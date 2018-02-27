РКТ: Киев теряет и мосты, и берега

Здравствуйте, мои обожаемые читатели! Как и обещал, расскажу и покажу все, о чем обещал. Да, это все еще я, ваш голос правды из Киева, Таракан Околорадский. А РКТ в заголовке — это всего-навсего "репортаж Колорадского Таракана". Вот я вам и отрепортирую сейчас.Начну с мостов. У вас уже писали про то, что у нас с мостами не того... И говорили конкретно про Московский мост. Я вам так скажу. С мостами у нас полный п. Не подумайте, что "порядок". Не со всеми, правда, есть исключения, как, например, мост Патона. Который сварной, как и положено мосту имени такого человека, как Евгений Оскарович Патон.С остальными все похуже обстоит.С мостом главное что? Он должен быть покрашен и освещен.Но вот днем пока еще Московский мост выглядит печальнее. Сами судите.Другие... А что другие? Ну, стоят. Пока.Мосты, понимаете, они должны что делать? Соединять. Берега. Но, если это не сильно надо, то с одного берега на другой что кладется? Правильно. Вот, в принципе, и все так. Вроде бы нормально, потянет, а вроде бы и некоммуникация наблюдается.Но, повторюсь, для сегодня это нормально.Как в одном веселом фильме. Видите вот тут государство со всеми символами? И я не вижу. Но тем не менее, они там есть.Вот это фото, как мне кажется, лучше всего демонстрирует все вокруг. Вроде есть, а надо — не найдешь. Ни логики, ни чего еще.Обещал в прошлом репортажике продолжить прогулку по Киеву.Я вам картинку покажу еще одну. Тоже весьма характерную.Вот не знаю, как в России, можно такое увидеть? Что-то мне говорит, что не часто. Но у вас и майданов нет...Да, вот, кстати, когда у нас перед недавними событиями все только начиналось, я забегал под прикрытием тумана ма михмайдан.Не правда ли, символично? И так напоминает эту... гиляку...Тоже, кстати, символ. Один из. Символ утилизации животворящей. Не знаю, кто договорился, но теперь все оконщики Киева свозят старые окна не на свалку, за что надо еще и заплатить, а на майданчик. И всем хорошо. Протестующим тепло, а оконщикам сэкономленные гривны греют карман.Правда, запах там... соответствующий.Любой заезжий и незнакомый со спецификой майданного быта, будет если не поражен, то слегка контужен ароматами протеста и свободомыслия.Зато действительно, свободы — можно экспортировать в Бубундию.Старо, правда? Но что вбито в башку, то вбито...Смена, так сказать, ориентиров...А это не памятник. Это, как говорит сам воздвигнувшийся, он — перформанс! Я специально по серости своей посмотрел, что это такое. Нам не понять.Это тоже искусство. Как уверяет воздвигнувшийся на постамент художник, каждая из этих касок принимала участие в битве за незалежность. Здесь же, на майдане.А на закуску — майданный шедевр!Я бы это назвал "Краткая история власти Украины". С одновременной демонстрацией градуса народной любви к институту президентства.А что, вот так и живем...