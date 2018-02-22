Театр олимпийского абсурда. Кёрлингисты России вернут "бронзу" МОК

Суд в любом случае принял бы решение лишить нас медалей. Но поскольку мы действительно признаем тот факт, что в его допинг-пробе был обнаружен мельдоний, медали, соответственно, отдаём.

Театр олимпийского абсурда продолжается. Российские кёрлингисты, занявшие (впервые в истории отечественного спорта) третье место на ОИ, заявили о том, что вернут свои бронзовые награды Международному олимпийскому комитету. Об этом сообщается со ссылкой на Александра Крушельницкого и федерацию кёрлинга РФ.Напомним, что после завоевания олимпийской «бронзы» даже в западных сегментах социальных сетей стали появляться многочисленные лестные отзывы как об игре российской семейной пары, так и о симпатиях к ней. И буквально через несколько дней было объявлено, что допинг-офицеры ВАДА обнаружили в допинг-пробах Крушельницкого «следы мельдония» - якобы в тех самых пробах, которые он сдавал уже на Олимпиаде в Пхёнчхане.Пресс-секретарь федерации кёрлинга РФ Валентина Паринова в эфире ТК «Россия 1» заявила, что Александр Крушельницкий и Анастасия Брызгалова решили вернуть награды МОК, отказавшись от слушаний так называемой выездной панели Международного спортивного арбитража.Аргументация выглядит следующим образом:На этом фоне сам Александр Крушельницкий заявил, что никогда не применял запрещённые в спорте препараты.Фактически создаётся прецедент, который говорит о том, что спортсмена теперь легко лишить награды непосредственно на самих играх – для этого любому заинтересованному лицу достаточно попасть в комнату допинг-офицеров, которая открыта в течение нескольких часов в сутки. Сами российские спортсмены подозревают, что мельдоний Александру мог быть подмешан в еде и напитках.А потому можно предположить, театр «мельдониевого» абсурда, даже если в том же кёрлинге применение этого препарата не имеет никакого смысла, будет продолжатся.