На востоке России прошли тренировки подразделений антитеррора

При проведении занятий для создания обстановки максимально приближенной к боевой использовано большое количество средств имитации, холостых боеприпасов, дымов. Также были задействованы бронеавтомобили "Тигр", "Тайфун", танки Т-72Б, автомобили,

Тренировки подразделений антитеррора прошли в соединениях и воинских частях, дислоцированных в Бурятии, Забайкальском, Хабаровском, Приморском краях, Амурской, Сахалинской и Еврейской автономной областях, передает Интерфакс-АВН сообщение пресс-службы Восточного округа.Сообщается, что бойцы подразделений отрабатывали отражение атак незаконных вооруженных формирований на армейские объекты.говорится в релизе.Также военнослужащие выполняли задачи по эвакуации раненых, проведению радиационной и химической разведки.По данным пресс-службы, всего к тренировкам были привлечены более 2,5 тыс. военнослужащих, задействовано в общей сложности свыше 100 единиц различной техники.