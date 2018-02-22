В поисках программ кандидатов в президенты России

В школах необходимо перестать ставить «двойки» ученикам и не исключать их за неуспеваемость, чтобы не травмировать психику?

Дебаты между кандидатами перевести из прямого эфира в трансляцию в записи.

Надо разгрузить исторический центр столицы!

Я наведу порядок и добьюсь, чтобы у каждой семьи был доход, достаточный для жизни, а не выживания. Моя главная цель — благополучие всех граждан, экономический подъём и рост населения. А гарантия этого — работа, своя квартира, бесплатное здравоохранение.

Восстановить величие России. Вернуть под русские знамена все утерянные территории. Мирно, без войн — через референдумы!

Списать пенсионерам и социально нуждающимся гражданам долги по квартплате, за электричество и газ.

Новая индустриализация, модернизация экономики и её вывод на инновационные рельсы.