Посидят за хищения при строительстве космодрома Восточный

Суд постановил признать Дегтяреву, Дегтярева, Базанкова и Матуева виновными в мошенничестве и легализации доходов, полученных преступным путем. Назначил им: Дегтяревой - 4,5 года и 1 млн рублей штрафа, Дегтяреву - 8 лет и 1,5 млн штрафа, Базанкову - 6 лет и 1 млн штрафа, Матуеву - 5,5 года и 1 млн штрафа, всем - с отбыванием наказания в колонии общего режима.

Четверо фигурантов громкого уголовного дела по хищениям при строительстве космодрома Восточный получили реальные сроки. По решению Симоновского суда города Москвы, за хищения средств в размере 1,3 млрд рублей в колонию отправляются такие лица как Сергей Дегтярёв, его дочь (бывший гендиректор Волго-Вятской строительной компании) Евгения Дегтярёва, экс-менеджеры компании Мурат Матуев и Александр Базанков. Все они получили сроки от 4,5 до 8 лет колонии, а также дополнительное наказание в виде штрафов, которые явно не покрывают суммы ущерба.ТАСС публикует приговор, вынесенный судьёй Натальей Репниковой:На самом деле, это лишь финальная часть приговора, который в целом озвучивался в течение пяти судебных заседаний.В ходе следствия было установлено, что внушительные средства выводились из программы реализации масштабного проекта через многочисленные фирмы-субподрядчики. Выявлены документы, в которых были указаны недостоверные сведения о затраченных средствах на строительство объектов, к примеру, транспортного хозяйства космодрома Восточный.