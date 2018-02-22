13:10 22 февраля

Transparency International назвал Россию и Украину самыми коррумпированными странами Европы

Международная организация Transparency International опубликовала очередную версию списка стран мира по уровню коррупции (а точнее по противодействию коррупции). Существенных изменений в сравнении с прошлогодней публикацией в рейтинге нет. По крайней мере в отношении нашей страны. Россию в рейтинге поставили на 135-е место из 180-ти. Практически одинаковое количество «антикоррупционных» баллов набрали такие государства мира как Доминиканская Республика, Гондурас, Киргизия, Лаос, Мексика, Папуа – Новая Гвинея и Парагвай.

Transparency International назвал Россию и Украину самыми коррумпированными странами Европы


Ниже в списке – Узбекистан, Таджикистан, Туркмения, Ирак, Северная Корея и др. Замыкают список Сирия, Южный Судан и Сомали.


Белоруссия - 68-я.

Интересно, по каким критериям составители этого рейтинга определили «невероятный уровень коррупции», например, в Северной Корее. Что-то подсказывает, что ни один из составителей рейтинга в этой стране никогда не был, да и вряд ли руководствовался объективными данными.

Украине в Transparency International к четырёхлетию «революции гидности» подарка не сделали, поставив по уровню коррупции фактически рядом с Россией – на 130-е место. Значит ли это, что Запад фактически признаёт провал проекта под названием «майданная Украина». Или проект в том и заключался, чтобы не коррупцию в стране побороть (как того требовали на майдане), а попросту превратить Украину в очередное государство с русофобскими элитами?

В лидерах списка: Новая Зеландия, Дания, Финляндия и Норвегия. Та самая Норвегия, спортсмены которой, конечно же, без коррупционной составляющей получают разрешения на применение запрещённых препаратов по причине тотальной заболеваемости астмой и завоёвывают медали десятками...

США с невероятным уровнем коррупции, к примеру, в сфере торговли оружием, поставлены на относительно высокое 16-е место.

Использованы фотографии: Transparency International
12

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Комментарии 34

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. 210окв Сегодня, 06:37
    Я почему то не удивлен.Вот белорусы порадовали.Вот что кара в виде вышки делает!
    210окв
    1. сибиралт Сегодня, 06:41
      А почему бы и нет? Наши Конституции близнецы - братья (сестры). Одной рукой писаны. belay Предвижу возражения, но парламентское правление в этом, никакой роли не играет.
      сибиралт
    2. insular Сегодня, 07:27
      Цитата: 210окв
      Я почему то не удивлен.

      А чему тут удивляться?
      Разве не у нас губернатор может десятилетиями находиться у власти, ни какие КРУ, счетные палаты и прочие ФСБ с прокуратурами не находить ни каких нарушений по обращениям граждан и бизнеса, И ВДРУГ (ВНЕЗАПНО), обнаруживается что всё таки воровал собака... А как проверяли? Тех кто проверял не посадили?
      Ведь не сотнями, а миллиардами пер!
      И что? Посадили, а на его место пришел новый (ну как пришел.. назначили) и всё началось с еще большей силой и ни кто ни чего не находит...

      А многострадальные космодромы и косм программа в целом?
      А обманутые дольщики?
      А Сколково с роснано?
      А вообще вся система ЖКХ?
      А медицина, где открытым текстом говорят "если хотите бесплатно, то оперировать будет молодой, хотите что товарищ ХХХХ - светила науки, то Н тысяч".
      А высокопоставленные чиновники в бизнесе и система откатов?
      Черт подери, да золотая молодежь неприкасаемая, чего стоит?!
      Не, коррупции нет. Всё врут.
      Давно пора в России объявить кастовую систему или крепостное право.
      Может Почту России вспомним? Премии себе ТОПы выписывают хорошие, а как работате почта и рядовые сотрудники?
      Лобби не нравится? А давайте припомним лобби автопрома и "временные" пошлины? И попутно вспомним куда взлете ценник на отечественные...
      Может и "рыночные" цены на топливо для внутреннего потребителя не лобби?

      Хрен ли за бугор кивать, коль реально свои проблемы знаем и ни кто ни чего не делает. Ишь.. Обиделись на рейтинги...

      "Только массовые расстрелы спасут Родину" (С) wassat soldier
      insular
      1. Anarchist Сегодня, 07:37
        У нас считается нормой, что гаишники берут взятки! Этим всё сказано.
        Anarchist
        1. insular Сегодня, 07:39
          Цитата: Anarchist
          У нас считается нормой, что гаишники берут взятки!

          У нас считается нормой, дать взятку гаишнику - это говорит больше.
          insular
          1. Anarchist Сегодня, 07:54
            Не спорю, одни берут, другие дают... Но первые ещё и вымогают!
            Но нужно начинать с себя.
            Anarchist
            1. ul_vitalii Сегодня, 08:07
              Цитата: Anarchist
              Не спорю, одни берут, другие дают... Но первые ещё и вымогают!
              Но нужно начинать с себя.

              Александр, доброго дня hi Совершенно согласен, но присутствует и такая ситуация, когда хотят дать, а денег нет и не предвидится и всё встало, у людей ступор. Вот до чего дошло, коррупционеры совсем обнаглели.
              ul_vitalii
              1. Anarchist Сегодня, 08:18
                Сразу после нового года ехали из Ставрополья в ростовскую область, остановили гаишники. С нами был ребёнок десяти лет, пристёгнут ремнём. Гаишники докопались - почему без "треугольника", чего-то ждали... Мы с женой потребовали показать пункт в ПДД где это указано... Жена пригразила прокуророй, отпустили.
                Рассказал всё это другу, на что он мне ответил - с ними нельзя так разговаривать, могут быть проблемы...
                Я ответил, что проблемы будеут у тех, кто нарушая "даёт". Я же ничего не нарушал! Да и нарушив ничего не дам! Сейчас оплативший штраф в течении десяти дней платит половину!
                Но всё равно "дают", дурашки...
                Anarchist
          2. баклан Сегодня, 09:46
            Да и очень хорошо, что пока берут...Эх, пожить бы вам, в стране без коррупции, посмотрел бы как бы вы завыли. Всё должно быть в меру...
            баклан
        2. cariperpaint Сегодня, 09:21
          не знаю как у вас а все мои последние попытки даже намекнуть потерпели фиаско. да и 90 процентов лично моих штрафов с камер приходит в виде писем счастья . может не все так плохо?
          cariperpaint
          1. BecmepH Сегодня, 09:35
            Цитата: cariperpaint
            не знаю как у вас а все мои последние попытки даже намекнуть потерпели фиаско. да и 90 процентов лично моих штрафов с камер приходит в виде писем счастья . может не все так плохо?

            Цитата: cariperpaint
            не знаю как у вас а все мои последние попытки даже намекнуть потерпели фиаско. да и 90 процентов лично моих штрафов с камер приходит в виде писем счастья . может не все так плохо?

            Сгоняйте в Сочи на машине. Наверняка оптимизма убавится.
            BecmepH
            1. cariperpaint Сегодня, 10:09
              с Хабаровска?))) самолетом дешевле)))
              cariperpaint
              1. BecmepH Сегодня, 12:49
                Цитата: cariperpaint
                с Хабаровска?))) самолетом дешевле)))

                Это да))) В тех краях гайцы заточены на поборы.
                BecmepH
      2. свой1970 Сегодня, 09:37
        Цитата: insular
        "Только массовые расстрелы спасут Родину" (С)
        -Китай расстреливает 3 человек в день(!!!!!)...Помогает? ага....
        уже по 25 тем кто родился - когда расстреливать массово начинали

        а по США все весело-если у них 16 - у нас должно быть 0++++++++...наши на их фоне - ангелы практически

        "Начиная с 1999 года правительство США безуспешно пытается разобраться в тратах Пентагона. [27] Ещё Дональд Рамсфельд, министр обороны Джорджа Буша, публично заявлял, что четверть расходов Пентагона идёт непонятно куда, а ещё на 2 с лишним триллиона долларов просто отсутствуют отчётные документы.Сейчас, в 2014 году, нет нормальных документов уже на 8,5 триллионов долларов. Это огромная сумма, половина гигантского внешнего долга США. Пентагон куда-то потратил эти деньги и не отчитался за них. "
        "Система поддержки экспедиционных боевых действий (ECSS) стоимостью 1 млрд долларов оказалась совершенно неэффективной.Генеральный контролёр Пентагона полагает, что в целом в министерстве обороны имеется ещё несколько подобных контрактов на разработку ПО. Они на 8 млрд долларов превышают первоначальные заявки и на 13 лет отстают от графика реализации."
        "В октябре 2013 года разгорелся скандал вокруг сайта HealthCare.gov, который частная компания делала для американской системы здравоохранения. Как сообщали некоторые источники, подряд на разработку сайта за 700 миллионов долларов был без конкурса отдан чернокожей однокласснице Мишель Обамы, жены президента США. В июне 2015 года Барак Обама, наконец, признал, что сайт HealthCare, главный IT-проект США, оказался «катастрофой». По некоторым оценкам в этот сайт вбухали более 2 млрд долларов."
        "Комиссия по ценным бумагам в Вашингтоне потратила 3,9 миллионов долларов на перестановку мебели в своём офисе."
        "Госсекретарь США Джон Керри заявил в апреле 2014, что 6 млрд долларов бюджетных денег куда-то делись. Так, например, аудиторы не смогли найти никаких документов на 2 млрд долларов, которые были потрачены Госдепом США в Ираке."
        "Двух судей в округе Люзерн, штат Пенсильвания уличили в вынесении чрезмерно суровых приговоров подросткам. Как выяснилось, судьи Циаварелла и Конахан давали чрезмерно строгие приговоры детям и подросткам и получали взятки от Роберта Мерикла, владельца двух частных тюрем, который был заинтересован в новых «клиентах» для своего «бизнеса». В общей сложности судьи получили более двух миллионов долларов взяток. Также при активном участии этих судей была закрыта государственная тюрьма для несовершеннолетних."
        "100 миллионов долларов, перечисленные 125 центрам по обучению трудных подростков, пропали без следа. Теперь из-за дефицита денег вся программа такого обучения находится под угрозой остановки. Никто не был привлечён к ответственности или хотя бы арестован."
        "Арабские поставщики поставляли Пентагону оборудование по завышенным в десятки раз ценам. Так, например, за детали канализационных труб стоимостью в полтора доллара Пентагон платил по 80 долларов, а за каждый выключатель стоимостью в 7,5 долларов — 900 долларов. Общий объём подобных распильных контрактов составил не менее 14 миллиардов долларов."
        "Обычная цена солярки в Афганистане — $5 за галлон, при этом она не является там каким-то дефицитом. Тем не менее, USAID покупала солярку в 100 раз дороже, за $500. Стоимость 600 галлонов солярки составила триста тысяч долларов — вместо ожидаемых трёх тысяч. Также за 220 тысяч долларов была куплена система управления температурой, обычная цена на которую составляет от 2 до 10 тысяч долларов. При этом при проверке не было обнаружено даже накладных от поставщиков на эти поставки"
        "В 2015 году было проведено расследование того, как сотрудники Пентагона (Минобороны США) используют свои кредитные карты, оформленные для служебных затрат. Выяснилось, что за год служащие с помощью служебных крдиток более 900 раз рассчитывались с проститутками и стриптизершами на сумму $100 000, а в казино рассчитывались 4,5 тыс. раз на сумму почти в $1 млн. "
        "Правительство США собрало 43 миллиарда долларов якобы на строительство полигона для захоронения радиоактивных отходов. Деньги на эти цели собирались с покупателей атомной электроэнергии 30 лет, с 1983 года, при этом на практике никакого захоронения не производилось.Первые 12 миллиардов из собранных денег были потрачены на неудачную попытку строительства полигона для захоронения отходов в Неваде. Куда был потрачен оставшийся 31 миллиард, не сообщается."
        свой1970
        1. Gado Сегодня, 11:59
          Вот это уже серьезные цифры, куда нам и вам до них.
          Gado
    3. APASUS Сегодня, 07:46
      Цитата: 210окв
      Вот белорусы порадовали

      При чем тут белорусы? Кто оплатил эту публикацию ,тот и расставлял страны .На белорусов нет заказа .
      А как берут взятки в Скандинавии можно тоже рассказать
      APASUS
      1. Anarchist Сегодня, 07:56
        Фиг с ними - со скандинавами, но не замечать собственные проблемы как минимум - глупо! Мы живём не в Скандинавии... А из-за корупции беды в стране. Из-за системы откатов не имеем достойной ЖКХ и дорог. Наплодили фирм однодневок в бюджет из которых ничего не идёт. Зарплаты - серые... И т.д. и т.п
        Anarchist
    4. BecmepH Сегодня, 09:30
      Цитата: 210окв
      Я почему то не удивлен.

      Они не далеки от истины.
      А я вот удивлён, что автор удивлён...
      BecmepH
  2. ФЕОДОР Сегодня, 06:40
    Про Литву бы упомянули ! Могли бы вес список опубликовать ! Пжлста !
    ФЕОДОР
  3. Кот_Кузя Сегодня, 06:46
    Этим списком можно только подтереться, а не верить. Украина вообще-то должна быть в первой пятерке стран по коррупции. В США же уровень коррупции просто зашкаливает, там вообще открыто лоббируют чьи-то интересы прикормленные конгрессмены и сенаторы. А уж про распил бабла на военных заказах и исследованиях вообще молчу.
    Кот_Кузя
  4. Геркулесыч Сегодня, 06:47
    А что толку от этого списка? Мы тоже можем заказать такую некчемную бумажку, где России вообще не будет! Это пыть в глаза тем, кто верит во всякие бессмысленные соцопросы и прочую галиматью -он далеки от реальности!
    Геркулесыч
    1. Anyone Сегодня, 07:12
      Точно. В России секса (зачеркнуто) коррупции нет. Это всё происки продажной девки американского империализма - организации Transparency International.
      Anyone
  5. rotmistr60 Сегодня, 07:14
    по каким критериям составители этого рейтинга определили «невероятный уровень коррупции»
    По межличностному отношению американской элиты к другим странам. Россию просто не возможно по умолчанию поставить выше, так как является потенциальным врагом. Со странами Африки тоже понятно - "черная дыра". Ангажированость прет из всех щелей этого "рейтинга".
    rotmistr60
  6. Hard Rock Сегодня, 07:30
    Вопрос - а сама эта контора "чьих будет"? И сколько коррумпированых денег получила за такие вот" исследования " выводы. Пусть МОК исследуют, Норвегию опять же... Кто им верит...
    Hard Rock
  7. лысова Сегодня, 08:09
    Если уж США на 16-м месте, тогда пускай засунут свой подсчёт известно куда.
    лысова
  8. Pacifist Сегодня, 08:19
    Вообще ни о чем. Продажное агенство на финансировании развед. сообщества США говорит что-то тупое, для потребления столь же тупыми. Потешила Северная Корея. Господа из агенства вряд-ли смогут представить хоть кого-то сумеющего внятно объяснить как выясняли. Особенно шикарно смотрится что Украина выше России, ржал аж до слез. Цена рейтингу - дырка от бублика. Ребята просто попилили грант.
    Pacifist
  9. Felix99 Сегодня, 08:45
    А сколько стоит позавтракать с президентом? Есть такой рейтинг?
    https://24tv.ua/ru/molitvennyj_zavtrak_s_trampom_
    chto_jeto_takoe_i_kto_iz_ukrainskih_politikov_poe
    hal_v_ssha_n924138
    Felix99
  10. mari.inet Сегодня, 08:46
    Рейтинг - фикция. США - самое коррумпированное государство, только там коррупция на уровне дорожного патруля - приемлемая, а на уровне высшей власти - зашкаливает. Нет доверия фиктивным заказным рейтингам, особенно накануне российских выборов.
    mari.inet
  11. annodomene Сегодня, 08:57
    Ну кто бы сомневался, что "чемпионы мира по демократии" в плане коррупции выглядят желтенькими... wassat
    annodomene
  12. bogart047 Сегодня, 09:59
    Табуреткин, Рыжий и Димон негодуют - почему не 180-ое? Значит есть куда еще воровать, есть к чему стремиться.
    bogart047
  13. Bosch Сегодня, 10:39
    Ничего нового. Вот уже 27 лет.
    Bosch
  14. Архивариус Вася Сегодня, 11:15
    В данном случае всё как раз таки закономерно, можно и ниже поставить было. Увы тут мы в лузерах, не на Гондурас же равняться. Белорусы вот молодцы.
    Архивариус Вася
  15. vladimirvn Сегодня, 11:23
    Их территория- их правила! "Кто девушку танцует, тот ее и ужинает".
    vladimirvn
  16. Антарес Сегодня, 12:30
    Украине в Transparency International к четырёхлетию «революции гидности» подарка не сделали, поставив по уровню коррупции фактически рядом с Россией – на 130-е место. Значит ли это, что Запад фактически признаёт провал проекта под названием «майданная Украина»

    И здесь нужно ж найти корову соседа! Там 5 мест(135 и 130) да и Украина прям до майдана на 1 месте была без коррупции и воровства...ага..Норвегия 2 прям
    Да ЕС старается-но толку.. тут сложнее всего. Не могут/не хотят/ пчелы против меда..В РФ аналогично, просто там этим никто и не занимается.
    Удивительно-в Украине слышал эту новость что Украина и РФ самые коррумпированные страны. На ВО слышу новость что это провал Украины...видимо соседская корова интереснее..
    Это беда двух одинаковых стран!
    Антарес
Картина дня