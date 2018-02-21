01:12 22 февраля

США начинают разработку дешевых разведывательных спутников

Командование ВВС США в середине февраля текущего года подало в Конгресс США заявку на предоставление финансирования в размере семи миллиардов долларов, часть которого планируется направить на разработку и развертывание большой сети небольших относительно дешевых разведывательных спутников. Как пишет Space News, подобные аппараты, в частности, могли бы взять на себя функции современных самолетов боевого управления и целеуказания E-8 JSTARS, 20 из которых уже приняты на вооружение ВВС США.

США начинают разработку дешевых разведывательных спутников


Согласно исследования, проведенного Авиационным боевым командованием ВВС США, в возможных будущих конфликтах самолеты JSTARS будут практически бесполезными. Для перспективных вооружений такие самолеты будут крайне уязвимы, так что противник сможет быстро сбить их.


В рамках нового запроса ВВС США заявили, что намерены отказаться от дальнейшей закупки инфракрасных спутников SBIRS, из которых формируется система раннего обнаружения пусков баллистических ракет нового поколения. Военные объявили, что спутники SBIRS имеют большие размеры и могут быть уязвимы для систем радиоэлектронной борьбы или противоспутникового оружия. В то же время, небольшие спутники, оснащенные «проверенными сенсорами» получат увеличенные запасы топлива, чтобы иметь возможность менять орбиту.

Предполагается, что новые спутники будет интегрированы в новую масштабную информационную систему Пентагона, которая объединит в себе данные с самолетов, беспилотных летательных аппаратов, надводных и подводных кораблей, а также наземной техники. Другие подробности о спутниковой группировке не уточняются, пишет "N+1"

Использованы фотографии: https://nplus1.ru/
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Комментарии 9

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  1. Дормидонт Вчера, 15:57
    Новые мишени для ВКС
    Дормидонт
    1. Евгений Гончаров (smoogg) Вчера, 16:06
      новая мишень для тебя

      Евгений Гончаров (smoogg)
  2. Alex-a832 Вчера, 16:06
    Ага, пазлы понемногу складываются. То-то в США последнее время активизировалась работа по производству космисеских ракет-носителей среднего и лёгкого класса. И под новую программу "звёздных войн" и под выход из договора по РСМД работают. Нам тоже не мешали -бы дешёвые средства доставки болтов и гаек на орбиту амерских разведспутников.
    Alex-a832
  3. Magic Archer Вчера, 16:11
    Илон Маск уже запустил программу глобального вай фая.И она по любому будет работать на ЦРУ.Так что обкладывают нас,братцы
    Magic Archer
  4. АнтиFREEZ Вчера, 16:16
    большой сети небольших относительно дешевых разведывательных спутников.

    Все логично. Дешевые ракетыhttps://topwar.ru/136391-v-seti-poyavilos-sluchay
    no-otsnyatoe-video-s-novoy-amerikanskoy-raketoy.h
    tml
    Для массы небольших спутников.
    АнтиFREEZ
  5. JonnyT Вчера, 16:38
    7 миллиардов - что то не очень дешево получается.
    Проблема дешевизны и малогабаритности в уязвимости к различным видам излучения. Миниатюрные полупроводниковые изделия могут "случайно сойти с ума" или вообще сгореть прямо на орбите. Так же остается открытым вопрос о защите их сети от несанкционированного доступа
    Но одно точно - сам факт наличия такой развед. информационной сети весьма неприятное событие. Инженерам ученым и конструкторам придется изрядно поломать голову, чтобы выработать дешевые и малогабаритные контр меры.
    Трамп под копирку Рейгана работает, а в прошлый раз такой подход для нас закончился очень плачевно
    JonnyT
  6. rruvim Вчера, 17:30
    Очень здравая идея. Например разведывательный спутник на базе маневрирующей платформы «Космос-2519» с РЛС с синтезированной апертурой по площади и эффективности обнаружения и управления заменил бы новый ДРЛО А-100, без присутствия людей, огромного запаса бортового топлива и наземной инфраструктуры с аэродромами. Причём даже на стареньких "Протонах" их можно запускать по три штуки на 7-10 лет. Явно дешевле нашего "Авакса" А-100.
    rruvim
  7. APASUS Вчера, 19:26
    Смотря на последние образцы вооружения американского ВПК. Такой образец дешевого американского спутника выглядит как оксюморон.Пчелы - против меда? Все что получается у американцев не может стоить меньше миллиарда зелени!?
    APASUS
  8. Оператор Вчера, 21:36
    Против лома (высотного ядерного взрыва) нет приема: спутники (в смысле их электронная начинка) сгорят все - и большие и маленькие.

    США просто запускают программу замены больших и дорогих спутников (по мере выработки их ресурса) на маленькие и дешевые. Спутники предназначены исключительно для локальных войн с папуасами и для одноразового предупреждения о ракетном нападении в начале Третьей мировой войны.
    Оператор
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