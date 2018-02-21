01:08 22 февраля

Истерика британских СМИ: Восточная Гута - сирийская Сребреница

Западные издания нашли новый вариант для представления ситуации в пригороде Дамаска Восточная Гута, откуда боевики постоянно обстреливали жилые кварталы сирийской столицы и территорию посольства РФ. Когда речь шла об обстрелах со стороны боевиков, в западных СМИ предпочитали не рассматривать ситуацию в качестве информационного повода. Как только сирийская правительственная армия дала боевикам ответку, началась истерика.

Так, британское издание Guardian публикует материал, проиллюстрированный фото аффилированной с террористами «Джебхат ан-Нусры» (*запрещена в РФ) псевдоправозащитной структуры «Белые каски». Материал имеет громкое название «Восточная Гута – это новая Сребреница сегодня».

Из материала британского СМИ:
Это не война. Это массовое убийство: десятки убитых в сирийской Восточной Гуте.


Как и боснийский мусульманский анклав в 1995 году, Восточная Гута на окраине Дамаска была осаждена силами режима на ранних стадиях войны. Годы осады не смогли выбить мятежные группировки, которые его контролируют. В прошлом году в рамках неудачного московского мирного процесса в Астане русские объявили восточную Гуту «зоной деэскалации».

Но безрезультатно. Как и в Боснии, никто не пытался защитить гражданское население, когда наступление режима там началось в декабре после того, как переговоры потерпели неудачу. Воздушные удары и бомбардировки, которые теперь наносят ужасный урон, безнаказанно осуществляются сирийскими силами и их российскими сторонниками.

ООН попросила проасадскую коалицию, в которую входят иранские военачальники, согласиться на немедленное гуманитарное прекращение огня. Её призывы были проигнорированы. Просьбы представителей учреждений милосердия также остались без ответа.


Вопрос: а где была британская газета Guardian, когда американо-британская коалиция утюжила ковровыми бомбардировками Ракку (Сирия) и Мосул (Ирак)? Почему не было опубликовано сравнений, например, с Дрезденом-1945? Налицо – избирательный подход «самых честных СМИ в мире» к ситуации в той же Сирии. Тут видим, тут не замечаем...

Истерика британских СМИ: Восточная Гута - сирийская Сребреница


Мало того, почему же Guardian не задаётся вопросами о том, почему боевики облюбовали для своей активности густонаселённый пригород Дамаска, почему до сих пор не сложили оружие и не перешли к мирной жизни? Не для того ли, чтобы потом западные СМИ в один голос трубили о "зверствах Асада в отношении мирного населения"?

Использованы фотографии: www.globallookpress.com
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Комментарии 23

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  1. Anarchist Вчера, 14:56
    Британские учёные! Ой, извиняюсь, британские СМИ... Что те, что другие ерунду городят (за немалые деньги), но на попечительстве её величества-доллария! Тьфу, Фунта!
    Anarchist
    1. Андрей К Вчера, 15:19
      Цитата: Anarchist
      ...Британские учёные! Ой, извиняюсь, британские СМИ... Что те, что другие ерунду городят (за немалые деньги), но на попечительстве её величества-доллария! Тьфу, Фунта!...

      Вампирьи слёзы, на подхвате у меринов - самое главное вой поднять, а там куда кривая выведет...
      Черти...
      Андрей К
  2. voyaka uh Вчера, 14:58
    "почему боевики облюбовали для своей активности густонаселённый пригород Дамаска, "///

    Местные. Живут они там...
    voyaka uh
    1. Anarchist Вчера, 15:02
      Цитата: voyaka uh
      Живут они там...

      Конечно же они там живут! Их кураторы домой не отпускают...
      Anarchist
      1. Андрей К Вчера, 15:22
        Цитата: Anarchist
        Цитата: voyaka uh
        Живут они там...

        Конечно же они там живут! Их кураторы домой не отпускают...

        Александр hi
        Чуть-чуть не прав.
        Там действительно около половины бородачей, те кто раньше бритыми, там же и жил.
        Майдауны сирийского разлива. Поэтому правительственная армия там буксует, тяжело выковыривать эту заразу.
        Что касается:
        ...ООН попросила проасадскую коалицию, в которую входят иранские военачальники, согласиться на немедленное гуманитарное прекращение огня. Её призывы были проигнорированы...

        Это как мёртвому припарка - если заразу не вырвать, вонять будет годами. Правильно сирийцы с иранцами делают. Взялись за Восточную Гуту - значит надо дожимать, все эти вопли побоку. Не ООНовцам и не мелкобританцам рядом с этим "гнойником" жить и не их семьи находятся в Дамаске, с большой долей вероятности быть убитым, каким-нибудь "гостинцем" от "оппозиции".
        Андрей К
    2. Pivot Вчера, 15:09
      Если сравнивать с Сребриницей, то в свободном от лжи мире знают что это очередная подстава запада. Так что британские СМИ сами назвали все своими именами.
      Pivot
  3. Мар.Тира Вчера, 15:01
    Нужно делать дело.Не торопясь,постепенно выбивая боевиков из так называемых зон де эскалации.Все эти зоны Госдеповские стратеги создали с одной целью, спасти боевиков от ударов ВКС,и САА,организовать их накопление,и продолжить кровопролитие в Сирии.
    Мар.Тира
    1. sogdy Вчера, 15:45
      Цитата: Мар.Тира
      Не торопясь,постепенно выбивая боевиков

      Кто из них боевик, а кто сочувствующий? а попутчиков в отдельный штабель?
      Время было дано, остались только враги.
      sogdy
  4. котовский Вчера, 15:08
    Вот бы про украину такое заявление...
    котовский
  5. Rokiii Вчера, 15:09
    Вопрос: а где была британская газета Guardian, когда американо-британская коалиция утюжила ковровыми бомбардировками Ракку (Сирия) и Мосул (Ирак)?

    теперь что надо равняться на англосакосов,следуя принципу типо вам можно бомбить все и вся ,а нам нельзя? тогда чем Россия лучше их?

    Мало того, почему же Guardian не задаётся вопросами о том, почему боевики облюбовали для своей активности густонаселённый пригород Дамаска, почему до сих пор не сложили оружие и не перешли к мирной жизни?

    наверное потом что это их земля,там их дома,семьи...ну и в городе лучше обороняться,чем в открытой пустыне)

    сложить оружие и перейти к мирной жизни,когда в стране полыхает гражданская война,а Асад и его алавитский клан все еще заправляет в стране,когда целью восстания и было свержение многолетнего диктата клана Асадов..цели не достигнуты борьба продолжается,тут все логично как бы.

    p/s кстати Восточная Гута вроде как была одной из зон деэскалации,но это так мелочи..
    Rokiii
    1. sogdy Вчера, 15:47
      Цитата: Rokiii
      ложить оружие и перейти к мирной жизни,когда в стране полыхает гражданская война,а Асад и его алавитский клан все еще заправляет в стране,когда целью восстания и было свержение многолетнего диктата клана Асадов..цели не достигнуты борьба продолжается,тут все логично как бы.

      Кажется, Вы в неправильном месте передергиваете.
      sogdy
    2. poquello Вчера, 21:34
      Цитата: Rokiii
      наверное потом что это их земля,там их дома,семьи

      а пуляние из миномётов по Дамаску это их народная забава?
      poquello
  6. Rokiii Вчера, 15:14
    кстати вот нашел в сети у мюридки,первые(ожидаемые)результаты работы авиации и арты по плотной жилой городской застройке в Восточной Гуте:



    или это фотошоп,фейк? может кто прокомментировать?
    Rokiii
    1. Володин Вчера, 15:21
      Цитата: Rokiii
      может кто прокомментировать?

      Вам нужно прокомментировать слово "война"?

      А если уж вы решили выставить фото Восточной Гуты, не потрудитесь выставить аналогичные фото от 2011-2012 года, когда тот же пригород Дамаска обстреливала из всех имеющихся орудий "ан-Нусра" (ну та самая, которая теперь "под белой каской" носит на руках и фотографирует детей). Фото из Ракки тоже обязательно выставьте.
      Володин
      1. Rokiii Вчера, 15:47
        хочу понять,это "вы все врети" или же суровая реальность,которую наотрез отказывается признавать МО и местные "аналитики" ..как бы по гражданским лупить может же только фашингтон как любят здесь часто рассуждать..

        и какие же орудия были у ан-нусры? и самое главное,если они так делали,то и "правительственные" войска так же должны поступать? но ведь позвольте..те вроде как террористы,а Асад вроде как легитимный избранец народа...или это только для галочки?

        вообще минометные обстрелы боевиков это просто детский лепет по сравнению с арсеналом их визави: 1.5 тонами неуправляемого чугуния с 5км высоты ,точками,рсзо,бочковыми бомбами сбрасываемыми с вертолетов..все эти средства поражение имеют кво десятки,сотни метров. Применение таких средств по жилой городской застройке(чем сейчас и занимается Асад с союзниками) чревато огромными потерями среди мирняка,которого там еще осталось несколько сотен тысяч.
        Я так понял Асад таким образом завоевывает лояльность и "любовь" сирийского народа...
        Rokiii
        1. Володин Вчера, 16:05
          Цитата: Rokiii
          Я так понял

          Понимать можете, как хотите. Идёт война. ВОЙНА. И эту войну такие как вы вдруг стали замечать только после того, как сирийская армия в ней стала брать верх. Вот такой получается "люминий с чугунием".
          Володин
    2. ПалБор Вчера, 17:13
      Цитата: Rokiii
      кстати вот нашел в сети у мюридки,первые(ожидаемые)результаты работы авиации и арты по плотной жилой городской застройке в Восточной Гуте:



      или это фотошоп,фейк? может кто прокомментировать?

      У Мюридки-то?Ненависть к России,замешанная на долларах.
      А по поводу фотографий,подождать надо.Сколько уже таких детишек "погибло",например,в Алеппо...А потом "ожили" где-нибудь в Лондоне.Скажите,кто снимал,источник,и всё самим станет ясно.
      Если вам хочется ясности,конечно.
      ПалБор
  7. Дормидонт Вчера, 15:22
    Надо было сразу же белые каски в плен не брать
    Дормидонт
  8. Кент0001 Вчера, 15:49
    Там давно пора все зачистить... или нам нельзя или не разрешают? Террористы на окраинах Дамаска, какая победа? Вы о чем? Там много где еще подчищать надо.
    Да и еще немного не в тему. Сегодня в одной из групп в сети я написал что наше государство вкладывается в долги США, был подвергнут обструкции и исключен. Я офигел. У нас народ просто уверен в непогрешимости и безальтернативности существующей реальности и наших сегодняшних предводителях. Никакие замечания, я не говорю уже про конструктивную критику, просто не воспринимаются. такая вот фигня.
    Кент0001
  9. Romario_Argo Вчера, 16:27
    скоро, уже очень скоро - все заткнутся (!) как писал один еврей - "изгоем ты будешь именно до тех пор - пока ты не применишь своё ЯО
    Romario_Argo
  10. taiga2018 Вчера, 16:30
    "белые каски?"опять!какая то таинственная организация,а самое интересное то,что эта смешная организация появляется только там,где боевые операции проводит правительственная армия,совершенно игнорируя боевые действия с участием так называемой прозападной коалиции...то что этот по сути пригород Дамаска надо было зачищать,понятно изначально,делать это придётся жёстко,не обращая внимания на истерику в том числе и британских СМИ,мирные жители,которые хотели покинуть эту территорию должны были это сделать,а оставшиеся,ну вы же знаете из истории-бог потом разберёт,кто из них был боевик,а кто мирный житель...
    taiga2018
  11. Vard Вчера, 20:33
    К сожалению пипл хавает... Было такое выражение... Простой обыватель верит в то что ему втюхивают западные СМИ.... ВУС химик разведчик и то что творят белые каски просто омерзительно...
    Vard
  12. Metallurg_2 Вчера, 20:36
    Белые каски - так же, как и Сирийская обсерватория по правам человека - базируется в Лондоне?
    Тогда вопросов нет - с крыши Биг Бена всяко виднее, что творится в Сирии.
    Metallurg_2
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