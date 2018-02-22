Transparency International назвал Россию и Украину самыми коррумпированными странами Европы
Международная организация Transparency International опубликовала очередную версию списка стран мира по уровню коррупции (а точнее по противодействию коррупции). Существенных изменений в сравнении с прошлогодней публикацией в рейтинге нет. По крайней мере в отношении нашей страны. Россию в рейтинге поставили на 135-е место из 180-ти. Практически одинаковое количество «антикоррупционных» баллов набрали такие государства мира как Доминиканская Республика, Гондурас, Киргизия, Лаос, Мексика, Папуа – Новая Гвинея и Парагвай.
Ниже в списке – Узбекистан, Таджикистан, Туркмения, Ирак, Северная Корея и др. Замыкают список Сирия, Южный Судан и Сомали.
Белоруссия - 68-я.
Интересно, по каким критериям составители этого рейтинга определили «невероятный уровень коррупции», например, в Северной Корее. Что-то подсказывает, что ни один из составителей рейтинга в этой стране никогда не был, да и вряд ли руководствовался объективными данными.
Украине в Transparency International к четырёхлетию «революции гидности» подарка не сделали, поставив по уровню коррупции фактически рядом с Россией – на 130-е место. Значит ли это, что Запад фактически признаёт провал проекта под названием «майданная Украина». Или проект в том и заключался, чтобы не коррупцию в стране побороть (как того требовали на майдане), а попросту превратить Украину в очередное государство с русофобскими элитами?
В лидерах списка: Новая Зеландия, Дания, Финляндия и Норвегия. Та самая Норвегия, спортсмены которой, конечно же, без коррупционной составляющей получают разрешения на применение запрещённых препаратов по причине тотальной заболеваемости астмой и завоёвывают медали десятками...
США с невероятным уровнем коррупции, к примеру, в сфере торговли оружием, поставлены на относительно высокое 16-е место.
Ниже в списке – Узбекистан, Таджикистан, Туркмения, Ирак, Северная Корея и др. Замыкают список Сирия, Южный Судан и Сомали.
Белоруссия - 68-я.
Интересно, по каким критериям составители этого рейтинга определили «невероятный уровень коррупции», например, в Северной Корее. Что-то подсказывает, что ни один из составителей рейтинга в этой стране никогда не был, да и вряд ли руководствовался объективными данными.
Украине в Transparency International к четырёхлетию «революции гидности» подарка не сделали, поставив по уровню коррупции фактически рядом с Россией – на 130-е место. Значит ли это, что Запад фактически признаёт провал проекта под названием «майданная Украина». Или проект в том и заключался, чтобы не коррупцию в стране побороть (как того требовали на майдане), а попросту превратить Украину в очередное государство с русофобскими элитами?
В лидерах списка: Новая Зеландия, Дания, Финляндия и Норвегия. Та самая Норвегия, спортсмены которой, конечно же, без коррупционной составляющей получают разрешения на применение запрещённых препаратов по причине тотальной заболеваемости астмой и завоёвывают медали десятками...
США с невероятным уровнем коррупции, к примеру, в сфере торговли оружием, поставлены на относительно высокое 16-е место.
Использованы фотографии: Transparency International
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