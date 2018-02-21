ЦИК РФ не нашёл нарушений в освещении кампании Павла Грудинина в СМИ

Речь может идти лишь об отдельных шероховатостях.

Центризбирком отклонил жалобу кандидата в президенты России Павла Грудинина о ходе освещения его избирательной кампании в средствах массовой информации. Представитель ЦИК Николай Левичев отметил, что «никаких грубых нарушений не выявлено».Левичев:Павел Грудинин и КПРФ подавали жалобы в ЦИК на предмет того, как однобоко на федеральных телеканалах (включая Первый канал и ТК «Россия-1») преподносится ход его избирательной кампании.Речь идёт о том, что буквально в каждом из сюжетов, посвящённых избирательной кампании Грудинина, основное внимание уделяется не его предвыборной программе, а швейцарским счетам кандидата (закрытым или незакрытым) и «обманутым экс-сотрудникам совхоза им.Ленина» . Примечательно, что обманутые экс-сотрудники до регистрации Павла Грудинина в качестве кандидата на президентский пост практически никак себя не проявляли в информационном плане, и интерес к их проблемам со стороны федеральных каналов был нулевым. Теперь же обманутые превратились чуть ли не в главных ньюсмейкеров в эфирах главных каналов страны, когда речь идёт Павле Грудинине и его участии в президентской гонке.Нередко в последнее время стало доставаться от так называемых активистов и КПРФ. Основная претензия – «неужели КПРФ так и не смогла взрастить своего, партийного кандидата?» При этом те же активисты молчат относительно того, а кого из партийных кандидатов взрастили партия парламентского большинства «Единая Россия», партия «Справедливая Россия», ЛДПР (не считая Владимира Жириновского, который «взрастил» себя сам и совсем не вчера).