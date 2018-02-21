01:15 22 февраля

ВВС США списывают все ударные беспилотники Predator

Командование ВВС США решило списать все ударные беспилотные летательные аппараты MQ-1 Predator, стоящие на вооружении с 2005 года (с 1995 года — в разведывательной версии RQ-1). Как сообщает Defense News, последний полет в составе ВВС США Predator состоится 9 марта 2018 года, после чего для нанесения ударов американские военные будут использовать только беспилотники MQ-9 Reaper. При этом контрактные полеты MQ-1 на Ближнем Востоке по заказу частных военных компаний будут проводиться до декабря текущего года.

ВВС США списывают все ударные беспилотники Predator


Длина Predator составляет 8,2 метра, размах крыла — 16,8 метра, а высота — 2,1 метра. Аппарат максимальной взлетной массой 1,02 тонны способен развивать скорость до 217 километров в час и находиться в воздухе до 24 часов. Дальность действия беспилотника по радиоканалу ограничена 1,1 тысячи километров, но при использовании спутниковой системы управления определяется лишь запасом топлива. MQ-1 оснащен двумя точками подвески для ракет класса «воздух-поверхность» и мультиспектральной системой наведения и разведки. Расчет одного аппарата состоит из двух человек — пилота и оператора сенсоров и вооружения.


В общей сложности за все время в США были собраны 360 беспилотников Predator. Эти аппараты использовались в нескольких военных конфликтах и операциях, в том числе в Ираке, Йемене, Ливии, Сирии, Сомали и на Балканах.

Ранее от использования беспилотников MQ-1 Predator отказалась Армия США, посчитав эти аппараты морально устаревшими. В 2009 году на вооружение американской Армии стали поступать ударные беспилотные летательные аппараты MQ-1C Gray Eagle, представляющие собой глубокую модернизацию Predator. В частности, эти аппараты оснащены спутниковыми системами управления, имеют максимальную взлетную массу 1,6 тонны и оснащены четырьмя точками подвески для ракет или легких бомб, передает "N+1"

Использованы фотографии: http://www.aiirsource.com/
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Комментарии 29

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  1. Zaurbek Вчера, 15:50
    А куда списанные денут..? На американцев не похоже.
    Zaurbek
    1. Дормидонт Вчера, 15:51
      небратьям впарят
      Дормидонт
      1. Zaurbek Вчера, 15:53
        Ударные БПЛА кому попало они не продают...
        Zaurbek
        1. behemot Вчера, 17:06
          вшивобородым, на священный джихад с Россией.
          behemot
          1. шура матросов Вчера, 17:46
            Как вариант. Тем более если поначалу ВСУ просили янки о "джавелинах", то теперь идут разговоры " джавелины" и еще что-то. Само собой хотелки всего лишь хотелки, но, с другой стороны, почему бы и нет? Дроны свое отслужили в американской армии, теперь их и в расход (если что) не жалко. Да и опыт пользования против серьезного противника (а не 'папуасов') лишним не будет
            шура матросов
    2. Ин100грамм Вчера, 16:39
      Цитата: Zaurbek
      А куда списанные денут..? На американцев не похоже.

      ЧВК будут использовать, вероятно request
      Ин100грамм
  2. Spartanez300 Вчера, 15:50
    Сейчас начнется широкая распродажа беспилотников .
    Spartanez300
  3. voyaka uh Вчера, 15:56
    Вот MQ-1C Gray Eagle - похожи
    voyaka uh
  4. АнтиFREEZ Вчера, 16:00
    Дожили. У американцев уже списываются, а у нас еще и не создали такого же класса. am
    АнтиFREEZ
    1. Рязанец87 Вчера, 18:31
      увы, даже "Орион" еще только в опытных образцах..
      Рязанец87
    2. Setrac Вчера, 19:20
      Цитата: АнтиFREEZ
      Дожили. У американцев уже списываются, а у нас еще и не создали такого же класса.

      наши на голову лучше
      Setrac
      1. Евгений Гончаров (smoogg) Вчера, 19:41
        а вы правда такой, или притворяетесь?
        Евгений Гончаров (smoogg)
      2. stone Вчера, 19:41
        Лучше , то лучше только нафиг никому не нужен, поскольку функции современного БПЛА совсем другие!
        stone
        1. Setrac Вчера, 19:44
          Цитата: Евгений Гончаров (smoogg)
          а вы правда такой, или притворяетесь?

          И вправду такой
          Цитата: stone
          Лучше , то лучше только нафиг никому не нужен, поскольку функции современного БПЛА совсем другие!

          Вот именно, проблема же не в промышленности. Авиастроители наштампуют такие БПЛА, какие надо. Проблема в том, что армия не понимает что им нужно и зачем.
          Setrac
  5. voyaka uh Вчера, 16:01
    А вот MQ-9 Reaper.
    Отличается хвостовое оперение. У тех - вниз под 45.
    У этого - вверх по 45
    voyaka uh
    1. KasDS Вчера, 16:37
      Я думаю не только этим laughing wink
      KasDS
  6. Теренин Вчера, 16:18
    ВВС США списывают все ударные беспилотники Predator, и заставят их закупить для НАТО западных партнеров. А куда они денутся! wink
    Теренин
    1. БВС Вчера, 16:22
      Это хорошо или плохо по Вашему мнению? И кому - НАТО или России?
      БВС
      1. Теренин Вчера, 17:39
        Цитата: БВС
        Это хорошо или плохо по Вашему мнению? И кому - НАТО или России?

        Мое мнение: на рынке два дурака, один продаёт, другой покупает, но это когда добровольно. А в данном случае "" очевиден. winked Или есть сомнения?
        Ну, а если США заставят Россию их купить, да ещё шарахнуть из них в Сирии по боевикам контролируемой коалицией, ну тогда ваащее request
        Теренин
    2. Евгений Гончаров (smoogg) Вчера, 16:30
      а МО РФ будет сидеть и локти кусать, своего похожего как не было, так и нет
      Евгений Гончаров (smoogg)
      1. Теренин Вчера, 17:46
        Цитата: Евгений Гончаров (smoogg)
        а МО РФ будет сидеть и локти кусать, своего похожего как не было, так и нет

        Как известно, локти кусать лучше всего вдвоём. И, как мы видим у Шойгу это с ВПК начинает получаться. wink
        Теренин
      2. Аскет Вчера, 18:34
        Цитата: Евгений Гончаров (smoogg)
        а МО РФ будет сидеть и локти кусать, своего похожего как не было, так и нет

        У нас как всегда долго запрягают но быстро едут первый ударный БПЛА "Зеница" планируют поставит в войска в этом году в кол-ве 250шт. после проведения ГИ....Посмотрим

        Длина - 7,5 м.
        Размах крыльев - 2 м.
        Высота - 1,4 м.
        Максимальная взлётная масса - 1080 кг.
        Крейсерская скорость полёта - 650 км\ч.;
        Максимальная скорость полёта - 820 км\ч.;
        Максимальная дальность полёта - 750 км.;
        Максимальная высота полёта - 9100 м.;
        Тип авиадвигателя: реактивный
        Силовая установка: малоразмерный газотурбинный полностью напечатанный на 3D принтере (совместная работа ВИАМ и ФПИ )
        Запуск беспилотника "Зеница" будет осуществляться с летательного аппарата и предназначен для нанесения точных ударов по позициям потенциального противника. Довольно узкая сфера применения этого летательного аппарата окупается его высокой перспективностью, так как благодаря высокой манёвренности, устойчивости к большим перегрузкам и аэродинамической конструкции, воздушное средство может проникать сквозь оборонительные рубежи противника и наносить мощные точечные удары по заранее установленным объектам (со стационарным их размещением).


        Разработка беспилотного воздушного средства модели Зеница велась российскими авиаконструкторами на базе БПЛА компании Туполев Ту-143 Рейс, что и выражается в некотором сходстве конструкций.
        ссылка
        Аскет
        1. stone Вчера, 19:51
          Ну и кому нужен такой БПЛА из прошлого века? Вы ТТХ привели , а где продолжительность полета?! Сущность современных БПЛА висеть над ТВД, вести разведку, а в случае необходимости нанести удар высокоточным оружием. При этом желательно быть малозаметным. Современный вариант изделия 70 годов никак не отвечает требованиям нынешнего дня.
          stone
          1. poquello Вчера, 21:22
            Цитата: stone
            Сущность современных БПЛА висеть над ТВД

            и долго провисят они в современном твд?
            poquello
  7. FalconD Вчера, 16:36
    Быстро у них образцы меняются!
    Если так дальше дело пойдёт, то будет как в автопроме: 2-3 года — рестайлинг и ещё пару лет — и новая модель!))
    FalconD
  8. Змей Плискин Вчера, 16:42
    а у них что, жнецов уже много понаклёпанно,что разом решили на них перейти?
    Змей Плискин
    1. MadCat Вчера, 17:30
      Серийное производство запущенно.
      MadCat
    2. А. Привалов Вчера, 22:45
      В 2014 их было 163. В 2016 -- 177. Словом, к двум сотням дело идёт...
      А. Привалов
  9. Лексус Вчера, 22:50
    MQ-9 Reaper гораздо мощнее. Они его сейчас производят. А у MQ-1 Predator, полагаю, просто уже ресурс на исходе, потому и списали.
    Лексус
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