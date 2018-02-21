01:16 22 февраля

Дума приняла закон о психологическом отборе при поступлении на военную службу

Госдума окончательно приняла закон, который вводит профессиональный психологический отбор при приеме на военную службу. Это касается службы по призыву и по контракту, а также поступления в военные вузы и в мобилизационный резерв.

Документом устанавливаются категории профессиональной пригодности. Организация, порядок и методика проведения мероприятий по профессиональному психологическому отбору будут определяться министром обороны РФ.

Дума приняла закон о психологическом отборе при поступлении на военную службу



По результатам отбора будет выноситься одно из заключений о профессиональной пригодности: "рекомендуется в первую очередь" (первая категория), "рекомендуется" (вторая категория), "рекомендуется условно" (третья категория) и "не рекомендуется" (четвертая категория). В частности, граждане, отнесенные к последней категории, не могут быть приняты на военную службу по контракту или поступить в мобилизационный людской резерв.

Требования к профессиональной психологической пригодности гражданина будут устанавливаться министром обороны РФ либо руководителем иного государственного органа, где предусмотрена военная служба.

Устанавливается, что призывная комиссия организует контрольные мероприятия профессионального психологического отбора и выносит решение с учетом его результатов.

В думском комитете по обороне отметили, что законопроект направлен на "повышение качества комплектования воинских должностей за счет прохождения гражданами профессионального психологического отбора". Предлагаемые новации "позволят наиболее эффективно определить уровень и особенности подготовки каждого гражданина, призываемого на военную службу", считают парламентарии, передает ТАСС



Использованы фотографии: http://bigslide.ru/
10

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Комментарии 30

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. Anarchist Вчера, 13:51
    Давно пора! Почему этого раньше не было на повестке? От курения гибнут постепенно, а от неустойчивости психики... Причём страдает и сам "псих", и сослуживцы! Но проблема курения, наверное, поважнее была...
    Anarchist
    1. 1vlad19 Вчера, 14:45
      Цитата: Anarchist
      Почему этого раньше не было на повестке?

      В МО не было, у других лет 8-9 назад началось. Причем даже у тех кто служил уже, прикольно было автобиографию писать на четырех страницах, начиная с 1 класса.
      1vlad19
    2. Лопатов Вчера, 14:55
      Цитата: Anarchist
      Давно пора! Почему этого раньше не было на повестке?

      Хороший вопрос. Особенно на фоне вбуханного МО в "рабочие станции" психологов.
      Лопатов
    3. Ратник с пулеметом Вчера, 15:43
      не прошло и пол тысячелетие,как светлая мысль долетела до нужных голов,если честно столько недоразвитых тормозов как во время службы на рубеже веков больше нигде не попадалось(видно круг общения все таки другой))
      Ратник с пулеметом
  2. Alex-a832 Вчера, 13:51
    Очень положительное нововведение. Кроме психотестов не мешало бы проводить тестирование призывников на полиграфе.
    Alex-a832
    1. Heterosigma Вчера, 14:15
      для обычного срочника это ни к чему.
      Heterosigma
      1. Alex-a832 Вчера, 14:40
        Очень полезно, для профилактики. Когда люди понимают и видят, что их можно так запросто "наизнанку" вывернуть, прекращают страдать фигнёй, даже если свербит во всех местах.
        Alex-a832
  3. Heterosigma Вчера, 13:59
    очередная лазейка для "кОсарей" которую потом будут бесконечно смягчать ибо со здоровьем нынче у призывников беда.У всех будут находить 3ю и 4ую стадию.
    Heterosigma
  4. БАРХАН Вчера, 14:00
    То есть до сих пор этого не происходило?
    Четвёртую категорию тогда следует направлять в трудовые армии,чтоб не было желания укрыться и откосить от передовой.
    Девчушка на фотографии на мой взгляд вряд ли имеет опыт для аттестации будущих военнослужащих.Психологами должны быть на мой взгляд бывшие офицеры с боевым опытом,видевшие за свою жизнь не одну пару тысяч срочников...
    БАРХАН
    1. Anarchist Вчера, 14:12
      Сергей hi
      Цитата: БАРХАН
      Девчушка на фотографии на мой взгляд вряд ли имеет опыт для аттестации

      Смотря что аттестовывать... В некотором смысле - очень даже...!
      Anarchist
      1. БАРХАН Вчера, 16:28
        Цитата: Anarchist
        Смотря что аттестовывать... В некотором смысле - очень даже...!

        Александр hi
        Ну в некотором смысле и я бы пару раз прошёл...на большее боюсь уже не потяну...
        Прошли те времена когда всю ночь не спал,куралесил,гусарил и "поливал женщин шампанским" ...а утром на построении ,как огурчик...Сейчас тоже ,как огурчик по утрам после бала ,но только уже зелёный и впупырочку...
        БАРХАН
    2. Петр1 Вчера, 14:13
      Зато наверняка она имеет какойниудь другой бесценный опыт,и уж кому как не ей знать кого брать на работу а кого нет :)
      Петр1
    3. spiriolla-45 Вчера, 14:13
      Вот это правильно. НЕ годен для строевых, тебя ждёт стройбат. Всё по честному, всё по справедливости.
      spiriolla-45
      1. БАРХАН Вчера, 16:38
        Цитата: spiriolla-45
        НЕ годен для строевых, тебя ждёт стройбат

        Не только стройбат.Найдётся дела каждому и в тылу.Главное,чтоб фонариками не светили.
        Про фонарики:
        Очень люблю читать мемуары ветеранов разных войн.Особенно где минимум редактуры и прилизывания идеологической.Так вот очень много рассказов свидетелей из наших городов,подвергнувшихся бомбёжке люфтвафе...Так вот ночью в небо устремлялись лучи сотен фонариков подсвечивая врагу цели...Вот этих мразей,предателей я называю "люди с фонариками"...В случае войны они так же будут "светить в небо".И вот даже по истории с ЛДНР и Сирией их уже видно.Собчак например поехала в США с целым прожектором...
        БАРХАН
    4. dauria Вчера, 14:31
      Девчушка на фотографии на мой взгляд вряд ли имеет опыт для аттестации будущих военнослужащих


      Ну, эту штуку обкатывали в 79-м на уже поступивших в военные училища. И процедура выглядела так - куча вот таких "девчушек" бегала в течении 3-х ( трёх !!!) часов и раздавала-собирала кучу листиков с вопросами . Вопросы полуидиотские, повторяющиеся . Времени- в обрез. Потом умный дядя в очках сказал -"Спасибо, до свидания". Какие-то учёные от медицины что-то исследовали. Хотя жизнь показала, что мозгов у меня лично нет... wassat
      dauria
  5. spiriolla-45 Вчера, 14:11
    Цитата: Heterosigma
    очередная лазейка для "кОсарей" которую потом будут бесконечно смягчать ибо со здоровьем нынче у призывников беда.У всех будут находить 3ю и 4ую стадию.

    НУ пори ерунду, сейчас косари это прошлое. Пришло время, когда приходится платить чтобы на срочку призвали.
    spiriolla-45
  6. Lars971A Вчера, 14:11
    Полностью согласен и одобряю. Хочется чтобы это учитывалось и на Государственной службе и других силовых структурах, а то в армию не годен псих и неполный неадекват, а он в органах власти, владеет огнестрельным оружием и т.д.
    Lars971A
  7. холодильник Вчера, 14:27
    Значит набирать и выбирать будут из тех кого нынешняя элита воспитала!?)) Нет уже пионеров -Героев, нет уже созидающих во благо Родины, везде выгода, ростовщичество, преклонение перед западом. Реклама на улицах сплошь на английском, по ТВ кроме отдельных передач Дом-8, Коля из Уренгоя, Ельцин-Центр, тому кто умыл кровью Москвичей. За разграбление СССР никто не ответил, выведен со слов экономистов триллион долларов, а это всё молодежь видит, Разве так защитников ранее готовили,?
    холодильник
  8. частное лицо Вчера, 14:31
    Как будто раньше не было проф.отбора . Служил в середине 90-х так нас неделю разными тестами и вопросами мучили .
    частное лицо
    1. Лопатов Вчера, 14:56
      Цитата: частное лицо
      Служил в середине 90-х так нас неделю разными тестами и вопросами мучили .

      В караулы часто ходили и в полку был нормальный психолог?
      Лопатов
      1. частное лицо Вчера, 15:04
        Из караулов 1,5 года сутки через двое. а в роли психолога зам . по воспитательной работе.
        частное лицо
        1. Лопатов Вчера, 16:55
          Цитата: частное лицо
          Из караулов 1,5 года сутки через двое.

          Вот потому и мучили. Положено было. С утра "крестики-нолики" у психолога, на разводе он подписывает ведомость.
          Лопатов
  9. Vladycat Вчера, 14:52
    Как всегда. Задумка не плохая. Исполнение хромает. Во первых у МО большая часть психологов вольные должности, что очень влияет на ЗП. И чаще на эти должности идут недавние выпускники гражданских вузов. Которые некоторую спицифику военной службы просто не понимают. Набирают опыта и потом уходят на большую зп.
    Во вторых. Большая часть психологии - шарлотанство (имею психологическое образование). Мало того что большенство методик - импортные, так ещё и устаревшие. Не оценивающие реальное состояние психики современного человека. И у психологии как и у науки один громадный недостаток, она живёт вчерашним днём. То что преподносится как передовая теория, является продуктом многолетнего изучения. И чаще всего не соответствует действительности.
    Мое мнение что психологи должны быть действующие или бывшие военнослужащие. 25 летняя девушка не сможет объективно оценить личность будующему военного
    Vladycat
  10. voyaka uh Вчера, 16:11
    У нас от психолога много зависит при зачислении
    (или отчислении) на военную службу.
    Знаю случай. Парень хотел служить, патриотичски настроен: "хочу в пехоту (элитную)".
    Психолог: "а почему?"
    Он: "ну, хочу арабов убивать".
    Она черкнула что-то. Ему сказали: "свободен, иди домой, иди работай".
    Потому ему показала солдатка-секретарша: "боевое оружие никогда не давать, к армейский
    службе непригоден"
    voyaka uh
  11. vladimirvn Вчера, 17:11
    На работе у нас, бегаю девочки, организовывают поздравление с 23-ым февраля. Среди поздравляемых в первых рядах, особи с мужскими половыми признаками, никогда не служившие в армии и самое главное, не собирающиеся туда идти, ни при каких обстоятельствах. Грустно сие. Саму суть этого Праздника, выхолостили. Вот вам и психология.
    vladimirvn
  12. слава1974 Вчера, 17:26
    Професиональный отбор был, есть и будет. Наверняка внесли изменения в старый закон. Я поступал в военное училище в начале 90-х , нас тоже мучали профотбором.
    У одного помню спросил психолог " Чем отличается птица от самолета?"
    тот отвечает : "Птица машет крыльями, о самолет нет " laughing
    Та ему:" Думай! а то напишу , что не годен."
    В конце 2000-х, после введения поступления по ЕГЭ, в военных ВУЗах единственная возможность отсеять курсанта осталась по физо и по профотбору. При чем профотбор оспорить нереально.
    слава1974
  13. ушкуйник Вчера, 19:22
    Военный психологический отбор должен быть обязательно. Но и в частях не помешает участия психолога при формировании экипажей, застав и других вооруженных групп, в том числе и суточного караула. Это снизит количество несчастных случае при обращении с оружием и повысит сплоченность и взаимную выручку в воинских коллективах.
    ушкуйник
  14. к174ун7 Вчера, 20:33
    Устанавливается, что призывная комиссия организует контрольные мероприятия профессионального психологического отбора и выносит решение с учетом его результатов.

    Главный вопрос в методике определения категорий годности, а также квалификации психологов и иных членов комиссии. Если это будут ответы на вопросы бесконечных анкет и написания многостраничной биографии, то все сведется к покупке правильных ответов и покупке правильно написанной биографии. Психология наука, если это наука, максимально субъективная. Психолог сам должен обладать немалым жизненным опытом в той области где он собирается категорировать других, и только потом иметь специальную подготовку.
    Обычный парень из нормальной семьи, не пьяница, не наркоман, не хулиган, не отсидевший малолетка и не шпана из подворотни, состоящий на учете в полиции, может нормально служить в армии. Все вышеперечисленные пороки в большинстве известны и находятся в соответствующих базах данных.
    Во время службы в нашей части штатную должность психолога, между прочим майорская категория, занимала молодая девушка в чине лейтенанта с институтским образованием. Вопрос: а кто у нее папа? Многие сразу догадались - полковник из управления. Чем она в основном занималась? Анкетированием молодого пополнения, а также периодическим появлением на разводах наряда. Рабочее место - в штабном кабинете, а не казарме. Речи о том, чтобы быть с подопечными при выполнении ими поставленных задач, не шло в принципе.Вот такой психолог.
    Еще пример "психологии". Водители -контрактники, из местных при продлении контракта должны были проходить это самый психологический отбор. Они были хорошими и опытными водителями, некоторые из них служили по 10 лет и более, но они не были специалистами эпистолярного жанра.Чтобы принести командиру положительное заключение о психологической пригодности, им нужно было отнести 5 тысяч рублей этим самым психологам, которые правильно заполняли анкеты.Об этом знали все. Но вопрос в другом. Спрашивается - если человек прослужил в части 10 лет, весь на виду, его качества устраивают командиров - зачем его категорировать? Если разгильдяй, то никто с ним контракта не подпишет.
    "Зри в корень",- твердил Козьма Прутков. Вот это и есть главный принцип отбора на пригодность к службе.
    к174ун7
    1. ушкуйник Вчера, 22:51
      Побеседует психолог с бойцом перед тем, как выполнять метание боевой гранаты, глядишь и граната из рук бойца не упадет ему под ноги... . А всего-то, пять минут поговорить с бойцом. И все живы, здоровы и командир молодец.
      ушкуйник
  15. Генерал Песчаных Карьеров Вчера, 22:31
    А что, в российской армии до сих пор во "флоре"? Я думал уже давно на цифру перешли.
    То что психологический отбор, это хорошо, вот только вместо молодой барышни должен быть прожженный военный психолог, который одним взглядом душу наизнанку вывернет))
    Генерал Песчаных Карьеров
Картина дня