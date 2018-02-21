...Пентагон запрашивает $0,5 млрд на допфинансирование "крымчанок, дочерей офицера"...

Программа Пентагона по подготовке специалистов в области кибербезопасности требует дополнительных вложений в сумме около полумиллиарда долларов. Об этом сообщают в военном ведомстве США. Речь идёт о финансировании обучения по линии Cyber Command военнослужащих, которые бы занимались "решениями задач по безопасности в Сети".Программа рассчитана на период до 2023 года и предусматривает сценарии как индивидуального, так и коллективного обучения американских военнослужащих. Речь идёт об американских специалистах, которых с недавних пор принято называть представителями «фабрики крымчанок, дочерей офицера». Это особый «отряд» Пентагона, которые фактически занимается распространением фейков и отслеживанием реакции на них со стороны различных этнических, конфессиональных и иных групп в Интернете.Официально же средства пойдут на подготовку специалистов по предотвращению различного рода киберугроз. Так, например, около 3 млн долларов выделяется только на то, чтобы создавать так называемые виртуальные среды для анализа вероятных итогов кибервмешательства.Эта фабрика военных троллей на самом деле действует в США годами. Теперь Пентагон решил расширить её возможности и добиться дополнительного финансирования к тому, которое уже выделяется в рамках соответствующих программ.