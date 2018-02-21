Марочко: НМ ЛНР готова к любым агрессивным действиям Украины

Народная милиция ЛНР готова к любым агрессивным действиям противника, для этого с личным составом мы проводим занятия на полигонах Народной милиции ЛНР

В свою очередь, конечно, хотелось надеяться на мирное разрешение конфликта и на благоразумие командного состава ВСУ

Народная милиция самопровозглашенной ЛНР готова к отражению агрессии со стороны украинских силовиков, заявил представитель оборонного ведомства республики Андрей Марочко, комментируя подписание президентом Украины закона о реинтеграции Донбасса, сообщает ЛуганскИнформЦентрПетр Порошенко подписал документ во вторник. В документе Россия названа "агрессором", а неподконтрольные Киеву территории "оккупированными". В ЛНР назвали подписание президентом Украины закона о реинтеграции Донбасса запоздалой попыткой узаконить насилие в регионе, в ДНР — попыткой Киева узаконить применение армии против мирных жителей.— сказал Марочко на брифинге в среду.По словам представителя оборонного ведомства республики, вооружение и военная техника Народной милиции ЛНР в исправном состоянии и готова к боевым действиям, система оповещения отработана, морально-психологическое состояние военнослужащих ЛНР — на высоком уровне.- добавил подполковник.