Российские птицы-беспилотники обеспокоили США

Ключевым моментом здесь является то, что россияне начинают отходить от "обычной" конструкции БПЛА и начинают экспериментировать с различным дизайном дронов

Хотя Россия еще отстает от США и Израиля в разработке беспилотных систем, но такие события, как День инноваций, помогают Москве наверстать упущенное. США не должны прекращать инвестиции в эту область, чтобы не потерять лидерство

Американские военные эксперты перестали снисходительно относиться к российским беспилотным летательным аппаратам. Более того они выразили озабоченность и посетовали на недостаточное финансирование опытных разработок американского ВПК. Об этом пишет журнал The National InterestВнимание экспертов США привлекли перспективные разработки в области беспилотной авиации и роботизированных комплексов, показанных в Военно-воздушной академии имени Жуковского и Гагарина. Всего было выставлено более 50 экспонатов, большинство из которых демонстрировались впервые. Наибольший интерес специалистов вызвали беспилотные летательные аппараты.Один из них - в форме птицы с соответствующим окрасом и предназначенный для проведения разведки местности, целеуказания и обеспечения безопасной орнитологической обстановки во время полетов на аэродроме. Другой - дрон вертолетного типа с новой станцией радиоразведки. Помимо этого, была показана новейшая инфракрасная система автоматической посадки малоразмерных летательных аппаратов.- заявил специалист Центра военно-морского анализа США Самуэль Бендет.Он также отметим, что новые беспилотные системы будут приняты на вооружение российской армии, и "это произойдет быстрее, чем многие ожидают".- заявил Бендет, передает РГ-Сила