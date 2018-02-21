01:15 22 февраля

Посидят за хищения при строительстве космодрома Восточный

Четверо фигурантов громкого уголовного дела по хищениям при строительстве космодрома Восточный получили реальные сроки. По решению Симоновского суда города Москвы, за хищения средств в размере 1,3 млрд рублей в колонию отправляются такие лица как Сергей Дегтярёв, его дочь (бывший гендиректор Волго-Вятской строительной компании) Евгения Дегтярёва, экс-менеджеры компании Мурат Матуев и Александр Базанков. Все они получили сроки от 4,5 до 8 лет колонии, а также дополнительное наказание в виде штрафов, которые явно не покрывают суммы ущерба.

ТАСС публикует приговор, вынесенный судьёй Натальей Репниковой:
Суд постановил признать Дегтяреву, Дегтярева, Базанкова и Матуева виновными в мошенничестве и легализации доходов, полученных преступным путем. Назначил им: Дегтяревой - 4,5 года и 1 млн рублей штрафа, Дегтяреву - 8 лет и 1,5 млн штрафа, Базанкову - 6 лет и 1 млн штрафа, Матуеву - 5,5 года и 1 млн штрафа, всем - с отбыванием наказания в колонии общего режима.


На самом деле, это лишь финальная часть приговора, который в целом озвучивался в течение пяти судебных заседаний.


Посидят за хищения при строительстве космодрома Восточный


В ходе следствия было установлено, что внушительные средства выводились из программы реализации масштабного проекта через многочисленные фирмы-субподрядчики. Выявлены документы, в которых были указаны недостоверные сведения о затраченных средствах на строительство объектов, к примеру, транспортного хозяйства космодрома Восточный.

Использованы фотографии: vostokdrom.ru
34

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 100

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  1. dm_Россия Вчера, 17:00
    виде штрафов, которые явно не покрывают суммы ущерба

    вернемся к предложению КПРФ про конфискацию
    dm_Россия
    1. 210окв Вчера, 17:05
      А вот что по этому думает ЕдРо(Кремль)?Или,скажут как обычно-это дела судебные и мы не вмешиваемся,или наоборот-ну так же штрафы есть,зачем конфисковывать?Плюнуть в эти рожи хочется.
      Цитата: dm_Россия
      виде штрафов, которые явно не покрывают суммы ущерба

      вернемся к предложению КПРФ про конфискацию
      210окв
      1. Svarog Вчера, 17:09
        Цитата: 210окв
        А вот что по этому думает ЕдРо(Кремль)?Или,скажут как обычно-это дела судебные и мы не вмешиваемся,или наоборот-ну так же штрафы есть,зачем конфисковывать?Плюнуть в эти рожи хочется.
        Цитата: dm_Россия
        виде штрафов, которые явно не покрывают суммы ущерба

        вернемся к предложению КПРФ про конфискацию

        Понятно что.. Они кремль, президент, премьер и едро, дружно против... ибо как так то.. крал, крал.. а тут конфискация ..
        Svarog
        1. 210окв Вчера, 17:11
          Конечно,как не подстраховаться..Как бы чего не вышло..
          Цитата: Svarog
          Цитата: 210окв
          А вот что по этому думает ЕдРо(Кремль)?Или,скажут как обычно-это дела судебные и мы не вмешиваемся,или наоборот-ну так же штрафы есть,зачем конфисковывать?Плюнуть в эти рожи хочется.
          Цитата: dm_Россия
          виде штрафов, которые явно не покрывают суммы ущерба

          вернемся к предложению КПРФ про конфискацию

          Понятно что.. Они кремль, президент, премьер и едро, дружно против... ибо как так то.. крал, крал.. а тут конфискация ..
          210окв
          1. Чёрный Вчера, 22:11
            Посидят за хищения при строительстве космодрома Восточный
            А по хорошему уже должны были лежать bully
            Чёрный
      2. Пленник Вчера, 17:55
        А чего суетиться? Они там все философы. winked Никто не застрахован ни от сумы, ни от тюрьмы. Сегодня эти сидят, а завтра может получится, что законотворцев посадят. И зачем себе жизнь усложнять?
        Пленник
        1. Pax tecum Вчера, 18:09
          за хищения средств в размере 1,3 млрд рублей

          Очень хочется услышать хотя бы "говорящую голову Кремля"-официальный голос Президента РФ, представляющий его позицию, а также позицию Кремля в отношении различных событий, и осуществляющий связь со СМИ-некоего Пескова, если уж не самого гаранта.

          Каким образом 1,3 млрд вернуться в казну (штраф вообще не в счет, ибо это судебный штраф). Где 1,3 млрд?
          И, почему суды не присудили возврат украденных средств? Та еще судебная система...
          Pax tecum
          1. Silvestr Вчера, 18:18
            Цитата: Pax tecum
            И, почему суды не присудили возврат украденных средств?

            странно как-то вы рассуждаете- все кушать хотят
            Silvestr
      3. Vladimir 5 Вчера, 17:57
        Главный ответсвенный в правительстве за "Восточный" Рогозин далее в фаворе и далее рулит мегаворовством...
        Vladimir 5
      4. Соломон Кейн Вчера, 18:50
        Плюнуть в эти рожи хочется.
        ....а лучше стрЕльнуть...
        Соломон Кейн
    2. предки с Дона Вчера, 17:11
      Это в тему о конфискации, эти деляги нанесли ущерб стране, а бабло вывели в офшоры, там их детишки транжирить их будут.
      предки с Дона
      1. Piramidon Вчера, 18:14
        Цитата: предки с Дона
        там их детишки транжирить их будут.

        Они и сами попользуются. Годик - два отсидят и вернутся к своим бабосам. Просто народу с этим судом кость бросили, чтобы сильно на власть не рычали. Вроде бы как справедливость восторжествовала, борьба с коррупцией идет полным ходом.
        Piramidon
        1. Dym71 Вчера, 18:44
          Цитата: Piramidon
          Годик - два отсидят и вернутся к своим бабосам.

          Правильно love
          Если взять ипотеку в 4 миллиона, то выплачивать ее 25 лет. А если украсть 4 миллиона, то сидеть 7 лет. Эта мысль не дает мне покоя. recourse
          Dym71
          1. kit88 Вчера, 19:48
            Гражданский иск никто не отменял.
            Всеобщее заблуждение. Отсидит человек, а потом выплачивать все по иску будет. С процентами. :(
            kit88
            1. Dym71 Вчера, 20:45
              Цитата: kit88
              Гражданский иск никто не отменял.

              Евгения Васильева в курсе wink
              Dym71
              1. kit88 Вчера, 22:22
                Ну, так тут как никогда уместны слова товарища Антибиотика.
                За ипотеку, за мешок картошки - будет иск. А за казенные милиарды - нету иска.
                kit88
    3. сибиралт Вчера, 17:17
      Отсидкой причиненный государству и народу ущерб не возместить. Отсидят, да выйдут, но при больших бабосах. laughing У нас своих "сдавать" не принято.
      сибиралт
      1. Esoteric Вчера, 17:46
        Цитата: сибиралт
        У нас своих "сдавать" не принято.

        Поэтому и говорят, что кончилось "ваше время"...
        Esoteric
        1. ul_vitalii Вчера, 17:54
          Знали на что шли и что посадить могут, и что после всего этого будет очень хорошо.
          ul_vitalii
    4. Zoldat_A Вчера, 17:57
      [quote=dm_Россия][quote] виде штрафов, которые явно не покрывают суммы ущерба[/quote]
      вернемся к предложению КПРФ про конфискацию[/quote]Может, вернёмся лучше к моему предложению, которое я высказал там же?

      Деньги всё равно не вернуть... Да и чёрт с ними - у нас много - двадцать семь лет разворовывают - разворовать не могут. А от моего предложения хоть моральное удовлетворение....
      Zoldat_A
      1. AID.S Вчера, 18:56
        Цитата: Zoldat_A
        А от моего предложения хоть моральное удовлетворение....

        Особенно, когда расстреливать будут проворовавшихся на тендере по поставке боеприпасов для расстрелов. laughing
        AID.S
        1. Zoldat_A Вчера, 21:55
          Цитата: AID.S
          Цитата: Zoldat_A
          А от моего предложения хоть моральное удовлетворение....

          Особенно, когда расстреливать будут проворовавшихся на тендере по поставке боеприпасов для расстрелов. laughing

          Независимо от тендеров у меня лично боеприпасы не закончатся... Особенно для таких... И расстреливать за хищения в оборонке нужно не по воровской или мошеннической статье, а как за измену Родине. Подрыв обороноспособности Родины - прямая измена...
          Zoldat_A
      2. Piramidon Вчера, 19:37
        Цитата: Zoldat_A
        Может, вернёмся лучше к моему предложению

        Дельных предложений тут море высказывают, только что толку? Для власть имущих - это просто буковки.
        Piramidon
    5. лаврентий павлович Вчера, 18:26
      Вопрос так и остался: "Деньги ГДЕ?"
      лаврентий павлович
    6. Маз Вчера, 21:05
      В за Магадан, и без права на помилование
      Маз
    7. Ratmir_Ryazan Вчера, 21:33
      Ничего это не даст, так как все будет записано на 3-х лиц... Тут вопрос нужно задать другой почему такой маленький штраф?! Где же кратные штрафы за взятки и растраты?!
      Судебную систему и судей надо менять!!! Все судьи которые сейчас в большинстве своем набраны по блату, от них не стоит ждать непредвзятого и справедливого решения...
      Ratmir_Ryazan
    8. красноярск Вчера, 22:45
      Цитата: dm_Россия
      виде штрафов, которые явно не покрывают суммы ущерба

      вернемся к предложению КПРФ про конфискацию

      Надо не к предложению КПРФ возвращаться, а возвращаться к догорбачовским советским законам - конфискация всего имущества кроме квартиры и того, что положено детям для жизни, если дети не достигли 18-ти летнего возраста. Кажется так, если не ошибаюсь
      Был я хорошо знаком с одним песионером, бывшим сотрудником МГБ - КГБ. В нашем городе он возглавлял отдел этой "организаци". Так вот, он рассказывал, что до Хрущева в их обязанности, короме основной деятельности (контрразведка) входил и негласный надзор за всеми высокопоставленными партийными и советскими чиновниками. И в случаях малейшего нарушения сов. законов, партийной этики и даже аморалка, они докладывали по инстанции. Что случалось с такими нарушителями мы знаем - незаконно репресирован. Хрущев пообещав этим чиновникам (Как это так, за честными ленинцами и пр. негласный надзор?!!! Это позор!!!) отменил эту обязанность КГБистам, чем обеспечил себе победу на выборах 1 секретаря ЦК. Вот оттуда и пошло. Сначала подарки, потом взятки, а потом и воровство из бюджетов разных уровней. Так что, надо возвращаться к сталинским методам. Иначе с коррупцией не справиться.
      красноярск
    9. Чёрный Полковник Сегодня, 00:29
      Пора и у нас свой Тянь-ань-Мынь открывать. С фигурантами и ближайших родственников выводить туда.
      Чёрный Полковник
  2. богомданый Вчера, 17:01
    Не домашний арест, и на том спасибо
    богомданый
    1. 210окв Вчера, 17:09
      Сейчас пару лет отсидят и вернутся к СВОЕМУ,кровно наворованному..
      Цитата: богомданый
      Не домашний арест, и на том спасибо
      210окв
      1. Rusland Вчера, 17:33
        Бывает и срок условный, лет на семь, обычно многие смеются, а более сознательные плюются.
        Rusland
        1. ul_vitalii Вчера, 17:56
          То-то я смотрю все полы в суде заплеваны и не просыхают. smile
          ul_vitalii
  3. FalconD Вчера, 17:03
    Одно не совсем понятно!
    Ну почему у нас сначала дадут украсть, а потом только за руку ловят???
    Ну они же не одномоментно это всё украли!!!
    Ну и многим на ум приходит нехорошая математика: отсидят воры, заплатят по миллиону...но украли -то они МИЛЛИАРД!!!!
    FalconD
    1. слава1974 Вчера, 17:09
      заплатят по миллиону...но украли -то они МИЛЛИАРД!!!!

      Не поспоришь. Где возмещение ущерба? Где конфискация нажитого непосильным трудом?
      Это не наказание.Тем более наверняка выйдут через половину срока по УДО.
      слава1974
      1. Rusland Вчера, 17:36
        Обычно СМИ молчат и мы не знаем.
        Rusland
      2. FalconD Вчера, 18:18
        Обеспечили себе безбедную старость!
        Вот и получается, что одни отдельные граждане подумали о своей будущей "пенсии", а удел всех остальных — смотреть как ракеты падают!
        FalconD
    2. Bosch Вчера, 17:35
      Ловят крыс. А так, украл, поделился, с кем надо, и спи спокойно.
      Bosch
  4. РУСС Вчера, 17:07
    Сроки слишком малы.... С учётом того ,что в СИЗО день за два , то некоторые из них скоро выйдут и останутся при своих деньгах, а что,отсидел пару лет - вышел и при богатстве!
    РУСС
    1. Vasya_Piterskiy Вчера, 17:13
      а что,отсидел пару лет - вышел...

      И в министры или депутаты...
      Vasya_Piterskiy
      1. 210окв Вчера, 17:33
        А как Вы хотели.Там приобретается огромный опыт,нарабатываются связи...Тюрьма однако..
        Цитата: Vasya_Piterskiy
        а что,отсидел пару лет - вышел...

        И в министры или депутаты...
        210окв
  5. фа2998 Вчера, 17:08
    Цитата: богомданый
    Не домашний арест, и на том спасибо

    Это как? Украли миллиард, (1300 млн.!!!) Штраф миллион, посидят и на Сейшелы. Интересные законы у нас в стране. negative hi
    фа2998
    1. zivXP Вчера, 17:14
      Может статья так написано выборочно? Или провокационно? Полагаю ущерб был возмещен. Или нет? Автор, раскрой подробнее.
      zivXP
      1. Аскет Вчера, 17:36
        Цитата: zivXP
        Может статья так написано выборочно? Или провокационно? Полагаю ущерб был возмещен. Или нет? Автор, раскрой подробнее.

        Это только вершина айсберга,пока привлекли только одних из причастных ,не самых главных, следствие продолжается причем уже довольно давно...знаю не понаслышке ибо приходилось быть свидетелем по делу. там должен быть в итоге второй Дагестан,но слишком большие имидживые потери,того же Рогозина надо будет гнать взашей,ИМХО вряд ли власти на это пойдут ибо как с Сердюковым и Васильевой на тормозах не спустишь,постараются сделать тихо и без шума оперативными методами изьятия заработанного непосильным трудом некоторых высокосидящих господ.
        Аскет
      2. Rusland Вчера, 17:43
        Автор что нарыл, то и изложил.
        Rusland
  6. kit88 Вчера, 17:08
    Однако. В КНР возьмусь предположить им бы присудили моток веревки с куском мыла и с конфискацией всего к чему рука прикасалась.
    А у нас - 4,5 года - УДО - Миллиарды - Мальдивы...
    kit88
    1. Керенский Сегодня, 01:11
      А у нас - 4,5 года - УДО - Миллиарды - Мальдивы...

      Должность библиотекаря, расконвой, выход в город...
      Керенский
  7. Zadayvoprosy Вчера, 17:10
    Ох и чувствуется, что переназначение скоро. Количество хороших новостей прямо зашкаливает. Жаль только после марта всё на круги своя вернётся.
    Zadayvoprosy
  8. частное лицо Вчера, 17:16
    Забавно украл миллиард заплати штраф миллион. Хотя для нас простых россиян сумма и та и та фантастика.
    частное лицо
  9. Silvestr Вчера, 17:19
    вот и посчитаем:
    Дегтяревой - 4,5 года и 1 млн рублей штрафа, Дегтяреву - 8 лет и 1,5 млн штрафа, Базанкову - 6 лет и 1 млн штрафа, Матуеву - 5,5 года и 1 млн штрафа, всем - с отбыванием наказания в колонии общего режима
    ПРОТИВ
    хищения средств в размере 1,3 млрд рублей .!
    Вывод: наказание не соизмеримо нанесенному ущербу! Расстрел- однозначно!
    Silvestr
  10. Silvestr Вчера, 17:20
    Цитата: FalconD
    Одно не совсем понятно!
    Ну почему у нас сначала дадут украсть, а потом только за руку ловят???

    все просто. Ватсон!
    Silvestr
    1. кедр Вчера, 18:52
      Простота хуже воровства...
      кедр
  11. _Jack_ Вчера, 17:25
    деньги то не вернули, посидят, выдут миллиардерами
    _Jack_
    1. Rusland Вчера, 17:39
      Ходор не грустит, всё что было - небольшое недоразумение, издержки производства.
      Rusland
  12. ротмистр Вчера, 17:25
    Почему судья не потребовал конфискации? Или заплатили или вмешался кто-то. Кому отстегивали.
    ротмистр
    1. FalconD Вчера, 23:52
      Может и изъяли чего...,мы всего не знаем....
      Просто чтобы что-то конфисковать, надо доказать что это нажито незаконным путём!
      FalconD
  13. Bosch Вчера, 17:32
    Все, сидящие на финансовых потоках, крадут. Таков менталитет.
    Bosch
  14. Архивариус Вася Вчера, 17:36
    На борьбу с коррупцией не тянет как то, раз в 10...
    Архивариус Вася
  15. сибиралт Вчера, 17:41
    Цитата: FalconD
    Одно не совсем понятно!
    Ну почему у нас сначала дадут украсть, а потом только за руку ловят???
    Ну они же не одномоментно это всё украли!!!
    Ну и многим на ум приходит нехорошая математика: отсидят воры, заплатят по миллиону...но украли -то они МИЛЛИАРД!!!!

    Не почину берут и не отстегивают положенного наверх (крысятничают). Другого объяснения нет. Так у нас исторически сложилось. Если садят, то в назидание другим, таким же призванным. Но это лишь показуха для народа в "борьбе" с коррупцией, узаконенной самим же государством. Всё это прописано в Конституции РФ. Читайте и думайте. hi
    сибиралт
    1. Esoteric Вчера, 17:49
      Цитата: сибиралт
      Так у нас исторически сложилось.

      Не врите. Исторически было и в глотку свинец, и по шее секирой, и верёвку намыленную, просто наган или автоматная очередь (мародёрам)...
      Esoteric
  16. DEZINTO Вчера, 17:48
    Напрашивается философский вопрос, представим ситуацию, вот ты сидишь в кабинете и через тебя протекают миллиарды вкусных бумажек, и ты можешь их тырить, и никто не узнает об этом,..........вопрос - станешь ли ты заботится об интересах государства? или прикинешь на какой остров в индийском океане хочешь отправится? или какой новый лексус взять вместо старого.......
    Я это к тому что это даже не менталитет а человеческая природа, - "все лгут" так же как все станут тырить при возможности. request уж как есть.
    DEZINTO
    1. FalconD Вчера, 23:54
      Мне испания и BMW по душе, так что не стоит всех под одну гребенку ровнять!
      FalconD
  17. loginovich Вчера, 17:49
    На финансовые потоки простых смертных не садят а не простых смертных в РФ не сажают ,могу утверждать , что наградят как минимум новым назначением. То бишь посадят в новое кресло.
    loginovich
  18. Вкд Двк Вчера, 18:03
    8 лет. Конфискация. ЕРУНДА. Нужно изменение УК, дающее возможность сажать ДО ПОЛНОГО ВОЗМЕЩЕНИЯ. Под следствие забирать всех родственников, имеющих неадекватные доходы. Если за свою жизнь в тюряге не успеют расплатиться- передавать долг наследникам.
    Вкд Двк
    1. FalconD Вчера, 23:55
      Пол страны сядет, а пол страны стеречь сидельцев будут!
      FalconD
  19. mavrus Вчера, 18:05
    [quote=Zoldat_A][quote=dm_Россия][quote] виде штрафов, которые явно не покрывают суммы ущерба[/quote]
    вернемся к предложению КПРФ про конфискацию[/quote]Может, вернёмся лучше к моему предложению, которое я высказал там же?

    Деньги всё равно не вернуть... Да и чёрт с ними - у нас много - двадцать семь лет разворовывают - разворовать не могут. А от моего предложения хоть моральное удовлетворение....[/quote]
    В средневековом Китае поступали ещё справедливее, казнили не только проворовавшегося чинушу, а и всю его семью.
    И правильно, хоть мысли не будет, сам пострадаю, а детей и внуков обеспечу.
    mavrus
    1. свободный Вчера, 21:10
      Правильно laughing ,но все таки пусть сначала отдадут все,ну а потом хоть 5,45 хоть 7,62.А расстреливать не нужно есть же у нас урановые рудники,мы ж не звери.
      свободный
    2. FalconD Вчера, 23:57
      А по мне так удовлетворение - это когда чинуша на лесоповале будет коренья обкапывать...
      FalconD
  20. ltc35 Вчера, 18:14
    Показуха. Это система. Устроили примерную порку стрелочникам.
    ltc35
  21. ушкуйник Вчера, 18:26
    Эх! Фантастика: лесоповал, свежий воздух, физическая работа "сачкорубами"( за часть мильярда можно купить все и даже, честных неподкупных) , дадут положительный заряд для будущих долгих лет жизни на свободе.
    ушкуйник
  22. Люлёк Вчера, 18:28
    Жёсткость наказания нивелируется его не исполнением , через годик выпустят по УДО , за примерное поведение и гуляй рванина , полтора миллиарда - сладкий кусок , для наследников Сердюкова...
    Люлёк
  23. andrej-shironov Вчера, 18:47
    Ну нормально же! Чутка посидят, выйдут по УДО и будут по словам Дворковича-социальноориентированными олигархами. laughing С точки зрения экономической выгоды-очень выгодно! А мы всё за Путина, да за Путина.
    andrej-shironov
  24. Лесс Вчера, 18:53
    Читаю комменты... Не сажали - плохо, сажают - опять плохо... Посадок дождались? И конфискация придёт.
    Лесс
    1. фа2998 Вчера, 19:58
      Так ведь ЭТА ВЛАСТЬ конфискацию отменила (2003 г).Причем все отметились-правительство подготовило, Дума проголосовала, Президент подписал.И ТЕПЕРЬ СНОВА БУДУТ ОБРАТНО ВВОДИТЬ? ВЕДЬ ОНИ ДЛЯ СЕБЯ ПОПРАВКИ ВВЕЛИ !! yes hi
      фа2998
      1. FalconD Вчера, 23:59
        Они не больные чтобы в случае чего с голым задом оставаться..не вернут
        FalconD
    2. NordUral Сегодня, 00:53
      А это посадке или отмазка от нас?
      NordUral
  25. КОСМОС Вчера, 19:17
    Судя по комментариям, собрались одни детишки, колхозники и егешники. Ага, в такой стране руководимой КГБешником можно миллиард в тайне и без наказанного утащить, наивность на грани глупости, это вам не кошельки у разяв тырить. Эти очень чистые и свободные, внебюджетные деньжки давно пристроены куда надо и вовсю работают.
    КОСМОС
    1. FalconD Сегодня, 00:00
      А ты к кому из описанных себя причисляешь??
      FalconD
      1. NordUral Сегодня, 00:52
        Он не описанный, он из гусиных.
        NordUral
    2. NordUral Сегодня, 00:51
      Щас, так я вам и поверил, дружок, вы наш секретный. А этих, значится, надо не сажать, а выписывать премии и награждать орденами, как и табуретькина, кстати. Это ведь он нашу армию восстановил и перевооружил.
      NordUral
  26. Звездочка Вчера, 19:26
    Надо как раньше, штраф назначать в десятикратном размере от причиненного ущерба в дополнению к срокам. А если типа нет денег распродавать имущество, а остаток зарабатывать ручками на зоне и пока не погасят не выпускать. Интересно много желающих останется воровать если будут знать, что жизни не хватит....
    Звездочка
    1. NordUral Сегодня, 00:49
      Надо, как РАНЬШЕ, к стенке с конфискацией.
      NordUral
  27. groks Вчера, 19:51
    А можно мне взять 1,3 миллиарда, потом вернуть 1,5 миллиона, сесть на 8 лет и выйти через полгода за прекрасное поведение? А если я буду писать стихи во время следствия, то вообще под домашний арест.
    В Кремле всех считают идиотами?
    Вот интересно - а главный обличитель мимо этого всего с закрытыми глазами проходит? Он только про медведевские поместья кино снимает?
    groks
    1. rocket757 Вчера, 20:26
      Вор должен сидеть в тюрьме!
      А если не хочет?
      Не хочет, пускай сидит дома!
      далее драматическая пауза!
      rocket757
    2. NordUral Сегодня, 00:48
      С языка сорвали, я пониже чуток, еще не видя вашей просьбы, примерно такое же написал.
      NordUral
  28. rocket757 Вчера, 20:24
    Ни убавить, не добавить! Не смешно, по крайне мере всей остальной стране.
    Да здравствует наш суд самый, самый ... а какой он самый?
    rocket757
    1. dauria Вчера, 21:02
      Да здравствует наш суд самый, самый ... а какой он самый?


      А какой он суд ? А какой он наш?
      dauria
      1. rocket757 Вчера, 23:53
        Вот что совсем печально, что мы уже не знаем, а какой он НАШ суд!
        rocket757
        1. NordUral Сегодня, 00:46
          Все много хуже, мы уже забыли, что такое - наша власть.
          NordUral
  29. Vard Вчера, 20:25
    Это ещё не все... У нас в Самаре Чекмезова судят... То же изрядно нажился на подряд по космодрому... Ходит на жалость давит... Жена у него ... Глупая женщина.... Муж ещё не сел... А она уже из ночных клубов и заграницы не вылезает...
    Vard
  30. НЕКСУС Вчера, 20:48
    Суд постановил признать Дегтяреву, Дегтярева, Базанкова и Матуева виновными в мошенничестве и легализации доходов, полученных преступным путем. Назначил им: Дегтяревой - 4,5 года и 1 млн рублей штрафа, Дегтяреву - 8 лет и 1,5 млн штрафа, Базанкову - 6 лет и 1 млн штрафа, Матуеву - 5,5 года и 1 млн штрафа, всем - с отбыванием наказания в колонии общего режима.

    "Тебя посодют,а ты воруй"!Хотя маловато дали...там лет по 15 минимум с полной конфискацией положено.
    НЕКСУС
  31. groks Вчера, 20:53
    Любопытно что задолго до событий, некто С.Буркатовский написал книгу "Первая космическая". Хорошая книга, про русских, про американцев, про то, что должно произойти, чтоб мозги от зомбирования прочистились, про наших женщин, которые и в избу и коня и амеровский спецназ. Когда услышал про строительство Восточного, то вспомнил эту книгу, а когда начали говорить про Луну, то стало жутковато. Предсказательная сила искусства однако. Советую прочитать первую страницу - вариант пожалуй рабочий автор предложил.
    groks
  32. Чарик Вчера, 20:59
    а Дима проскочил?
    Чарик
  33. тракторист73 Вчера, 21:04
    АП, Правительство, Дума, СФ все это одна шайка-лейка по присваиванию народных богатств!
    тракторист73
    1. NordUral Сегодня, 00:45
      Не шайка-лейка, а высокоорганизованное ОПГ с более чем полувековой историй. До 91-го были в подполье, а потом развернулись и вылезли на свет божий.
      NordUral
  34. свободный Вчера, 21:06
    Запутинцы ау!
    свободный
  35. naidas Вчера, 21:16
    За 400 миллионов рублей есть ли смысл сидеть от 6 до 8 лет,на свободе если работать 24 часа рабочему столько не заработать.
    naidas
  36. Иван58 Вчера, 22:44
    Эй, Медведев - вот деньги. А если серьёзно это- очередной плевок власти на людей. И , главное, как спросить с этой власти.
    Иван58
  37. Лексус Вчера, 23:26
    Власть казнокрадов и олигархов решила перед выборами нескольких "жертвенных баранов" назначить. Не удивлюсь, если после выборов амнистируют...
    Лексус
    1. NordUral Сегодня, 00:43
      Естественно. А премию им уже выписали, авансом.
      NordUral
  38. NordUral Сегодня, 00:40
    Все они получили сроки от 4,5 до 8 лет колонии, а также дополнительное наказание в виде штрафов, которые явно не покрывают суммы ущерба.

    Хочу знать, где можно украсть миллиард, заплатить четыре миллиона штрафа и получить всего 4 или пять лет. Возмещать ничего чтобы не нужно было, как этим ребятам с Восточного. Кто подскажет - где это еще можно сделать, я туда устроюсь?
    NordUral
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