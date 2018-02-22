13:17 22 февраля

Командный состав ВС РФ начал получать защищённые отечественные мобильные телефоны "Атлас"

В газете «Известия» со ссылкой на источник в оборонном ведомстве сообщают о том, что в Минобороны решили начать выдачу мобильных телефонов отечественного производства тем офицерам ВС РФ, которые имеют доступ к секретной информации (документам особой важности с точки зрения военного потенциала страны). Речь идёт о мобильных устройствах М-663С «Атлас».

Эти телефонные аппараты производятся ФГУП НПЦ «Атлас». Отмечено, что выдача таких мобильных устройств начата ещё в конце прошлого года. Первыми мобильники отечественного производства получили офицеры ключевого командного звена армий и бригад.

Командный состав ВС РФ начал получать защищённые отечественные мобильные телефоны "Атлас"

На фото - специальный микросотовый телефон М-549М "Атлас"



Обращает на себя внимание тот факт, что аппараты работают с оператором «Мегафон», при этом позволяя выходить на зашифрованные линии связи Минобороны. В аппарате имеется специальный блок, который отвечает за процесс шифрования сигнала. Если активируется режим пропажи, то устройство само в экстренном порядке удаляет шифровальные ключи.

Известно о некоторых характеристиках устройства. Его масса составляет около 130 г, диапазон рабочих температур: от «минус» 20 до «плюс» 50. Стоимость устройства более чем внушительная – почти 115 тысяч рублей. Заявлено, что каждый телефон «Атлас» собирается вручную не менее чем за 4 месяца. На данный момент выпущено всего около сотни таких мобильных устройств.

Использованы фотографии: http://web.stcnet.ru
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Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 62

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  1. lis-ik Сегодня, 06:07
    Больше на городской из конца 90х похож.
    lis-ik
    1. oldseaman1957 Сегодня, 06:19
      Цитата: lis-ik
      Больше на городской из конца 90х похож.
      - Этот телефон для РАБОТЫ. Сэлфи, смайлики и другая разная белиберда не предусмотрены. Да и снаружи под Сваровски их отделывать тоже глупо. Главное - защита информации и удобство для работы.
      А это - для "эстетов":
      oldseaman1957
      1. lis-ik Сегодня, 06:25
        Я к тому, что действительно больше смахивает на стационарную "трубу",а по поводу сефи и всякой хрени это не ко мне, сам пользуюсь классическим кнопочным мобильником. И прежде чем обвинять меня в эстетстве сначала вникните в суть моего комментария.
        lis-ik
        1. Владимир16 Сегодня, 08:44
          Заявлено, что каждый телефон «Атлас» собирается вручную не менее чем за 4 месяца.

          Из цельного куска железа с помощью напильника вытачивают. laughing И вероятно автор этой заметки лично вытачил всю партию. Иначе откуда такой бред? Ну и редактор (ежели он существует на этом ресурсе) тоже вытачивает. Может им обоим в слесаря податься? По призванию. По зову души.
          Владимир16
        2. Piramidon Сегодня, 11:30
          Цитата: lis-ik
          Я к тому, что действительно больше смахивает на стационарную "трубу"

          А вы никогда не слышали о стационарных сотовых телефонах? В ближайшем магазине поинтересуйтесь. У меня вот такой стоит.
          Piramidon
      2. 210окв Сегодня, 06:26
        Один не менее чем за четыре месяца?Пусть даже и вручную...Что то не то..Комплектующие из Али перебирают что ли?
        210окв
        1. oldseaman1957 Сегодня, 06:33
          Да, с 4-мя месяцами - это чересчур...
          oldseaman1957
        2. Ren Сегодня, 06:39
          Комплектующие в соотвествии с "военной" приёмкой, все комплектующие - отечественные, криптоблоки собственной разработки.
          Стоимость указана розничная для "левых" заказчиков, характеристики в статье указаны заведомо ложные.
          Смущает, что заточили под Мегафон, может слухи про Мегафон, ходившие ранее, о связи с .... не просто слухи? request
          Ren
          1. purple Сегодня, 06:49
            он не заточен под мегафон, просто у МТС и Мегафона есть лицензия на защищенную связь, поэтому пока работает только с МТС и Мегафон
            purple
          2. Laksamana Besar Сегодня, 07:39
            Мегафон получил лицензию НТЦ «Атлас» на шифрованную связь.
            Laksamana Besar
            1. Ren Сегодня, 09:23
              Цитата: Laksamana Besar
              Мегафон получил лицензию НТЦ «Атлас» на шифрованную связь.

              А у РТК её разве нет? wink
              Ren
        3. purple Сегодня, 06:45
          Цитата: 210окв
          Один не менее чем за четыре месяца?Пусть даже и вручную...Что то не то..Комплектующие из Али перебирают что ли?

          4 часа... каке месяца? статья бред полный, так еще и картинка не та
          purple
          1. 210окв Сегодня, 06:49
            Ну,Вы же понимаете что "новости",точнее содержание статей как то не проверяется на сайте.Мы,посетители сами указываем на очепятки и фото не в тему...Четыре месяца на аппарат-такого быть не может.И четыре часа кстати маловато тоже.Эта аппаратура должна пройти контроль строжайший.Так что и четырьмя часами тут не отделаешься.
            Цитата: purple
            Цитата: 210окв
            Один не менее чем за четыре месяца?Пусть даже и вручную...Что то не то..Комплектующие из Али перебирают что ли?

            4 часа... каке месяца? статья бред полный, так еще и картинка не та
            210окв
        4. Комментарий был удален.
        5. Галеон Сегодня, 10:09
          Эти цифры (4 месяца) говорят о том, что собирает и настраивает эти телефоны несколько кулибиных, количество которых можно пересчитать по пальцам одной руки. Нет производственной линии, нет технологических карт, из разных кусочков - функциональных блоков - собираются цельные изделия. Согласование работы этих функциональных блоков, проверка и настройка формы импульсов...(???) - ваш опыт сам подскажет, что можно еще предположить в работе за такое время.
          Галеон
      3. Ren Сегодня, 06:33
        Цитата: oldseaman1957
        Главное - защита информации и удобство для работы.

        Всё верно, только в статье опечатка, не ФГУП НПЦ "Атлас", а ФГУП НТЦ "Атлас".
        Контора серьёзная, работает совместно с ФСТЭК для нужд ФСБ, МВД, ФСО, ФАПСИ, областных правительств. hi
        Всем желающим рекомендую обучиться в их учебно-методических центрах. bully
        Ren
        1. Рязанец87 Сегодня, 09:25
          ФАПСИ не существует с 2003 года hi
          Рязанец87
          1. Ren Сегодня, 09:33
            Цитата: Рязанец87
            ФАПСИ не существует с 2003 года

            Таки да, но Спецсвяь ФСО и ФАПСИ для меня равнозначный термин, ребята там работают те же bully
            Ren
      4. sdc_alex Сегодня, 09:06


        настоящее фото

        М-633С будет работать только с SIM-картами «МегаФона» или МТС, у которых есть лицензия «Атласа» на шифрованную связь. До февраля 2011 года такая лицензия была только у «МегаФона».

        Телефон выполнен в металлопластиковом корпусе, весит 130 г, но стоит порядка 100 тыс. рублей. В «Атласе» объясняют, что такая высокая цена возникла из-за ручной сборки небольшими партиями.

        - Их выпускают от силы 100 штук в год. Это ручная сборка. Если бы мы их производили несколько миллионов штук в год, то цена была бы в разы меньше. На изготовление партии телефонов требуется около четырех месяцев. Самое дорогое — модуль шифрования и программное обеспечение
        sdc_alex
    2. сибиралт Сегодня, 06:24
      Опять бабло пилят. Трубка для южных районов (до -20 градусов), а стоимость "блока шифрования" копеечная по факту.
      сибиралт
      1. Titsen Сегодня, 06:33
        Цитата: сибиралт
        Опять бабло пилят. Трубка для южных районов (до -20 градусов), а стоимость "блока шифрования" копеечная по факту.


        И судя по размеру можно при необходимости гвозди забивать.

        Или в супостата кинуть с цклью поражения и дальнейшего захвата.

        ЖЕСТЬ !
        Titsen
        1. san4es Сегодня, 09:30
          Цитата: Titsen
          ...ЖЕСТЬ !

          san4es
    3. gig334 Сегодня, 07:45
      на фото совсем другие телефоны
      gig334
    4. sdc_alex Сегодня, 09:20
      на фото из статьи изображен
      Специальный микросотовый телефон М-549М
      Поставляется в комплекте с базовой станцией стандарта DECT, которая имеет последовательный интерфейс RS-232 для подключения различных внешних модемов: (аналоговый/цифровой ISDN), IP, транкинговая/космическая радиостанция и т.д.)

      Изделия М-549М в составе с микросотовой радиосистемой стандарта DECT (контроллер, мультиплексоры, базовые станции) обеспечивают радиопокрытие открытых территорий до 200 кв. км, в зданиях - до 5 кв. км.
      sdc_alex
    5. ШВЕДский_стол Сегодня, 09:53
      И кто то не кисло попилил бабла...
      ШВЕДский_стол
  2. фа2998 Сегодня, 06:11
    Вот наконец мы обошли Аппл- по цене! А интересно в другом кармане запрещается иметь другой крутой телефон.Если запрета нет- тогда деньги впустую тратим. request hi
    фа2998
    1. MadCat Сегодня, 06:22
      Цитата: фа2998
      Вот наконец мы обошли Аппл- по цене! А интересно в другом кармане запрещается иметь другой крутой телефон.Если запрета нет- тогда деньги впустую тратим. request hi

      не важно как он выглядит и какова цена, если он обеспечивает зашифрованную связь оно того стоит.... конечно если само оборудование Мегафона не из китайского дырявого друшлака...
      MadCat
    2. woron333444 Сегодня, 06:33
      Запрет есть. В РВСН при обнаружении - уволнение.
      woron333444
  3. Быков. Сегодня, 06:21
    нанофон
    а его можно как кастет использовать?
    Быков.
    1. Tusv Сегодня, 06:51
      Цитата: Быков
      а его можно как кастет использовать?

      Мне шестнадцать лет назад один ФСБегник спалил венную тайну, показав мобилу с шокером. А Вы говорите про кастет. laughing
      Tusv
    2. Piramidon Сегодня, 11:23
      Цитата: Быков.
      а его можно как кастет использовать?

      Туда обойма на 8 патронов вставляется laughing
      Piramidon
  4. kolkulon Сегодня, 06:31
    У меня "сенао"такой был лет 15 назад. Позорище.
    kolkulon
    1. purple Сегодня, 06:45
      Цитата: kolkulon
      У меня "сенао"такой был лет 15 назад. Позорище.

      не звезди, у тебя в нем был криптомодуль аппаратный?
      purple
    2. Orionvit Сегодня, 09:04
      Цитата: kolkulon
      У меня "сенао"такой был лет 15 назад. Позорище.

      Позорище, это когда любители модных западных гаджетов, по своей малолетней бестолковке, будут учить министерство обороны, какими средствами связи они должны обеспечивать своих офицеров. Скажите ещё, что Windows рулит.
      Orionvit
  5. сибиралт Сегодня, 06:32
    Цитата: фа2998
    Вот наконец мы обошли Аппл- по цене! А интересно в другом кармане запрещается иметь другой крутой телефон.Если запрета нет- тогда деньги впустую тратим. request hi

    Ага. Неужто жене начальника или её подруге, офицеры будут звонить по "секретному гаджету", если он для начальства может быть и не секретным вовсе. lol
    сибиралт
    1. хввакус Сегодня, 06:40
      Премьеру Медведеву такой обязательно вручить а айфон отобрать.
      хввакус
  6. Маки Авелльевич Сегодня, 06:38
    Заявлено, что каждый телефон «Атлас» собирается вручную не менее чем за 4 месяца. На данный момент выпущено всего около сотни таких мобильных устройств.


    belay

    Маки Авелльевич
    1. purple Сегодня, 06:46
      ла 4 часа же... статью укурыш писал
      purple
  7. purple Сегодня, 06:41


    Криптотелефон GSM "SMP-АТЛАС/2"

    Специальный сотовый телефон стандарта GSM-850/900/1800/1900 обеспечивает:
    — в открытом режиме выполнение всех штатных функций стандарта GSM (телефония, SMS);
    — в защищенном режиме гарантированную криптографическую защиту речевой информации и аутентификацию абонентов.
    Основные технические характеристики

    Специальный сотовый телефон SMP-АТЛАС/2 имеет:

    • абонентский принцип шифрования;
    • аутентификационные данные — криптономер;
    • невозможность использования телефона другим лицом в случае его утраты;
    • типовое время криптографической синхронизации менее 5 сек.;
    • 4 диапазона работы 850, 900, 1800, 1900 Мгц;
    • внутренняя антенна;
    • металлопластиковые корпусные элементы, сапфировое стекло дисплея, MP3, виброзвонок, цветной дисплей;
    • полная совместимость с аппаратурой М-539;
    • продолжительность работы телефона в активном режиме:
    — 4 часа в защищенном режиме;
    — 4,5 часов в открытом режиме;
    — 6,5 суток в режиме ожидания;
    — 6 месяцев без подзарядкии аккумулятора в выключенном состоянии

    Рабочая температура -200С…+500С, влажность 98% при температуре +350С.
    Габаритные размеры: 110х40х18 мм.
    Вес: 130 г.


    Вот как он на самом деле выглядит... статье минус
    purple
    1. Хагалаз Сегодня, 07:26
      А Вы сами то с рабочими темпиратурами не напутали часом?
      Хагалаз
      1. Piramidon Сегодня, 11:10
        Цитата: Хагалаз
        А Вы сами то с рабочими темпиратурами не напутали часом?

        Все правильно. laughing Чтобы из горящего танка маме можно было позвонить и, при падении абонента в жидкий кислород, продолжил работать. Телефон то военный! good
        Piramidon
    2. Стилет_71 Сегодня, 09:08
      Рабочая температура -200С…+500С

      belay
      Стилет_71
  8. Волька Сегодня, 06:46
    штучка очень даже неплохая получилась, наверняка буржуйская разведка уже пятки стерла гоняясь за информацией о девайсе
    Волька
  9. 1536 Сегодня, 06:53
    Специально для одной только армии выпускать продукцию не выгодно. Лучше промолчать, чем хвалиться.
    1536
  10. kafa Сегодня, 06:54
    "Заявлено, что каждый телефон «Атлас» собирается вручную не менее чем за 4 месяца. "
    Собирайте по 12 месяцев , пришпильте "тактический" и выставьте конский ценник в 1лям и почти 115 тысяч рублей.
    fool
    kafa
  11. баклан Сегодня, 07:09
    каждый телефон «Атлас» собирается вручную не менее чем за 4 месяца
    Что можно делать с телефоном 4 месяца??? Даже с учётом ожидания комплектующих с Китая 4 месяца это перебор за все рамки. Хотя, если его делают в частной квартире, на кухонном столе, то почему нет.
    баклан
    1. Герман 4223 Сегодня, 09:35
      Комплектующие доставляют почтой России.
      Герман 4223
  12. Герман 4223 Сегодня, 07:24
    Да, неужели и мы мобильники выпускать начали,неужели свершилось.Теперь для гражданского рынка надо бы что то сварганить,чтобы в магазинах своя марка появилась,а то обидно как-то что мы хуже китайцев?
    Герман 4223
  13. rpuropuu Сегодня, 08:04
    На данный момент выпущено всего около сотни таких мобильных устройств.

    Вот в этом предложении ответ. Чем больше серия тем дешевле и быстрее производство любого изделия. Не исключено что в статье ошибка, и указан срок на всю партию soldier Если же действительно один аппарат собирается 4 месяца, то не понятны истерики по поводу цены, соответственно около 80к р( если взять зп в 20к)., ушло на зарплату спецам , а сам аппарат стоит 25 к р., что вполне реально recourse
    rpuropuu
  14. Million Сегодня, 08:17
    Судя по цене ,собирал эти телефоны вручную сам Чубайс!
    Million
  15. мыслитель Сегодня, 08:19
    Статья про мобильный телефон, на фото кабинетный (DEKT), это понятно, но как такие телефоны продают на Аvito. Не понятно.
    мыслитель
    1. san4es Сегодня, 09:24
      Цитата: мыслитель
      ... но как такие телефоны продают на Аvito. Не понятно.
      soldier
      san4es
      1. мыслитель Сегодня, 10:02
        Нормальный фейк, вычисляется в пять минут.
        Сразу стоит сказать, что пистолет в данном случае будет просто муляжом, зато по телефону действительно можно будет разговаривать.
        http://itua.info/technology/18600.html
        мыслитель
  16. Million Сегодня, 08:35
    Телефон еще ламповый небось...Свою радиоэлектронную промышленность просрали молодые реформаторы.Только из старых запасов.При включении надо ждать пока прогреется.
    Million
  17. Маз Сегодня, 08:55
    Генералам вместо жетонов
    Маз
  18. vnord Сегодня, 09:43
    Цитата: lis-ik
    Больше на городской из конца 90х похож.

    Так на фото и есть городской, посмотрите внимательно в стандарте DECT
    vnord
  19. Heterosigma Сегодня, 09:45
    дорогие,потому что штучное производство.Массовое производство не нужно,потому что они только для тех кто имеет доступ к документам особой важности поэтому прекращайте свой не нужный базар.Что вы тут устроили.То размер не тот,то цена не та,то не выгодно...и главное каждый как всегда разбирается во всём лучше министерства обороны.Чисто с дивана прийдя с завода ррраз и уделал минобороны .
    Heterosigma
  20. профессор Сегодня, 09:58
    В газете «Известия» со ссылкой на источник в оборонном ведомстве сообщают о том, что в Минобороны решили начать выдачу мобильных телефонов отечественного производства тем офицерам ВС РФ, которые имеют доступ к секретной информации (документам особой важности с точки зрения военного потенциала страны).

    Документам особой важности с точки зрения военного потенциала страны через такой телефон? Вроде не первое апреля на дворе.
    профессор
  21. Галеон Сегодня, 10:13
    Над каждым таким телефоном летает персональный БПЛА-ретранслятор для обеспечения качественной связи. Потому и цена такая. bully
    Галеон
  22. Mestny Сегодня, 10:27
    Сколько троллей набежало в комментариях!
    И сразу непонятно - то ли недостаток мозгов, то ли "дочери офицеров".
    Mestny
  23. Доктор Зло Сегодня, 10:30
    Так. Ладно. Хорошо. Выдали телефоны секретоносителям ОВ. Дальше? Они же не в вакууме служат, а пресловутых защищённых "Атласов " ничтожно мало. Связь должна быть закрыта у обоих абонентов или у всех в режиме конференц-связи. Значит, будут звонки в открытом режиме входящие/исходящие, что практически сводит на нет всю идею. Паранойя?
    Доктор Зло
  24. Aleksandr21 Сегодня, 10:59
    Самое интересное что в комментариях никто не возмущается что источник "известия" а если бы была плохая новость то сколько бы было возмущений и тему бы про фейки подняли.... вот они двойные стандарты. Ну а сама новость хорошая, давно уже нашим военным нужны защищенные мобильные телефоны, конечно видок у него так себе но главное чтобы выполнял свою функцию по выходу на зашифрованные линии связи.
    Aleksandr21
  25. Piramidon Сегодня, 11:03
    аппараты работают с оператором «Мегафон»

    Хороший кусочек "Мегафон" оторвал! К cиcьке гособоронзаказа пристроился&
    Piramidon
  26. beard65 Сегодня, 11:16
    Пистофон..
    beard65
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