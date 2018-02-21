01:16 22 февраля

На востоке России прошли тренировки подразделений антитеррора

Тренировки подразделений антитеррора прошли в соединениях и воинских частях, дислоцированных в Бурятии, Забайкальском, Хабаровском, Приморском краях, Амурской, Сахалинской и Еврейской автономной областях, передает Интерфакс-АВН сообщение пресс-службы Восточного округа.

На востоке России прошли тренировки подразделений антитеррора


Сообщается, что бойцы подразделений отрабатывали отражение атак незаконных вооруженных формирований на армейские объекты.


При проведении занятий для создания обстановки максимально приближенной к боевой использовано большое количество средств имитации, холостых боеприпасов, дымов. Также были задействованы бронеавтомобили "Тигр", "Тайфун", танки Т-72Б, автомобили,
говорится в релизе.

Также военнослужащие выполняли задачи по эвакуации раненых, проведению радиационной и химической разведки.

По данным пресс-службы, всего к тренировкам были привлечены более 2,5 тыс. военнослужащих, задействовано в общей сложности свыше 100 единиц различной техники.

Использованы фотографии: Минобороны РФ
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Комментарии 6

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  1. Alexey-74 Вчера, 14:04
    Как много оказывается террористов кругом, даже округа теперь постоянно тренируются для борьбы с террором...назвали бы уже вещи своими именами: против вероятного противника, диверсантов и т.д.....
    Alexey-74
    1. Romka47 Вчера, 14:13
      Ну так ведь вероятные противники визг поднимут "Российская угроза" . Хотя если если антитеррор, то может и вправду против терроров тренировались. Не мотострелки же. А так я с Вами согласен, надо было этих условных "террористов" в НАТОвскую шкуру еще облачить, пусть у пацанов глаза привыкаю в прицеле видеть.
      Romka47
      1. bsk_una Вчера, 18:10
        И хрен с ними, они уже давно вопят по поводу и без. Хоть не зря орали!!!
        bsk_una
    2. Черный_Ватник Вчера, 14:32
      А "вероятными противниками, диверсантами и т.д." не могут быть террористы?
      Черный_Ватник
  2. san4es Вчера, 14:33
    При проведении занятий для создания обстановки максимально приближенной к боевой использовано большое количество средств имитации, холостых боеприпасов...

    soldier ...Могут и с боевыми отработать:

    san4es
  3. bsk_una Вчера, 18:09
    Пора уже тренироваться борьбе с врагами, полезней будет, побольше будут бояться и уважать. А то непонятно, на горстку террористов выдвигаются полки и дивизии. Тогда не надо тратить миллионы и миллиарды рублей.
    bsk_una
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