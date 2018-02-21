Истерика британских СМИ: Восточная Гута - сирийская Сребреница

Это не война. Это массовое убийство: десятки убитых в сирийской Восточной Гуте.Как и боснийский мусульманский анклав в 1995 году, Восточная Гута на окраине Дамаска была осаждена силами режима на ранних стадиях войны. Годы осады не смогли выбить мятежные группировки, которые его контролируют. В прошлом году в рамкахв Астане русские объявили восточную Гуту «зоной деэскалации».Но безрезультатно. Как и в Боснии, никто не пытался защитить гражданское население, когда наступление режима там началось в декабре после того, как переговоры потерпели неудачу. Воздушные удары и бомбардировки, которые теперь наносят ужасный урон, безнаказанно осуществляются сирийскими силами и их российскими сторонниками.ООН попросила проасадскую коалицию, в которую входят иранские военачальники, согласиться на немедленное гуманитарное прекращение огня. Её призывы были проигнорированы. Просьбы представителей учреждений милосердия также остались без ответа.