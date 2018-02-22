Виктор Орбан снова пытается изгнать Джорджа Сороса из страны

В воскресенье, 18 февраля, когда православные христиане отмечали Прощёное воскресенье, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выступал с ежегодным обращением к стране. По традиции его речь была сугубо политической, однако венгерский премьер не обошёл вниманием и нравственные ценности нации. «Христианство – последняя надежда Европы», – заявил Орбан. Так он отреагировал на стремительный рост мусульманского населения, вызванный бесконтрольной миграцией.Против неё Виктор Орбан выступает давно и последовательно. Он даже вошёл в конфликт с Брюсселем, отказавшись размещать по европейским квотам беженцев в Венгрии. Теперь Орбан снова критикует еврочиновников. По его мнению, миграционная политика Евросоюза постепенно ведёт к преобладанию мусульманского населения в крупных европейских городах.«Европа даже не заметит, что стала жертвой вторжения», – сделал премьер пугающий вывод и предложил своё решение на национальном уровне. Он пригрозил закрыть неправительственные некоммерческие организации (НПО), которые обеспечивают защиту прав претендентов на политическое убежище в Венгрии или просто беженцев.«Если они (НПО – ред.) не прекратят свою опасную деятельность, мы просто выставим их из страны, какими бы влиятельными или богатыми они ни были», – заявил Орбан. Этот пассаж в речи премьера заинтересовал экспертов больше всего. Дело в том, что за «влиятельными и богатыми» НПО явно просматривается фигура американского миллиардера Джорджа Сороса. С ним у Орбана давние счёты.Выходец из Венгрии Джордж Сорос (Дьордь Шорош) своё состояние (в прошлом году Forbes оценивал его в 25 млрд. долларов) сколотил на трейдерской деятельности и финансовых спекуляциях. Некую респектабельность Сорос заработал созданием сети благотворительных организаций, объединённых под брендом «Фонд Сороса», и финансовой поддержкой последователей так называемого «глобального неограниченного капитализма».Этим занимается созданный Соросом фонд «Открытое общество». В Венгрию он зашёл в конце восьмидесятых годов прошлого века. Фонд отметился открытой поддержкой тогдашних диссидентов и, по собственному утверждению Сороса, сделал немало «для разрушения социалистического режима в этой стране».Со временем структуры Сороса разрослись в многочисленные НПО, а в Будапеште появился Центрально-Европейский университет (ЦЕУ), основанный Джорджем Соросом. Он же и возглавил Совет университета. Первоначально кампусы этого учебного заведения расположились также в Праге и Варшаве.Однако власти Чехии быстро почувствовали, что ЦЕУ претендует не просто на подготовку современных специалистов, а пытается влиять на формирование элиты стран аккредитации. Сороса, что называется, попросили с вещами на выход. Так университет получил преимущественно венгерскую прописку.Здесь обучаются 1500 студентов из ста стран мира, но главным смыслом деятельности ЦЕУ в Будапеште стало создание в Венгрии «открытого общества». Это не понравилось Виктору Орбану, когда в 2010 году возглавляемый им правоконсервативный Венгерский гражданский союз пришёл к власти.Кстати, Орбан тоже выпестован заокеанским миллиардером. В начале своей политической карьеры он обучался на стипендии Фонда Сороса. Теперь между Виктором Орбаном и его бывшим покровителем идёт открытая война. Случилась она из-за укрепления национальной ориентации венгерского премьера и его Гражданского союза.Виктор Орбан стал убеждать венгров, что «национальные и коллективные интересы» имеют приоритет перед либеральными и индивидуалистскими идеями, которые «насаждает вредный американский финансовый спекулянт». Политика венгерского премьера вошла в клинч с задачами «Открытого общества». Сорос стал искать способ, как отстранить от власти Орбана. Орбан – как убрать из Венгрии Сороса.Прошлой весной венгерскому премьеру удалось провести через парламент поправки в закон об образовании. Они запрещали деятельность в Венгрии «любого иностранного вуза, не имеющего учебной структуры в его родной стране». Удар был направлен против Центрально-Европейского университета Сороса.ЦЕУ хоть и считается американским вузом, но не имеет своей учебной базы в США. Казалось, Орбан одержал победу над Соросом. Однако за американца активно вступились власти в Брюсселе. С Виктором Орбаном провели полезную воспитательную беседу, после которой венгерский премьер сдался и снял ограничения с университета Сороса.Теперь Орбан заходит на свою новую попытку по изгнанию Сороса из Венгрии. На этот раз он атакует НПО американского миллиардера. В прошлом году их уже ограничивали в правах. Летом парламент Венгрии подавляющим большинством голосов принял закон, позволяющий усилить контроль государства за неправительственными организациями, финансируемыми из-за рубежа.Под новый закон подпали НПО, ежегодно получающие из-за рубежа более 24 тысяч евро. Их обязали ежегодно представлять список важнейших иностранных спонсоров. Но главное – НПО должны были регистрироваться в качестве «организаций, получающих выгоду от иностранного финансирования».Невыполнение этих требований влекло за собой закрытие организации. Новый закон резко осудили в Евросоюзе и ООН. Больше того, в декабре Еврокомиссия подала на Венгрию в Европейский суд. В исковом заявлении Будапешт обвинили «в нарушении европейских норм о свободном перемещении капиталов, которые распространяются и на пожертвования».По итогам разбирательства суд может наложить на Венгрию штраф и даже обязать её внести изменения в законодательство. Как будет развиваться эта ситуация дальше, эксперты не рискуют предсказывать. Ведь многое будет зависеть от настойчивости венгерской власти. Нередко её публичные заявления отличаются от практической политики, согласованной в кабинетах Брюсселя.Примером тому – история с квотами на беженцев. Как сообщила немецкая Deutsche Welle, совсем недавно заместитель министра иностранных дел Венгрии проговорился, что на самом деле Будапешт «тайно» принял 1300 беженцев. Эта цифра примерно соответствует той квоте на беженцев, которую громко и публично оспаривают венгерские власти.Тем временем, уже во вторник, 20 февраля, в ответ на выступление Виктора Орбана парламент начал рассматривать законопроект, который в Венгрии уже назвали «Остановить Сороса». В нём три основных положения. Во-первых, все НПО, «способствующие в какой-либо форме нелегальной миграции», должны проходить специальную регистрацию и подробно отчитываться о своей деятельности. За нарушение этих требований НПО собираются штрафовать или даже закрывать.Во-вторых, НПО, более чем наполовину финансируемые из-за рубежа, обяжут платить 25-процентный штрафной налог на все денежные поступления. Наконец, в-третьих, гражданам Венгрии, заподозренным в «содействии нелегальной миграции», могут запретить приближаться ближе, чем на 8 километров к внешней границе Евросоюза, проходящей в Венгрии.К иностранцам власти отнесутся ещё более сурово. При подобных подозрениях им просто откажут во въезде в Венгрию. В соответствии с законопроектом, поддержка мигрантов неправительственными организациями может осуществляться только с разрешения МВД страны. В противном случае НПО оштрафуют или распустят.Эксперты не питают иллюзий. Новые инициативы Виктора Орбана и его партии не поддержит ЕС. Скорее всего, новый законопроект вызовет больше споров, чем практического применения. Потому что позиции Джорджа Сороса достаточно сильны в Европе, и переломить их непросто. В свете этого третья попытка Виктора Орбана «Остановить Сороса» – больше ориентирована на предвыборные задачи.В апреле в Венгрии пройдут парламентские выборы. Нынешнее обращение лидера правящей венгерской партии к национальным и даже христианским ценностям должно обеспечить Орбану и его однопартийцам устойчивую электоральную поддержку. Прежде всего, на это нацелена сегодня новая законодательная инициатива венгерского премьера.