Анкара удивлена предложением Пентагона направить YPG на борьбу с РПК

Это странное заявление (Мэттиса) всех очень удивило. Ни до этого, ни после, ни у меня на встрече с (помощником президента США по нацбезопасности Гербертом) Макмастером, ни у нашего президента на встрече с (госсекретарем США Рексом) Тиллерсоном такого на повестке не было. И ни от кого из официальных лиц США мы такого предложения не слышали. Вероятно, они сами поняли, что подобное предложение звучит неубедительно, и больше на нем не настаивают

Анкара очень удивилась предложению министра обороны США Джеймса Мэттиса направить силы самообороны сирийских курдов (YPG) на борьбу с запрещенной в Турции Рабочей партией Курдистана (РПК), заявил пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калын в среду.Ранее министр обороны Турции Нуреттин Джаникли заявил, что во время его переговоров с Мэттисом со стороны Вашингтона прозвучало предложение отделить YPG от РПК и заставить YPG бороться против этой партии. Турция считает YPG террористической организацией, связанной с РПК. Отношения Турции и США в связи с этим переживают кризис из-за военной поддержки YPG, оказываемой Вашингтоном.— сказал Калын журналистам в Анкаре.