ВВС США списывают все ударные беспилотники Predator

Командование ВВС США решило списать все ударные беспилотные летательные аппараты MQ-1 Predator, стоящие на вооружении с 2005 года (с 1995 года — в разведывательной версии RQ-1). Как сообщает Defense News, последний полет в составе ВВС США Predator состоится 9 марта 2018 года, после чего для нанесения ударов американские военные будут использовать только беспилотники MQ-9 Reaper. При этом контрактные полеты MQ-1 на Ближнем Востоке по заказу частных военных компаний будут проводиться до декабря текущего года.Длина Predator составляет 8,2 метра, размах крыла — 16,8 метра, а высота — 2,1 метра. Аппарат максимальной взлетной массой 1,02 тонны способен развивать скорость до 217 километров в час и находиться в воздухе до 24 часов. Дальность действия беспилотника по радиоканалу ограничена 1,1 тысячи километров, но при использовании спутниковой системы управления определяется лишь запасом топлива. MQ-1 оснащен двумя точками подвески для ракет класса «воздух-поверхность» и мультиспектральной системой наведения и разведки. Расчет одного аппарата состоит из двух человек — пилота и оператора сенсоров и вооружения.В общей сложности за все время в США были собраны 360 беспилотников Predator. Эти аппараты использовались в нескольких военных конфликтах и операциях, в том числе в Ираке, Йемене, Ливии, Сирии, Сомали и на Балканах.Ранее от использования беспилотников MQ-1 Predator отказалась Армия США, посчитав эти аппараты морально устаревшими. В 2009 году на вооружение американской Армии стали поступать ударные беспилотные летательные аппараты MQ-1C Gray Eagle, представляющие собой глубокую модернизацию Predator. В частности, эти аппараты оснащены спутниковыми системами управления, имеют максимальную взлетную массу 1,6 тонны и оснащены четырьмя точками подвески для ракет или легких бомб, передает "N+1"