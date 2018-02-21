01:10 22 февраля

Армия Индии заказала полторы сотни БМП Sarath (БМП-2)

Индийская армия рассчитывает получить в ближайшее время полторы сотни боевых машин пехоты. Как сообщает портал armyrecognition.com, Совет по военному обеспечению обороны Индии (Defence Acquisition Council, DAC) одобрил выделение 9,2 млрд рупий ($150 млн) на закупку БМП Sarath.

Армия Индии заказала полторы сотни БМП Sarath (БМП-2)


Машина Sarath (лицензионная копия советской БМП-2) производится на индийском предприятии Ordnance Factory Board. На настоящее время вооружённые силы Индии имеют в своём составе около 980 Sarath в модификации БМП (БМП-2) и 125 командных пунктов на базе этой машины (БПМ-2К).


В Минобороны Индии указывают, что новая закупка является продолжением программы модернизации имеющихся на вооружении машин Sarath. Всего будет закуплено 149 единиц в боевой и командной модификациях. В дальнейшем объём закупки может быть увеличен, поскольку армия оценивает свои потребности в 362 машины Sarath.

Индийские БМП Sarath получат новые двигатели мощностью 380 л. с. (вместо 285-сильных силовых установок), управляемые противотанковые ракеты третьего поколения, новые системы управления огнём и панорамные прицелы (в том числе ночного видения), передает "Warspot".

Использованы фотографии: defensenews.com
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Комментарии 15

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  1. APASUS Вчера, 18:32
    Индия погрязла в постоянных скандалах с объявленными тендерами на перевооружение страны.Вот по этому сразу решили нового ничего не закупать ?
    APASUS
    1. Симон Вчера, 18:37
      Главное, пускай у нас закупает, а не где нибудь на стороне! wink
      Симон
      1. seos Вчера, 18:45
        Сказано же, что у себя закупают ..
        seos
        1. Симон Вчера, 18:47
          Время покажет, у кого лучше закупать!
          Симон
    2. bouncyhunter Вчера, 18:52
      Цитата: APASUS
      Вот по этому сразу решили нового ничего не закупать ?

      По БМП-2 уже научились не косячить ? wink
      bouncyhunter
      1. san4es Вчера, 18:59
        Цитата: bouncyhunter
        ...По БМП-2 уже научились не косячить ? wink

        ...Ага.Вместо маршрутки гоняют bully
        san4es
        1. bouncyhunter Вчера, 19:01
          Саня , а проезд в такой маршрутке не в курсе скоко тянет в ихних рупиях ??? wassat
          bouncyhunter
      2. APASUS Вчера, 19:02
        Цитата: bouncyhunter
        По БМП-2 уже научились не косячить ?

        Самое парадоксальное,что индусы сами признают их проблемы с качеством и все равно купят у себя самих Но больше всего поражает, что разговор о повышении качества местной сборки даже не идет.
        Конечно с другой стороны их можно понять,у них населения столько что можно не волноваться и посылать в бой на слонах.................................
        APASUS
        1. bouncyhunter Вчера, 19:04
          Цитата: APASUS
          Конечно с другой стороны их можно понять,у них населения столько что можно не волноваться и посылать в бой на слонах...

          Ну это же не означает что они своих БМП-2 наштампуют по количеству всадников . А вообще , может станут смотреть на своего "друга" Китай ? yes
          bouncyhunter
        2. Кент0001 Вчера, 19:40
          ...так ведь слонов-то жалко.
          Кент0001
  2. Mavrikiy Вчера, 19:04
    Армия Индии заказала полторы сотни БМП Sarath (БМП-2)

    Они всегда восхищают. Лучшего определения как ковырялки, не найти.
    Имея Огромные проблемы во внешней политике, в техническом комплектовании ВС, в выборе союзников, развитии ВПК, упорно клепают "армию образцов". В головке у них, никак не может поместится простая мысль: выбор и внедрение в свои ВС лучших образцов оружия от разных производителей ( в смысле стран, читай школ) приведет к краху индийских ВС.
    Именно противоречие школ и приведет к закономерному финалу. Абсолютно противоположные требования к ОРУЖИЮ.Если наш калаш должен работать от -50 до +50, а для Индии в Гималаях это принципиально, то ..... пусть кто еще рискнет.
    100 БМП это не смешно, это грустно, что после 50 лет топтания на месте, там и стоят. Пингвины?
    Mavrikiy
    1. seos Вчера, 21:35
      Непонято что вы имеете в виду .... они скупают технологии и перенимают технологические решения, локализуют производство ... своей школы построения бронетехники у них нет... с наукой и образованием все плохо... вот и пытаются освоить чужие технологии... и в принципе у них получается...КР Брамос, истребитель Таджес, танк Аджун - какие то результаты есть...
      Другой путь сложнее и длиннее ... строить образование и науку с нуля и заниматься разработкой... для них не вариант, т.к времени им не хватит...
      seos
  3. Proton Вчера, 19:37
    А я че то не понял,бмп наша,а роялити где за етот саракхш-масракш angry laughing а то привыкли тюрбаны за счет нас себе подстилку подстилать
    Proton
  4. ротмистр Вчера, 19:55
    Мы всех порвем, всех победим, мы самые умные и самые толковые. Мы все умеем и всех имеем. Всех закидаем шапками и научим жить. У нас все самое лучшее, самое практичное и самое современное. У нас единственная страна, где нет коррупции, нет межнациональных трений, нет межконфессиональных разборок. Все должны учиться у нас , как жить.
    ротмистр
  5. Маз Вчера, 21:00
    Двойка себя еще в афгане показала. Пусть берут. Хорошая машинка. Надежная и лупит добротно. Ей бы боекомплект побольше и гранатомет на крышу
    Маз
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