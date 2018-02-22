Китайское боевое искусство. Ракеты против авианосцев

Полное имя этой адской машины — Мартин-Мариетта MGM-31C "Першинг II"

Плазменная антенна Дж. Хеттингера (патент 1919 г.)

Отсек систем управления "Першинг-2", цифрой 5 обозначены газовые рули, 12 — аэродинамические рули

Р-27К, вариант "А"

Р-27К, вариант "Б"

Снимки с ракетного полигона в пустыне Гоби

В статье были использованы материалы с сайта otvaga2004.ru и данные из руководства по применению Pershing II Weapon System.

Удар 10-звуковой боевой ступени подобен молнии. Огненная стрела в один миг пронзила полетную, галерейную, ангарную, третью и четвертую палубы авианосца. Контактный взрыватель не выполнил своей функции, и боеголовка продолжила путь вниз, сквозь чрево гигантского корабля. Напролом, сквозь трюмную палубу, платформы и обшивку днища. Преодолев 70 метров металлоконструкций, она с гулом обрушилась в глубину. Чтобы спустя секунду вонзиться в донные отложения Южно-Китайского моря, потревожив операторов сейсмических станций у побережья Японии...Нет. Все происходило иначе.…объятия ледяной пустоты и ярко-едкие звезды. Сход с космической орбиты занял 150 секунд, еще четверть минуты продолжался полет сквозь зыбкую стратосферу. Каждые 10 секунд автоматика, по данным акселерометров и гироскопов, переводила систему всё в более высокое состояние готовности. Поначалу слабый и разряженный, воздух яростно свистел за бортом, раскачивая в своих потоках маленький смертоносный боеприпас. До тех пор, пока внутри, в устройстве размером с кофеварку, не произошла команда на подрыв. Реакция началась, прошла и так же внезапно завершилась на высоте 600 метров. За это время летящая на скорости 3 км/с боеголовка успела пройти расстояние меньше толщины человеческого волоса.“Кофеварка” обрушила вниз 300 килотонн огня. Отразившись от воды, фронт ударной волны распространился вдоль поверхности моря, через долю секунды схлестнувшись со второй волной, пришедшей напрямик из точки взрыва. Огненный капкан сомкнулся в километре от эпицентра, как раз там, где находились вражеские корабли...В общем, довольно лирики. Все эти красочные описания — сценарии боевого применения противокорабельной баллистической ракеты “Дунфэн” DF-21D (“Восточный ветер”).О преимуществах этого оружия было сказано больше, чем о его недостатках. Среди ключевых моментов, затрудняющих боевое применение “Дунфэна-21D”:В первые минуты траектория и параметры взлетающей DF-21D будут неотличимы от параметров полета МБР. Пуск противокорабельной баллистической ракеты может быть воспринят системами предупреждения о ракетном нападении (СПРН) других стран за начало ядерной войны.Полагаю, немногие согласятся принести себя в жертву из-за того, что Китай в рамках какого-либо локального “осложнения отношений” обстреляет корабли США или Японии баллистическими ПКР.Групповой пуск БР в напряженной геополитической обстановке может привести к непредсказуемым и совершенно нежелательным последствиям. Для предотвращения угрозы перерастания локального конфликта в полномасштабную ядерную войну необходимы особые меры безопасности и контроля за оружием. Многоуровневый механизм согласования пуска и колебания командования насчет соответствия обстановки для применения DF-21D резко ограничит тактическое применение такой ракеты, по сравнению с “обычными” средствами.Грезы о создании морского супероружия предельно далеки от действительности.Многие с интересом обсуждают эффекты от попадания в палубу 10-маховой боеголовки, одновременно размышляя над проблемой образования плазмы, экранирующей радиоволновое излучение и делающим невозможным наведение ракеты. Словно не обращая внимания на то, что появление плазмы — результат интенсивного торможения в атмосфере. Превращение кинетической энергии боеголовки в мегаджоули тепловой энергии.Боевые части баллистических ракет развивают высокие скорости в околоземном космическом пространстве, резко замедляясь при входе в атмосферу. На практике скорость падения боевых блоков МБР и РСМД на конечном участкеУ маневрирующих боеголовок (например, “Першинг-2”) из-за их бόльших размеров и дополнительного сопротивления из-за наличия управляющих поверхностей (аэродинамических рулей) скорость в последние минуты еще ниже, чем у обычных “морковок”.На высоте около 15 км боевая часть замедлялась до 2-3 скоростей звука. В этот момент под остатками абляционного обтекателя оживал радиолокатор системы RADAG. Боеголовка получала кольцевое изображение подстилающего рельефа за счет сканирования с угловой скоростью 2 об/сек. В памяти хранились четыре эталонных изображения района цели для разных высот, записанные в виде матрицы, каждая ячейка которой соответствовала яркости данного участка в выбранном диапазоне радиоволн. Начинался этап коррекции траектории, который завершался управляемым пикированием на цель.Никакого удара на скорости 10М быть не могло. Скорость управляемой боеголовки баллистической ракеты в момент встречи с целью сопоставима со сверхзвуковыми крылатыми ракетами. И, в этом смысле, китайская баллистическая ПКР не имеет никаких преимуществ по сравнению с противокорабельными КР “Оникс” или ЗМ-54 “Калибр”.“Неразрешимый вопрос”, связанный с образованием облаков плазмы, экранирующих радиоволны, неожиданно решался за счет торможения до 2-3 скоростей звука, при которых данный эффект становится незаметен. Именно в этот момент начинала работу система самонаведения ракеты, которая до этого бездействовала. Большую часть пути боеголовка летела по баллистической кривой, заданной стартовым импульсом двигателей 1-ой и 2-ой ступени.* * *Боевая часть “Першинга-2” также имела реактивные рули для коррекции своего положения в околоземном космическом пространстве и, вероятно, для более точного выхода в район цели. Для правильной ориентации боевой ступени при входе в атмосферу и во время спуска, в ходе которого требовалось затормозить боеголовку с более чем 10-ти до 2-х скоростей звука. Корректирующие импульсы производились по данным инерциальной навигационной системы (ИНС), т.е. только по показаниям внутренних приборов и гироскопов.Точное наведение производились уже на терминальном участке полета: радар сканировал местность с малых высот, и боеголовка, энергично маневрируя за счет 4-х подвижных “лепестков”, наводилась на выбранную точечную цель.Общие задачи диктуют схожие конструкторские решения. Именно поэтому при описании китайской баллистической ПКР многие источники обращаются к концепции MGM-31 “Першинг-2”. Фактически единственной достоверно созданной и принятой на вооружение конструкции подобного назначения с радиолокационной ГСН. Конструкция и ТТХ которой были давно рассекречены и в настоящее время находятся в открытом доступе.Действительно, маловероятно, что китайцы смогли изменить законы природы и создать оружие на новых физических принципах. В настоящее время самым простым и логичным решением остается управляемая боеголовка с системой на ведения на терминальной стадии (РЛГСН) совмещенная с аэродинамическими средствами управления.В представленном материале была незаслуженно обделена вниманием советская Р-27К. Первая в мире самонаводящаяся баллистическая ПКР для поражения кораблей (работы над проектом велись в период 1962-1975 гг.). С другой стороны, советским специалистам не удалось создать ничего подобного смертоносному шедевру от “Мартин-Мариетта”. Вариант “А” с управляемой боеголовкой был отвергнут еще на уровне эскизов, ввиду его неадекватной сложности. В качестве баллистической ПКР был выбран вариант “Б” с достаточно хитроумной, но примитивной системой наведения.По замыслу конструкторов, во время взлета Р-27К должна была запеленговать излучение РЛС вражеских кораблей с дистанции в несколько сотен километров. Далее по данным радиопеленгатора ЖРД многократного включения выдавал стартовый импульс, выводивший ракету по баллистической траектории в район цели. Никакой коррекции на конечном участке не производилось. Разумеется, о поражении точечных подвижных целей (кораблей) прямым попаданием речи идти не могло. Противокорабельная Р-27К оснащалась термоядерной БЧ мощностью 650 кт, что, отчасти снимало проблему.Так, отклонение всего на 10 километров означало невыполнение задачи: на таком расстоянии корабли АУГ едва ли могли получить серьезные повреждения. Также оставался сам вопрос с пассивным наведением только на работающие источники радиоизлучения, что немало ограничивало боевые возможности.О том, насколько преувеличена мощь ядерного огня и насколько устойчивы крупные корабли к подобным угрозам, можно подробно и с иллюстрациями ознакомиться в указанных статьях на “ВО”:По этой причине дальнейшее обсуждение советского варианта в контексте текущей статьи можно считать завершенным. По опубликованным снимкам китайской стороны, во 2-ой военной академии КНР работают именно над прямым попаданием в корабль. Во избежание нежелательных осложнений ракету планируется оснастить конвенционной БЧ.Исходя из вышеизложенных материалов, противокорабельная БР “Дунфэн-21 мод. D” предстаёт в совсем ином свете, отличном от того, что рисует красочное воображение обывателей и журналистов.Среди сильных сторон этого оружия — дальность поражения (заявленное значение — 1500 км), превышающая показатели всех существующих ПКР, в т.ч. тяжелых гигантов “челомеевской школы” (Гранит-Вулкан и т.п.).Подобные характеристики позволяют бороться с вражескими корабельными группировками в открытых морских районах, без необходимости сближения с противником. В то же время основной “вероятный противник” DF-21D, корабельные группы ВМС США, будут вынуждены принимать особые меры для обеспечения своей безопасности, еще на подходе к берегам Азии.Необходимость раннего включения радаров “Иджиса” для обнаружения возможной угрозы из космоса приведет к демаскированию АУГ и будет способствовать более эффективному применению других противокорабельных средств. Положение АУГ будет легко отслеживаться средствами радиотехнической разведки, что решит проблему с целеуказанием для воздушных и морских сил НОАК.Что касается собственных боевых возможностей DF-21D, то они, по мнению автора, в современных условиях выглядят сомнительно. Основная причина — высотная траектория (т.е. заметность) и слишком низкая скорость на конечном участке. Исходя из характеристик существующих корабельных ЗРК и семейств зенитных ракет (“Астер”, “Стандарт”), сверхзвуковая мишень на высоте 10-15 км является для них типовой и желанной целью. Притом, что о появлении угрозы будет известно заранее — за несколько минут до входа DF-21D в зону поражения “Стандартов”.Также нельзя снимать со счетов заокеанские усилия в области ПРО: приближающуюся ракету могут перехватить еще в заатмосферном пространстве с помощью кинетических перехватчиков SM-3.Размышления о высокой стоимости 15-тонной двухступенчатой ракеты в качестве противокорабельного средства не лишены оснований.Неадекватные размеры и стоимость затрудняют подготовку личного состава, лишая его возможности приобрести опыт обращения с оружием, заранее обнаружить и ликвидировать все недостатки конструкции. Наземные макеты и стенды — не замена полноценным стрельбам. В то время, когда американцы и их союзники привыкли выпускать на морских учениях десятки малогабаритных “Гарпунов”.С другой стороны, мнение о запредельно высокой стоимость DF-21D может быть ошибочным. Основная масса баллистической “Дунфэн”приходится на её ТТРД, т.е. спрессованный порох. В то же время, стоимость любого современного ЛА определяется высокотехнологичной начинкой, главным элементом которой остается чувствительная ГСН. И в этом аспекте китайская баллистическая ПКР ничем не выделяется на фоне других тяжелых противокорабельных ракет.