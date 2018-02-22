Они ожирели и стали преступниками. В американскую армию некого брать
Дональд Трамп решил, что пришло время нарастить численность солдат в родной армии. Тем временем американцы решили нарастить свои животы. Теперь в армию идти некому: все слишком толстые. А кто не толстый, тот преступник.
На ближайшие пять лет власти США запланировали увеличение численности вооружённых сил. План Трампа, как всегда, далёк от реальности: набирать на службу некого.
Об этом рассказывает Брайан Бэндер в издании «Politico».
Белый дом скоро поймёт, что планы Трампа есть нечто, не соответствующее реальности ни в малейшей степени. «Суровая правда» такова, что почти 3/4 американцев в возрасте от 17 до 24 лет не годятся для службы в армии. Основных причин четыре: ожирение, криминальная история, наркомания, отсутствие образования. Короче говоря, разжиревшие американцы натурально угрожают разрушить всю оборонную стратегию мистера Трампа. И в рекруты эти ребятки не годятся совершенно!
Пентагону пора познакомиться с действительным миром и выйти из мира фантазий. Отставной генерал-лейтенант Том Спир, соавтор нового документа фонда «Наследие», в котором идёт речь о призыве на военную службу, констатирует это как факт и говорит о кризисе национальной безопасности. Он напоминает о быстром росте в США ожиревших людей (рост характерен для последних 10-15 лет), о росте числа астматиков, о росте преступности со школьных лет.
Но кто же будет оборонять Америку от русских и китайцев? Новый военный бюджет предусматривает увеличение численности военнослужащих США на 25.900 человек (до октября 2019 года). В общей сложности увеличение запланировано на 56.600 человек (к 2023 году).
В отчёте фонда «Наследие» указывается, что американские военные чиновники уже сегодня «с трудом привлекают достаточное число квалифицированных добровольцев». И даже повышенные бонусы и прочие стимулы не решают вопроса.
По оценкам правительства США, 24 миллиона из 34 миллионов человек в возрастной группе от 17 до 24 лет вообще «не имеют права» служить в армии. Одной из основных проблем, вызывающих озабоченность, является крайне низкий уровень образованности. У рекрута должно быть хотя бы свидетельство о среднем образовании. Федеральная статистика показывает, что около 80% школьников школу всё же умудряются закончить. Но в армии не сомневаются, что эти данные — формальные. На практике молодые американцы неспособны подтвердить простейших навыков.
Другие причины: преступность и наркотики. Исследования показали, что криминальные истории имеет 1 человек из каждых 10 молодых людей.
Но особенно тревожит исследователей количество молодых людей с избыточным весом. Тут до того всё плохо, что армия предлагает снизить «стандарты» для новобранцев. Да что говорить: раздаются уже предложения брать в армию молодёжь с криминальным прошлым!
Похоже, отметим, Пентагон даже не понимает, что, набирая в армию молодых бандитов, наркоманов и малограмотных толстяков, он создаёт будущие проблемы для собственной безопасности. Точнее, для национальной безопасности государства. Кто может поручиться за такого солдата? Во что превратится армия, если её начнут пополнять отбросы общества? Чем станут вооружённые силы, если их руководство раздаст винтовки и пулемёты уголовникам?
На ближайшие пять лет власти США запланировали увеличение численности вооружённых сил. План Трампа, как всегда, далёк от реальности: набирать на службу некого.
Об этом рассказывает Брайан Бэндер в издании «Politico».
Белый дом скоро поймёт, что планы Трампа есть нечто, не соответствующее реальности ни в малейшей степени. «Суровая правда» такова, что почти 3/4 американцев в возрасте от 17 до 24 лет не годятся для службы в армии. Основных причин четыре: ожирение, криминальная история, наркомания, отсутствие образования. Короче говоря, разжиревшие американцы натурально угрожают разрушить всю оборонную стратегию мистера Трампа. И в рекруты эти ребятки не годятся совершенно!
Пентагону пора познакомиться с действительным миром и выйти из мира фантазий. Отставной генерал-лейтенант Том Спир, соавтор нового документа фонда «Наследие», в котором идёт речь о призыве на военную службу, констатирует это как факт и говорит о кризисе национальной безопасности. Он напоминает о быстром росте в США ожиревших людей (рост характерен для последних 10-15 лет), о росте числа астматиков, о росте преступности со школьных лет.
Но кто же будет оборонять Америку от русских и китайцев? Новый военный бюджет предусматривает увеличение численности военнослужащих США на 25.900 человек (до октября 2019 года). В общей сложности увеличение запланировано на 56.600 человек (к 2023 году).
В отчёте фонда «Наследие» указывается, что американские военные чиновники уже сегодня «с трудом привлекают достаточное число квалифицированных добровольцев». И даже повышенные бонусы и прочие стимулы не решают вопроса.
По оценкам правительства США, 24 миллиона из 34 миллионов человек в возрастной группе от 17 до 24 лет вообще «не имеют права» служить в армии. Одной из основных проблем, вызывающих озабоченность, является крайне низкий уровень образованности. У рекрута должно быть хотя бы свидетельство о среднем образовании. Федеральная статистика показывает, что около 80% школьников школу всё же умудряются закончить. Но в армии не сомневаются, что эти данные — формальные. На практике молодые американцы неспособны подтвердить простейших навыков.
Другие причины: преступность и наркотики. Исследования показали, что криминальные истории имеет 1 человек из каждых 10 молодых людей.
Но особенно тревожит исследователей количество молодых людей с избыточным весом. Тут до того всё плохо, что армия предлагает снизить «стандарты» для новобранцев. Да что говорить: раздаются уже предложения брать в армию молодёжь с криминальным прошлым!
Похоже, отметим, Пентагон даже не понимает, что, набирая в армию молодых бандитов, наркоманов и малограмотных толстяков, он создаёт будущие проблемы для собственной безопасности. Точнее, для национальной безопасности государства. Кто может поручиться за такого солдата? Во что превратится армия, если её начнут пополнять отбросы общества? Чем станут вооружённые силы, если их руководство раздаст винтовки и пулемёты уголовникам?
Обозревал и комментировал Олег Чувакин
— специально для topwar.ru
— специально для topwar.ru
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com/
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