может еще и миротворцев из Сирии убрать ???
    Geisenberg
  21. bsk_una Вчера, 18:05
    30=8 - это полезная нагрузка для всех старшего поколения!!! Пусть все враги знают ответ А.И. Микояна.
    bsk_una
  22. zulusuluz Вчера, 18:31
    Может США, наконец, выкосит маковые поля в Афганистане?
    zulusuluz
Картина дня