Командный состав ВС РФ начал получать защищённые отечественные мобильные телефоны "Атлас"
В газете «Известия» со ссылкой на источник в оборонном ведомстве сообщают о том, что в Минобороны решили начать выдачу мобильных телефонов отечественного производства тем офицерам ВС РФ, которые имеют доступ к секретной информации (документам особой важности с точки зрения военного потенциала страны). Речь идёт о мобильных устройствах М-663С «Атлас».
Эти телефонные аппараты производятся ФГУП НПЦ «Атлас». Отмечено, что выдача таких мобильных устройств начата ещё в конце прошлого года. Первыми мобильники отечественного производства получили офицеры ключевого командного звена армий и бригад.
Обращает на себя внимание тот факт, что аппараты работают с оператором «Мегафон», при этом позволяя выходить на зашифрованные линии связи Минобороны. В аппарате имеется специальный блок, который отвечает за процесс шифрования сигнала. Если активируется режим пропажи, то устройство само в экстренном порядке удаляет шифровальные ключи.
Известно о некоторых характеристиках устройства. Его масса составляет около 130 г, диапазон рабочих температур: от «минус» 20 до «плюс» 50. Стоимость устройства более чем внушительная – почти 115 тысяч рублей. Заявлено, что каждый телефон «Атлас» собирается вручную не менее чем за 4 месяца. На данный момент выпущено всего около сотни таких мобильных устройств.
Эти телефонные аппараты производятся ФГУП НПЦ «Атлас». Отмечено, что выдача таких мобильных устройств начата ещё в конце прошлого года. Первыми мобильники отечественного производства получили офицеры ключевого командного звена армий и бригад.
На фото - специальный микросотовый телефон М-549М "Атлас"
Обращает на себя внимание тот факт, что аппараты работают с оператором «Мегафон», при этом позволяя выходить на зашифрованные линии связи Минобороны. В аппарате имеется специальный блок, который отвечает за процесс шифрования сигнала. Если активируется режим пропажи, то устройство само в экстренном порядке удаляет шифровальные ключи.
Известно о некоторых характеристиках устройства. Его масса составляет около 130 г, диапазон рабочих температур: от «минус» 20 до «плюс» 50. Стоимость устройства более чем внушительная – почти 115 тысяч рублей. Заявлено, что каждый телефон «Атлас» собирается вручную не менее чем за 4 месяца. На данный момент выпущено всего около сотни таких мобильных устройств.
Использованы фотографии: http://web.stcnet.ru
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