Истерика британских СМИ: Восточная Гута - сирийская Сребреница
Западные издания нашли новый вариант для представления ситуации в пригороде Дамаска Восточная Гута, откуда боевики постоянно обстреливали жилые кварталы сирийской столицы и территорию посольства РФ. Когда речь шла об обстрелах со стороны боевиков, в западных СМИ предпочитали не рассматривать ситуацию в качестве информационного повода. Как только сирийская правительственная армия дала боевикам ответку, началась истерика.
Так, британское издание Guardian публикует материал, проиллюстрированный фото аффилированной с террористами «Джебхат ан-Нусры» (*запрещена в РФ) псевдоправозащитной структуры «Белые каски». Материал имеет громкое название «Восточная Гута – это новая Сребреница сегодня».
Из материала британского СМИ:
Вопрос: а где была британская газета Guardian, когда американо-британская коалиция утюжила ковровыми бомбардировками Ракку (Сирия) и Мосул (Ирак)? Почему не было опубликовано сравнений, например, с Дрезденом-1945? Налицо – избирательный подход «самых честных СМИ в мире» к ситуации в той же Сирии. Тут видим, тут не замечаем...
Мало того, почему же Guardian не задаётся вопросами о том, почему боевики облюбовали для своей активности густонаселённый пригород Дамаска, почему до сих пор не сложили оружие и не перешли к мирной жизни? Не для того ли, чтобы потом западные СМИ в один голос трубили о "зверствах Асада в отношении мирного населения"?
Так, британское издание Guardian публикует материал, проиллюстрированный фото аффилированной с террористами «Джебхат ан-Нусры» (*запрещена в РФ) псевдоправозащитной структуры «Белые каски». Материал имеет громкое название «Восточная Гута – это новая Сребреница сегодня».
Из материала британского СМИ:
Это не война. Это массовое убийство: десятки убитых в сирийской Восточной Гуте.
Как и боснийский мусульманский анклав в 1995 году, Восточная Гута на окраине Дамаска была осаждена силами режима на ранних стадиях войны. Годы осады не смогли выбить мятежные группировки, которые его контролируют. В прошлом году в рамках неудачного московского мирного процесса в Астане русские объявили восточную Гуту «зоной деэскалации».
Но безрезультатно. Как и в Боснии, никто не пытался защитить гражданское население, когда наступление режима там началось в декабре после того, как переговоры потерпели неудачу. Воздушные удары и бомбардировки, которые теперь наносят ужасный урон, безнаказанно осуществляются сирийскими силами и их российскими сторонниками.
ООН попросила проасадскую коалицию, в которую входят иранские военачальники, согласиться на немедленное гуманитарное прекращение огня. Её призывы были проигнорированы. Просьбы представителей учреждений милосердия также остались без ответа.
Как и боснийский мусульманский анклав в 1995 году, Восточная Гута на окраине Дамаска была осаждена силами режима на ранних стадиях войны. Годы осады не смогли выбить мятежные группировки, которые его контролируют. В прошлом году в рамках неудачного московского мирного процесса в Астане русские объявили восточную Гуту «зоной деэскалации».
Но безрезультатно. Как и в Боснии, никто не пытался защитить гражданское население, когда наступление режима там началось в декабре после того, как переговоры потерпели неудачу. Воздушные удары и бомбардировки, которые теперь наносят ужасный урон, безнаказанно осуществляются сирийскими силами и их российскими сторонниками.
ООН попросила проасадскую коалицию, в которую входят иранские военачальники, согласиться на немедленное гуманитарное прекращение огня. Её призывы были проигнорированы. Просьбы представителей учреждений милосердия также остались без ответа.
Вопрос: а где была британская газета Guardian, когда американо-британская коалиция утюжила ковровыми бомбардировками Ракку (Сирия) и Мосул (Ирак)? Почему не было опубликовано сравнений, например, с Дрезденом-1945? Налицо – избирательный подход «самых честных СМИ в мире» к ситуации в той же Сирии. Тут видим, тут не замечаем...
Мало того, почему же Guardian не задаётся вопросами о том, почему боевики облюбовали для своей активности густонаселённый пригород Дамаска, почему до сих пор не сложили оружие и не перешли к мирной жизни? Не для того ли, чтобы потом западные СМИ в один голос трубили о "зверствах Асада в отношении мирного населения"?
Использованы фотографии: www.globallookpress.com
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