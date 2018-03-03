Бронеавтомобиль Kresowiec (Польша)



Броневик Kresowiec, вид спереди



Самоходный плуг Praga, ставший основой для броневика



Готовый броневик, вид на корму

По материалам сайтов:

http://aviarmor.net/

https://dobroni.pl/

http://derela.republika.pl/

http://histografy.pl/

http://tanks-encyclopedia.com/

На момент образования Польской Республики немногочисленные вооруженные силы молодого государства не имели никаких боевых бронированных машин. Понимая всю важность подобной техники, военные и специалисты начали разработку собственных проектов. В ноябре 1918 года был построен и опробован в боях первый бронеавтомобиль под названием «Танк Пилсудского». Вскоре после его появления была начата разработка нового проекта машины с броней и стрелковым оружием.Одним из основных районов боевых действий во время Польско-украинской войны стала Галиция. Вооруженные формирования Западно-Украинской Народной Республики оказывали ожесточенное сопротивление польским войскам, и последние желали получить какие-либо средства повышения боевого потенциала. К концу 1918 года стало ясно, что наиболее удобным и доступным средством такого рода являются бронеавтомобили. Располагая ограниченными возможностями, Польша начала разработку новой боевой машины.По некоторым данным, инициатива в деле создания нового броневика, впоследствии получившего имя Kresowiec, исходила не от военных. Распад Австро-Венгерской империи привел к переделу территорий не только на уровне вновь образованных государств. В связи с последними событиями участились выступления крестьянства, угрожавшие крупным польским землевладельцам. Последние рисковали лишиться своих земель, и потому обратились за помощью к армии. Именно в результате таких событий появился второй польский броневик.Вне зависимости от предпосылок к появлению проекта, процесс его создания выглядел следующим образом. В конце 1918 года – очевидно, не ранее последних дней ноября – комендант технической обороны г. Львов Вильгельм Александер Лютцке-Бирк и конструктор Витольд Аулих приступили к разработке перспективного бронеавтомобиля с противопульной защитой и пулеметным вооружением. Подготовка конструкторской документации не заняла много времени, но ограниченные производственные возможности серьезным образом повлияли на общие сроки выполнения работ.Перспективный бронеавтомобиль должен был работать в приграничных районах Польской Республики и, по-видимому, именно в связи с этим получил собственное имя Kresowiec – «Пограничник». Другие обозначения или названия не использовались.Польша не имела развитой промышленности, и потому проект «Пограничник» сразу столкнулся с самыми серьезными проблемами. В частности, его авторам не удалось найти подходящее шасси грузового автомобиля, которое можно было бы оснастить броневым корпусом. Проблема шасси была решена самым интересным образом. В качестве основы для нового броневика использовали самоходный плуг-трактор марки Praga. По некоторым данным, эту сельскохозяйственную машину, построенную в 1914 году, конструкторам передал один из крупных землевладельцев, прямо заинтересованный в скорейшей постройке бронеавтомобиля.Самоходный плуг представлял собой трехколесную машину максимально простой конструкции, предназначенную для работы в полях. Основой такого шасси была узкая рама большого удлинения, в передней части которой помещалась силовая установка. Позади нее находилась пара крупных ведущих колес, за которыми монтировался пост управления с сиденьем водителя. Задняя балка рамы, выступавшая за пределы подобной «кабины», имела устройство для установки небольшого управляемого колеса. В исходной конфигурации такая машина должна была буксировать плуг с несколькими рабочими органами.Плуг Praga оснащался бензиновым двигателем мощностью 32 л.с. При помощи механической трансмиссии с двумя передачами переднего хода крутящий момент выдавался на большие ведущие колеса. Специфика работы в поле определила основные особенности ходовой части. Так, крупные ведущие колеса, построенные на основе спиц, были адаптированы для работы на земле и потому оснащались широкими ободами с небольшими грунтозацепами. Заднее управляемое колесо имело простейшую спицованную конструкцию и не комплектовалось шиной. В составе ходовой части отсутствовали какие-либо упругие элементы.Базовая машина отличалась достаточно простой конструкцией, которая позволяла строить броневик без значительной переделки шасси. По некоторым данным, при строительстве машины Kresowiec авторам проекта пришлось переработать системы управления, чтобы развернуть пост водителя задом наперед, однако прочими источниками эти сведения не подтверждаются.Поверх специфического шасси смонтировали броневой корпус достаточно простой конструкции. Он состоял из множества броневых листов толщиной 10 мм, установленных на каркасе при помощи заклепок. Дифференцирование бронирования или рациональные углы наклона не использовались. Кроме того, по-видимому, внутренний объем корпуса не разделялся на отсеки, и объем силовой установки фактически был объединен с обитаемым отделением.Переднюю часть рамы с двигателем и коробкой передач прикрыли оригинальным лобовым агрегатом. Капот двигателя выполнили в виде горизонтально установленного броневого цилиндра достаточных размеров. Имелся круглый лобовой лист, за которым помещалась цилиндрическая поверхность, выполнявшая функции крыши, бортов и днища. Любопытно, что такой броневой капот защищал двигатель со всех направлений, в том числе и снизу, чем не могли похвастать корпуса других броневиков того времени.Непосредственно за цилиндрическим капотом располагался крупный прямоугольный агрегат, выполнявший функции передней части обитаемого отсека. Он отличался большей высотой, тогда как его ширина ограничивалась размерами промежутка между ведущими колесами. Позади прямоугольной части бронекорпуса находилась пара выступающих спонсонов, имевших треугольную в плане форму. Кормовой лист корпуса располагался вертикально и был выполнен в виде изогнутой детали. Сверху машина защищалась горизонтальной крышей.В центральной части корпуса расположили башенку, предназначенную для наблюдения за окружающей местностью. Башенка состояла из цилиндрического основания малой высоты, на котором помещались коническая деталь и еще один цилиндр меньшего диаметра. Между двумя верхними деталями башенки предусматривалась щель, обеспечивавшая свободный круговой обзор.Ходовая часть получила лишь частичную защиту. Спицы ведущих колес прикрыли щитками в виде усеченных пирамид, собранных из нескольких четырехугольных листов. Задняя балка рамы и управляемое колесо полностью располагались за пределами бронекорпуса и не имели никакой защиты. Впрочем, металлическое заднее колесо и без защиты не подвергалось особым рискам.Броневик Kresowiez вооружили тремя пулеметами. Имеющиеся фотографии показывают, что на установках должны были закрепляться пулеметы с водяным охлаждением ствола. В распоряжении Польской Республики в тот период имелись пулеметы разных типов, обладающие подобной конструкцией. Таким образом, на машине могли использоваться австро-венгерские пулеметы MG 08 или Schwarzlose. Также в некоторых источниках упоминается применение российских «Максимов». Так или иначе, конструкция броневого корпуса предусматривала монтаж трех пулеметов.Первый пулемет располагался на установке лобового листа корпуса. Шаровая установка помещалась непосредственно над цилиндрическим капотом и позволяла обстреливать цели в небольшом секторе передней полусферы. Бортовые спонсоны получили крупные проемы большой ширины, за которыми располагались средства монтажа оружия. Два кормовых пулемета контролировали сектора большей ширины и, возможно, могли одновременно обстреливать некоторые участки пространства. Одновременно с этим значительные сектора по бокам машины не простреливались ни одним из имеющихся пулеметов.Экипаж броневика мог состоять из трех или четырех человек. В передней части обитаемого отсека помещались пост управления и рабочее место одного из стрелков. Два других стрелка должны были работать в задней части корпуса, в бортовых спонсонах. Доступ в машину обеспечивался дверью на правом борту, помещенной позади ведущего колеса. Также имелся люк в крыше, позади башни. Обзор обеспечивался несколькими люками. Так, передний стрелок и водитель имели свои лючки в лобовом листе, а обзор с рабочих мест кормовых стрелков обеспечивался крупными проемами в бортах.По известным данным, общая длина бронеавтомобиля Kresowiez составляла 7 м. Пара бортовых спонсонов довела ширину машины до 3,2 м. Высота – 2,9 м. Боевая масса находилась на уровне 7-8 т. Как в исходном виде, так и с новым броневым корпусом шасси плуга Praga не могло показывать высокие ходовые характеристики. Максимальная скорость на второй передаче из двух не превышала 15-20 км/ч. Выросшая нагрузка на шасси серьезным образом ограничивала подвижность на мягких грунтах.В.А. Лютцке-Бирк и В. Аулих достаточно быстро завершили разработку проекта, но строительство броневика нового типа заметным образом затянулось. От одного из инициаторов проекта авторы получили самоходный плуг доступной модели. Строительство броневого корпуса поручили одной из частных львовских мастерских. Кроме того, к работам привлекли железнодорожные мастерские. Два предприятия совместными усилиями за несколько месяцев смогла построить единственный броневик нового типа. Работы по его сборке завершились только в мае 1919 года.Бронеавтомобиль «Пограничник» был построен в 1919 году, и на этом сведения о нем фактически заканчиваются. Эта машина упоминается в контексте некоторых событий, но точные данные на этот счет отсутствуют. Так, В.А. Лютцке-Бирк позже упоминал, что броневик Kresowiez использовался во время боев в Поджеуйскому Саду, но подробности этих сражений не приводил. Сведения о других операциях с участием броневика отсутствуют.Первый броневик, построенный для польской армии в 1918 году, прежде всего, использовался в боях за Львов. После захвата города «Танк Пилсудского» отправили на другие фронты Польско-украинской войны. Вскоре он вошел в состав особого взвода Zwiаzek Aut Pancernych. Вполне возможно, что в это подразделение также включили и «Пограничника», однако точные сведения на этот счет не сохранились.По имеющимся данным, бронеавтомобиль Kresowiez создавался не только для усиления армии, но и с целью защиты землевладений от посягательств. В таком случае ему предстояло воевать с вооруженными отрядами крестьян, имевшими не самое совершенное оружие и по определению не располагавшими современной техникой. Таким образом, в подобных условиях, в роли защитника земельных участков, броневик мог показывать неплохие результаты. Противопульная броня и три пулемета могли быть серьезным аргументом в противостоянии с плохо подготовленной и вооруженной пехотой.Встреча с подразделениями полноценной армии, располагающей, как минимум, артиллерией, могла завершиться для броневика «Пограничник» самым печальным образом. 10-мм бронирование защищало только от пуль и осколков. Кроме того, на живучести в боевой обстановке могли негативно сказаться некоторые другие особенности конструкции, такие как наличие крупных проемов в спонсонах и отсутствие защиты заднего колеса.Информация о боевом пути броневика Kresowiec, ставшего второй машиной своего класса в польской армии, не сохранилась. Известно лишь то, что он начал свою службу весной 1919 года. Можно предположить, что в течение некоторого времени машина оставалась в строю, но затем была уничтожена в бою либо списана по выработке ресурса. Так или иначе, бронеавтомобиль должен был закончить свою службу не позднее середины двадцатых годов.В связи с началом войны польская армия нуждалась в различных образцах вооружения и техники, но имевшиеся возможности не позволяли получить все желаемое. Как следствие, приходилось самостоятельно разрабатывать и строить новые машины, используя только имеющиеся возможности. Ситуация была такова, что основой для очередного броневика стала сельскохозяйственная машина. К сожалению, большая часть сведений об эксплуатации бронеавтомобиля Kresowiec не сохранилась, но и без этих данных такая машина представляет большой интерес с точки зрения техники и истории.