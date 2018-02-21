В США не могут определиться с предложением Путина по миротворцам

Это сработает только в том случае, если Путин решит, что он действительно хочет войти в круг международных лидеров, а не изгоев,

Представители американской власти и политические деятели не могут определиться со своим отношением к предложению Владимира Путина по размещению миротворческих сил ООН в Донбассе, пишет газета The Wall Street Journal.На Западе задаются вопросом, можно ли достичь в переговорах с президентом РФ разумного компромисса или же это соглашение в любом случае будет подобно «сделке с дьяволом».«Некоторые американские политики считают, что предложение российского президента – это "ловушка". Они утверждают, что Кремль не заинтересован в урегулировании ситуации на Украине. По их мнению, миротворческие силы не помогут разрешить конфликт, а лишь непреднамеренно усилят контроль Москвы над регионом», – приводит статью ИноТВ В свою очередь, Москва заявляет о готовности вести переговоры по этому вопросу, но Вашингтон не устраивает предложение Кремля. Американцы хотят разместить миротворческий контингент не только на линии соприкосновения, но и по всей территории Донбасса, включая российско-украинскую границу.Политики западных стран призывают к осторожности. По их мнению, после заключения соглашения российские власти могут помешать размещению «голубых касок» в регионе. Поэтому должно быть подготовлено такое соглашение, которое бы исключило такую возможность и не привело бы к ослаблению санкций «до наступления мира».А спецпредставитель Госдепа Курт Уолкер считает, что мирный план сработает только в том случае, если русские и украинцы сами захотят прекратить войну. Впрочем, он уверен, что миротворческая операция – «это лучший способ сдвинуть с мёртвой точки реализацию минских договорённостей». С ним солидарен генсек НАТО Йенс Столтенберг.Прокомментировал инициативу и бывший заместитель генсека НАТО Александр Вершбоу.заявил он.