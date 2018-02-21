В Гренландии начала оттаивать созданная для борьбы с СССР ядерная база США
В Гренландии начала оттаивать секретная американская военная база Camp Century, которая была построена в рамках ядерного проекта «Ледяной червь». Об этом сообщает британская газета Daily Star.
База использовалась для размещения сети мобильных ядерных ракетных стартовых площадок под ледяным щитом Гренландии. Проект «Ледяной червь» был запущен в 1958 году. По замыслу военных США на базе должны были располагаться 600 ядерных ракет, которые способны достичь территории СССР.
Базу Camp Century построили в 1959 году, тогда база находилась на 8 метров ниже уровня льда. База США предназначалась для противодействия СССР в возможной ядерной войне, так как находилась на расстоянии всего сотни миль от противника. На территории базы, кроме военных объектов, располагались магазин, кинотеатр, церковь и жилые помещения, вмещающие до 200 солдат. Лагерь закрыли в 1967 году из-за нестабильного состояния льда. Существовала опасность обрушения одной из стен базы. Оттуда вывезли все необходимое оборудование, однако остались биологические и радиоактивные отходы.
В последнее время ледник начал оттаивать, обнажая инфраструктуру «Ледяного червя». По предварительным данным, на базе может оставаться около 200 тысяч литров дизельного топлива, несколько сотен тысяч сточных вод, а также неизвестное количество радиоактивного хладагента и токсичных органических веществ.
База использовалась для размещения сети мобильных ядерных ракетных стартовых площадок под ледяным щитом Гренландии. Проект «Ледяной червь» был запущен в 1958 году. По замыслу военных США на базе должны были располагаться 600 ядерных ракет, которые способны достичь территории СССР.
Базу Camp Century построили в 1959 году, тогда база находилась на 8 метров ниже уровня льда. База США предназначалась для противодействия СССР в возможной ядерной войне, так как находилась на расстоянии всего сотни миль от противника. На территории базы, кроме военных объектов, располагались магазин, кинотеатр, церковь и жилые помещения, вмещающие до 200 солдат. Лагерь закрыли в 1967 году из-за нестабильного состояния льда. Существовала опасность обрушения одной из стен базы. Оттуда вывезли все необходимое оборудование, однако остались биологические и радиоактивные отходы.
В последнее время ледник начал оттаивать, обнажая инфраструктуру «Ледяного червя». По предварительным данным, на базе может оставаться около 200 тысяч литров дизельного топлива, несколько сотен тысяч сточных вод, а также неизвестное количество радиоактивного хладагента и токсичных органических веществ.
Использованы фотографии: wikipedia.org / PD
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