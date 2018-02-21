01:12 22 февраля

Анкара удивлена предложением Пентагона направить YPG на борьбу с РПК

Анкара очень удивилась предложению министра обороны США Джеймса Мэттиса направить силы самообороны сирийских курдов (YPG) на борьбу с запрещенной в Турции Рабочей партией Курдистана (РПК), заявил пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калын в среду.

Анкара удивлена предложением Пентагона направить YPG на борьбу с РПК


Ранее министр обороны Турции Нуреттин Джаникли заявил, что во время его переговоров с Мэттисом со стороны Вашингтона прозвучало предложение отделить YPG от РПК и заставить YPG бороться против этой партии. Турция считает YPG террористической организацией, связанной с РПК. Отношения Турции и США в связи с этим переживают кризис из-за военной поддержки YPG, оказываемой Вашингтоном.


Это странное заявление (Мэттиса) всех очень удивило. Ни до этого, ни после, ни у меня на встрече с (помощником президента США по нацбезопасности Гербертом) Макмастером, ни у нашего президента на встрече с (госсекретарем США Рексом) Тиллерсоном такого на повестке не было. И ни от кого из официальных лиц США мы такого предложения не слышали. Вероятно, они сами поняли, что подобное предложение звучит неубедительно, и больше на нем не настаивают
— сказал Калын журналистам в Анкаре.





Использованы фотографии: http://www.ozgur-gundem.com/
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Комментарии 53

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  1. dm_Россия Вчера, 17:23
    предложением Пентагона направить YPG на борьбу с РПК

    и весь морфлот полосатых к берегам Белоруссии
    dm_Россия
    1. 210окв Вчера, 17:30
      Удивятся ещё больше.Когда кинут и тех и других...
      Цитата: dm_Россия
      предложением Пентагона направить YPG на борьбу с РПК

      и весь морфлот полосатых к берегам Белоруссии
      210окв
      1. Андрей К Вчера, 17:35
        Цитата: 210окв
        ...Удивятся ещё больше.Когда кинут и тех и других...

        Курды из YPG и РПК знают, что они уже враги? laughing
        Мэттис в политику полез - хана всем wassat
        Андрей К
        1. Татьяна Вчера, 17:39
          Странно, что Турцию удивило предложение Пентагона направить YPG на борьбу с РПК!
          Турция за своей политической игрой с США на БВ главных шулеров в переговорах не замечает!
          Кстати, я уже писала в своих комментариях о тонкостях образования "независимого" Кудистана на БВ. И данная публикация эти тонкости подтверждает. А именно.

          По планам Запада Курдистан должен быть создан на территориях Сирии, Ирака, Турции и Ирана. При этом Курдистан будет всем своим образованием обязан США, и поэтому он будет сильным рычагом влияния на весь регион в помощь США и Израилю.
          При этом Курдское государство по определению будет не только антиарабским, но и антитурецким, и антииранским. Кроме того, возникнув в настоящее время на пепелище Ирака и Сирии, на границах шиитского Ирана и суннитской Турции, к которым Курдистан будет обязательно выдвигать территориальные претензии в союзе с Израилем и США, он ещё и надолго ввергнет регион в новый кошмар войн, террора, нестабильности.
          Т.е. с точки зрения региональной логики Курдистан можно было бы сравнить не столько с балканским Косовом, сколько с Израилем в первый период его существования.
          При этом следует учитывать, что сами курды отнюдь не едины. А это значит, что и для самих курдов уготован сценарий непрекращающейся внутренней распри, борьбы за власть и ресурсы, периодических вспышек гражданской войны. Всё это уже имело и имеет место в Палестине, Ливане времен гражданских войн.
          Подобно рожденной на Майдане сегодняшней Украине, рожденный в войне завтрашний Курдистан станет сильнейшим источником нестабильности и конфликтов на границах нескольких цивилизаций: арабской, турецкой, иранской и в то же время в сердце исламского мира и региона БВ, как его видят и понимают в США.

          Выгоду от всего этого на БВ получат именно Израиль и США.
          Татьяна
          1. cniza Вчера, 18:30
            Курды из YPG и РПК знают, что они уже враги?


            США этим никогда не заморачивалось , они же спланировали , значит так и будет. laughing
            cniza
          2. avt Вчера, 20:37
            Цитата: Татьяна
            Странно, что Турцию удивило предложение Пентагона направить YPG на борьбу с РПК!

            Турки просто Черчилля не читали
            Американцы всегда находят единственно верное решение. После того, как перепробуют все
            avt
          3. Geisenberg Вчера, 21:35
            Цитата: Татьяна
            По планам Запада Курдистан должен быть создан на территориях Сирии, Ирака, Турции и Ирана.


            Успокойся. Не будет этого.
            Geisenberg
        2. 79807420129 Вчера, 17:39
          Цитата: Андрей К
          Мэттис в политику полез - хана всем

          Тут не хана Андрей, hi тут у бешеной собачонки похоже шифер потек, не от большого ума делаются такие заявления hi
          79807420129
          1. Андрей К Вчера, 17:49
            Цитата: 79807420129
            ...тут у бешеной собачонки похоже шифер потек, не от большого ума делаются такие заявления...

            Влад hi
            Да из "Пса" дипломат и переговорщик, как из меня балерина lol
            Прибежал с канистрой на пожар laughing
            До этого додуматься, надо умудриться - турок учить, как курдов лбами столкнуть wassat
            Андрей К
            1. cniza Вчера, 18:31
              Они же "исключительные" всех учат. hi
              cniza
              1. Андрей К Вчера, 18:52
                Цитата: cniza
                ...Они же "исключительные" всех учат...

                Виктор hi
                Турки, наверное, в аххх.. каком смущении, от советчиков из-за моря-окиянаlaughing
                Андрей К
            2. bouncyhunter Вчера, 18:50
              Всем привет , друзья мои ! hi
              Цитата: Андрей К
              Да из "Пса" дипломат и переговорщик, как из меня балерина

              Мне тут вот подумалось :
              Разговор Мэттиса и Трампа :
              - Мистер Мэттис , я выделяю вам ещё 200 млрд долларов на ваши изыски . И только попробуйте их разворовать !!!
              - Попробуем , мистер Трамп , обязательно попробуем ...
              wassat
              bouncyhunter
              1. cniza Вчера, 20:36
                Приветствую Паша ! hi , он и будут продолжать поддерживать напряженность , что бы было что воровать. lol
                cniza
                1. bouncyhunter Вчера, 20:41
                  Витя , добрый вечер ! hi Крадуны всегда найдут как себя обеспечить . Даже в тюрьме . yes
                  bouncyhunter
                  1. cniza Вчера, 21:24
                    Вот и я говорю , что наши младенцы по сравнению с их объёмами воровства.
                    cniza
                    1. bouncyhunter Вчера, 21:26
                      Не удивительно что чинуши всех мастей своих деток на Запад учиться отправляют . wink
                      bouncyhunter
                      1. cniza Вчера, 21:27
                        Вот - вот учиться воровству. laughing
                        cniza
                2. bouncyhunter Вчера, 21:29
                  Цитата: cniza
                  Вот - вот учиться воровству. laughing

                  Ну , не мне тебе рассказывать по поводу опыта в бандитском ремесле у всяких-разных наглосаксов . yes
                  bouncyhunter
                  1. cniza Вчера, 21:36
                    Наши то включают свою соображаловку , что полосатым и не снилось.
                    cniza
            3. 79807420129 Вчера, 19:02
              Цитата: Андрей К
              До этого додуматься, надо умудриться - турок учить, как курдов лбами столкнуть

              Так балбес думает что раз удалось хохлам промыть иозги и купить за печеньки, что бы лаяли и гадили нам, то мечтает что бы и курдов стравить.
              79807420129
        3. Geisenberg Вчера, 21:33
          Цитата: Андрей К
          Цитата: 210окв
          ...Удивятся ещё больше.Когда кинут и тех и других...

          Курды из YPG и РПК знают, что они уже враги? laughing
          Мэттис в политику полез - хана всем wassat


          А что ? Нормальная идея ))) пусть курды убивают курдов )))
          Geisenberg
      2. Комментарий был удален.
      3. Sefevi Вчера, 17:52
        Тем временем сегодня над Африном нелётная погода. Турецкая авиация бездействует, но зато САУ "Фыртына" с утра бомбят позиции курдов. Кстати, эти САУ, созданные на базе корейской К9 прекрасно зарекомендовали себя. Сегодня турки заняли ещё 2 села.
        Sefevi
    2. Гигант мысли Вчера, 17:30
      Это примерно так, как на борьбу с пьянством послать алкоголиков, эффект от предложения Мэттиса будет таким же.
      Гигант мысли
      1. СРЦ П-15 Вчера, 17:36
        Анкара очень удивилась предложению министра обороны США Джеймса Мэттиса направить силы самообороны сирийских курдов (YPG) на борьбу с запрещенной в Турции Рабочей партией Курдистана (РПК)

        А чего тут удивляться: США хотят, чтобы сирийские курды объединились с Рабочей партией Курдистана! Это стопроцентно и произойдёт, если турки их послушаются. Но турки не настолько глупы, чтобы вестись на такой развод.
        СРЦ П-15
      2. zadorin1974 Вчера, 17:46
        Гигант мысли .Пчелы против меда!!!!Ура!!!Даже турков от матрасов вынесло.А что,в белый дом без проблем у психиатора уже не принимают на работу?Надо наверное туркам рассказать стишок про асфальт и лыжи,уже наверное без переводчика поймут смысл.
        zadorin1974
      3. APASUS Вчера, 18:43
        Цитата: Гигант мысли
        Это примерно так, как на борьбу с пьянством послать алкоголиков, эффект от предложения Мэттиса будет таким же.

        Вы скорее не правы.Нет яростнее противника алкоголя,чем бывшие алкоголики.У меня в подъезде живет .
        А вот с курдами,похоже американцы хотят прокрутить обычный фокус с обещанием. Украинцев удалось натравить друг на друга , а почему тут не возможно?
        APASUS
        1. Yeraz Вчера, 19:26
          Цитата: APASUS
          Украинцев удалось натравить друг на друга

          потому,что YPG и ПКК это,как ДНР и ЛНР.Представьте,что Порошенко такое предложил бы БРЕД.
          Вот если бы они предложили Пешмерга против ПКК-это другой разговор,тут хоть что-то можно было обсудить.
          Yeraz
          1. APASUS Вчера, 19:29
            Цитата: Yeraz
            потому,что YPG и ПКК это,как ДНР и ЛНР.Представьте,что Порошенко такое предложил бы БРЕД

            Если ли бы курды были сплоченны в своих желаниях и придерживались,все одной цели,то Курдистан уже был бы построен и без американцев. Курды не однородны и это пожалуй главная их проблема
            APASUS
    3. предки с Дона Вчера, 17:38
      Курдская тема станет новым поводом для разжигания конфликта в Сирии, просто США не может жить дружно.
      предки с Дона
    4. сибиралт Вчера, 18:09
      Если с курдами сам Эрдоган разобраться не может, то куда лезут американцы? belay Курды давно уж не представляют какого-либо единства кроме историко - этнического. Тут из Украины бесполезно лепить подобие государства, а там и тем паче. Язык похожий, но племен тысячи, и каждое считает себя главным. lol
      сибиралт
    5. Маз Вчера, 21:03
      Главное, что нас не кинут. Без нас Эрдогану каюк. Вот султан и крутится во все стороны. Чтоб и рыбку съесть на север Сирии присесть
      Маз
  2. Rusland Вчера, 17:25
    Тролят турок, турки в трансе, клин выбить клином не в их понимании.
    Rusland
    1. Ратник с пулеметом Вчера, 17:30
      клин то в итоге один,только разговор о двух его гранях,поэтому турки в трансе от этого бреда,потому как предложивший это либо сам передурок,либо считает такими турок))
      Ратник с пулеметом
  3. Mavrikiy Вчера, 17:25
    Анкара удивлена предложением Пентагона направить YPG на борьбу с РПК

    А мне понравилось.
    "Это так феерично!" (Не может быть)
    Mavrikiy
    1. Микадо Вчера, 17:43
      А мне понравилось.

      мне тоже.. хотя, несмотря на идиотизм, чем-то и напомнило Пикуля, "Каждому свое":
      "Наполеон велел германским вассалам из Рейнского союза поставить для французской армии сто тысяч штыков. (перед сражением с австрийцами - прим. Микадо)
      – Я посмотрю, как немцы станут волтузить немцев..."
      и таки да, у него получилось! request
      Микадо
      1. Mavrikiy Вчера, 17:51
        Так мой пост был о бреде. США сегодня, это очень далеко не Франция Наполеона. Ну мордашку... feel
        Mavrikiy
        1. Микадо Вчера, 17:57
          Так мой пост был о бреде.

          да это понятно, что "псаки" у их, похоже, на все уровни проникли. drinks
          Микадо
  4. rruvim Вчера, 17:55
    YPG конечно может "помутузить" РПК, или те первых. Расслоение у Курдов огромное, и по кланово-партийному признаку, и по социальному. Только это будет "курам на смех" - ничего серьёзного. Просто у Янки в голове одно: "разделяй и властвуй !". Натравить собратьев друг на друга, это их конёк! Мы по Окраине уже знаем. Другое дело, что Эрдогану ни те, ни другие не нужны...
    rruvim
  5. mavrus Вчера, 17:58
    Цитата: zadorin1974
    Гигант мысли .Пчелы против меда!!!!Ура!!!Даже турков от матрасов вынесло.А что,в белый дом без проблем у психиатора уже не принимают на работу?Надо наверное туркам рассказать стишок про асфальт и лыжи,уже наверное без переводчика поймут смысл.

    Улыбнуло... Но для начала надо бы туркам объяснить, что вообще такое "лыжи".
    mavrus
  6. Pacifist Вчера, 18:09
    laughing fool Перевожу с американского дебильного на нормальный: Курды, убейтесь ап стену bully
    Pacifist
  7. Kurare Вчера, 18:31
    Показывает просто то, что и до этого было всем нормальным прекрасно известно и понятно: штаты, особенно вояки, вообще ничего не понимают как устроен Ближной Восток.
    Как ни прискорбно, курдов просто-напросто подставили и поимели. А у турков наверное случилась истерика от такого невежества.
    Kurare
  8. FalconD Вчера, 18:42
    А Мэттис не уточнил на чьей стороне будет США???
    FalconD
  9. Симон Вчера, 18:44
    Ну только с американцами у турков начались доброжелательные отношения, так американцы уже стали туркам навязывать "доброжелательные" указания. Сразу видна имперская американская политика. А как только турки будут не нужны американцам, то бросят их.
    Симон
  10. Alex-a832 Вчера, 19:21
    США не в курсе реальных дел, они стараются реальность под свою извращенную фантазию подгонять. Оне же "исключительные", богам подобные... Тьфу... Дегенераты
    Alex-a832
    1. rocket757 Вчера, 19:50
      Идея кажется очень странная, эт если мягко выражаться!
      Ни-чё не понял, потому как всё эт кажется невозможным ... мож мы реально чего то не знаем?
      Будем посмотреть ...... интересно всё таки!
      rocket757
      1. Alex-a832 Вчера, 21:28
        Я, не сказать, что специально наблюдаю, но это бросается в глаза: у амеров в высших эшелонах власти полно народа, которые аналитикой заняты на уровне детского сада. Забыли, как конкуренцию с СССР держать, а многие учились работать уже после распада Союза, то есть вообще без достойного противника. Про посмотреть - обязательно будем. Такое шоу абсурда где ещё увидишь? Не было бы крови вокруг этого абсурда, можно было бы от души посмеяться...
        Alex-a832
        1. Alex-a832 Вчера, 21:32
          P.S.: не помню, чтобы курды были склонны друг друга жрать.
          Alex-a832
          1. rocket757 Вчера, 23:58
            Есть трения конечно, но против общего врага как не сплотится?
            rocket757
  11. Proton Вчера, 19:39
    Это еще раз говорит о том,что американцы просто тупые, laughing ну как иран и ирак,а какая разница
    Proton
  12. мерцание Вчера, 20:10
    ...со стороны Вашингтона прозвучало предложение отделить YPG от РПК и заставить YPG бороться против этой партии.
    Шах и мат от Мэттиса, озадачил он турок. Смог ли же американцы создать из украинцев свидомых антимоскалей, стравить суннитов с шиитами, за деньги Каддафи свергнуть самого Каддафи итд итп.
    мерцание
  13. Berkut24 Вчера, 20:52
    Брат на брата - любимый приём америкосов.
    Berkut24
  14. maw Вчера, 21:23
    Это как? Пожар бензином тушить?
    maw
  15. Лексус Вчера, 23:21
    направить YPG на борьбу с РПК

    Звучит словно
    Пчёлы против мёда (выражение)
    Лексус
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