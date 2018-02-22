Ручка для «плавучего чемодана»

Еще не очень продолжительная, но уже весьма насыщенная история инновационных американских боевых кораблей серии «Зумволт» напоминают известную присказку про чемодан без ручки, который и нести неудобно, но и бросить его жалко.Эти эсминцы, которые должны были стать триумфом американской научно-технической мысли, и обеспечить морское доминирование США, в реальности обернулся для командования военно-морских сил США затяжной головной болью.Напомним, что первой проблемой этой конструкции было то, что главным вооружением корабля должно было стать вооружение, которого еще не было – рельсотроны и боевые лазеры. К моменту постройки первого эсминца, ни того ни другого не было (в настоящий момент программа по созданию рельсотрона – электромагнитной пушки свернута).Вместо этого футуристического оружия для эсминцев были разработаны специальные артиллерийские системы калибра 155 мм Advanced Gun System, которые стреляют «умными» снарядами Long Range Land Attack Projectile (LRLAP), способными поразить цели на дистанции до 120 км. Они имеют навигационную систему, могут маневрировать и изменять траекторию. Однако выяснилось, что стоимость одного такого снаряда будет больше, чем планируемые 800 000 долларов, и у флота просто нет денег на их закупку. В результате, корабли программы DDG 1000 - «Зумволт» и «Майкл Монсур», а так же «Линдон Б. Джонсон» оказались без главного калибра. Если учесть, что в арсенале «Грозы морей», не было предусмотрено такого необходимого атрибута современных боевых судов, как противокорабельные ракеты, то отбиваться от неприятельских кораблей им пришлось бы из 57-мм зенитно - артиллерийских установок Mk. 110.Кроме этого на эсминцах имеется 20 пусковых установок на 80 ракет (крылатые ракеты «Томагавк», противолодочные ракеты ASROC, зенитные ракеты средней дальности ESSM).К этому можно присовокупить, что «Зумволт» обладает весьма посредственными мореходными характеристиками, принесенными в жертву малозаметности для радиолакационных средств наблюдения. Достигается она благодаря особой геометрии корпуса и надстройки - предельно гладких, сужающихся кверху, предающих кораблю крайне необычный футуристический вид и специальному поглощающему покрытию. В результате радиоволны отражаются от корпуса не на воду, а в небо.И наконец, эсминец не имеет бронирования, в обычном смысле. Присутствует кевларовое усиление по цитадельному способное защитить от осколков, и беззащитное перед бронированными боеголовками российских ракет. Вдобавок, радиолокационные системы обеспечивают только половину мощности заявленной в техническом требовании.Все это в совокупности, поставило перед американскими флотоводцами нелегкий вопрос, а что, собственно говоря, делать с этой посудиной, и как ее использовать? В качестве корабля ПВО, прикрывающего авианосное соединения, или оперативные районы (предполагалось, в числе прочего, и такое использование) он явно не подходит. Поскольку используемые на нем зенитные ракеты RIM-162 ESSM, имеют дальность до 50 км и потолок перехвата до 15 км, что совершенно недостаточно для таких задач.На днях стало известно, что эсминцы получат более мощные зенитные ракеты SM-6 с активной системой самонаведения, позволяющей так же наносить удары по наземным и надводным целям, и с дальностью - свыше 370 км. В военный бюджет на 2019 год заложено 89,7 миллионов долларов на адаптацию корабля под эти ракеты. С надводными судами противника «Зумволт» будет бороться так же с помощью новой противокорабельной модификацией крылатой ракеты Tomahawk, которой как, надо полагать, еще нет на вооружении. Может быть, данная модернизация станет «ручкой» для этого «плавучего чемодана», чтобы его было не так тяжело нести.Иными словами, «суперэсминец будущего» на выходе не намного превосходит контейнеровоз, с размещенными на нем контейнерными ракетными комплексами Club-K, «малозаметность» которого достигается совсем другим путем, и обходится несравненно дешевле. Между прочим, проект DDG 1000 обошелся в 22 миллиарда долларов, а сам «Зумволт» – в семь миллиардов.Сегодня в документах военно-морского ведомства США корабли проекта DDG 1000 вполне официально именуют «экспериментальными», но ощущение такое, что не флотоводцы, ни создатели шедевра не очень понимают, каковы будут результаты этого эксперимента, и что они, хотят получить на выходе.Подобная ситуация имеет место не только с этим проектом. Похожая ситуация складывается со сверхтяжелым авианосцем «Джеральд Форд», вступившем в состав ВМС США в июле 1917 года, так же переполненным революционными решениями, и обошедшемся казне в рекордные 13 миллиардов долларов.Однако очень быстро выяснилось, что он практически не пригоден к эксплуатации. Как свидетельствует отчёт Управления оценочных испытаний Пентагона, данные которого попали в СМИ, у авианосца выявлена масса проблем с электромагнитными катапультами, аэрофинишерами, подъёмниками оружия и радарами. В силу чего он не может выполнять даже базовые функции. И конечно, ни о каком выполнении боевых задач не может быть и речи.На основании выявленных проблем комиссия рекомендовала министру обороны США Джеймсу Мэттису перенести ударные испытания CVN-78 аж на 2024 года, когда будет готов второй корабль серии — Джон Кеннеди (CVN-79).То есть, происшедшее с DDG 1000 вовсе не случайность, отслеживается некоторая закономерность. Проблема заключается в том, что разработчики, стремясь выручить максимальные суммы за реализацию проекта, перегружают свое детище всевозможными инновациями, в том числе недостаточно отработанными, а иногда и не совсем оправданными. Лоббисты ВПК знают, как добиться того, что бы военная приемка воспринимала такой подход благосклонно. В итоге, как мы видим, колоссальный военный бюджет США дает меньшие результаты, чем куда более скромный российский. А на вооружение американской армии и флота поступают откровенно сырые образцы, которые требуют длительной доработки и новых затрат.