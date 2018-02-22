13:12 22 февраля

Театр олимпийского абсурда. Кёрлингисты России вернут "бронзу" МОК

Театр олимпийского абсурда продолжается. Российские кёрлингисты, занявшие (впервые в истории отечественного спорта) третье место на ОИ, заявили о том, что вернут свои бронзовые награды Международному олимпийскому комитету. Об этом сообщается со ссылкой на Александра Крушельницкого и федерацию кёрлинга РФ.

Напомним, что после завоевания олимпийской «бронзы» даже в западных сегментах социальных сетей стали появляться многочисленные лестные отзывы как об игре российской семейной пары, так и о симпатиях к ней. И буквально через несколько дней было объявлено, что допинг-офицеры ВАДА обнаружили в допинг-пробах Крушельницкого «следы мельдония» - якобы в тех самых пробах, которые он сдавал уже на Олимпиаде в Пхёнчхане.

Пресс-секретарь федерации кёрлинга РФ Валентина Паринова в эфире ТК «Россия 1» заявила, что Александр Крушельницкий и Анастасия Брызгалова решили вернуть награды МОК, отказавшись от слушаний так называемой выездной панели Международного спортивного арбитража.


Театр олимпийского абсурда. Кёрлингисты России вернут "бронзу" МОК


Аргументация выглядит следующим образом:
Суд в любом случае принял бы решение лишить нас медалей. Но поскольку мы действительно признаем тот факт, что в его допинг-пробе был обнаружен мельдоний, медали, соответственно, отдаём.


На этом фоне сам Александр Крушельницкий заявил, что никогда не применял запрещённые в спорте препараты.

Фактически создаётся прецедент, который говорит о том, что спортсмена теперь легко лишить награды непосредственно на самих играх – для этого любому заинтересованному лицу достаточно попасть в комнату допинг-офицеров, которая открыта в течение нескольких часов в сутки. Сами российские спортсмены подозревают, что мельдоний Александру мог быть подмешан в еде и напитках.

А потому можно предположить, театр «мельдониевого» абсурда, даже если в том же кёрлинге применение этого препарата не имеет никакого смысла, будет продолжатся.

Использованы фотографии: YouTube
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Комментарии 91

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  1. Vard Сегодня, 05:50
    А чего мы хотим.. Против нас идёт война.. А на войне все средства хороши... Вот интересно.. Норвегии как обещали... Обнародуют терапивтические исключения...
    Vard
    1. андрей юрьевич Сегодня, 06:02
      мы заранее были уверены в подобных провокациях,и обсуждали это тут на сайте, но спортсмены поехавшие "серыми" на "олимпиаду",на что то надеялись. думаю до
      закрытия "игрищ" ещё что -нибудь подобное будет. враги не успокоятся. ну не должно медалей быть у России по определению,если уж начали войну по всем фронтам-не остановятся,особенно если наши власти,спортивные и не только,занимаются соплежуйством, но есть к счастью настоящие в хорошем смысле патриоты Родины:
      андрей юрьевич
      1. Stas157 Сегодня, 06:41
        Цитата: андрей юрьевич
        мы заранее были уверены в подобных провокациях,и обсуждали это тут на сайте, но спортсмены поехавшие "серыми" на "олимпиаду",на что то надеялись. думаю до
        закрытия "игрищ" ещё что -нибудь подобное будет. враги не успокоятся. ну не должно медалей быть у России по определению

        Действительно, зачем идти туда где тебя не ждут, и унижают? Все эти болельщики смотрятся жалко, в особенности когда государство Россия вообще самоусторонилось от борьбы со злосчастным МОК и повинилась за свое поведение.
        Да, если уж керлингистов стали снимать за допинг, значит скоро дойдут до шахматистов. А чего вы хотели?
        Stas157
        1. андрей юрьевич Сегодня, 07:09
          Цитата: Stas157
          Все эти болельщики смотрятся жалко

          напротив...Эти Болельщики,напоминают всем,что,с СССР, Такое, не прошло бы.Это была по настоящему Великая страна. Страна-Победитель. то что сейчас делают с Россией,просто позор власти...
          андрей юрьевич
          1. Комментарий был удален.
          2. Соломон Кейн Сегодня, 08:43
            Закон Патриота - нет флага, гимна, Родины, нет и Победного золота
            Соломон Кейн
            1. Соломон Кейн Сегодня, 08:59
              В советские времена, ни одна сволочь, не рискнула бы так подставлять наших спортсменом, потому как спецы из службы внешней разведки, это не чинуши из НОКа, размазывать "сопли с озабоченностью" не стали бы, давно нашли бы "ноги мельдония" и наказали.....
              Соломон Кейн
              1. seos Сегодня, 12:41
                Этим спортсменам глубоко по боку то что их подставили.... даже судится не будут т.к не за висюльками они туда ехали.... Свои БМВ они получат...от Медведа .. за счет налогоплательщиков...
                ПС: Всем понятно было что попытки подсыпать мельдоний будут... но тяга к халяве победила..... питались бы корейским дошираком и было бы им счастье..
                seos
    2. Spartanez300 Сегодня, 06:03
      Мельдоний вообще никак не влияет на этот вид спорта например на американца или немца вообще бы не обратили внимания , унижение России продолжается . Я не понимаю а эти золотоносные страны проверяют или только наших шерстят , никогда не поверю что они все чистые . Короче наше руководство продолжает слюни пускать , никакой защиты от них не дождешься . am
      Spartanez300
      1. KonoGon Сегодня, 10:51
        Цитата: Spartanez300
        например на американца или немца вообще бы не обратили внимания
        Это абсолютно точно. Мельдоний это ваша прерогатива. Тут его не пользуют.
        KonoGon
        1. Ниточкин Сегодня, 11:30
          Дарю тебе русскую поговорку: "промолчи, за умного сойдешь".
          Занесение мельдония в перечень запрещенных препаратов - это тоже ваши проделки. Препарат на самом деле нифига не допинг.
          З.Ы. Передавай привет Симоне Байлз и "братьям" Уильямс.
          Ниточкин
          1. KonoGon Сегодня, 11:35
            Цитата: Ниточкин
            Дарю тебе русскую поговорку: "промолчи, за умного сойдешь".
            Ну используйте её и будет вам щастье.
            KonoGon
        2. Игорь В Сегодня, 12:21
          Цитата: KonoGon
          Цитата: Spartanez300
          например на американца или немца вообще бы не обратили внимания
          Это абсолютно точно. Мельдоний это ваша прерогатива. Тут его не пользуют.

          Мельдоний признан допингом исключительно из-за того, что его применяют на территории бывшего СССР. На вашей территории есть подобные препараты, защищающие сердце от нагрузок, широко применяемые спортсменами, но, естественно, не принятые за допинг.
          Игорь В
          1. KonoGon Сегодня, 12:47
            Цитата: Игорь В
            На вашей территории есть подобные препараты, защищающие сердце от нагрузок, широко применяемые спортсменами, но, естественно, не принятые за допинг.
            Может быть да, может быть нет. Но вы, этим абсолютно открытым текстом признаёте нарушения. И что надо было ожидать?
            KonoGon
    3. амурец Сегодня, 06:05
      Цитата: Vard
      А чего мы хотим..

      А того и хотим, чтобы нас возили носом по столу. Это за что, чтобы наркоманы США или астматики Норвегии хорошо себя чувствовали? Или на выплату штрафов, если наши спортсмены выиграют дела против ВАДА, Родченкова и Олимпийского комитета в граждански судах: "В качестве выполнения условий частичного или полного восстановления членства в Международном олимпийском комитете (МОК), Россия перевела этой организации $ 15 млн. Об этом сообщает AFP со ссылкой на источники.
      Деньги должны были быть выплачены МОК до конца Олимпийских игр-2018, которые завершаются 25 февраля. Это также было одним из условий. Перечисленные деньги должны пойти на развитие глобальной антидопинговой системы."
      Подробнее: https://eadaily.com/ru/news/2018/02/22/rossiya-vy
      platila-mok-15-mln-na-razvitie-antidopingovoy-sis
      temy
      амурец
    4. сибиралт Сегодня, 06:07
      Если кёрлинг спорт, то тогда тяжелая атлетика, какой - то онанизм получается? lol На родине этого "спорта" шары катают под пивко. А медали неплохо бы было бросить в лицо организатору этого скандала прилюдно. belay
      сибиралт
      1. Комментарий был удален.
        1. zyzx Сегодня, 07:14
          Человек из страны которая всех победила,чего это ваши лыжники заквакали,говорят наши лыжники опять под допингом. А вот к Норвегам которые все золото собрали,у них претензий нет...у вас там такие все смелые...
          zyzx
        2. Теренин Сегодня, 10:43
          Цитата: куртка бейна
          Не вы на видео?

          Вернее всего на видео вы, в рамках выполнения задания по провокациям.
          Теренин
      2. sabakina Сегодня, 06:54
        Цитата: сибиралт
        Если кёрлинг спорт, то тогда тяжелая атлетика, какой - то онанизм получается? lol На родине этого "спорта" шары катают под пивко.:
        Олег, мне так и вспоминаются кадры из фильмов "Инспектор-разиня" и про"жандарма" Луи де Финеса.
        sabakina
    5. антивирус Сегодня, 07:53
      нет войны.
      пилить бабло надо тщательнее.есть слабое звено и его исключают из "зарабатывания денег"
      наш спорт не стал самостоятельным сегментом рыночной экономики-жизни России.Пока.
      не Мутко порешать-помочь в чем то, а свои фонды "содействия" нужным решениям иметь.
      "ЭТО ДЕТСКИЕ БОЛЕЗНИ РОСТА".
      надеюсь , что через 3-5-7 лет наши спорт-мены НАКАЖУТ "партнеров" по соревнованиям БЕЗ ЖАЛОСТИ.
      антивирус
      1. андрей юрьевич Сегодня, 08:51
        Театр олимпийского абсурда.
        вот абсурд :


        Фонд поддержки олимпийцев России закупил для российских призеров Олимпийских игр 2018 года партию автомобилей немецкого производителя, сообщает сайт радиостанции «Говорит Москва».
        Отмечается, что для каждого из спортсменов, завоевавшего золотую, серебряную и бронзовую медали, будет приготовлена определенная модель. Всего фондом закуплено 140 автомобилей, на дверях и капотах которых изображена символика организации.
        Кроме того, олимпийцам будут выплачены премиальные, размер которых будет достигать до четырех млн рублей.
        В попечительский совет Фонда поддержки олимпийцев России входит премьер-министр России Дмитрий Медведев, являющийся главой организации.
        via
        андрей юрьевич
        1. seos Сегодня, 12:45
          Унижают не спортсменов- которые наемники ... а Россию .... спортсмены в обиде не останутся...
          seos
  2. серафимамурский Сегодня, 05:50
    Так это всё было ожидаемо ещё до начала олимпиады: будут провокации и будут забирать медали.
    серафимамурский
    1. Муссаси Сегодня, 06:00
      Да всем кто поехал говорили, что вас там нагнут ещё раз. ...
      Муссаси
      1. Bosch Сегодня, 06:08
        Их отправил Сам.
        Bosch
        1. seos Сегодня, 12:47
          Он их не отправлял .... он дали им выбор сам решать.... любое другое решение с Его стороны ударило бы по нему как раз перед выборами....
          Решил бы не оправлять - смешали бы с дерьмом те кто за отправку и на оборот...
          Эти игры Подстава для Него...
          seos
  3. sgr291158 Сегодня, 05:52
    Кто следующий?
    sgr291158
    1. Верхомнапуле Сегодня, 06:04
      вероятно фигуристки одиночницы и хоккеисты,самые вероятные претенденты на золото......
      Верхомнапуле
  4. Верхомнапуле Сегодня, 06:02
    об этом предупреждали ещё до решения о поездке на игры,так что придётся проглатывать такого рода провокации,не дадут России спокойно жить ещё долго и это очень печально!!!
    Верхомнапуле
    1. kipod Сегодня, 07:26
      Цитата: Верхомнапуле
      об этом предупреждали ещё до решения о поездке на игры,так что придётся проглатывать такого рода провокации,

      в общем это выглядит на банальные сведения счётов и зависть.
      По информации Inside the Games, Крушельницкий в общении с российскими официальными лицами сообщил, что боится одного из товарищей по команде в тренировочном лагере в Японии, не приглашенного для поездки в Пхенчхан, который мог подсыпать мельдоний ему в напиток.
      kipod
    2. Теренин Сегодня, 10:49
      Цитата: Верхомнапуле
      не дадут России спокойно жить ещё долго и это очень печально!!!

      Есть другой путь, поставить либералов у власти в России, сдать Крым, Сирию, ЛДНР, согласиться на утилизацию хим и радиоотходов на территории России и плыть в русле идеологии США... тогда вы опечалены не будете?
      Теренин
  5. куртка бейна Сегодня, 06:27
    Молодцы россияне! Не вцепились в награды как многие до них, не стали заявлять "Не отдадим", а сами не дожидаясь решения решили вернуть. Не согласен со многими, которые пишут, что это фактически означает признание вины. Ничего подобного.
    Насколько я знаю, российская сторона подала запросы во все заинтересованные структуры включая спецслужбы ЮК с просьбой помочь разобраться в ситуации, т.к. многие понимают, что данная ситуация абсурдна и очень большое количество людей во всём мире на стороне российских спортсменов.
    думаю до
    закрытия "игрищ" ещё что -нибудь подобное будет. враги не успокоятся.

    У вас везде враги постоянно. Под кровать к себе сегодня заглядывали?


    Мельдоний вообще никак не влияет на этот вид спорта например на американца или немца вообще бы не обратили внимания , унижение России продолжается

    Вы это таким же "знатокам" как вы объясняйте. Они с удовольствием поверят.
    Тренер российского керлингиста Александра Крушельницкого Дмитрий Мельников прокомментировал информацию "СЭ" об обнаружении мельдония в допинг-тесте спортсмена.

    – Мне об этом (положительной допинг-пробе Крушельницкого. – Прим. "СЭ") никто не говорил, – заявил Мельников. – Я в первый раз об этом слышу. Александр закончил прием мельдония еще в 2016 году, когда препарат был запрещен. С тех пор никогда не принимал.
    куртка бейна
    1. Stas157 Сегодня, 06:48
      Цитата: куртка бейна
      Молодцы россияне! Не вцепились в награды как многие до них, не стали заявлять "Не отдадим", а сами не дожидаясь решения решили вернуть. Не согласен со многими, которые пишут, что это фактически означает признание вины. Ничего подобного.

      А что это означает?
      Stas157
      1. куртка бейна Сегодня, 06:58
        Цитата: Stas157

        А что это означает?

        Только то, что мельдоний в крови был (а это однозначно, т.к. две допинг-пробы это показали) и медали всё равно забрали бы. Так зачем этого дожидаться и кричать "Вы всё врёте!"? А так - спортсмены повели себя в высшей степени достойно и как я уже писал, попросили помочь разобраться, как это могло произойти, пообещав полное сотрудничество.
        Надеюсь разберутся.
        куртка бейна
        1. Stas157 Сегодня, 12:36
          Цитата: куртка бейна
          Только то, что мельдоний в крови был (а это однозначно, т.к. две допинг-пробы это показали) и медали всё равно забрали бы.

          Так это и есть признание своей вины! Какие вы еще "подводные" смыслы можете разглядеть в этой ситуации?
          Stas157
    2. Ниточкин Сегодня, 11:36
      Кто занес мельдоний, препарат для восстановления после нагрузок, в список запрещенных и с какой целью? Зная, при этом, что этим препаратом пользуются в основном российские спортсмены. Что скажешь, матрац?
      Ниточкин
  6. BecmepH Сегодня, 06:30
    Сами российские спортсмены подозревают, что мельдоний Александру мог быть подмешан в еде и напитках.

    Тут и подмешивать ничего не надо. Они может и анализ не проводили. Просто сказали, что есть мельдоний (первое, что на ум пришло). А джентельменам наслово верят.
    BecmepH
  7. Bastinda Сегодня, 06:30
    Как вариант точки зрения.(не моя, просто предполагаю различные варианты)
    Заранее спланированная акция. Добавка мельдония, обнаружение, и демонстративный отказ от медалей.
    Доведение ситуации до абсурда(мельдоний в керлинге?). Восстановление положительного имиджа России. Дискредитация ВАДА.
    Bastinda
    1. yehat Сегодня, 12:48
      на самом деле, уже напрягает доля абсурдности в отношении претензий к нашей стране - от требований вывести отсутствующие войска с донбасса до мельдония в керлинге.
      Или те же фигуристы или теннисисты - ну нафига запрещать им мельдоний, который лишь уменьшает травматичность на тренировках.
      yehat
  8. lis-ik Сегодня, 06:32
    Россия на роль терпилы не годится, это скорее к Польше, прибалтике и другим странам "нытикам", а эти "атлеты" для западного обывателя( зрителя) олицетворяют собой российское государство и все унижения этих бизнесменов автоматически переносятся на страну. И вот по этому я считаю, что не смотря на все их красивые слова и жесты этих "спортсменов" нагибали и нагибать будут, а те упорно будут подставлять щёку.
    lis-ik
  9. Волька Сегодня, 06:32
    очень серьезный создался прецидент, шило в мешке не утаишь, надеюсь доказательства провокации будут вскоре представлены и мок придется возвращать медали их законным владельцам...
    Волька
  10. sabakina Сегодня, 06:43
    театр «мельдониевого» абсурда, даже если в том же кёрлинге применение этого препарата не имеет никакого смысла, будет продолжатся.
    Вот именно! Если уж в кёрлинге допинг и может кому помочь, так это камню или швабре.
    sabakina
  11. eugraphus Сегодня, 06:48
    Весь эфир на ТВ забит стонами, как спортсменов из России унижают. А что, кто то считал, что будет иначе? Просто мазохизм какой то. Особенно не приятно видеть таких как Губерниев, который, то захлёбывался от восторга, то стал возмущаться, что спортсмены из России не оправдали его ожиданий. Когда девушка идёт работать в бордель, вряд ли стоит ожидать, что к ней будут относиться с почтением. Моё мнение, что если бы россияне не поехали от себя на олимпиаду, мир бы не рухнул, а вот скандалов было бы поменьше. Что хоккей, что фигурное катание без российских спортсменов стали бы не такими зрелищными, а значит и менее прибыльными. Статус олимпийского чемпиона, где не соревновались сильнейшие спортсмены, понизился бы. МОКу пришлось бы срочно менять свою политику для поддержания престижа. Ну а если бы не стали менять, то продолжи ли бы деградировать.
    Сейчас спортсмены из России, своим приездом, повысили статус олимпиад. Показали, что ради того , чтобы попасть туда, спортсмены готовы отказаться и от флага, и от герба, и от гимна, и от любой родной символики, что символизирует Родину, а значит олимпиада важнее Родины.
    Спортсмен из России, выигравший медаль, носит её в кармане. Вытащил, быстренько показал её на камеру, завернул ленточкой и обратно спрятал. Ну кто то этим гордится, а я не могу!
    eugraphus
    1. куртка бейна Сегодня, 07:23
      Цитата: eugraphus
      Моё мнение, что если бы россияне не поехали от себя на олимпиаду, мир бы не рухнул, а вот скандалов было бы поменьше.

      Если бы россияне не поехали на эту Олимпиаду, то не поехали бы и на все последующие. Автоматически. Хорошо, что мнение таких как вы никого не интересует. Включая капитанов команд и того же Путина.
      куртка бейна
      1. KelWin Сегодня, 10:08
        Хорошо, что мнение таких как вы никого не интересует

        Че та все молчат, ну давайте я скажу. Таким как Вы надо бить морду, возможно даже ногами.
        KelWin
        1. куртка бейна Сегодня, 11:09
          Цитата: KelWin
          Хорошо, что мнение таких как вы никого не интересует

          Че та все молчат, ну давайте я скажу. Таким как Вы надо бить морду, возможно даже ногами.

          Ну а что ещё умного можно услышать от "патриота"? Ну, разве что:
          - Мочить амеров в Сирии.
          - Сбивать нахрен, еврейские самолёты.
          - Прекратить поставки титана Боингу
          .................
          Только вот ни того, ни другого, ни третьего, ни тем более четвёртого у вас делать не получается. Особенно с дивана. wink
          куртка бейна
          1. Metallurg_2 Сегодня, 11:19
            - Мочить амеров в Сирии.
            - Сбивать нахрен, еврейские самолёты.
            - Прекратить поставки титана Боингу

            Нельзя - "партнеры" не поймут...
            Metallurg_2
      2. yehat Сегодня, 12:50
        на самом деле, олимпиада нашей стране приносит в последнее время многовато вреда.
        посмотрите, что хорошего она получила там? Одни расходы и скандалы.
        yehat
  12. Рысь33 Сегодня, 06:51
    А чего хотели наши продажные спортсмены? Предать родину и жить припеваючи? Это не последний, ещё у нескольких отнимут, пора ставки ставить, кто следующий.
    И вообще я считаю, что спорт должен быть для здоровья, а не ради денег и славы. Такие мероприятия как олимпиада должны быть в каждом городе, а общемировые шоу запретить, как наносящие огромный вред здоровью спортсменов.
    Рысь33
    1. Тикси-3 Сегодня, 07:53
      Цитата: Рысь33
      А чего хотели наши продажные спортсмены?

      что они продали??
      Цитата: Рысь33
      Предать родину и жить припеваючи?

      родину они как раз защищали на играх, а ваши "жить по понятиям"- оставьте при себе
      Цитата: Рысь33
      И вообще я считаю, что спорт должен быть для здоровья, а не ради денег и славы.

      очень рад , что таких как вы единицы! и чем меньше вас тем легче дышать на улицах
      Цитата: Рысь33
      Такие мероприятия как олимпиада должны быть в каждом городе, а общемировые шоу запретить, как наносящие огромный вред здоровью спортсменов.

      wassat fool fool fool
      Тикси-3
      1. seos Сегодня, 12:54
        Таких не единицы.... Современный спорт в России занятие для избранных, а деньги за это платят все Россияне...
        Дворцы спорта и всякие олимпийские деревни для кого строятся, на бюджетные деньги? Я не вижу разницы между дворцом спорта и дворцом олигарха и туда и туда мне не попасть, а деньги на это ... берут из нашего кармана request
        seos
  13. Altona Сегодня, 07:04
    Сами американцы в своем шоу высмеяли допинг в керлинге, ведущий говорит "а нафига там допинг, наверное для этого?". Взяли кадры с соревнований и вставили спецэффект, камень из рук Крушельницкого летит точно в центр круга и взрывается там. То есть обычные люди понимают, что допинг в этом виде спорта абсолютно неуместен. В соцсетях правда некоторые "продвинутые" стали пищать, что керлингисты шваброй натирают до 2500 кв.метров за тренировку, на что им ответили, что обычная техничка баба Зоя за день раз в 5 больше полов намывает.
    Altona
  14. Altona Сегодня, 07:08
    Цитата: eugraphus
    Статус олимпийского чемпиона, где не соревновались сильнейшие спортсмены, понизился бы. МОКу пришлось бы срочно менять свою политику для поддержания престижа. Ну а если бы не стали менять, то продолжи ли бы деградировать.

    ----------------------------------------
    Когда началась эта так называемая Олимпиада и прошли арбитражные дела в CAS, оправдавшие наших спортсменов, то ряд экспертов высказался, что Олимпиада стала обычным коммерческим турниром, где устроители сами принимают решение, каких звёзд приглашать на соревнования. Вот и всё. К этому так и надо относится. То есть поехали на Олимпиаду в массе своей жадные до денег и славы люди, их так и назвали "олимпийские атлеты из России", а не команда России. И так надо к этим Играм относится.
    Altona
  15. Altona Сегодня, 07:12
    Цитата: куртка бейна
    Молодцы россияне! Не вцепились в награды как многие до них, не стали заявлять "Не отдадим", а сами не дожидаясь решения решили вернуть. Не согласен со многими, которые пишут, что это фактически означает признание вины.

    ----------------------------------
    Конечно не признания вины, а признания простого медицинского факта. Потому что благодаря этому факту, то есть по формальным признакам медали все равно придется возвращать. Хотя насчет мельдония, то это был разовый прием и никакого побудительного или силового эффекта мельдоний не дает, это же просто кардиопротектор. С тем же успехом можно и аскорбинку скушать.
    Altona
    1. куртка бейна Сегодня, 07:26
      Цитата: Altona
      Хотя насчет мельдония, то это был разовый прием и никакого побудительного или силового эффекта мельдоний не дает, это же просто кардиопротектор. С тем же успехом можно и аскорбинку скушать.

      Ещё раз, для тех кто в танке.
      Тренер российского керлингиста Александра Крушельницкого Дмитрий Мельников прокомментировал информацию "СЭ" об обнаружении мельдония в допинг-тесте спортсмена.
      – Мне об этом (положительной допинг-пробе Крушельницкого. – Прим. "СЭ") никто не говорил, – заявил Мельников. – Я в первый раз об этом слышу. Александр закончил прием мельдония еще в 2016 году, когда препарат был запрещен. С тех пор никогда не принимал.
      куртка бейна
      1. Ниточкин Сегодня, 11:41
        От ты тугой. Мельдоний принимают после нагрузок, а не до.
        З.Ы. Привет Симоне Байлз и "братьям" Уильямс.
        Ниточкин
    2. kipod Сегодня, 07:29
      Цитата: Altona
      , это же просто кардиопротектор. С тем же успехом можно и аскорбинку скушать.

      Странно , что десятки спортсменов регулярно его кушавшие , не знали такой элементарной вещи ? belay
      kipod
      1. Seaman77 Сегодня, 08:48
        Цитата: kipod
        десятки спортсменов регулярно его кушавшие


        Вот именно, что регулярно. Чтоб получить эффект нужно принимать в течение определенного времени. Разовый прием даст только след в крови.
        Seaman77
      2. Ниточкин Сегодня, 11:43
        Знали и кушали, пока полосатые не смекнули, что их можно на этом поиметь, внезапно объявив мельдоний допингом и запретить.
        Можно аскорбинку также внести в список и ловить всех, у кого в моче будет витамин С.
        При этом пишут про аналоги мельдония, не занесенные в список, и которые "атлеты" спокойно принимают.
        Ниточкин
  16. zyzx Сегодня, 07:16
    Ну вот ,по данным СМИ, мы уже и 15ть лямов выплатили.
    zyzx
  17. rotmistr60 Сегодня, 07:22
    Выразили желание ехать - будьте готовы к пакостям и унижению. Так, что действия по принципу "выиграл медаль - сдал медаль" могут продолжиться.
    rotmistr60
  18. eugraphus Сегодня, 07:36
    Цитата: куртка бейна
    Если бы россияне не поехали на эту Олимпиаду, то не поехали бы и на все последующие. Автоматически.

    С чего это вы уверовали в такой "автомат". Это уже какие то изощрённые выдумки со стороны таких как вы, МОК отстранил команду России от олимпиады и накажет, если россияне туда не поедут???
    eugraphus
    1. куртка бейна Сегодня, 08:33
      Цитата: eugraphus
      Цитата: куртка бейна
      Если бы россияне не поехали на эту Олимпиаду, то не поехали бы и на все последующие. Автоматически.

      С чего это вы уверовали в такой "автомат". Это уже какие то изощрённые выдумки со стороны таких как вы, МОК отстранил команду России от олимпиады и накажет, если россияне туда не поедут???

      Читаем Правила МОК и выясняем, что бывает за бойкот.
      куртка бейна
      1. eugraphus Сегодня, 08:49
        Где логика? Запретили ехать на олимпиаду и накажут, если они туда не поедут? В каких правилах вы видели этот абсурд?
        eugraphus
      2. Ниточкин Сегодня, 11:46
        А кто бы объявил бойкот? МОК запретила ехать, а не Россия бойкотировала.
        Ниточкин
        1. KachesGM Сегодня, 11:53
          Если бы некоторый мои соотечественники гуглили, то узнали бы, что именно с позиции России добавили в МОК ряд правил для предотвращения бойкота олимпиады в Пекине 2008 года. Почти любое упоминание или действие по бойкотированию олимпиады официальными лицами делегации данной страны автоматом лишает ее участия в следующие 8 лет. в 2008 году это был щелчок по носу американцам, которым не очень хотелось проведение олимпиады в Пекине. Вот еще для развития:
          "9 августа 2008 олимпийская команда Грузии, находящаяся в Пекине на Олимпиаде-2008, в связи с осетинской войной решила «провести акцию протеста, чтобы привлечь внимание мира к тому, что сегодня происходит в Грузии». Согласно уставу олимпийского комитета это повлекло бы за собой дисквалификацию спортсменов[45]. В тот же день олимпийская сборная Грузии после встречи с женой президента Грузии Саакашвили Сандрой Рулофс объявила о том, что покидает Олимпиаду. Грузинская олимпийская сборная, в соответствии с Олимпийским уставом, могла быть дисквалифицирована на восемь лет[46]. Однако грузинская команда в итоге осталась на Олимпиаде и продолжила участвовать в соревнованиях. Как сообщается, «после убедительной просьбы президента Саакашвили, спортсмены изменили своё решение»"
          KachesGM
  19. savage1976 Сегодня, 07:40
    Собственно происходит то что и планировалось, эти ОИРы болтаются на 20-м месте(как что говорить не буду, заблочат). Поехали и доказали что Российские спортсмены без допинга ни на что не способны, расследование макларена было правдой.
    Выбрали позор и в довесок получили войну.
    А могли опустить это недоолимпийское движение и быть примером для подражания в своей стране да и в мире тоже.
    Прогиб не оценили западные партнеры.))
    savage1976
    1. IGOR GORDEEV Сегодня, 07:45
      Цитата: savage1976
      Собственно происходит то что и планировалось, эти ОИРы болтаются на 20-м месте(как что говорить не буду, заблочат). Поехали и доказали что Российские спортсмены без допинга ни на что не способны, расследование макларена было правдой. Выбрали позор и в довесок получили войну.

      Ну что молодцы западные спец. службы. Умеют организовывать подобные мероприятия. Кто то где то в каком-нибудь американском кабинете сейчас получает благодарность и повышение...А кто то где то в российском кабинете(кабинетах) получают звездюлей...
      IGOR GORDEEV
      1. Fornit Сегодня, 08:38
        Цитата: IGOR GORDEEV
        А кто то где то в российском кабинете(кабинетах) получают звездюлей...

        ... Щаз!! Все звездюли ещё в 1953-м году остались... На Мутко гляньте - верите, что он много огрёб???
        Безнаказанность порождает безответственность. Разве не видно, что на примере "оптимизации" власть хочет с себя вообще любую ответственность снять? Оставить себе только распил налогов...
        Fornit
        1. savage1976 Сегодня, 08:54
          Абсолютно согласен. У нас никто на верху ни чем ни за что не отвечает. Ответственность только на тех, кто нахапать не смог или не успел.
          savage1976
  20. Vard Сегодня, 07:49
    Думается самый прикол будет по окончанию олимпиады... Скажут... вот видите у них одни бронзовые и серебряные медали... а раньше золота было много... значит раньше был допинг...
    Vard
    1. Комментарий был удален.
  21. Балу Сегодня, 08:09
    В каждом большом офисцентре можно набрать кандидатов в олимпийскую команду по керлингу. Я вот задумался, а почему до сих пор шахматы и домино не вошли в состав олимпийских игр. У России были бы неплохие шансы на медали.
    Вот мне интересно, где гарантии, что пробирки не подменили? Извиняюсь за подробности, но анализы Крушельницкого теоритически должны отличаться от анализов некрушельницкого. Где доказательства, кроме надписи на пробирках, что это его индивидуальные и неповторимые анализы belay
    Балу
    1. KonoGon Сегодня, 11:33
      Цитата: Балу
      почему до сих пор шахматы и домино не вошли в состав олимпийских игр. У России были бы неплохие шансы на медали
      Потому что доски дубовые?
      KonoGon
  22. Altona Сегодня, 08:24
    Цитата: куртка бейна
    Ещё раз, для тех кто в танке.

    -------------------------
    Еще раз для тех, кто якобы шибко умный. Я говорю о медийном факте, в котором говорилось, что "обнаруженная доза была равна разовому применению".Я не утверждаю, что Крушельницкий что-то там принимал или не принимал. Я говорю о том, что якобы обнаружили.
    Altona
    1. куртка бейна Сегодня, 08:32
      Цитата: Altona
      Цитата: куртка бейна
      Ещё раз, для тех кто в танке.

      -------------------------
      Еще раз для тех, кто якобы шибко умный. Я говорю о медийном факте, в котором говорилось, что "обнаруженная доза была равна разовому применению".Я не утверждаю, что Крушельницкий что-то там принимал или не принимал. Я говорю о том, что якобы обнаружили.

      Извините, но по обнаруженной "дозе" никак нельзя установить, разовое это применение или многократное. Это можно установить по предыдущим допинг-тестам. Но теперь я понял в чём моя ошибка: вы именно писали о разовом применении, а не о том, что он не принимал мельдоний в принципе.
      Прошу извинить за это.
      куртка бейна
      1. Балу Сегодня, 08:56
        Цитата: куртка бейна
        Извините, но по обнаруженной "дозе" никак нельзя установить, разовое это применение или многократное. Это можно установить по предыдущим допинг-тестам. Но теперь я понял в чём моя ошибка: вы именно писали о разовом применении, а не о том, что он не принимал мельдоний в принципе.
        Прошу извинить за это.

        Вы оба не усомнились в главном- а его ли это пробы? Где доказательства, кроме надписей, что это пробы именно крушельницкого а не некрушельницкого.
        Балу
  23. Altona Сегодня, 08:29
    Цитата: kipod
    Странно , что десятки спортсменов регулярно его кушавшие , не знали такой элементарной вещи ?

    ---------------------------------------
    Десятки адвокатов, а не фармакологов, из которых собственно и состоит WADA банят препараты совершенно не считаясь с их фармакинетикой. На Западе есть аналоги и милдраната и других препаратов, которые просто защищают сердечную мышцу от перегрузки. В тоже время западные спортсмены вовсю используют TUE(терапевтическое разрешение на прием препарата) и употребляют убойные дозы допинга и наркоты. Кстати, МОК забанил не допингеров, а совершенно чистых спортсменов, а это Исинбаева, Шипулин, Легков и другие. Вся эта шумиха о допинге просто создавала негативный фон вокруг России. А дело-то было не в допинге. Ну у вас критического мышления видимо нет, поэтому хавайте свой Едиот(через букву И) Ахронот.
    Altona
  24. Altona Сегодня, 08:31
    Цитата: Балу
    Вот мне интересно, где гарантии, что пробирки не подменили? Извиняюсь за подробности, но анализы Крушельницкого теоритически должны отличаться от анализов некрушельницкого.

    ---------------------------
    А гарантий никаких нет собственно. Вход в комнату с пробирками чуть ли не целый день. Записи с камер наблюдения наверняка уже засекретили. Вообще, как стали его женой Брызгаловой восхищаться, то тут же и устроили "допинговую" пробирку.
    Altona
  25. Altona Сегодня, 08:31
    Цитата: Vard
    Думается самый прикол будет по окончанию олимпиады... Скажут... вот видите у них одни бронзовые и серебряные медали... а раньше золота было много... значит раньше был допинг...

    --------------------------
    Уже сказали.
    Altona
  26. Altona Сегодня, 08:36
    Цитата: куртка бейна
    Извините, но по обнаруженной "дозе" никак нельзя установить, разовое это применение или многократное. Это можно установить по предыдущим допинг-тестам. Но теперь я понял в чём моя ошибка: вы именно писали о разовом применении, а не о том, что он не принимал мельдоний в принципе.

    --------------------------
    По предыдущим тестам его моча равна чуть ли не родниковой воде, если верить прессе. МОК же двумя комиссиями отбирал "чистых российских спортсменов". Теперь такая ситуация играет против МОК. Какого фига вы там наотбирали? И играет на руку WADA. Наша антидопинговая система работает, хватаем допингеров сразу, что у них еще моча остыть не успевает. То есть дает "лаборантам" из ВАДА еще больше козырей против чиновников МОК.
    Altona
  27. BAI Сегодня, 08:48
    Поехали за унижениями, получили, что искали.
    BAI
  28. CooL_SnipeR Сегодня, 08:54
    Зайца лишили наград, потому что у него 5 нога laughing
    CooL_SnipeR
  29. Moskovit Сегодня, 09:03
    Мельдоний каким-то образом оказался в его анализах. Даже всякие моки понимают, что это какой-то бред, поэтому никаких истерик по этому поводу нет. Могли подмешать, но в этом случае результат все равно аннулируется, просто спортсмена не наказывают. Те, кто говорит, что мол можно зайти в комнату и подсыпать, просто смешны. Это не в борщ щепотку соли бросить - все пробы хранятся в специальных невскрываемых пробирках, да еще и с цифровыми кодами.
    К сожалению, после выплат штрафа в 15 млн и согласие властей на бесцветную команду, закрадывается мысль, что в Сочи реально была какая-та афера. Конечно, это не отменяет произвола вада и мок, но яму мы помогли вырыть себе сами.
    Петр Первый, после разгрома под Нарвой, не впал в истерику, а наоборот перестроил армию, и в итоге победил. Хотелось бы, чтобы эта корейская Нарва отечественного спорта, сподвигла на коренные изменения в управлении подготовки российских спортсменов. А медалей мы еще наберем.
    Moskovit
  30. Сибирячка Сегодня, 09:46
    Да, глупости. Ничего не надо возвращать. Если какие-то там офицеры по моче уполномочены, то пусть явятся на квартиру с понятыми и изымут МЕДАЛЬ. Уж фарс, так он!
    Сибирячка
    1. Сибирячка Сегодня, 09:50
      Да, еще забыла: обеспечить освещение в международных СМИ. И медаль - только в обмен на мочу! Всем все вернуть.
      Сибирячка
  31. Altona Сегодня, 10:25
    Цитата: Moskovit
    К сожалению, после выплат штрафа в 15 млн и согласие властей на бесцветную команду, закрадывается мысль, что в Сочи реально была какая-та афера.

    -----------------------------
    Даже если и была, хоть куча афер. Где презумпция невиновности? Почему коллективная ответственность всех спортсменов? Почему не допускают российских спортсменов с совершенно чистой репутацией? То есть дискриминация и нарушение самим МОК Олимпийской Хартии. Второе, во всех интервью Родченков хвалится, что сам организовал и реализовал "систему допинга". РУСАДА-независимая лаборатория. Какое отношение "независимая лаборатория" имеет к государству? Если он выполнял личные указания Мутко, то значит он просто делал какое-то одолжение лично господину Мутко. И все. Никакой прямой субординации между Мутко и РУСАДА не было. Если меня хоть президент что-то попросит сделать, то он вначале должен предъявить какой-то документ, на основании которого я должен действовать. А Родченков на основании чего действовал? Своей жадности и нарушения должностной инструкции.
    Altona
  32. Архивариус Вася Сегодня, 10:31
    Совершенно не удивлен этом событием, даже наоборот ожидал - без допинг скандала не могло обойтись. Единственное что кажется не логичным в этой истории что якобы допинг был в керлинге!!! Где от него проку нет. Понятно что это подстава чистой воды, но могли бы хоть постараться и найти допинг у лыжников например...
    Архивариус Вася
  33. Altona Сегодня, 10:45
    Цитата: Moskovit
    Могли подмешать, но в этом случае результат все равно аннулируется, просто спортсмена не наказывают.

    -----------------------------------------
    Ну как не наказывают? Еще как наказывают. 4 года дисквала ему светит, сейчас пишут, но пожалеют и дадут только ДВА!
    Altona
  34. belui Сегодня, 11:16
    Раз позволяют вытирать о себя ноги, раз гордости нет, раз унизились и поехали- почему бы нет...
    belui
  35. АнГиНа Сегодня, 11:28
    Помню давным-давно, мы во дворе, скромно пересказывая случившийся пустяк, в подражание телевизору обычно добавляли к примеру, "Ваня, Советский Союз". Герой события таким образом превращался из пацана в титана. "Если чо - смогу". Сама же история становилась планетарного масштаба. Это было естественно, как дышать. Гордиться своей страной. Нет давно ни того двора, ни тех пацнов. Да и родины тоже нет.

    Поэтому, глядя из того того двора, все никак не могу принять "как это - взять и поехать на Олимпиаду без флага"... Ладно, допускаю с оговорками: жизнь одна, моя жизнь - спорт, а родина устранилась. И вот ты на пьедестале, в руках - заветная медаль. А потом... ты ее возвращаешь, ты ведь "хороший", ведь иначе тебя "хорошие дяди больше не позовут"... Здесь уже поведения таких "спортсменов" не понимаю. Свою жизнь спустить в... Самому.

    Есть известная сага про всесильное кольцо. "Кольцо моё!" Может, ее надо в спортивных школах в обязательном порядке показывать? Чтобы хоть спортивный характер воспитывать, раз с патриотизмом что-то не заладилось. Можно, конечно, привезти с собой пару чемоданов ушанок, еще 100500 раз запостить в интернете тонну картинок. Этакая подростковая реакция на события. С другой стороны, раз Родина устранилась, что еще остается.

    А медаль я бы не отдал. Еще б и направление подсказал.
    АнГиНа
  36. made13 Сегодня, 11:40
    Молодцы. Культурно послали МОК. Настоящие победители. А побрякушки пусть вада сунет себе в шоколадный глаз.
    made13
  37. Грац Сегодня, 11:47
    Россия должна выйти из МОК, нечего нам делать в этом клубе абсурда
    Грац
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