13:21 22 февраля

Наемники для блага России. Часть 2

Продолжая разговор о наемниках, хочется коснуться ещё нескольких сторон их деятельности. Для начала поставить точки над i в вопросах использования ЧВК и ВС. Именно это, несмотря на многочисленные разъяснения специалистов, сегодня является основным аргументом сторонников легализации наёмничества.



Основным тезисом защитников ЧВК стала идея-фикс об исполнении наемниками "заказов" российского правительства. Якобы МО не может "светить" собственные ССО при выполнении каких-то задач, а ЧВК именно из-за своей анонимности вполне для этого подходят. Причем этот бред выдается за истину в последней инстанции.


Такой подход во многом обусловлен полным отсутствием понимания сути работы Сил специальных операций. То, что достоверно известно обывателю, обычно умещается в кинофильм о разведчике, который проник в тыл врага, уничтожил важнейший объект и вызвал авиацию (артиллерию, бригаду ВДВ и т.п.) для продолжения этого разгрома.

Это примерно то же самое, что известно об израильской разведке. Все знают, что МОССАД есть. Но никто не может достоверно рассказать о методах работы. Тем не менее, все уверены, что это очень крутые парни, которые в одиночку могут уничтожить огромные банды террористов. Потому что так кто-то, близкий к этой спецслужбе, кому-то когда-то что-то рассказал. А тот рассказал сценаристу, который написал сценарий фильма. А мы узнали о МОССАД уже из того самого кино, которое было снято по этому сценарию.

Кто-нибудь сомневается, что в Сирии или на Донбассе находятся специалисты из разведки сразу нескольких стран? Причем стран, которые рядом не стояли с этими войнами? Там нет немецких специалистов? Французских? Ещё ряда стран. Там нет российских спецов? Они там есть. И это вполне нормально. Информация должна проверяться. А иногда, союзникам просто необходима внезапная помощь "от Бога". Когда никто не может понять, что же произошло.

Современные ВС вполне способны решить любую задачу. И при этом не засветиться. Более того, даже в случае провала, специалисты из противостоящих стран могут решить проблему пленных или погибших без шума. Возможности спецслужб совсем недавно показал визит наших главных разведчиков в США. Когда они наплевали на всех политиков, законы и санкции. Надо было – и приехали. Все. И уехали, что характерно, тоже в том же составе.

Политика? Конечно. А где без нее?

Сравним возможности ВС и ЧВК. Кто составляет костяк сотрудников ЧВК? Бывшие сотрудники. Армейские или спецслужб. Бывшие! Говоря по-другому, те, кто уже не может выполнять задачи по службе в силу возраста, ранений или непрофессионализма. Люди, которые привыкли зарабатывать таким образом деньги на жизнь. Либо которым нравится именно такая жизнь.

Технические возможности ЧВК и ВС даже сравнивать не будем. Не может частник конкурировать с государством по ресурсам. В том числе и по добыче и освоению иностранного вооружения и техники. У государства возможностей побольше все-таки.

По "заказам от государства". Думалку включаем? Вам необходимо провести какую-то операцию. Вы имеете сильных специалистов (армейский, ГРУ, не важно), которые на голову выше частников. Но, по каким-то (многие в этом месте пишут "политическим") причинам, нанимаете слабеньких специалистов за огромные деньги. При этом рискуя и операцию завалить, и засветить национальность частников. Где логика?

Это касается и "коммерческих" операций. Если дело касается государственной собственности за рубежом, страна использует собственные ВС. А вот частная собственность — дело частника. Не зря ведь в большинстве контрактов наемников написано об охране каких-то объектов и противодействии их захвату. Дураков писать "участвовать в боевых действиях" нет. Пока нет. Закона они боятся.

Другой аргумент сторонников ЧВК малость попахивает. Почему-то сотрудники ЧВК и добровольцы уравниваются. Логики в этой уравниловке нет. Те политически активные и смелые люди, которые по зову сердца поехали защищать народ Донбасса, о деньгах не думали. Более того, они ехали за собственные деньги. Покупали снаряжение и, чего греха таить, оружие за собственные деньги. И даже, мы когда-то об этом писали, воевали с укрофашистами самостоятельно.

Очень показательна в этом плане вчерашняя статья на одном из информационных ресурсов. Интервью с наемником, который якобы был сотрудником ЧВК. Прошу прощения у тех, кто действительно понимает, что такое война, но процитирую несколько ответов из этой статьи.

"Позвали друзья, подписал контракт и поехал. Боевой опыт на тот момент был, еще с Донбасса". "Вот мне друзья предложили. Такое сарафанное радио. Многие, кто прошел Донбасс, в курсе подноготной всего этого".
"Контракт заключается с фирмой «ЕвроПолис». Она же неофициально «ЧВК Вагнера». «Подписывается бумага о неразглашении, сроком на 5 лет. По этой бумаге тебе запрещается что-то рассказывать о компании и ее связи с Вагнером".
"При этом третий пункт контракта очень интересный. Там прописывается, что мы летим туда не как военные, а как гражданский персонал. То есть нефтяники, строители, консультанты по восстановлению инфраструктуры САР".

Как видите, то, что говорит "вагнеровец", вполне объясняет суть его работы. Но все это известно давно. Но где тут хоть что-то, связанное с Россией? Где тут аргумент, который часто используется: приказали? Человек сам ищет, где рыба. Целенаправленно ищет войну.

Дальше то, за что я попросил прощения выше. Напомню, это говорит человек, который по его словам воевал на Донбассе и в Сирии. Воевал!

"Затем — пункт о добровольном отказе от государственных наград: медалей, орденов и крестов". "Касаемо потерь — у нас чуть ли не каждый третий боец был «грузом 200» (убитый) или «300» (раненый). Всё из-за постоянных атак в лоб".
"Это излюбленная тактика Вагнера".
"Ну и, конечно, много потерь было по собственной глупости. «Духи» все минировали, вообще все, от слова «совсем». Ну и наши подрывались часто на минах-ловушках. Заминированные предметы подбирали и опять-таки подрывались".
"Еще «духи» оставляли патроны, начиненные пластидом или тротилом. В итоге при стрельбе автомат разрывался в руках"…

Дальше все в этом же ключе. Понимаю ухмылки тех, кто понимает. Идти в лобовую атаку силами спецов, которые имеют достаточный боевой опыт? Польские уланы на немецкие танки с саблями наголо? Или сборище идиотов без командиров? Штучных специалистов в лобовую?

Ну а с полным комплектом наград на груди воевать — это просто обязанность солдата. Чтобы все видели, кто ты и откуда. И каким герой... был. Современное кино о Второй мировой...

Ещё смешнее выглядят потери. Я конечно понимаю, что хочется собственный "подвиг в этом аду" представить в выгодном свете. Но, 30-40% потерь — это слишком даже для СМИ. При штурме Кенигсберга потери были меньше. Афганский опыт показал, что даже необстрелянные солдаты таких потерь не несут. Опять вспоминается про сборище идиотов...

А как вам перл о минировании всего? Собирают вещи... Да любой ребенок в прифронтовых поселках Донбасса знает, что делать этого нельзя. И это не красивые слова. Это факт, с которым сталкивались почти все воевавшие в любой стране мира.

Но есть в этом интервью одна интересная фраза, на которой стоит остановиться. Именно она объясняет отличие добровольца и наемника. Её даже комментировать не надо. Одно предложение говорит о сути наемничества вообще.

"Если на Донбассе воевали за идею, то там все сводится к деньгам и никакой идеей не пахнет".

А вот теперь вернемся к детонатору всей этой дискуссии о наемниках. К источникам и людям, от которых "пошла волна". Тем более, что и об этом вспомнили в интервью.

"Но те источники, которые сейчас есть в лице Игоря Стрелкова и Михаила Полынкова, им доверять, считаю, можно, так как у самого Стрелкова много соратников в «Вагнере» служило и служит".

Военных заслуг Гиркина оспаривать не будем. Воевал в силу своего понимания войны. Защищал… В том числе и Донбасс. Рисковал жизнью. Осуждать его или хвалить глупо. Не бывает солдат, которые не терпели бы поражений. Точно так же, как не бывает тех, кто всегда побеждает. Воевать "с дивана" всегда проще.

А вот превращение его соратников по Донбассу в наемников обсудить стоит. Тем более, что это, по нашему мнению, и есть та побудительная причина, которая заставила Игоря Всеволодовича начать компанию по легализации ЧВК. Уж очень активно он «проталкивает» эту тему в общественное сознание. За собственную безопасность и безопасность своих друзей.

Что бы мы ни говорили о ЧВК, при существующем УК, эта организация не законна. И все те, кто связан с этой деятельностью, понимают возможные последствия для себя. Более того, в стремлении показать собственную значимость как военного специалиста, многие из бывших добровольцев рассказывали о своем участии и в других войнах.

Произошло то, что часто происходит на войне. Искреннее желание помочь кому-то, защитить кого-то, постепенно превратилось в потребность. В работу, если угодно. А за любую работу хочется получать заработную плату. Человек, даже не замечая этого, превращается в наемника. Он живет войной. И уже не важно где и на чьей стороне.

В России сегодня достаточно проблем. В том числе и с нормально оплачиваемой работой. В любом регионе, включая Москву, основная претензия к власти состоит именно в этом. Хочу нормальную работу, но с нормальной зарплатой. Решать эту проблему никто не спешит. Вот и появляются компании, предлагающие рискнуть за хорошие деньги. Некий аналог ОПГ 90-х годов прошлого века.

Хочется напомнить одну известную в то время поговорку: братки живут красиво, но мало. «Серые гуси» — не сильно больше. За хорошие деньги, конечно, но повторяем, сомнительно, что наемники так уж нужны России. Исторически и морально не нужны.
Автор: Александр Ставер, Роман Скоморохов


14

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Комментарии 27

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. raw174 Сегодня, 07:08
    Современные ВС вполне способны решить любую задачу. И при этом не засветиться. Более того, даже в случае провала, специалисты из противостоящих стран могут решить проблему пленных или погибших без шума.

    А если речь идёт не о диверсионной операции, а о фронтовой? Предположим, некая страна "Пузопопия" подверглась давлению, а затем нападению более мощной страны "Разъединенные земли Колумбии" (РЗК) и туземных банд, под их руководством. У России нет тесных отношений с Пузопопией и вроде бы явных интересов там нет, но Россия не хочет свержения императора Пузопопии и не хочет получить на её территории военную базу РЗК, да и по сусалам РЗК дать очень хочется, но вмешиваться в войне не хочется, что делать? Ответ прост, направить туда ЧВК, как консультантов и как полноценную подготовленную пехоту.
    Как то так...
    raw174
    1. domokl Сегодня, 07:19
      Цитата: raw174
      У России нет тесных отношений с Пузопопией и вроде бы явных интересов там нет,

      Тогда в чем причина вмешательства?
      Цитата: raw174
      Россия не хочет свержения императора Пузопопии и не хочет получить на её территории военную базу РЗК, да и по сусалам РЗК дать очень хочется

      Так значит есть интересы? А как же первый постулат?
      Цитата: raw174
      Ответ прост, направить туда ЧВК, как консультантов и как полноценную подготовленную пехоту.

      Во как. Россия направляет пехоту в образе ЧВК? Вы состав ЧВК посмотрите. Это далеко не пушечное мясо. Это спецы с боевым опытом. Пехоты в любой стране собственной по самую крышу можно найти.
      Цитата: raw174
      А если речь идёт не о диверсионной операции, а о фронтовой?

      Ну и последнее. А это не прямое участие в войне? ЧВК имеет конкретный юридический адрес. А после принятия закона о ЧВК, российские компании будут прямо ассоциироваться с нашей армией. И что мы тут спрячем?
      domokl
      1. raw174 Сегодня, 07:49
        Цитата: domokl
        Так значит есть интересы? А как же первый постулат?

        Ну это грубый пример, множество вариантов возможно, интересы могут быть явными, тактическими, стратегическими, чисто политическими, это нюансы...
        Цитата: domokl
        Россия направляет пехоту в образе ЧВК? Вы состав ЧВК посмотрите. Это далеко не пушечное мясо.

        А разве пехота - пушечное мясо? Я говорю о значительном усилении местечковой армии специалистами, которые не только в штабе могут работать, но и сами выполнять операции на земле... При этом потерь у МО не будет и внутри страны никто не будет вопить о напрасной гибели солдат.
        Цитата: domokl
        А это не прямое участие в войне?

        Юридически нет.
        Цитата: domokl
        российские компании будут прямо ассоциироваться с нашей армией.

        Скорее с владельцем. Они же помимо нами оговоренных функций будут выполнять другие (охрана, сопровождение и т.д.).
        Цитата: domokl
        И что мы тут спрячем?

        РФ не воюет, воюют частники, которых правительство не будет обязано вытаскивать, за которых оно не несет юридическую ответственность...
        raw174
    2. сибиралт Сегодня, 08:09
      Вопрос сводится к тому - прав ли был Меркадер или Иуда? winked Наемничество - самое отвратительное из что-либо придуманного человечеством. Убивать ЗА ДЕНЬГИ - самый грязный бизнес и самый тяжкий грех, и не может быть оправдан НИ какими "высокими целями".
      сибиралт
      1. Астория Сегодня, 09:38
        Убивать ЗА ДЕНЬГИ - самый грязный бизнес
        Эк Вас понесло по ухабам, военнослужащие на контракте тоже получают деньги.

        А если по факту:
        1) ВС нельзя использовать для операций с коммерческим интересом, армия это не ЧОП.
        2) ВС не всегда можно использовать по политическим мотивам / без политических последствий.
        3) ЧВК может состоять из не граждан России, в отличие от ВС.
        Астория
      2. parma Сегодня, 09:38
        Цитата: сибиралт
        Вопрос сводится к тому - прав ли был Меркадер или Иуда? winked Наемничество - самое отвратительное из что-либо придуманного человечеством. Убивать ЗА ДЕНЬГИ - самый грязный бизнес и самый тяжкий грех, и не может быть оправдан НИ какими "высокими целями".

        А контрактная армия? Любой военный в принципе получает деньги! для контрактника это постоянная работа, за которую он получает зарплату!
        parma
      3. To be or not to be Сегодня, 10:42
        Французский Иностранный легион (фр. Légion étrangère) — войсковое соединение, входящее в состав сухопутных войск Франции и комплектуемое преимущественно из иностранцев.

        В отдельные периоды своей истории легион насчитывал свыше сорока тысяч человек личного состава. Так, в августе 1914-го года 5 маршевых полков Иностранного легиона насчитывали 42 883 добровольца, представителей более чем 52 национальностей. По состоянию на 2009 год около семи с половиной тысяч человек из 136 стран проходят службу в одиннадцати полках легиона""
        To be or not to be
    3. Oden280 Сегодня, 10:06
      А потом РЗК платит этой ЧВК в два или более раз денег и та тупо переходит на их сторону, выплачивая предыдущему заказчику неустойку.
      Oden280
    4. To be or not to be Сегодня, 10:56
      Без законов государства о ЧВК - их создание. существование , вооружение .и применение не законно. Их функционирование под видом охранных фирм богатых дядей- не выход
      С 2012 года обсуждается проблема .но воз и ныне там"Глава комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов 14 февраля заявил о том, что в свете последних событий в Сирии проект закона о легализации частных военных компаний (ЧВК) обрел дополнительную актуальность. Документ недавно был внесен в Госдуму и направлен сейчас в Правительство РФ для получения отзыва. Подобные законопроекты, начиная с 2012 года, направлялись в Госдуму четыре раза, но были отклонены.""
      https://www.znak.com/2018-02-15/avtor_proektov_za
      kona_o_chvk_rasskazal_chto_prineset_rossii_legali
      zaciya_naemnikov
      To be or not to be
  2. BecmepH Сегодня, 07:08
    "Контракт заключается с фирмой «ЕвроПолис». Она же неофициально «ЧВК Вагнера». «Подписывается бумага о неразглашении, сроком на 5 лет. По этой бумаге тебе запрещается что-то рассказывать о компании и ее связи с Вагнером".

    -Только не кому не говорите. Ладно?
    BecmepH
    1. Ромей Сегодня, 11:31
      Чудны дела твои, Господи! Еще год другой назад, можно было нарваться на бан за одно упоминание о "Вагнере" и вызывало лютый батхерд среди ура-комментаторов с приклеиванием ярлыка либераса и клеветника. А еще называли эту ЧВК домыслом, изобретенным РБК.
      Ромей
  3. kipod Сегодня, 07:22
    По "заказам от государства". Думалку включаем? Вам необходимо провести какую-то операцию. Вы имеете сильных специалистов (армейский, ГРУ, не важно), которые на голову выше частников. Но, по каким-то (многие в этом месте пишут "политическим") причинам, нанимаете слабеньких специалистов за огромные деньги. При этом рискуя и операцию завалить, и засветить национальность частников. Где логика?

    Да логика проста .
    Отчитываться за потери - не надо . Люди эти формально к ВС РФ не относятся ю
    Ну погибнет пять - шесть , там где мог погибнуть один из ССО -- в каком случае фактические потери больше ?
    Бабы ещё нарожают , деньги ?
    А кто вообще ЧВК платит ? Было написано - частные инвесторы belay , это ж кто такие , что бы в ЧВК в Сирии миллиарды вкладывать ? belay
    Инвестируют , что бы иметь прибыль -- а тут какая прибыль ?
    Понятно , что платит бюджет РФ , тренируют на базак МО.
    А в случае гибели - я ни я и лошадь не моя.
    Ну в общем этакие гастеры , только с автоматом.
    kipod
    1. rkkasa 81 Сегодня, 10:25
      Цитата: kipod
      Отчитываться за потери - не надо . Люди эти формально к ВС РФ не относятся
      Цитата: kipod
      Понятно , что платит бюджет РФ , тренируют на базак МО.
      А в случае гибели - я ни я и лошадь не моя.
      Ну в общем этакие гастеры , только с автоматом.

      В той же мере, это относится и к любым другим странам, а не только к России.

      "Использование «частников» характерно для западных стран, где в большей степени высоко неприятие крупных потерь. Большие жертвы среди личного состава вооруженных сил могут повлиять на решение о прекращении операции и выводе войск, как это было в случае со спецназом, участвовавшим в миротворческой операции ООН в Сомали. В 1993 году во время городского боя в Могадишо американцы потеряли 18 человек, около 80 солдат были ранены, один попал в плен. Это ускорило вывод контингента США из страны. Подобных ситуаций можно избежать, если речь идет не о регулярной армии, а о частных военных компаниях.

      Снижение потерь за счет использования бойцов ЧВК — распространенная практика, применявшаяся, например, в Ираке и Афганистане. С 2008 года число сотрудников частных компаний в этих странах превышает число военнослужащих США, и как минимум с 2010-го на «частников» приходится основной процент убитых и раненых."
      https://www.rbc.ru/magazine/2016/09/57bac4309a794
      76d978e850d
      Цитата: kipod
      А кто вообще ЧВК платит ? Было написано - частные инвесторы , это ж кто такие , что бы в ЧВК в Сирии миллиарды вкладывать ?
      Инвестируют , что бы иметь прибыль -- а тут какая прибыль ?

      Хз, может схема примерно такая :
      Нужны прибыли ? Нужны выгодные контракты, нужно, чтобы у твоего бизнеса проблем не было. И один из способов избежать проблем, и получить контракты, это финансирование ЧВК.
      rkkasa 81
  4. лис Сегодня, 08:44
    наёмники-плохо,контрактники-хорошо...вспомнил интервью одного хлопца с незалежной,20 лет,который бежал в Россию от войны и АТО с родителями и мечтал устроиться в полицаи или пойти служить по контракту в ВС РФ...
    в чём разница?только про "патриотизм" петь не надо.в Сирии тоже"за сечина,за путина,за роснефть!"
    лис
  5. vlad007 Сегодня, 09:16
    Статья очень невнятная. У меня простой вопрос - наши ЧАСТНЫЕ нефтяные и газовые компании (налогоплательщики в бюджет РФ) имеют собственность за границей. Кто может (имеет право с оружием в руках) охранять эту собственность?
    vlad007
  6. rkkasa 81 Сегодня, 09:55
    Как по мне, лучше всего по теме наемничества высказался Борис Кагарлицкий.
    https://www.youtube.com/watch?v=FMvWcPMbGDM&l
    rkkasa 81
  7. КОСМОС Сегодня, 10:07
    Те политически активные и смелые люди, которые по зову сердца поехали защищать народ Донбасса, о деньгах не думали. Более того, они ехали за собственные деньги. Покупали снаряжение и, чего греха таить, оружие за собственные деньги. И даже, мы когда-то об этом писали, воевали с укрофашистами самостоятельно

    Не думали о деньгах? но покупали снаряжение и оружие! Интересно на что? Много ли у нас народа у кого есть деньги на стволы и может их противозаконно купить? Или народ не бедный и не простой или безработица это фигня? Помимо ствола надо же оставить денег дома, что бы семья и дети ни в чем не нуждались, в ином случае такой доброволец либо безродный, либо просто "нехороший человек", который бросил семью на произвол судьбы. Иначе как понять политически активных и зов сердца?

    Какие бы мотивы не двигали человеком, высокие принципы или низменные инстинкты, всегда есть и будут категории людей, для которых жизнь война и те кто не прочь бросить на кон жизнь Солдат удачи.
    ЗЫ Оружие должно быть категорически запрещено, ЧВК узаконено и разрешено.
    КОСМОС
  8. rait Сегодня, 11:08
    И в очередной раз Ставер с Скомороховым написали статьи которые даже не полны ошибок,а целиком является ошибкой уровня первого класса по данной теме.

    Основным тезисом защитников ЧВК стала идея-фикс об исполнении наемниками "заказов" российского правительства. Якобы МО не может "светить" собственные ССО при выполнении каких-то задач, а ЧВК именно из-за своей анонимности вполне для этого подходят. Причем этот бред выдается за истину в последней инстанции.

    Современные ВС вполне способны решить любую задачу. И при этом не засветиться.


    Основная задача ЧВК во всех странах это прежде всего охрана частных лиц и частных объектов. Как итог их нанимают частные лица и частные компании. Где-то надо бизнесмена охранять что решил работать в стране что охвачена войной или просто в Африке (там и без войны могут голову отрезать),где-то нефтяные вышки защитить,а где-то провести частное судно по пиратоопасному району. На последнем узко специализируется целый пласт компаний со всего мира.

    То есть авторы предлагают нам во первых разрешить частным лицам нанимать аж вооруженные силы. Вы представляете себе какой это будет юридический прецедент и хаос? Вот кому должны будут подчиняться ССО,кто их командование,военные или частный бизнесмен что их нанял? А самое главное это создает прецедент согласно которому государство теряет монополию на применение вооруженных сил и теперь любой олигарх сможет абсолютно законно проводить свои военные операции без всякого единоначалия. Об этом авторы не подумали?

    Во вторых чисто юридически просто так взять и ввести вооруженные силы в страну нельзя. Это куча согласований,куча политических последствий. По вашему американцы были бы рады тому что для эвакуации наших специалистов из Ирака туда прибудут ССО которых так равняют авторы с ЧВК? Взяли бы,пустили бы с распростертыми объятиями,приветствовали бы в десны и до крови,ага. Как итог наших специалистов оттуда вытаскивали ЧВКшники.

    Ну и отдельно стоит вспомнить что у ССО своя кухня,у ЧВК своя. Задачи которые выполняют ССО сильно отличаются к примеру от охраны танкера в Аденском заливе и как итог они друг друга не заменяют.

    Армейские или спецслужб. Бывшие! Говоря по-другому, те, кто уже не может выполнять задачи по службе в силу возраста, ранений или непрофессионализма.


    В корне неверно,в ЧВК действительно как правило бывшие военные,но очень многие из них еще очень и очень даже,без ранений и молодые. Привлекает то что на контракте ты сможешь заработать от силы 20-30 тысяч (пусть и со всеми льготами) а охраняя танкер в Аденском заливе куда как больше и нередко в "твердой валюте".

    Так что в очередной раз Ставер и Скоморохов мешают в кучу наёмников,ЧВК и ССО вообще не понимая кто это такие и чем они занимаются и ради чего и наделали просто детских ошибок. В очередной раз после моего первого разгромного поста в котором я на них четко указал. Но реакция была отличной от "Надо проверить,может быть мы действительно ошиблись" lol

    Тем более, что это, по нашему мнению, и есть та побудительная причина, которая заставила Игоря Всеволодовича начать компанию по легализации ЧВК.


    1. Компания это организация. А вот кампания это набор действие. Именно поэтому военные и политические именно кампании.
    2. Тема легализации в стране ЧВК была поднята задолго до сенсационного боя и начал это все вовсе не Стрелков. Проталкивают её...боюсь ошибиться но по моему как бы еще не с начала 2000-ых. Точно еще до Донбасса.

    Хочется напомнить одну известную в то время поговорку: братки живут красиво, но мало. «Серые гуси» — не сильно больше. За хорошие деньги, конечно, но повторяем, сомнительно, что наемники так уж нужны России. Исторически и морально не нужны.


    Как итог ЧВК продолжат регистрироваться заграницей,платить там же налоги и их будут нанимать наши и не только компании потому что они без всякой истории и морали в некоторых вопросах нужны как воздух.
    rait
    1. Аскет Сегодня, 11:55
      Цитата: rait
      Основная задача ЧВК во всех странах это прежде всего охрана частных лиц и частных объектов. Как итог их нанимают частные лица и частные компании. Где-то надо бизнесмена охранять что решил работать в стране что охвачена войной или просто в Африке (там и без войны могут голову отрезать),где-то нефтяные вышки защитить,а где-то провести частное судно по пиратоопасному району. На последнем узко специализируется целый пласт компаний со всего мира.

      Полностью с вами согласен...Важен и чисто экономический эффект, ЧВК как консалтинговая и логистическая компания будет зарегистрирована в России с выдачей соответствующей лицензии на строго определенный вид деятельности. Соответственно налоги будут идти в российский бюджет и рабочие места будут создаваться для российских граждан ...чем это плохо? Все остальное лежит в рамках соблюдения законодательства и государственного контроля. Если компания вдруг решиться на "нелицензионную деятельность" , то это уже незаконное вооруженное формирование, с которым поступают известным способом.
      Цитата: rait
      Как итог ЧВК продолжат регистрироваться заграницей,платить там же налоги и их будут нанимать наши и не только компании потому что они без всякой истории и морали в некоторых вопросах нужны как воздух.

      О чем собственно и речь
      Аскет
  9. Аргентум Сегодня, 11:09
    Цитата: vlad007
    Статья очень невнятная. У меня простой вопрос - наши ЧАСТНЫЕ нефтяные и газовые компании (налогоплательщики в бюджет РФ) имеют собственность за границей. Кто может (имеет право с оружием в руках) охранять эту собственность?

    Кто принимает решение, понятие о праве и и ресурсах размытые. Поэтому у нас госконторы отдают прибыль часникам.. есть контора где "мечты сбываются", ей требуется услуги, вот тут возникают частные компании которые сделают это рыночно и эффективно. Но так как вообще сам рынок у нас тоже извращен (что стоит высказывание "нам нужен крепкий рубль для иностранных инвестиций" @Кудрин, поэтому денег населению не нужно давать - ибо это ослабит рубль), то услуги поставляют знакомые люди. А знакомых людей нельзя обижать. Поэтому руководство имеет заоблачные зарплаты, и их друзья и родственники тоже не отстают.. они поставляют услуги. Вообще то это называется "конфликт интересов" и коррупция(гниль страны), в умных странах такую деятельность приравнивают к измене родины, торговля наркотиками торговля людьми и прочими тяжелыми статьями из УК..
    В какой то момент понадобилась военная защита госпредприятий в странах где на улицах стреляют оружием массового поражения . А так как там присутствую частные интересы, то не нужно объяснять обществу за что солдаты гибнут - то остро понадобились ЧВК.
    Но за ЧВК будут платить вовсе не частник, у нас олигархи - это специальные люди "баблонавты"(@Пелевин. Пространство Фридма) отправлены родиной туда где много-много денег, яхт, проституток, футбольных клубов и кокаина.. Некоторые даже специально отправлены чтобы нам показывать какой там разврат царит на деньги украденных у народа, чтобы потом играть на нервах народа..
    С ЧВК будет также как с нашими чукотскими олигархами - будут снабжаться деньгами по закрытым статьям бюджета, ибо у нас в стране нет частных корпораций готовых воевать ради своих интересов.
    Аргентум
    1. ботаник Сегодня, 11:12
      Шокирующие факты о России

      Екатерина Улитина, 15-08-2010
      Я работаю в центральном аналитическом центре России в отделе (загса). На 1 июня 2010 г. в России по документам числится живого населения 89 654 325 человека, а не 142 000 000, как заявлено в переписи населения. За 2009 год умерло 5 000 854 чел. В период с 01.01.2010 г. до 1 июня 2010 года умерло 4 678 856 чел. Каждый квартал правительство фиксирует наши отчёты, но реальные цифры обнародуют совсем другие. Не удивлюсь если следующая перепись покажет прирост населения. 60 % населения России среднего пенсионного возраста 67 лет. В течение 10-15 лет ожидается смертность около 40 000 000 чел.
      Источник http://blogs.mail.ru/mail/vrs63/765E...277081D&am
      p;skip=0
      Обсуждение http://www.politforums.ru/internal/1293958731.htm
      l
      Аннотация (данные предоставлены сотрудницей ЦАЦ РФ Улитиной Екатериной, официально опубликованы в газете «За Русское дело» 8 (160) за 2010 год, per. свидетельство 012225 МП РФ от 10.12.1993 г.). Информация официально не опровергнута. Данное обстоятельство позволяет считать её достоверной |Факт преступного сокрытия чудовищного по масштабам УМЕРЩВЛЕНИЯ людей указывает на умышленное создание режимом Российской Федерации (во всех её ветвях и подразделениях) таких жизненных условий, которые рассчитаны на полное физическое уничтожение населения России. Исх. 77-170211 от 17 февраля 2011 г. Выходные данные 129110 г. Москва Водопроводные переулок д. 2 офис 33. тлф (495) 6814214, (916) 102 9548, (916) 276 4628.

      Средняя продолжительность жизни российского мужчины составляет 61 год, а женщины – 74 года, согласно данным Всемирного банка. Другие источники утверждают, что мужчины в России в среднем живут до 59 лет. «Голос Америки» попросил известного американского демографа и специалиста по России Николаса Эберстадта (Nicholas Eberstadt) из Института американского предпринимательства (American Enterprise Institute) рассказать, почему, несмотря на общий экономический рост в России в течение последних нескольких лет, здоровье общества остается по-прежнему на низком уровне. Эксперт поделился весьма интересными данными: как оказалось, здоровье россиян больше зависит от уровня образования, нежели от материального достатка. Но обо всем по порядку.
      ботаник
      1. ботаник Сегодня, 11:16
        Заводи 4-5 детей и гибни в свое удовольствие.

        Кто сказал что родине победа начертана.
        Жалкому обрубку кровавого обеда
        На черта она. В Маяковский
        ботаник
      2. colonel Сегодня, 12:31
        Цитата: ботаник
        Шокирующие факты о России

        Ссылки левые. Ботаник, иди дальше учить ботанику.
        colonel
  10. Аргентум Сегодня, 11:21
    С ЧВК будет также как с нашими чукотскими олигархами - будут снабжаться деньгами по закрытым статьям бюджета, ибо у нас в стране нет частных корпораций готовых воевать ради своих интересов.
    Аргентум
  11. Alekkksey Сегодня, 12:10
    Все конечно хорошо и у чвк задачи по охране частной собственности, но если проанализировать статьи в открытом доступе, то получится, что в случае с Сирией чвк выполняет задачи по штурму, что подтверждается в том числе наличием медалей за Пальмиру (опять же по открытым источникам) к чвк. Т.е. в данном случае чвк используется в гос интересах, а не частных.
    Думаю, что именно с этим связан такой шум про гибель чвк от регулярной армии. 1. Никто не верит, что задачи были только частными. 2. Даже если задачи были частными, гибель такого количества граждан должна освещаться на высшем уровне, а не отрицать что ничего нет и мы ничего не знаем. Именно это отрицание пораждает ещё большую уверенность в п.1.
    Далее про наемничество: тезис - если получает деньги за войну, то он наемник, и воюет не за Родину. Напомню, что деньги за службу получают все действующие военнослужащие по контракту и даже по призыву получают, это значит, что все они наемники за деньги, а не Родину?
    Alekkksey
  12. kunstkammer Сегодня, 12:12
    сотрудники ЧВК и добровольцы уравниваются

    Наш "самый справедливый в мире" суд так не считает и засудит добровольца по полной строгости закона.
    С другой стороны - не понимаю в чём разница - интересов олигархов и интересов государства? Если это одно и тоже в современной России.
    Ах, да! Я же забыл, что Песков сказал - в России олигархов нет. Это точно - "ихтамнеты". Вот где собака порылась!
    kunstkammer
  13. groks Сегодня, 13:01
    Общевойсковые задачи наёмники решать не могут. Все вроде с этим согласны.
    По сравнению с ССО нормальной армии возможности у них никакие. Нормальной.
    Зачем тогда они нужны? Скажут что для выполнения ... деликатных заданий. Но опять же возможности очень сильно будут отставать от СВР например.
    Так зачем они нужны? Как частные армии олигархов. Как каратели, террористы, поскольку трудно будет заставить СВР заняться организацией/подавлением беспорядков в собственной стране.
    То что это начали продавливать именно сейчас, говорит о том, что верхушка наша замандражировала.
    groks
Картина дня