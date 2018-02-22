430 тонн гумпомощи из России Донбассу проверят украинские таможенники

На пограничных пунктах пропуска автомобили пройдут проверку российскими и украинскими представителями таможенных и пограничных служб в соответствии с международным законодательством по доставке гуманитарных грузов. В составе колонны более 40 единиц техники, которые доставят жителям Донбасса свыше 430 тонн гуманитарных грузов.

Пока западная говорильня о необходимости оказания помощи Украины и погашении конфликта на Донбассе продолжается, Россия реализует программу оказания пострадавшим районам Донбасса гуманитарной помощи. Из РФ в ЛДНР направлен очередной гуманитарный груз. Речь идёт уже 74-й колонне. Пресс-служба МЧС сообщает, что по российской территории идёт единая гуманитарная колонна, затем (после пересечения границы) она привычно разделится на две части. Одна пойдёт в Донецк, другая – в Луганск.В сообщении особо отмечается, что содержимое грузовиков будет тщательно проверено не только российскими, но и украинскими таможенниками.Из материала:Сообщается, что среди грузов – медицинские препараты и оборудование, детские продуктовые наборы, средства гигиены, строительные материалы. В формировании грузов колонны принимали участие специалисты МЧС и различного рода общественных и общественно-политических организаций.