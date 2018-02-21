01:10 22 февраля

США лишились своих союзников в Сирии

Вчера сотни бойцов сирийского ополчения победным маршем вошли в Африн, подконтрольный курдам. Спустя несколько часов по ним открыла огонь турецкая артиллерия. Как заявил позже президент Реджеп Эрдоган, предупредительный огонь вынудил сирийцев покинуть населенный пункт. Президент Турции напомнил, что неоднократно предупреждал Дамаск о последствиях, если он решит ввести свои силы в этот кантон.

Самих же курдов Эрдоган обещает "взять в котел" в ближайшее время. Президент отметил, что бесконтрольный поток американского оружия для Сирийских демократических сил (СДС) вынудил Турцию принять меры силового характера. Эрдоган обвинил США в попытках сформировать "армию террористов" у своих границ и пообещал расширить операцию турецких вооруженных сил на другие территории, подконтрольные курдам.

Выходит, что США уже потеряли своих союзников в лице СДС, но не было ли втягивание турков в конфликт основной целью американцев?




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Комментарии 7

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  1. Romka47 Вчера, 16:52
    "но не было ли втягивание турков в конфликт основной целью американцев?" А вот это хороший вопрос! эти змеи могли и не такую петлю свить. А вот Турки ведут себя как мужики, Американцы курдам помогают, ложили они на них вместе с курдами, диктуют дамаску куда им входить или не входить на территории сирии, Ввели войска, НА АРТОЙ . По мужски!!
    Romka47
    1. Маз Вчера, 23:27
      1.США и Израиль трясет от унижения и бессильной ярости от их поражения: Асад все еще у власти, ИГ более или менее разгромлено, русским сопутствовал успех в их кампании по приглашению к переговорам большого количества «хороших террористов».

      2.и Трамп, и Нетаньяху обещали «победы». Им надо доказать свою мужественность и силу (отличиться от сосунков, что были до них). Начать войну против русских, конечно, значит «доказать свою мужественность». Но это слишком опасно. Убивать русских где-то «на окраинах» – либо при правдоподобном отрицании, либо частных «подрядчиков» – вариант более безопасный и, значит, предпочтительный.[/i]

      Туз в Анкаре: Если Москве удастся разыграть турецкую карту, Штатам мало не покажется
      [i]Дальнейшие цели Штатов таковы
      -фактический раздел Сирии путем захвата территории к востоку от Евфрата;
      -присвоение газовых месторождений на северо-востоке страны;
      -обустройство контролируемой американцами зоны, с которой хорошие (курдские) и плохие -террористы будут проводить свои операции;
      -срыв любых мирных переговоров, поддерживаемых русскими;
      -поддержка израильских операций против сил Ирана и «Хезболлы» в Ливане и Сирии;
      регулярные нападения на сирийские войска, стремящиеся освободить свою территорию от иностранных захватчиков;
      -представить вторжение в Сирию и ее оккупацию как одну из «побед», обещанных Трампом для ВПК и израильского лобби.
      Пока российский ответ на эту развивающуюся стратегию был весьма пассивным. Необходим новый подход. Уничтожение израильского F-16 – хороший первый шаг, но сделать необходимо гораздо больше, чтобы заставить Империю платить высокую цену за ее политику в отношении Сирии. Все большее число российских комментаторов и аналитиков выступают с требованиями о жесткой реакции на нынешние провокации. Это может быть знаком того, что что-то готовится.
      Шаг первый: взбодрить турок
      Шаг второй: насытить Сирию системами ПВО

      А на российские поставки ПЗРК и систем ПВО жаловаться будут только израильтяне. Когда это случится, у русских будет простой и правдивый ответ – не мы начали это первыми, а ваши американские союзники. Их и благодарите.

      Цэ не я , цэ швейцарский военный аналитик жжёт
      Маз
  2. Монархист Вчера, 17:21
    Вряд ли в интересах амеров сильно сердить султана. И так Турция волей или не волей помогает России,а это не в интересах амеров
    Монархист
  3. polpot Вчера, 17:32
    Сложно анализировать действия игрока у которого левая рука не знает что делает правая ,17 спецслужб и миллион агентов ,поди всех выслушай и проконтролируй, а у них у всех свои интересы и не всегда соврадающие с национальными
    polpot
  4. шура матросов Вчера, 18:04
    А у американцев есть союзники? Все их созы построены на деньгах и (или) угрозах. Так что ничего они не потеряли
    шура матросов
  5. gromoboj Вчера, 18:21
    Эрдоган бьёт курдов, сирийское ополчение бьёт курдов, курды убежали, эрдоган бьёт сирийское ополчение.
    По моему ему просто территория нужна а не курды.
    gromoboj
  6. groks Вчера, 21:10
    САСШ на всех положили, турки тоже на всех положили, израильтяне на всех положили изначально. Только РФ всем выражает озабоченность и грозится устроить безполётную зону. К счастью, именно РФ уже всех террористов победила и теперь может спокойно наблюдать, как партнёры рвут Сирию на куски. Роснефть уже дала курдам нехилое количество денег, за разрешение добывать нефть(где?) и грозилась дать ещё.
    Это идиотизм или предательство?
    И есть предчувствие, что скоро Асад помашет нам ручкой и подружится и с турками и с амерами и даже с Израилем.
    groks
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