В Гренландии начала оттаивать созданная для борьбы с СССР ядерная база США

В Гренландии начала оттаивать секретная американская военная база Camp Century, которая была построена в рамках ядерного проекта «Ледяной червь». Об этом сообщает британская газета Daily Star.База использовалась для размещения сети мобильных ядерных ракетных стартовых площадок под ледяным щитом Гренландии. Проект «Ледяной червь» был запущен в 1958 году. По замыслу военных США на базе должны были располагаться 600 ядерных ракет, которые способны достичь территории СССР.Базу Camp Century построили в 1959 году, тогда база находилась на 8 метров ниже уровня льда. База США предназначалась для противодействия СССР в возможной ядерной войне, так как находилась на расстоянии всего сотни миль от противника. На территории базы, кроме военных объектов, располагались магазин, кинотеатр, церковь и жилые помещения, вмещающие до 200 солдат. Лагерь закрыли в 1967 году из-за нестабильного состояния льда. Существовала опасность обрушения одной из стен базы. Оттуда вывезли все необходимое оборудование, однако остались биологические и радиоактивные отходы.В последнее время ледник начал оттаивать, обнажая инфраструктуру «Ледяного червя». По предварительным данным, на базе может оставаться около 200 тысяч литров дизельного топлива, несколько сотен тысяч сточных вод, а также неизвестное количество радиоактивного хладагента и токсичных органических веществ.