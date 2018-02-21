Госдеп: Москва должна прекратить поддержку режима Башара Асада

США серьезно обеспокоены эскалацией насилия недалеко от Дамаска в Восточной Гуте. Согласно недавним сообщениям, авиаудары непосредственно нацелены на госпитали, где продолжает еще находиться небольшая гражданская инфраструктура. И это привело к более чем 100 жертвам среди гражданского населения в течение последних 48 часов,

Вы хорошо знаете, что мы не предсказываем какие-либо действия, которые правительство США может или не может предпринять. Мы хотим оставить за собой право заниматься определенной деятельностью, если мы почувствуем, что нам это необходимо.

Мы призываем все стороны к безоговорочной деэскалации насилия. Россия должна прекратить поддержку режима Асада, их союзников. Они несут ответственность за атаки, за гуманитарную ситуацию в Восточной Гуде и за число жертв среди гражданского населения,

Прекращение насилия должно начаться сейчас,