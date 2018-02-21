Волкер: военная помощь Киеву не ограничится поставкой комплексов Javelin

Как вы знаете, во времена администрации Обамы США также предоставляли Украине помощь в сфере безопасности, но действовало четкое ограничение: в ней не должно быть ничего летального. Администрация Трампа сняла это ограничение времен Обамы. Это расширяет возможности США по поддержке Украины. Да, Javelin будут частью такой помощи, но речь идет о значительно большей. Наша цель — восполнить пробелы в вооружении украинской армии, подняв способность ВСУ защищать свою территорию

Мы сохраняем политику помощи в сфере безопасности, которая предоставляется бесплатно, но в то же время Украина получает право покупать то вооружение, которого ей не хватает