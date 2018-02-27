РКТ: Киев теряет и мосты, и берега
Здравствуйте, мои обожаемые читатели! Как и обещал, расскажу и покажу все, о чем обещал. Да, это все еще я, ваш голос правды из Киева, Таракан Околорадский. А РКТ в заголовке — это всего-навсего "репортаж Колорадского Таракана". Вот я вам и отрепортирую сейчас.
Начну с мостов. У вас уже писали про то, что у нас с мостами не того... И говорили конкретно про Московский мост. Я вам так скажу. С мостами у нас полный п. Не подумайте, что "порядок". Не со всеми, правда, есть исключения, как, например, мост Патона. Который сварной, как и положено мосту имени такого человека, как Евгений Оскарович Патон.
С остальными все похуже обстоит.
С мостом главное что? Он должен быть покрашен и освещен.
Но вот днем пока еще Московский мост выглядит печальнее. Сами судите.
Другие... А что другие? Ну, стоят. Пока.
Мосты, понимаете, они должны что делать? Соединять. Берега. Но, если это не сильно надо, то с одного берега на другой что кладется? Правильно. Вот, в принципе, и все так. Вроде бы нормально, потянет, а вроде бы и некоммуникация наблюдается.
Но, повторюсь, для сегодня это нормально.
Как в одном веселом фильме. Видите вот тут государство со всеми символами? И я не вижу. Но тем не менее, они там есть.
Вот это фото, как мне кажется, лучше всего демонстрирует все вокруг. Вроде есть, а надо — не найдешь. Ни логики, ни чего еще.
Обещал в прошлом репортажике продолжить прогулку по Киеву.
Я вам картинку покажу еще одну. Тоже весьма характерную.
Вот не знаю, как в России, можно такое увидеть? Что-то мне говорит, что не часто. Но у вас и майданов нет...
Да, вот, кстати, когда у нас перед недавними событиями все только начиналось, я забегал под прикрытием тумана ма михмайдан.
Не правда ли, символично? И так напоминает эту... гиляку...
Тоже, кстати, символ. Один из. Символ утилизации животворящей. Не знаю, кто договорился, но теперь все оконщики Киева свозят старые окна не на свалку, за что надо еще и заплатить, а на майданчик. И всем хорошо. Протестующим тепло, а оконщикам сэкономленные гривны греют карман.
Правда, запах там... соответствующий.
Любой заезжий и незнакомый со спецификой майданного быта, будет если не поражен, то слегка контужен ароматами протеста и свободомыслия.
Зато действительно, свободы — можно экспортировать в Бубундию.
Старо, правда? Но что вбито в башку, то вбито...
Смена, так сказать, ориентиров...
А это не памятник. Это, как говорит сам воздвигнувшийся, он — перформанс! Я специально по серости своей посмотрел, что это такое. Нам не понять.
Это тоже искусство. Как уверяет воздвигнувшийся на постамент художник, каждая из этих касок принимала участие в битве за незалежность. Здесь же, на майдане.
А на закуску — майданный шедевр!
Я бы это назвал "Краткая история власти Украины". С одновременной демонстрацией градуса народной любви к институту президентства.
А что, вот так и живем...
Автор: Таракан Околорадский
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