01:12 22 февраля

В Гренландии начала оттаивать созданная для борьбы с СССР ядерная база США

В Гренландии начала оттаивать секретная американская военная база Camp Century, которая была построена в рамках ядерного проекта «Ледяной червь». Об этом сообщает британская газета Daily Star.

База использовалась для размещения сети мобильных ядерных ракетных стартовых площадок под ледяным щитом Гренландии. Проект «Ледяной червь» был запущен в 1958 году. По замыслу военных США на базе должны были располагаться 600 ядерных ракет, которые способны достичь территории СССР.

В Гренландии начала оттаивать созданная для борьбы с СССР ядерная база США



Базу Camp Century построили в 1959 году, тогда база находилась на 8 метров ниже уровня льда. База США предназначалась для противодействия СССР в возможной ядерной войне, так как находилась на расстоянии всего сотни миль от противника. На территории базы, кроме военных объектов, располагались магазин, кинотеатр, церковь и жилые помещения, вмещающие до 200 солдат. Лагерь закрыли в 1967 году из-за нестабильного состояния льда. Существовала опасность обрушения одной из стен базы. Оттуда вывезли все необходимое оборудование, однако остались биологические и радиоактивные отходы.

В последнее время ледник начал оттаивать, обнажая инфраструктуру «Ледяного червя». По предварительным данным, на базе может оставаться около 200 тысяч литров дизельного топлива, несколько сотен тысяч сточных вод, а также неизвестное количество радиоактивного хладагента и токсичных органических веществ.

Использованы фотографии: wikipedia.org / PD
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Комментарии 33

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  1. Svarog Вчера, 16:56
    И мороз и жара, все нам в помощь))
    Svarog
    1. СРЦ П-15 Вчера, 17:03
      База США предназначалась для противодействия СССР в возможной ядерной войне, так как находилась на расстоянии всего сотни миль от противника.

      Какие 100 миль? Где СССР и где Гренландия?
      СРЦ П-15
      1. Аскет Вчера, 18:04
        Цитата: СРЦ П-15
        Какие 100 миль? Где СССР и где Гренландия?

        Самый ближний Калининград примерно 3000км от этой базы.
        В Гренландии американцы много чего разместили в своё время,янки построили 17 военных баз. На них дислоцировалось в три раза больше солдат, чем было жителей в самой Гренландии.Самая известная авиабаза в ТулЕ где базировались стратегические бомбардировщики, в 1968г.в семи милях к югу от базы Туле разбился стратегический бомбардировщик B-52 с термоядерными бомбами на борту, что привело к радиоактивному заражению большой территории. Из четырех водородных бомб В-28F1 мощностью в 1,45 мегатонны три были найдены, а одна до сих пор лежит где-то на дне пролива Смита.
        Аскет
      2. igordok Вчера, 18:05
        Цитата: СРЦ П-15
        Какие 100 миль? Где СССР и где Гренландия?

        Во времена СССР, северный полюс числился за СССР.
        igordok
        1. Hammerlock Вчера, 19:18
          Цитата: igordok
          Цитата: СРЦ П-15
          Какие 100 миль? Где СССР и где Гренландия?

          Во времена СССР, северный полюс числился за СССР.

          так оно и было
          Hammerlock
    2. сибиралт Вчера, 17:20
      Был червь ледяной, а станет болотным. И что? lol
      сибиралт
      1. 210окв Вчера, 17:35
        И что?Ну вонять и портить окружающую среду не перестанет.
        Цитата: сибиралт
        Был червь ледяной, а станет болотным. И что? lol
        210окв
      2. Geisenberg Вчера, 21:31
        Цитата: сибиралт
        Был червь ледяной, а станет болотным. И что? lol


        Скорее говённо-радиоактивным.
        Geisenberg
  2. BerBer Вчера, 16:57
    Ну и пусть "демократическая" Исландия предъявит "демократическим" США требования по очистке территории.
    BerBer
    1. Охотовед 2 Вчера, 17:04
      Цитата: BerBer
      Ну и пусть "демократическая" Исландия предъявит "демократическим" США требования по очистке территории.

      Гренландия принадлежит - Дании! hi
      Охотовед 2
      1. антивирус Вчера, 18:25
        как много сша сделали для защиты демократии. и как их многие пытаются оклеветать.
        антивирус
  3. dm_Россия Вчера, 16:58
    Везде полосатые нагадить умудрились
    dm_Россия
    1. РУСС Вчера, 17:12
      Цитата: dm_Россия
      Везде полосатые нагадить умудрились

      Ну мы то не меньше свой север загадили, правда в отличии от них мы свою Арктику очищаем.
      РУСС
  4. Alex-a832 Вчера, 17:06
    Где вопли "зелёных" о том, что американцы Арктику загадили?!
    Alex-a832
  5. АнтиFREEZ Вчера, 17:06
    на базе может оставаться около 200 тысяч литров дизельного топлива

    И никто за эти годы не вывез? Русской душе такое нерадение-дико. wassat
    АнтиFREEZ
    1. KCA Вчера, 18:18
      Надо просто эту информацию широко распространить в кругах, далёких от интернета, новые викинги быстро свои драккары снарядят, мигнуть не успеют датчане как ни соляры ни металла, ничего, главное чтоб отходы не утащили
      KCA
      1. mad Вчера, 18:56
        Цитата: KCA
        новые викинги быстро свои драккары снарядят

        Это протововикинги с чубами и в вышиванках которые? ))
        mad
        1. KCA Вчера, 19:34
          Они не успеют, пока из Чёрного моря выйдут, наши алковикинги уже в скупке металла стоять будут:-))
          KCA
    2. Zoldat_A Вчера, 22:29
      Цитата: АнтиFREEZ
      на базе может оставаться около 200 тысяч литров дизельного топлива

      И никто за эти годы не вывез? Русской душе такое нерадение-дико. wassat

      Не знаю, как русской, а вот, например, губернатор Коломойский из законсервированных нефтепроводов выкачал нефть и влил туда воду, здраво рассудив, что если кто потом и будет мудохаться - восстанавливать эти нефтепроводы - то не он.... Так и вышло. А нефти там в трубе 1250 было прилично....
      Да и не припомню я, чтобы мы так уж прямо до чужих нефтепродуктов жадными были...
      Zoldat_A
  6. Alekseits Вчера, 17:09
    Матрасники как всегда, пришли, нагадили и ушли, а дальше - это не их заботы.
    Alekseits
  7. мыслитель Вчера, 17:30
    В прошлом году писали - "может оттаять", теперь - "начала оттаивать". Пусть объявят гренландский субботник.
    По данным ученых, база Camp Century должна оттаять примерно в 2090 годах. Ледник уменьшается со скоростью около 3-х м в год.
    мыслитель
  8. Пленник Вчера, 17:46
    Вот дотошные эти русские хакеры. Теперь начали снег топить. Не иначе кулери со всех своих процессоров туда направили.
    Пленник
    1. igordok Вчера, 17:57
      Разогнали процы на компах американской базы. Вот ледник и поплыл.
      igordok
      1. Tochilka Вчера, 20:15
        В целом для планеты ничего хорошего, что ледники тают. Возможной причиной ученые считают катастрофу на нефтяной платформе в апреле 2010 года. В океан утекло 5 млн. баррелей (680 тысяч тонн!!!). Ущерб собственно мировому океану огромен. Учитывая что именно он формирует климат... В общем жадные дельцы из BP - казлы! negative
        Tochilka
        1. Zoldat_A Вчера, 22:31
          Цитата: Tochilka
          В целом для планеты ничего хорошего, что ледники тают. Возможной причиной ученые считают катастрофу на нефтяной платформе в апреле 2010 года. В океан утекло 5 млн. баррелей (680 тысяч тонн!!!). Ущерб собственно мировому океану огромен. Учитывая что именно он формирует климат...
          Уточню - Гольфстрим. Европа ещё вспомнит американские блокбастеры про климатические апокалипсисы....
          Zoldat_A
  9. Стас Снежин Вчера, 18:12
    Да и название какое гадкое "... червь".
    Стас Снежин
  10. ltc35 Вчера, 18:18
    Цитата: Alex-a832
    Где вопли "зелёных" о том, что американцы Арктику загадили?!

    А кто им за эти вопли заплатит?
    ltc35
  11. Mavrikiy Вчера, 18:20
    Не, не, не. Мухи отдельно, а котлеты сюда.
    В Гренландии начала оттаивать секретная американская военная база Camp Century, которая была построена в рамках ядерного проекта «Ледяной червь». Об этом сообщает британская газета Daily Star.

    Британская газета пишет про то, что у США "жидкий стул" и ЦРУ бессильно пресечь утечки-протечки и слив?... Ну как то..... "Не верю!"
    Это игра не на уровне детского сада. "А мой брат летчик, он прилетит и тебя разбомбит" Тут... хреновина не в базе, а в целях озвучки. Сомневаюсь, что бы мы подобное сами пронюхали. Так нет, берут нас за шкварник и тыкают, чтоб учуяли.
    Не хочу. А то завтра нас пошлют очередное амеровское дерьмо разгребать.
    Нет. Не видал, не слыхал, не читал. И как там в Лондоне спать сегодня будут? feel
    Mavrikiy
  12. Rostislav Вчера, 18:24
    Старая информация, уже даже фильм про эту базу сняли и показали по ТВ. Сайт "Оптимист" еще в 2016 г. статью о ней разместил.
    Видео тут https://youtu.be/kUVnYKIUeQU
    Rostislav
  13. andrej-shironov Вчера, 18:49
    Всю планету близ загадили! Человечество как болезнь всей планеты.
    andrej-shironov
  14. sxfRipper Вчера, 19:15
    Этой "новости" по меньшей мене полгода.
    sxfRipper
  15. rocket757 Вчера, 20:28
    Наверно звёздные войны снимать будут! - А если не снимать, а делать будут?
    rocket757
  16. Geisenberg Вчера, 21:32
    Нормально так ... нагадили и свалили ... а теперь кому то это токсичное дерьмище выгребать.
    Geisenberg
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