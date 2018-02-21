Армия Индии заказала полторы сотни БМП Sarath (БМП-2)
Индийская армия рассчитывает получить в ближайшее время полторы сотни боевых машин пехоты. Как сообщает портал armyrecognition.com, Совет по военному обеспечению обороны Индии (Defence Acquisition Council, DAC) одобрил выделение 9,2 млрд рупий ($150 млн) на закупку БМП Sarath.
Машина Sarath (лицензионная копия советской БМП-2) производится на индийском предприятии Ordnance Factory Board. На настоящее время вооружённые силы Индии имеют в своём составе около 980 Sarath в модификации БМП (БМП-2) и 125 командных пунктов на базе этой машины (БПМ-2К).
В Минобороны Индии указывают, что новая закупка является продолжением программы модернизации имеющихся на вооружении машин Sarath. Всего будет закуплено 149 единиц в боевой и командной модификациях. В дальнейшем объём закупки может быть увеличен, поскольку армия оценивает свои потребности в 362 машины Sarath.
Индийские БМП Sarath получат новые двигатели мощностью 380 л. с. (вместо 285-сильных силовых установок), управляемые противотанковые ракеты третьего поколения, новые системы управления огнём и панорамные прицелы (в том числе ночного видения), передает "Warspot".
Машина Sarath (лицензионная копия советской БМП-2) производится на индийском предприятии Ordnance Factory Board. На настоящее время вооружённые силы Индии имеют в своём составе около 980 Sarath в модификации БМП (БМП-2) и 125 командных пунктов на базе этой машины (БПМ-2К).
В Минобороны Индии указывают, что новая закупка является продолжением программы модернизации имеющихся на вооружении машин Sarath. Всего будет закуплено 149 единиц в боевой и командной модификациях. В дальнейшем объём закупки может быть увеличен, поскольку армия оценивает свои потребности в 362 машины Sarath.
Индийские БМП Sarath получат новые двигатели мощностью 380 л. с. (вместо 285-сильных силовых установок), управляемые противотанковые ракеты третьего поколения, новые системы управления огнём и панорамные прицелы (в том числе ночного видения), передает "Warspot".
Использованы фотографии: defensenews.com
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