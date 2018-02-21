01:16 22 февраля

Волкер: военная помощь Киеву не ограничится поставкой комплексов Javelin

Спецпредставитель Госдепа США по Украине Курт Волкер сообщил, что поставка противотанковых комплексов Javelin будет лишь частью военной помощи Киеву.

Волкер: военная помощь Киеву не ограничится поставкой комплексов Javelin


Как вы знаете, во времена администрации Обамы США также предоставляли Украине помощь в сфере безопасности, но действовало четкое ограничение: в ней не должно быть ничего летального. Администрация Трампа сняла это ограничение времен Обамы. Это расширяет возможности США по поддержке Украины. Да, Javelin будут частью такой помощи, но речь идет о значительно большей. Наша цель — восполнить пробелы в вооружении украинской армии, подняв способность ВСУ защищать свою территорию
— сказал Волкер в интервью изданию "Европейская правда".


По его словам, Соединенные Штаты применят комбинированный подход к тому, будут ли это вооружение продавать Украине или предоставлять бесплатно.

Мы сохраняем политику помощи в сфере безопасности, которая предоставляется бесплатно, но в то же время Украина получает право покупать то вооружение, которого ей не хватает
— добавил Волкер.

В прошлом году Белый дом одобрил план по предоставлению Украине летального оружия, в том числе 35 пусковых установок Javelin. Министр обороны Украины Степан Полторак заявлял, что достиг с главой Пентагона Джеймсом Мэттисом "полного понимания" по этому вопросу и оружие будет передаваться "своевременно и очень продуманно", передает РИА Новости.

Американская сторона заверила, что комплексы Javelin достанутся Киеву бесплатно. В то же время его применение достаточно дорогое, поскольку один выстрел из ПТРК стоит $80 тыс., а стоимость самого комплекса, имеющего шесть ракет, составляет $1,3 млн.




Использованы фотографии: REUTERS
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Комментарии 32

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  1. Комментарий был удален.
    1. Татьяна Вчера, 15:23
      Вашингтон активно разворачивает свой второй фронт в своей прокси-войне в Сирии против России - теперь уже непосредственно у самых границ РФ, т.е. на Украине.
      Мирному населению Украины пора драпать с Украины куда подальше и как можно скорее! Куда это мирное население побежит и какая страна этих украинских беженцев к себе примет? Вот в чём вопрос! Думаю, никакая!
      Например, перед началом ТМВ, евреев-беженцев из гитлеровской Германии отказались по факту принимать все страны! Даже Польша не приняла к себе обратно из Германии евреев с польским гражданством! Они, евреи, как "лишнее" население оказались никому не нужны.
      Татьяна
      1. Anarchist Вчера, 15:33
        сохраняем политику помощи в сфере безопасности, которая предоставляется бесплатно,

        Тут два вопроса:
        1) Чьей безопасности?
        2) По чём сегодня сыр в мышеловке?
        Anarchist
      2. Ратник с пулеметом Вчера, 15:54
        все подбрасывают мрази дровишек в костер,причем везде где только можно,темп хаоса увеличивается,в разных неспокойных регионах по разному,но тенденция одна.Когда уже у амерзких границ такие же организовываться начнут? request
        Ратник с пулеметом
        1. Anarchist Вчера, 16:22
          Женя, привет. Соседей у них мало, а то бы уже стучали бы по батареям неугомонному... Канада под США, а Мексика слаба. И не дадут Мексике подняться, дабы Техас уберечь!
          Anarchist
          1. Ратник с пулеметом Вчера, 16:35
            Саня drinks ,пес с ней с Канадой,а вот Мексика и все что южней горючее что надо(с учетом того сколько этой горючки уже в штатах),вот этих в атаку,для ускорения майданы на родинах,нужна правда баз плотная финансовая,которую мы вряд ли потянем,так надо китаезов пинать,пускай листают,обезьяной на берегу реки отсидеться уже не получится,пора хотя бы "хитрозадого" дракона или американцы дали им честное "американское" что никогда и ничего им не сделают))
            Ратник с пулеметом
      3. sabakina Вчера, 16:45
        Цитата: Татьяна
        Например, перед началом ТМВ, евреев-беженцев из гитлеровской Германии отказались по факту принимать все страны!
        Татьяна, hi , стесняюсь спросить, я это, проспал ТМВ?
        sabakina
      4. behemot Вчера, 17:08
        в Россию они щеманутся )))
        в Европе нафиг никому дикари эти не нужны.
        behemot
    2. Сергей Суворов Риа Вчера, 15:35
      не спешите , дайте нам спокойно сначала переизбрать Путина и провести ЧМ по Футболу в России ...кстати Путин уже сказал что не даст Новороссию на растерзание бандеровцам . всё идёт по плану , грядут большие перемены после выборов 18 марта !
      Сергей Суворов Риа
      1. Комментарий был удален.
        1. Сергей Суворов Риа Вчера, 15:50
          ( о переменах )я имел ввиду кадровые перестановки в нашем правительстве , а что касается наступления ...то почему ЛДНР не может начать масштабное освобождение Донбасса от акупационных бандеровских войск , тем более порошенко-вальцман растоптал Минск 2 своим указом об " реинтеграции "?
          Сергей Суворов Риа
      2. Комментарий был удален.
        1. Ратник с пулеметом Вчера, 15:55
          а положительное решение более затруднительным((
          Ратник с пулеметом
        2. Сергей Суворов Риа Вчера, 16:32
          так можно рассуждать если не видеть полной картины , нам в России думаете легко всё даётся ? а вам известно что после распада СССР Россия вышла одной из самых экономически уничтоженной страной + ельциноид нас добивал 9 лет ....сейчас мы только только на ноги встали и вы требуете новых авантюр , Крым пришел на юридической основе , Южная Осетия и Абхазия после нападения на нас ( миротворцев ) ....ну что я вам могу посоветовать - атакуйте нацистов , а если нужно будет мы поможем .
          Сергей Суворов Риа
      3. dsk Вчера, 15:56
        каждый день промедления

        торопи не надо,чтобы одолеть противника весовой категорией на порядок больше (военбюджет 1/10) нужно спокойствие, хладнокровие и выдержка. "Русский мужик долго запрягает, но быстро ездит."
        dsk
        1. Комментарий был удален.
      4. LASVEGAS Вчера, 16:20
        Про " не дадим в обиду.." уже было. Ждемс новеньких "не дадим".
        LASVEGAS
    3. Silvestr Вчера, 16:05
      Цитата: Crypto
      Слышите?
      Это грозное молчание.
      За которым последует

      скорее война, которая не нужна и очень опасна для России
      Silvestr
      1. taiga2018 Вчера, 16:14
        Цитата: Silvestr
        война, которая не нужна и очень опасна для России

        война никому не нужна,кроме США,где научились из неё извлекать для себя выгоду,но спокойно наблюдать,как рядом с нами вооружается враждебное нам государство тоже как то не очень...
        taiga2018
        1. Silvestr Вчера, 16:22
          Цитата: taiga2018
          но спокойно наблюдать

          почему же только наблюдать. У нас тоже движения в тех краях
          Silvestr
          1. taiga2018 Вчера, 16:39
            Цитата: Silvestr
            У нас тоже движения в тех краях

            вялые телодвижения называть так?почему то тот же Израиль открыто заявляет,что не даст Ирану закрепится в Сирии и вообще усилится в военном отношении,а Турция проводит военную операцию на чужой земле под предлогом борьбы с терроризмом,почему бы нам,в ответ на поставки вооружения Украине,не нанести удары "калибрами" по парочке военных объектов на Украине,почему спокойно наблюдаем за тем,как там разрабатываются крылатые ракеты,почему "южмаш" всё ещё не сравняли с землёй,или мы ждём,когда они запустят свои ракеты по Белгороду?
            taiga2018
      2. Комментарий был удален.
  2. Охотовед 2 Вчера, 14:58
    Всё-таки Петюне - поступила команда ФАС! Ну - ну! Издеваетесь над ним? Он только тапочки - приносить умеет! laughing Ну и drinks Может!
    Охотовед 2
    1. volodya Вчера, 15:23
      Цитата: Охотовед 2
      Всё-таки Петюне - поступила команда ФАС! Ну - ну! Издеваетесь над ним? Он только тапочки - приносить умеет! laughing Ну и drinks Может!

      Короче, полосатые разрешили Украине бороться с Россией до последнего украинца!
      volodya
  3. yashka12007 Вчера, 15:01
    Значит надо быстрей хохлов гасить а то у нас потом жертв будет больше.
    yashka12007
  4. Altona Вчера, 15:14
    Вот в общих чертах позиция США о "Минских соглашениях". Никаких соглашений, побольше убийств с обеих сторон. Наш МИД почему то асимметрично молчит в ответ на такие реплики поставлять Украине летальное оружие. США официально становятся стороной конфликта.
    Altona
  5. afrikanez Вчера, 15:18
    помощь Киеву не ограничится поставкой комплексов Javelin
    Пичкайте,.вам потом ЕС "большое спасибо" скажет! fool
    afrikanez
  6. HAM Вчера, 15:24
    Это правильно,что янки сразу пишут стоимость "джавелинов",не будет необходимости хохлам лазить по сайтам продаж,в поисках выгодной цены.
    HAM
  7. German Titov Вчера, 15:24
    Пока вы черти свой амеровский клюв сюдой не совали - жизнь была более -менее. Сейчас уже и Гордон заявил, что майдан в кукуевке замутила Россия. И в штаны она же укропам нагадила. У меня кроме ненависти в настоящее время-никаких чувств не осталось. Каких-то 40 км. не могу проехать, чтобы отца похоронить. "Любить" будем так, что в воздухе переобуетесь.
    German Titov
  8. Ирек Вчера, 15:29
    У них и свое крутое есть...
    Ирек
  9. rocket757 Вчера, 15:29
    Он никто и звать его никак!
    Если что и будет сделано. рекламировать не будут, втихую и эт будут другие челы. тихушники!
    rocket757
  10. Теренин Вчера, 15:37
    Мы сохраняем политику помощи в сфере безопасности, которая предоставляется бесплатно, но в то же время Украина получает право покупать то вооружение, которого ей не хватает- добавил Волкер.. Очевидно у нашего МИД после аналогичных заявлений случилось оцепенение feel или корректные слова подобрать не могут what Неужели и там либералы negative
    Теренин
  11. Geisenberg Вчера, 15:38
    От хохлам халявы подвалит то ...
    Geisenberg
  12. lopvlad Вчера, 16:02
    Наша цель — восполнить пробелы в вооружении украинской армии, подняв способность ВСУ защищать свою территорию


    америкосы прописали проекту "Украина" билет на тот свет .Лишили украинскую власть любого варианта отступления (только вперед и самоубиться ).
    Америкосы поставками а Порошенко будущим наступлением полностью развяжут России руки.
    lopvlad
  13. bsk_una Вчера, 18:16
    А руки-то какие загребущие, по рукам, совиной хватке, морде видно- п.и.н.д.о.с
    bsk_una
  14. Metallurg_2 Вчера, 20:38
    Памперсы еще прислать не забудьте: когда самая сильная армия Европы будет продвигаться в сторону Днепра, выравнивая линию фронта - они будут очень кстати.
    Metallurg_2
  15. Антарес Вчера, 22:20
    это больше политическая помощь, чем стратегическая.
    Получение информации с Глобал хавка ценнее ПТРК, однако большое количество танков и прочей бронетехники как самой ОРДиЛО и ветров сложно будет остановить без ПТРК.
    Впрочем ПТРК лишь усилят позиции, но не качнут качели сильно. Все равно играют в долгую.
    к тому же непонятно возбуждение читателей? Одна страна признанная РФ поставляет другой стране, признанной РФ оружие(номинально против ОРДиЛО и ветров, а не самой РФ). Или есть положения в Большом договоре что США и прочие не должны обеспечить территориальную целостность? Вот кто что может, кто топливо, кто оружие...
    Антарес
  16. Керенский Сегодня, 00:55
    Хоть один комплекс поставили? Хот один расчёт обучили? Или я всё проспал...
    Из комментариев к этим "поставкам" уже изрядный файл получится.
    Керенский
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