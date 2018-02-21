01:06 22 февраля

Российские птицы-беспилотники обеспокоили США

Американские военные эксперты перестали снисходительно относиться к российским беспилотным летательным аппаратам. Более того они выразили озабоченность и посетовали на недостаточное финансирование опытных разработок американского ВПК. Об этом пишет журнал The National Interest

Внимание экспертов США привлекли перспективные разработки в области беспилотной авиации и роботизированных комплексов, показанных в Военно-воздушной академии имени Жуковского и Гагарина. Всего было выставлено более 50 экспонатов, большинство из которых демонстрировались впервые. Наибольший интерес специалистов вызвали беспилотные летательные аппараты.

Российские птицы-беспилотники обеспокоили США



Один из них - в форме птицы с соответствующим окрасом и предназначенный для проведения разведки местности, целеуказания и обеспечения безопасной орнитологической обстановки во время полетов на аэродроме. Другой - дрон вертолетного типа с новой станцией радиоразведки. Помимо этого, была показана новейшая инфракрасная система автоматической посадки малоразмерных летательных аппаратов.

Ключевым моментом здесь является то, что россияне начинают отходить от "обычной" конструкции БПЛА и начинают экспериментировать с различным дизайном дронов
- заявил специалист Центра военно-морского анализа США Самуэль Бендет.

Он также отметим, что новые беспилотные системы будут приняты на вооружение российской армии, и "это произойдет быстрее, чем многие ожидают".

Хотя Россия еще отстает от США и Израиля в разработке беспилотных систем, но такие события, как День инноваций, помогают Москве наверстать упущенное. США не должны прекращать инвестиции в эту область, чтобы не потерять лидерство
- заявил Бендет, передает РГ-Сила

Использованы фотографии: https://twitter.com/KomandanteS17
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Комментарии 31

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  1. dm_Россия Вчера, 14:20
    и посетовали на недостаточное финансирование опытных разработок

    МОЛОДЦЫ fellow
    dm_Россия
    1. Anarchist Вчера, 14:23
      они выразили озабоченность

      Озабоченность на озабоченность! Как бы между ними не попасть? Между "озабоченными"...
      Не по нашему это, не по православному!
      Anarchist
      1. maxim947 Вчера, 14:24
        Т.е. 700 млрд на 2018 год - это все таки недостаточно?))))
        maxim947
        1. Wedmak Вчера, 14:39
          Еще не все коттеджи и яхты скуплены... Я вот даже беспокоюсь за них... немного.
          Wedmak
        2. Владимир16 Вчера, 14:42
          Все вороны в городах сша - русские дроны. wassat
          А они, матрасы и евреи, пусть и далее ощущают себя лидерами. love
          Владимир16
          1. Игорь В Вчера, 21:41
            Мао, в своё время, не зря воробьёв истреблял. Зрил в корень! Надо бы мерикосам прислушаться к китайскому опыту. winked
            Игорь В
            1. poquello Вчера, 21:48
              Цитата: Игорь В
              Мао, в своё время, не зря воробьёв истреблял. Зрил в корень! Надо бы мерикосам прислушаться к китайскому опыту. winked

              да приснилось ему, не понял просто место и время
              poquello
        3. Ююка Вчера, 19:03
          Цитата: maxim947
          Т.е. 700 млрд на 2018 год - это все таки недостаточно?))))


          даешь триллион долларов для книги рекордов Гиннесова! wassat
          Ююка
    2. Topotun Вчера, 14:34
      С этого бы и начинали. Бабла дай и будет тебе счастье...
      Topotun
    3. сибиралт Вчера, 14:50
      О, как! Это ж какой от таких птичек у врагов грипп начнётся? belay
      сибиралт
  2. askort154 Вчера, 14:26
    Бойтесь, бойтесь супостаты! Скоро в России будут БЛА в форме грифов парящих над каньонами США.
    askort154
    1. Felix99 Вчера, 14:38
      Ответ не правильный, правильный ответ: в форме белоголовых орланов.
      Felix99
      1. voyaka uh Вчера, 14:46
        Услышат... Мотор от мопеда слишком шумный для орлана. smile
        voyaka uh
        1. Комментарий был удален.
          1. voyaka uh Вчера, 15:03
            Прилагаю чертеж:

            Если у Вас техническое образование - разберетесь. hi
            voyaka uh
    2. dauria Вчера, 15:15
      Бойтесь, бойтесь супостаты!


      А идея-то неплоха. В аэропортах то звуковые отпугивалки для птиц делали, то штатных прирученных соколов держали. laughing Теперь вместо древнего пугала - копия хищника ворон гонять. Или охотникам - крякающую летающе-плавающую подсадную утку. Правда боюсь, подстрелят спьяну. recourse
      dauria
  3. мерцание Вчера, 14:31
    Пентагон уже вовсю нагибает финансовых воротил США, политическое влияние которых сегодня держится только на Пентагоне. Пентагон сказал - банкиры сделали.
    мерцание
  4. Proton Вчера, 14:31
    Понаделают в виде кондоров и будут в штаты засылать,шпиёнить laughing
    Proton
  5. AVA77 Вчера, 14:38
    На следующей выставке надо показать беспилотных коларадских жуков и сусликов, этого бюджет США точно не переживет. laughing
    AVA77
  6. А. Привалов Вчера, 14:41
    Да... Вот это прорыв... AliExpress?
    А. Привалов
    1. dauria Вчера, 15:00
      Вот это прорыв... AliExpress?


      Вас послушать, так МЭМС -гироскопы в Израиле делают , а РФ - только лапти. Уймитесь уже, сами ведёте к тому , что мнение об Израиле на сайте сложилось по пословице "Мал клоп, да вонюч "
      dauria
  7. котовский Вчера, 14:54
    Щас всех курей перебьют... wassat
    котовский
  8. afrikanez Вчера, 14:57
    Оказывается, для сша и израиля, дело не в количестве и качестве БПЛА, а в дизайне? Молодцы. утёрли нос "выскочкам", которым вечно не ХВАТАЕТ! good
    afrikanez
  9. tolyasik0577 Вчера, 15:04
    У моего ребенка тоже есть птица. На радиоуправлении. на высоте в 5 метров почти не отличим от голубя. А дрон хочу купить хабсан, так тот сам летает по указанным точкам и приземляется когда заканчивается заряд. С камерой.
    Все недовольные они какие то, обиженные. Концепции меняем. Это еще что, это они еще фильм ДМБ не смотрели. А там сказали-за ночь меняем рельеф местности. Могут утром в незнакомом месте оказаться.
    tolyasik0577
  10. Комментарий был удален.
  11. mlad Вчера, 15:18
    Ну и зачем американци российский дрон в герб засунули laughing
    mlad
  12. Чарик Вчера, 15:24
    а беспилотных медведей будем делать?
    Чарик
    1. mlad Вчера, 15:30
      зачем медведей, Федю уже сделали wink
      mlad
      1. Ююка Вчера, 19:06
        Цитата: mlad
        зачем медведей, Федю уже сделали wink


        вы про Трампа Исаевича? winked
        Ююка
  13. Чарик Вчера, 15:26
    Цитата: dauria
    Бойтесь, бойтесь супостаты!


    А идея-то неплоха. В аэропортах то звуковые отпугивалки для птиц делали, то штатных прирученных соколов держали. laughing Теперь вместо древнего пугала - копия хищника ворон гонять. Или охотникам - крякающую летающе-плавающую подсадную утку. Правда боюсь, подстрелят спьяну. recourse
    -- или в шурпу кинут
    Чарик
  14. BAI Вчера, 15:27
    Вот оно, когда стерхи то, проклюнулись.
    BAI
  15. Evgeniy667b Вчера, 15:45
    И зачем об этом говорить, опять что-ли продавать собрались?
    Evgeniy667b
  16. Topotun Вчера, 16:24
    То-то ВВП во главе журавлиного клина летал на мотодельтаплане.... Это он оказывается новый вид БПЛА тренировал.... Ну все, теперь опять русских хакеров вспомнят...
    Topotun
    1. poquello Вчера, 22:01
      Цитата: Topotun
      То-то ВВП во главе журавлиного клина летал на мотодельтаплане.... Это он оказывается новый вид БПЛА тренировал.... Ну все, теперь опять русских хакеров вспомнят...

      нее, эт он гены тренировал, клоны сразу смогут на дельтаплане, самолёте, корабле, подводной лодке итп и все дзюдоисты
      poquello
  17. Етишка Сегодня, 00:33
    Сразу вспомнилось...Г.Гаррисон "Крыса из нержавеющей стали идёт в армию" laughing :

    "...Ведя непринужденную беседу, мы приближались к аэродрому. Дорога, по которой мы шли, огибала поле, обнесенное высокой проволочной оградой, освещенной яркими фонарями. По ту сторону ограды росла трава и тянулись взлетно-посадочные полосы. Вспугнув стаю черных птиц, приземлился огромный транспортник. Он покатил по полосе, и стая сразу опустилась в траву. Одна птица раскинула крылья и перемахнула через ограду. Опустившись на дорогу и свесив голову набок, она заговорила человеческим голосом:
    – Ты не один.
    – Как видите. Ничего, он за нас. Это вы, Варод?
    – Нет. Капитан Варод сменился с дежурства.
    – Позовите его. Я не стану разговаривать с каждой старой вороной.
    – Ладно. До связи.
    Птица повернулась кругом, раскрыла клюв и умчалась со свистом, не махая крыльями.
    – Реактивный двигатель, – заметил я. – Воздухозабор через клюв. Сопло примерно там, где оно может находиться по нашему представлению. Пошли.
    Послышался приближающийся рев сирены – по дороге мчался автомобиль. Он притормозил, поравнявшись с нами, и тарелка пеленгационной антенны уставилась на нас. Затем машина двинулась дальше.
    – А ловко они засекают радиопередачу, – заметил я.
    – А что, в птице есть рация?
    – Помимо всего прочего. Похоже, она действует в автономном режиме и имеет логические цепи, которые подсказывают ей держаться стаи. Засечь ее можно только во время радиоконтакта с базой…"
    Етишка
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