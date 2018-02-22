13:16 22 февраля

Китайское боевое искусство. Ракеты против авианосцев

Китайское боевое искусство. Ракеты против авианосцев


Удар 10-звуковой боевой ступени подобен молнии. Огненная стрела в один миг пронзила полетную, галерейную, ангарную, третью и четвертую палубы авианосца. Контактный взрыватель не выполнил своей функции, и боеголовка продолжила путь вниз, сквозь чрево гигантского корабля. Напролом, сквозь трюмную палубу, платформы и обшивку днища. Преодолев 70 метров металлоконструкций, она с гулом обрушилась в глубину. Чтобы спустя секунду вонзиться в донные отложения Южно-Китайского моря, потревожив операторов сейсмических станций у побережья Японии...

Нет. Все происходило иначе.


…объятия ледяной пустоты и ярко-едкие звезды. Сход с космической орбиты занял 150 секунд, еще четверть минуты продолжался полет сквозь зыбкую стратосферу. Каждые 10 секунд автоматика, по данным акселерометров и гироскопов, переводила систему всё в более высокое состояние готовности. Поначалу слабый и разряженный, воздух яростно свистел за бортом, раскачивая в своих потоках маленький смертоносный боеприпас. До тех пор, пока внутри, в устройстве размером с кофеварку, не произошла команда на подрыв. Реакция началась, прошла и так же внезапно завершилась на высоте 600 метров. За это время летящая на скорости 3 км/с боеголовка успела пройти расстояние меньше толщины человеческого волоса.

“Кофеварка” обрушила вниз 300 килотонн огня. Отразившись от воды, фронт ударной волны распространился вдоль поверхности моря, через долю секунды схлестнувшись со второй волной, пришедшей напрямик из точки взрыва. Огненный капкан сомкнулся в километре от эпицентра, как раз там, где находились вражеские корабли...

В общем, довольно лирики. Все эти красочные описания — сценарии боевого применения противокорабельной баллистической ракеты “Дунфэн” DF-21D (“Восточный ветер”). С той разницей, что они не имеют ничего общего с действительностью.

О преимуществах этого оружия было сказано больше, чем о его недостатках. Среди ключевых моментов, затрудняющих боевое применение “Дунфэна-21D”:

В первые минуты траектория и параметры взлетающей DF-21D будут неотличимы от параметров полета МБР. Пуск противокорабельной баллистической ракеты может быть воспринят системами предупреждения о ракетном нападении (СПРН) других стран за начало ядерной войны.

Полагаю, немногие согласятся принести себя в жертву из-за того, что Китай в рамках какого-либо локального “осложнения отношений” обстреляет корабли США или Японии баллистическими ПКР.

Групповой пуск БР в напряженной геополитической обстановке может привести к непредсказуемым и совершенно нежелательным последствиям. Для предотвращения угрозы перерастания локального конфликта в полномасштабную ядерную войну необходимы особые меры безопасности и контроля за оружием. Многоуровневый механизм согласования пуска и колебания командования насчет соответствия обстановки для применения DF-21D резко ограничит тактическое применение такой ракеты, по сравнению с “обычными” средствами.

Грезы о создании морского супероружия предельно далеки от действительности.

Многие с интересом обсуждают эффекты от попадания в палубу 10-маховой боеголовки, одновременно размышляя над проблемой образования плазмы, экранирующей радиоволновое излучение и делающим невозможным наведение ракеты. Словно не обращая внимания на то, что появление плазмы — результат интенсивного торможения в атмосфере. Превращение кинетической энергии боеголовки в мегаджоули тепловой энергии.

Боевые части баллистических ракет развивают высокие скорости в околоземном космическом пространстве, резко замедляясь при входе в атмосферу. На практике скорость падения боевых блоков МБР и РСМД на конечном участке не превышает 3-4 Махов.

У маневрирующих боеголовок (например, “Першинг-2”) из-за их бόльших размеров и дополнительного сопротивления из-за наличия управляющих поверхностей (аэродинамических рулей) скорость в последние минуты еще ниже, чем у обычных “морковок”.


Полное имя этой адской машины — Мартин-Мариетта MGM-31C "Першинг II"


На высоте около 15 км боевая часть замедлялась до 2-3 скоростей звука. В этот момент под остатками абляционного обтекателя оживал радиолокатор системы RADAG. Боеголовка получала кольцевое изображение подстилающего рельефа за счет сканирования с угловой скоростью 2 об/сек. В памяти хранились четыре эталонных изображения района цели для разных высот, записанные в виде матрицы, каждая ячейка которой соответствовала яркости данного участка в выбранном диапазоне радиоволн. Начинался этап коррекции траектории, который завершался управляемым пикированием на цель.

Никакого удара на скорости 10М быть не могло. Скорость управляемой боеголовки баллистической ракеты в момент встречи с целью сопоставима со сверхзвуковыми крылатыми ракетами. И, в этом смысле, китайская баллистическая ПКР не имеет никаких преимуществ по сравнению с противокорабельными КР “Оникс” или ЗМ-54 “Калибр”.

“Неразрешимый вопрос”, связанный с образованием облаков плазмы, экранирующих радиоволны, неожиданно решался за счет торможения до 2-3 скоростей звука, при которых данный эффект становится незаметен. Именно в этот момент начинала работу система самонаведения ракеты, которая до этого бездействовала. Большую часть пути боеголовка летела по баллистической кривой, заданной стартовым импульсом двигателей 1-ой и 2-ой ступени.

* * *

По мнению специалистов, при необходимости двусторонняя радиосвязь может осуществляться даже при наличии экранирующей плазмы вокруг гиперзвукового ЛА. В качестве антенны предлагается использовать... само облако плазмы, т. к. его электропроводность сопоставима с характеристиками металлов. При этом по сравнению с металлическими конструкциями плазменные антенны демонстрируют лучшую помехозащищенность и способность безынерционного изменения параметров (направления излучения, рабочей частоты и т.д.).

Впрочем, данная тема выходит за рамки представленной статьи, т. к. существующие управляемые боеголовки не используют радары на больших высотах (маломощная РЛС все равно ничего не увидит из космоса).


Плазменная антенна Дж. Хеттингера (патент 1919 г.)



Отсек систем управления "Першинг-2", цифрой 5 обозначены газовые рули, 12 — аэродинамические рули


Боевая часть “Першинга-2” также имела реактивные рули для коррекции своего положения в околоземном космическом пространстве и, вероятно, для более точного выхода в район цели. Для правильной ориентации боевой ступени при входе в атмосферу и во время спуска, в ходе которого требовалось затормозить боеголовку с более чем 10-ти до 2-х скоростей звука. Корректирующие импульсы производились по данным инерциальной навигационной системы (ИНС), т.е. только по показаниям внутренних приборов и гироскопов.

Точное наведение производились уже на терминальном участке полета: радар сканировал местность с малых высот, и боеголовка, энергично маневрируя за счет 4-х подвижных “лепестков”, наводилась на выбранную точечную цель.

Общие задачи диктуют схожие конструкторские решения. Именно поэтому при описании китайской баллистической ПКР многие источники обращаются к концепции MGM-31 “Першинг-2”. Фактически единственной достоверно созданной и принятой на вооружение конструкции подобного назначения с радиолокационной ГСН. Конструкция и ТТХ которой были давно рассекречены и в настоящее время находятся в открытом доступе.

Действительно, маловероятно, что китайцы смогли изменить законы природы и создать оружие на новых физических принципах. В настоящее время самым простым и логичным решением остается управляемая боеголовка с системой на ведения на терминальной стадии (РЛГСН) совмещенная с аэродинамическими средствами управления.

В представленном материале была незаслуженно обделена вниманием советская Р-27К. Первая в мире самонаводящаяся баллистическая ПКР для поражения кораблей (работы над проектом велись в период 1962-1975 гг.). С другой стороны, советским специалистам не удалось создать ничего подобного смертоносному шедевру от “Мартин-Мариетта”. Вариант “А” с управляемой боеголовкой был отвергнут еще на уровне эскизов, ввиду его неадекватной сложности. В качестве баллистической ПКР был выбран вариант “Б” с достаточно хитроумной, но примитивной системой наведения.


Р-27К, вариант "А"


Р-27К, вариант "Б"


По замыслу конструкторов, во время взлета Р-27К должна была запеленговать излучение РЛС вражеских кораблей с дистанции в несколько сотен километров. Далее по данным радиопеленгатора ЖРД многократного включения выдавал стартовый импульс, выводивший ракету по баллистической траектории в район цели. Никакой коррекции на конечном участке не производилось. Разумеется, о поражении точечных подвижных целей (кораблей) прямым попаданием речи идти не могло. Противокорабельная Р-27К оснащалась термоядерной БЧ мощностью 650 кт, что, отчасти снимало проблему. Но лишь отчасти. Так, отклонение всего на 10 километров означало невыполнение задачи: на таком расстоянии корабли АУГ едва ли могли получить серьезные повреждения. Также оставался сам вопрос с пассивным наведением только на работающие источники радиоизлучения, что немало ограничивало боевые возможности.

О том, насколько преувеличена мощь ядерного огня и насколько устойчивы крупные корабли к подобным угрозам, можно подробно и с иллюстрациями ознакомиться в указанных статьях на “ВО”:

https://topwar.ru/?newsid=70833
https://topwar.ru/70937-korabli-i-yadernye-vzryvy-chast-vtoraya.html

По этой причине дальнейшее обсуждение советского варианта в контексте текущей статьи можно считать завершенным. По опубликованным снимкам китайской стороны, во 2-ой военной академии КНР работают именно над прямым попаданием в корабль. Во избежание нежелательных осложнений ракету планируется оснастить конвенционной БЧ.


Снимки с ракетного полигона в пустыне Гоби


Исходя из вышеизложенных материалов, противокорабельная БР “Дунфэн-21 мод. D” предстаёт в совсем ином свете, отличном от того, что рисует красочное воображение обывателей и журналистов.

Среди сильных сторон этого оружия — дальность поражения (заявленное значение — 1500 км), превышающая показатели всех существующих ПКР, в т.ч. тяжелых гигантов “челомеевской школы” (Гранит-Вулкан и т.п.).

Подобные характеристики позволяют бороться с вражескими корабельными группировками в открытых морских районах, без необходимости сближения с противником. В то же время основной “вероятный противник” DF-21D, корабельные группы ВМС США, будут вынуждены принимать особые меры для обеспечения своей безопасности, еще на подходе к берегам Азии.



Необходимость раннего включения радаров “Иджиса” для обнаружения возможной угрозы из космоса приведет к демаскированию АУГ и будет способствовать более эффективному применению других противокорабельных средств. Положение АУГ будет легко отслеживаться средствами радиотехнической разведки, что решит проблему с целеуказанием для воздушных и морских сил НОАК.

Что касается собственных боевых возможностей DF-21D, то они, по мнению автора, в современных условиях выглядят сомнительно. Основная причина — высотная траектория (т.е. заметность) и слишком низкая скорость на конечном участке. Исходя из характеристик существующих корабельных ЗРК и семейств зенитных ракет (“Астер”, “Стандарт”), сверхзвуковая мишень на высоте 10-15 км является для них типовой и желанной целью. Притом, что о появлении угрозы будет известно заранее — за несколько минут до входа DF-21D в зону поражения “Стандартов”.

Также нельзя снимать со счетов заокеанские усилия в области ПРО: приближающуюся ракету могут перехватить еще в заатмосферном пространстве с помощью кинетических перехватчиков SM-3.

Размышления о высокой стоимости 15-тонной двухступенчатой ракеты в качестве противокорабельного средства не лишены оснований. Боеприпас — не роскошь, а расходное средство. Неадекватные размеры и стоимость затрудняют подготовку личного состава, лишая его возможности приобрести опыт обращения с оружием, заранее обнаружить и ликвидировать все недостатки конструкции. Наземные макеты и стенды — не замена полноценным стрельбам. В то время, когда американцы и их союзники привыкли выпускать на морских учениях десятки малогабаритных “Гарпунов”.

С другой стороны, мнение о запредельно высокой стоимость DF-21D может быть ошибочным. Основная масса баллистической “Дунфэн”приходится на её ТТРД, т.е. спрессованный порох. В то же время, стоимость любого современного ЛА определяется высокотехнологичной начинкой, главным элементом которой остается чувствительная ГСН. И в этом аспекте китайская баллистическая ПКР ничем не выделяется на фоне других тяжелых противокорабельных ракет.

“Даже если меч придется применить раз в жизни, это стоит того, чтобы носить его всю жизнь”.
Лао Цзы.



В статье были использованы материалы с сайта otvaga2004.ru и данные из руководства по применению Pershing II Weapon System.
Автор: Олег Капцов


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Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 29

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  1. Titsen Сегодня, 07:02
    Читая подобные статьи стараешься угадать - Капцов или Даманцев...

    Ха, сегодня угадал!

    Уважаемые модераторы, я уже Вас неоднократно просил - пишите фамилию автора СРАЗУ после названия статьи!
    Titsen
    1. Kibb Сегодня, 09:01
      Да ладно - Капцов угадывается с первых же строк wink
      Kibb
    2. армеец2 Сегодня, 09:56
      Цитата: Titsen
      Читая подобные статьи стараешься угадать - Капцов или Даманцев...

      Ха, сегодня угадал!

      Уважаемые модераторы, я уже Вас неоднократно просил - пишите фамилию автора СРАЗУ после названия статьи!

      А я прокололся. Про металлоконструкции было, а про броню ни слова. Ну, думаю, другой фантаст.
      армеец2
    3. Монархист Сегодня, 10:43
      Титсену, ага если сделать как Вы хотите то не будет интриги и некоторые авторы могут быть не прочитанными
      Монархист
  2. DimerVladimer Сегодня, 09:44
    На практике скорость падения боевых блоков МБР и РСМД на конечном участке не превышает 3-4 Махов.

    Откуда вы это почерпнули?
    Извините Олег - откровенная ерунда.
    Уж я насчитался баллистических траекторий в свое время.
    Обычно весь спуск в плотных слоях атмосферы длится не более 1 мин, и боеголовка МБР БРПЛ достигает земли со скоростью - 3 км/с.+-
    DimerVladimer
    1. Santa Fe Сегодня, 10:05
      DimerVladimer, Благодарю за ваше справедливое замечание

      Всегда интересно узнать мнение специалиста, кто непосредственно считал баллистические траектории МБР
      Santa Fe
      1. Alex_59 Сегодня, 12:04
        Цитата: Santa Fe
        Всегда интересно узнать мнение специалиста, кто непосредственно считал баллистические траектории МБР

        Олег, сделайте уже себе "расчетку" в Экселе по баллистике. Я себе такую сделал, тут не надо быть специалистом. Уравнения Ньютона по осям Х и Y, плюс закон изменения плотности и темперауры воздуха в зависимости от высоты. По ракете (любой) достаточно открытых данных - удельный импульс тяги, массы, сечение, время работы ступеней. Сх можно грубо прикинуть, там его роль малозначительна. Грубо позволяет рассчитывать траектории, со всеми скоростями, углами, высотами и дальностями. Засовывал в свою модель разные ракеты. Вражескую МХ, наши 8К14, РТ-2П и еще что-то. Погрешность не превысила у меня 3% дальности по всем ракетам, по апогею траектории не более 5% высоты. Еще запихивал артиллерийский снаряд Айовы - тоже около 3%.
        После того как вы это сделаете у вас сразу исчезнут вопросы о том, может ли Х-32 улетать на 800 км на высотах более 30 км при сохранении массы, габаритов и двигателя Х-22. Еще как может.
        Alex_59
    2. Spez Сегодня, 10:43
      Цитата: DimerVladimer
      Обычно весь спуск в плотных слоях атмосферы длится не более 1 мин, и боеголовка МБР БРПЛ достигает земли со скоростью - 3 км/с.+-

      Точно, что скорость на финише 9Мах? В открытых источниках есть цифры от 300м/с, до 1,5км/с, что соответствует 1-4.5Мах. Не поясните, где ошибка?
      Spez
      1. DimerVladimer Сегодня, 11:28
        Цитата: Spez
        Точно, что скорость на финише 9Мах? В открытых источниках есть цифры от 300м/с, до 1,5км/с, что соответствует 1-4.5Мах. Не поясните, где ошибка?


        Скорость конкретного боевого блока зависит от формы и траектории (угла) входа в атмосферу.
        Практически все неуправляемые блоки укладываются в диапазон 2,5-3,5 км/сек - ближе к 3 км/сек
        Чем выше дальность "стрельбы" - тем выше скорость на активном участке, тем выше скорость входа в атмосферу.
        Я считал траектории 2-3 ступенчатых ММБ БРПЛ с дальностью стрельбы 5000-10000 км.
        Для 5000 км это примерно будет ближе к показателю 2,5 км сек, 8000 км примерно около 3 км/сек соотвественно 10000 км - 3 км/с и выше. это без учета маневрирования и угла входа - по баллистической траектории.
        Возможно что баллистические ракеты с дальностью 2000-3000 км имеют скорость около 2 км/сек и ниже - не считал.
        Аэродинамическое торможение в плотных слоях - незначительное.

        Вот такие изделия приходилось "обсчитывать"
        DimerVladimer
        1. DimerVladimer Сегодня, 11:43
          Возможно скоростные данные для блоков "тупоконечных" первых серий - когда теплозащиту не умели делать на современном уровне и использовался менее обтекаемый конус ББ (типа сфера).
          Мы считали современные остроконечные с отсоединенным скачком уплотнения - к тому времени созданы и применялись материалы (углерод-углерод), выдерживающие подобный аэродинамический нагрев без эрозии обтекателя.
          Либо вам попадаются данные для тактических ракет малой дальности 400-1000 км
          DimerVladimer
        2. Spez Сегодня, 11:48
          Теперь понятно. А то различие в скоростях на порядок очень уж в глаза бросилось.
          Но исходя из статьи, скорость схода в атмосферу и подлёта к цели различаются в разы. Т.е. аэродинамическое торможение всё же значительное, или я опять что-то путаю?
          Spez
          1. DimerVladimer Сегодня, 12:34
            Цитата: Spez
            Но исходя из статьи, скорость схода в атмосферу и подлёта к цели различаются в разы. Т.е. аэродинамическое торможение всё же значительное, или я опять что-то путаю?


            Это не верно. Если не принять соответствующих конструктивных приемов (размер блока, способ обтекания потоком, принудительное торможение), блок входящий по крутой траектории совсем не значительно потеряет в скорости.
            Опять таки зависит от конкретной конструкции блока - современные ББ для МБР мало подвержены торможению в атмосфере - это не шар на Р-7.

            Как решили вопрос наведения и целеуказания китайские инженеры - мне не известно.
            Как делал бы российский КБ?
            Скорее пошел бы по пути модернизации "синевы/лайнера" - убрав часть боевых блоков и заменив их на 3-4 корректируемые и нарастив систему целеуказания (допустим ралиолокационно/тепловизионную) на ступени "развоза" - в порядке "технического бреда" - обсуждения концепции. "Ступень развоза" производила бы доразведку цели на высоте 300-350 км вне зоны поражения Иджис и выводила бы на цель корректируемые блоки, которые обладая разгонными двигателями, могли бы "ломать" траекторию, выполнять противоракетный маневр.
            Очень может быть, что по массо-габаритным характеристикам, синева/лайнер позволяют "ступень развоза" оснастить как системой доразведки цели, так и системой РЭБ для подавления Иджис - это опять таки просто рассуждения без каких либо расчетов.
            Создавать систему имея носитель - тоже не дешево.
            Наши этим не заморачиваются потому, что считают нет смысла добиваться прямого попадания в корабль, потому как если дойдет до атаки АУГ - значит "пошло рубилово" и засыпят район пребывания АУГ ядерными блоками :)
            DimerVladimer
            1. Spez Сегодня, 12:36
              Доходчиво, спасибо.
              Spez
            2. Alex_59 Сегодня, 12:57
              Цитата: DimerVladimer
              выводила бы на цель корректируемые блоки, которые обладая разгонными двигателями, могли бы "ломать" траекторию, выполнять противоракетный маневр.

              Ломать траекторию вне атмосферы? Тогда двигатель корректировки у такого блока должен обладать внушительной тягой и запасом топлива чтобы в доли секунды придать импульс который существенно может изменить траекторию. И таких маневров надо не один. Плюс двигатели малой тяги для ориентирования в нужном направлении - куда надо "стрельнуть" корректировочным движком для правки траектории. Тяжеленький и габаритный блок получится - фактически отдельная мини-ступенька разведения "on board". Сколько их влезет в забрасываемый вес, таких маневренных? Один? Два? Если только так.
              Не лучше ли вне атмосферы загадить пространство вокруг блока надувными ЛЦО и прочей дрянью и пусть он не маневрирует вообще вне атмосферы?
              Alex_59
        3. yehat Сегодня, 12:18
          Аэродинамическое торможение в плотных слоях - незначительное.

          ох чувствую сильно отличаются ваши расчеты с реальностью.
          сопротивление воздуха растет в квадрате от скорости, если че.
          но справедливости ради, перехватывают боеголовки на большой высоте, там они еще не успевают сильно затормозить, т.к. по-настоящему плотная атмосфера не выше 5-7 км.
          yehat
          1. DimerVladimer Сегодня, 12:44
            Цитата: yehat
            ох чувствую сильно отличаются ваши расчеты с реальностью.
            сопротивление воздуха растет в квадрате от скорости, если че.
            но справедливости ради, перехватывают боеголовки на большой высоте, там они еще не успевают сильно затормозить, т.к. по-настоящему плотная атмосфера не выше 5-7 км.


            Вы не чувствуйте ;)
            - 6 лет в профильном вузе и Вы будете точно уверены, что атмосферу приказано считать с 55 км, а ее влияние с 30 км с небольшим.
            А если для гиперзвукового режима, сместить скачек уплотнения со всей поверхности блока на конус обтекателя площадью в 5 см кв - то тормозить будут только эти 5 см кв, остальная поверность практически выведена из аэродинамического сопротивления. И блок практически не теряет скорости - по крайней мере не в разы как указал уважаемый автор сей статьи.
            DimerVladimer
            1. DimerVladimer Сегодня, 12:50

              Как видится апокалипсис АУГ китайским дизайнерам :)
              DimerVladimer
            2. yehat Сегодня, 12:53
              у меня претензии только к выражению, что боеголовка втыкается в землю на скорости 3км/c (по большей части траектории это правда, но в метре от земли скорость все же поменьше.)
              на последних 2-3 километрах траектории падение скорости все же большое.
              и приведенная вами модель - упрощенная.
              опять таки, в нижней части атмосферы она выглядит иначе.

              чтобы это понять, порешайте простую задачу - под каким углом нужно дуть на кружку чая, что та быстрее остыла.
              yehat
          2. Alex_59 Сегодня, 13:03
            Цитата: yehat
            сопротивление воздуха растет в квадрате от скорости, если че.

            Сила аэродинамического сопротивления зависит от квадрата скорости - так правильнее. Но там еще есть в формуле плотность воздуха. Которой на высотах более 30 км можно уже чуть ли не пренебрегать как величиной исчезающе малой.
            Alex_59
            1. yehat Сегодня, 13:14
              к этому претензий нет.
              на всем протяжении траектории, пригодном к перехвату, можно забить на сопротивление.
              но меня покоробило то, что сказано о завершении траектории.
              yehat
  3. Northern warrior Сегодня, 11:18
    "Иджис" легко нейтрализуется мощным высотным ядерным взрывом, поэтому перехватывать DF-21 будет нечем. Даже если РЛС системы ПРО и не сгорит, то будет ослеплена ЭМИ минут на десять, что гарантирует доставку 300 кт "подарка" носителю демократии.
    Northern warrior
    1. DimerVladimer Сегодня, 11:50
      Цитата: Northern warrior
      "Иджис" легко нейтрализуется мощным высотным ядерным взрывом, поэтому перехватывать DF-21 будет нечем. Даже если РЛС системы ПРО и не сгорит, то будет ослеплена ЭМИ минут на десять, что гарантирует доставку 300 кт "подарка" носителю демократии.


      Вы забываете, что и система наведения боевого блока DF-21, при прохождении ядерного облака, выйдет из строя из-за ионизации антен/датчиков.
      DimerVladimer
    2. yehat Сегодня, 12:20
      знаете, это несколько устаревшая позиция 60-х годов. Для любого пука применять ядерный взрыв.
      Сейчас есть много других способов вызвать мощный ЭМИ.
      yehat
  4. Kibb Сегодня, 11:31
    По ходу пьесы - китайцы сами не понимают нужна ли им эта вундерваля, то отменяют,то доделывают
    Kibb
    1. DimerVladimer Сегодня, 11:52
      Цитата: Kibb
      По ходу пьесы - китайцы сами не понимают нужна ли им эта вундерваля, то отменяют,то доделывают


      Зачем отменяют - совершенствуют ударными темпами! Шутка ли - возможность нейтрализовать АУГ длинной рукой :), Еще до того, как войдут в боевое соприкосновение.
      DimerVladimer
      1. Kibb Сегодня, 12:54
        Да ладно , чем попасть в АУГ боеголовкой в 300 килотонн совершенно без разницы, главаное чтоб долетал и не сбили .Совершенно любой пуск начиная от примитивного Гарпуна и до этой вундрвафли будет означать что глобальная ядерная война либо уже идет, либо началась с этого пуска и соверенно без разницы какая там будет боеголовка.
        Kibb
  5. Nikolaevich I Сегодня, 12:00
    (( Боевые части баллистических ракет развивают высокие скорости в околоземном космическом пространстве, резко замедляясь при входе в атмосферу. На практике скорость падения боевых блоков МБР и РСМД на конечном участке не превышает 3-4 Махов. ))
    Это чё значить ? belay Дураки-американцы!? fool Замутили свой проект "Копьё бога" (или как оно там?)...пообещали конечную скорость( не менее 8-10 Махов) ;а Капцов их разоблачил !!! 3-4 Маха и кий им на бильярдный стол ! Надоть в МО России срочно депешу послать,чтобы гроши на Ю-71 не тратили (а то мужики-то не знают !)
    Nikolaevich I
    1. DimerVladimer Сегодня, 13:00
      Цитата: Nikolaevich I
      на конечном участке не превышает 3-4 Махов. ))


      Режет слух.
      Да кто считает баллистику в числах М? Кроме журналистов.
      Когда боевые блоки за секунды проходят плотные слои атмосферы?
      Исключительно км-метры/секунду.
      DimerVladimer
  6. Falcon5555 Сегодня, 12:56
    На практике скорость падения боевых блоков МБР и РСМД на конечном участке не превышает 3-4 Махов.
    Думаю - сиё есть чушь. wassat
    Falcon5555
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