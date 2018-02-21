01:13 22 февраля

Марочко: НМ ЛНР готова к любым агрессивным действиям Украины

Народная милиция самопровозглашенной ЛНР готова к отражению агрессии со стороны украинских силовиков, заявил представитель оборонного ведомства республики Андрей Марочко, комментируя подписание президентом Украины закона о реинтеграции Донбасса, сообщает ЛуганскИнформЦентр

Марочко: НМ ЛНР готова к любым агрессивным действиям Украины


Петр Порошенко подписал документ во вторник. В документе Россия названа "агрессором", а неподконтрольные Киеву территории "оккупированными". В ЛНР назвали подписание президентом Украины закона о реинтеграции Донбасса запоздалой попыткой узаконить насилие в регионе, в ДНР — попыткой Киева узаконить применение армии против мирных жителей.


Народная милиция ЛНР готова к любым агрессивным действиям противника, для этого с личным составом мы проводим занятия на полигонах Народной милиции ЛНР
— сказал Марочко на брифинге в среду.

По словам представителя оборонного ведомства республики, вооружение и военная техника Народной милиции ЛНР в исправном состоянии и готова к боевым действиям, система оповещения отработана, морально-психологическое состояние военнослужащих ЛНР — на высоком уровне.

В свою очередь, конечно, хотелось надеяться на мирное разрешение конфликта и на благоразумие командного состава ВСУ
- добавил подполковник.


Использованы фотографии: http://lugansk-online.su/
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Комментарии 21

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  1. Сергей Суворов Риа Вчера, 15:40
    не получится мирное разрешение , ну не было в истории таких случаев , война не избежна к сожалению , одно радует - бандеровцы будут уничтожены , то что не сделал Сталин сделает ЛДНР !
    Сергей Суворов Риа
    1. Spartanez300 Вчера, 15:42
      Главное что бы выдержали , а потом погнали упырей до Киева . К сожалению на благоразумие укропов надеется не приходится , так что держитесь коли что надеюсь Россия не оставит вас в беде .
      Spartanez300
      1. volodya Вчера, 15:47
        Удачи ЛДНР!!!
        volodya
        1. шура матросов Вчера, 17:52
          Удачи и все? А как же помочь?
          шура матросов
      2. DMB_95 Вчера, 16:38
        Цитата: Spartanez300
        Главное что бы выдержали , а потом погнали упырей до Киева .

        Да хрен с этим Киевом , если свидомая армия полезет - главное выдержать их первый напор . А потом уже можно и о Левобережье подумать , если Россия наконец то впишется , всё равно мы официально объявлены агрессором .
        DMB_95
        1. taiga2018 Вчера, 16:41
          Цитата: DMB_95
          всё равно мы официально объявлены агрессором .
          Ответить Цитировать Жалоба

          да и санкции всё равно ужесточают,так что особо терять нечего...
          taiga2018
          1. шура матросов Вчера, 17:56
            Терять всегда есть что. К примеру жизни граждан России. За Сирию все страсти не утихнут (сколько там погибло?). В случае серьезного движения на Донбассе погибнет куда больше.
            шура матросов
            1. taiga2018 Вчера, 18:57
              Цитата: шура матросов
              К примеру жизни граждан России.

              в случае бездействия можно потерять ещё больше,это относится и к Сирии и к Донбассу...
              taiga2018
              1. шура матросов Вчера, 19:31
                Это и так понятно. Не зря РФ в Сирию вкладывается. Но сам факт потерь русских в чужой войне многих в России не устроит - не многие способны смотреть дальше своего огорода.
                шура матросов
                1. taiga2018 Вчера, 19:40
                  Цитата: шура матросов
                  не многие способны смотреть дальше своего огорода.

                  ну читателей всякого рода новых известий и аудиторию дождя бесполезно в чем то убеждать...
                  taiga2018
          2. lis-ik Вчера, 21:09
            Цитата: taiga2018
            Цитата: DMB_95
            всё равно мы официально объявлены агрессором .
            Ответить Цитировать Жалоба

            да и санкции всё равно ужесточают,так что особо терять нечего...

            Это нам нечего,а тем кто решает,как раз есть чего терять, потому и мямлят про озабоченность.
            lis-ik
  2. Теренин Вчера, 15:42
    В свою очередь, конечно, хотелось надеяться на мирное разрешение конфликта и на благоразумие командного состава ВСУ- добавил подполковник Марочко. Ну сколько ещё снарядов со стороны этих "благоразумных" командиров ВСУ в вашу сторону нужно выстрелить, что бы вы поняли кто они на самом деле fool
    Теренин
  3. Vik66 Вчера, 15:48
    Как раз после выборов 18 марта начнут войнушку. Там к 1 апреля Потрошенко дал наказ ВСУ собраться в кучу и разработать план наступления. Что-то будет... am
    Vik66
  4. БЛОНДИН Вчера, 16:14
    “Народная милиция ЛНР готова к любым агрессивным действиям противника, для этого с личным составом мы проводим занятия на полигонах Народной милиции ЛНР
    — сказал Марочко на брифинге в среду.

    в одной и той же статье... Один и тот же Марочко...
    Народная милиция самопровозглашенной ЛНР готова к отражению агрессии со стороны украинских силовиков, заявил представитель оборонного ведомства республики Андрей Марочко

    подскажите он говорил самопровозглашенной ЛНР? или просто ЛНР?
    ИЛИ:
    Народная милиция ЛНР готова к отражению агрессии со стороны САМОПРОВОЗГЛАШЕННЫХ украинских силовиков

    при всесторонней поддержке самопровозглашенных США...
    БЛОНДИН
    1. 79807420129 Вчера, 16:20
      Цитата: БЛОНДИН
      самопровозглашенной

      Коллега это уже местные редакторы новостей похоже делают и причем давненько уже. yes
      79807420129
      1. БЛОНДИН Вчера, 16:31
        Чё ж им неймётся местным то?
        Не пришёл момент переобуваться?
        БЛОНДИН
        1. 79807420129 Вчера, 16:54
          Цитата: БЛОНДИН
          Не пришёл момент переобуваться?

          Не удивлюсь Сергей, что тут вославу укропины скоро орать начнут, все братанов там видят, hi
          79807420129
  5. aleksr2005 Вчера, 16:20
    Рано или поздно, украинская армия перейдет в наступление! Не зря эти годы, было более менее тихо, т.к. западные партнеры занимались накачиванием ее армию разным оружием, обучению личного состава.
    aleksr2005
    1. БАРХАН Вчера, 17:36
      Цитата: aleksr2005
      Рано или поздно, украинская армия перейдет в наступление!

      Цитата: taiga2018
      дай то бог...

      А ,какие ещё варианты?
      Распустить?Так нафига собирали ,тратились...
      Оставить так?Разлагается морально и физически,теряет боеспособность,дорого...
      Остаётся только довести до максимально возможной силы и боеготовности и при поддержке "мировой демократии" рвануть вперёд...При этом нанеся непоправимые потери войскам ЛДНР и выйти к границе...
      Только вот ,как придумать,чтоб Россия не вмешалась(вот тут миротворцы и нужны) и не понести самим по пути эти самые непоправимые потери.Тут ещё погода ,что даст...когда подсохнут дороги.Если в городе и пригородах это не критично,то по полям может получиться очень обидно ...А им ведь ещё и на Кубань со Ставропольем идти...
      Может получиться ,как с их учителями ....
      БАРХАН
  6. taiga2018 Вчера, 16:42
    дай то бог...
    taiga2018
  7. senima56 Вчера, 16:55
    Держитесь, ребята! Бандерлоги уважают только силу! Сунутся- дайте им так, чтобы до Львова драпали!
    senima56
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