Волкер: военная помощь Киеву не ограничится поставкой комплексов Javelin
Спецпредставитель Госдепа США по Украине Курт Волкер сообщил, что поставка противотанковых комплексов Javelin будет лишь частью военной помощи Киеву.
По его словам, Соединенные Штаты применят комбинированный подход к тому, будут ли это вооружение продавать Украине или предоставлять бесплатно.
В прошлом году Белый дом одобрил план по предоставлению Украине летального оружия, в том числе 35 пусковых установок Javelin. Министр обороны Украины Степан Полторак заявлял, что достиг с главой Пентагона Джеймсом Мэттисом "полного понимания" по этому вопросу и оружие будет передаваться "своевременно и очень продуманно", передает РИА Новости.
Американская сторона заверила, что комплексы Javelin достанутся Киеву бесплатно. В то же время его применение достаточно дорогое, поскольку один выстрел из ПТРК стоит $80 тыс., а стоимость самого комплекса, имеющего шесть ракет, составляет $1,3 млн.
Как вы знаете, во времена администрации Обамы США также предоставляли Украине помощь в сфере безопасности, но действовало четкое ограничение: в ней не должно быть ничего летального. Администрация Трампа сняла это ограничение времен Обамы. Это расширяет возможности США по поддержке Украины. Да, Javelin будут частью такой помощи, но речь идет о значительно большей. Наша цель — восполнить пробелы в вооружении украинской армии, подняв способность ВСУ защищать свою территорию— сказал Волкер в интервью изданию "Европейская правда".
По его словам, Соединенные Штаты применят комбинированный подход к тому, будут ли это вооружение продавать Украине или предоставлять бесплатно.
Мы сохраняем политику помощи в сфере безопасности, которая предоставляется бесплатно, но в то же время Украина получает право покупать то вооружение, которого ей не хватает— добавил Волкер.
В прошлом году Белый дом одобрил план по предоставлению Украине летального оружия, в том числе 35 пусковых установок Javelin. Министр обороны Украины Степан Полторак заявлял, что достиг с главой Пентагона Джеймсом Мэттисом "полного понимания" по этому вопросу и оружие будет передаваться "своевременно и очень продуманно", передает РИА Новости.
Американская сторона заверила, что комплексы Javelin достанутся Киеву бесплатно. В то же время его применение достаточно дорогое, поскольку один выстрел из ПТРК стоит $80 тыс., а стоимость самого комплекса, имеющего шесть ракет, составляет $1,3 млн.
Использованы фотографии: REUTERS
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