13:11 22 февраля

Они ожирели и стали преступниками. В американскую армию некого брать

Дональд Трамп решил, что пришло время нарастить численность солдат в родной армии. Тем временем американцы решили нарастить свои животы. Теперь в армию идти некому: все слишком толстые. А кто не толстый, тот преступник.



На ближайшие пять лет власти США запланировали увеличение численности вооружённых сил. План Трампа, как всегда, далёк от реальности: набирать на службу некого.


Об этом рассказывает Брайан Бэндер в издании «Politico».

Белый дом скоро поймёт, что планы Трампа есть нечто, не соответствующее реальности ни в малейшей степени. «Суровая правда» такова, что почти 3/4 американцев в возрасте от 17 до 24 лет не годятся для службы в армии. Основных причин четыре: ожирение, криминальная история, наркомания, отсутствие образования. Короче говоря, разжиревшие американцы натурально угрожают разрушить всю оборонную стратегию мистера Трампа. И в рекруты эти ребятки не годятся совершенно!

Пентагону пора познакомиться с действительным миром и выйти из мира фантазий. Отставной генерал-лейтенант Том Спир, соавтор нового документа фонда «Наследие», в котором идёт речь о призыве на военную службу, констатирует это как факт и говорит о кризисе национальной безопасности. Он напоминает о быстром росте в США ожиревших людей (рост характерен для последних 10-15 лет), о росте числа астматиков, о росте преступности со школьных лет.

Но кто же будет оборонять Америку от русских и китайцев? Новый военный бюджет предусматривает увеличение численности военнослужащих США на 25.900 человек (до октября 2019 года). В общей сложности увеличение запланировано на 56.600 человек (к 2023 году).

В отчёте фонда «Наследие» указывается, что американские военные чиновники уже сегодня «с трудом привлекают достаточное число квалифицированных добровольцев». И даже повышенные бонусы и прочие стимулы не решают вопроса.

По оценкам правительства США, 24 миллиона из 34 миллионов человек в возрастной группе от 17 до 24 лет вообще «не имеют права» служить в армии. Одной из основных проблем, вызывающих озабоченность, является крайне низкий уровень образованности. У рекрута должно быть хотя бы свидетельство о среднем образовании. Федеральная статистика показывает, что около 80% школьников школу всё же умудряются закончить. Но в армии не сомневаются, что эти данные — формальные. На практике молодые американцы неспособны подтвердить простейших навыков.

Другие причины: преступность и наркотики. Исследования показали, что криминальные истории имеет 1 человек из каждых 10 молодых людей.

Но особенно тревожит исследователей количество молодых людей с избыточным весом. Тут до того всё плохо, что армия предлагает снизить «стандарты» для новобранцев. Да что говорить: раздаются уже предложения брать в армию молодёжь с криминальным прошлым!

Похоже, отметим, Пентагон даже не понимает, что, набирая в армию молодых бандитов, наркоманов и малограмотных толстяков, он создаёт будущие проблемы для собственной безопасности. Точнее, для национальной безопасности государства. Кто может поручиться за такого солдата? Во что превратится армия, если её начнут пополнять отбросы общества? Чем станут вооружённые силы, если их руководство раздаст винтовки и пулемёты уголовникам?

Обозревал и комментировал Олег Чувакин
— специально для topwar.ru

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com/
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Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 57

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  1. андрей юрьевич Сегодня, 06:49
    Дональд Трамп решил, что пришло время нарастить численность солдат в родной армии. Тем временем американцы решили нарастить свои животы. Теперь в армию идти некому: все слишком толстые. А кто не толстый, тот преступник.
    из 325 млн,некого набрать? чушь несут...для кого эта галиматья?
    андрей юрьевич
    1. rotmistr60 Сегодня, 07:07
      из 325 млн,некого набрать? чушь несут...

      Был бы обязательный призыв, то наверное не было бы такой проблемы. А в армию вербуются те кто рассчитывает на последующие льготы (обучение в ВУЗе и т.д), либо кому деваться некуда. А по поводу избыточного веса не первый раз проходит информация причем из американских источников.
      rotmistr60
      1. андрей юрьевич Сегодня, 07:12
        Цитата: rotmistr60
        Был бы обязательный призыв, то наверное не было бы такой проблемы.

        я не думаю что там реально такая проблема. за деньги,найдутся всегда готовые "отдать жизнь за Омерегу..."
        андрей юрьевич
    2. Hanokem Сегодня, 08:53
      А ещё у них негров вешают .
      Америка гибнет , их доллар никому не нужен, весь мир хочет рубли
      Hanokem
      1. Стилет_71 Сегодня, 10:59
        Цитата: Hanokem
        Америка гибнет

        Вы за Америку не переживайте. Вы для начала своих женщин перестаньте под пули подставлять negative
        Стилет_71
    3. мерцание Сегодня, 10:02
      из 325 млн,некого набрать? чушь несут...для кого эта галиматья?
      Если что, отставной генерал-лейтенант Том Спирт высказал эту озабоченность. Хотя подобные вещи слышал от наших бывших граждан, живущих сейчас в штатах, только с куда более худшими характеристиками молодого покаления амеров.
      З.Ы. Было бы иначе, не приходилось бы амерам искать прокси-войска (игилы, попытка зарядить курдов, справоцировать турков и даже Израиль) для отстаивания своих интересов.
      мерцание
    4. yehat Сегодня, 13:01
      85% школьников в старших классах США имеют проблемы с лишним весом.
      армия и флот уже насчитывают персонал около 2.5 млн.(по другим подсчетам 4)
      Призывной возраст насчитывает не более 5-7 млн.и из них проблем с весом не имеют
      около 800 тыс., а ведь это только одно требование, но еще есть гражданство, судимости, IQ и т.д.
      Т.е. с реальной призывной базой треть нанимаемого контингента уже имеет гарантированно проблемы с весом.
      yehat
  2. 210окв Сегодня, 06:51
    Чем дальше в лес,тем толще партизан?
    210окв
    1. сибиралт Сегодня, 06:57
      Такие статьи на "ВО"? Печалька, однако. До 1 апреля еще не скоро. winked
      сибиралт
    2. Pax tecum Сегодня, 08:12
      Автор несколько "не договаривает", по моему.
      А, почему автор не упоминает большое количество "еще не граждан" США, служащих и желающих служить в армии? Ведь в штатах это практикуется.
      Американское гражданство через службу в армии. ... Поступить на службу в Вооруженные силы США может и постоянный резидент (обладатель грин-карты), а не только полноценный гражданин. Желающих хватает с избытком.., но они не WASPы.
      Да, и не должен американский пехотинец быть умным, а обязан быть преданным (прям как у нас в руководстве страны, элитарии, приближенные к телу гаранта laughing ).

      P.S. Да, и по родам войск автор выводы не сделал. А, это совсем не маловажно.
      Pax tecum
      1. Wedmak Сегодня, 08:48
        Поступить на службу в Вооруженные силы США может и постоянный резидент (обладатель грин-карты)

        Да, но если не ошибаюсь, карьера этого человека закончиться на сержантской(или кто там у них) должности, офицером ему не стать. Так же как не стать военнослужащим некоторых родов войск.
        Да, и не должен американский пехотинец быть умным

        Это вот еще вопрос. У них же вся техника на электронике, высокая роботизация. Без GPS ни шагу. Не умным там вообще делать нечего, вы только на экипировку пехотинца посмотрите. А ее ношение обязательно, иначе если что, страховку не дадут...
        Wedmak
        1. ul_vitalii Сегодня, 09:04
          GPS если накроется, американцам стресс обеспечен. smile
          ul_vitalii
      2. Smol79 Сегодня, 11:16
        В Ираке уже столько мексиканцев переработали что они уже боятся идти на убой в армию, вот и недостаток желающих. И неграждане США в списках потерь не значатся.
        Smol79
  3. Геркулесыч Сегодня, 06:52
    Укроинцев пускай себе наберают в армии "сильнейшая армия Европы " wassat "повысит "потенциал сша, доведя его до плинтусного уровня wassat , или даже ниже!
    Геркулесыч
  4. sgr291158 Сегодня, 06:53
    Про гомосеков забыли, их много вот и берите.
    sgr291158
  5. Стройбат запаса Сегодня, 06:53
    Их, конечно, можно с этим поздравить, но и у нас дело к тому ведется "непомерными" усилиями правительства.
    Стройбат запаса
    1. андрей юрьевич Сегодня, 07:14
      о...Иван "имидж" сменил? wink hi
      андрей юрьевич
      1. Стройбат запаса Сегодня, 13:08
        Это в каком месте? Вроде на аве вижу того же себя в шляпе с трубкой laughing hi
        Стройбат запаса
  6. Jovanni Сегодня, 07:01
    , Пентагон даже не понимает, что, набирая в армию молодых бандитов, наркоманов и малограмотных толстяков, он создаёт будущие проблемы для собственной безопасности. Точнее, для национальной безопасности государства. Кто может поручиться за такого солдата?

    А давайте я поручусь. Пусть берут...
    Jovanni
  7. куртка бейна Сегодня, 07:15
    «Суровая правда» такова, что почти 3/4 американцев в возрасте от 17 до 24 лет не годятся для службы в армии. Основных причин четыре: ожирение, криминальная история, наркомания, отсутствие образования.

    У Олега Чувакина уже не получается не соврать даже в мелочах?
    Nearly three-quarters of Americans age 17 to 24 are ineligible for the military due to obesity, other health problems, criminal backgrounds or lack of education, according to government data.
    куртка бейна
    1. андрей юрьевич Сегодня, 07:30
      Цитата: куртка бейна
      У Олега Чувакина уже не получается не соврать даже в мелочах?

      где у Олега-враньё? покажите? похоже,врёте-вы.
      андрей юрьевич
      1. куртка бейна Сегодня, 07:32
        Цитата: андрей юрьевич
        Цитата: куртка бейна
        У Олега Чувакина уже не получается не соврать даже в мелочах?

        где у Олега-враньё? покажите? похоже,врёте-вы.

        Я вам оригинальную цитату из статьи привёл. Чего вам ещё "показать"?
        куртка бейна
        1. андрей юрьевич Сегодня, 07:45
          Цитата: куртка бейна
          Я вам оригинальную цитату из статьи привёл. Чего вам ещё "показать"?

          и что там не так ? по моему перевод адекватный...
          андрей юрьевич
          1. куртка бейна Сегодня, 07:55
            Цитата: андрей юрьевич
            Цитата: куртка бейна
            Я вам оригинальную цитату из статьи привёл. Чего вам ещё "показать"?

            и что там не так ? по моему перевод адекватный...

            Ну тогда покажите мне слово "наркомания" в оригинальном тексте? lol
            куртка бейна
    2. Mart Сегодня, 07:45
      Цитата: куртка бейна
      «Суровая правда» такова, что почти 3/4 американцев в возрасте от 17 до 24 лет не годятся для службы в армии. Основных причин четыре: ожирение, криминальная история, наркомания, отсутствие образования.

      У Олега Чувакина уже не получается не соврать даже в мелочах?
      Nearly three-quarters of Americans age 17 to 24 are ineligible for the military due to obesity, other health problems, criminal backgrounds or lack of education, according to government data.


      Сначала научитесь вежливости, потом стучите по клавишам. Чем больше вежливых людей в Интернете, тем чище Интернет.

      Мой абзац не представляет собой перевода приведённого оригинального абзаца. Вы тут явно передёргиваете. Моя заметка - пересказ, а не прямой перевод. Как и все прочие мои заметки в новостях. И содержанию оригинала она не противоречит. Прежде чем делать замечания, прочтите ВЕСЬ оригинал статьи. Желаю вам хорошего настроения!
      Mart
      1. андрей юрьевич Сегодня, 07:52
        Цитата: Mart
        Сначала научитесь вежливости

        Олег, hi наши сельские жители,куда вежливее французских "мусье" ! wink
        андрей юрьевич
        1. куртка бейна Сегодня, 08:18
          Цитата: андрей юрьевич
          Цитата: Mart
          Сначала научитесь вежливости

          Олег, hi наши сельские жители,куда вежливее французских "мусье" ! wink

          Это "всем известно". Я вам даже ролик с Олимпиады выложил.
          куртка бейна
          1. андрей юрьевич Сегодня, 08:40
            Цитата: куртка бейна
            Цитата: андрей юрьевич
            Цитата: Mart
            Сначала научитесь вежливости

            Олег, hi наши сельские жители,куда вежливее французских "мусье" ! wink

            Это "всем известно". Я вам даже ролик с Олимпиады выложил.


            это где американцы-педерасты...? так это не оскорбление,а факт. yes
            андрей юрьевич
      2. куртка бейна Сегодня, 08:17
        Цитата: Mart
        Цитата: куртка бейна
        «Суровая правда» такова, что почти 3/4 американцев в возрасте от 17 до 24 лет не годятся для службы в армии. Основных причин четыре: ожирение, криминальная история, наркомания, отсутствие образования.

        У Олега Чувакина уже не получается не соврать даже в мелочах?
        Nearly three-quarters of Americans age 17 to 24 are ineligible for the military due to obesity, other health problems, criminal backgrounds or lack of education, according to government data.


        Сначала научитесь вежливости, потом стучите по клавишам.

        И в чём моя "невежливость"? Я просто назвал вещи своими именами. То, что вам это не понравилось не моя вина.
        Мой абзац не представляет собой перевода приведённого оригинального абзаца. Вы тут явно передёргиваете. Моя заметка - пересказ, а не прямой перевод.

        То, что "другие проблемы со здоровьем" у вас превратилось в "наркоманию" это пересказ и я "передёргиваю"? what
        Желаю вам хорошего настроения!

        И вам того же.
        куртка бейна
  8. Горный стрелок Сегодня, 07:36
    . Наберут они своих "рекрутов". Жиреют и снижают стандарты образования - ну а нам что? Мы то как раз должны наоборот - повышать уровень образования и культуры - и физкультуры тоже. Нас меньше, значит, мы должны быть здоровее и умнее. laughing
    Горный стрелок
  9. Алекс фон Дорн Сегодня, 07:44
    Если статья хотя бы на 50% соответствует действительности, то за Штаты можно только "порадоваться". Империи гибли именно поэтому. И Штаты загнутся, они уже на пути к этому.
    Алекс фон Дорн
    1. Василенко Владимир Сегодня, 08:23
      Цитата: Алекс фон Дорн
      Империи гибли именно поэтому

      из за ожирения?
      Василенко Владимир
      1. Дядя Ваня Сусанин Сегодня, 09:29
        Нет , из-за того , что им приходилось по этим причинам брать в армию "не граждан"!
        Дядя Ваня Сусанин
  10. slavaseven Сегодня, 07:52
    Так жирдяи в армии быстро похудеют. Они могут даже спец программу придумать - Вступай в ряды Американской армии, победи свои складки
    slavaseven
  11. Симон Сегодня, 07:59
    А, что, пускай толстых в армию берут, они там быстро по худеют и от испуга, и от нагрузки. Особенно, когда убегать будут! wink laughing
    Симон
  12. лысова Сегодня, 08:01
    Деградация молодёжи, нужной для армии, результат многих факторов - жрать геномы, ЕГУшатина, внутренняя политика ( по жизни мир исключительных ) и др. Только вот, нам на зеркало пенять не надо ... - только одни базары, сколько можно про ЕГЭ, за продукты с Е-шками - вподь до садить, ну и социалка в глубокой ... .
    лысова
  13. Алексей N Сегодня, 08:15
    Не переживайте за них.
    Понаберут за предоставление гражданства США мяса где хошь в каком угодно количестве.
    И бонус тут же корячатся : убьют - не жалко и втрат нет. hi
    Алексей N
  14. Sasha_Sar Сегодня, 08:16
    Врать не буду, но видел я их морячков в Североморске 94-м году. Жо.... шире плеч. А вот англичане сухие и стройные в большинстве своем. Когда по "телеку" показывают встречу их вояк с президентом, такое ощущение, что предварительно проводят кастинг. В спецназе у них нормальные "туловища", но это штучный товар.
    Sasha_Sar
    1. EvilLion Сегодня, 08:39
      Да, на простые рязанские рожи наших парней, даже из ВВС, после голливудских кинов смотреть приятного мало.
      Ну так на то и показуха.
      EvilLion
  15. Василенко Владимир Сегодня, 08:20
    можно подумать у нас каждый второй атлет
    Василенко Владимир
    1. Sasha_Sar Сегодня, 11:48
      Спорить не буду, но на уровне до батальона за ФП сейчас дерут даже в Жд войсках. Сдал норматив получи 12 тыс премии е/м к жалованию командира взвода. Не сдал, увольняют на ..рен. "Жиробаны" пытаются свалить в госпиталь на время проверки или "на лапу"проверяющему.
      Sasha_Sar
      1. Василенко Владимир Сегодня, 12:00
        Цитата: Sasha_Sar
        но на уровне до батальона за ФП сейчас дерут даже в Жд войсках.

        я о призывниках, имел счастье видеть урок физкультуры в школе
        Василенко Владимир
  16. Dimmih Сегодня, 08:27
    Гм, "«Суровая правда» такова, что почти 3/4 американцев в возрасте от 17 до 24 лет не годятся для службы в армии. Основных причин четыре: ожирение, криминальная история, наркомания, отсутствие образования."-а у нас какая статистика на данный момент, нет ли у кого под руками ссылк? Поглядеть бы в сравнении. Вообще такую инфу было бы правильно подавать одновременно с нашими цифрами... А то окажется, что у нас не сильно лучше и радость, что у соседа корова сдохла сразу омрачится трауром по своей корове.
    Dimmih
  17. 3officer Сегодня, 08:28
    Для них это не критично.Когда в последний раз они "участвовали" в классическом варианте на земле "по честному" ?Наверное Вьетнам.В нынешних реалиях лупцуют с беспилотников и закидывают "тамагавками" с safety distance, а главная ударная сила подросткообразный оператор а ля Брэдл..Челси Мэнинг за манипулятором -джойстиками и монитором belay Остаются различные дельтафорсы и котики,но их не так много нужно,несколько тысяч уж как то соберу и на диету посадят laughing
    3officer
  18. EvilLion Сегодня, 08:28
    С криминалом брали в годы вьетнамской войны, когда на выбор, либо казарма, либо тУрма.

    А так, ничего удивительного, нормальный человек, способный реализоваться на гражданке, в армию без необходимости не пойдет. Армия, в принципе, не подчиняется рыночным законам, и когда армия действительно нужна, желающих служить в ней меньше всего.
    EvilLion
  19. нивасандер Сегодня, 08:31
    Американская армия никогда не была элитарным клубом,ни призывная ,ни контрактная.С середины 19 веке американская армия(рядовой и унтер офицерский состав) на 90% комплектовалась эмигрантами и лишь в период войн наполнялась откормленными призывниками ,уголовниками и неграми с которых еще по полгода жир сгоняли в уч.лагерях. Ну например 10 июня 1861 6-й Нью-Йоркский волонтерский полк выступил навстречу судьбе и армии Конфедератов дык в этом самом Нью -Йорке в 6 раз снизился уровень преступности.А вот кадровый офицерский состав это прямо каста это и есть тот хребетик на котором армия САСШ еще и дюжит
    нивасандер
    1. EvilLion Сегодня, 12:59
      Офицеры в любой армии каста.
      EvilLion
  20. Molot1979 Сегодня, 08:32
    Ежели рассуждать здраво, то отбросы общества - это исторически наиболее разработанный путь пополнения наемной армии. Сперва берем своих, притом лучших, потом берем всех подряд, потом, по мере сокращения привлекательности военной службы, снижаем стандарты для рекрутов, а потом машем рукой и набираем бывших и не бывших преступников, плюс всяких иинстранных мигрантов. У них, по крайней мере, все нормально с физподготовкой и они достаточно решительны, чтобы убивать. А умет читать им вообще без надобности.
    Molot1979
  21. Altona Сегодня, 08:42
    До чего Сорос Америку довел своими программами-легализация легкой наркоты, упрощение образования, продвижение ЛГБТ-сообщества. Это же неописуемый стыд. laughing laughing
    Altona
  22. Satum Сегодня, 08:47
    Пойдут служить женщины и транссексуалы )))
    Satum
  23. Azazelo Сегодня, 09:10
    Ну судя по тому чем американская армия занимается в мире, набор уголовников садистов наркоманов и прочего продукта "исключительного" общества вполне себе логична.
    Azazelo
  24. нивасандер Сегодня, 10:13
    моя инженерная рота (1992 год Артемовский Гарнизон) 50% негры(узбекистан) ,50% бывшие малолетние преступники воспитанники Гадячского специнтерната и тем не менее твердое 2 место в полку по БиП подготовке 1 место -авторота капитана Кости Шелудченко 100% негры другой породы(кавказоиды)
    нивасандер
  25. мерцание Сегодня, 10:21
    Это, кстати, огромная проблема и не только для матрасников, но и для всего так называемого "цивилизованного запада", но для амеров особенно, так как их дальнейшее мировое доминирование невозможно без силовой составляющей... а ее по сути нет, есть танки, самолеты ... а солдат нет. Мировые политические процессы достигли точки бифуркации.
    мерцание
  26. Ivan.A Сегодня, 10:24
    Похоже, отметим, Пентагон даже не понимает, что, набирая в армию молодых бандитов, наркоманов и малограмотных толстяков, он создаёт будущие проблемы для собственной безопасности. Точнее, для национальной безопасности государства.

    Тсс, тихо, не надо мешать пентагону, пускай набирают в свою армию кого хотят.
    Ivan.A
  27. Иеремия Сегодня, 10:34
    Цитата: лысова
    Деградация молодёжи, нужной для армии, результат многих факторов - жрать геномы, ЕГУшатина, внутренняя политика ( по жизни мир исключительных ) и др. Только вот, нам на зеркало пенять не надо ... - только одни базары, сколько можно про ЕГЭ, за продукты с Е-шками - вподь до садить, ну и социалка в глубокой ... .

    это у Вас социалка в глубокой...? Едьте к нам тогда узнаете о глубинах...Что за мода дерьмовая, свое хаять исправлять надо, а не трындеть В США социалка для избранных и ничего жиреют
    Иеремия
  28. Архивариус Вася Сегодня, 10:49
    Прям читаешь и думаешь как в Америке всё плохо... Может не стоит палку перегибать то? Найдут кого в армию взять. Или может у нас криминала нет среди молодежи? Ещё как есть. А то что у них не все школу закончили - сказки, её любой закончит. Разве что ситуация с жиртрестами у нас реально лучше.
    Архивариус Вася
  29. gorenina91 Сегодня, 11:13
    -Да и в России таких "брюханов"...-хоть пруд пруди...
    gorenina91
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