01:10 22 февраля

Пентагон запрашивает $0,5 млрд на допфинансирование "крымчанок, дочерей офицера"

Программа Пентагона по подготовке специалистов в области кибербезопасности требует дополнительных вложений в сумме около полумиллиарда долларов. Об этом сообщают в военном ведомстве США. Речь идёт о финансировании обучения по линии Cyber Command военнослужащих, которые бы занимались "решениями задач по безопасности в Сети".

Пентагон запрашивает $0,5 млрд на допфинансирование "крымчанок, дочерей офицера"


Программа рассчитана на период до 2023 года и предусматривает сценарии как индивидуального, так и коллективного обучения американских военнослужащих. Речь идёт об американских специалистах, которых с недавних пор принято называть представителями «фабрики крымчанок, дочерей офицера». Это особый «отряд» Пентагона, которые фактически занимается распространением фейков и отслеживанием реакции на них со стороны различных этнических, конфессиональных и иных групп в Интернете.


Официально же средства пойдут на подготовку специалистов по предотвращению различного рода киберугроз. Так, например, около 3 млн долларов выделяется только на то, чтобы создавать так называемые виртуальные среды для анализа вероятных итогов кибервмешательства.

Эта фабрика военных троллей на самом деле действует в США годами. Теперь Пентагон решил расширить её возможности и добиться дополнительного финансирования к тому, которое уже выделяется в рамках соответствующих программ.

Использованы фотографии: Jesse A. Hyatt
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Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 116

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  1. bouncyhunter Вчера, 18:57
    Информационную войну никто не отменял . А уж в отношении США с их "честными" методами и подавно ...
    bouncyhunter
    1. Андрей К Вчера, 19:00
      ...Пентагон запрашивает $0,5 млрд на допфинансирование "крымчанок, дочерей офицера"...

      Периодически, эти "дочери офицера", появляются и на нашем благославенном сайте lol
      Блуждают (или блудят belay ) окаянные laughing
      Руки заламывают, ногами сучат, навоз на вентилятор накидывают wink
      Короче - живут своей "дочереофицерской", никчемушной, жизнью crying
      Андрей К
      1. bouncyhunter Вчера, 19:08
        Андрей , я по порядку :
        Цитата: Андрей К
        Переодически эти "дочери офицера" появляются и на нашем благославенном сайте

        Ну а как же без них ? Было бы скучно иначе .
        Цитата: Андрей К
        Блуждают (или блудят

        Оба слова вполне верны . yes
        Цитата: Андрей К
        Руки заламывают, ногами сучат, навоз на вентилятор накидывают

        Так за это им тридцать серебренников и платят . wink
        Цитата: Андрей К
        Короче - живут своей "дочереофицерской", никчемушной, жизнью

        А вот к этому и добавить мне особо нечего . good
        bouncyhunter
        1. Андрей К Вчера, 19:20
          bouncyhunter
          Паш, самое интересное - что эти индивиды, тролли и фейкомёты, иногда необходимы. Чтобы у вновь прибывающих наших друзей и коллег, недругов и оппонентов - происходила прививка на эту мерзость.
          Исключительно для усиления иммунитета.
          Итогом будет отторжение навязываемых, чуждых нашему менталитету ценностей.
          P.S. А мы постараемся эту "нечисть" вовремя выводить на "чистую воду", чтоб "интоксикации" сайта не произошло hi
          Андрей К
          1. bouncyhunter Вчера, 19:23
            А я и не спорю - такие нужны , но исключительно в лечебных целях и количествах . wink
            bouncyhunter
            1. cniza Вчера, 21:30
              Цитата: Андрей К
              ...Пентагон запрашивает $0,5 млрд на допфинансирование "крымчанок, дочерей офицера"...

              Периодически, эти "дочери офицера", появляются и на нашем благославенном сайте lol
              Блуждают (или блудят belay ) окаянные laughing
              Руки заламывают, ногами сучат, навоз на вентилятор накидывают wink
              Короче - живут своей "дочереофицерской", никчемушной, жизнью crying


              Похоже скоро и на нашем сайте проявятся...ждемс. soldier
              cniza
              1. bouncyhunter Вчера, 21:32
                Цитата: cniza
                скоро и на нашем сайте проявятся...ждемс

                Кажися , я понимаю о ком ты , кажися ... wink lol
                bouncyhunter
                1. cniza Вчера, 21:38
                  Все нормальные понимают , так что готовимся. angry laughing
                  cniza
          2. helmi8 Вчера, 19:47
            Цитата: Андрей К
            P.S. А мы постараемся эту "нечисть" вовремя выводить на "чистую воду", чтоб "интоксикации" сайта не произошло

            Создаем отряд "Детей лейтенанта Шмидта"! soldier
            helmi8
            1. Андрей К Вчера, 19:57
              Цитата: helmi8
              ...Создаем отряд "Детей лейтенанта Шмидта"!...

              Зачем отряд.
              Всё банально - просто жучим "дочофицера" laughing
              Андрей К
          3. gsev Вчера, 22:09
            На мой взгляд "Эти дочери..." обычно очень эмоциональны и раздувают эмоции на грани оскорбления как с одной так и с другой стороны, чтобы отвадить от сайта нейтральную и стороннюю аудиторию. Умные комментарии с привлечением жизненного опыта на них действуют обескураживающе. В любом случае нейтральный человек принимает сторону того кто ему сообщает больше информации не идущей вразрез с его опытом.
            gsev
        2. Anarchist Вчера, 19:23
          Ну вот зачем эту статью выложили? Вот теперь доказывай теперь, что ты не "дочофицера". Как Трамп, что он не "агенткремля"...
          Anarchist
          1. bouncyhunter Вчера, 19:28
            Саш :
            Цитата: Anarchist
            Как Трамп, что он не "агенткремля"...

            Я Трамп , дочь Обамы - я не агент Кремля , но там не всё так однозначно ... wassat
            bouncyhunter
            1. Anarchist Вчера, 19:30
              Ах вот как, Паша? То есть - Трамп. laughing
              Anarchist
              1. bouncyhunter Вчера, 19:33
                Пошути , оно пользительно . bully Хотя я мог бы и оскорбиться сравнению с апельсиновым . wink
                bouncyhunter
            2. iliitchitch Вчера, 22:31
              Цитата: bouncyhunter
              Я Трамп , дочь Обамы

              Виннету он , сын Инчучуна . Ну хоть вменяемый , что уже редкостью стало среди этих . Эко упаковали его в коробочку , смерти для всей этой публики подобно , если он с Путиным встретится и поговорят серьёзно .
              iliitchitch
          2. Андрей К Вчера, 19:29
            Цитата: Anarchist
            ...Вот теперь доказывал теперь, что ты не "дочофицера"...

            Саш, а как быть отцам? belay
            Я правнук офицера, внук офицера, сын офицера, сам офицер, отец офицера, тесть офицера... fellow
            Что делать-то, Александр? laughing
            Андрей К
            1. Подрезчик Вчера, 19:47
              Я правнук офицера, внук офицера, сын офицера, сам офицер, отец офицера, тесть офицера...

              Прошу прощения, джентльмены hi , что встреваю, но...Андрей, у меня почти такая же ситуация (только дети пока к ВС не имеют никакого отношения) request , и ...думаю троллей мы видим достаточно хорошо, а иногда даже и потрепаться с ними не вредно. Главное-спокойно (внутренне)! wink
              Подрезчик
              1. Андрей К Вчера, 19:50
                Подрезчик
                ...думаю троллей мы видим достаточно хорошо, а иногда даже и потрепаться с ними не вредно...

                Саш hi
                В твоё отсутствие, посовещались и пришли к выводу: исключительно в терапевтических целях feel
                Без фанатизма laughing
                Андрей К
            2. Аскет Вчера, 19:47
              Цитата: Андрей К
              Что делать-то, Александр?


              Всегда быть готовым в поход....
              Анекдот сразу вспомнил
              Заходит офицер в бордель:
              — Мне пожалуйста вот эту, вот эту и еще эту на ночь.
              — 3 сразу. Девочек то элитных выбрали, думаете справитесь?
              — У меня под вашими окнами батальон элитный. Могут и Эверест с уровнем моря сравнять,
              просто стук яиц в походах немножко достал. laughing
              Аскет
              1. Андрей К Вчера, 19:54
                Аскет
                ...Заходит офицер в бордель:...

                Зачёт good laughing laughing laughing
                Андрей К
            3. Стройбат запаса Вчера, 19:59
              Как вариант, писать от имени дочери laughing
              Стройбат запаса
            4. Офицер запаса Вчера, 20:05
              Всем добрый вечер! Такое словосочетание испохабили - дочь офицера. Вот моя дочь носит это звание с честью. И воспринимает подленький подтекст как личное оскорбление.
              И жена - когда мы жили в гарнизонном городке - тоже гордилась званием "жена офицера". И сейчас гордится. А со мной как быть, когда у меня дед - офицер, отец - офицер? И сам офицер. Хотя уже офицер запаса Вооруженных Сил.
              Может, как-то по-другому этих труженников клавиатуры называть, не затрагивая честь наших жен и дочерей? Русский язык весьма богат на такие точные определения. Хоть конкурс названий объявлять, честное слово...
              Офицер запаса
              1. bouncyhunter Вчера, 20:11
                Лёша , салют ! hi
                Цитата: Офицер запаса
                Русский язык весьма богат на такие точные определения. Хоть конкурс названий объявлять, честное слово...

                Боюсь , что претенденты на призовые места окажутся в бане . lol
                bouncyhunter
                1. Офицер запаса Вчера, 20:26
                  Привет, Паша! Юмор, конечно, во многих ситуациях выручает. Но вот помню случай, который о многом говорит. У нас в части работала молодая буфетчица, совсем девчонка. Как-то захожу в этот буфет, стоят бойцы, а продавщицы нет. Так вот, слышу - "И где ее носит уже 10 минут? Возомнила себя дочерью офицера!" Вот именно так - возомнила! Так что в гарнизонных городках это было весьма высокое звание для женщины. Думаю, многие форумчане знают это доподлинно.
                  Ну а по поводу названий для "тружеников клавиатуры" нужно, действительно, с администрацией сайта договариваться. А то от вариантов названий душу прямо распирает...
                  Офицер запаса
                  1. bouncyhunter Вчера, 20:30
                    Цитата: Офицер запаса
                    от вариантов названий душу прямо распирает...

                    Думаешь , у тебя одного ? Так и рвутся изыски великого и могучего . yes
                    bouncyhunter
                  2. gsev Вчера, 22:14
                    Так американцы не дураки. Эту информацию от имени "дочери.." запускали с глубоким расчетом.Да и вообще все термины надо применять подумав.
                    gsev
              2. Андрей К Вчера, 20:16
                Офицер запаса
                ...Может, как-то по-другому этих труженников клавиатуры называть, не затрагивая честь наших жен и дочерей? Русский язык весьма богат на такие точные определения. Хоть конкурс названий объявлять, честное слово...

                Алексей hi
                Никто наших дам - мам, жён, дочерей и не имеет в виду под этой фразой request
                Обратите внимание как пишется - в кавычках, как минимум и с ашипками: "дочофицера" laughing
                Андрей К
              3. Zoldat_A Вчера, 22:15
                Алексей, soldier !
                Цитата: Офицер запаса
                И жена - когда мы жили в гарнизонном городке - тоже гордилась званием "жена офицера".
                А моя жила дома, по гарнизонам со мной не моталась. Хотя не всегда знала даже на каком я континенте, а уж когда домой из командировки вернусь и в каком виде....
                Солдатам памятников навалом, матерям тоже... И это, конечно, правильно. Только вот кто бы додумался нашим жёнам, жёнам офицеров памятник поставить.... Хоть один на всех...
                Zoldat_A
                1. Офицер запаса Вчера, 22:30
                  Алексей, Вы прямо до слез меня растрогали. У меня в семье все офицеры. И наши женщины - дочки и жены офицеров, естественно. Чего только им не выпало. Моя мама - дочка кадрового офицера, прошедшего две войны - Финскую и Великую Отечественную. Шестеро детей. Эвакуация семей комсостава из Пскова. На последнем эшелоне. Ее искала под трупами немцев ее мама, моя бабушка, раненая одной пулей со своим грудным сыном. Нашла, наши солдаты помогли. Услышали писк ребенка, откопали из-под трупов немцев. Бабушка всех детей тогда сохранила, никого не потеряла.
                  Погибли уже потом. Старший - в Чехословакии. Потом еще двое - офицеры МВД, при исполнении. И еще один - геолог. Я маму похоронил только-что. Светлейший был человек.
                  Осталась из этих шестерых детей того офицера-фронтовика только одна дочка, моя тетя. Ей уже 81 год. Дочка капитана Замахова Василия Васильевича, командира роты, в которой служил Александр Матросов.
                  Эти женщины, действительно, достойны памятника. За свою жизнь, за свою честь, за свою преданность стране.
                  Великое спасибо Вам за такие слова!.
                  Офицер запаса
                  1. Zoldat_A Вчера, 22:51
                    Цитата: Офицер запаса
                    Эти женщины, действительно, достойны памятника. За свою жизнь, за свою честь, за свою преданность стране.

                    Я как-то своей жене про такую идею сказал - она мне ответила в том плане, что то, что я живой, что с ней дожили до хороших-хороших лет (скоро золотая свадьба!), что дети выросли, внуки растут - вот то для неё памятник...
                    Я как-то одно время загорелся этой идеей, готов был от фирмы хорошие деньги выделить, но мало оказалось. Начал искать попутчиков. Ветеранские организации двумя руками "за", но нищие, как церковные крысы... По администрациям пошёл - "да-да-ды-ды, но деньги есть на всё, кроме этого"... А в одиночку не потянул бы... Семью-то, конечно, прокормлю, там много ещё останется, с голоду не помрём. В 90-е, когда на пенсию выперли ("выслуги на полторы пенсии хватает - какого тебе надо? Сокращайся..." angry вояки штабные...), ещё и не такое пережили. Но мне ещё сотрудников-рабочих огромную толпу кормить надо - им-то я чего скажу? Пилюнул слюнями, осуществил мечту жены - крытый бассейн на даче и альпийскую горку возле беседки...
                    Zoldat_A
                    1. Офицер запаса Вчера, 23:00
                      Алексей, наши жены похожи в своих мыслях. И мама моя также говорила, что для нее лучших памятник - муж, дети, внуки и правнуки.
                      Может я скажу глупость, но я напишу Верховному Главнокомандующему об идее такого памятника. Может, хоть перед выборами на это внимание обратит.
                      Офицер запаса
                      1. Zoldat_A Вчера, 23:53
                        Цитата: Офицер запаса
                        я напишу Верховному Главнокомандующему об идее такого памятника. Может, хоть перед выборами на это внимание обратит.

                        Верховных, конечно, будет не против. И если ему вопрос об этом задать на "прямой линии", то те же самые тв..ари в кабинетах, которые мне нервы трепали, возьмут "под козырёк" и доложат Верховному, что "ещё вчера". Беда, Алексей, в том, что Верховный Ваше письмо не прочитает. Его прочитает 25-летний мальчик из отдела по работе с обращениями граждан, Вам придёт бумага, что Ваше обращение отправлено для исполнения КОМУ? ПРАВИЛЬНО! Тому, кто меня гонял по кабинетам, к кому я и с коньяком ходил, и кителем со всем металлом в кабинете звякал, кто говорил, что у нас во всём городе нет клочка земли метр на метр, что денег "на самое необходимое не хватает, не то, что на всякую ерунду"... Сказку про цветик-семицветик помните? Только тут "быть по моему вели" не будет. Приходил домой злой, всасывал стаканами литр коньяка и ложился спать. Один раз после коньяка хотел в один кабинет с наградным вернуться. Пока решал, с каким именно (у меня два наградных огнестрельных и одно холодное), жена все три сгребла и моему другу-соседу, подполковнику ФСБ, тоже пенсионеру, отнесла на сохранение и от охотничьего сейфа ключи спрятала....
                        Было это лет 8 назад. Сейчас перегорел, не сдался, нет - возраст не тот шашкой махать... О Вечном, конечно, пока не думаю, здоровье позволяет. Но тратить остаток жизни на кабинеты.... negative negative Осталось настолько мало по сравнению с тем, что прожито, что оставшееся время хочу потратить на внука (дедушкино воспитание так и прёт!), на внучек-пуговичек, ещё одного внука жду... Жена хоть пусть порадуется мужу дома. А то половину жизни в погонах чёрт знает где, вторую половину - в строительной каске вроде рядом, но тоже вечно в делах... Как Штирлиц с женой встречался - она за 100 км ко мне на объект приезжала, чтобы только пообедать вместе...
                        Если у Вас, Алексей, получится - многие офицеры Вам в пояс поклонятся... Только не к выборам. В Администрации Президента только срок рассмотрения обращения 30 дней... Дело небыстрое...
                        Zoldat_A
            5. Не либероид Русский Вчера, 20:09
              слонов по плацу гонять
              Не либероид Русский
            6. Zoldat_A Вчера, 22:08
              Цитата: Андрей К
              Цитата: Anarchist
              ...Вот теперь доказывал теперь, что ты не "дочофицера"...

              Саш, а как быть отцам? belay
              Я правнук офицера, внук офицера, сын офицера, сам офицер, отец офицера, тесть офицера... fellow
              Что делать-то, Александр? laughing

              А у меня вот то же самое, только отцом офицера не вышло стать... crying Сын в детстве травму получил - в Рязань по здоровью не прошёл, а в любое другое наотрез отказался, хотя, кроме лётного, ограничений по здоровью больше никуда не было... Отслужил срочную в ПВ на Дальнем Востоке и всё... Пошёл по гражданской. Зато скоро-скоро буду дедом офицера! Внук наизнанку выворачивается, в Рязань готовится... Я лично китель парадный из шкафа достану, ордена-медали поправлю и за руку его туда отведу. Он мой китель уже примеряет - тяжеловат, говорит... Я ему велел, чтобы у него был не легче - иначе на том свете с дубиной ждать буду... lol
              Zoldat_A
              1. Подрезчик Вчера, 22:31
                [quote]Я ему велел, чтобы у него был не легче - иначе на том свете с дубиной ждать буду... lol[quote]
                Погоди, Алексей hi , на том свете дубиной вооружаться! Вот дождешься такой же тяжести кителя внука, вот тогда и собирайся. ОПЫТ (который ни в одной академии не преподают!) кто передовать будет??? soldier good hi
                P.S. Я вот тоже мечтаю, что хоть не дети, так внучок оденет погоны. Правда пока маленький совсем, 1,3 года. recourse
                Подрезчик
                1. Zoldat_A Сегодня, 00:23
                  Цитата: Подрезчик
                  Я вот тоже мечтаю, что хоть не дети, так внучок оденет погоны. Правда пока маленький совсем, 1,3 года.

                  Мой где-то лет до 4-х не пойми во что играл. В 5 уже чётко отвечал, что будет "как деда, есантником". В 2 года любил медалями на кителе звенеть. В 6 уже аккуратно, уважительно пальцем трогал. В 12 или в 13 на 9 мая в школу приволок меня на Урок Мужества (собственно, учительница уболтала). А я и не знаю, чего им, шпингалетам, и сказать-то... Так, дежурную пургу какую-то прометелил... Но пафосно! А сейчас внук со мной 23-го февраля каждый год смотрит "Горячий снег" (моя многолетняя традиция - как "Ирония судьбы" на Новый год или "Они сражались за Родину" 9 мая). Занимается боксом, разрядник уже. Даже на даче кросс бегает - я на велосипеде с секундомером, он с моей собакой бегом. Сам понемногу рукопашку ему даю, грушу в гараже повесил, стрелять учу. В школе жилы рвёт - я ему сказал, что с тройками в Рязань его не повезу - краснеть не буду. Вобщем, дедов внук растёт....
                  Удачи с внуком, Александр! drinks
                  Zoldat_A
              2. Андрей К Сегодня, 00:08
                Цитата: Zoldat_A
                ...Зато скоро-скоро буду дедом офицера! Внук наизнанку выворачивается, в Рязань готовится...

                Вот это самое главное, молодой поросли правильное направление показать, да где надо плечо подставить yes good
                Андрей К
          3. Балу Вчера, 20:35
            Цитата: Anarchist
            Ну вот зачем эту статью выложили? Вот теперь доказывай теперь, что ты не "дочофицера". Как Трамп, что он не "агенткремля"...

            Трампампам наш человек, не надо его обижать. Все по плану. Он и так переживает, что над США в России смеются, наверное регулярно читает наши коменты на ВО. Вот письмо написал нашему коллеге bouncyhunter : Я Трамп , дочь Обамы - я не агент Кремля , но там не всё так однозначно. Что касается троллей, лично мне они не мешают. Прикольно подшучивать над их потугами. Правда жизни в том, что давление на Россию с каждым днем возрастает. Скорее бы выборы, возможно после них позиция правительства России все таки станет тверже. Сколько можно: это они такие, а мы не такие, они такие, а мы вежливые. Обидна, чслово. А какие они настоящие дочери офицеров, крымчанки мы ведь знаем точно..
            Балу
      2. Svarog Вчера, 19:38
        Голосуйте за коммунистов и будет всем счастье. .. ну может, только американцам в этом случае не повезет..
        А с тем курсом, котором сейчас идет Россия, Америке и напрягаться особо не придется.. еще пару лет жизни при такой динамики роста цен и все большем расслоении общества, где по сути воцарился рабовладельческий строй, недовольство население становится неизбежным и к чему это приведет не ясно..
        Посмотрите на науку, образование, медицину, искусство, политику, гос. корпорации . Везде места застолблены и уже детки нынешних деятелей удачливых, активно их обживают, родовые кланы.. Да что тут.. У нас президент, уже не президент а царь.. Ну чем не рабовладельческий строй? Столько жизней положено, столько горя испытано, что бы скинуть этот хомут.. Скинули.. дали бесплатное образование, медицину, наука появилась сильнейшая в мире и т.д И сейчас заново этот хомут народу на шею надели.. Да.. так ловко, что многие еще и не понимают этого.. как наш гарант говорит не спеша.. по тихому..
        Svarog
        1. Alex-a832 Вчера, 19:47
          Цитата: Svarog
          Голосуйте за коммунистов и будет всем счастье. .. ну может, только американцам в этом случае не повезет..

          "Технично" вы сюда свою политрекламу вплели... Ну хоть бы долю процентика связи с обсуждаемой статьёй... wassat
          Alex-a832
          1. Svarog Вчера, 19:52
            Цитата: Alex-a832
            "Технично" вы сюда свою политрекламу вплели... Ну хоть бы долю процентика связи с обсуждаемой статьёй...

            Жаль что не видите связи, а она прямая.. американцы вбухивают деньги в подрыв страны, а им и напрягаться особо не надо и дальше аргументация .. прочтите внимательнее ...
            Svarog
          2. Paranoid50 Вчера, 21:27
            Цитата: Alex-a832
            политрекламу вплели... Ну хоть бы долю процентика связи

            Ещё немного потерпеть, меньше месяца осталось. laughing Дальше сами рассосутся. yes
            Paranoid50
            1. Alex-a832 Вчера, 21:35
              Так точно! laughing
              Будем подождать...
              Alex-a832
            2. Svarog Вчера, 21:52
              Цитата: Paranoid50
              Цитата: Alex-a832
              политрекламу вплели... Ну хоть бы долю процентика связи

              Ещё немного потерпеть, меньше месяца осталось. laughing Дальше сами рассосутся. yes

              Вы о 6 летнем сроке Путина?)) Само не рассосется..
              Svarog
            3. Аскет Вчера, 22:06
              Цитата: Paranoid50
              Ещё немного потерпеть, меньше месяца осталось. Дальше сами рассосутся

              Помню в 2012г. здесь были нешуточные баталии и методички отрабатывали добросовестно и кооператив Озеро,ПЖВ, как Путин развалил страну за 12...13...14 лет и т.д. Плюс многочисленные патриоты теперь уже бывшей БУ, сейчас несколько измельчал народец в плане аргументации если не считать унылых троллей типа Санкюлота.Видимо практичные американцы не ставят много денег на эти выборы, играют в долгую...белоленточные провалились, теперь постепенно формируют "патриотический майдан"
              Аскет
              1. Svarog Вчера, 23:00
                Цитата: Аскет
                Помню в 2012г. здесь были нешуточные баталии и методички отрабатывали добросовестно и кооператив Озеро,ПЖВ, как Путин развалил страну

                а вы помните цены на нефть в 2012г? И что стало когда она упала? Не прошло и три года, а мы уже на пороге 90-х
                Svarog
            4. БАРХАН Вчера, 22:10
              Цитата: Paranoid50
              Ещё немного потерпеть, меньше месяца осталось. Дальше сами рассосутся.

              Не могли бы Вы уточнить ,что именно рассосётся после выборов...страна,Путин,коммунисты,проблемы,враги,
              НАТО?
              На мой взгляд ,вряд ли.Всё равно ,при любом правителе и строе многое надо менять...
              БАРХАН
              1. Paranoid50 Вчера, 22:36
                Цитата: БАРХАН
                что именно рассосётся после выборов..

                Рассосутся оголтелые "инициативные группы", в любую тему пихающие свои "агитки". Только и всего.
                Цитата: БАРХАН
                Всё равно ,при любом правителе и строе многое надо менять...

                Дык, кто бы спорил. Но свои вопросы к власти мы должны задавать и решать их самостоятельно ,без "радетелей" и подсказчиков извне.
                Paranoid50
        2. ротмистр Вчера, 19:49
          Цитата: Svarog
          Голосуйте за коммунистов и будет всем счастье. .. ну может, только американцам в этом случае не повезет..
          А с тем курсом, котором сейчас идет Россия, Америке и напрягаться особо не придется.. еще пару лет жизни при такой динамики роста цен и все большем расслоении общества, где по сути воцарился рабовладельческий строй, недовольство население становится неизбежным и к чему это приведет не ясно..
          Посмотрите на науку, образование, медицину, искусство, политику, гос. корпорации . Везде места застолблены и уже детки нынешних деятелей удачливых, активно их обживают, родовые кланы.. Да что тут.. У нас президент, уже не президент а царь.. Ну чем не рабовладельческий строй? Столько жизней положено, столько горя испытано, что бы скинуть этот хомут.. Скинули.. дали бесплатное образование, медицину, наука появилась сильнейшая в мире и т.д И сейчас заново этот хомут народу на шею надели.. Да.. так ловко, что многие еще и не понимают этого.. как наш гарант говорит не спеша.. по тихому..

          Мне довольно много лет и голосовать за коммунистов я не буду. По той простой причине, что развалили СССР не немцы, не японцы, не американцы, не африканцы- развалили коммунисты. За все время службы и работы не видел ни одного сына секретаря райкома( инструктора райкома и т.д.) или тем более обкома партии среди рядовых солдат не только в Афганистане, но даже в СССР рядовым пехотинцем. Попав на гражданку,, с удивлением узнал, что среди шахтеров в забое и металлургов у мартена их то-же нет. Не видел их дочерей и сыновей среди доярок и конюхов в колхозах. А детишки генсеков очень не любят Россию и стараются в ней не жить, да и членов Политбюро и кандидатов в члены. Так за что голосовать? За то что бы опять устроить раздел России , но уже окончательный, в третий раз?
          ротмистр
          1. Svarog Вчера, 19:59
            Цитата: ротмистр
            Мне довольно много лет и голосовать за коммунистов я не буду.

            Посмотрите на нынешнюю элиту и их биографию.. практически все -пролетариат. У них была возможность занять высокие посты,у ваших внуков этой возможности не будет. Так как по наследству теперь они передаются.. Не собираюсь вас переубеждать.. И в СССР перегибы были и много чего, но все же все было более справедливо устроено. И общество было добрее и еда полезнее))
            Svarog
            1. Аскет Сегодня, 00:39
              Цитата: Svarog
              . И в СССР перегибы были и много чего, но все же все было более справедливо устроено. И общество было добрее и еда полезнее))

              Вы серьезно думаете если Грудинин будет у власти то восстановит социализм времен СССР?
              Остается только развести руками в недоумении
              Аскет
          2. Alex-a832 Вчера, 21:50
            Цитата: ротмистр
            Мне довольно много лет и голосовать за коммунистов я не буду. По той простой причине, что развалили СССР не немцы, не японцы, не американцы, не африканцы- развалили коммунисты.


            Добавлю к Вашим словам свои "пять копеек". Они не только развалили Союз, но и возглавили и непосредственно участвовали в растаскивании союзного имущества в 90-х, "комсомол" позднее подтянулся. Партийные элиты дальше своего меркантильного интереса совсем видеть перестали. Зато проявляли недюжиную изобретательность в удовлетворении этих самых шкурных интересов, чему сам не раз был свидетелем.
            Alex-a832
        3. КОСМОС Вчера, 19:52
          Цитата: Svarog
          А с тем курсом, котором сейчас идет Россия, Америке и напрягаться особо не придется

          Интересно для чего им тогда дочери офицеров?
          Цитата: Svarog
          и будет всем счастье.

          Так просто? Тогда дочь офицера вам в помощь fool
          КОСМОС
          1. Genry Вчера, 21:35
            Цитата: КОСМОС
            Интересно для чего им тогда дочери офицеров?

            "Дочери офицеров" уже вещают, какой хороший будет президент Грудинин. А когда он пролетит на первом туре, будут орать про фальсификации, что ему угрожали, хотели отравить детей, напугали собаку и ушибли попугайчика... Уровень воя будет такой.... Большая часть раскрученных сайтов будет перепродана или сдана напрокат и подключена к бот-сети. Начнут агрессивно орать в стиле "народ так не голосовал... всё было подделано.." (всё уже записано, озвучено и лежит до нужного часа Х.) Хоть бы этот сайт так не скуксился.
            Genry
        4. Андрей К Вчера, 20:05
          Цитата: Svarog
          ...У нас президент, уже не президент а царь.. Ну чем не рабовладельческий строй?...

          Коллега!!!
          Ну ёклмн!!!
          Коммунисты, ЕдРисты,анархисты, либерасты, мазохисты, пе...(лица содомитской ориентации)...
          Где царь и где рабовладельческий строй?
          Ну ёперный театр!!!
          Андрей К
          1. Svarog Вчера, 20:16
            Цитата: Андрей К
            Цитата: Svarog
            ...У нас президент, уже не президент а царь.. Ну чем не рабовладельческий строй?...

            Коллега!!!
            Ну ёклмн!!!
            Коммунисты, ЕдРисты,анархисты, либерасты, мазохисты, пе...(лица содомитской ориентации)...
            Где царь и где рабовладельческий строй?
            Ну ёперный театр...

            Путин сколько лет у власти? Чем не царь? 70% населения за копейки трудятся и многие на нескольких работах, мы на 87 месте по доходу на душу населения http://gtmarket.ru/ratings/rating-countries-gni/r
            ating-countries-gni-info, при этом мы вторая страна, после Мексики, народ которой больше всего работает. В Германии уже активно обсуждают 4 дневную раб. неделю. А у нас слышали, что обсуждают? Говорят маловато работаем, надобно по 12 часов в день пахать..
            Svarog
            1. Андрей К Сегодня, 00:23
              Цитата: Svarog
              ...Путин сколько лет у власти? Чем не царь? 70% населения за копейки трудятся и многие на нескольких работах, мы на 87 месте по доходу на душу населения http://gtmarket.ru/ratings/rating-countries-gni/r
              ating-countries-gni-info, при этом мы вторая страна, после Мексики, народ которой больше всего работает. В Германии уже активно обсуждают 4 дневную раб. неделю. А у нас слышали, что обсуждают? Говорят маловато работаем, надобно по 12 часов в день пахать...

              Svarog
              Я просто не хочу Вас обижать. Угомонитесь.
              Пока Вы считали не переработали ли, люди просто работали.
              Мне без разницы Германия, я там не живу. Не надо раскачивать лодку, под названием Россия - веслом ненароком прихлопнет.
              P.S. Когда с методичек свои агитки втюхиваете, то хотя бы текст редактировали бы. Стыдобища, копипастите прямиком с английским текстом negative
              Андрей К
        5. Genry Вчера, 21:21
          Цитата: Svarog
          Голосуйте за коммунистов и будет всем счастье.

          Где вы сейчас их найдёте? Идея получать по потребностям и ни хрена не делать - это больше смахивает на воровство. Хотя ваш претендент Грудинин им и является. То есть наворовал себе и детям и устроил крохотный такой коммунизм.
          Genry
        6. vovanpain Вчера, 21:41
          Цитата: Svarog
          Голосуйте за коммунистов и будет всем счастье. ..

          Упаси Бог, вот от такого "счастья" stop
          Цитата: Genry
          Где вы сейчас их найдёте?

          Нигде, Сталин или бы расстрелял или бы пересажал бы нонешних "коммунистов" во главе с Зюгановым. hi
          vovanpain
          1. Svarog Вчера, 21:44
            Цитата: vovanpain
            Нигде, Сталин или бы расстрелял или бы пересажал бы нонешних "коммунистов" во главе с Зюгановым.

            Сталин тоже не сразу у власти оказался... главное направление правильное выбрать..
            Svarog
          2. Svarog Вчера, 21:50
            Цитата: vovanpain
            Упаси Бог, вот от такого "счастья"

            Это фото 90-е.. А в 80-е нормально все было.. Ну да, изобилия такого не было, но всё качественное и полезное было. сейчас химия сплошная.. У коммунистов тоже было много чего, что своевременно менять надо было, я с этим не спорю. Главное, не нужно было пол мира кормить и дать возможность для мелкого и среднего предпринимательства. И сейчас КПРФ так и планирует делать..
            Svarog
            1. vovanpain Вчера, 22:12
              Цитата: Svarog
              в 80-е нормально все было..

              Прдуктовые пайки в начале и талоны в конце 80-х laughing
              Цитата: Svarog
              дать возможность для мелкого и среднего предпринимательства.

              Дали уважаемый дали, 28 мая 1988 года был принят Закон о кооперации в СССР, не надо напоминать где оказались секретари партии и комсомола. yes
              Цитата: Svarog
              И сейчас КПРФ так и планирует делать..

              Воистину история любит повторяться.
              vovanpain
      3. майор Юрик Вчера, 19:59
        Цитата: Андрей К
        ...Пентагон запрашивает $0,5 млрд на допфинансирование "крымчанок, дочерей офицера"...

        Периодически, эти "дочери офицера", появляются и на нашем благославенном сайте lol
        Блуждают (или блудят belay ) окаянные laughing
        Руки заламывают, ногами сучат, навоз на вентилятор накидывают wink
        Короче - живут своей "дочереофицерской", никчемушной, жизнью crying


        Во блин,а я чую что чего-то не того,шустренькие такие,порят чушь,хотя чушь их об этом и не просила! Главное, зачастую, флагами израильскими на нИках прикрываются, а на деле "крымскодочери" офицеров! Весь мир-бардак оказывается! yes
        майор Юрик
      4. FalconD Вчера, 20:44
        Зато появление таких думать и разбираться заставляет...хотя некоторым ничего не поможет....
        FalconD
    2. сибиралт Вчера, 19:21
      Платить надо. Ибо, уволив действующих, от них начнет всплывать то, что по - русски низзя писать на форуме. lol
      сибиралт
    3. poquello Вчера, 19:42
      Привет,
      Цитата: bouncyhunter
      Информационную войну никто не отменял . А уж в отношении США с их "честными" методами и подавно ...

      надысь Стулценбегр народ веселил, типа НАТО собралось миру правду говорить
      poquello
      1. bouncyhunter Вчера, 19:46
        Олег , привет ! hi Стульчак опущенный только и может , что вещать волю залужного кукловода . А ихнюю правду мы уже знаем . yes
        bouncyhunter
    4. Маз Вчера, 22:12
      Вон пусть в Израиль Пентагон гроши вложит. Израильские коллеги бесплатно выполняют функции жен, дочерей и прочих подруг настоящих крымчан и офицеров. Вон как работают на ВО, во благо США. Аж пыль столбом, клавы в дрызг, мохшевы(PC) дымятся, сеть виснет. За демократию в РФ переживают, в трех тысячах километрах от России. Благими намерениями коих и вымощена дорога, будем смотреть куда
      Маз
    5. Маз Вчера, 23:18
      Туз в Анкаре: Если Москве удастся разыграть турецкую карту, Штатам мало не покажется
      В совокупности все это выглядит признаком новой американской стратегии в Сирии: наказывать русских сильно – настолько, насколько это возможно, не доводя дело до открытого нападения.

      Во-первых, США и Израиль трясет от унижения и бессильной ярости от их поражения: Асад все еще у власти, ИГ более или менее разгромлено, русским сопутствовал успех в их кампании по приглашению к переговорам большого количества «хороших террористов». С завершением в России успешной конференции по Сирии и при общем согласии всех сторон приступить к работе над новой конституцией возникла реальная опасность установления мира – того, чему англо-сионисты твердо намерены противостоять (здесь: https://jasirx.wordpress.com / документ скорее всего «взломанный», который, если он достоверен, показывает, как США противятся успеху русских).

      Во-вторых, и Трамп, и Нетаньяху обещали «победы». Им надо доказать свою мужественность и силу (отличиться от сосунков, что были до них). Начать войну против русских, конечно, значит «доказать свою мужественность». Но это слишком опасно. Убивать русских где-то «на окраинах» – либо при правдоподобном отрицании, либо частных «подрядчиков» – вариант более безопасный и, значит, предпочтительный.
      https://defence.ru/article/tuz-v-ankare-esli-mosk
      ve-udastsya-razigrat-tureckuyu-kartu-shtatam-malo
      -ne-pokazhetsya/
      Маз
  2. APASUS Вчера, 18:58
    Информационная война ,требует серьезных вложений.Что поделать ,но пока на Западе обыватель верит что во всем виноват русский,значит американцы выигрывают.
    Могу сам судить по тем людям ,которые приезжают на наше производство.Обычно ,они даже чихнуть бояться пару недель
    APASUS
    1. rocket757 Вчера, 19:27
      Немцы из Сименс только на второй, а то и третий раз становятся более-менее коммуникабельные!
      Конечно водка,баня, девочки ускоряют эт процесс, но всё равно, усилий этот процесс требует и от нас и от них! Возможно длительные командировки имеют свои особенности, эт не наш случай.
      rocket757
      1. Сэр1966 Вчера, 19:40
        Немцы еще ничего, крепкие. К нам, на НПЗ, лет 15 назад приезжал амер на пусконаладку. После банкета помер болезный - сердце не выдержало. Семья получила лимон зелени. Это у них страховка при командировке в Россию.
        Сэр1966
        1. rocket757 Вчера, 22:32
          О как бывает!
          У нас в основном среднего возраста. Многие толк в питие знают.
          Конечно шнапс их в основном не ах, но вот можжевеловый прям ничего, привозили.По русски некоторые шпрехали, хотя бывших соотечественников не было ни разу.
          rocket757
      2. poquello Вчера, 20:00
        Цитата: rocket757
        Немцы из Сименс только на второй, а то и третий раз становятся более-менее коммуникабельные!
        Конечно водка,баня, девочки ускоряют эт процесс, но всё равно, усилий этот процесс требует и от нас и от них! Возможно длительные командировки имеют свои особенности, эт не наш случай.

        этт командировки короткие, после "более-менее коммуникабельные" буржуи спиваются нафиг
        poquello
        1. rocket757 Вчера, 22:40
          У наших командировки короткие были, так что конфуза с алкоголизмом не случалось Да и строго у нас с этим, за работу народ держится ... зарплата стабильно и по нашим краям нормально.А вот поджениться один немчик успел, да капитально так, со второго раза хорошую девку увёз на дойчланд. Как гриться, совет им да любовь!
          rocket757
    2. poquello Вчера, 19:55
      Цитата: APASUS
      пока на Западе обыватель верит что во всем виноват русский,значит американцы выигрывают.

      Вы планку то задрали, свободу слова буржуи зажимают - значит боятся, значит с открытым забралом проигрывают
      poquello
  3. Симон Вчера, 18:58
    Как бы это им самим не отдалось обратно бумерангом и прямо по мозгам! Что они думают, что у нас дураки сидят. wink
    Симон
    1. rocket757 Вчера, 19:16
      Их прогрессивное обчИство априори защищено от тлетворного влияния страшного "мордора"!
      Сказать по русски, им уже так зас-заср-загрузили мозги, что туда ничего уже не лезет ... мож какая новая инструкция на стакашку горячего доктора пепера и усё!
      rocket757
      1. Alex-a832 Вчера, 21:13
        Цитата: rocket757
        Их прогрессивное обчИство априори защищено от тлетворного влияния страшного "мордора"!

        Эт точно. Их "оперативная память и проц" при базовом уровне образования рассчитаны только на обработку рекламы, в т.ч. амерской пропаганды. Для расширения функционала, критического восприятия информации, надо образование получше, а оно доступно далеко не всем и не за бесплатно. Как один мой приятель, не раз катавшийся в США по делам подметил: страна больших детей.
        Итог: у их большинства и у нашего разный уровень восприятия и анализа информации. Методы "промывания мозгов" для наших граждан и для "исключительных" должны быть сильно разными. Поэтому для заси...пудрения мозгов нашим гражданам будут набирать воинов клавиатуры и мыши из числа бывших и нынешних наших сограждан. К сожалению, таких "наёмников" среди нас хватает.
        Alex-a832
        1. rocket757 Вчера, 23:04
          К счастью наёмники из наших редко могут похвастаться многочисленными знаниями вообще. Я заметил, как для меня легко было переформатировать навальнят из молодых, эт тех у кого мозг вообще то был. просто загажен всяким мусором. Гораздо труднее общаться с отступниками старшего поколения. У многих знаний, воспитания и широты взгляда хватало на полноценные, аргументированные споры. Старая советская школа, высшее образование эт серьёзно ... если человек учился, набирался знаний.
          А с янки я ваще прикалываюсь, у них есть такой железобетонный аргумент на все и вся - Сделано в Америке!!! - и типа тебе всё из этого "аргумента" должно стать ясно ... падай ниц с умильными слезами??? Дурдом на выезде!
          rocket757
  4. ul_vitalii Вчера, 19:00
    Вчера выпускник под израильским флагом кульбиты на форуме выкидывал, использовал не слишком широкий ассортимент, вроде угомонился, но работал под присмотром.
    ul_vitalii
    1. bouncyhunter Вчера, 19:11
      Виталий , привет ! hi Таких сколько уже было , а сколько ещё будет ... wink
      bouncyhunter
    2. rocket757 Вчера, 19:11
      Товарищ Штирлиц считает шо на всякую шушеру стоит обращать внимание?
      С ними бодаться в пустую время и красноречие тратить.
      rocket757
      1. ul_vitalii Вчера, 19:16
        Паша, Виктор приветствую! hi уж больно назойливый и липучий попался. smile
        ul_vitalii
        1. bouncyhunter Вчера, 19:30
          Цитата: ul_vitalii
          уж больно назойливый и липучий попался.

          Так это у них генетическое . lol
          bouncyhunter
        2. vovanpain Вчера, 19:52
          Цитата: ul_vitalii
          Паша, Виктор приветствую! hi уж больно назойливый и липучий попался. smile

          Есть такое дело Виталий hi это ранее баненый какой-то дочь официра, воскрес навонял и скрылся, модерам надоест троллинг глупый читать забанят. hi
          Цитата: rocket757
          С ними бодаться в пустую время и красноречие тратить.

          Золотые слова Виктор yes Можно и их подраконить, тогда они кипятком и слюной брызгать начинают. hi
          Цитата: bouncyhunter
          Таких сколько уже было , а сколько ещё будет ...

          Здаров Паша hi Ох не оскудеет планета Земля на таланты троллинга и провокаций, вот минусы отменили в пику посещаемости, вот и результат, раньше комментарии намного интереснее читать было, больше информации полезной подчерпнешь чем в статье, а сейчас таких эрудитов чуть ли по пальцам можно пересчитать, затоптали или уря, всех порубим или ой мамочки, все пропало, все и всех слили и продали, сколько интересных людей с сайта ушло, только из-за этого, а не из-за банов и предупреждений, вот "дочери офицеров" вылетали на раз два. Всем с уважением Друзья. drinks hi
          vovanpain
          1. bouncyhunter Вчера, 20:01
            Братка , здрав буде ! hi drinks drinks drinks Горьки твои слова , но справедливы .
            bouncyhunter
      2. poquello Вчера, 20:42
        Цитата: rocket757
        Товарищ Штирлиц считает шо на всякую шушеру стоит обращать внимание?
        С ними бодаться в пустую время и красноречие тратить.

        вот ИМХО совсем неправильный подход, вбросы надо перебивать аргументами поскольку многократное повторение вброса они потом за аргумент пытаются выдать
        poquello
    3. мерцание Вчера, 19:56
      Вчера выпускник под израильским флагом кульбиты на форуме выкидывал
      видимо, уже был в курсе что:
      Пентагон запрашивает $0,5 млрд на допфинансирование "крымчанок, дочерей офицера"
      мерцание
      1. rocket757 Вчера, 23:17
        Привет друзья soldier Паша, Виталий, Володя, всем добрый вечер и славной ночи, кому не спится!
        У меня сегодня позитивное настроение! Всем прощаю, кого задел ненароком, извиняюсь.
        Бодаться ни с кем не хочется ... если уж совсем по хамски, тогда можно!
        rocket757
  5. taiga2018 Вчера, 19:09
    дело О.Бендера живёт и здравствует,только вот он, мог только мечтать о таких суммах...
    taiga2018
  6. Mavrikiy Вчера, 19:14
    Пентагон запрашивает $0,5 млрд на допфинансирование "крымчанок, дочерей офицера"

    Не умеете вы господа пентогонцы оптимизировать финансовые потоки. Сколько у вас "морских котиков загибаются от безделья? А если сложить эти не хилые общности, и:
    Население вырастит,
    котики воскреснут,
    а оплата "дочек" из (-) перейдет в (+), любые гарантии.....
    Mavrikiy
  7. Сергей Суворов Риа Вчера, 19:15
    любое фото Путина на коне или окунающийся в Крещение в проруби сродни Явзрыву и гасит на полгода любые диванные войска )))
    Сергей Суворов Риа
  8. sxfRipper Вчера, 19:19
    представителями «фабрики крымчанок, дочерей офицера»
    Тряхнём стариной и вспомним сыновей лейтенанта Шмидта! Да и для поручика Ржевского тоже забава найдётся! lol
    sxfRipper
  9. Proton Вчера, 19:34
    У нас тут и своих"дочекофицера"полно,как не откроешь че почитать в инете,сразу видно,чьими руками на вентилятор накидано laughing
    Proton
  10. ВЕРЕСК Вчера, 19:56
    Ребят.Чисто расслабиться.с 6.20.
    ВЕРЕСК
  11. seos Вчера, 20:01
    Это сексизм! А как же сыновья офицера? или дети рядового...
    seos
  12. Sewer Krainiy Вчера, 20:07
    Цитата: ротмистр
    А детишки генсеков очень не любят Россию и стараются в ней не жить, да и членов Политбюро и кандидатов в члены. Так за что голосовать? За то что бы опять устроить раздел России , но уже окончательный, в третий раз?

    Я, конечно, дико извиняюсь. Но генсеки и члены политбюро уже лет так 25 назад, как ушли со сцены. Или вы о детях олигархов и т.д.?
    Sewer Krainiy
  13. Vard Вчера, 20:44
    Что радует... Это контингент "дочерей офицера" эти способны профукать любые суммы бенз всякого эффекта...
    Vard
  14. Могучий- Ка Вчера, 21:15
    На усраине появился сайт с фейками там каждый день чушка Женя волонтёр придумывает феки про бравых ВСУшных алкашей,как они каждый день уничтожают ДРГ опполченцев, как на минах каждый день подрываются и причём десятками ополченцы.Эту всю ересь подхватывают остальные ХОХЛО СМИ и тянут осла за уши.
    Могучий- Ка
    1. Антарес Вчера, 23:19
      Цитата: Могучий- Ка
      На Украине появился сайт с фейками

      есть сайт https://www.stopfake.org/, это от российских фейков.Есть паразитные сайты- patrioty.org.ua, osp-ua.info, antikor.ua, divannaya-sotnya.com.ua, joinfo.ua, elise.com.ua но есть и много других. Речь идет об этом?
      «блогер Ярчук» (oyblogg.blogspot.com), который с завидной частотой публикует фантастические сводки потерь тех же русских войск в Украине, причем в максимально приближенной к военному стилю форме. Якобы это сводки ФСБ своим кураторам в России, которые перехватываются блоггером (!) и потом выкладываются в открытый доступ. Абсурдность подобных сведений очевидна адекватному читателю уже с первых общих цифр, где количество убитых превышает количество раненных, что невозможно в принципе, так как на современных войнах, по подсчетам военных теоретиков, соотношение потерь составляет: 1 убитый на 3-3,5 раненных.
      Однако сайты-фейкометы с огромным удовольствием тиражируют «сводки Ярчука», разгоняя нужную волну. И уже не так важно, делают они это осознанно или просто в погоне за трафиком. Важно то, что они являются частью информационной войны против Украины.
      Все что легко опровергнуть-это сознательный вброс. А значит это лишь первая фаза замысла.Основная цель не формирование фейка-а дискредитация путем разоблачений и доведения ситуации до полного абсурда(затем формирования мнения)
      По информационной войне можно говорить долго -фейки, контр фейки, это мелочи по сравнению с замыслом.Но на низовом уровне так формируют нужные мнения о целых странах формируя штампы и стереотипы.
      Антарес
  15. Комментарий был удален.
  16. злой партизан Вчера, 21:51
    Завтра же зарегистрируюсь крымчанкой, дочерью офицера. Только у меня вопрос: куда номер банковской карты высылать? what
    А может они смогут кэшем мои услуги оплатить... feel
    злой партизан
  17. minomoto Вчера, 21:51
    Опять пентагон то, пентагон се. А то что в России полный бардак некого не волнует уже??? Путин тянет страну на дно, обворовывая свой народ, жируя на триллионы долларов которые он украл у нас. Как долго мы будем это терпеть??? Путин это оковы с гантелями на ногах, он должен уйти чтобы Россия могла пойти дальше свободным шагом. Поверьте мне простому жителю из Севастополя.
    minomoto
    1. мыслитель Вчера, 22:01
      А вот и тролль пожаловал. yes
      мыслитель
      1. Пленник Вчера, 22:22
        Вы хотели сказать "дочь офицера"? Видать таки отстегнули пентагону запрашиваемое. laughing
        Пленник
    2. злой партизан Вчера, 22:25
      Цитата: minomoto
      Путин тянет страну на дно
      Я тебе открою страшную тайну: и не он один!! Я сам в меру своих сил пытаюсь утащить Россию на ДНО и не могу!! Кстати: так -для общего образования подрастающего шумерского fool поколения. В нашем сообществе ДНО расшифровывается, как: "Дефектов не обнаружено". laughing
      Слушай,ты, биплан без буквы Б. Сиди у себя тихо на хохляндии negative и бойся. А вдруг действительно Путин захочет вас там победить? belay Да. И латвийский флаг на авторке тебе не поможет. Про русских хакеров слышал? wink Вот то-то и оно... feel
      злой партизан
    3. Челдон Вчера, 22:38
      Цитата: minomoto
      Опять пентагон то, пентагон се. А то что в России полный бардак некого не волнует уже??? Путин тянет страну на дно, обворовывая свой народ, жируя на триллионы долларов которые он украл у нас. Как долго мы будем это терпеть??? Путин это оковы с гантелями на ногах, он должен уйти чтобы Россия могла пойти дальше свободным шагом. Поверьте мне простому жителю из Севастополя.

      мимо мото( мистер ТРОЛо-ло),очень верю,что ты сайт перепутал!
      Челдон
    4. poquello Вчера, 23:15
      Цитата: minomoto
      могла пойти дальше свободным шагом.

      Оо.., ветер демократии и свободы 90х, нафиг посылают идёшь куда захочешь?
      poquello
  18. Пленник Вчера, 22:20
    Деньги на ветер. Хотя пусть тратят.
    Пленник
  19. Berkut154 Вчера, 22:36
    Друзья..обьясните мне далекому... что за фишка с этими дочерями офицеров? Это хорошо или плохо? У меня тоже дочь есть...
    Berkut154
    1. злой партизан Вчера, 22:41
      Цитата: Berkut154
      что за фишка с этими дочерями офицеров? Это хорошо или плохо? У меня тоже дочь есть...

      Если Вы из Крыма, то у Вас есть шанс подсесть на грант из самого Пентагона. yes
      Идея - моя. прибыль - 50\50. Годится? feel
      злой партизан
    2. poquello Вчера, 23:29
      Цитата: Berkut154
      Друзья..обьясните мне далекому... что за фишка с этими дочерями офицеров? Это хорошо или плохо? У меня тоже дочь есть...

      да пропагандон один (или не один) здесь вылез во время крымских событий как "дочь офицера", лапшу половниками развешивать собрался, вынесли его быстро в черепа - тогда система комментариев была с минусами, на других ресурсах такие (во всяком случае мне) попадались ещё в событиях 080808, хрень црушная
      poquello
  20. Антарес Вчера, 22:56
    Пентагон запрашивает $0,5 млрд на допфинансирование "крымчанок, дочерей офицера"

    Это кто так стал извращенно переводить статьи? Даже на обычных ресурсах были более сдержанны в эмоциональном порыве назвать так. Простите меня неизвестные авторы-но даже при моем знании английского но доступности интернета в первой попавшейся статье о запросе-ни о каких "дочерях" речь не идет. Будь вы более склонны к чтению-можно было составить крайне интересную статью о том как потратить 500 млн на "тролей"(уму не постижимо авторы даже не представляют сколько их нанять можно на такие деньги!)
    По новости!(а не статье-статья весьма посредственна-словно рубрика мнение)
    Cyber ​​Command запросила около $ 647 млн. На финансовый 2018 год , главным образом из-за дополнительной потребности в финансировании для улучшений и обновления этого 4 рода войск.
    Развитие технологий Cyber ​​Operations» - на общую сумму 253,8 млн. Долл. США на весь программный элемент - и Enabled Cyber ​​Activities - на общую сумму 16,3 млн. Долл. США на весь программный элемент.
    Отдельно такие запросы СС(кибер командования разных направлений от авиа до морского)
    Запрос: $ 52,4 млн
    Эта часть программы направлена ​​на поддержку возможностей, которые будут использоваться силами кибер-безопасности для проведения кибер-операций.
    Запрос 13 млн. Долл. США
    Для улучшения совместного кибер-командования и контроля.
    Запрос: 83,7 млн. Долларов США
    Для поддерживания возможностей, используемых в операциях кибер-миссий, для доступа к целевым объектам и получения данных.
    Запрос: 107,4 млн. Долларов США
    Для поддерживания возможностей CMF для определения целей во время операций.
    Вот тут как раз поддержка наступательных действий против группы исламского государства в Ираке и Сирии
    Запрос: 10,2 млн. Долларов США
    На улучшение аналитики.
    Финансирование для аналитической поддержки возможностей, используемых в операциях сил кибер-миссии, для корреляции данных, собранных из нескольких источников, для сбора информации и принятия решений.
    Честно искал в американского издании хоть одно слово связанное с Россией, увы увеличение бюджета связано было больше с Ираком, Сирией и Китаем.
    Насчет "дочерей"-в РФ свои тоже есть. Тоже Агентство исследования интернета получило широкую огласку...
    Антарес
  21. ушкуйник Вчера, 23:00
    Что делать,..., что делать? Давать достойную "обратку" из крупнокалиберного фейкомета!
    ушкуйник
  22. Berkut154 Вчера, 23:42
    Цитата: злой партизан
    Цитата: Berkut154
    что за фишка с этими дочерями офицеров? Это хорошо или плохо? У меня тоже дочь есть...

    Если Вы из Крыма, то у Вас есть шанс подсесть на грант из самого Пентагона. yes
    Идея - моя. прибыль - 50\50. Годится? feel

    Я из Питера)))) Мы не продаемся!!!!
    Berkut154
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