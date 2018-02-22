13:21 22 февраля

В поисках программ кандидатов в президенты России

Предвыборная кампания вступила в фазу агитации кандидатов. Люди из списка, которые окажутся в итоговом бюллетене, должны представить избирателю не просто своё лицо, а ещё и озвучить то основное, что содержится в их программах. Агитация де-юре идёт уже несколько дней, а ловишь себя на мысли о том, что понятия не имеешь о конкретных программах конкретных кандидатов.

В поисках программ кандидатов в президенты России


Ситуация напоминает известный вузовский принцип, когда первокурснику знающие старшие товарищи разъясняют, что сначала ты работаешь на зачётку, потом зачётка работает на тебя. Часть кандидатского состава, видимо, решила, что электорату предъявлять какие-то пункты какой-то там программы совсем ни к чему, а лучше просто «светануть» своей медийностью и, как сейчас модно говорить, бэкграундом, чтобы избиратели пришли на участки и поставили галочку «там, где надо».


В ряде случаев программы (причём часто партийные программы, а не конкретный план действий человека, который претендует на президентство) вывешены на сайтах кандидатов, однако посещаемость этих сайтов такова, что можно констатировать факт: ознакомятся с перечнем инициатив кандидата не более 0,1% от общего числа избирателей. То есть ставка делается всё-таки на «медийность» и на то, что уже имеется в «зачётке»... А что в ней имеется у отдельных кандидатов – отдельный вопрос...

Что избирателями предлагает первый из зарегистрированных кандидатов Владимир Жириновский? Если ознакомиться с недавними предвыборными лозунгами Владимира Вольфовича, то можно подумать, что кандидат завис где-то между 1996 и 2008 годами. Принципиально – всё то же самое. Лозунги – красивые, яркие, сочные, но, как бы это точнее выразить, не совсем о том, что по-настоящему было бы достойно обсуждения.

Несколько примеров:
В школах необходимо перестать ставить «двойки» ученикам и не исключать их за неуспеваемость, чтобы не травмировать психику?

Это в качестве комментария к случаям расстрелов в школах США и России.

Видимо, Владимир Вольфович отдалился от реалий современного образования, в которых действует либеральный принцип: «Учитель, если ты ставишь двойку, то ты ставишь её себе». Либеральный принцип в том, что все у нас, понимаешь, Ньютоны и Лобачевские, Васнецовы и Шолоховы, а учителя по чём зря зарывают в землю эти недюжинные таланты самим желанием влепить «неуд» за урок... В общем, в том, что отдельные отморозки, нанюхавшись Пи-Пи-Пи («запикано», ибо Роскомнадзор бдит за СМИ), хватаются за травматы, тесаки и топоры и идут убивать своих сверстников, виноваты, судя по представленной логике кандидата, опять учителя...

Ещё лозунг:
Дебаты между кандидатами перевести из прямого эфира в трансляцию в записи.


Без комментариев... И ещё крутить по три раза в сутки?

Другой лозунг:
Надо разгрузить исторический центр столицы!


А кто мешает-то? Человек ставит рекорд по числу регистраций в качестве кандидата, находясь больше четверти века в парламенте, а разгрузить никак не разгрузит. Может, для начала попробовать убрать лишний мигалки и спецсигналы для «особенно спешащих»?..

Ну, и о программе. Вот её квинтэссенция:
Я наведу порядок и добьюсь, чтобы у каждой семьи был доход, достаточный для жизни, а не выживания. Моя главная цель — благополучие всех граждан, экономический подъём и рост населения. А гарантия этого — работа, своя квартира, бесплатное здравоохранение.


Пара выдержек:
Восстановить величие России. Вернуть под русские знамена все утерянные территории. Мирно, без войн — через референдумы!

Референдум на Аляске тоже будет?..

Списать пенсионерам и социально нуждающимся гражданам долги по квартплате, за электричество и газ.


А работа в Думе этого сделать тоже не позволяет? Кто мешал всего этого добиваться на посту одного из важнейших органов государственной власти – законодательного? Или в стране только президент отвечает за доходы граждан, бесплатное здравоохранение и обеспечение пенсионеров?

Что другой кандидат с тем же именем? Тоже интересная ситуация. Тоже «зачётка работает». Даже в эфирах федеральных СМИ о программе кандидата Владимира Путина говорить как-то не принято. В эфирах – традиционно: либо сам кандидат в качестве президента, либо доверенные лица, принимающие жалобы рядовых россиян и обещающие, что после рассмотрения обращений точно отремонтируют крышу в доме, разгребут свалку за городом и высадят каштаны на центральной аллее. Может быть, не принято говорить о программе, исходя из того, что пока не всё заладилось с программой предыдущей, особенно в сфере экономики – например, с миллионами (вроде 25-ю) новых высокотехнологичных рабочих мест. А может быть это секретная информация, чтобы не догадалась пятая колонна...

Работает сайт кандидата в президенты Владимира Путина, но даже на сайте программа действий в случае избрания и вовсе не обнаруживается. О том, как доверенные лица праздновали Масленицу, есть; о том, что японские журналисты познакомились с волонтёрами штаба кандидата – тоже есть; есть и о том, что у ЦИК РФ нет претензий к собранным подписям. А программы нет. Это менее чем за месяц до голосования.

Кандидат из тройки лидеров президентского рейтинга – Павел Грудинин. Любой человек, интересующийся ходом избирательной кампании, теперь первым делом должен вспомнить две главные догмы: Грудинин не предоставил справку о закрытии швейцарских счетов и Грудинин пачками обманывал жителей совхоза им.Ленина. Судя по всему, кампания кандидата строится именно на этих «догматах», как бы чего не вышло... И тот факт, как в таком случае ЦИК регистрировал Грудинина при наличии «незакрытых счетов» и то ли реальных, то ли липовых исков обманутых совхозников, не совсем понятен.

А что с программой?

На сайте она есть. Вот только выглядит калькой со всего того, что в последние годы представляет КПРФ. Хотя, почему калькой? Это именно те самые 20 шагов, которыми КПРФ уже годами идёт, но так получается, что при интенсивной ходьбе остаётся на месте – тёплом месте в Государственной Думе. Выглядит, как и у Владимира Вольфовича, красиво, сочно, ёмко, но тоже с налётом популизма будь здоров.

Например, пункт 2. Восстановление экономического суверенитета России. Те триллионы рублей, что хранятся в банках и долговых обязательствах США, мы сделаем капиталовложениями в производство, науку и образование.

Да кто ж против? В науку – пожалуйста, в образование – тоже.

но есть один вопрос: а США об этом знают?.. А если узнают, то другой вопрос: через сколько миллисекунд российские средства будут заморожены?

Пункт 4:
Новая индустриализация, модернизация экономики и её вывод на инновационные рельсы.


И это звучит замечательно. Вот только как быть с олигархами, которые упорно не желают ни средства из оффшоров выводить, ни вставать на инновационные рельсы при наличии возможностей обойти законодательство, договариваясь с теми, «с кем надо».

Пункт 8:
Налоги – в интересах справедливости и развития.

В общем, за всё хорошее против всего плохого. Как и все остальные кандидаты.

Собчак обособлена: Против всех, и вернёт Крым Украине.

Явлинский: Не против всех, но сделает жизнь ярче и краше, «возродив экономику». Интересно, не по программе ли «500 дней», быстро сменяемой на «гайдаровский рывок»?

Титов вернёт всех проворовавшихся бизнесменов, хотя деньги вернуть те не обещают...

Бабурин... А что Бабурин? Тоже всё здорово, красиво и замечательно – только в пределах статпогрешности.

Простите за махровый «бабаягизм» в отношении кандидатов, но идти с программами-лозунгами или без программ вовсе вместо предоставления избирателям реального плана действий в случае избрания президентом – явно не добавит процент тех, кто встанет «с печи» и пойдёт на избирательные участки. Или кандидаты из списка в этом и не заинтересованы?
Автор: Володин Алексей


26

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Комментарии 100

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. 210окв Сегодня, 06:32
    Ну и что Вы хотели?Да,толковых программ нет.Впрочем это и первого претендента на продолжение царствования касается.
    210окв
    1. Stas157 Сегодня, 07:15
      . А что с программой?(Грудинина)
      На сайте она есть. Вот только выглядит калькой со всего того, что в последние годы представляет КПРФ.
      А в чем проблема? Плохая программа? Назовите лучше!
      . Даже в эфирах федеральных СМИ о программе кандидата Владимира Путина говорить как-то не принято.

      А зачем Путину программа? Так хоть критиковать меньше будут. В России президент избирается не по программе, а по приемственности. От желания того, кто сей час у руля стоит. Так было и с избранием Ельцина, потом Путина, потом Медведева, и так далее...
      Stas157
      1. Oden280 Сегодня, 10:12
        В начале 80-х такой же ЧЛЕН партии навязывал программы "100 дней", "500 дней", последствия таких утопических программ расхлёбываем до сих пор.
        Oden280
        1. РУСС Сегодня, 11:16
          Цитата: Oden280
          В начале 80-х такой же ЧЛЕН партии навязывал программы "100 дней", "500 дней", последствия таких утопических программ расхлёбываем до сих пор.

          Так эти программы не было приняты ,так что по напрасну не наговаривайте на Явлинского.
          РУСС
          1. yehat Сегодня, 11:53
            выделить 10% бюджета - это не программа, а демагогия.
            yehat
      2. Vladimir 5 Сегодня, 11:24
        В.Путина давно представляет во всех СМИ РФ двойник и ЦИК должно исключить возможность подмены кандидата другим лицом, и вопрос,- жив ли сам В.Путин. П.Грудинина государственные организации за государственне деньги чернят, что является нарушением закона о выборах.
        Vladimir 5
        1. Варяг_0711 Сегодня, 11:35
          Vladimir 5 Сегодня, 11:24 ↑
          В.Путина давно представляет во всех СМИ РФ двойник
          О как?! belay А царь то говорят не настоящий... laughing
          П.Грудинина государственные организации за государственне деньги чернят
          Ага, это именно "государственные организации" ему "липовые" счета по всему миру пооткрывали, они же злокознено купили недвижимость за границей и втихаря оформили то ли на него, то ли на его детей, которых те же самые таинственные "государственные организации" сделали этакими супер-бизЬнесЬменами и подкинули им в придачу вид на жительство в другой стране.

          Скажите, а за вами не следят? Никто в углу не прячется? А то знаете, эти "государственные организации", они такие... bully
          Варяг_0711
      3. АА17 Сегодня, 12:35
        Уважаемый, Stas157. Думаю программа у ВПП появиться. Воплощена она будет в виде послания чиновникам Федерального собрания 1 марта 2018г. Думается, как обычно, будет отчет о положении дел в стране и будут даны основные направления внутренней и внешней политики на следующий 6 -летний срок .
        П.С. Для этого и отложили послание с декабря 2017г на март 2018г. Оставшееся время все СМИ будут говорить об этом послании. Ну что же посмотрим, что предложит Президент.
        АА17
    2. андрей юрьевич Сегодня, 07:26
      Цитата: 210окв
      Ну и что Вы хотели?Да,толковых программ нет.Впрочем это и первого претендента на продолжение царствования касается.

      особенно его. может хватит "обещать" !? приелось уже. или обещать-не значит жениться? а вообще,все эти выборы,напоминают "дурку"...серьёзно уже не возможно относиться. одни и те же обещания, одни и те же кандидаты,для создания иллюзии демократии,разбавляемые фриками. на выборы то я всё равно пойду,по привычке,старая закваска,не измениться уже-надо,значит -надо. recourse
      андрей юрьевич
      1. Uncle Lee Сегодня, 07:47
        Какие у всех хорошие программы ! И все обо мне заботятся ! Я их всех и выберу !
        bully
        Uncle Lee
        1. Варяг_0711 Сегодня, 08:52
          Uncle Lee Сегодня, 07:47 ↑ Новый
          Какие у всех хорошие программы ! И все обо мне заботятся ! Я их всех и выберу !
          bully
          Володя hi приветствую коллега! Программы у всех, окромя Путина просто зашибись... Я хоть и ненавижу собчачку, но та хоть не врет, сказала надо вернуть Крым и ведь вернет в случае избрания. А так у всех сплошное бла-бла-бла. Я вообще не понимаю смысла выдвижения кого либо из списка на пост президента. Что, им бабла не хватает, надо еще и бюджетные деньги получить на президентскую компанию? Так те деньги, что выделяют, по моему копейки для этих кандидатов. Что, ни Собчак, ни Титов, ни Жирик, ни тот же Грудинин не понимают, что их шансы ниже плинтуса? Тогда зачем весь этот цирк? Очередное шоу для легковерных, что от их выбора что либо зависит? Да не смешите меня...
          Варяг_0711
          1. Стирбьорн Сегодня, 09:06
            Цитата: Варяг_0711
            Программы у всех, окромя Путина просто зашибись...

            Точно - у Путина ее просто нету на этих выборах laughing
            Стирбьорн
            1. Варяг_0711 Сегодня, 09:16
              Ну, а что толку, что она появилась бы у него на сайте? Вам от этого стало бы легче? Давайте уже не опускаться до уровня детского сада, ну взрослые же люди вроде, а до сих пор в сказки верите. request Что с того, что КПРФ в очередной раз нарисовало программу "за все хорошее против всего плохого"? Вы верите в то, что её кто то собирается выполнять? РЕАЛЬНО, ВЕРИТЕ?!
              Если скажете "ДА" то дальнейшее обсуждение считаю излишним, так как я привык дискутировать с адекватными людьми, к каковым идолопоклонников секты Грудинина не отношу никак.
              Варяг_0711
              1. Стирбьорн Сегодня, 10:43
                Цитата: Варяг_0711
                Вы верите в то, что её кто то собирается выполнять? РЕАЛЬНО, ВЕРИТЕ?!
                Если скажете "ДА" то дальнейшее обсуждение считаю излишним, так как я привык дискутировать с адекватными людьми, к каковым идолопоклонников секты Грудинина не отношу никак.

                ДА - а Путину вообще, наплевать избирателей, раз даже формальности соблюдать не собирается. Впрочем, идолопоклонники секты Путина, о таких вещах не задумываются, ибо остались только по принципу - "Умные нам не надобны. Надобны верные"(с)
                Стирбьорн
                1. Варяг_0711 Сегодня, 10:53
                  Я не являюсь идолопоклонником секты Путина и то, что происходит внутри страны мне так же не нравится, как и многим здесь.
                  Но, я еще больший противник идолопоклонников секты Грудинина, потому как справедливо считаю, что он принесет еще больше бед, чем есть сейчас.
                  В данном случае из двух зол, я просто выбираю меньшее зло, но от этого оно не перестает быть злом.
                  Варяг_0711
                  1. Капитан Лейтенантов Сегодня, 12:09
                    Странное дело, ещё полгода назад на полит. дискуссиях приверженцы нынешнего курса использовали единственный тезис " если не он то кто?"
                    Теперь выдвинули реального, адекватного кандидата с программой и мерами по её реализации, кстати, выдвинули ПДС НПСР, а КПРФ лишь поддержала кандидатуру.
                    Главное в этой программе это смена либерального курса на социальный ,социалистический , если угодно.
                    Совершенно не понимаю,разве кто то против национализации ресурсов, ЦБ, стратегических отраслей промышленности, монополии на спирт, возвращения уворованных денег в нашу экономику?
                    Не хочу никого грузить агитацией, а просто пойду с семьёй на выборы и проголосую за Грудинина.
                    Я не жду, что сразу свалится "манна небесная", но то , что страну надо восстанавливать для меня очевидно.
                    Считаю, что с нынешним руководством страну ждёт не только стагнация, а гибель.
                    Капитан Лейтенантов
                    1. Варяг_0711 Сегодня, 12:41
                      Капитан Лейтенантов Сегодня, 12:09 ↑
                      Теперь выдвинули реального, адекватного кандидата
                      Не смешите мои тапки, они и так от смеха уже надорвались. laughing
                      с программой и мерами по её реализации
                      Простите за грубость, но нет никакой программы и уж тем более нет никаких мер по её реализации. Для вменяемого человека с первого взгляда ясно, что это не программа, а набор громких лозунгов "за все хорошее против всего плохого".
                      Главное в этой программе это смена либерального курса на социальный ,социалистический , если угодно.
                      Повторяю, не смешите. Грудинин обычный вор, заработавший бабло на махинациях с недвижимостью. И это он должен страну на рельсы социализма повернуть? А нынешние олигархи будут сидеть и молча смотреть, как Грудинин у них будет отбирать нажитое "непосильным трудом"? Ну ей Богу, рассуждаете как дети малые. Здесь все вроде взрослые, так и давайте мыслить по взрослому, а не кидаться хотелками. Я тоже много чего хочу, но я прекрасно понимаю, что это невозможно.
                      Простой приход к власти Грудинина не приведет к смене политического строя и соответственно экономического курса. А менять одних уже наворовавшихся воров, на других, которые начнут воровать с новой силой, это бред.
                      Я не жду, что сразу свалится "манна небесная", но то , что страну надо восстанавливать для меня очевидно.
                      Для меня очевидным является тот факт, что страну начали восстанавливать с приходом Путина. С 2000 по 2013 год развитие шло, пусть и не теми темпами, которыми бы хотелось. В 2014 году нам объявили войну, пока только экономическую, хотя в Сирии идет горячая фаза этой войны. Вы будете с этим спорить? Если да, то мне дальше обсуждать с вами нечего.
                      Варяг_0711
                      1. Капитан Лейтенантов Сегодня, 13:21
                        Цитата: Варяг_0711
                        Грудинин обычный вор, заработавший бабло на махинациях с недвижимостью.

                        Это Вам киселёв рассказал, тот который в друзьях имеет порошенко петю и который на какло-тв работал?Повторять слова этого тролля , а тем более доверять им, ну это знаете ли...
                        Это для Вас Грудинин человек мало известный, а я за ним уже года три наблюдаю.Сейчас он не рвался в кандидаты, а его выдвинули ПДС НПСР, а КПРФ поддержала его кандидатуру.Я отдаю дань мужеству этого человека, который попёр поперёк "борозды" которого теперь обливают помоями из каждого утюга.У меня есть все основания доверять Жиресу Алфёрову и Олегу Смолину,которые входят в команду Грудинина, а вот доверять медведеву и кириенко исраитель(рук.АП), у меня оснований нет.
                        Касательно войны в Сирии, не перестану повторять, что это следствие позиции РФ относительно Ливии в ООН и не поставка Каддафи С-300. Не было бы Ливии , не было бы и Сирии. И это РФ ещё аукнется.
                        Капитан Лейтенантов
                    2. ProkletyiPirat Сегодня, 12:58
                      Цитата: Капитан Лейтенантов
                      разве кто то против национализации ресурсов, ЦБ, стратегических отраслей промышленности, монополии на спирт, возвращения уворованных денег в нашу экономику?

                      А я вот не понимаю этой помешанности на "национализации", ну есть же сотни способов регулировать отрасль без организации войнушки с "деньгиимущих" ну банально, квоты, лицензии, налоги и т.д. Конечный результат тот же, а вот геморроя от войнушки меньше....
                      ProkletyiPirat
              2. yehat Сегодня, 11:57
                вопрос не в вере, а в том, какие средства контроля за выполнением постановлений и обещаний будут в конечном счете иметь граждане.
                Сейчас единственный путь - голосование раз в 4 года в условиях, когда голосовать не за кого. Выбирают только меньшее зло, раз за разом, а не то, что нужно.
                Т.е. даже видимость контроля и та призрачна.
                yehat
                1. Аскет Сегодня, 12:11
                  Цитата: yehat
                  Сейчас единственный путь - голосование раз в 4 года в условиях, когда голосовать не за кого.

                  Раз в шесть лет.
                  Аскет
                  1. yehat Сегодня, 12:22
                    не важно ))) все равно реально ничего не меняется.
                    yehat
              3. свободный Сегодня, 12:52
                Цитата: Варяг_0711
                Ну, а что толку, что она появилась бы у него на сайте? Вам от этого стало бы легче? Давайте уже не опускаться до уровня детского сада, ну взрослые же люди вроде, а до сих пор в сказки верите. request Что с того, что КПРФ в очередной раз нарисовало программу "за все хорошее против всего плохого"? Вы верите в то, что её кто то собирается выполнять? РЕАЛЬНО, ВЕРИТЕ?!
                Если скажете "ДА" то дальнейшее обсуждение считаю излишним, так как я привык дискутировать с адекватными людьми, к каковым идолопоклонников секты Грудинина не отношу никак.

                То есть вы как исключительно адекватный человек предлагаете народу и дальше терпеть эту вакханалию?
                свободный
            2. Greenwood Сегодня, 11:01
              Цитата: Стирбьорн
              у Путина ее просто нету на этих выборах
              А зачем ему программа? Он и так крут, вон с голым торсом катается на лошади, летает со стерхами, ныряет за амфорами. Вон сколько заслуг.
              Greenwood
    3. Кубик123 Сегодня, 09:01
      Цитата: 210окв
      Ну и что Вы хотели?Да,толковых программ нет.Впрочем это и первого претендента на продолжение царствования касается.

      Первого претендента - это не касается! В отличие от остальных кандидатов, он за 18 лет делом показал, что он может и делает. За него говорят реальные дела, которые все видят. А остальным приходится обещать, просто потому, что показать нечего. А у некоторых можно показать то, что явно не красит кандидата.
      Кубик123
      1. андрей юрьевич Сегодня, 09:06
        Цитата: Кубик123
        За него говорят реальные дела, которые все видят.

        что он сделал для людей ? просто ответьте. его правительство издаёт законы только против народа. поборы, поборы,поборы.
        андрей юрьевич
        1. Кубик123 Сегодня, 09:08
          Цитата: андрей юрьевич
          Цитата: Кубик123
          За него говорят реальные дела, которые все видят.

          что он сделал для людей ? просто ответьте. его правительство издаёт законы только против народа. поборы, поборы,поборы.

          Не знаю как у Вас, но я, по сравнению с сегодняшним днем, вспоминаю 90-е как кошмарный сон. Причем, в конце 90-х охватило такое чувство безнадеги, что казалось выхода уже нет.
          Кубик123
          1. андрей юрьевич Сегодня, 09:25
            Цитата: Кубик123
            Не знаю как у Вас, но я, по сравнению с сегодняшним днем, вспоминаю 90-е как кошмарный сон.

            нашли с чем сравнивать... меня например 80 годы вполне устраивали.вкусные продукты,бесплатные образование и медицина,и ,жильё.мощная страна,никаких американцев на горизонте. победы на олимпиадах...продолжать?
            андрей юрьевич
            1. Кубик123 Сегодня, 09:26
              Я писал о 90-х. Продолжать?
              Кубик123
              1. андрей юрьевич Сегодня, 09:52
                Цитата: Кубик123
                Я писал о 90-х. Продолжать?

                ну так сравните ещё с 1917,23 31 52...продолжать?что вы хотели от 90х,когда их братва дербанила страну? сейчас вы довольны пластмассовым сыром,бумажно-соевой колбасой и пальмовым маслом во всём "молочном"? рад за вас...как мало вам нужно...полки магазинов забитые гумном,и доступность машин в кредит-ваш потолок...доживите до пенсии,тогда поймёте смысл слова"выживать".
                андрей юрьевич
                1. Варяг_0711 Сегодня, 10:15
                  Андрей Юрьевич, можно было бы с вами согласится, если бы не одно НО. Дело в том, что с приходом Грудинина, Зюганова, а уж тем более Титова или Собчак, сыр в магазине не станет молочным, а наоборот станет еще более пластмассовым. Вы должны отдавать себе отчет в том, что не возможно по щелчку пальцев восстановить поголовье КРС. Никто в капиталистическом обществе не станет работать себе в убыток, а разведение КРС дело не дешевое и трудно окупаемое. Закупка молока к примеру у тех же фермеров колеблется в пределах 25-30 рублей за литр, а вот на полках магазинов оно стоит уже под соточку, а то и больше. Кто виноват? Производители? Да нет, цены устанавливают сетевики, большинство из которых вообще не граждане России.
                  Вы мне сейчас скажете, что это надо в корне менять, СОГЛАСЕН, НАДО! Да только чтобы это поменять, нужна новая революция и гражданская война, со всеми вытекающими последствиями. Вы к этому готовы? Я лично нет, и повторюсь меня сто раз не устраивает то, что есть, но чтобы сделать так как хотелось бы многим, надо ВСЕ сломать и построить заново. Только вот где гарантия, что в стране найдется еще один Иосиф Сталин, кому бы это было под силу? И где гарантия, что он опять сможет прийти к власти? Нет таких гарантий.
                  Так что мы пожинаем плоды развала СССР и пожинать будем еще долго. Ну а то, что во власти будет Путин или Грудинин ничего не поменяет. Поменяет Грудинин друзей Путина, на своих друзей и все. А опять же где гарантия, что друзья Грудинина не окажутся жаднее тех кто есть сейчас? Я больше чем уверен, что окажутся, вот поэтому я не столько за Путина буду голосовать, сколько против Грудинина и прочих фриков.
                  Варяг_0711
              2. Greenwood Сегодня, 11:05
                А для вас тезис про 90-е - единственная причина голосовать за конкретного кандидата? Т.е. необходимость сменяемости власти, смены экономического курса, борьбы с коррупцией - это всё пустые слова?
                Greenwood
                1. Варяг_0711 Сегодня, 11:42
                  Greenwood Сегодня, 11:05 ↑
                  Т.е. необходимость смены экономического курса,
                  Ага, придет Грудинин и сменит "друзей Путина" на "друзей Грудинина", отличная смена "экономического курса"... laughing
                  борьбы с коррупцией
                  Опяить же, придет Грудинин и как начнет бороться с коррупцией, что полетят клочки по закоулочкам и от этой борьбы у его деток появится очередная недвижимость за рубежом... laughing
                  это всё пустые слова?
                  Вы сами это сказали! Именно пустые слова и сплошной популизм, вот истинное лицо вашего "народного" кандидата.
                  Варяг_0711
                  1. Greenwood Сегодня, 12:16
                    Цитата: Варяг_0711
                    Именно пустые слова и сплошной популизм, вот истинное лицо вашего "народного" кандидата.
                    Ок, что есть у вашего? Ну, помимо амфор, стерхов и лад калин.
                    Greenwood
                    1. BecmepH Сегодня, 13:17
                      Цитата: Greenwood
                      лад калин.

                      Вот это не оставьте. Это-святое!
                      BecmepH
              3. BecmepH Сегодня, 13:11
                Цитата: Кубик123
                Я писал о 90-х. Продолжать?

                Блин, ну как вы (не Вы лично) достали со своими-90ми! Больше не с чем сравнить, что ли? Да даже по сравнению с 90-м годом нынешнее положение промышленности в зад нице. В плюсе только газодобыча, нефтедобыча, зерновые (не высшего качества) и ещё пару пунктов. И всё!!!
                Почему Вы не сравниваете с лучшими, счастливыми годами нашего государства. Или всё братков боитесь? И даже гарант не успокаивает?
                BecmepH
          2. АА17 Сегодня, 12:41
            Уважаемый, Кубик123. (Этот мой комментарий выкладывал на другой ветке. Повторю. Это возражение, когда вспоминают 90-ые годы). "...Вы хотите поддерживать курс, который нам предлагают Кудрин, Дворкович, Шувалов, Чубайс и другие верные "свидетели Е.Гайдара". Те люди, которые сломали старую систему и есть устроители голода. Вы забыли высказывание Чубайса: "...Мы занимались не сбором денег, а уничтожением коммунизма. ...А мы знали, что каждый проданный завод — это гвоздь в крышку гроба коммунизма. Дорого ли, дёшево, бесплатно, с приплатой — двадцатый вопрос, двадцатый. А первый вопрос один: каждый появившийся частный собственник в России — это необратимость. Это необратимость. Точно также как 1 сентября 92 года первым выданным ваучером мы выхватили буквально из рук у красных решение об остановке приватизации в России, точно также каждым следующим шагом мы двигались ровно в том же самом направлении. Приватизация в России до 97 года вообще не была экономическим процессом. Она решала совершенно другого масштаба задачи, что мало кто понимал тогда, а уж тем более на Западе. Она решала главную задачу — остановить коммунизм. Эту задачу мы решили. Мы решили её полностью...". Эти люди во главе с Гайдаром и Чубайсом разрушили экономические связи между республиками, входящими в СССР. Эти предатели разрушили производственные цепочки. ВОТ КТО реальный создатель коллапса и хаоса в РОССИИ, результатом которого стала невыплата зарплаты. Эти люди и теперь при власти. Они разрушили экономику СССР, НО ПОСТРОИТЬ ВЗАМЕН НИЧЕГО НЕ МОГУТ. Потому что они не созидатели. В нашем нынешнем правительстве нет ни одного человека с профильным образованием. Там нет ни одного человека с техническим образованием. Люди в правительстве слепцы и ведут нашу страну в тупик."
            АА17
            1. Кубик123 Сегодня, 12:51
              Уважаемый Александр Анатольевич!
              Чубайс явно не герой моего романа smile
              В отношении остальных, скажу, что они появились, когда СССР уже был разрушен руками Горбачева. Именно его некомпетентность! и глупость! развалили сначала СЭВ, затем СССР. Поэтому, что-бы не говорили о роли личности в истории, я очень боюсь некомпетентных руководителей, особенно в руководстве страной. Глупец из благих намерений может натворить такого, что куча умных потом разгрести не сможет.
              Кубик123
            2. свободный Сегодня, 13:18
              Цитата: АА17
              Уважаемый, Кубик123. (Этот мой комментарий выкладывал на другой ветке. Повторю. Это возражение, когда вспоминают 90-ые годы). "...Вы хотите поддерживать курс, который нам предлагают Кудрин, Дворкович, Шувалов, Чубайс и другие верные "свидетели Е.Гайдара". Те люди, которые сломали старую систему и есть устроители голода. Вы забыли высказывание Чубайса: "...Мы занимались не сбором денег, а уничтожением коммунизма. ...А мы знали, что каждый проданный завод — это гвоздь в крышку гроба коммунизма. Дорого ли, дёшево, бесплатно, с приплатой — двадцатый вопрос, двадцатый. А первый вопрос один: каждый появившийся частный собственник в России — это необратимость. Это необратимость. Точно также как 1 сентября 92 года первым выданным ваучером мы выхватили буквально из рук у красных решение об остановке приватизации в России, точно также каждым следующим шагом мы двигались ровно в том же самом направлении. Приватизация в России до 97 года вообще не была экономическим процессом. Она решала совершенно другого масштаба задачи, что мало кто понимал тогда, а уж тем более на Западе. Она решала главную задачу — остановить коммунизм. Эту задачу мы решили. Мы решили её полностью...". Эти люди во главе с Гайдаром и Чубайсом разрушили экономические связи между республиками, входящими в СССР. Эти предатели разрушили производственные цепочки. ВОТ КТО реальный создатель коллапса и хаоса в РОССИИ, результатом которого стала невыплата зарплаты. Эти люди и теперь при власти. Они разрушили экономику СССР, НО ПОСТРОИТЬ ВЗАМЕН НИЧЕГО НЕ МОГУТ. Потому что они не созидатели. В нашем нынешнем правительстве нет ни одного человека с профильным образованием. Там нет ни одного человека с техническим образованием. Люди в правительстве слепцы и ведут нашу страну в тупик."

              Они не люди!
              свободный
          3. свободный Сегодня, 12:54
            Цитата: Кубик123
            Цитата: андрей юрьевич
            Цитата: Кубик123
            За него говорят реальные дела, которые все видят.

            что он сделал для людей ? просто ответьте. его правительство издаёт законы только против народа. поборы, поборы,поборы.

            Не знаю как у Вас, но я, по сравнению с сегодняшним днем, вспоминаю 90-е как кошмарный сон. Причем, в конце 90-х охватило такое чувство безнадеги, что казалось выхода уже нет.

            Не уклоняйтесь от вопросов про дела которые всем известны.
            свободный
            1. Кубик123 Сегодня, 13:05
              Цитата: свободный

              Не уклоняйтесь от вопросов про дела которые всем известны.

              А я и не уклоняюсь. Просто любое дело можно оценивать по разному. Есть, например, интегральные оценки, типа законов сохранения энергии, массы... Когда можно сразу сравнить сложные многомерные факторы. Такой оценкой, например, может служить сравнение динамики экономических показателей за время руководства. Не сравниваются ежедневные мелочные решения, а сравнивается конкретный достигнутый результат, который вбирает в себя всю деятельность. На мой взгляд, экономические показатели страны за последние 17 лет говорят сами за себя. Для любой команды не так важны результаты в каждом конкретном матче, как результат, достигнутый к окончанию турнира.
              Кубик123
              1. свободный Сегодня, 13:20
                Цитата: Кубик123
                Цитата: свободный

                Не уклоняйтесь от вопросов про дела которые всем известны.

                А я и не уклоняюсь. Просто любое дело можно оценивать по разному. Есть, например, интегральные оценки, типа законов сохранения энергии, массы... Когда можно сразу сравнить сложные многомерные факторы. Такой оценкой, например, может служить сравнение динамики экономических показателей за время руководства. Не сравниваются ежедневные мелочные решения[/b], а [b]сравнивается конкретный достигнутый результат, который вбирает в себя всю деятельность. На мой взгляд, экономические показатели страны за последние 17 лет говорят сами за себя. Для любой команды не так важны результаты в каждом конкретном матче, как результат, достигнутый к окончанию турнира.

                То есть они если и были то сплошь мелочные?
                свободный
      2. Bulrumeb Сегодня, 10:12
        В отличие от остальных кандидатов, он за 18 лет делом показал, что он может и делает.

        Дела эти за него конечно говорят, из последнего налог на сортиры уличные ввели и прочие хозпостройки.
        Bulrumeb
      3. Greenwood Сегодня, 11:03
        Цитата: Кубик123
        В отличие от остальных кандидатов, он за 18 лет делом показал, что он может и делает. За него говорят реальные дела, которые все видят. А остальным приходится обещать, просто потому, что показать нечего.
        Хм, вы сравниваете человека, который 18 лет был у власти с людьми, которые у власти не были. А давайте поставим для сравнения с тем же Грудининым Путина образца 1999 года, много ли у последнего было заслуг на тот момент?
        Greenwood
        1. Кубик123 Сегодня, 12:01
          Цитата: Greenwood
          Хм, вы сравниваете человека, который 18 лет был у власти с людьми, которые у власти не были.

          Я сравниваю человека, от которого я знаю чего ждать, с теми от которых я не знаю чего ждать. Где гарантии, что среди них не окажется нового Ельцина, Горбачева или Хрущева? От Грудинина я точно ничего хорошего не жду. Но это мое мнение. Я его никому не навязываю.
          Кубик123
          1. Greenwood Сегодня, 12:17
            Цитата: Кубик123
            Я сравниваю человека, от которого я знаю чего ждать, с теми от которых я не знаю чего ждать.
            В 99-ом тоже знали, чего от него ждать?
            Greenwood
            1. Кубик123 Сегодня, 12:25
              Цитата: Greenwood
              Цитата: Кубик123
              Я сравниваю человека, от которого я знаю чего ждать, с теми от которых я не знаю чего ждать.
              В 99-ом тоже знали, чего от него ждать?

              Уже было понятно. Он, перед тем как стать Президентом, уже поработал и председателем Правительства РФ, и главой ФСБ, и секретарем СБ РФ. Плюс хорошая школа, стратегическое мышление... А эти?

              Почему для управления автомобилем нужно сдать экзамены на права, а на Президента страны нет? Вот я чего не понимаю. Вы допустите к операционному столу хирурга с незаконченным средним образованием? Глубину рисков осознаете?
              Кубик123
        2. APIS Сегодня, 12:12
          Только одна - то что Путин не Ельцин.
          Так одна и остается...
          APIS
      4. Капитан Лейтенантов Сегодня, 11:35
        Цитата: Кубик123
        В отличие от остальных кандидатов, он за 18 лет делом показал, что он может и делает

        Вспоминаю дела Путина:
        1.Развал и приватизация РАО ЕЭС-многократное повышение цен на эл.энергию.
        2. Ликвидация МИР.
        3.Камрань и Лурдес
        4. Ликвидация 70 тыс. предприятий.
        5.Развал ЖКХ-цены выросли многократно.
        6.Развал образования и здравоохранения.
        7.Монетизация льгот.
        8.Вывоз за рубеж триллиона долларов.
        9. Потеря ряда территорий.
        10.Сердюковщина.
        Если кто то захочет может продолжить.
        Капитан Лейтенантов
        1. Greenwood Сегодня, 12:18
          Так в 90-е ж хуже было. lol
          Greenwood
          1. Капитан Лейтенантов Сегодня, 12:33
            Цитата: Greenwood
            Так в 90-е ж хуже было.

            Ага ,аж оторопь берёт, брррррр.. belay Но я в 90-ых нашёл позитивчик, тогда страной не рулил кооп озерцо.
            Капитан Лейтенантов
      5. yehat Сегодня, 12:24
        знаете, было бы очень странно за 20 лет управления такой страной не иметь сделанных дел.
        так что это в сторону Путина не аргумент.
        тем более, что накопилось вопросов, почему не делается целый перечень дел.
        yehat
      6. свободный Сегодня, 12:53
        Цитата: Кубик123
        Цитата: 210окв
        Ну и что Вы хотели?Да,толковых программ нет.Впрочем это и первого претендента на продолжение царствования касается.

        Первого претендента - это не касается! В отличие от остальных кандидатов, он за 18 лет делом показал, что он может и делает. За него говорят реальные дела, которые все видят. А остальным приходится обещать, просто потому, что показать нечего. А у некоторых можно показать то, что явно не красит кандидата.

        Будьте так добры милейший расскажите мне про заслуги которые и так все видят.
        свободный
    4. vlad_vlad Сегодня, 11:18
      Я так думаю ети выборы пустая трата времени и денег. Кому вы пытаетесь свою "демократию" показать? Западу?

      в 90-е, как бы их щас не ругали, были выборы от слова "выбирать" - Ельцин, коммунисты.. тоже конечно много фальши, но была борьба, чувство участия в процессе, результат непонятен...

      кому сейчас (что тут, что у вас) непонятно что Путин есть Царь и во веки веков аминь?
      vlad_vlad
  2. zyzx Сегодня, 07:09
    Вводить надо конфискацию имущества и расстрел за кражу в особо крупном.
    zyzx
  3. samarin1969 Сегодня, 07:15
    Реальная программа - это у кого-то деньги забрать (сократить), а кому-то дать....Про "забрать" - никто из кандидатов не хочет снижать "электоральную базу".
    samarin1969
    1. merlin Сегодня, 09:52
      Цитата: samarin1969
      Реальная программа - это у кого-то деньги забрать (сократить), а кому-то дать....

      Робин Гуд - стрелок из Шервудского леса.
      А вообще есть и у нас своя классика:
      Филипп Филиппович откинулся на готическую спинку и захохотал так, что во рту у него засверкал золотой частокол. Борменталь только повертел головою.
      —Вы бы почитали что-нибудь, — предложил он, — а то, знаете ли...
      —Уж и так читаю, читаю... — ответил Шариков и вдруг хищно и быстро налил себе пол стакана водки.
      —Зина, — тревожно закричал Филипп Филиппович, — убирайте, детка, водку больше уже не нужна. Что же вы читаете?
      В голове у него вдруг мелькнула картина: необитаемый остров, пальма, человек в звериной шкуре и колпаке. “Надо будет Робинзона”...
      —Эту... как ее... переписку Энгельса с эти м... Как его — дьявола — с Каутским.
      Борменталь остановил на полдороге вилку с куском белого мяса, а Филипп Филиппович расплескал вино. Шариков в это время изловчился и проглотил водку.
      Филипп Филиппович локти положил на стол, вгляделся в Шарикова и спросил:
      —Позвольте узнать, что вы можете сказать по поводу прочитанного.
      Шариков пожал плечами.
      —Да не согласен я.
      —С кем? С Энгельсом или с Каутским?
      —С обоими, — ответил Шариков.
      —Это замечательно, клянусь богом. “Всех, кто скажет, что другая...” А что бы вы со своей стороны могли предложить?
      —Да что тут предлагать?.. А то пишут, пишут... Конгресс, немцы какие-то... Голова пухнет. Взять все, да и поделить...
      —Так я и думал, — воскликнул Филипп Филиппович, шлепнув ладонью по скатерти, — именно так и полагал.
      merlin
  4. BecmepH Сегодня, 07:19
    Может не в тему, но...
    Если фотографии к статьям размещает администрация сайта, то ду раку понятно их предпочтение. Этот кандидат и по центру, и по крупнее...
    BecmepH
    1. Лесс Сегодня, 08:51
      А я сначала и внимания не обратил... Хотя не думаю, что администрация тут "при делах", скорее личные предпочтения автора статьи.
      Лесс
    2. Варяг_0711 Сегодня, 09:03
      BecmepH Сегодня, 07:19 Новый
      Может не в тему, но...
      Если фотографии к статьям размещает администрация сайта, то ду раку понятно их предпочтение. Этот кандидат и по центру, и по крупнее...
      А вы это только заметили? Сайт в последнее время посвящен именно г-ну Грудинину. Вы видели хоть одну статью посвященную не ему, а другому кандидату? Мне вот как то не попадалось ничего, зато про Грудинина что ни день, то статья. Если не прямо его касающаяся, то вот как вы заметили косвенно. Такая завуалированная реклама. А сколько ярых загрудининцев на сайте появилось, причем время их появления последние пару месяцев. И обратите внимание, что ни кого так яро не защищают и ни за кого другого не агитируют.

      По мне, так они только хуже делают этому Грудинину, лучшего анти-пиара ему никто не сделает. Впрочем, он сам один сплошной ходячий анти-пиар самого себя. И чем больше их будет появляться, тем я больше буду убеждаться в правильности своего выбора.
      Варяг_0711
      1. BecmepH Сегодня, 09:24
        Цитата: Варяг_0711
        По мне, так они только хуже делают этому Грудинину, лучшего анти-пиара ему никто не сделает. Впрочем, он сам один сплошной ходячий анти-пиар самого себя. И чем больше их будет появляться, тем я больше буду убеждаться в правильности своего выбора.

        Про пиар-это точно. Но, вот нынешняя жизнь меня тоже не устраивает.
        И выбора нам не дали. Кого выбирать - не знаю, кого знаю - не хочу.
        BecmepH
        1. Варяг_0711 Сегодня, 09:29
          Согласен, выбора нет от слова совсем. Впрочем, а когда у нас он был этот выбор?
          Варяг_0711
          1. КОСМОС Сегодня, 10:33
            Цитата: Варяг_0711
            Согласен, выбора нет от слова совсем. Впрочем, а когда у нас он был этот выбор?

            Это у идиотов может быть выбор, у умных выбора нет! Они всегда точно знают что надо.
            Именно по этому "западная демократия" в России никогда не приживется, ну разве что в виде цирка.
            КОСМОС
            1. Варяг_0711 Сегодня, 10:40
              КОСМОС Сегодня, 10:33 ↑
              Это у идиотов может быть выбор, у умных выбора нет! Они всегда точно знают что надо.
              Именно по этому "западная демократия" в России никогда не приживется, ну разве что в виде цирка.
              Тоже согласен. Не убавить, не прибавить! hi
              Вообще "демократия", это разувесистая клюква, для тех кто обманываться рад.
              Варяг_0711
              1. свободный Сегодня, 12:59
                Цитата: Варяг_0711
                КОСМОС Сегодня, 10:33 ↑
                Это у идиотов может быть выбор, у умных выбора нет! Они всегда точно знают что надо.
                Именно по этому "западная демократия" в России никогда не приживется, ну разве что в виде цирка.
                Тоже согласен. Не убавить, не прибавить! hi
                Вообще "демократия", это разувесистая клюква, для тех кто обманываться рад.

                Так что же вы за клюкву ухватились то двумя руками?
                свободный
      2. Лесс Сегодня, 11:29
        Цитата: Варяг_0711
        И обратите внимание, что ни кого так яро не защищают и ни за кого другого не агитируют.

        Они его не защищают, потому что аргументов для его защиты просто нет. На любой неудобный вопрос следует заготовка типа, а вот этот ещё хуже, а вот у этого такие-сякие подчинённые и вообще это всё не правда. Толковой аргументации в пользу Грудинина у них ноль. Главная задача создать мнение о том, что надо обязательно[b][/b] поменять власть, и вот тут на фоне Собчак и Жириновского у Грудинина появляется шанс. Но только в том случае, если им удастся внушить мысль о необходимости смены власти.
        Лесс
        1. Варяг_0711 Сегодня, 11:58
          Лесс Сегодня, 11:29 ↑
          Но только в том случае, если им удастся внушить мысль о необходимости смены власти.
          Где то я это уже слышал... recourse А, вспомнил... "Асад должен уйти"! laughing
          Варяг_0711
          1. КОСМОС Сегодня, 13:12
            Цитата: Варяг_0711
            "Асад должен уйти"!

            А ещё "Панду Геть"
            Если вместо головы кастрюля, это диагноз.
            КОСМОС
        2. Аскет Сегодня, 12:27
          Цитата: Лесс
          надо обязательно[b][/b] поменять власть, и вот тут на фоне Собчак и Жириновского у Грудинина появляется шанс. Но только в том случае, если им удастся внушить мысль о необходимости смены власти.

          Это главная цель компрадоров и западных кураторов...так было и в 2012г. когда ставка делалась на белоленточный либерально-фашисткий проект как на Украине. Не получилось.теперь то же самое . но уже с намеком на патриотический майдан с теми же лозунгами за все хорошее против всего плохого и по тем же лекалам,
          Аскет
    3. Володин Сегодня, 12:01
      Цитата: BecmepH
      Если фотографии к статьям размещает администрация сайта, то ду раку понятно их предпочтение. Этот кандидат и по центру, и по крупнее...

      Ей-богу, смешно читать. Не ищите чёрную кошку в чёрной комнате, особенно если её там нет. Фото вставлял так, чтобы семь штук влепить в единый прямоугольник. Вот и вся конспирология. Хотите верьте, хотите нет, но это именно так. А то, по вашей "квантовой" логике, получается, что центр - это где-то внизу... Ещё раз: насмешили, честное слово.

      Если вас это успокоит, пусть будет так:


      или так:
      Володин
      1. BecmepH Сегодня, 12:44
        Цитата: Володин
        Не ищите чёрную кошку в чёрной комнате, особенно если её там нет

        Я и не ищу. Никого не осуждаю за его выбор. Просто в диалоге выражаю своё мнение без претензий на истину. И,я Вам верю. Всегда с удовольствием читаю Ваши статьи. Более того, зачастую, мы с Вами смотрим на события под одним углом.Просто в глаза бросилось, почему-то.
        А то, по вашей "квантовой" логике, получается, что центр - это где-то внизу..

        А ещё, центр-это не только между низом и верхом, но ещё и между левоМ и правоМ)))
        BecmepH
        1. Володин Сегодня, 12:47
          Вот честное слово - даже внимания не обратил, когда составлял этот 'типа' коллаж, кто "ширше", кто "выше", а кто "центрее" smile

          За интерес к материалам - спасибо!
          Володин
          1. BecmepH Сегодня, 12:55
            Цитата: Володин
            Вот честное слово - даже внимания не обратил, когда составлял этот 'типа' коллаж, кто "ширше", кто "выше", а кто "центрее" smile

            За интерес к материалам - спасибо!

            Пишите больше. Люблю читать комментарии к темам, затронутым Вами.
            BecmepH
  5. vlad007 Сегодня, 07:22
    Кандидат в Президенты обязан сообщить не только программу, но и состав будущего правительства - кто Премьер, кто министр Финансов, Обороны, Экономразвития и пр.
    vlad007
  6. Гардамир Сегодня, 07:47
    А вот честно сколько людей в стране прочитали бы полностью все программы кандидатов? Голосуем потому что кандидат понравился. Ельцин вон как в 1996 году отплясывал проголосовали. Пришёл Путин сказал в сортирах будет мокро, правда ошибся немного, мокро вокруг сортиров, а Чечня в золоте. Почему за Медведева проголосовали? Ну так всё равно же Путин.
    За кого голосовать? Опять же всё от людей зависит, чем свою жизнь меряете, то и будет. Другое дело, что многие думать разучились.
    Гардамир
  7. BRONEVIK Сегодня, 09:09
    Не все валеты становятся королями)
    BRONEVIK
  8. parusnik Сегодня, 09:12
    Граждане! Довольно Анчурии прозябать на задворках континента! Хватит дурачить народ обещаниями! ... Скоро каждый житель Анчурии будет иметь собственный граммофон. Да здравствует свободная Анчурия!...Вот и весь смысл всех программ кандидатов..
    parusnik
  9. шурави Сегодня, 09:15
    Очевидно одно, что к выборам не допущены реальные кандидаты способные составить конкуренцию Путину.
    Видать на верху поняли, что рейтинг его упал. В первую очередь у так называемого патриотического электората. Слишком много говорильни и слишком мало дел.
    даже Зюганов, который никогда на это кресло не претендовал, на это таз отстранён и заменён на Клоуна. Во избежание.
    шурави
    1. sxfRipper Сегодня, 11:26
      Реальные кандидаты? Вы серьёзно? Назовите хотя бы одного.
      sxfRipper
    2. Аскет Сегодня, 12:32
      Цитата: шурави
      Очевидно одно, что к выборам не допущены реальные кандидаты способные составить конкуренцию Путину.

      Огласите пожалуйста весь список...Вон в 2012г. за дедушку Ивашова топили, а чуть ранее за Рогозина если говорить про патриотический электорат. А есть ещё секты Федорова,Кургиняна , поклонники Старикова. Так кого из них? А может вы уже и Спасителя знаете. как Иоанн Богослов ? Так кто он ..просветите
      Аскет
  10. Sovetskiy Сегодня, 09:17
    Простите за махровый «бабаягизм» в отношении кандидатов, но идти с программами-лозунгами или без программ вовсе вместо предоставления избирателям реального плана действий в случае избрания президентом – явно не добавит процент тех, кто встанет «с печи» и пойдёт на избирательные участки.

    А что вы хотели?
    Кандидаты в Президенты вместе с избирателями, все прекрасно осознают что в нынешней системе что либо изменить "программой действий" нереально без принципиального изменения самой системы, что подразумевает потрясения. А вот эти "потрясения", это не к нам. У нас главное стабильность нынешней системы "взаимоотношений" власти с народонаселением. Что олигархи, что нищие, все хотят спокойствия и стабильности, при этом чтобы чудным образом все поменялось к лучшему для каждого из них в общей прогнившей системе, при этом готового при удобном случае загрызть рядом стоящего оппонента.
    И по этому кроме популизма или скромного молчания никто ничего не предлагает. Будем все вместе ждать чуда в нашей "стабильности"! Аллилуйя!)
    Sovetskiy
  11. Alex66 Сегодня, 09:22
    А на фига им программы, чтоб потом оправдываться за не выполнение? А как бы здорово было все по пунктам с датами выполнения, а если не выполнил за первый случай выговор, дальше не полное служебное соответствие, ну и увольнение за третий провал программы. Но проблема в том, что чиновники не любят отвечать, это наша беда их безответственность.
    Alex66
  12. Petr petrov Сегодня, 09:28
    Здесь некоторые люди вроде и с интернетом на ты, но такое ощущение что из зомбоящика не вылазят!!!!
    Говорят что Путин что то показал на деле… смех да и только!!!!
    Было 8 миллиардеров при борьке, а стало в несколько раз больше!!!!
    Но вот какое совпадение, большинство из миллиардеров друзья нищего президенты!!!!!!!!
    Petr petrov
    1. КОСМОС Сегодня, 10:27
      Цитата: Petr petrov
      Но вот какое совпадение, большинство из миллиардеров друзья нищего президенты!!!!!!

      "Не имей 100 рублей, а имей 100 друзей";)
      КОСМОС
  13. alta Сегодня, 10:28
    Собчак обособлена: Против всех, и вернёт Крым Украине.[i][/i]
    Вранье, в Украине Собчак ругают, что она не собирается вернуть Крым Украине.
    В США, где она недавно была, ее тоже критиковали относительно Крыма.
    Ее программа: провести референдум с участием населения Украины, России, Крыма , на что ей возразили: население России в 3 раза больше, чем в Украине ....
    Увы, во времена Интернета нельзя лгать ... все проверяется ...
    alta
    1. ML-334 Сегодня, 11:59
      Причём здесь Россия? А мнение Крыма Вы не собираетесь учитывать? Если там за Украину проголосуют ,чего же ей бояться референдума?
      ML-334
  14. prior Сегодня, 10:47
    Для России актуальна только одна программа - Программа о смене строя в стране, с капитализма на социализм, с соответствующими изменениями во всех сферах: во власти, в праве собственности, в образовании, в медицине и так далее по списку. Но кто из кандидатов в президенты может такое предложить, это же политическое самоубийство. А вот лёгкая косметика существующей действительности, по сути не меняющая ничего, это сколько угодно.
    prior
    1. РУСС Сегодня, 11:20
      Цитата: prior
      Программа о смене строя в стране, с капитализма на социализм

      Социализм ваш привел в тупик страну и с последующим ее развалом, в мире нет ни одной страны с социалистическим строем , за исключением босяцких стран КНДР и Куба, на Кубе правда все больше отходят от идей социализма, ну а в КНДР махровая монархия под коммунистическим соусом.
      РУСС
      1. APIS Сегодня, 12:08
        Ну да, Китай-то у нас просто флагман капитализма
        APIS
  15. мыслитель Сегодня, 11:18
    Бабурин... А что Бабурин?

    "...а что Титов?" И так три раза подряд! Большего тупизма не видел! yes
    мыслитель
  16. Влад Петров Сегодня, 11:31
    Темнят как всегда что то кандидаты и тревожно как то вдалеке. За 27 лет демократии так и не создалась в стране партийная система, где реально правые левые, где идеи, манифесты Че Гевары? КПРФ так достойно выглядела и раз два на тебе раскол, что личико настоящее выплыло? Союз промышленников РСПП слабо представлен в думе. .Классы общественные есть а партии размыты, не понятны. Общество не созрело или что?
    Влад Петров
  17. Лесс Сегодня, 11:36
    Забавно... Была нормальная, в принципе, выдержанная в нейтральном стиле, статья с небольшим уклоном в пользу одного из претендентов. И обсуждение было поначалу довольно нейтральным, в основном об особенностях процесса. Но пришли сторонники того самого претендента и начали учить всех "Родину любить", превратив вялотекущий диспут в словесную баталию...
    Лесс
  18. vladimirvn Сегодня, 11:41
    Какие программы? У них и так все хорошо и идет как задумано. Даже обещать и то лень.
    vladimirvn
  19. yehat Сегодня, 11:47
    Референдум на Аляске тоже будет?..

    недавно, около года назад, на Аляске проводили опрос - большинство там считает, что Аляска в составе РФ имеет больше перспектив, чем в США, что политика США является губительной для территории.
    что-то схожее происходит и в Техасе и в ряде других штатов, причем влияние РФ в этом равно нулю.
    yehat
  20. ваняватный Сегодня, 11:49
    какие на хрен выборы , какие на хрен программы , верьте и молитесь ... хотя сходить на участок и кинуть бумажку в мусорку ( или урну , как там правильно) можно , за какого нибудь бурбулиса , или еще за какое нибудь зарегистрированное мясо , вон за бабу-лошадь , например ...
    ваняватный
    1. ваняватный Сегодня, 11:52
      бабурин , а не бурбулис , впрочем какая на ухо разница , просто за того , кого изберут , не хочется уже ...
      ваняватный
    2. ML-334 Сегодня, 12:05
      Как бы кентавром не стать после кинутой бумажки за бабу-лошадь,например.
      ML-334
  21. efendia Сегодня, 12:05
    Цитата: Кубик123
    он за 18 лет делом показал, что он может и делает

    Ну если рост доходов миллиардеров и их количества при тотальном обнищании населения ( и это всего частица) считать достижением, то да, таких достижений очень много. Хотя и надо отдать ему должное - в первый срок он еще делал что то хорошее для людей, а потом понеслись ..., одни достижения.
    efendia
    1. Влад Петров Сегодня, 12:43
      Cильное самостоятельное государство, как заявил в послании Путин. Это значит, что не надо к нам со слюнями претензию предъявлять и если неймется то есть чем ответить. Неплохая политика, правда?
      Влад Петров
  22. Че за Сегодня, 12:32
    Цитата: Варяг_0711
    П.Грудинина государственные организации за государственне деньги чернят
    Ага, это именно "государственные организации" ему "липовые" счета по всему миру пооткрывали, они же злокознено купили недвижимость за границей и втихаря оформили то ли на него, то ли на его детей, которых те же самые таинственные "государственные организации" сделали этакими супер-бизЬнесЬменами и подкинули им в придачу вид на жительство в другой стране.
    Скажите, а за вами не следят? Никто в углу не прячется? А то знаете, эти "государственные организации", они такие...

    А Путинским друзьям значит можно, я вот то же не против стать скрипачом, с миллиардом в кармане, в России же у скрипачей зарплата как у олигархов.
    Че за
Картина дня