01:16 22 февраля

В США не могут определиться с предложением Путина по миротворцам

Представители американской власти и политические деятели не могут определиться со своим отношением к предложению Владимира Путина по размещению миротворческих сил ООН в Донбассе, пишет газета The Wall Street Journal.



На Западе задаются вопросом, можно ли достичь в переговорах с президентом РФ разумного компромисса или же это соглашение в любом случае будет подобно «сделке с дьяволом».


«Некоторые американские политики считают, что предложение российского президента – это "ловушка". Они утверждают, что Кремль не заинтересован в урегулировании ситуации на Украине. По их мнению, миротворческие силы не помогут разрешить конфликт, а лишь непреднамеренно усилят контроль Москвы над регионом», – приводит статью ИноТВ.

В свою очередь, Москва заявляет о готовности вести переговоры по этому вопросу, но Вашингтон не устраивает предложение Кремля. Американцы хотят разместить миротворческий контингент не только на линии соприкосновения, но и по всей территории Донбасса, включая российско-украинскую границу.

Политики западных стран призывают к осторожности. По их мнению, после заключения соглашения российские власти могут помешать размещению «голубых касок» в регионе. Поэтому должно быть подготовлено такое соглашение, которое бы исключило такую возможность и не привело бы к ослаблению санкций «до наступления мира».

А спецпредставитель Госдепа Курт Уолкер считает, что мирный план сработает только в том случае, если русские и украинцы сами захотят прекратить войну. Впрочем, он уверен, что миротворческая операция – «это лучший способ сдвинуть с мёртвой точки реализацию минских договорённостей». С ним солидарен генсек НАТО Йенс Столтенберг.

Прокомментировал инициативу и бывший заместитель генсека НАТО Александр Вершбоу.

Это сработает только в том случае, если Путин решит, что он действительно хочет войти в круг международных лидеров, а не изгоев,
заявил он.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 20

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  1. BAI Вчера, 15:24
    Это сработает только в том случае, если Путин решит, что он действительно хочет войти в круг международных лидеров, а не изгоев,

    А он уже в этом кругу, независимо от своего желания.
    BAI
    1. Anarchist Вчера, 15:27
      предложение российского президента – это "ловушка"
      Только потому, что это предложение - президента Путина!
      Тоже на "хитрый план" подсели? Что же это за "хитрый план" такой, почему он так хорош?
      Anarchist
      1. котовский Вчера, 15:39
        А это как в коллективе из агрессивных особей.Сделаешь резкое движение,порвут. А если по капельке авторитет заработаешь,выживешь. Пока что у него получается,если вон партнеры ступить бояться. hi
        котовский
        1. Татьяна Вчера, 15:55
          Ха! Интересно на Западе заговорили лично о Путине! А именно.
          Прокомментировал инициативу и бывший заместитель генсека НАТО Александр Вершбоу.
          Это сработает только в том случае, если Путин решит, что он действительно хочет войти в круг международных лидеров, а не изгоев,
          Коллективный Запад хочет манипулировать Путиным, как ослом с подвешенной перед ним морковской!
          Татьяна
      2. iliitchitch Вчера, 15:44
        Цитата: Anarchist
        Тоже на "хитрый план" подсели? Что же это за "хитрый план" такой, почему он так хорош?

        Да , сразу и не вкуришь , пока планОм не пыхнешь . Эти товарищи , похоже , уже . Путин - изгой laughing fool . Эк чуваков шпилит-то как .
        iliitchitch
        1. Касым Вчера, 17:35
          Видимо Штаты дают киевским властям "последний шанс" силой взять Донбасс. Только не берут в расчет, что никто ополчение, после того как отобьет наступление, останавливать не будет... И мы снова услышим западный вой ... надо вернуть положение войск на "старую" разграничительную линию ... и Путин во всем виноват. hi
          Касым
    2. kit88 Вчера, 15:33
      Странно. Один из самых влиятельных людей мира, если не самый влиятельный, должен хотеть куда-то там войти.
      kit88
      1. Капитан Лейтенантов Вчера, 15:47
        Цитата: kit88
        Странно. Один из самых влиятельных людей мира, если не самый влиятельный, должен хотеть куда-то там войти.

        Действительно странно, что вы так думаете. А партнёры так не думают, у них наше тв не показывают. lol
        Капитан Лейтенантов
        1. kit88 Вчера, 15:57
          Зато у них мозг хорошо показывает человека, который одним движением пальца может разобрать на атомы весь их мир за пару минут. И пальцы как у ЕБН в критический момент не дрогнут.
          kit88
          1. Капитан Лейтенантов Вчера, 16:08
            Цитата: kit88
            Зато у них мозг хорошо показывает человека, который одним движением пальца может разобрать на атомы весь их мир за пару минут.

            В этом его заслуги никакой нет.
            Цитата: kit88
            И пальцы как у ЕБН в критический момент не дрогнут.

            Опять очень спорно. Разве для этого столько бабла вывезено, дворцов понастроено?Нееее, слабоват он в коленках, иначе бы партбилет не выбросил, честь офицерскую на бабло бы не поменял и от народа бы не прятался. А вот эбня нажал бы спьяну.
            Капитан Лейтенантов
            1. kit88 Вчера, 16:24
              Ну, как нет. Не промотал, а приумножил всё что по наследству получил.
              Про честь офицерскую - вопрос темный. Может так надо было. КПСС канул в Лету, а Россия как была, так и будет.
              А про ебн - :):):):)
              kit88
      2. Anarchist Вчера, 15:49
        Это они хотят чтоб "изгой" вступил в их второсортный клуб "свидетелей демократии"!
        Anarchist
  2. кипеж Вчера, 15:29
    Разрываются бедняги, определиться не могут
    кипеж
    1. taiga2018 Вчера, 16:51
      Цитата: кипеж
      Разрываются бедняги,

      да уж,как та обезьяна,которая не знала к кому примкнуть,к умным или к красивым...
      taiga2018
  3. Hariton Laptev Вчера, 15:35
    как только америка получит пинок под ж...у а вместе с ней и все её шестерки мир в Украине сам собой наступит, а с нацистами люди быстро разберутся.
    Hariton Laptev
  4. mavrus Вчера, 15:37
    Цитата: BAI
    Это сработает только в том случае, если Путин решит, что он действительно хочет войти в круг международных лидеров, а не изгоев,

    А он уже в этом кругу, независимо от своего желания.

    Ну да... Уже один раз изгоняли, потом в очереди на приём стояли...
    mavrus
  5. polpot Вчера, 15:43
    Для американцев принять предложения Путина это показать собственную слабость , они привыкли изображать из себя крутых ребят и будут изображать дальше , ситуация понемногу переходит в замороженный конфликт в грузинском стиле , государство пугало на границе вполне устраивает российскую власть а американцы живут очень далеко им украинцы вообще пофигу так дикари типа папуасов
    polpot
  6. Теренин Вчера, 16:00
    На Западе задаются вопросом, можно ли достичь в переговорах с президентом РФ разумного компромисса или же это соглашение в любом случае будет подобно «сделке с дьяволом». Запад, ты нас за дураков то не держи fool мы то точно знаем, что - Алтарь, наиболее важная часть храма, всегда находится на восточной стороне храма. ... Западная сторона храма символизирует «страну мертвых» и ад. yes
    Теренин
  7. ротмистр Вчера, 16:52
    В 2014г не надо было придумывать Минск. Лучше бы придумал новую страну-"Новороссию".
    ротмистр
  8. Генерал Песчаных Карьеров Вчера, 22:15
    Американцы хотят разместить миротворческий контингент не только на линии соприкосновения, но и по всей территории Донбасса, включая российско-украинскую границу.


    Миротворцы не имеют право находиться вне линии боевых действий. Только меж нами и ВСУ. Иначе это будут не миротворцы, а оккупационные войска.
    Генерал Песчаных Карьеров
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