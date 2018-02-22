Наемники для блага России. Часть 2

Продолжая разговор о наемниках, хочется коснуться ещё нескольких сторон их деятельности. Для начала поставить точки над i в вопросах использования ЧВК и ВС. Именно это, несмотря на многочисленные разъяснения специалистов, сегодня является основным аргументом сторонников легализации наёмничества.Основным тезисом защитников ЧВК стала идея-фикс об исполнении наемниками "заказов" российского правительства. Якобы МО не может "светить" собственные ССО при выполнении каких-то задач, а ЧВК именно из-за своей анонимности вполне для этого подходят. Причем этот бред выдается за истину в последней инстанции.Такой подход во многом обусловлен полным отсутствием понимания сути работы Сил специальных операций. То, что достоверно известно обывателю, обычно умещается в кинофильм о разведчике, который проник в тыл врага, уничтожил важнейший объект и вызвал авиацию (артиллерию, бригаду ВДВ и т.п.) для продолжения этого разгрома.Это примерно то же самое, что известно об израильской разведке. Все знают, что МОССАД есть. Но никто не может достоверно рассказать о методах работы. Тем не менее, все уверены, что это очень крутые парни, которые в одиночку могут уничтожить огромные банды террористов. Потому что так кто-то, близкий к этой спецслужбе, кому-то когда-то что-то рассказал. А тот рассказал сценаристу, который написал сценарий фильма. А мы узнали о МОССАД уже из того самого кино, которое было снято по этому сценарию.Кто-нибудь сомневается, что в Сирии или на Донбассе находятся специалисты из разведки сразу нескольких стран? Причем стран, которые рядом не стояли с этими войнами? Там нет немецких специалистов? Французских? Ещё ряда стран. Там нет российских спецов? Они там есть. И это вполне нормально. Информация должна проверяться. А иногда, союзникам просто необходима внезапная помощь "от Бога". Когда никто не может понять, что же произошло.Современные ВС вполне способны решить любую задачу. И при этом не засветиться. Более того, даже в случае провала, специалисты из противостоящих стран могут решить проблему пленных или погибших без шума. Возможности спецслужб совсем недавно показал визит наших главных разведчиков в США. Когда они наплевали на всех политиков, законы и санкции. Надо было – и приехали. Все. И уехали, что характерно, тоже в том же составе.Политика? Конечно. А где без нее?Сравним возможности ВС и ЧВК. Кто составляет костяк сотрудников ЧВК? Бывшие сотрудники. Армейские или спецслужб. Бывшие! Говоря по-другому, те, кто уже не может выполнять задачи по службе в силу возраста, ранений или непрофессионализма. Люди, которые привыкли зарабатывать таким образом деньги на жизнь. Либо которым нравится именно такая жизнь.Технические возможности ЧВК и ВС даже сравнивать не будем. Не может частник конкурировать с государством по ресурсам. В том числе и по добыче и освоению иностранного вооружения и техники. У государства возможностей побольше все-таки.По "заказам от государства". Думалку включаем? Вам необходимо провести какую-то операцию. Вы имеете сильных специалистов (армейский, ГРУ, не важно), которые на голову выше частников. Но, по каким-то (многие в этом месте пишут "политическим") причинам, нанимаете слабеньких специалистов за огромные деньги. При этом рискуя и операцию завалить, и засветить национальность частников. Где логика?Это касается и "коммерческих" операций. Если дело касается государственной собственности за рубежом, страна использует собственные ВС. А вот частная собственность — дело частника. Не зря ведь в большинстве контрактов наемников написано об охране каких-то объектов и противодействии их захвату. Дураков писать "участвовать в боевых действиях" нет. Пока нет. Закона они боятся.Другой аргумент сторонников ЧВК малость попахивает. Почему-то сотрудники ЧВК и добровольцы уравниваются. Логики в этой уравниловке нет. Те политически активные и смелые люди, которые по зову сердца поехали защищать народ Донбасса, о деньгах не думали. Более того, они ехали за собственные деньги. Покупали снаряжение и, чего греха таить, оружие за собственные деньги. И даже, мы когда-то об этом писали, воевали с укрофашистами самостоятельно.Очень показательна в этом плане вчерашняя статья на одном из информационных ресурсов. Интервью с наемником, который якобы был сотрудником ЧВК. Прошу прощения у тех, кто действительно понимает, что такое война, но процитирую несколько ответов из этой статьи.Как видите, то, что говорит "вагнеровец", вполне объясняет суть его работы. Но все это известно давно. Но где тут хоть что-то, связанное с Россией? Где тут аргумент, который часто используется: приказали? Человек сам ищет, где рыба. Целенаправленно ищет войну.Дальше то, за что я попросил прощения выше. Напомню, это говорит человек, который по его словам воевал на Донбассе и в Сирии. Воевал!Дальше все в этом же ключе. Понимаю ухмылки тех, кто понимает. Идти в лобовую атаку силами спецов, которые имеют достаточный боевой опыт? Польские уланы на немецкие танки с саблями наголо? Или сборище идиотов без командиров? Штучных специалистов в лобовую?Ну а с полным комплектом наград на груди воевать — это просто обязанность солдата. Чтобы все видели, кто ты и откуда. И каким герой... был. Современное кино о Второй мировой...Ещё смешнее выглядят потери. Я конечно понимаю, что хочется собственный "подвиг в этом аду" представить в выгодном свете. Но, 30-40% потерь — это слишком даже для СМИ. При штурме Кенигсберга потери были меньше. Афганский опыт показал, что даже необстрелянные солдаты таких потерь не несут. Опять вспоминается про сборище идиотов...А как вам перл о минировании всего? Собирают вещи... Да любой ребенок в прифронтовых поселках Донбасса знает, что делать этого нельзя. И это не красивые слова. Это факт, с которым сталкивались почти все воевавшие в любой стране мира.Но есть в этом интервью одна интересная фраза, на которой стоит остановиться. Именно она объясняет отличие добровольца и наемника. Её даже комментировать не надо. Одно предложение говорит о сути наемничества вообще.А вот теперь вернемся к детонатору всей этой дискуссии о наемниках. К источникам и людям, от которых "пошла волна". Тем более, что и об этом вспомнили в интервью.Военных заслуг Гиркина оспаривать не будем. Воевал в силу своего понимания войны. Защищал… В том числе и Донбасс. Рисковал жизнью. Осуждать его или хвалить глупо. Не бывает солдат, которые не терпели бы поражений. Точно так же, как не бывает тех, кто всегда побеждает. Воевать "с дивана" всегда проще.А вот превращение его соратников по Донбассу в наемников обсудить стоит. Тем более, что это, по нашему мнению, и есть та побудительная причина, которая заставила Игоря Всеволодовича начать компанию по легализации ЧВК. Уж очень активно он «проталкивает» эту тему в общественное сознание. За собственную безопасность и безопасность своих друзей.Что бы мы ни говорили о ЧВК, при существующем УК, эта организация не законна. И все те, кто связан с этой деятельностью, понимают возможные последствия для себя. Более того, в стремлении показать собственную значимость как военного специалиста, многие из бывших добровольцев рассказывали о своем участии и в других войнах.Произошло то, что часто происходит на войне. Искреннее желание помочь кому-то, защитить кого-то, постепенно превратилось в потребность. В работу, если угодно. А за любую работу хочется получать заработную плату. Человек, даже не замечая этого, превращается в наемника. Он живет войной. И уже не важно где и на чьей стороне.В России сегодня достаточно проблем. В том числе и с нормально оплачиваемой работой. В любом регионе, включая Москву, основная претензия к власти состоит именно в этом. Хочу нормальную работу, но с нормальной зарплатой. Решать эту проблему никто не спешит. Вот и появляются компании, предлагающие рискнуть за хорошие деньги. Некий аналог ОПГ 90-х годов прошлого века.Хочется напомнить одну известную в то время поговорку: братки живут красиво, но мало. «Серые гуси» — не сильно больше. За хорошие деньги, конечно, но повторяем, сомнительно, что наемники так уж нужны России. Исторически и морально не нужны.