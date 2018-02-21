01:10 22 февраля

КПРФ предложила вернуть в УК "полноценную норму" о конфискации

Депутаты фракции КПРФ во главе с Геннадием Зюгановым внесли на рассмотрение Госдумы законопроект, который предлагает вернуть применение конфискации имущества в уголовном праве как дополнительную меру наказания, как это было при советской власти.

Коммунисты предлагают применять конфискацию имущества как дополнительное наказание за тяжкие и особо тяжкие преступления.

КПРФ предложила вернуть в УК "полноценную норму" о конфискации



В пояснительной записке они указывают, что возможность применения конфискации имущества в качестве дополнительного вида уголовного наказания действовала в Уголовном кодексе РСФСР и в современном Уголовном кодексе до декабря 2003 года.

В 2006 году конфискация имущества была возвращена в Уголовный кодекс, но не как вид дополнительного наказания, а как "иная мера уголовно-правового характера", которая может применяться ограниченно, в основном лишь в отношении имущества, полученного осужденным в результате совершения преступления, а также орудий и средств совершения преступления.

Предлагается вернуть возможность изъятия личной собственности виновного, в том числе той, которая не относится к конкретному преступлению.

Одновременно коммунисты предлагают сохранить ныне действующие нормы о конфискации имущества, полученного в результате совершения преступлений.

Действующие правила конфискации они предлагают применять только в том случае, если за конкретное преступление в УК не предусмотрена конфискация как мера уголовного наказания, пишет "Интерфакс"

Использованы фотографии: yandex.ru/images
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Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 97

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  1. Anarchist Вчера, 16:25
    Давно пора! Нажил нечестным трудом - отдай! А то получается, что награбил, отсидел чуточку (если отсидел) и в хоромы вернулся... Минимальный штраф выплатил и свободен, кайфуй!
    Вот только вопрос интересует - как этот закон будут применять? Не хотелось бы чтобы "щепки летели" да "чубы трещали"...
    Anarchist
    1. Капитан Лейтенантов Вчера, 16:29
      Цитата: Anarchist
      Давно пора! Нажил нечестным трудом - отдай! А то получается, что награбил, отсидел чуточку (если отсидел) и в хоромы вернулся... Минимальный штраф выплатил и свободен, кайфуй!

      Всё правильно, только в.едро такой закон никогда не примет, никогда.
      Капитан Лейтенантов
      1. Silvestr Вчера, 16:31
        Цитата: Капитан Лейтенантов
        только в.едро такой закон никогда не примет, никогда.

        да уж, проблема
        Silvestr
        1. kit88 Вчера, 16:58
          Да вы че, народ!
          Выборы же! Обычный пиар-вброс того что народ хочет слышать. Все всё понимают, что не примут никогда такие поправки. Чего тут обсуждать и вестись на это.
          Пчелы против мёда.
          kit88
          1. Esoteric Вчера, 17:08
            Цитата: kit88
            Пчелы против мёда.

            Да-да...именно против мёда. Там в программе кандидата есть - принять 20 статью Международной конвенции по борьбе с коррупцией, которая перекликается с этим предложением... yes
            Esoteric
          2. Silvestr Вчера, 17:09
            Цитата: kit88
            Да вы че, народ!

            так хоть согреемся!
            Silvestr
      2. Глядя Петрович Вчера, 16:32
        Цитата: Капитан Лейтенантов
        Цитата: Anarchist
        Давно пора! Нажил нечестным трудом - отдай! А то получается, что награбил, отсидел чуточку (если отсидел) и в хоромы вернулся... Минимальный штраф выплатил и свободен, кайфуй!

        Всё правильно, только в.едро такой закон никогда не примет, никогда.

        Точно. Хотя там все воры: как известно, парламент в любой стране это сборище негодяев, идиотов, воров и извращенцев.
        Глядя Петрович
      3. maxim947 Вчера, 16:33
        Все конфисковать и отдать детям-сиротам.

        К.К. Рокоссовский – Маршал Советского Союза и Дважды Герой был человеком широкой души, любителем женщин. Сразу после войны построил он себе дачу, хорошую. И пригласил он на новоселье всё Политбюро и Генеральный штаб... Приехал и Сталин. Гуляли всю ночь, вспоминали войну, пели песни. Утром при расставании Сталин ему и говорит:
        - Большое тебе спасибо, хороший детский дом ты построил тов. Рокоссовский.
        Дом был передан детям...

        maxim947
        1. Metallurg_2 Вчера, 20:06
          К.К. Рокоссовский – Маршал Советского Союза и Дважды Герой был человеком широкой души, любителем женщин. Сразу после войны построил он себе дачу, хорошую. И пригласил он на новоселье всё Политбюро и Генеральный штаб... Приехал и Сталин. Гуляли всю ночь, вспоминали войну, пели песни. Утром при расставании Сталин ему и говорит:
          - Большое тебе спасибо, хороший детский дом ты построил тов. Рокоссовский.
          Дом был передан детям...


          Пруф можно, а то вбросом на вентилятор попахивает. Подобные истории с участием Сталина можно в избытке почитать на говноресурсе МемуаристЪ, так что пруфы оттуда не принимаются.
          Metallurg_2
          1. Tochilka Вчера, 20:19
            вброс и есть. достаточно логику включить. Дача - место где проживать будет одна семья (максимум 10 человек), а детский дом - учреждение совсем другого типа и другого обеспечения теми же туалетами и душевыми... легко же разобраться.
            Tochilka
          2. maxim947 Вчера, 20:21
            Если надо - сам ищи, я на исторический факт именно с Рокосовским не претендую, просто идея хорошая. А реальных случаев передачи "таких" домов детям в послевоенное время - масса.
            maxim947
            1. DenZ Вчера, 21:56
              Цитата: maxim947
              просто идея хорошая.

              Идея дурацкая. И я как человек имеющий отношение к проектированию зданий полностью подтверждаю вышесказанное -
              Цитата: Tochilka
              Дача - место где проживать будет одна семья (максимум 10 человек), а детский дом - учреждение совсем другого типа и другого обеспечения теми же туалетами и душевыми...

              И не только туалетами и душевыми а еще очень много чем.
              DenZ
      4. Ратник с пулеметом Вчера, 16:39
        дохлый номер,но хоть попытка,когда прокатит ,главное чтобы про "талантливых" жен и прочих родственников не забыли feel
        Ратник с пулеметом
      5. dorz Вчера, 16:43
        Цитата: Anarchist
        Давно пора! Нажил нечестным трудом - отдай! А то получается, что награбил, отсидел чуточку (если отсидел) и в хоромы вернулся... Минимальный штраф выплатил и свободен, кайфуй!
        Вот только вопрос интересует - как этот закон будут применять? Не хотелось бы чтобы "щепки летели" да "чубы трещали"...

        Коррупция - это преступление средней тяжести, успокойтесь, расхитители не пострадают.
        dorz
        1. Silvestr Вчера, 16:45
          Цитата: dorz
          Коррупция - это преступление средней тяжести, успокойтесь, расхитители не пострадают.

          а жаль. При Союзе украл 50 тыс- ВЫШКА и ни каких проблем!
          Silvestr
      6. maxim947 Вчера, 16:53
        Всё правильно, только в.едро такой закон никогда не примет, никогда.

        Такой закон сама кпрф не примет, сборище жулья и ворья )) популисты хр.еновы.
        maxim947
    2. 79807420129 Вчера, 16:31
      Цитата: Anarchist
      Давно пора! Нажил нечестным трудом - отдай!

      Здрав Будь Саня drinks hi Давным давно пора feel но, опять два но,
      1.Почему это не было сделано раньше, а не перед выборами,как сейчас, только ради пиара выходит.
      2.Вы думаете этот закон пройдёт в думе, где более 300 голосов у ведра. what
      79807420129
      1. Anarchist Вчера, 16:36
        Дружище, привет! hi
        Сейчас скорее всего - нет, не примут! Но нужно готовиться к следующим выборам. А то так "раздетыми" ходить и будем! А врюги в мехах...
        Anarchist
        1. 79807420129 Вчера, 16:50
          Цитата: Anarchist
          Но нужно готовиться к следующим выборам.

          Саня hi так то оно так, а что мешало оторвать задницу от дивана и 20 сентября 2016 года, пойти и проголосовать за ту же КПРФ 60% населения нашей страны, я понимаю я с женой и матерью сходили, ты сходил, но это капля в море, протест задницей блин, ну и? Ведру похрен на эти протесты и чего теперь на зеркало пенять. А до следующих выборов далековато ещё. drinks
          79807420129
          1. Anarchist Вчера, 17:00
            Братка, я не про "голосовать", но про "за кого"! Своих людей двигать нужно, зажравшуюся верхушку пора менять, пока до революции не дошло. А то потом не соберём Россию, анархия нам не нужна!
            Anarchist
            1. 79807420129 Вчера, 17:12
              Цитата: Anarchist
              Своих людей двигать нужно

              Саня где их взять то своих what Грудинин what не мой стиль агитировать или троллить кандидатов сам знаешь, но до сих пор не могу понять, как коммунист Зюганов и монархист Гиркин, выдвинули олигарха belay Ей бо Сталин и Ленин в ужас бы пришли от такого симбиоза и на следующий день уже эти господа Беломорканал бы копали вовсю. yes Есть конечно и талантливые и работать умеющие и о стране, а не о желудке и кармане думающие, но кто им ходу то даст. request drinks
              79807420129
              1. Anarchist Вчера, 17:28
                Я не про тех кто есть! Они уже те, кого
                Цитата: Anarchist
                пора менять,

                На свои силы рассчитывать пора!
                Anarchist
                1. 79807420129 Вчера, 18:35
                  Цитата: Anarchist
                  На свои силы рассчитывать пора

                  Вот здесь Братка, я только ЗА всеми руками и ногами. good drinks Как пелось в песне, :-Никто не принесёт нам избавление ни царь, ни президент и ни герой и так далее. drinks
                  79807420129
            2. Ратник с пулеметом Вчера, 17:38
              странно слышать это от Анархиста(шутка) laughing
              Ратник с пулеметом
          2. Svarog Вчера, 17:00
            Цитата: 79807420129
            Цитата: Anarchist
            Но нужно готовиться к следующим выборам.

            Саня hi так то оно так, а что мешало оторвать задницу от дивана и 20 сентября 2016 года, пойти и проголосовать за ту же КПРФ 60% населения нашей страны, я понимаю я с женой и матерью сходили, ты сходил, но это капля в море, протест задницей блин, ну и? Ведру похрен на эти протесты и чего теперь на зеркало пенять. А до следующих выборов далековато ещё. drinks

            Конечно, зачем ждать еще 6 лет.. Нужно проголосовать сейчас за коммунистов!
            Svarog
      2. Silvestr Вчера, 16:38
        Цитата: 79807420129
        Вы думаете этот закон пройдёт в думе, где более 300 голосов у ведра


        у этих - нет
        Silvestr
    3. Zoldat_A Вчера, 16:36
      Цитата: Anarchist
      Давно пора! Нажил нечестным трудом - отдай! А то получается, что награбил, отсидел чуточку (если отсидел) и в хоромы вернулся... Минимальный штраф выплатил и свободен, кайфуй!

      Кто б ещё двинул инициативу о возврате смертной казни... Ну, понимаю, прогнулись перед Европой - сначала мораторий, потом совсем отменили. Но сейчас-то какого пня выёживаться? Тем более, что, по разным опросам, от 60 до 75% населения поддерживают... Да и "самая демократическая страна мира" вовсю и газом травит, и инъекциями... Мы варвары, мы попроще - для воров из бюджета, педофилов, маньяков, изменников Родины приговор должен быть один -
      Zoldat_A
      1. Anarchist Вчера, 16:39
        Его (смертную казнь) не нужно возвращать, а всего лишь мараторий не продлевать! И будет им "счастье"...
        Anarchist
        1. Zoldat_A Вчера, 16:48
          Цитата: Anarchist
          Его (смертную казнь) не нужно возвращать, а всего лишь мараторий не продлевать! И будет им "счастье"...

          У нас БЫЛ мораторий, а ВВП несколько лет назад своим указом ОТМЕНИЛ. Разница в том, что при моратории можно вышку выносить - нельзя приводить в исполнение. А сейчас и выносить нельзя - нет такого наказания от слова СОВСЕМ.....
          Смотрел большой документальный фильм про "Дельфина" и "Лебедя". Почти поголовно все "пожизненные" без раздумий говорят, что выбрали бы расстрел, если бы могли выбирать. Надо же быть гуманными - хоть они и нелюди, так зато мы люди. Просят - чего бы в такой малости не удовлетворить.....
          Да и кормить-содержать всю его оставшуюся поганую жизнь какого-нибудь людоеда мне, как честному налогоплательщику, неприятно...
          Zoldat_A
          1. Anarchist Вчера, 16:54
            Цитата: Zoldat_A
            кормить-содержать ... какого-нибудь людоеда

            Их нужно в одну камеру помещать, пусть друг друга содержат! yes
            Anarchist
      2. Капитан Лейтенантов Вчера, 16:45
        Цитата: Zoldat_A
        для воров из бюджета, педофилов, маньяков, изменников Родины приговор должен быть один -

        Поспорю в методологии, вот так и прилюдно
        Капитан Лейтенантов
        1. Zoldat_A Вчера, 16:52
          Цитата: Капитан Лейтенантов
          Поспорю в методологии, вот так и прилюдно

          Одобряем и поддерживаем... good Либералы и правозащитники могут отвернуться, а могут пойти лесом. А то, не ровен час, рядом на табуретку встанут - от них стране вреда столько же, сколько людям от какого-нибудь педофила...
          Zoldat_A
      3. Svarog Вчера, 17:06
        Цитата: Zoldat_A
        Кто б ещё двинул инициативу о возврате смертной казни..

        Прежде нужен суд честный и не подкупный.. А то, смертную казнь введут, а с такими судьями, как при нынешнем капитализме, только не виновных и будут стрелять.. а кто с деньгами, тот откупится..
        Svarog
      4. МЮД Вчера, 17:28
        Кто б ещё двинул инициативу о возврате смертной казни...

        Как раз Грудинин и поддерживает принятие нормы наказания как смертная казнь. За тяжкие преступления.
        МЮД
        1. Silvestr Вчера, 17:39
          Цитата: МЮД
          Как раз Грудинин и поддерживает принятие нормы наказания как смертная казнь. За тяжкие преступления.

          вот ведь получается заковыка какая!
          Грудинин- за смертную казнь при тяжких преступлениях, Путин- за амнистию Васильевой, которая хапнула столько, что мама не горюй, и столько же ей вернули!
          За кого ж голосовать?
          Silvestr
          1. МЮД Вчера, 17:54
            За кого ж голосовать?

            Я выбор уже сделал.
            Подход был простой
            Смертная казнь
            Грудинин - за Путин против - Я за Грудинина
            Конфискация
            КПРФ а значит и Грудинин - за Путин против
            Я за Грудинина
            20 ст. международная по корупции
            Грудинин - за Путин против, я за Грудинина.
            Отмена коффициента 0.54 военным пенсионерам
            Грудинин - за Путин против, я за Грудинина.
            ДНР и ЛНР
            Грудинин за присоединение, Путин против, я за Грудинина
            Нацинализация сырьевых и государствообразующих отраслей
            Грудинин - за, Путин против, я за Грудинина
            и так далее и тому подобное.
            Выбор очевиден.
            МЮД
            1. Silvestr Вчера, 18:07
              Цитата: МЮД
              Выбор очевиден.

              все логично!
              Silvestr
            2. Metallurg_2 Вчера, 20:15
              3,14здеть-то они перед выборами все горазды. Реалии как правило показывают, что слово и дело - не одно и то же.
              Metallurg_2
    4. предки с Дона Вчера, 16:38
      Причем конфискация у всех ближайших родственников жен, детей, тестев, тещ, братьев, сестер.....и обязательно "расстрел" особенно за измену Родине в том числе хищение в особо крупных размерах, нечего кормить и содержать дармоедов. Знаете во сколько государству обходится содержание пожизненно осужденных, ...более 1 млн. рублей в год.
      предки с Дона
    5. 210окв Вчера, 16:38
      Александр hi Статья безусловно нужная.Вот только не пройдет она.Имущественные отношения другие.Да и ЕдРо будет против..Ведь может и их коснуться.
      Цитата: Anarchist
      Давно пора! Нажил нечестным трудом - отдай! А то получается, что награбил, отсидел чуточку (если отсидел) и в хоромы вернулся... Минимальный штраф выплатил и свободен, кайфуй!
      Вот только вопрос интересует - как этот закон будут применять? Не хотелось бы чтобы "щепки летели" да "чубы трещали"...
      210окв
      1. Anarchist Вчера, 16:42
        Цитата: 210окв
        ЕдРо будет против..Ведь может и их коснуться.

        Не может, а должно! Всё губернаторы и прочие чиновники обвиняемые в корупции - члены "Единой (коррумпированной) России". yes
        Anarchist
    6. mari.inet Вчера, 16:42
      И щепки полетят, и чубы начнут трещать. Если КПРФ сейчас придёт к власти, то разразится настоящая революция, может, и не горячая, но некрасивая, хищная, бездумная. Ведь - по сути - нам грозит полный передел власти и капитала. Простыми отставками, мирными национализациями, приказными отстранениями коммунисты не смогут добиться своих целей, не смогут получить желаемое.
      Ну а США и Запад будут им активно помогать, на полном серьёзе. Под шумок разваливая страну изнутри. Западу не привыкать с коммунистами разбираться. КПРФ предсказуема, как когда-то КПСС. А Зюганов-Грудинин - это не Путин. Слабаки с дурными понтами.
      mari.inet
      1. Esoteric Вчера, 17:15
        Меня заинтересовало одно продолжение пользователя - ограничить срок пребывания депутатов двумя сроками. Хотя, есть другие варианты. Например, что нижняя палата вообще не нужна и Совет Федераций пора реформировать. yes Чиновников - хоть пруд пруди, а коснись чего, ни один ни за что не отвечает. Даже за изданные законы... wassat
        Esoteric
      2. Домкрат Вчера, 17:25
        Для mari.inet. На Ваше: "...Ну а США и Запад будут им активно помогать, на полном серьёзе. Под шумок разваливая страну изнутри..." ***********************
        Ну а пока они помогают разваливать страну путину и К.
        Домкрат
    7. ротмистр Вчера, 17:05
      Цитата: Anarchist
      Давно пора! Нажил нечестным трудом - отдай! А то получается, что награбил, отсидел чуточку (если отсидел) и в хоромы вернулся... Минимальный штраф выплатил и свободен, кайфуй!
      Вот только вопрос интересует - как этот закон будут применять? Не хотелось бы чтобы "щепки летели" да "чубы трещали"...

      Прочтите внимательно статью .
      "В 2006 году конфискация имущества была возвращена в Уголовный кодекс, но не как вид дополнительного наказания, а как "иная мера уголовно-правового характера", которая может применяться ограниченно, в основном лишь в отношении имущества, полученного осужденным в результате совершения преступления, а также орудий и средств совершения преступления. "
      Т,е все, что нажито преступным путем конфискуется.
      А коммунисты кроме этого , предлагают; "Предлагается вернуть возможность изъятия личной собственности виновного, в том числе той, которая не относится к конкретному преступлению." Т.е конфисковать можно все, в том числе и дом(квартира) и картошку и ваши подштаники. Даже если преступление какое либо( например в результате ДТП вашей жены погибло несколько человек, не дай бог конечно)) совершили не вы, а собственность у вас совместная. В предложениях коммунистов речь о конфискации имущества , как меры наказания, ЗА ЛЮБОЕ ПРЕСТУПЛЕНИЕ. То есть я судья и выношу меру наказания вашей жене за ДТП , например 7 лет тюрьмы , еще и конфискацию всего имущества, в том числе и совместного. Вы "за" такое предложение?
      ротмистр
      1. Икар Сегодня, 00:33
        В 2006 году конфискация имущества была возвращена в Уголовный кодекс, но не как вид дополнительного наказания, а как "иная мера уголовно-правового характера", которая может применяться ограниченно, в основном лишь в отношении имущества, полученного осужденным в результате совершения преступления, а также орудий и средств совершения преступления. "
        Т,е все, что нажито преступным путем конфискуется.
        Вы не правы. Конфискации по УК подлежит не "все, что нажито преступным путем", а только то имущество по которому доказано органами, что оно получено в результате совершения конкретного преступления. Например, было доказано, что взяточник получил несколько взяток на сумм 2 млн., вот эту сумму и должны конфисковать, а по недоказанным взяткам на 100 млн. трогать нельзя. Тогда как предлагаемые изменения позволят конфисковать все то, что обвиняемый не докажет, что он получил это имущество (активы) законным путем, то есть он должен доказать источник доходов и соответствие размера его доходов имеющемуся у него имуществу (активам).
        Икар
    8. БАРХАН Вчера, 17:45
      Цитата: Anarchist
      А то получается, что награбил, отсидел чуточку

      Ходорковский например сидел за 3 миллиона в день...я бы эти выходные также посидел.Мне пока больше не надо.
      БАРХАН
    9. Geisenberg Вчера, 21:27
      Цитата: Anarchist
      Давно пора! Нажил нечестным трудом - отдай! А то получается, что награбил, отсидел чуточку (если отсидел) и в хоромы вернулся... Минимальный штраф выплатил и свободен, кайфуй!
      Вот только вопрос интересует - как этот закон будут применять? Не хотелось бы чтобы "щепки летели" да "чубы трещали"...


      Предлагаю с тебя начать.
      Geisenberg
  2. Silvestr Вчера, 16:30
    Можно мне проголосовать? Я "ЗА" обеими руками и обеими ногами!
    Silvestr
    1. Anarchist Вчера, 16:32
      Цитата: Silvestr
      обеими руками и обеими ногами

      Э да, как Вас раскорячило! lol Но если это поможет, то я тоже подобную позу приму. Если во благо...
      Anarchist
      1. Silvestr Вчера, 16:35
        Цитата: Anarchist
        Э да, как Вас раскорячило!

        так идея КАКАЯ!
        Silvestr
        1. Anarchist Вчера, 16:47
          Готовится к следующим выборам в ГД. Я, если сил хватит, должён...
          Anarchist
          1. Esoteric Вчера, 17:19
            Цитата: Anarchist
            Готовится к следующим выборам в ГД.

            Это к чему? Есть 81, 3% уверенность в победе? Ну-ну... hi
            Esoteric
            1. Silvestr Вчера, 17:41
              Цитата: Esoteric
              Есть 81, 3% уверенность в победе?

              все тленно в этом мире. Мы не знаем, что будет с нашим мировозрением через 6 лет. Может эти 81.3% станут грузом на ногах?
              Silvestr
              1. Anarchist Вчера, 18:03
                Цитата: Silvestr
                Может эти 81.3% станут грузом на ногах?

                Лишь бы не в виде тазика с цементом возле какого-нибудь водоёма!
                Anarchist
                1. Silvestr Вчера, 18:06
                  Цитата: Anarchist
                  Лишь бы не в виде тазика с цементом возле какого-нибудь водоёма!

                  упаси Бог!
                  Silvestr
    2. Geisenberg Вчера, 21:27
      Цитата: Silvestr
      Можно мне проголосовать? Я "ЗА" обеими руками и обеими ногами!


      В Голландии своей голосуй ...
      Geisenberg
  3. Radikal Вчера, 16:32
    Цитата: Капитан Лейтенантов
    Цитата: Anarchist
    Давно пора! Нажил нечестным трудом - отдай! А то получается, что награбил, отсидел чуточку (если отсидел) и в хоромы вернулся... Минимальный штраф выплатил и свободен, кайфуй!

    Всё правильно, только в.едро такой закон никогда не примет, никогда.

    Эт-т-очно! yes
    Radikal
  4. mari.inet Вчера, 16:35
    Позёры от КПРФ! А потом, дорвавшись до власти, они начнут поощрять доносы на родных, близких, соседей, сослуживцев.. И лютовать: конфисковывать, ссылать в Сибирь, на лагерные работы и тд. Без таких крутых мер им у власти задержаться будет проблемно. Из истории известно.
    mari.inet
    1. Pax tecum Вчера, 16:39
      О, как! Впервые вижу личность, которая против конфискации, таким вот изречением, выступает.
      Это как вы умудрились теплое с мягким отождествить?
      А, то, что когда то "конфисковали" НАРОДНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ добро методом приватизации, вас это вовсе не смущает сейчас?
      Речь идет о наказании.
      Ибо безнаказанность и вседозволенность достали всех!
      И, вас вовсе не удивляет такое противодействие со стороны псевдо-элитариев конфискации?!
      Pax tecum
      1. mari.inet Вчера, 17:30
        Наказание в виде конфискации награбленного имеется и в настоящее время. Вмешательство КПРФ со своим популистским проектом - это часть предвыборной агитации, не более.
        Если в целом, то мне симпатичен поздний брежневский социализм. Расслабляющий, не напрягающий ни в чём, ленивый и спокойный, даже какой-то бесхитростный. Современная жизнь более собранна, информативна, постоянно держит в тонусе. И всё бы хорошо, будь побольше рабочих мест. Надеюсь, со строительством новых промышленных предприятий (коих намечается более 2000), и рабочие места появятся. Постепенно и зарплаты подрастут. России не нужны революционные ностальгические порывы. Нужна спокойная поступательная линия развития. Без резких движений.
        mari.inet
    2. Esoteric Вчера, 17:26
      Цитата: mari.inet
      Позёры от КПРФ! А потом, дорвавшись до власти, они начнут поощрять доносы на родных, близких, соседей, сослуживцев.. И лютовать: конфисковывать, ссылать в Сибирь, на лагерные работы и тд. Без таких крутых мер им у власти задержаться будет проблемно.


      wassat Зато беспроблемно взять власть, объявив себя главой РФ, подписав договор о роспуске Союза, приняв составленную Госдепом конституцию четвертью голосов и постреляв из танков по парламенту. Потом провести приватизацию по-госдеповски, по президентским указам - указам пьяницы, заливая улицы и приёмные кровью несогласных, предпочтя власти закона воровские понятия. Есть такое состояние - шок. yes Он проходит. "Светлое капиталистическое будущее" рухнет также, как пал царский гнилой строй...
      Esoteric
    3. Домкрат Вчера, 17:27
      И много при Брежневе "сослали в Сибирь"?
      Домкрат
  5. Егоза Вчера, 16:37
    А если еще короче - "Вернуть 37й год" Не прокатит? Не?
    Егоза
    1. Дормидонт Вчера, 16:43
      не мешало бы
      Дормидонт
    2. zivXP Вчера, 16:44
      Не все сразу.
      zivXP
    3. Metallurg_2 Вчера, 20:20
      К черту 37-й!
      Даешь "Слово и дело"!
      Metallurg_2
  6. Дормидонт Вчера, 16:42
    конфискация без расстрела, все равно что брак безсекса
    Дормидонт
    1. Esoteric Вчера, 17:30
      Цитата: Дормидонт
      конфискация без расстрела, все равно что брак безсекса

      В особо значимых случаях можно найти и лучший вариант:
      Esoteric
  7. предки с Дона Вчера, 16:43
    А теперь давайте посмотрим какая партия в ГД откажется проголосовать за эту норму, желательно перед выборами опубликовать.
    предки с Дона
    1. Esoteric Вчера, 17:33
      Иногда следует такие организации сократить до 3-х человек. При этом (в отсутствие воздержавшихся) всегда принимается либо положительное либо отрицательное решение. Причём быстро...
      Esoteric
    2. Metallurg_2 Вчера, 20:22
      Вот на стране 404 уже 4 года пытаются призвать депутатов к ответственности. Ну и как у них успехи?
      Metallurg_2
  8. Одиссей Вчера, 16:46
    Предложение правильное. Но не пройдет.
    Одиссей
  9. taiga2018 Вчера, 16:47
    закон то могут принять,но как бы первым пострадавшим от этого закона не стал нынешний кандидат в президенты от КПРФ, колхозник-миллиардер Грудинин...
    taiga2018
    1. предки с Дона Вчера, 16:53
      Полно те вам, вот не являюсь его сторонником, но сопоставляя реальные дела и его зарплату, считаю все по-делу. Привести список миллионеров-миллиардеров правящей партии ? Кстати не подскажите Пехтин доказал, что дом в Майями не его ?, а то ушел с заседания ГД со словами "мы еще повоюем" и не вернулся .
      предки с Дона
      1. taiga2018 Вчера, 17:03
        Цитата: предки с Дона
        сопоставляя реальные дела и его зарплату,

        не знаю,может он действительно такой супер руководитель,или ему повезло,что колхоз находится в подмосковье,но я лично знаю нескольких руководителей успешных сельхозпредприятий и точно знаю,что их дети учились в местных школах,получили российское высшее образование,живут и работают в России...
        taiga2018
        1. предки с Дона Вчера, 17:15
          Я речь веду о людях которые работают и кормят страну. Если кто-то с опубликованного фото резвящихся депутатов ГД не придет на заседание, ни кто и не заметит, а получают со всеми бонусами поболее Грудинина, вот и вся арифметика.
          предки с Дона
          1. taiga2018 Вчера, 19:04
            Цитата: предки с Дона
            Я речь веду о людях которые работают и кормят страну

            тогда надо брать не депутатов и не колхозника-миллиардера,а простого мужика-фермера у которого несколько сот га земли и 50-100 голов коров и который сам возит на продажу молоко собственного производства...
            taiga2018
    2. Домкрат Вчера, 17:32
      Для taiga2018. На Ваше: "...закон то могут принять,но как бы первым пострадавшим от этого закона не стал нынешний кандидат в президенты от КПРФ, колхозник-миллиардер Грудинин..." *********************************
      Это вряд -ли ... Грудинин свои деньги ЗАРАБОТАЛ! А вот в Кремле сидят гораздо более достойные кандидаты, как раз по этой статье! https://nn.by/?c=ar&i=167923&lang=ru
      Домкрат
    3. Esoteric Вчера, 17:38
      Цитата: taiga2018
      нынешний кандидат в президенты от КПРФ, колхозник-миллиардер Грудинин...

      А действующий президент - миллиардер, член кооператива "Озеро", выводивший за рубеж активы во времена Собчака wassat Имея друзей (соратников) миллионеров и миллиардеров живёт на одну зарплату, которую ему перечисляют в банк "Россия" - он же его "заначка". Нет? wassat Откуда у вас сведения про миллиарды Грудинина? Миллиардер Жириновский сказал?
      Esoteric
      1. taiga2018 Вчера, 19:00
        Цитата: Esoteric
        Миллиардер Жириновский сказал?

        нет,не он,а зарубежные счета колхозника,про которые он "не знал..."
        taiga2018
    4. Metallurg_2 Вчера, 20:25
      Ну так все логично:
      Колхоз-миллионер - председатель-миллиардер.
      Metallurg_2
  10. senima56 Вчера, 16:52
    Пока олигархи ( или их представители) сидят в Госдуме и принимают законы "под себя" - ничего не изменится!
    senima56
  11. mavrus Вчера, 16:54
    Цитата: Silvestr
    Цитата: 79807420129
    Вы думаете этот закон пройдёт в думе, где более 300 голосов у ведра


    у этих - нет

    Засётная фотка... Может и впрямь депутатикам субботник надо устроить по разгрузке вагонов, чтоб хоть представление имели, что такое - настоящая работа, а не просиживание штанов.
    mavrus
    1. Esoteric Вчера, 17:41
      Цитата: mavrus
      Может и впрямь депутатикам субботник надо устроить по разгрузке вагонов, чтоб хоть представление имели, что такое - настоящая работа, а не просиживание штанов.

      После 60 лет в ГД вообще делать нечего. А депутаты, которые не живут в народе (среди него) не могут принять законов для тех, кто вкалывает за "пропитание".
      Esoteric
  12. Аскет Вчера, 17:08
    Если внимательно почитать ст.104 УК РФ там вполне адекватный список преступлений который влечет конфискацию имущества добытое преступным путем.
    УК содержит перечисление 74 преступлений, за которые предусматривается конфискация. Конфискация предусматривается за терроризм, призыв к террористической деятельности (в том числе и с использованием сети «Интернет»), отмывание денег, вовлечение/принуждение к проституции, оборот наркотических средств, взяточничество.похищение,торговлю людьми.рабство,преступления против жизни и здоровья,ущемление изб.прав,невыплату зарплат и пенсий,нарушений против авторской собственности,за преступления против детей,производство пооддельных товаров,организация азартных игр,договорняки в спорт.соревнованиях.подкуп судей,отмывание денежных средств,за финансовые преступления.подкуп,контрабанду,За «бандформирования. Вся ст. 208. Организация незаконного вооруженного формирования или участие в нем; вся ст. 209. Бандитизм; вся ст. 210. Организация преступного сообщества (или преступной организации) или участие в нем (ней); вся ст. 212. Массовые беспорядки; вся ст. 222. Незаконный оборот или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов; вся ст. 227. Пиратство (в отношении морских судов).наркотические статьи,Статья 258.1. Незаконные добыча, а также оборот объектов, занесенных в Красную книгу. Ст. 275. Государственная измена, ряд государственных преступлений. Статья 290. Получение взятки и другие
    В целом можно ознакомиться в данной статье.
    Коммунисты предлагают вернуть конфискацию как дополнительную меру наказания,в действующем законодательстве это не наказание. Это больше мера, которая помогает восстановить справедливость, защитить общество от опасного противоправного деяния и последствий его совершения.
    К примеру в результате разбоя преступник Ваня завладел золотой цепочкой Мани. После этого он подарил эту цепочку своей жене Тане. Имущество получено преступным путем, у Тани конфискуют это украшение и передадут Мане (законной владелице). Если вернуть украшение «в натуре» не представляется возможным, то Ваня должен будет вернуть Ирине денежную стоимость золотой цепочки.
    Если же вернуть в закон конфискацию как дополнительную меру наказания.что предлагают коммунисты,то у Вани могут конфисковать не только цепочку, но и другое имущество,которое сочтет нужным суд.
    Здесь за популисткими лозунгами в духе всё отнять и поделить нужно хорошо подумать к чему это приведет в нашем капиталистическом обществе, появятся такие схемы,что любого неугодного сильным мира сего можно лишить не только свободы но и всего имущества. Как бы в патриотическом угаре не выплеснуть вместе с водой и ребенка.
    Аскет
  13. лысова Вчера, 17:36
    А кто против ?! Вот с них и начинать надо.
    лысова
  14. Lars971A Вчера, 17:53
    Это правильно, но примут-ли в Госдуме этот закон партия Единая Россия вот вопрос.......................
    Lars971A
  15. Волька Вчера, 18:16
    серьезный аргумент накануне президентских выборов, неужели лед тронулся...
    Волька
    1. Не либероид Русский Вчера, 20:19
      это мираж.... вроде видно слышно а на деле пшик
      Не либероид Русский
  16. Mavrikiy Вчера, 18:33
    КПРФ предложила вернуть в УК "полноценную норму" о конфискации

    Давно замечено, КПРФ начинает суетиться под клиентом в самый не подходящий момент.
    А если мы только для Вас эксклюзив ?
    А желание клиента для нас закон. В этом месяце бесплатно. Оплачивать будешь всю жизнь.
    А вот вопрос. Сколько раз КПРФ, в непосильной борьбе за справедливость неоднократно ставила сей "склийский вопрос"?
    В ИНТЕР выходить скушно, они подобные вопросы сливали. angry
    Mavrikiy
  17. andrej-shironov Вчера, 18:50
    Опять предвыборный пар, который как всегда в гудок. КПРФ воистину заняться нечем.
    andrej-shironov
  18. APASUS Вчера, 19:19
    Вот что выборы делают!
    КПРФ стал предлагать конфискацию для проворовавшихся чиновников .
    ЛДПР предлагает всем решить жилищные проблемы.
    Власть заметила бедность среди россиян.
    Так бы и жил в стране с вечными выборами ...............................
    APASUS
  19. Не либероид Русский Вчера, 20:17
    чего только перед выборами не предложат... да вот ЕдРо хрен даст конфискацию в УК вернуть
    Не либероид Русский
  20. неглавный Вчера, 21:07
    Блин не сайт, а какая то помойка становится! Цензор отдыхает!
    неглавный
  21. Geisenberg Вчера, 21:26
    за 70 лет не награбились ещё ...
    Geisenberg
  22. Лексус Сегодня, 00:19
    На мой взгляд, коммунисты рано "шкуру и не убитого ведмедя" начали делить. Сначала нужно на выборах победить, а у власти уже сейчас "пукан горит", "подляны" себя не заставят долго ждать. ПедРо ("пу" и ЕдРо) такую инициативу сразу "забанят". На что, иначе, они жить будут? А уж после победы на выборах и действовать: возвращать Закон на службу народу, а не "кучки", если "недоДума" будет саботировать, поиграть в "World of Tanks" (покровителю "бледной моли" можно же было), а люди за это только спасибо скажут. Кстати, о думских выборах, я ходил голосовать ближе к закрытию участка (работа не позволила), так вот из моего 63-квартирного дома только человек пятнадцать проголосовало, все ярые коммунисты. Это к вопросу о "всенародноизбранности" и легитимности ГД.
    Лексус
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