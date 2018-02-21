США лишились своих союзников в Сирии

Вчера сотни бойцов сирийского ополчения победным маршем вошли в Африн, подконтрольный курдам. Спустя несколько часов по ним открыла огонь турецкая артиллерия. Как заявил позже президент Реджеп Эрдоган, предупредительный огонь вынудил сирийцев покинуть населенный пункт. Президент Турции напомнил, что неоднократно предупреждал Дамаск о последствиях, если он решит ввести свои силы в этот кантон.Самих же курдов Эрдоган обещает "взять в котел" в ближайшее время. Президент отметил, что бесконтрольный поток американского оружия для Сирийских демократических сил (СДС) вынудил Турцию принять меры силового характера. Эрдоган обвинил США в попытках сформировать "армию террористов" у своих границ и пообещал расширить операцию турецких вооруженных сил на другие территории, подконтрольные курдам.Выходит, что США уже потеряли своих союзников в лице СДС, но не было ли втягивание турков в конфликт основной целью американцев?