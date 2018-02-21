КПРФ предложила вернуть в УК "полноценную норму" о конфискации

Депутаты фракции КПРФ во главе с Геннадием Зюгановым внесли на рассмотрение Госдумы законопроект, который предлагает вернуть применение конфискации имущества в уголовном праве как дополнительную меру наказания, как это было при советской власти.Коммунисты предлагают применять конфискацию имущества как дополнительное наказание за тяжкие и особо тяжкие преступления.В пояснительной записке они указывают, что возможность применения конфискации имущества в качестве дополнительного вида уголовного наказания действовала в Уголовном кодексе РСФСР и в современном Уголовном кодексе до декабря 2003 года.В 2006 году конфискация имущества была возвращена в Уголовный кодекс, но не как вид дополнительного наказания, а как "иная мера уголовно-правового характера", которая может применяться ограниченно, в основном лишь в отношении имущества, полученного осужденным в результате совершения преступления, а также орудий и средств совершения преступления.Предлагается вернуть возможность изъятия личной собственности виновного, в том числе той, которая не относится к конкретному преступлению.Одновременно коммунисты предлагают сохранить ныне действующие нормы о конфискации имущества, полученного в результате совершения преступлений.Действующие правила конфискации они предлагают применять только в том случае, если за конкретное преступление в УК не предусмотрена конфискация как мера уголовного наказания, пишет "Интерфакс"