Непростая цифра 100 применительно к армии

Для большинства мужчин, будь то россияне или граждане из бывших союзных республик, слово «армия» вызывает чуть грустную улыбку и теплоту в сердце. Сразу вспоминаются армейские друзья, какие-то смешные случаи, трудности армейской жизни, которые преодолевались с юношеским задором.Либо, как вариант, с применением смекалки и различных свойств организма, начинающихся со слова «хитро».Ветераны с умным видом традиционно рассуждают в стиле опытного солдата из "Бородино": "Богатыри, не вы"...Тем не менее, служили все или почти все. Дети, внуки, правнуки... Да, были в нашей истории времена, когда о службе в армии не то что не мечтали, а с точностью до наоборот. Но – пережили.И вот – СТО ЛЕТ! Это много?Если для такой страны, как Россия, с такой историей, то не очень. А в масштабах, скажем так, семьи?Ведь в принципе, мы одна семья! С разными лицами, с разными волосами, с разным укладом жизни "на гражданке", с разными традициями и обычаями. Даже говорим по-разному. Но стоит нам разным встать в единый строй и мы — семья.И, собственно, не важно, гимнастерка-галифе, песчанка-афганка или цифра. Важно не то, что снаружи, а что внутри.И так было практически всю историю нашей Родины. Больше тысячи лет мы защищаем свои дома, свой уклад жизни, спасаем европейцев от очередной напасти. Мы потомки множества народов, которые объединились в единую Русь! Мы вместе!Ровно 100 лет назад началась история нашей армии. Да, государственным праздником всех, кто защищал и защищает Родину, день 23 февраля стал не так давно. Но это был народный, наш семейный праздник. Который и отмечался всю жизнь соответственно. Не как последние 20 лет. Но да бог с ними, с нашими «потенциальными защитничками», которые не в состоянии себя от алкоголя оборонить.Сегодня мы хотим говорить о совсем иной категории людей. О защитниках реальных.Прадеды встали на пути немецких войск. Встали потому, что семья. Не по приказу встали. По совести. И пусть сегодня либеральные "правдолюбы" рассказывают всякую ерунду про этот бой. А солдаты не побежали, не струсили, не бросили родную землю...Мы не о тех, кто с фронта бежал. Им тоже не просто было в 1917-1918-м. Поймем и простим.Мы о тех, кто наоборот, шел в ту зиму навстречу врагу. В целом, если так уж – без шансов на победу.И тем не менее, люди шли. Потому что просто не могли позволить себе бросить свою землю под ноги захватчикам.И в 1941 не бросили. Сотни тысяч, миллионы добровольцев во всех военкоматах. Тысячи мальчишек, которые прибавляли себе год-два, чтобы попасть на фронт. Десятки тысяч партизан на оккупированных территориях. Десятки тысяч подпольщиков в оккупированных городах. Несдавшиеся Сталинград и Воронеж. Непобежденный Ленинград. Маленькая деревня Прохоровка, которая стала местом, где мы всё-таки доломали хребет фашистской гадине.А десятки военных школ и училищ, что готовили офицеров и специалистов в южных республиках СССР? А труд насмерть во имя «Все для фронта, все для Победы»?Это все было у наших дедов и бабушек. То есть, в нашей семье.Потом был Афганистан. Десятки тысяч солдат и офицеров, которые из мирной советской жизни внезапно попадали в пекло. И выстояли. С честью выстояли. Выстояли там, где выстоять было нельзя. Это был экзамен отцам...Как в Чечне. Против террористов со всего мира. Против подготовленных боевиков. Большой кровью, но и большим подвигом. Умирали, но не отступали. Матерились, но позиций не оставляли. Истекали кровью, но подрывали последнюю гранату в толпе боевиков... Сыновья.Сегодня уже внуки бьют врагов в Кавказских горах, в Сирии. на Донбассе. Бьют умело. Бьют хорошим оружием. Бьют на хорошей технике. И тоже героически. Не щадя себя. Вот такая она, наша армейская семья.Очень хочется, чтобы наш семейный праздник, наш День защитника Отечества, был мирным.Мирным для того, чтобы никто не погиб. Никто не "поймал" осколок или пулю.С праздником, братья и сестры! С праздником, защитники! Поднимем тост за всех, кто вокруг, за всех, кто не дожил. За память нашу! За всех, кто стоял у истоков нашей армии, кто способствовал ее развитию и могуществу!Слава нашей армии!