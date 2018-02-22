13:21 22 февраля

430 тонн гумпомощи из России Донбассу проверят украинские таможенники

Пока западная говорильня о необходимости оказания помощи Украины и погашении конфликта на Донбассе продолжается, Россия реализует программу оказания пострадавшим районам Донбасса гуманитарной помощи. Из РФ в ЛДНР направлен очередной гуманитарный груз. Речь идёт уже 74-й колонне.

Пресс-служба МЧС сообщает, что по российской территории идёт единая гуманитарная колонна, затем (после пересечения границы) она привычно разделится на две части. Одна пойдёт в Донецк, другая – в Луганск.

В сообщении особо отмечается, что содержимое грузовиков будет тщательно проверено не только российскими, но и украинскими таможенниками.


430 тонн гумпомощи из России Донбассу проверят украинские таможенники


Из материала:
На пограничных пунктах пропуска автомобили пройдут проверку российскими и украинскими представителями таможенных и пограничных служб в соответствии с международным законодательством по доставке гуманитарных грузов. В составе колонны более 40 единиц техники, которые доставят жителям Донбасса свыше 430 тонн гуманитарных грузов.


Сообщается, что среди грузов – медицинские препараты и оборудование, детские продуктовые наборы, средства гигиены, строительные материалы. В формировании грузов колонны принимали участие специалисты МЧС и различного рода общественных и общественно-политических организаций.

Использованы фотографии: МЧС РФ
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Комментарии 23

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  1. Spartanez300 Сегодня, 06:16
    Пора бы вообще России эти республики под свое крылышко взять , не взирая ни на кого . Все равно у РФ мировой рейтинг ниже ватерлинии , надо хоть раз кулаком по столу стукнуть . Думаю у ЛДНР дело за референдумом не станет .
    Spartanez300
    1. 210окв Сегодня, 06:22
      А мне интересно другое.А что шумеры(их таможенники) делают на границе ЛДНР и России?
      Цитата: Spartanez300
      Пора бы вообще России эти республики под свое крылышко взять , не взирая ни на кого . Все равно у РФ мировой рейтинг ниже ватерлинии , надо хоть раз кулаком по столу стукнуть . Думаю у ЛДНР дело за референдумом не станет .
      210окв
      1. Stas157 Сегодня, 06:58
        . особо отмечается, что содержимое грузовиков будет тщательно проверено не только российскими, но и украинскими таможенниками.

        Ещё бы! Россия официально признает ЛДНР территорией Украины. У России нет планов интегрировать Донбасс в состав России. Об этом неоднократно сообщали официальные лица. Альтернативы Минским соглашениям не существует! Привет тем, кто идёт голосовать за Путина!
        Stas157
        1. klaus16 Сегодня, 07:03
          Насчёт "голосовать за Путина" тут вообще не к месту. И типа сейчас Собчак придёт на кресло президента, и сразу всё само собой разрулится? Не тот сайт выбрал для таких лозунгов.
          klaus16
          1. Stas157 Сегодня, 09:04
            Цитата: klaus16
            И типа сейчас Собчак придёт

            Нет, типа Грудинин. И все действительно изменится! Иначе чего боится так кремлевская верхушка, что подключила весь админ ресурс против кандидата от КПРФ?
            Путин в этой ситуации более чем к месту. Именно он является автором предательских Минских соглашений, по итогам которых ЛНДР войдет в состав бандеровской Украины.
            Stas157
        2. Orionvit Сегодня, 09:07
          Цитата: Stas157
          У России нет планов интегрировать Донбасс в состав России

          Вас не спросили.
          Orionvit
          1. Stas157 Сегодня, 09:48
            Цитата: Orionvit
            Вас не спросили.

            А вы знаете что то больше? Тогда поведайте об этих планах. Если не знаете ничего об этом, то для адептов хитрых планов, Путин уже десять раз повторил: "Альтернативы Минским соглашениям -НЕТ!".
            Stas157
  2. gig334 Сегодня, 06:18
    В Сирии появились Су-57 Источник и видео https://twitter.com/waelalhussaini/status/9664566
    61308248065﻿


    gig334
    1. сибиралт Сегодня, 06:50
      А про "Армату" в Идлибе ничего не слышно? winked
      сибиралт
      1. Геркулесыч Сегодня, 07:24
        Только вот в Средиземном море две новых "Хаски "уже проходят испытания lol !
        Геркулесыч
  3. Геркулесыч Сегодня, 06:21
    А толку с этих проверял? Они вечно нагло врут, что мы патроны и гранаты прямо в консервы засовываем, у фур двойные стены между которыми находится оружие и боеприпасы к нему! fool Выгнать эту укрошантрапу, самим границу с обеих сторон контролировать!
    Геркулесыч
  4. Михаил55 Сегодня, 06:27
    У нас граница с КИЕВОМ или народными республиками??? Как вообще, там укропы оказались?
    Михаил55
    1. Stas157 Сегодня, 07:00
      Похоже с Киевом.
      Stas157
  5. samarin1969 Сегодня, 06:33
    Из сегодняшних новостей Украины ("Корреспондент"): "Власти Украины считают, что РФ направляет на Донбасс оружие и военную технику, а так называемые гуманитарные конвои являются одним из способов поддержки незаконных вооруженных формирований в регионе"....

    "Прогиб" РФ - "не засчитан".
    samarin1969
    1. Vita VKO Сегодня, 07:30
      Цитата: samarin1969
      Прогиб" РФ - "не засчитан

      Не понятно, под кого можно прогибаться в условиях санкций, которые уже давно превратились в настоящую экономическую войну. Приглашение украинских таможенников для проверки гуманитарного конвоя это не прогиб, это внешнеполитическая бесхребетность.
      Vita VKO
    2. Jovanni Сегодня, 07:42
      Цитата: samarin1969
      "Прогиб" РФ - "не засчитан".

      Если и дальше прогибаться будем, мельдоний найдут в детском питании...
      Jovanni
  6. atakan Сегодня, 07:10
    Новость хорошая ,но укров можно было и "послать".
    atakan
  7. German Titov Сегодня, 07:39
    Украинские таможенники? Не - не слышали. Если на "Успенке", "Мариновке"- "чисто поржать".
    German Titov
  8. German Titov Сегодня, 07:47
    Цитата: Stas157
    . особо отмечается, что содержимое грузовиков будет тщательно проверено не только российскими, но и украинскими таможенниками.

    Ещё бы! Россия официально признает ЛДНР территорией Украины. У России нет планов интегрировать Донбасс в состав России. Об этом неоднократно сообщали официальные лица. Альтернативы Минским соглашениям не существует! Привет тем, кто идёт голосовать за Путина!

    Был бы гражданином России - голосовал бы за В.В.Путина. Правда, мне этот "Минск" и в "дугу не тарахтел". Ща сидим и ждем большого "шухера".
    German Titov
    1. Лелёк Сегодня, 10:53
      Цитата: German Titov
      Правда, мне этот "Минск" и в "дугу не тарахтел". Ща сидим и ждем большого "шухера".

      hi
      Разговоры о том, что альтернативы "минску" нет, торпедируются переговорами Москвы с Вашингтоном, но это вынужденная ситуация поскольку "европейские гаранты" заняты своими геморроями. Кстати, намедни Франция и Германия пустили слезу по этому поводу, но ручки приложить так и не удосужились - сплошное бла-бла.
      Лелёк
  9. German Titov Сегодня, 07:50
    Цитата: 210окв
    А мне интересно другое.А что шумеры(их таможенники) делают на границе ЛДНР и России?
    Цитата: Spartanez300
    Пора бы вообще России эти республики под свое крылышко взять , не взирая ни на кого . Все равно у РФ мировой рейтинг ниже ватерлинии , надо хоть раз кулаком по столу стукнуть . Думаю у ЛДНР дело за референдумом не станет .

    Ни одного таможенника не видел. Наверное успешно маскируются, "шумеры" однако!
    German Titov
  10. Архивариус Вася Сегодня, 11:21
    Нечего там украинским таможенникам проверять! Под мешками с рисом и картохой - боеприпасы везем, снарягу и пушки. А что? laughing
    Архивариус Вася
  11. Антарес Сегодня, 12:25
    Колонна проследует к государственной границе на пункты пропуска "Донецк" и "Матвеев Курган" для прохождения необходимых таможенных процедур в соответствии с международным законодательством по доставке гуманитарных грузов.

    За рулем автомобилей — опытные водители-спасатели, которые за время своей работы осуществили десятки гуманитарных операций по всему миру.
    Формирование колонны из более 40 автомобилей прошло в населенном пункте Ковалевка Ростовской области.
    Из новости РИА новости.
    Антарес
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