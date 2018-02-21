Дума приняла закон о психологическом отборе при поступлении на военную службу

Госдума окончательно приняла закон, который вводит профессиональный психологический отбор при приеме на военную службу. Это касается службы по призыву и по контракту, а также поступления в военные вузы и в мобилизационный резерв.Документом устанавливаются категории профессиональной пригодности. Организация, порядок и методика проведения мероприятий по профессиональному психологическому отбору будут определяться министром обороны РФ.По результатам отбора будет выноситься одно из заключений о профессиональной пригодности: "рекомендуется в первую очередь" (первая категория), "рекомендуется" (вторая категория), "рекомендуется условно" (третья категория) и "не рекомендуется" (четвертая категория). В частности, граждане, отнесенные к последней категории, не могут быть приняты на военную службу по контракту или поступить в мобилизационный людской резерв.Требования к профессиональной психологической пригодности гражданина будут устанавливаться министром обороны РФ либо руководителем иного государственного органа, где предусмотрена военная служба.Устанавливается, что призывная комиссия организует контрольные мероприятия профессионального психологического отбора и выносит решение с учетом его результатов.В думском комитете по обороне отметили, что законопроект направлен на "повышение качества комплектования воинских должностей за счет прохождения гражданами профессионального психологического отбора". Предлагаемые новации "позволят наиболее эффективно определить уровень и особенности подготовки каждого гражданина, призываемого на военную службу", считают парламентарии, передает ТАСС