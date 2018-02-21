01:05 22 февраля

ЦИК РФ не нашёл нарушений в освещении кампании Павла Грудинина в СМИ

Центризбирком отклонил жалобу кандидата в президенты России Павла Грудинина о ходе освещения его избирательной кампании в средствах массовой информации. Представитель ЦИК Николай Левичев отметил, что «никаких грубых нарушений не выявлено».

Левичев:
Речь может идти лишь об отдельных шероховатостях.


Павел Грудинин и КПРФ подавали жалобы в ЦИК на предмет того, как однобоко на федеральных телеканалах (включая Первый канал и ТК «Россия-1») преподносится ход его избирательной кампании.


ЦИК РФ не нашёл нарушений в освещении кампании Павла Грудинина в СМИ


Речь идёт о том, что буквально в каждом из сюжетов, посвящённых избирательной кампании Грудинина, основное внимание уделяется не его предвыборной программе, а швейцарским счетам кандидата (закрытым или незакрытым) и «обманутым экс-сотрудникам совхоза им.Ленина» . Примечательно, что обманутые экс-сотрудники до регистрации Павла Грудинина в качестве кандидата на президентский пост практически никак себя не проявляли в информационном плане, и интерес к их проблемам со стороны федеральных каналов был нулевым. Теперь же обманутые превратились чуть ли не в главных ньюсмейкеров в эфирах главных каналов страны, когда речь идёт Павле Грудинине и его участии в президентской гонке.

Нередко в последнее время стало доставаться от так называемых активистов и КПРФ. Основная претензия – «неужели КПРФ так и не смогла взрастить своего, партийного кандидата?» При этом те же активисты молчат относительно того, а кого из партийных кандидатов взрастили партия парламентского большинства «Единая Россия», партия «Справедливая Россия», ЛДПР (не считая Владимира Жириновского, который «взрастил» себя сам и совсем не вчера).

Использованы фотографии: Фейсбук
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Комментарии 234

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  1. Azazelo Вчера, 13:57
    Этот Грудинин или бестолоч, что само по себе исключает его из кандидатов в президенты; либо он специально(что более вероятно) устроил из себя тефлонового кандидата.И не вышибли его только для того, чтобы явку обеспечить, да чтобы сми не брехали, что Путин его испугался.
    Azazelo
    1. Аристарх Людвигович Вчера, 13:59
      Цитата: Azazelo
      Этот Грудинин или бестолоч, что само по себе исключает его из кандидатов в президенты; либо он специально(что более вероятно) устроил из себя тефлонового кандидата.И не вышибли его только для того, чтобы явку обеспечить, да чтобы сми не брехали, что Путин его испугался.

      Какой-то поток сознания. Грудинина сразу начали на федеральных каналах после выдвижения "мочить". При этом очень хорошее отношение к Собчак на федеральных каналах, к Жириновскому, Явлинскому. Через СМИ постоянно рассказывают, какой олигархистый олигарх Грудинин. А телеведущая и светская львица Ксения Собчак имеет доход в три раза больше…
      Аристарх Людвигович
      1. Лесс Вчера, 14:10
        С моей точки зрения, Собчак ведёт избиратильную кампанию честнее, чем Грудинин. Она не уходит от ответов на неудобные вопросы, не юлит со счетами. Да, она "не проходной" кандидат, но выглядит она честнее. Что касается таких "динозавров" президентской гонки, то у них слишком большой опыт, чтобы дать повод для скандалов.
        Лесс
        1. Аристарх Людвигович Вчера, 14:17
          Вот примеру статья из "Российской газеты" о представителях власти. Все официально, и к этим удачливым вопросов нет. А к Грудинину есть.
          "У заместителя председателя правительства Ольги Голодец половина доли во владении жилым домом площадью 220 квадратных метров в Швейцарии и треть доли во владении квартирой площадью 250 квадратных метров в Италии. Глава минкавказа имеет во Франции жилой дом площадью 180 квадратных метров, почти 34 сотки земли и квартиру в 100 квадратных метров. Министр Абызов предпочитает Италию, где арендует помещение в загородном доме. В этой же стране у вице-премьера Александра Хлопонина жилой дом площадью 818 квадратных метров и земельный участок (8223 квадратных метра). А министр спорта в своей декларации указал в совместном владении квартиру в Испании площадью 60,7 квадратных метров.
          В категории глав фракций первое место завоевал лидер ЛДПР Владимир Жириновский - свыше 79 млн рублей. От него сильно отстали все остальные руководители фракций, чей уровень заработка составил примерно 5-6 млн за год.
          Недвижимостью за границей владеет 21 депутат Госдумы. Самой популярной страной, где находятся задекларированные дома и квартиры парламентариев, является Испания. Так, о жилье на Пиренеях рассказали "единороссы" Андрей Барышев, Константин Затулин, Андрей Чернышев, Аркадий Пономарев (три квартиры), Александр Брыксин.
          А, например, депутата от фракции "Единая Россия" Юрия Олейникова привлекла Болгария (две квартиры в этой стране), коммуниста Владимира Блоцкого - Великобритания. Депутат от ЕР и хоккеист Владислав Третьяк имеет две квартиры в Латвии, у его коллеги по фракции Сергея Сопчука есть квартира и два гаража в Чехии."
          https://rg.ru/2017/04/16/kreml-kabmin-sovfed-i-go
          sduma-otchitalis-o-dohodah-i-imushchestve.html
          Аристарх Людвигович
          1. Лексус Вчера, 14:30
            Судя по тому, как "поджопные" СМИ, чиновники, судьи "топят" против Грудинина - он, действительно достойный человек и серьёзный кандидат в президенты. Ваш список "любителей заграницы" во властных структурах можно продолжать до бесконечности - там такие почти поголовно. Они уже давно забыли про нужды народа, и про Россию, при удобном случае, забудут. Единственное, что их заботит - то чтобы "непосильно наворованное", в т.ч. "заграничное добро", не отобрали, и чтобы их "детишкам" там, "за бугром", жилось хорошо.
            Они - "крысы" и предатели Родины, а "хорёк" - их пахан!
            Потому все в один голос кричат "Держи вора!" и тычут в Грудинина.
            Лексус
            1. Pax tecum Вчера, 14:43
              Существует серьезный сайт
              "Народная инициатива" http://ni.kprf.ru/, на котором любой гражданин РФ может поддержать ту или иную инициативу.
              Это интернет-проект КПРФ по развитию гражданских инициатив, позволяющий реально набрать необходимое количество голосов для рассмотрения на законодательном уровне.
              Программа народных инициатив – это далеко не набор благих пожеланий, а конкретный план первоочередных действий.

              Вот, одна из последних инициатив:
              Требуем участия в теледебатах кандидатов в президенты РФ В. В. Путина и П. Н. Грудинина! (петиция)

              Мы, граждане Российской Федерации заявляем, что Владимир Владимирович Путин с 2000 года не принимал участие в теледебатах на федеральных каналах с кандидатами в президенты РФ. Мы бы хотели, чтоб Владимир Владимирович Путин, являясь кандидатом в президенты РФ, принял участие в теледебатах на федеральном канале с Павлом Николаевичем Грудининым, тем самым мы хотели бы знать, кому из кандидатов мы можем отдать свой голос. Мы бы хотели чтоб оба кандидата отчитались о своей деятельности за предыдущие годы, В. В. Путин за свой президентский срок и П.Н. Грудинин за срок в должности директора Совхоза Им. Ленина. Чтобы оба кандидата имели возможность свободного диалога между собой, задавая вопросы в свободной форме друг другу и отвечая на них, используя свои компетентные знания в решениях проблем экономического развития Российской Федерации и решении международных проблем. Уважаемый Владимир Владимирович, поддержите данную инициативу нижеподписавшихся граждан Российской Федерации, приняв участие в теледебатах на федеральном канале с кандидатом в президенты Павлом Николаевичем Грудининым!

              Решение проблемы

              Голосование за поддержку данной инициативы нижеподписавшихся граждан Российской Федерации по вопросу участия в теледебатах на федеральном канале действующего Президента Российской Федерации с кандидатом в президенты Павлом Николаевичем Грудининым!

              Ожидаемый результат

              Участие в дебатах действующего Президента Российской Федерации Путина Владимира Владимировича с Грудининым Павлом Николаевичем на федеральных каналах. У людей назрело множество вопросов, на которые хотелось бы услышать ответы. 

              Ну, и кто угадает... что будет?
              (Вопрос скорее риторический no )
              Pax tecum
              1. НасРать Вчера, 14:46
                Объективно - Путин переболтает Грудинина...по любому!
                Я не адепт Путина, если что! НО! Грудинин то еще создание.... Где его КПРФ нашло?Хотя, какое это КПРФ?
                Первый порыв, при появлении нового человека в изб. компании, был радостно мной воспринят.... послушав Председателя Грудинина - боже мой и оно может стать президентом РФ? Тьфу! negative
                НасРать
                1. Z_G_R Вчера, 14:51
                  а я думаю, что Путину нечего сказать будет на конкретику) Будет мычать что то невразумительное. Поэтому и не участвует в выборах, что без бумажки говорить надо будет.
                  Z_G_R
                  1. НасРать Вчера, 14:53
                    Это Грудинин будет мычать... Путин за императорский срок, сорок собак съел, болтая без бумажек
                    НасРать
                    1. Лексус Вчера, 14:56
                      сорок собак съел

                      Так пусть в Южную Корею валит, пока есть возможность. И сорок первую собчак с собой прихватит.
                      Лексус
                      1. НасРать Вчера, 15:01
                        Так я не против! laughing tongue
                        Только дурошлёпа Грудинина не надо в президенты!!!
                        Одного бандита, сменять на другого(но бедного) - это верх идиотизма!!!
                        -----------------------
                        Примечательно:
                        Все Навального дружки-адепты- рванули к Грудинину !!! bully
                        НасРать
                    2. Z_G_R Вчера, 14:56
                      когда вы последний раз видели Путина без бумажек? =)
                      Z_G_R
                      1. НасРать Вчера, 14:58
                        Цитата: Z_G_R
                        когда вы последний раз видели Путина без бумажек? =)

                        13.02.18г. в 14:55 ..
                        А что?
                        НасРать
                    3. Silvestr Вчера, 15:15
                      Цитата: НасРать
                      болтая без бумажек

                      вот и наболтал, что внутри страны швах
                      Silvestr
                      1. НасРать Вчера, 15:18
                        Цитата: Silvestr
                        Цитата: НасРать
                        болтая без бумажек

                        вот и наболтал, что внутри страны швах

                        Кто бы спорил...Поэтому будем выбирать другого болтуна? wassat А потом опять каяться? Грудинин похлеще горбоча с БНЕй устроит жизнь в стране..
                        НасРать
                      2. nemec55 Вчера, 21:16
                        вот и наболтал, что внутри страны швах

                        Я бы сказал шванц а не швах
                        nemec55
                    4. Sasha_Sar Вчера, 15:48
                      Достаточно посмотреть его последние "подготовленные" пресс-конференции с журналистами и "диалог" с "народом" методом видео-конференции. Кроме "воды" на конкретные вопросы ни чего нет. Могу согласиться только с тем, что меры воздействия на местных "князьков" моментальные, но это в том случае, если это надо для пиара "гаранта".
                      Sasha_Sar
                    5. Комментарий был удален.
                2. Лексус Вчера, 14:53
                  По делу Путин двух слов связать не сможет. Обратите внимание, при поступлении неудобных вопросов, требующих КОНКРЕТНЫХ ответов, "хорёк" начинает, как глиста извиваться. А, уж, если про казнокрадов-друзей будут вопросы и про вывезенное ими за рубеж... "поплывёт" "пу-пу", как "кавелик" по канализации.
                  Лексус
                3. Silvestr Вчера, 15:14
                  Цитата: НасРать
                  Объективно - Путин переболтает Грудинина...по любому!

                  никогда! Посмотрите на его конференции- только по бумажке, как Леонид Ильич!
                  Silvestr
                  1. Стирбьорн Вчера, 16:35
                    Цитата: Silvestr
                    никогда! Посмотрите на его конференции- только по бумажке, как Леонид Ильич!

                    не только, еще микрофончик в ухе, где вещает суфлер laughing
                    Стирбьорн
                4. Домкрат Вчера, 15:14
                  Для НасРать. На Ваше: " ...Объективно - Путин переболтает Грудинина...по любому! " *******************************************
                  Если только по шпаргалке и с суфлером...
                  Иначе почему он НИ РАЗУ не участвовал в предвыборных дебатах?
                  Домкрат
                  1. Вас Влад Вчера, 16:55
                    Цитата: Домкрат
                    Иначе почему он НИ РАЗУ не участвовал в предвыборных дебатах?

                    А вы задайте себе вопрос логический!А зачем ему на это тратить своё время? what Вот зачем ему спорить со всякими обещалкинами?У него такой кредит доверия от народа,что он может себе позволить тратить своё время на более полезное для страны дело yes
                    Вас Влад
                    1. Z_G_R Вчера, 17:05
                      Ну не знаю.. я бы не сказал, что кредит доверия такой уж большой. Последние годы Путин очень сильно сдал позиции. Так, что пора спускаться с небес на землю и как все на дебаты. Растерял доверие, доказывай, что сомнения беспочвенны. А так ни программы. ни дебатов, вокруг одни скандалы и провалы. Доверие падает ооочень стремительно.
                      Z_G_R
                      1. Вас Влад Вчера, 17:31
                        Цитата: Z_G_R
                        Ну не знаю.. я бы не сказал, что кредит доверия такой уж большой.

                        Ну не знаете, так и не говорите yes
                        Цитата: Z_G_R
                        Последние годы Путин очень сильно сдал позиции. Так, что пора спускаться с небес на землю и как все на дебаты. Растерял доверие, доказывай, что сомнения беспочвенны.

                        Ну опять,ну не знаете,ну не пишите тогда crying
                        Под растерял доверие belay
                        Рейтинг за 70% fellow
                        Я понимаю, надо как то с агитировать,так агитируйте ,ну как не будь ну без накладывания на ВВП yes
                        Рассказывайте какой он хороший,обклеивайте все стены в городе с его портретами, как у нас сделали!Удачи hi
                        Вас Влад
                    2. Z_G_R Вчера, 18:44
                      ага.. 146% рейтинг))) зритель 1 канала детектед)))
                      Z_G_R
                      1. Вас Влад Вчера, 18:46
                        Цитата: Z_G_R
                        ага.. 146% рейтинг))) зритель 1 канала детектед)))

                        Я ошибся, с вами не о чём спорить,до свиданья hi
                        Вас Влад
                    3. Tatanka Yotanka Вчера, 19:13
                      Цитата: Вас Влад
                      что он может себе позволить тратить своё время на более полезное для страны дело

                      обещать -это тоже дело в чем он явно преуспел, работает прям на износ еле успевает весла изношеные менять, что же тогда его команда делает?, и где результаты сравнимые с послевоенными годами, скромность явно не его конек
                      В.Путин "Я что-то не припомню, чтобы послевоенное советское руководство, лидеры советские послевоенные работали так же интенсивно, как я или действующий президент Медведев Дмитрий Анатольевич."
                      https://www.youtube.com/watch?v=3K_srLKF6vY
                      Tatanka Yotanka
                5. наблюдатель1 Вчера, 15:21
                  Объективно - Путин переболтает Грудинина...по любому!


                  Вы при всём желании можете оценить, только субъективно, но уж точно не объективно!
                  Если бы то что вы озвучили было так, то В.В Путин не отказался бы от дебатов один на один с П. Грудининым.
                  наблюдатель1
                  1. НасРать Вчера, 15:27
                    Вы с Нетаньяху разберитесь сначала!! В своем дерьме не разобрав, полезли в чужое ковырять! tongue
                    Еврей за Грудинина тут глотку дерет... - вот кому выгоден ребята, этот Грудинин!!!
                    НасРать
                    1. наблюдатель1 Вчера, 15:34
                      С Натаниьяху будет разбираться израильский суд, если дело до него дойдёт!
                      Но к вашей субъективной оценки ораторских способностей данных кандидатов не имеет абсолютно никакого отношения.
                      наблюдатель1
                      1. НасРать Вчера, 15:38
                        Кандидаты не Ваши, поэтому здраво - не лазить со своим уставом, в чужой монастырь! wink
                        НасРать
                    2. наблюдатель1 Вчера, 16:10
                      Цитата: НасРать
                      Еврей за Грудинина тут глотку дерет... - вот кому выгоден ребята, этот Грудинин!!!


                      По моему глотку больше всех рвёте вы, страча как из пулемёта такой же грязный и не чем не подтверждённый компромат.
                      В моих комментариях я не разу не указал за кого голосовать, я указал вашу субъективность, которую вы выдаёте за истину в последней инстанции!
                      наблюдатель1
                      1. НасРать Вчера, 16:18
                        Ваше комменты по теме - не уместны! Не ужели не понятно?

                        А касаемо троллей:
                        Забирайте своих ребят от сюда.
                        Вон сколько комментаторов зарегинившихся в январе-феврале и все поют одни песни - и все на иврите и про Грудинина!!! wassat
                        Не можете даже нормальную интернет-диверсию совершить...тьфу.
                        НасРать
                    3. сайгон Вчера, 16:11
                      Ну а что я утверждал массово на рисовались на сайте агитаторы за Грудина и против Путина , например Домкрат 5 января сего года . И все про как плохо . как все пропало , ну и конечно за надежу народа господина , а по некоторым сообщениям уже ТОВАРИЩА Грудина .
                      сайгон
                    4. dogens Вчера, 19:16
                      Цитата: НасРать
                      Еврей за Грудинина тут глотку дерет... - вот кому выгоден ребята, этот Грудинин!!!

                      Какая разница какой у него флаг в подписи, если по делу говорит. Нет у вас объективных данных чтобы утверждать о том чего вы знать не можете. Это касается и дебатов Грудинина с Путиным, так и 70 % поддержки населения, которые озвучены независимым центром опроса, который совсем не независимый.
                      dogens
                  2. Pax tecum Вчера, 15:53
                    У В.Путина есть "говорящая голова Кремля" по фамилии Песков, когда бумажек под рукой нет. Как какой то философ, этот Песков (у которого с прошлым так же, как и у его шефа, не все в порядке), "льет воду" ни о чем и сразу обо всем. Впрочем, как и его шеф иногда, при ответах на неудобные вопросы.

                    Пресс-секретарь президента является официальным голосом президента, представляющим его позицию, а также позицию Кремля в отношении различных событий, и осуществляющим связь со средствами массовой информации.

                    Иногда, такое ляпнет! Особенно интересно потом разбирать, уже по итогам или результатам, пройденным событиям.
                    Pax tecum
                6. Stas157 Вчера, 16:24
                  Цитата: НасРать
                  Объективно - Путин переболтает Грудинина...по любому!

                  Я давно заметил, ваши комментарии сродни вашему нику, не очень адекватны. А Путин когда нибудь, кого нибудь, переболтал? Да он же дебатов дико боится! Чего не скажешь про Грудинина, профессиональный говорун Соловьев, как только не изголялся, не нападал на Грудинина, как только рот не затыкал, Грудинин при этом себя вел очень достойно! Наоборот, после этого Соловьев вызвал сильную неприязнь своим поведением у большинства людей. Об этом они не стеснялись высказывать в комментариях под записью этой передачи в Ютьюбе.
                  Stas157
                  1. НасРать Вчера, 16:32
                    Вы много замечаете не того, что надо....
                    Разберитесь от каких сил идет Грудинин к власти, прикрываясь КПРФ( Зюганов при своих интересах) ...
                    Предсказуемый проигрыш Грудинина позволит им начать движуху майданного типа (и Гиркин, и Кучеренко, и Болдырев говорят об этом практически открытым текстом, достаточно ознакомиться с их публичными высказываниями на этот счёт) под крики «У нас украли голоса».

                    НасРать
                  2. Вас Влад Вчера, 17:39
                    Цитата: Stas157
                    Об этом они не стеснялись высказывать в комментариях под записью этой передачи в Ютьюбе.

                    Да знаем мы Стас кто там не стеснялись!
                    Вы про эту передачу?
                    Вас Влад
                    1. Stas157 Вчера, 18:31
                      Цитата: Вас Влад

                      Вы про эту передачу?

                      Да про любую! Хотя бы даже ваше видео взять, вы видели под видео комментарии?? Да там шквал комментов, и все за Грудинина! И ни одного за Путина!!! Соловью от людей тоже досталось порядком. Вы сами то смотрели эти комментарии? Думаю что нет. Иначе вы бы это видео в свою защиту не привели!
                      Stas157
                  3. Околоточный Вчера, 19:29
                    Болтать он может. Вы тут Стас против олигархов, которые разворовывали госимущество? Один вопрос, каким боком Грудинин оказался владельцем более 40% государственного совхоза-миллионера? Ответьте? Я вам скажу - кто-то хапал заводами и скважинами, кто то колхозами и совхозами. Отсюда и заграничные счета и недвижимость сыновей в стране НАТО. Согласен с камрадом за Собчак, она честней Грудинина выглядит. Хоть и собака женского рода и на простой народ ей плевать, но она честней. А вы давайте, за тех, кто дериба6ил сельское хозяйство.
                    Околоточный
                    1. Stas157 Вчера, 21:08
                      Цитата: Околоточный
                      Вы тут Стас против олигархов, которые разворовывали госимущество? Один вопрос, каким боком Грудинин оказался владельцем более 40% государственного совхоза-миллионера? Ответьте?

                      Вопросом на вопрос! Что лучше, проголосовать За "нищего" Гаранта, который лелеет олигархов, или За богатого предпринимателя, который против олигархов?
                      В чем перед вами провинился Грудинин? Он кого то обворовал? Взял чужие деньги? Преступил закон?
                      Путин с дружками олигархами устанавливают преступные законы и правила, чтобы узаконено грабить народ. Грудинин с коммунистами хотят эти правила поменять в сторону более справедливого перераспределения.
                      Stas157
                      1. Околоточный Вчера, 21:24
                        В вашем посте и ответ на ваш вопрос - олигархи воровали заводами, скважинами и отраслями. Такие, как ваш кандидат колхозами, совхозами. Расскажите мне просто может ли простой человек, пусть с зарплатой директора (при СССР) скупить практически половину предприятия - совхоза-миллионера? Ответьте просто мог или нет? Ваш кандидат обычный мини олигарх, ничем не лучше их. Они тоже предприниматели, только крупней его. Собственность свою приобрели также, как и он, только у них больше. Вот и всё. Практически из всего российского Форбс единицы стали богатыми сами. Остальные участвовали в разделе советской промышленности и сельского хозяйства, Грудинин в их числе.
                        Околоточный
                7. Bulrumeb Вчера, 16:32
                  Путин переболтает Грудинина...по любому!

                  именно что переболтает, на конкретно поставленные вопросы воду льет как студент на экзамене по гуманитарным наукам
                  Bulrumeb
              2. Варяг_0711 Вчера, 14:51
                Pax tecum Сегодня, 14:43 ↑
                Ну, и кто угадает... что будет?
                Я угадаю эту мелодию с одной ноты... Ничего не будет! Не выйдет Путин на дебаты, да и правильно сделает. С кем дебатировать? С клоунами?
                "Дебаты", как и сами "выборы", это для полных лохов, которые до сих пор верят в Деда Мороза и в то, что Грудинин придет и наступит всем счастье. Работать не пробовали? Говорят иногда помогает...
                Варяг_0711
                1. Z_G_R Вчера, 15:00
                  Вы видимо адепт Медведева? Он советовал в случае если денег не хватает учителям идти в бизнес) Мантра про "работать не пробовали" ещё будет работать какое то время, но не слишком долго.
                  Z_G_R
                2. Sasha_Sar Вчера, 15:59
                  ""Дебаты", как и сами "выборы", это для полных лохов, которые до сих пор верят в Деда Мороза" это вы наверно о "гаранте"? То, что у нас народ в подавляющем большинстве (на генетическом уровне) верит в справедливого "царя" не сомневаюсь. Это все "бояре" сплошь мздоимцы, а "батюшка" он не такой. Вы потерпите, он за вас все сделает и заступится, не сейчас так потом. Честно?! Надоело до икоты слушать Кисилева и Соловьева. Правда уже полгода не смотрю их передачи.
                  Sasha_Sar
                3. Bulrumeb Вчера, 16:37
                  не я придумал, в сети нашел
                  Bulrumeb
                  1. Вас Влад Вчера, 17:45
                    Цитата: Bulrumeb
                    не я придумал, в сети нашел

                    Памятка тролля

                    Инструкция для бойца невидимого фронта (работа на форумах)

                    Введение

                    Чтобы донести до аудитории мысль как можно лучше, необходимо проделать несколько предварительных шагов, чтобы патриоты России принимали Вас за своего.

                    1. При каждом удобном случае упоминайте в положительном ключе СССР и его руководителей, особенно – И.В. Сталина. Это даст Вам широчайшие возможности в дальнейшем. Публикуйте воспоминания ветеранов, истории из жизни героев, ссылки на военно-исторические темы.

                    2. Всегда сравнивайте достижения сегодняшней России с достижениями СССР. За 70 лет СССР имел и могучий промышленный рост в 30-х, и серьёзные научные достижения в 70-х. Совмещая это в одном тексте, несложно доказать ничтожность любых попыток произвести что-либо в современной России.

                    3. Если в современной России что-то всё-таки удалось разработать или произвести, сразу указывайте, что в СССР это было бы лучше, больше, и уже производилось бы.

                    Например, лучший комментарий по поводу первого полёта ПАК ФА выглядит так: «При Сталине этот самолёт уже был бы в войсках». Он патриотичен, его невозможно опровергнуть и, главное, он полностью нивелирует достижение России в глазах читателя.

                    4. Всё производство в России сравнивайте с грамотно подобранным примером из советских времён. Например, сообщение о численности новых самолётов или танков смело сравнивайте с выпуском самолётов и танков в 1942 году.

                    5. Всегда подразумевайте, что на нас хотят немедленно напасть все наши соседи. Почаще поминайте 1941 год. Если рассматриваете угрозу со стороны Китая, ненавязчиво намекните, что и НАТО не останется в стороне.

                    6. Заработав репутацию патриота, можно переходить к более смелым действиям. По мельчайшему поводу требуйте отставки министра, правительства, президента. Очень хорошо действуют фразы «А при Сталине они бы уже сидели / их бы уже расстреляли»

                    7. Почаще обвиняйте во лжи. Можно как безадресно, типа «В правительстве сидят лжецы», так и адресно, в стиле «Путин – на 99% лжец».

                    После такой подготовки, Вам будут верить значительно больше людей. Если Вы просто напишете что-нибудь вроде «Арес вот-вот взлетит, а Ангара не полетит никогда», или «Т-80 отправляют на слом из-за коррупции», Вас могут просто выпнуть с форума. Если же Вы предварите эту фразу рассказом об успехах советской космонавтики или Красной Армии в ВОВ, Вам поверят даже знающие люди.

                    Определения и термины

                    1. Определения и термины.

                    Россия – страна, незаконно владеющая запасами полезных ископаемых на своей территории, которые принадлежат всему миру.

                    «Проплаченный агент Кремля» – любой оппонент, пользующийся цифрами и фактами для ответа.

                    «Единорос на окладе» – любой, кто не критикует правительство на форуме.

                    «Западная демократия» – недостижимый образец, идеальное общество, к которому должна стремиться страна, незаконно владеющая мировыми ископаемыми богатствами.

                    Общие рекомендации

                    2. Старайтесь употреблять меньше цифр. К сожалению цифры можно проверить, и это подорвёт ваши позиции. Не употребляйте сравнения в процентах – можно запутаться.

                    Мой комментарий: Цифры и факты подрывают позиции «троллей-пропагандистов» и либералов – это серьёзно. Это не просто пропагандистский приём, это признак слабости. Реальные позитивные цифры и факты о нашей стране крыть им просто нечем.

                    2.1. Если цифры всё же употребляете, никогда не пользуйтесь российской статистикой – она не может быть правильной по определению. Правильная бывает только американская, японская и европейская статистика.

                    2.2. Всегда употребляйте поговорку про то, что «статистика – это одна большая ложь».

                    Если статистика в Раше показывает что-то плохое, то она верная, но заниженная минимум в десять раз. Опровергнуть это утверждение невозможно, поэтому употребляйте эти возражения всегда, где это можно сказать.

                    Если вы используете американскую статистику, то всё утверждаете ровно наоборот. Доказывать ничего не надо. Достаточно назвать оппонента «проплаченным наймитом единоросом».

                    2.3. Если оппонент не приводит ссылок – то называйте это бездоказательной болтовнёй. Если оппонент использует ссылки – то он «копипастер» и ничего не может сказать своей головой. Не забывайте вставлять поговорку, что статистика – одна большая ложь, поэтому верить его цифрам нет смысла.

                    Если оппонент отвечает кратко – обвините его в поверхностном освещении проблемы, и незнании темы. Если оппонент отвечает развёрнуто и подробно – то он занудный педант, и «незачем здесь постить такие громадные «портянки» – их всё равно никто не читает» (С).

                    Мой комментарий: Ещё интересней. Господа «тролли» даже не в состоянии адекватно дискутировать или отвечать оппонентам, а просто используют принцип «а Баба Яга против».

                    2.4. Не забывайте называть оппонента «дилетантом». Человек редко когда обладает энциклопедическим знаниями во всех сферах. Поэтому, если оппонент разгромил вас в теме про вооружения, то в теме про экономику вместо ответа на вопрос о росте валютных запасов России, вы можете назвать его специалистом по танкам Т-34 и сменить тему обсуждения из-за его некомпетентности – «моя фамилия слишком известная, чтобы я вам её говорил» (С).

                    Не имеет никакого значения, что вы разбираетесь в экономике ещё хуже оппонента – бремя оправдания лежит на обвиняемом.

                    2.5. Если же оппонент всё же прижмёт вас какими-то цифрами или фактами, всегда остаётся универсальное средство. Обвините оппонента, что он ничего этого не видел своими глазами. А только в Интернете или на фотографии. Если же оппонент видел таки своими глазами российские новые танки или самолёты, то все подводные лодки он точно не видел (они находятся в разных морях за тысячи километров друг от друга). Значит, лодки существуют только на бумаге! Аналогично оппонент не мог видеть российские ракеты и ядерное оружие, у него нет, и не может быть допуска. И вынужден будет согласиться, что он их не видел. Вы выиграли спор! Раз не видел – значит, они поржавели и сгнили.

                    Мой комментарий: Это уже совсем за гранью разума. В таком случае не существует Эйфелева башня, город Берлин, птица страус и т.д., так как своими глазами я их тоже не видел.

                    Напоминаем, что даже очень разносторонний оппонент не может лично наблюдать десятки видов вооружений, кораблей, самолётов, ПВО. Значит, всегда найдётся сотня видов вооружений и техники, которые он не видел! То есть против его свидетельств по нескольким видам вооружений у вас всегда в противовес сотни видов вооружений, которые он не видел, и где точно всё «ужос».

                    Метод подходит не только к вооружениям. Если оппонент знаком с животноводством, то в цементной отрасли он наверняка не разбирается, а если всё же разбирается (не повезло), то в радиоэлектронике всё равно десятки видов технологий.

                    В принципе методом перебора вы можете перечислять все виды промышленности подряд, в какой-нибудь ваш оппонент не найдёт что возразить сразу (или ему надоест). Значит, вы опять победили в споре.

                    2.6. Не забудьте объявить о своей победе. Желательно много раз подряд.

                    Позже вы всегда можете вставить напоминание об этой «победе» в любой другой теме, например о ГЛОНАСС. Пусть оппонент заново опровергает и доказывает, что в теме про экспортные танки Т-90 месяц назад, он не смог доказать с документами, что турецкий цемент занимает не 40% рынка в России, а только 1%.

                    2.7. Любое положительное высказывание о России, о её армии или флоте следует комментировать: «Знатно лизнули, браво!». Прекрасно выводит из себя любого приличного человека, особенно если повторять это часто и без повода.

                    Мой комментарий: Давление на эмоции давно уже стало любимым методом работы «троллей-пропагандистов», либеральных журналистов и платных блоггеров. Вместо фактов и реальных цифр – одни общие фразы в стиле «всё пропало», «всё разворовали», «всё плохо» и т.п.

                    2.8. Обязательно напомните, что Булава, ПАК ФА не полетели (не актуальное вычеркнуть, актуальное вписать, обновление списк
                    Вас Влад
                    1. Капитан Лейтенантов Вчера, 22:07
                      Цитата: Вас Влад
                      Памятка тролля

                      За это раньше банили fool
                      Я не знаю откуда этот вундыркиндский задор? Даже в подробности вдаваться не хочется.. negative
                      Один вопрос ,что такое по-вашей методичке Т-90, пардон,два в одном, и где для пушки "Арматы" производят "выстрелы",когда выпустят в серийку, хатабэ?
                      Вай-вай-вай , как не стыдно?
                      Капитан Лейтенантов
                  2. Лексус Вчера, 21:31
                    Методичка троллепута - на 100 баллов! good
                    Большую часть их наблюдал на ВО у пытающихся спровоцировать меня и "зафекалить" мои комменты. Вон, ниже Вашего коммента "писатель" наваял "труд", смешал "мух с котлетами". "Начал за здравие, а закончил за упокой"))).
                    Оно и неудивительно. СССР за две послевоенные пятилетки почти полностью восстановил разрушенную фашистами экономику и инфраструктуру, а современная Россия постоянно, если не "падает", то стагнирует (тогда у "запутинцев" праздник, они называют это "стабильностью").
                    Да что там Россия, если собрать воедино все образовавшиеся после развала СССР "независимые" государства, то они будут похожи, если не на "тень" Союза, то на "предсмертную отрыжку".
                    Потому "писатель", чтобы не потерять смысл, "подбросил копры на вентилятор", закончив своё "деяние" выдержками из какой-то либерастической писанины. Не понимаю, какое отношение имеет оное к коммунизму и социализму?
                    Зато сам "Васвладик" никак не допендрит, что либероиды - лучшие друзья Путина, многие у него "на зарплате", его ручная страшилка для народа ("посмотрите, если я уйду, то придут они"); на фоне этих конченных мерзавцев, ему несоизмеримо проще казаться ангелом, оставаясь при этом отпетым негодяем.
                    Лексус
                4. АА17 Вчера, 17:09
                  Уважаемый, Варяг_0711. "...Работать не пробовали? ..."- Ваша фраза просто вершина юмора. Многие россияне работают, но при этом ещё почему то остаются бедными. "...Вице-премьер правительства РФ Ольга Голодец назвала уникальным явление, когда россияне остаются бедными при наличии работы. "Та бедность, которая в стране есть и фиксируется, - это бедность работающего населения. Это уникальное явление в социальной сфере - работающие бедные", - сказала Голодец во вторник на Социальном форуме в рамках недели российского бизнеса 2017 года..."
                  Вот поэтому граждане России хотят перемен, чтобы за свой труд получать достойную зарплату.
                  П.С. Хотелось бы увидеть Ваш комментарий. Предполагаю у Вас достойная пенсия, у детей хорошее жильё и любимая высокооплачиваемая работа, внуки пристроены в престижные учебные заведения. Жизнь удалась. А на остальных - по х...й. (По Вашему: какие ещё на хр@н перемены, всем работать - за похлёбку).
                  АА17
                  1. Варяг_0711 Вчера, 19:19
                    АА17 Сегодня, 17:09 ↑
                    П.С. Хотелось бы увидеть Ваш комментарий. Предполагаю у Вас достойная пенсия, у детей хорошее жильё и любимая высокооплачиваемая работа, внуки пристроены в престижные учебные заведения. Жизнь удалась. А на остальных - по х...й.
                    Я сам работаю и при этом не нажил никаких накоплений, хотя моя зарплата выше чем в среднем по стране. Тем не менее дорогостоящие медицинские (не косметология) операции для жены, ипотечный кредит и прочие платежи не дают мне возможности сделать мало-мальский запас на черный день. Живу как все от зарплаты до зарплаты, если вам конечно это действительно интересно. До пенсии еще дожить надо. Детей к сожалению Бог пока не дал, хотя возраст подходит к планке когда пора становится уже дедушкой.
                    Тем не менее жизнь удалась, вопрос только в том, что конкретно вы считаете удачей? Для меня жизнь удалась потому, что родился и вырос в СССР в благополучной семье со средним достатком. Там же получил достойное образование.
                    Вам все еще интересно?
                    Моя жизнь удалась просто потому, что я считаю её таковой. Я отслужил и остался жив. Мне дали достойное образование. Я женился на женщине которую люблю и которой мы единое целое, не смотря на все сложности и проблемы. Что еще вам интересно?
                    А на остальных - по х...й. (По Вашему: какие ещё на хр@н перемены, всем работать - за похлёбку).
                    Вот именно, что не по х..., просто я живу реалиями, а не хотелками. И реалии таковы, что сейчас мы в состоянии войны, а на войне люди и похлебке были рады. Вам приходилось когда нибудь голодать? А мне приходилось в армии, служил я в аккурат с 1991 по 1993 в самый развал России и много чего повидал, в том числе и голод. Так что не вам мне про похлебку рассказывать.
                    И именно против возврата к тем временам я и выступаю. А вот всякого рода занрудининцы и прочие, под бравурными лозунгами именно к этому страну и толкают. Если вы этого не понимаете или не хотите понимать, то тут два варианта, либо вы не жили в 90-е и не знаете что такое жить не получая зарплат и пенсий по пол года и больше, либо вы целенаправленно толкаете страну к краху.

                    П.С. Жду комментарий что то в духе того, что я проплаченный кремлепут... laughing
                    Варяг_0711
                    1. Капитан Лейтенантов Вчера, 22:27
                      Цитата: Варяг_0711
                      Жду комментарий что то в духе того, что я проплаченный кремлепут.

                      Не стоит..., только сожаления по-поводу
                      Цитата: Варяг_0711
                      Детей к сожалению Бог пока не дал, хотя возраст подходит к планке когда пора становится уже дедушкой.

                      Всё от этого, да не злись , всё получится и увидишь МИР другими глазами.
                      Ну а так то , нормальная достойная жизнь, только Вы Камрад не можете рассмотреть эту жизнь с точки зрения следующих поколений..Сто пардонов , если нагрубиянил или обидел.
                      Капитан Лейтенантов
                  2. Капитан Лейтенантов Вчера, 21:55
                    Цитата: АА17
                    Уважаемый, Варяг_0711.

                    С какого перепугу "уважаемый"? Я тут боец "новый", но за "казачка" гложут меня смутные сомнения. what
                    Читайте коменты.
                    Капитан Лейтенантов
              3. SOF Вчера, 15:33
                ...идея, конечно, интересная, но:
                Цитата: Pax tecum
                Мы бы хотели чтоб оба кандидата отчитались о своей деятельности за предыдущие годы, В. В. Путин за свой президентский срок и П.Н. Грудинин за срок в должности директора Совхоза Им. Ленина.

                - глупость несусветная. Вы понимаете разницу между колесом и автомобилем? laughing
                Да и потом - это идея изначально не честная, поскольку один будет вынужден оперировать реалиями, а второй может себе позволить фантазировать и обещать, обещать, обещать... а что... проверить-то выполнимость обещаний практически не возможно, пока к штурвалу не станет.
                На всякий случай ... накидаю вопросов по совхозу (поскольку вопросов по государству, для действующего - вагон и маленькая тележка и они на слуху):
                1.Какая налоговая схема у совхоза? Собираемость налогов.
                2.Какая пенсионная схема? Сколько пенсионеров на балансе? Какой размер пенсий?
                3.Какой размер бюджета у колхоза и как сильно он зависит от курсов валют и цен на энергоносители?
                4. Какая валюта у колхоза? Ее курс. Какая монетарная политика?
                5. Здравоохранение...
                6. Образование...
                7. Соцобеспечение...
                8.Промышленность...
                9. Территория...
                10. Отношение с соседями...(Сколько совхозов, вокруг, объявили санкции совхозу имени Ленина);
                11.Какая армия у совхоза. Численность,обеспечение, применение...
                ...продолжать можно до бесконечности...
                ...колесо и автомобиль...
                SOF
              4. bk316 Вчера, 17:15
                Требуем участия в теледебатах кандидатов в президенты РФ В. В. Путина и П. Н. Грудинина! (петиция

                Да я даже за. Пусть только сначала во второй тур выйдет.
                bk316
        2. yehat Вчера, 14:18
          ей нет нужды врать постоянно, но вещи, которые она отстаивает, как минимум в части, просто неприемлемы.
          yehat
        3. LevITon Вчера, 14:18
          Цитата: Лесс
          С моей точки зрения, Собчак ведёт избиратильную кампанию честнее, чем Грудинин. Она не уходит от ответов на неудобные вопросы, не юлит со счетами. Да, она "не проходной" кандидат, но выглядит она честнее. Что касается таких "динозавров" президентской гонки, то у них слишком большой опыт, чтобы дать повод для скандалов.

          Ей говорить дают.. А здесь кидают вброс, рассчитанный на общественное мнение но не дают не сказать не опровергнуть, гнусно это. При этом если смотреть выступление его (не по ТВ) все доступно объясняет, и ЦИК родной говорит , что все в порядке, только не на камеру ЦТВ и в результате ату-его. хотя у власти ничего на него и нет как выясняется.
          LevITon
        4. Донской Вчера, 14:22
          А мне кажется, что вы наговариваете на Павла Николаевича. Возможно вас ввели в заблуждение дерьмосми, возможно вы просто боитесь любых перемен. Это тоже бывает, особенно у пожилых людей. Но не видеть тупиковость нынешней системы просто невозможно нормальному человеку.
          Донской
          1. Лесс Вчера, 14:49
            Цитата: Донской
            Возможно вас ввели в заблуждение дерьмосми,

            Я смотрел две пресс-конференции Грудинина и ни один из его сторонников кроме слов о "дермосми" не предоставил ссылку на "оригинальный вариант", из которого было бы видно, что центральные каналы где-то вырезали, где-то добавили. Значит я смотрел его выступления не обработанные "цензурой".
            Цитата: Донской
            возможно вы просто боитесь любых перемен.

            У меня вся жизнь сплошные перемены...
            Лесс
          2. Silvestr Вчера, 15:20
            Цитата: Донской
            Но не видеть тупиковость нынешней системы просто невозможно нормальному человеку.

            Рамки этого экономического и политического тупика - это сырьевая экономика, вашингтонский консенсус (свод либерально-экономических правил), либеральная экономика, технологическая зависимость от Запада, а также западные активы элиты и ее интересы по интеграции в Европу, которые носят как экономический, так и социально-психологический характер (западничество).
            Все перечисленные "стенки" тупика находятся в жесткой связке и удерживают друг друга, поэтому ни одну из стенок невозможно подвинуть или сломать отдельно от других.
            Стенки, из которых образован тупик, удерживаются силами всей российской элиты, в интересах которой сохранение и сырьевой экономики, и вашингтонского консенсуса, и либеральной экономической модели, и других составляющих тупика.
            Пока элита продолжает получать доход от торговли сырьем, пока ее зарубежные активы сохраняются и приумножаются, пока ей удается зарабатывать здесь, а тратить там - стенки тупика будут удерживаться и тупик сохранит свою конфигурацию.
            А другой "элиты" у нас НЕТ
            Silvestr
        5. Капитан Лейтенантов Вчера, 14:53
          Цитата: Лесс
          С моей точки зрения, Собчак ведёт избиратильную кампанию честнее, чем Грудинин

          Ни за кого агитировать не стану, но отмечу, что предвыборная кампания ведётся не только не правильно, а совсем без правил.На самом деле очевидно, что тв-каналы поливают грязью только одного кандидата, вбрасывая фейки ни чем не подтверждённые, с другой стороны лояльно относятся к другим кандидатам. В то же самое время тв превозносит до небес достижения действующей власти, с моей точки зрения совершенно не очевидны, мизерны и весьма локальны.Можно даже привести здесь выступление ВВП, в котором он допускает столько ляпов, что диву даёшься , как люди это могут воспринимать.
          И ещё надо отметить, что ВВП такой же кандидат в президенты, как и все остальные и он должен участвовать в дебатах .
          Капитан Лейтенантов
          1. Лесс Вчера, 15:15
            Цитата: Капитан Лейтенантов
            ВВП такой же кандидат в президенты, как и все остальные и он должен участвовать в дебатах .

            Не хочу его защищать, но по-моему участие в дебатах дело добровольное, хотя, возможно, я и ошибаюсь
            Цитата: Капитан Лейтенантов
            Можно даже привести здесь выступление ВВП, в котором он допускает столько ляпов, что диву даёшься

            Честное слово, не смотрю выступления Путина (за исключением ежегодных, на которых к нему граждане напрямую обращаются) и других кандидатов. Про Грудинина смотрел только потому, что по началу он был мне интересен и меня попросили посмотреть, а второй раз посмотрел, потому что надеялся, что впечатления от первой пресс-конференции окажутся ошибочными. Что касается ляпов Путина - мне достаточно того, что страна, пусть и с пробуксовками, но движется вперёд. Я вижу улучшения, я вижу проблемы, я вижу, что они решаются. Мне этого достаточно.
            Лесс
      2. Варяг_0711 Вчера, 14:18
        Аристарх Людвигович Сегодня, 13:59 ↑ Новый
        Какой-то поток сознания. Грудинина сразу начали на федеральных каналах после выдвижения "мочить".
        Не смешите, если бы начали "мочить" замочили бы. А так вся эта шумиха вокруг счетов и прочая лабуда, это скорее такой анти-пиар. Вот мол поглядите как Кремль настроен против "народного" олигарха, а значит всем кто недоволен политикой Путина, надо срочно голосовать за Грудинина.
        И потом вот эта фраза
        Речь идёт о том, что буквально в каждом из сюжетов, посвящённых избирательной кампании Грудинина, основное внимание уделяется не его предвыборной программе, а швейцарским счетам кандидата (закрытым или незакрытым) и «обманутым экс-сотрудникам совхоза им.Ленина» .
        в том то и дело, что если начать по-настоящему обсуждать "программу" Грудинина, то любой мало мальски вменяемый оппонент камня на камне не оставит от этой утопической "программы". Там же сплошные обещалки "за все хорошее против всего плохого", причем без единого шанса на выполнение хотя бы сотой части от обещанного.
        Это не кандидат, это какой то фейковый фрик ходячий. И, кстати, раскручивают в СМИ больше всего именно его, как якобы вероятного соперника Путину, хотя все прекрасно понимают, что среди заявленных клоунов у Путина соперников нет, от слова совсем. Просто Грудинин на фоне других клоунов, не выглядит уж полным клоуном, вот и все, не более.
        Я бы сказал, что Грудинин, это скорее проект Кремля, чтобы сделать выборы, хоть чуть-чуть похожими на выборы, а не на цирк шапито.
        Варяг_0711
        1. yehat Вчера, 14:21
          перчику бы добавило к выборам, если невыполнение хотя бы одного обещания было уголовно наказуемо с конфискацией, репрессиями родни и т.д.
          yehat
          1. Варяг_0711 Вчера, 14:27
            yehat Сегодня, 14:21 ↑
            перчику бы добавило к выборам, если невыполнение хотя бы одного обещания было уголовно наказуемо с конфискацией, репрессиями родни и т.д.
            Это да, что есть то есть! Но, при таком раскладе, нам каждые 4-6 лет надо было бы менять ВСЕХ депутатов всех уровней, ну и президента соответственно. Я боюсь при таком раскладе, выборы в стране проходили бы просто молча, а на рекламных плакатах, кроме имени и фамилии больше не было бы никаких надписей. laughing
            Варяг_0711
        2. zivXP Вчера, 14:33
          Но у Грудинина самая реальная программа, у остальных (включая действующего) сплошная утопия. Не согласны? Посмотрите любую программу любого бывшего кандидата в президенты, который им стал. Ничего не реализовано, значит она (программа) была или фарс или невыполнима.
          zivXP
          1. Варяг_0711 Вчера, 14:43
            zivXP Сегодня, 14:33 ↑
            Но у Грудинина самая реальная программа
            Ага, "реальная"... laughing laughing laughing Она реальна только в одном случае, если её будут претворять в жизнь кот Базилио и лиса Алиса в стране дураков и под покровом ночи!
            у остальных (включая действующего) сплошная утопия.
            Сплошная утопия, это как раз таки так называемая "программа" 20 шагов Павла Грудинина. Там нет ни одного пункта, который был бы выполним. Но, если вам так хочется быть жестко обманутым в очередной раз, флаг в руки и барабан на шею. Меня увольте, я в такую развесистую клюкву верить не намерен.
            Варяг_0711
            1. zivXP Вчера, 14:50
              Вы наверное сотрудник Газпрома?
              zivXP
              1. Варяг_0711 Вчера, 14:54
                zivXP Сегодня, 14:50 ↑
                Вы наверное сотрудник Газпрома?
                Ага, Миллер моя фамилия... laughing laughing laughing
                Варяг_0711
          2. Аскет Вчера, 15:12
            Цитата: zivXP
            Но у Грудинина самая реальная программа, у остальных (включая действующего) сплошная утопия. Не согласны?

            У Трампа тоже была более чем адекватная и реальная программма и что на выходе? У нас в стране президент прежде всего отвечает за внешнюю политику оборону и безопасность, Я не представляю как латифундист Грудинин будет заниматься этими вопросами.Тот же Путин по крайней мере до президента работал в администрации президента.секретарем Совбеза,директором ФСБ,премьер-министром и только потом президентом. А Грудинин даже на губернатора тянет с натяжкой не то что на главу государства.Тем более напрягает то .что за ним везде торчат усы предателя и грантоеда Болдырева, одного из создателей Яблока, и деньги Абрамовича в том числе в тех же самых банках куда обычным смертным.будь ты граф Монте-Кристо , без рекомендации доступ закрыт.
            Аскет
            1. НасРать Вчера, 15:16
              Очень здраво! от меня+ Почитав про Грудинина по подробнее - Горбачев просто сопляк покажется, по сравнению с этим председателем..
              НасРать
            2. zivXP Вчера, 15:35
              Меня и самого этот Болдырев напрягает. Да и не только он.
              В США совершенно другая власть у президента, его и нагнуть могут.
              zivXP
              1. НасРать Вчера, 15:42
                Цитата: zivXP
                Меня и самого этот Болдырев напрягает. Да и не только он.
                В США совершенно другая власть у президента, его и нагнуть могут.

                У нас БНЕю то же нагибали... bully

                НасРать
            3. Bulrumeb Вчера, 16:45
              А Грудинин даже на губернатора тянет с натяжкой

              к нам в область ВВП губером фотографа Жириновского посадил и по видимому посчитал, что такого опыта достаточно. Это к вопросу о натяжке
              Bulrumeb
              1. Аскет Вчера, 19:06
                Цитата: Bulrumeb
                к нам в область ВВП губером фотографа Жириновского посадил и по видимому посчитал, что такого опыта достаточно. Это к вопросу о натяжке

                Это только подтверждает мой тезис, он ничем не лучше вора Антуфьева...
                 у области в геометрической прогрессии растет госдолг: если в апреле 2012-го (когда Островский стал губернатором) долг региона составлял без малого 10 млрд руб., то на начало этого года Смоленская область должна бюджету уже 32,96 млрд руб. Сегодня регион находится на 80-м месте (из 85) по уровню госдолга, что делает перспективы главы региона досидеть в своем кресле теперешний срок весьма неустойчивыми.
                особой разницы в принадлежности губернатора к той или иной партии нет. Самое печальное — выбрать замену, оказывается, не из кого. Так, глава смоленского дискуссионного клуба «Общественное мнение» Светлана Воеводина говорит: хоть «Островский не самый лучший губернатор, но какой-либо фигуры ему взамен на уровне региона» она не видит. А если губернатор и сменится, то уже после президентских выборов. Но Воеводина сильно сомневается, что новый губернатор будет лучше: как показывает жизнь, каждый новый — только хуже…
                Вот для Грудинина поле деятельности,пусть поднимает Смоленщину,тогда и поглядим
                Аскет
                1. zivXP Вчера, 19:25
                  пусть поднимает Смоленщину,тогда и поглядим

                  А государство всячески поможет. Про с\х с середины
                  zivXP
                  1. Лексус Вчера, 21:52
                    Мда... останется только налоги на вдох и выдох (за последний выдох с многократным повышающим коэффициентом, ведь покойнику, если он не чиновник, не олигарх и не священнослужитель, деньги в загробной жизни не пригодятся) ввести. Спасибо за видео! С юмором на печально-актуальную тему. hi
                    Лексус
        3. Sasha_Sar Вчера, 16:07
          Так У "гаранта" ни одно из поручений мая 2012 года не выполнено, это как?
          Sasha_Sar
      3. Sirocco Вчера, 14:23
        Цитата: Аристарх Людвигович
        Какой-то поток сознания. Грудинина сразу начали на федеральных каналах после выдвижения "мочить".

        Отвечу почему его мочу я. У нас в последнее время(выборное) сильно активизировались некоторые группы в соцсетях, есть друзья у меня в таких группах, так вот как только выборы в РФ, сразу встают как по команде в позу Путин вор, ЕР, воры и пр. Визг от них как от свинарника, все идут не в ногу, они одни знают как жить и кого выбирать, а именно сегодня они выбирают Грудинина, хотя в начале компании у них сверками картинки с Собчак, а ранее навальный. Грудинин, кто он, и с чем его едят? Как волк из волчьей стаи, стал питаться травой,? И его бизнесволки не едят? Ну как черт из табакерки выскочил, да и компартия подмочила репутацию еще по ДВ, с криминальными депутатами и прочим.
        Sirocco
        1. Домкрат Вчера, 15:00
          Для Sirocco.1) На Ваше: "... Путин вор..." *************************************************
          *****
          Надеюсь, что Вы в этом не сомневаетесь?***********************************
          2) На Ваше: "...все идут не в ногу..." *************************************************
          *******
          Дело в том, что лучше путина для России будет ЛЮБОЙ!
          А Грудинин - это РЕАЛЬНЫЙ шанс спасти страну!
          Домкрат
          1. Варяг_0711 Вчера, 15:04
            Грудинин, это как раз реальный шанс страну похерить. Именно потому его так усиленно и пиарят, в том числе такие вот боты как вы.
            Варяг_0711
            1. Silvestr Вчера, 15:23
              Цитата: Варяг_0711
              Грудинин, это как раз реальный шанс страну похерить.

              каковы же достижения Путина внутри страны? Просветите.
              Может быть здравоохранение или образование? А может ЖКХ?
              Silvestr
              1. zivXP Вчера, 15:55
                Я думаю при любом президенте будут некоторые проблемы в этих отраслях хозяйства. Каждому пристава не поставишь.
                И в окружении самого президента не все будет идеально как хотелось бы ему самому. У Путина есть много чего хорошего, что случилось для страны.
                zivXP
                1. Silvestr Вчера, 16:12
                  Цитата: zivXP
                  У Путина есть много чего хорошего, что случилось для страны.

                  когда ребенок приходит в школу, то его учит учитель начальных классов. Затем предметные учителя, а после школы ВУЗ, ПТУ- как хотите.
                  А у нас "учитель начальных классов2 ведет страну и по предметам, и по ВУЗовской программе.
                  Путин очень много сделал для страны, но сейчас в плену своей свиты.Короля делает свита. Сам с ней он прощатся не хочет или не может.
                  Вам нравится его свита?
                  Silvestr
              2. Stas157 Вчера, 16:49
                Цитата: Silvestr
                каковы же достижения Путина внутри страны? Просветите.
                Может быть здравоохранение или образование? А может ЖКХ?

                Есть достижения! По количеству миллиардеров мы на третьем месте, хотя экономика на уровне Мексики по абсолютному ВВП. Если кто скажет, что не правильно считать ВВП в долларах, а надо считать по паритету покупательной способности, тогда давайте считать и миллиарды у миллиардеров не в долларах, а по паритету (ППС). Вот тогда мы точно окажемся впереди планеты всей, по самым богатым кровососам народного добра! Слава Путину!
                Stas157
            2. Домкрат Вчера, 15:28
              Для Варяг_0711. На Ваше: "...Грудинин, это как раз реальный шанс страну похерить..."************************************
              *****
              - Эту работу блестяще завершает действующий обитатель Кремля!
              А у Грудинина противоположенная цель!
              Домкрат
          2. Аскет Вчера, 19:16
            Цитата: Домкрат
            А Грудинин - это РЕАЛЬНЫЙ шанс спасти страну!

            Депутата Брянской областной Думы Сергея Антошина исключили из рядов партии КПРФ за несогласие с выдвижением олигарха Павла Грудинина кандидатом в президенты....
            Антошин в эфире «Первого канала» отметил, что сторонники КПРФ задают вопросы своим избранникам-коммунистам. Например, почему не выбрали человека из числа партийцев, почему навязали Грудинина, почему этот человек, имея оффшоры и незарегистрированные счета за границей, участвует в кампании от коммунистов? Депутат отметил, что ни он, ни его теперь уже бывшие соратники не могут ответить ни на один из этих вопросов....

            ранее в КПРФ предупредили, что все недовольные выдвижением Грудинина будут исключены из партии. Комментируя эту ситуацию, Антошин указал на то, что он отнюдь не критиковал решение руководства политобъединения, а просто напомнил о вопросах, которые задают избиратели....
            экс-губернатор Камчатской области, секретарь ЦК партии Коммунисты России Михаил Машковцев объяснил все происходящее расколом в рядах КПРФ. Он отметил, что рядовые коммунисты начали критиковать Грудинина со дня его выдвижения, потому, что им предложили «откровенного буржуя, который ничего общего с коммунистической идеологией не имеет»....
            ЦК КПРФ: несогласных с выдвижением Грудинина будем исключать из партии...
            КПРФ косит свои ряды: брянский депутат Сергей Антошин исключен из партии после критики Грудинина...
            КПРФ оопортунистическая соглашательская партия,неудивительно, что отсутствие четкой коммунистической идеологии в конце концов приведет к кризису и деградации,что мы сегодня наблюдаем. КПРФ пошла по пути западных компартий которые легли под буржуазию и превратились в маргинальные организации.
            Аскет
      4. zivXP Вчера, 14:27
        Власть просто боится Грудинина, боится что народ за ним пойдет, потому и пытается всячески помешать. А с остальными кандидатами все просто - они статисты или марионетки (ненужное вычеркнуть) от этой самой власти.
        zivXP
        1. Варяг_0711 Вчера, 14:45
          Не смешите, для власти Грудинин немногим более чем ничто! Ну, а если вы лично готовы идти за Грудининым, то я вам искренне сочувствую. Вам fool лечиться надо.
          Варяг_0711
          1. zivXP Вчера, 14:51
            Как понимаю больше у вас аргументов, кроме гадостей, нет?
            zivXP
            1. Варяг_0711 Вчера, 14:57
              Все аргументы я привел выше и не единожды, но вам же это не аргумент, так ведь? Тогда о чем базар? Вы остались при своем мнении, я при своем. Только вот больше чем уверен, что провалится ваш Грудинин на выборах с треском и пролетит мимо Кремля как фанера над Парижем.
              Варяг_0711
              1. Silvestr Вчера, 15:24
                Цитата: Варяг_0711
                пролетит мимо Кремля как фанера над Парижем.

                цыплят по осени считают, посмотрим, чем 6-й срок Путина закончится.
                Silvestr
              2. zivXP Вчера, 15:30
                Во-первых, я ни за кого не агитирую, так как сам еще не определился с выбором.
                Во-вторых, что Грудинин не пройдет, даже если наберет 50,1% голосов, известно всем. Напоминает выборы в США, не правда ли?
                А в-третьих, цыплят по осени считают, тоесть президентов по весне.
                zivXP
              3. Домкрат Вчера, 15:30
                Без масштабной фальсификации путину хана!
                Домкрат
                1. Silvestr Вчера, 15:41
                  Цитата: Домкрат
                  Без масштабной фальсификации путину хана!

                  я почему-то в этом убежден. Почему? Не знаю
                  Silvestr
                2. Варяг_0711 Вчера, 16:45
                  Домкрат Сегодня, 15:30 ↑
                  Без масштабной фальсификации путину хана!
                  Да неужели? А Путин об этом знает? Или эту информацию только вам по секрету в госдепе рассказали?

                  Смешно читать комментарии явных ботов и троллей. Топорно работаете господа, впрочем какие хозяева fool , такие и их шестерки...
                  Варяг_0711
                  1. Silvestr Вчера, 18:02
                    Цитата: Варяг_0711
                    Топорно работаете господа, впрочем какие хозяева fool , такие и их шестерки

                    вы о ком так?
                    Silvestr
                    1. Лексус Вчера, 21:58
                      Он излишне самокритичен. hi
                      Очевидно перешёл на общение с зеркалом - на Руси на таких никогда не обижались, на них даже заострять внимание считалось дурным тоном. wink
                      Лексус
          2. Tatanka Yotanka Вчера, 19:45
            Цитата: Варяг_0711
            для власти Грудинин немногим более чем ничто!

            тогда почему его так власть боится? даже полицменов натравляют, зато Путинские билборды под охраной ,таких роликов много
            https://www.youtube.com/watch?v=QunZpzqL6uI
            https://www.youtube.com/watch?v=8_02QXiMYFk&t
            =78s
            https://www.youtube.com/watch?v=s5cG7W9tZNQ
            Tatanka Yotanka
        2. Hammerlock Вчера, 14:55
          испугался слон моську laughing lol laughing
          Hammerlock
        3. Petr1968 Вчера, 17:07
          Цитата: zivXP
          Власть просто боится Грудинина, боится что народ за ним пойдет

          5% максимум 15% этого "народа". Остальные за Путина, однозначно!
          Вы готовы после выборов, если я прав -написать тут признание , что Вы вообще ничего не понимаете и больше не будете чушь писать?
          Petr1968
      5. Венд Вчера, 15:08
        Цитата: Аристарх Людвигович
        Цитата: Azazelo
        Этот Грудинин или бестолоч, что само по себе исключает его из кандидатов в президенты; либо он специально(что более вероятно) устроил из себя тефлонового кандидата.И не вышибли его только для того, чтобы явку обеспечить, да чтобы сми не брехали, что Путин его испугался.

        Какой-то поток сознания. Грудинина сразу начали на федеральных каналах после выдвижения "мочить".

        Мочить ли? Совет депутатов города Видное под руководством Павла Грудинина уменьшил помощь ветеранам Великой Отечественной войны, льготным категориям граждан (в связи с памятными датами), юбилярам из числа инвалидов и участников ВОВ. А статью про оказание поддержки малоимущим семьям, одиноко проживающим гражданам и другим категориям граждан вообще исключили из перечня мер социальной защиты.
        https://inforeactor.ru/135250-falsificirovannye-s
        hagi-grudinina-kak-zhiteli-vidnogo-stradayut-ot-d
        eistvii-kandidata-kprf Тут вся статья и цифры.
        Венд
        1. Silvestr Вчера, 15:30
          Цитата: Венд
          Совет депутатов города Видное под руководством Павла Грудинина

          а Скворцова уничтожает население страны.
          Пример- извольте.
          В 2018 г., согласно приказу Минздрава, из первичного этапа диспансеризации исключены клинический и биохимический анализ крови, анализ мочи, а также УЗИ органов брюшной полости. Эти исследования признаны неинформативными. В министерстве посчитали, что «они не играют роли в выявлении хронических неинфекционных заболеваний системы кровообращения, органов дыхания, сахарного диабета и злокачественных новообразований, на которые нацелена диспансеризация».Теперь для выявления возможных хронических заболеваний и факторов риска будет проводиться опрос и анкетирование пациента (курение, употребление алкоголя, характер питания, физическая нагрузка, наследственность). Кроме того, измерят рост, вес, артериальное давление, окружность талии, индекс массы тела, уровень общего холестерина и глюкозы в крови, а также сделают флюорографию.
          ---------
          Справка. Общий анализ крови позволяет выявить острые и хронические гематологические заболевания крови, онкозаболевания (по наличию гипохромной анемии). УЗИ в странах ЕС- метод -скриннинг для выявления заболеваний внутренних органов, в т.ч. и онкологических.
          Так что теперь диагностика у нас будет по вашим рассказам и по анализу КАЛА. Поздравляю. Сохраняйте свое здоровье
          Silvestr
          1. Венд Вчера, 15:37
            Цитата: Silvestr
            Цитата: Венд
            Совет депутатов города Видное под руководством Павла Грудинина

            а Скворцова уничтожает население страны.
            Пример- извольте.
            В 2018 г., согласно приказу Минздрава, из первичного этапа диспансеризации исключены клинический и биохимический анализ крови, анализ мочи, а также УЗИ органов брюшной полости. Эти исследования признаны неинформативными. В министерстве посчитали, что «они не играют роли в выявлении хронических неинфекционных заболеваний системы кровообращения, органов дыхания, сахарного диабета и злокачественных новообразований, на которые нацелена диспансеризация».Теперь для выявления возможных хронических заболеваний и факторов риска будет проводиться опрос и анкетирование пациента (курение, употребление алкоголя, характер питания, физическая нагрузка, наследственность). Кроме того, измерят рост, вес, артериальное давление, окружность талии, индекс массы тела, уровень общего холестерина и глюкозы в крови, а также сделают флюорографию.
            ---------
            Справка. Общий анализ крови позволяет выявить острые и хронические гематологические заболевания крови, онкозаболевания (по наличию гипохромной анемии). УЗИ в странах ЕС- метод -скриннинг для выявления заболеваний внутренних органов, в т.ч. и онкологических.
            Так что теперь диагностика у нас будет по вашим рассказам и по анализу КАЛА. Поздравляю. Сохраняйте свое здоровье

            Это не мои рассказы. Не верите обращайтесь в администрацию города Видное.
            Венд
            1. Silvestr Вчера, 15:42
              Цитата: Венд
              Это не мои рассказы.

              я не к тому, что верю вам или не верю. Верю. Но ведь и нынешняя власть НИЧЕМ не отличается.
              Silvestr
              1. Венд Вчера, 15:48
                Цитата: Silvestr
                Цитата: Венд
                Это не мои рассказы.

                я не к тому, что верю вам или не верю. Верю. Но ведь и нынешняя власть НИЧЕМ не отличается.

                Ну как же не отличается. Материнский капитал увеличен в два раза, законы о защите дольщиков, компенсации за задержку сдачи жилья в 100% решаются в пользу дольщика и тд. Это сделала нынешняя власть.
                Венд
                1. Silvestr Вчера, 15:51
                  Цитата: Венд
                  Это сделала нынешняя власть.

                  одно дала, а другое отобрала?Академик Акчурин (ЕБН оперировал) позавчера ночью по НТВ говорил: кранты медицине, одними "Центрами" ничего изменить нельзя. А он- не глупый человек !
                  Silvestr
                  1. Венд Вчера, 15:56
                    Цитата: Silvestr
                    Цитата: Венд
                    Это сделала нынешняя власть.

                    одно дала, а другое отобрала?Академик Акчурин (ЕБН оперировал) позавчера ночью по НТВ говорил: кранты медицине, одними "Центрами" ничего изменить нельзя. А он- не глупый человек !

                    Как говорил профессор Преображенский "И не читайте за обедом советских газет". НТВ это мусор, нашли кому верить. А вы в курсе, что врачам, которые отправляются в сельскую местность выплачивается сумма в 1 миллион рублей, чтобы можно было решить вопрос с жильем. А при какой власти было иначе, всегда где-то плюс, а где-то минус.
                    Венд
                    1. Silvestr Вчера, 16:03
                      Цитата: Венд
                      А вы в курсе, что врачам, которые отправляются в сельскую местность выплачивается сумма в 1 миллион рублей, чтобы можно было решить вопрос с жильем.

                      а в Крыму- 2! И НИКТО не едет!
                      Цитата: Венд
                      НТВ это мусор, нашли кому верить.

                      Я верю Акчурину. НТВ и Акчурин- две большие разницы, тем более все это я вижу своими глазами
                      Цитата: Венд
                      А при какой власти было иначе, всегда где-то плюс, а где-то минус.

                      Трудно не согласиться! Но тогда возникает другой вопрос.

                      и с Алферовым трудно не согласиться
                      Silvestr
                      1. Венд Вчера, 16:36
                        Цитата: Silvestr
                        Цитата: Венд
                        А вы в курсе, что врачам, которые отправляются в сельскую местность выплачивается сумма в 1 миллион рублей, чтобы можно было решить вопрос с жильем.

                        а в Крыму- 2! И НИКТО не едет!
                        Цитата: Венд
                        НТВ это мусор, нашли кому верить.

                        Я верю Акчурину. НТВ и Акчурин- две большие разницы, тем более все это я вижу своими глазами
                        Цитата: Венд
                        А при какой власти было иначе, всегда где-то плюс, а где-то минус.

                        Трудно не согласиться! Но тогда возникает другой вопрос.

                        и с Алферовым трудно не согласиться

                        Что значит не едет? Я понимаю что 954 врача уехали в подмосковные села это капля в море, но едут. А государство под зад уже пнули два раза за один только 20 век. Хватит пустых революций, Дорогу осилит идущие, теперь не времена Ивана Грозного, Петра I и Иосифа Сталина. Теперь скачка не сделать за счет "крестьянских голов". и "боярской казны".
                        Венд
                    2. Донской Вчера, 16:45
                      Цитата: Венд
                      А вы в курсе, что врачам, которые отправляются в сельскую местность выплачивается сумма в 1 миллион рублей, чтобы можно было решить вопрос с жильем.

                      О да! У меня из знакомых врачей уже человек 5 поработали по этой программе в сельской местности, недалеко от города. Получили свой миллион, отработали и свалили обратно в горо, где разменяла свои квартиры. Я к чему, такие программы абсолютно неэффективны! Подходы и методы должны быть другими, но эта власть не умеет, не может и не хочет реально решать их.
                      Донской
                      1. Венд Вчера, 16:49
                        Цитата: Донской
                        Цитата: Венд
                        А вы в курсе, что врачам, которые отправляются в сельскую местность выплачивается сумма в 1 миллион рублей, чтобы можно было решить вопрос с жильем.

                        О да! У меня из знакомых врачей уже человек 5 поработали по этой программе в сельской местности, недалеко от города. Получили свой миллион, отработали и свалили обратно в горо, где разменяла свои квартиры. Я к чему, такие программы абсолютно неэффективны! Подходы и методы должны быть другими, но эта власть не умеет, не может и не хочет реально решать их.

                        Это претензии не к программе. а к врачам.
                        Венд
                      2. Silvestr Вчера, 17:05
                        Цитата: Донской
                        к чему, такие программы абсолютно неэффективны!

                        совершенно верно
                        Цитата: Венд
                        Это претензии не к программе. а к врачам.

                        почему? Они выполнили условия контракта. Все по честному!
                        Просто нужно думать о проблеме в масштабе страны. Нужно растить местные кадры , а не переманивать врачей из одной губернии в другую.
                        Получается, кто перекупит врачей. Переезды не лучшим образом сказываются на квалификации врачей. Помните, как при Союзе "шабашники" были? Так врачей превратили в "шабашников"!
                        Silvestr
      6. Orionvit Вчера, 15:22
        Цитата: Аристарх Людвигович
        Грудинина сразу начали на федеральных каналах после выдвижения "мочить"

        А он думал, что в детский сад воспитателем баллатируется? И ещё вопрос, сколько денег на предвыборную компанию в России выделено из федерального бюджета России, а сколько из теневых фондов госдепа и разных ЦРУшно-разведывательных структур сша? Я так думаю, что баланс будет не в пользу России, причём в разы, если не на порядки.
        Orionvit
      7. bk316 Вчера, 16:28
        Собчак имеет доход в три раза больше

        Какая разница ОНА ЖЕ не от КПРФ и не за равенство, думайте что пишете.
        bk316
      8. AUL Вчера, 17:09
        Цитата: Аристарх Людвигович
        Цитата: Azazelo
        Этот Грудинин или бестолоч, что само по себе исключает его из кандидатов в президенты; либо он специально(что более вероятно) устроил из себя тефлонового кандидата.И не вышибли его только для того, чтобы явку обеспечить, да чтобы сми не брехали, что Путин его испугался.

        Какой-то поток сознания. Грудинина сразу начали на федеральных каналах после выдвижения "мочить".
        Да, здорово перебздели в кремле по поводу реальной альтернативы несменяемому. Потому и спускают на него всех собак в СМИ и интернете.
        AUL
      9. САМ Вчера, 17:33
        ооо секта грудинина fellow он
        САМ
    2. krops777 Вчера, 14:09
      Речь идёт о том, что буквально в каждом из сюжетов, посвящённых избирательной кампании Грудинина, основное внимание уделяется не его предвыборной программе, а швейцарским счетам кандидата (закрытым или незакрытым) и «обманутым экс-сотрудникам совхоза им.Ленина» . Примечательно, что обманутые экс-сотрудники до регистрации Павла Грудинина в качестве кандидата на президентский пост практически никак себя не проявляли в информационном плане, и интерес к их проблемам со стороны федеральных каналов был нулевым.


      Ну правильно раньше он публичной персоной не был, а теперь есть, соответственно СМИ проявляют к нему интерес, учитывая какие у нас СМИ, на что он надеялся дифирамбы ему петь будут что ли.
      krops777
    3. Bosch Вчера, 14:45
      Грудинин - единственный реальный оппонент ВВП.
      Bosch
      1. Orionvit Вчера, 15:26
        Цитата: Bosch
        Грудинин - единственный реальный оппонент ВВП.

        Посмотрим дебаты, и я так думаю, что ваш Грудинин, будет бледным мальчиком. И кстати, зря он засветился, всю вражескую сеть за собой потянет. laughing
        Orionvit
        1. Petr1968 Вчера, 17:05
          Цитата: Orionvit
          Посмотрим дебаты

          Путин отказался...не видет достойных себе))) Только за Путина!!!!))) Нет Путина-нет России!!!
          Petr1968
      2. Petr1968 Вчера, 17:04
        Цитата: Bosch
        Грудинин - единственный реальный оппонент ВВП.

        Послушал его интервью Дудю....мерзкое ощущения, что он хочет меня нае... обмануть. Очень скольский и мерзский тип.
        Petr1968
    4. Домкрат Вчера, 14:53
      Грудинин все свои деньги ЗАРАБОТАЛ! А почему бы не поинтересоватьсь происхождением капиталов ходячего кошелька бледной моли?
      https://nn.by/?c=ar&i=167923&lang=ru
      Домкрат
      1. Варяг_0711 Вчера, 15:08
        Домкрат Сегодня, 14:53 ↑
        Грудинин все свои деньги ЗАРАБОТАЛ!
        Ну да, как же... laughing laughing laughing Скажите еще, что заработал непосильным трудом на клубнике. Это вы лохам расскажите как на клубнике можно миллионы заработать, а у меня она в огороде растет. Максимум что на ней можно заработать, это геморрой и радикулит! laughing
        Варяг_0711
        1. Домкрат Вчера, 15:33
          Вы посмотрели материал о путинском кошельконосце по ссылке из моего предыдущего комментария?
          Домкрат
          1. Варяг_0711 Вчера, 15:50
            А вы думаете мне это интересно? Мне в общем то плевать, на то у кого сколько денег, в том числе и у Грудинина. Мне не нравятся лживые, изворотливые фрики, маскирующиеся под "кандидатов от народа". Грудинин к народу имеет такое же отношение, как Зюганов к настоящим коммунистам, то есть никакое! И нужды народа их обоих волнуют в самую последнюю очередь, а точнее вообще не волнуют.
            Ну а судя по тому, как вы тут массово стараетесь на ВО создать видимость народной поддержки, этому клоуну, значит есть смысл пойти проголосовать за Путина.
            Варяг_0711
          2. Silvestr Вчера, 15:55
            Цитата: Домкрат
            Вы посмотрели материал о путинском кошельконосце по ссылке из моего предыдущего комментария?

            имеет ввиду Господина Лавриненко, научного руководителя совершенно секретной диссертации ВВП, ректора Горного университета в Питере, долларового миллиардера и нынешнего руководителя штаба ВВП в Питере?
            Silvestr
          3. САМ Вчера, 17:37
            ну ну, из лучших изданий мира — Süddeutsche Zeitung, OCCRP, The Guardian, BBC, Le Monde laughing good помойки
            САМ
        2. Petr1968 Вчера, 17:03
          Цитата: Варяг_0711
          Ну да, как же... laughing laughing laughing Скажите еще, что заработал непосильным трудом на клубнике.

          Есть доказательства обратного? Отчего же конкуренты по выборам его не засудили?
          Petr1968
    5. РУСС Вчера, 19:55
      Цитата: Azazelo
      Этот Грудинин или бестолоч, что само по себе исключает его из кандидатов в президенты;

      Грудинин признал, что построил школы и детсады не сам, а на деньги Агаларова.

      В вышедшем накануне интервью кандидата в президенты от КПРФ Павла Грудинина британской телерадиовещательной корпорации BBC он ответил на ряд вопросов, касающихся его взаимоотношений со столичными крупными бизнесменами и девелоперами. Так, в частности, выясняется, что средства на постройку социальной инфраструктуры в совхозе имени Ленина, которая ставится компартией в пример остальной стране, выделялись известным бизнесменом Арасом Агаларовым.
      РУСС
    6. Ierarh Вчера, 20:15
      Сводная статистика интернет-опросов на 14 февраля

      https://kprf.ru/activity/elections/173051.html
      Ierarh
      1. Лексус Вчера, 22:13
        Спасибо! hi
        Теперь ясно, почему у "пукин и Ко" "пятно" раскалилось!
        Лексус
    7. nemec55 Вчера, 20:57
      Этот Грудинин или бестолоч

      Едрос что ли ？.
      Или помет соловья и киселя забил окончательно пространтсво между лбом и затылком ？
      Грудинин один единственнвй адекватный человек из списка всей этой гоп компании которая обваровывает страну с 90х годов
      nemec55
  2. Лесс Вчера, 14:03
    Да и скандалов не надо, достаточно его послушать внимательно, чтобы желание за него голосовать пропало абсолютно. Он СМИ спасибо должен сказать, что его мало показывают иначе у него сторонников совсем не останется с его откровениями. И если бы не "мутил" со счетами, а перевёл бы деньги в Россию, то и скандала бы не было. Так ведь он же не доверяет российской банковской системе. Банкам не доверяет, ЦИКу не доверяет, СМИ не доверяет, медицине нашей тоже не доверяет, ну что за жизнь у кандидата? Мрак, одним словом. И всё равно во власть лезет. Вот и избирай такого подозрительного...
    Лесс
    1. ланс Вчера, 14:20
      а вы всему что перечислили доверяете? я не за грудинина.
      ланс
      1. Лесс Вчера, 14:46
        Я видел две его пресс-конференции, я называл сторонникам Грудинина даты и места этих выступлений, указывал на места, в которых по моему мнению Грудинин , мягко скажем, говорит странные вещи. Ни один из сторонников данной персоны не ответил по теме, не объяснил мне, глупому, как правильно понимать его слова, не предоставил ни одной ссылки где то же самое выступление имело бы отличие от того, что я видел по центральным каналам. В ответ я получал лишь фразы о "дерьмосми" и описание "злодеяний" чиновников. Из чего сделал вывод, что слова самого Грудинина о нём самом и о его деятельности я понял правильно. И, кстати, всё мной перечисленное это либо прямая речь Грудинина (про ЦИК, СМИ и банки), либо выводы по итогам его словам (как в случае с медициной).
        Лесс
        1. nemec55 Вчера, 20:58
          8 Лесс ↑
          Сегодня, 14:46
          Я видел две его пресс-конференции Балаболка
          nemec55
    2. zivXP Вчера, 14:36
      А вы банкам значит доверяете? И СМИ и нашим врачам?
      zivXP
      1. Лесс Вчера, 15:01
        Я? Врачам я обязан здоровьем. СМИ... я не проглатываю информацию "как есть", у меня вредная привычка думать, над тем, что говорят. И в любом случае о моей стране мне правдивее расскажут наши СМИ, нежели "голос америки". Касаемо банков - до сих пор у меня с банками "во взаиморасчётах" не возникало разногласий. Что прописано в договоре то выполняется и мной и банком, естественно на том уровне на котором я с банками... кхм... сотрудничаю. Был одно недоразумение, к которому привел недосмотр сотрудников банка, но всё решилось телефонными переговорами.
        Лесс
        1. zivXP Вчера, 15:45
          Получается что вы не застали кидка Сбербанком своих вкладчиков по всей стране? Даже не слышали такого?
          zivXP
          1. Лесс Вчера, 16:06
            А у нас один банк? И - да, я застал. А вы помните в каких условиях это произошло?
            Лесс
            1. zivXP Вчера, 16:18
              На то время для населения был один. И причем государственный.
              Тоесть, при определенных условиях грабануть населения это нормально? Вот в Швейцарии то не знают, а как бы зажили.
              zivXP
              1. Лесс Вчера, 16:26
                А в Швейцарии были когда-нибудь "определённые условия"? И смею напомнить во времена, когда банк был один - была другая страна. И если население не сумело сохранить свою страну от гибели, то вправе ли оно требовать чтобы в момент гибели государства банк заботился о вкладах? Понимаю, звучит цинично, но...
                Лесс
                1. Petr1968 Вчера, 17:02
                  Цитата: Лесс
                  И если население не сумело сохранить свою страну от гибели, то вправе ли оно требовать чтобы в момент гибели государства банк заботился о вкладах?

                  Я и сейчас не могу спасти государство, должен ли я платить налоги?
                  Petr1968
                  1. Лесс Вчера, 18:33
                    Вы ходили в школу? В детский сад? Вы лечились в больнице? Вы после школы получали дополнительное образование, обучаясь на бюджетном отделении? Ваши дети ходят в сад или школу? Посещают врачей? Вот на это идут ваши налоги. Будете жить вне социума на необитаемом острове - можете не платить, это ваше право. А по поводу могу/не могу спасти - однажды каждый по отдельности, но вместе - большинство граждан подумали так же, подумали и даже не попытались спасти государство... Это было не давно совсем...Всего одно поколение назад... А до этого отцы и деды этих людей победили фашистов. Не смотря на безнадёгу 41-го года... Выводы, я надеюсь, вы сделаете сами.
                    И вы как-то тихо ушли от поднятого вами же вопроса о Швейцарии...
                    Лесс
                    1. zivXP Вчера, 19:35
                      И вы как-то тихо ушли от поднятого вами же вопроса о Швейцарии...

                      Все смешалось в доме Облонских... Это вы сейчас с кем разговариваете? Точно-точно со мной?
                      zivXP
                2. ланс Вчера, 17:30
                  в швейцарии возникли определенные условия после давления фрс или для вас это новость, лет то прошло уже не мало.
                  ланс
    3. Silvestr Вчера, 16:26
      Цитата: Лесс
      Он СМИ спасибо должен сказать, что его мало показывают иначе у него сторонников совсем не останется с его откровениями.

      так пусть его показывают по ящику! Пусть! но почему не показывают?
      Silvestr
      1. Лесс Вчера, 18:38
        Вы у меня спрашиваете? Я не против. Мне всё равно некогда смотреть телевизор.
        Лесс
  3. yehat Вчера, 14:08
    присутствие Грудинина на выборах делает вид, что у нас есть выбор.
    проблема не в Грудинине, а в том, что за людьми не стоят программы или реально последующие шаги. Нет человека - нет его обещаний. Весь этот выборный список похож на дешевый балаган.
    Никто ничего реального не предлагает. Путин даже не пытается, остальные явно врут, потому что озвучивают вещи, которые не способны реализовать. Хотя Собчак да, иногда честная. Вернуть Крым она способна...

    рассматриваю этот список кандидатов уже с месяц и такая тоска накатывает - нет никакой надежды, что в ближайшие 4 года что-то станет лучше. Нет никого, кто реально может что-то изменить к лучшему. Особенно бесит Явлинский. Много лет сидел, молчал в тряпочку, думал, что забыли его пустые обещания в 90-е? А сейчас несет пургу. Аж противно.
    yehat
    1. Лесс Вчера, 14:14
      Цитата: yehat
      Никто ничего реального не предлагает. Путин даже не пытается, остальные явно врут, потому что озвучивают вещи, которые не способны реализовать.
      Все наши выборы в одной фразе))) good
      Лесс
      1. Anarchist Вчера, 14:17
        Цитата: yehat
        Путин даже не пытается,

        Anarchist
    2. РУСС Вчера, 14:20
      Цитата: yehat
      присутствие Грудинина на выборах делает вид, что у нас есть выбор.

      Грудинин данную избирательную компанию выбрал для себя как некий трамплин в большую политику, возможно метит в губернаторы Подмосковья ,а многие склоняются ,что и к созданию новой оппозициионной партии левой направленности как заменитель "устаревшей" КПРФ.
      РУСС
  4. askort154 Вчера, 14:15
    Был бы Зюганов настоящим коммунистом, уже давно бы подготовил себе достойную замену.
    А так - только бла,бла у пожизненной кормушки, не за что не отвечая. Даже Генсекам КПСС было тяжелее, на них лежала ответственность. Зюганов и Жириновский - паразиты общества 27 лет. tongue yes
    askort154
    1. ланс Вчера, 14:23
      очень сложно не согласиться, но что власть выпустила взамен за эти 27лет? грудинин выплыл явно анонсом, хотя его мычание сродни с ранним лебедем.
      ланс
    2. Донской Вчера, 14:34
      Был бы Путин хоть чуток порядочным человеком - давно бы предложил достойного преемника, а не издевался над народом 24 года. Даже достойного Грудинина поливает своими помоями так, что невольно понимаешь каким дерьмом он на самом деле является.
      Донской
      1. кедр Вчера, 17:46
        Вы желаемое за действительное выдаёте. Валите на Путина, что бы отмазать Грудинина. Путин в отличии от Грудинина сделал много для страны, для её народа.
        А тот факт, что вы оскорбляете всенародно выбранного Президента России и Главнокомандующего ВС РФ, говорит за то, что вы враг.
        кедр
        1. zivXP Вчера, 19:36
          Да его давно пора расстрелять. Кто не с нами - тот против нас. (сарказм, если чо)
          zivXP
        2. nemec55 Вчера, 21:03
          А тот факт, что вы оскорбляете всенародно выбранного Президента России и Главнокомандующего ВС РФ, говорит за то, что вы враг.




          Факт того что у вас нет ни одного плюса говорит 100% что он нихр.на не всенародный призидент а ворье едросовское поплатитесь обнищание народа тем что народ вам в рожу плевать будет на каждом перекрестке
          nemec55
    3. zivXP Вчера, 14:41
      Сложно не согласиться, но список уж слишком короткий. А Зюганова видимо соратники прижали к ногтю.
      zivXP
      1. nemec55 Вчера, 21:05
        . А Зюганова видимо соратники прижали к ногтю.

        Еще один бредит пометом киселя
        nemec55
  5. Z_G_R Вчера, 14:35
    Да власть боится это очевидно. Журналисты как роботы талдычат одно и тоже про счета, которые закрыты. И про каких то дольщиков поддельных. Неужели кто то тут верит в то, что будь у Грудинина сомнительные счета за границей ему бы позволили быть кандидатом? Бросьте, не дети же в самом деле)

    Только власть боятся не Грудинина лично, а тех настроений, что начинают подниматься. Уже очевидно, что назрели перемены и олигархи у власти так или иначе уйдут. Вопрос лишь времени. Поэтому и будут СМИ продолжать лить помои, а эти находить лишь шероховатости)Подобно тому, как некоторые выражают озабоченности))) Будут делать всё, лишь бы подольше продержаться у власти.
    Z_G_R
    1. zivXP Вчера, 16:00
      Еслиб кто-то раскрыл рот про зятя президента, то наверное всю бы редакцию закрыли на карантин лет на десять.
      zivXP
    2. LASVEGAS Вчера, 16:47
      Не боится власть. Абсолютно. Кого бояться, мычащего колхозо-брехуна ? Народ за "Грудининым пойдёт..." :) Куда пойдёт ? Кулубнику собирать? Наобещать хорошей жизни и я могу, вот что и как, и с кем делать жизнь хорошей в двухдесятках шагов"народного" избранника так и не увидел. Да у него на физе нарисовано удивление, типа а что, я и правда здесь, я мне ничего за это не будет ? Клоун.
      LASVEGAS
      1. Z_G_R Вчера, 17:25
        а дело не в Грудинине уже. Дело в том, что люди начинают мыслить и понимать, что нынешний строй ведёт страну к развалу. Необходимость смены курса очевидна. Многие опасаются тут революций и майданов, так не надо этого бояться. Достаточно лишь признать результаты выборов. Пока что конечно победит Путин. Сейчас ещё многие пребывают в сетях СМИ. Через какое то время каждого жизнь поприжмет и откроет глаза на реальность) Так сказать на себе надо ощутить всё. Так, что не переживайте, если кто и устроит революции, то никак не КПРФ, Грудинин или ещё кто то.. а те, кто будет мухлевать и цепляться за власть)
        Z_G_R
  6. Topotun Вчера, 14:38
    Цитата: Донской
    А мне кажется, что вы наговариваете на Павла Николаевича. Возможно вас ввели в заблуждение дерьмосми, возможно вы просто боитесь любых перемен. Это тоже бывает, особенно у пожилых людей. Но не видеть тупиковость нынешней системы просто невозможно нормальному человеку.

    Возможно, но Вы уверены что Грудинин не предлагает Вам вариант той же системы? Ну не может человек вляпанный в капитализм как он есть выступать кандидатом от КПРФ. Впрочем учитывая боязнь КПРФцев получить власть....
    Topotun
    1. Z_G_R Вчера, 14:42
      Прошу прощения, что вклиниваюсь, но Грудинин не кандидат от КПРФ. Он кандидат, которого поддерживает КПРФ. Ознакомьтесь, кто его поддерживает помимо КПРФ. Там и красные и белые. Просто читаю комменты и понимаю, люди вообще не понимают кого представляет Грудинин и что предлагает его команда.

      http://prezident.site/komanda-kandidata-v-prezide
      nty-pavla-grudinina/ вот тут можно ознакомиться с командой и силами, что стоят за Грудининым. Тут далеко не одни коммунисты. А чтобы объединились и красные и белые должно произойти что то невероятное, ну или катастрофичное, кому как нравится
      Z_G_R
      1. Topotun Вчера, 14:45
        Да нет я в курсе, но совсем не понимаю явное нежелание КПРФ принимать участие в управлении страной (со всей ответственностью за свои решения), такое ощущение что их вполне устраивает существующее положение дел. Вот и нашли кого поддержать...
        Topotun
        1. zivXP Вчера, 16:02
          явное нежелание КПРФ принимать участие в управлении страной (со всей ответственностью за свои решения), такое ощущение что их вполне устраивает существующее положение дел

          Там очевидно не все такие.
          zivXP
  7. Галеон Вчера, 14:40
    Кто бы что ни говорил, голосовать за Грудинина БУДУ!
    Говорите что хотите. Я вам гадости не пишу, ваших кандидатов не оскорбляю. Вот и вся разница между нами.
    Галеон
    1. Капитан Лейтенантов Вчера, 15:24
      Цитата: Галеон
      Кто бы что ни говорил, голосовать за Грудинина БУДУ!
      Говорите что хотите. Я вам гадости не пишу, ваших кандидатов не оскорбляю. Вот и вся разница между нами.

      Вас поддерживаю и подписываюсь под каждым словом.
      Буду голосовать за Грудинина, дальше так жить нельзя.
      Капитан Лейтенантов
    2. SOF Вчера, 15:43
      Цитата: Галеон
      Кто бы что ни говорил, голосовать за Грудинина БУДУ!
      Говорите что хотите. Я вам гадости не пишу, ваших кандидатов не оскорбляю. Вот и вся разница между нами.

      ...и это достойно уважения ... good
      SOF
      1. Silvestr Вчера, 15:57
        Цитата: SOF
        .и это достойно уважения

        порядочный человек, солидарен
        Silvestr
    3. Petr1968 Вчера, 16:59
      Цитата: Галеон
      Кто бы что ни говорил, голосовать за Грудинина БУДУ!

      А что то это изменит или это просто игра такая, посмотреть сколько он наберет 5 или 15% ?
      Petr1968
  8. yehat Вчера, 14:43
    единственный способ быть уверенным, что кандидат выполнит или начнет выполнять свои обещания, это отсутствие пространства для маневра - это и исторические события, и давление тех, на кого он опирается и другие факторы, которые он не может игнорировать. На мой взгляд, лучший механизм - наличие крупной партии, поддержаной народом без привлечения "админресурса" программа которой совпадает с обещаниями.
    Коммунисты и Грудинин вроде как внешне этому соответствуют а право слово, хочется поддержать, но,
    если включить не нижние полушария и эмоции, а голову, то желание начинает тускнеть - по факту коммунисты не представляют народ, их и Грудинина лозунги выражают не желание народа и требования солидной стратегической программы, а скорее сиюминутные популярные мемы. Да, всякие тетки или мужики, которые устали на работе и не могут напрягаться, анализировать, могут повестись. Но сколько можно морковкой осла обманывать?
    С времен Ельцина ничего же не меняется!!!
    yehat
  9. котовский Вчера, 14:51
    За навльного пустоголовая молодежь,за собчак дом2...Это как то понятно..Но Грудинин,? Ну может как председатель он с совхозами разберется,а как быть с внешней политикой? Не станет ли наше государство размером с его совхоз? Может все же синица ВВП в руках..а господа? hi
    котовский
    1. ланс Вчера, 15:04
      каждый народ достоин своего правителя и это лучший из худших....
      ланс
    2. Архивариус Вася Вчера, 15:08
      Путин наладил внешнюю политику, тут к нему претензий нет, если что подскажет. Нам бы разобраться с внутренними делами... тут Грудинин как раз сгодится. (хотя победит конечно Путин, это все знают)
      Архивариус Вася
      1. Домкрат Вчера, 15:40
        Для Архивариуса Васи. На Ваше:" ... Путин наладил внешнюю политику, тут к нему претензий нет, если что подскажет..." **********************************************
        Сдача всего и везде есть " наладка "?!
        Да после него лет двадцать придется разгребать!
        Домкрат
      2. Petr1968 Вчера, 16:57
        Цитата: Архивариус Вася
        Путин наладил внешнюю политику,

        Конкретно, как ваша жизнь изменилась от этой политики? Продукты стали хуже и доходы 4й год падают- в этом успех? Внешняя политика у нас направлена на улучшение жизни страны или это просто кино по ТВ?
        Petr1968
        1. Архивариус Вася Вчера, 17:22
          Я вам про внешнюю говорю, а не цены в стране - это внутренняя!
          Крым, Сирия, возвращение присутствия в Арктике.
          Что касается внутренних дел - то Путин только оборонку поднял, а так ничего толкового не добился, хотя мог бы.
          Архивариус Вася
        2. Лесс Вчера, 18:44
          Цитата: Petr1968
          Продукты стали хуже и доходы 4й год падают- в этом успех?

          Как это продукты стали хуже? Картошка квадратнее? Помидоры зеленее? Или хлеб черствее? Или вы про старое вино и сыр с плесенью? И про доходы... Откуда инфа? Из СМИ, которые "всё врут"? Или из статистики, которая "как посчитают, так и будет"?
          Лесс
    3. Капитан Лейтенантов Вчера, 15:13
      Цитата: котовский
      а как быть с внешней политикой?

      А что с ней сейчас, есть успехи?
      Капитан Лейтенантов
      1. котовский Вчера, 15:28
        В телевизоре мало о председателе хорошего говорят. Зато на ВО языки гладкие.. winked Сори фанаты,если кого обидел.
        котовский
    4. Домкрат Вчера, 15:36
      А чем Вам не по душе тот же Лукашенко?
      Домкрат
      1. Petr1968 Вчера, 16:56
        Цитата: Домкрат
        А чем Вам не по душе тот же Лукашенко?

        Какая средняя з/п в Белоруссии?
        Petr1968
    5. Petr1968 Вчера, 16:55
      Цитата: котовский
      за собчак дом2.

      Откуда данные?
      Продолжим логику - за КПРФ - старперы, настальгирующие о прошедшей молодости, за Путина- вата, которой надо тюхивать ,что мы сильней америкосов, а сами готовы в г*не жить, за Титова- торгаши, думающие только о своем животе..остальные вообще фрики и радикалы) Так за кого голосовать то?))))
      Petr1968
  10. Архивариус Вася Вчера, 15:05
    Само собой всё это лишь лживые козни оппонентов, Грудинин молодец, не сдался. Что касается предвыборной гонки - то федеральным каналам верить нельзя, от слова совсем.
    Архивариус Вася
    1. Лесс Вчера, 16:08
      Цитата: Архивариус Вася
      Грудинин молодец, не сдался

      Точно! Не сдался!!! Деньги в Россию так и не вернул)
      Лесс
      1. ланс Вчера, 17:36
        т.е. если у вас такие появились то вы их все домой? давно не видили братвы?
        ланс
    2. Petr1968 Вчера, 16:52
      Цитата: Архивариус Вася
      Само собой всё это лишь лживые козни оппонентов, Грудинин молодец, не сдался. Что касается предвыборной гонки - то федеральным каналам верить нельзя, от слова совсем

      Как удобно..когда нам не хочется- нельзя верить, когда хочется- можно. Про Украину и Сирию можно верить или нет, так и не понял?)))
      Petr1968
  11. Комментарий был удален.
  12. Домкрат Вчера, 15:09
    Грудинин - это шанс вытянуть Россию из ельципутинского болота!
    И многие люди, даже почти не зная его, почувствовали это почти интуитивно...
    Посмотрите результаты голосований за кандидатов на любом независимом от властей сайте, например ЗДЕСЬ : http://president-rf.ru/page/rejting-kandidatov или ЗДЕСЬ: https://мой-президент.рф/
    Домкрат
    1. ланс Вчера, 17:42
      он вам сказал кто у него возглавит правительство? расписал основные напрвления рф на ближайшие 5лет?
      тот же медвепут, где твердая программа с опорой на каких людей, какие гарантии отгражданского столкновения внутри страны? и т.п. и т.д.
      ланс
  13. Silvestr Вчера, 15:11
    2 дня назад набрел на такое. Почитайте, не без интереса.
    Для затравки:
    "А почему бы не предположить, что Путин не желает оказаться в похожей ситуации и хочет выйти из игры? Но у нас ведь как: вход рубль – выход два. Нельзя просто выйти из игры без серьезных последствий для себя и для страны в целом. Путин сам так проводил кадровую политику, что ему сейчас не на кого положиться в своем окружении. Нет у него достойного преемника. Все видные фигуры представляют определенные кланы, да и способностями и моральными качествами не блещут. Назначь кого-то преемником – против него объединятся другие кланы и начнется грызня, которая разорвет страну.

    Поэтому и придумал Путин хитрую комбинацию. Решил привести к власти достойного человека, не связанного ни с какими кланами. Но привести таким образом, чтобы это как бы само собой получилось, естественным путем и даже, вроде, вопреки воле самого президента. Об этой операции, возможно, известно 2-3 людям, скорее всего, из отставников спецслужб, с которыми Путин сохранил доверительные личные отношения. Они и подобрали ему подходящую кандидатуру – Павла Николаевича Грудинина."
    http://realtribune.ru/news/authority/690?utm_sour
    ce=politobzor.net
    Silvestr
    1. Домкрат Вчера, 15:44
      Вопрос в том, что в случае продолжения путинской политики России грозит неминуемый крах!
      Грудинин не может быть путинским преемником по определению, т.к. у него совсем иные задачи!
      Домкрат
      1. zivXP Вчера, 16:10
        И какие у него задачи? Вот будет облом омерике.
        zivXP
    2. zivXP Вчера, 16:09
      Путин не желает оказаться в похожей ситуации и хочет выйти из игры

      Я тоже делал такие выводы из всего происходящего. ХПП№2 (или 333?).
      zivXP
      1. Silvestr Вчера, 16:28
        Цитата: zivXP
        Я тоже делал такие выводы из всего происходящего.

        Вы представляете! мы тут ругаемся, бьемся в смерть, а окажется за одно и тоже! Правда, как тогда ярым противникам Грудинина в глаза оппонентам смотреть? Ведь столько сказано.....
        Silvestr
  14. Z_G_R Вчера, 15:13
    Цитата: НасРать
    Цитата: Z_G_R
    когда вы последний раз видели Путина без бумажек? =)

    13.02.18г. в 14:55 ..
    А что?

    Это когда он здоровался чтоли? так там бумажка и не нужна. А вот на дебатах я бы посмотрел на гаранта)
    Z_G_R
  15. Одиссей Вчера, 15:20
    Конечно само по себе выдвижение Грудинина уже шаг вперед в деле освобождение КПРФ из под контроля олигархическо-мафиозного режима (пусть парадоксальным образом это выдвижение и утверждалось АП),но пока еще,конечно, КПРФ за власть не борется,и предстоит еще большой путь.
    Как пример текущего положения дел- жалобы и обращение Зюганова к гражданину Путину с просьбой "обезвредить прикремлевских провокаторов" .то есть пчелам предлагается бороться против меда.
    В целом же схема работает так-режиму нужна хоть какая-то явка,Зюганов (на котором пробы ставить некуда) ее обеспечить не может,отсюда выдвижение КПРФ нового кандидата,но конечно кандидата безопасного и на которого есть компромат.Однако власть пользуется такой "поддержкой" граждан,что даже такой кандидат и даже полном контроле за СМИ начинает создавать проблемы (закрытые соцопросы они ведут),отсюда и профилактическое мочение Грудинина ,для того чтобы выдержать спущенные сверху цифры 70 на 70.
    Одиссей
    1. Petr1968 Вчера, 16:50
      Цитата: Одиссей
      Конечно само по себе выдвижение Грудинина уже шаг вперед в деле освобождение КПРФ из под контроля олигархическо-мафиозного режима (пусть парадоксальным образом это выдвижение и утверждалось АП),но пока еще,конечно, КПРФ за власть не борется,и предстоит еще большой путь.

      В России власть принадлежит и будет принадлежать Путину ..причем тут КПРФ??? У нас не парламентская республика.
      Petr1968
  16. Лексус Вчера, 15:22
    НасРать,
    "демократия" - раковая опухоль России. Если "прооперировать", есть вероятность "рецидива". Но если оставить всё как есть, "летальный" исход 100%-но гарантирован. Так что...
    -------------------------------------------------
    Нехорошая привычка всех людей, не разделяющих Вашу точку зрения сразу "наваленным гуано обмазывать".
    Так обычно ярые "затупинцы" поступают, когда разумных доводов нет и сказать против нечего, кроме оскорблений.
    Лексус
  17. наблюдатель1 Вчера, 15:50
    Цитата: НасРать
    Кандидаты не Ваши, поэтому здраво - не лазить со своим уставом, в чужой монастырь!

    Во первых, ваш устав и в вашем "монастыре" я даже при желании изменить не могу!
    А во вторых, если вы сморозили своё субъективное мнение, не выдавайте его за объективный и свершившийся факт!
    наблюдатель1
  18. Домкрат Вчера, 16:01
    Российские рекорды и антирекорды : http://www.topa.ru/russia-top.htm
    Попробуйте догадаться - где здесь заслуга нынешнего обитателя Кремля?
    Домкрат
  19. наблюдатель1 Вчера, 16:30
    Цитата: НасРать
    Ваше комменты по теме - не уместны! Не ужели не понятно?
    А касаемо троллей:
    Забирайте своих ребят от сюда.
    Вон сколько комментаторов зарегинившихся в январе-феврале и все поют одни песни - и все на иврите и про Грудинина!!!


    Мои комменты как раз по теме, особенно после ваших субьективных набросах, выдаваемые за объективность и в основном песни я вижу и слышу в вашем исполнении, причём на один и тот же фальшивый мотив!
    fellow
    наблюдатель1
    1. ланс Вчера, 17:46
      наблюдатель из ваших наблюдений можно сделать вывод: грудинин не еврей
      ланс
  20. Monetniy Вчера, 16:42
    Давно уже пора отправить всю шайку лейку воровскую продажную на нары, жулики и воры, сколько можно уже народ обкрадывать. Призываю всех кому надоели эти пустые обещания эта политика, голосовать за Павла Грудинина!
    Monetniy
    1. Petr1968 Вчера, 16:49
      Цитата: Monetniy
      Призываю всех кому надоели эти пустые обещания эта политика, голосовать за Павла Грудинина!

      А что изменится? З/п у меня 3000 евро станет?
      Petr1968
    2. ланс Вчера, 17:49
      история показывает что при смене пахана грабеж населения зоны возрастает. ваши доказательства?
      ланс
  21. Silvestr Вчера, 16:43
    Венд,
    не едут, было так. что приехали и вскоре уехали.
    Революций никто не предлагает, предлагают честные выборы. По-моему, это нормально.
    Silvestr
  22. Petr1968 Вчера, 16:47
    А как Грудинина снять можно было?))) А кто от пенсионеров, которые Сталиным бредят будет? Это же народ завопит, завозмущается... Поэтому ему оочень надо постараться, что бы его сняли...
    Petr1968
  23. Silvestr Вчера, 17:01
    Цитата: Венд
    Я понимаю что 954 врача уехали в подмосковные села это капля в море, но едут.

    понимаете в чем дело. Если в Подмосковье приехали, то значит откуда-то они уехали. Там, откуда они уехали врачей не будет вообще! Могу сказать за Мордовию- депресняк ужасный. Но скорые на подъем врачи перехали в Подмосковье. Есть больнички % на 50 укомплектованы врачами из Мордовии. А в Мордовии - не люди разве живут? Можно из Азии врачей привезти, но я вам их не советую.
    Silvestr
    1. ланс Вчера, 17:55
      что то об образовании, тем более профессиональном я у грудинина ни чего не слышал
      ланс
  24. кедр Вчера, 17:26
    Цитата: Silvestr
    Цитата: Домкрат
    Без масштабной фальсификации путину хана!

    я почему-то в этом убежден. Почему? Не знаю


    За-то я знаю. Готовится лидер для пятой колонны. Лучшего пострадавшего от вопиющей фальсификации Кремля на выборах, чем защитник обездоленных масс, процент голосования, которых был 99,9%, но власть и конечно Путин не дали всенародно любимому и уже почти президенту Грудинину ,занять законное место в Кремле, на благо и пользу стране и народу.
    Дальше, как на Вукрайне, только уже с максимальной поддержкой всего либерального мира во главе с США и НАТО...
    кедр
    1. Silvestr Вчера, 18:01
      Цитата: кедр
      Дальше, как на Вукрайне

      вы меня запугали! У нас гвардейцев целый миллион!По числу силовиков на 1 гражданина- выше всех в мире
      Silvestr
      1. кедр Вчера, 18:33
        А вы не пугайтесь, а зрите в корень...и тогда не надо будет миллион гвардейцев, может быть... А может и не быть.

        http://geo-politica.info/gosdep-postavil-na-grudi
        nina.html
        кедр
        1. rruvim Вчера, 19:20
          Тупик Гуманизма! Зюганов и с Березовским здоровался, что теперь и его человек? А с кем только Путин не здоровался!!!
          rruvim
  25. minomoto Вчера, 17:42
    По моему есть хороший способ проверить кандидата, если запад против и орет что он плохой, значит этого и надо брать. Если кандидат устраивает запад или запад лояльно к нему относится, а тем более если топит за него, то тут имеет смысл сильно задуматься, чьим на самом деле кандидатом он является. Надо понимать что запад устроит любой кандидат, который будет тащить Россию на дно.
    minomoto
  26. rruvim Вчера, 18:50
    Понятно, что Грудинин не "Соловей революции". Он плохой оратор, неграмотный политик. Но он хороший (не в плане эффективный) предприниматель с укоренившимися левыми идеями. Колхоз конечно не Государство ! Но опыт приходит с годами, тем более он чётко сказал, что в случае победы (этого случая ему не дадут) будет набирать команду технократов. Не просто технакратов, а национально ориентированных технократов. Да он плохо говорит: "Он не Соловьёв, и не Киселев". Ему трудно тягаться с такими популистами, как Бригадир, которого "тренирует" целая команда пиар-тренеров. Все успехи и не успехи Грудинина в предпринимательской деятельности - зеркало развития среднего предпринимательства тысяч людей, не имеющих доступа к клану Ельцина или к Московской Хоральной Синагоге. Кто-то выжил, кто-то нет. Слуги клана Ельцина практически у власти 18 лет. Программа Грудинина, именно внутри экономическая часть (во внешнеполитической Бригадир сделал достаточно, менять не нужно) уверен устраивает большинство Форумчан. Её одобрили и левые, и правые (имеется ввиду национально-патриотические силы), но эта программа "взбесила" как прокремлёвские силы, так и либералов. Потока грязи на Грудинина почти нет, компромата не хватает, но акцент на чуши, типо: Олигарх, счёт в Швейцарии, протесты пайщиков (хотя любой знает, что это твой выбор был продавать пай, как ваучер, или не продавать). Он предприниматель, естественно у него должны быть счета и даже за Границей. Ведь не отправили Медведевское правительство в отставку после Панамского скандала ! А сколько там "бабла" нашлось и у министров, и у их замов, руководителей комитетов? Замяли? Потом надо судить Лидера по окружению. Но не нравиться мне многолетнее окружение Бригадира, кроме пару-тройки человек. А вокруг Грудинина хоть спорные, но явно более достойные люди из КПРФ и Национально-патриотических сил. Не хотел идти на выборы (при всём уважении к Геннадию Андреевичу - "достал"), но появилась Альтернатива. А после бестолковой и "мерзкой" травли Грудинина со стороны Путиноидов, приду и проголосую за Павла Николаевича...
    rruvim
    1. кедр Вчера, 19:16
      "...А после бестолковой и "мерзкой" травли Грудинина со стороны Путиноидов, приду и проголосую за Павла Николаевича..."

      Этот флаг вам в руки, что бы не шли, а бежали...

      "...Все помнят, как кандидатура Грудинина получила мгновенное одобрение и поддержку и от бывших послов США в России – Макфола и Теффта, и от Открытой России, и от самых оголтелых антироссийских СМИ.
      Тот факт, что Грудинин никакой не борец с коррупцией, а, казалось бы, первый кандидат на включение в разного рода «санкционные списки», никого не останавливает: именно такие лица на вершине российской власти Западу и нужны: на них всегда есть и поводок, и удавка.
      Однако наиболее наглядным доказательством лояльности Запада к фигуре именно Павла Грудинина являются такие, на первый взгляд, странные обстоятельства:
      - практически свернута активность «избирательных штабов Навального», на которые первоначально все обращали внимание как на возможный рычаг раскачки поствыборной ситуации;+
      - ни с чем уехала из Штатов Ксения Собчак, которая произносит вслух очень много сладостных для Госдепа речей;
      - не заметно особой финансовой подпитки вяло текущей избирательной кампании Григория Явлинского, который много лет является говорящим лицом антипутинской либеральной тусовки.
      Складывается полное ощущение того, что орудием главного антипутинского калибра на президентских выборах западные носители печенек избрали именно Грудинина.
      Судя по всему, были сделаны соответствующие выводы из предыдущих неудач.
      Опыт предыдущих избирательных кампаний показал, что ставка на представителей либералов в России не пройдёт: слишком явный и устойчивый негатив сформирован у народа на эту публику.
      Тему «борьбы с коррупцией» и «триллиардами Путина и его друзей» пришлось списать в утиль как не оправдавшую себя.
      Поэтому удар решено было наносить с иного фланга – якобы народного и якобы патриотического. Поэтому и выбрали КПРФ, которая давно зарекомендовала себя в качестве надежного двигателя во власть ставленников Запада: достаточно напомнить, что ключевые фигуры команды Ходорковского проходили в Государственную Думу именно по спискам КПРФ..."
      Зрим в корень затей ликвидаторов России, уважаемые...
      кедр
      1. rruvim Вчера, 19:26
        Зри в Корень!
        rruvim
  27. mavrus Вчера, 18:57
    Цитата: Лесс
    С моей точки зрения, Собчак ведёт избиратильную кампанию честнее, чем Грудинин. Она не уходит от ответов на неудобные вопросы, не юлит со счетами. Да, она "не проходной" кандидат, но выглядит она честнее. Что касается таких "динозавров" президентской гонки, то у них слишком большой опыт, чтобы дать повод для скандалов.

    Ну-ну... Либеральный вы наш. Но в чём я с вами полностью согласен, так это в том, что Собчак ведёт избирательную компанию чеснее всех. Если она ненавидит Россию всей "душой", то это и не пытается скрывать. Если она считает всех нас, русских, быдлом, то всячески это подчеркивает...
    mavrus
  28. ушкуйник Вчера, 19:05
    В СССР был первым лицом, самоучка "кукурузник". Но время идет! И вот на смену на смену самоучкам. пришел дипломированный селянин "механизированный клубничник", да ещё и, чуть-чуть, подка-пэ-эс-эсник. Но не везло нам на разной степени партийности "растениеводов"! Решили еще раз судьбу испытать "растениеводом". По логике, должен бы быть кандидатом в президенты дипломированный селянин - "животновод".
    ушкуйник
    1. rruvim Вчера, 19:18
      Вообще-то Грудинин не только клубникой занимался и занимается, как предприниматель. Ещё строительством, производством металлоконструкций и пластика, логистикой, оптовой и розничной торговлей, электроэнергетическим комплексом, инвестициями в ВПК (да-да! В военно-промышленный комплекс), да и кроме клубнике, там ещё с десяток разных растений. Что Вы только к одной клубнике "пристали"?
      rruvim
      1. кедр Вчера, 19:27
        Пусть и дальше занимается, кто ему не даёт? Присвоить ему звание Президент ЗАО и дело с концом.
        Все будут довольны, кроме Госдепа США...
        кедр
        1. rruvim Вчера, 19:34
          Госдеп всеми недоволен. Особенно теми, кто его поручения не выполняет, хотя зарплату исправно получают. А голосование за Грудинина, это не голосование за конкретного человека, это голосование за программу дальнейшего развития страны и за единомышленников, которую её разделяют. А за Путина можно голосовать как за отдельного человека. Мудрый и "добрый" Царь. Лет на шесть ещё, а затем и Конституцию можно поменять. "Многие лета"!!! Как говориться....
          rruvim
  29. кедр Вчера, 19:58
    Цитата: rruvim
    Госдеп всеми недоволен. Особенно теми, кто его поручения не выполняет, хотя зарплату исправно получают. А голосование за Грудинина, это не голосование за конкретного человека, это голосование за программу дальнейшего развития страны и за единомышленников, которую её разделяют. А за Путина можно голосовать как за отдельного человека. Мудрый и "добрый" Царь. Лет на шесть ещё, а затем и Конституцию можно поменять. "Многие лета"!!! Как говориться....

    Ага, разделают эту страну под орех по программе единомышленников из Госдепа.
    Вукрайну уже отпрограммировали... Единомышленники там в Очакове базу ВМФ США строят.
    Кому скажи лет 15 назад ни за что бы в это не поверили, однако ж факт.
    Неужели страшный пример неправильного выбора украинского народа нечему не научил наш народ?
    кедр
    1. rruvim Вчера, 20:45
      Полная национализация всех компаний, добывающих и перерабатывающих недра России, это программа Госдепа? Полная национализация полугосударственных Банков (Сбербанк и ВТБ), это программа Госдепа?
      Отказ от приобретения американских казначейских бумаг, это программа Госдепа? "Драконовская" таможенная политика в отношении ввоза и лизинга авиалайнеров, произведённых Боингом и Айрбас - это программа Госдепа? Льготный ввоз станков и обрабатывающих центров только для отечественного машиностроения и станкостроения, но не для чего другого. Национализация всех стратегических предприятий и электростанций - это программа Госдепа? Полная свобода малому и среднему бизнесу при полной Национализации всех Российских сверхкрупных корпораций сырьевого сектора - это программа Госдепа? Нет - это программа Грудинина, как представитетеля КПРФ и НПС. Всё здесь вкратце, прочтите саму программу с которой Грудинин идёт на выборы, которые проиграет по принципу..
      http://voennoe-obozrenie.ru/main/314-predvybornay
      a-programma-pavla-grudinina-kandidata-v-prezident
      y.html.
      rruvim
  30. Satum Вчера, 20:56
    Цитата: Лексус
    Судя по тому, как "поджопные" СМИ, чиновники, судьи "топят" против Грудинина - он, действительно достойный человек и серьёзный кандидат в президенты. Ваш список "любителей заграницы" во властных структурах можно продолжать до бесконечности - там такие почти поголовно. Они уже давно забыли про нужды народа, и про Россию, при удобном случае, забудут. Единственное, что их заботит - то чтобы "непосильно наворованное", в т.ч. "заграничное добро", не отобрали, и чтобы их "детишкам" там, "за бугром", жилось хорошо.
    Они - "крысы" и предатели Родины, а "хорёк" - их пахан!
    Потому все в один голос кричат "Держи вора!" и тычут в Грудинина.
    Satum
  31. nemec55 Вчера, 21:12
    Читая коменты понимаю что большенство давно перестали носить свой мозг а носят в голове Киселева и Соловьева.
    Очьнитесь и прежде чем в сторонукого либо а в частности в сторону Грудинина изучите вопрос потом пишите .
    Бред несете такой что уже не смешно а плакать хочется от скудоумия некоторых писателей .
    Весь рейтинг Грудинина реальный в плюсах и минусах коментариев . И сколько не рвите пуп едросы а плюсы коментов за Грудинина показывает одно что рано или поздно вашему воровству и безнаказанности придет капец.
    nemec55
  32. nemec55 Вчера, 21:22
    НасРать,
    нас ,,рал ？проходи дальше а лучше мимо .
    Отработал уже свой рубль
    nemec55
  33. Trouble Вчера, 21:38
    А чего они хотели? Взяли микроолигарха, который вообще раньше тусовался в едросах, выдали за директора совхоза и всучили ему программу, с которой раньше Зюганов выходил на выборы.
    Trouble
  34. dison Сегодня, 00:02
    Можете хоть весь монитор слюной забрызгать, а Грудинину вашему ничего не светит. tongue
    dison
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