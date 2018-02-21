США начинают разработку дешевых разведывательных спутников

Командование ВВС США в середине февраля текущего года подало в Конгресс США заявку на предоставление финансирования в размере семи миллиардов долларов, часть которого планируется направить на разработку и развертывание большой сети небольших относительно дешевых разведывательных спутников. Как пишет Space News, подобные аппараты, в частности, могли бы взять на себя функции современных самолетов боевого управления и целеуказания E-8 JSTARS, 20 из которых уже приняты на вооружение ВВС США.Согласно исследования, проведенного Авиационным боевым командованием ВВС США, в возможных будущих конфликтах самолеты JSTARS будут практически бесполезными. Для перспективных вооружений такие самолеты будут крайне уязвимы, так что противник сможет быстро сбить их.В рамках нового запроса ВВС США заявили, что намерены отказаться от дальнейшей закупки инфракрасных спутников SBIRS, из которых формируется система раннего обнаружения пусков баллистических ракет нового поколения. Военные объявили, что спутники SBIRS имеют большие размеры и могут быть уязвимы для систем радиоэлектронной борьбы или противоспутникового оружия. В то же время, небольшие спутники, оснащенные «проверенными сенсорами» получат увеличенные запасы топлива, чтобы иметь возможность менять орбиту.Предполагается, что новые спутники будет интегрированы в новую масштабную информационную систему Пентагона, которая объединит в себе данные с самолетов, беспилотных летательных аппаратов, надводных и подводных кораблей, а также наземной техники. Другие подробности о спутниковой группировке не уточняются, пишет "N+1"