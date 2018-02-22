13:14 22 февраля

МО РФ назвало фейком публикации о смене командующего группировкой войск в САР

В оборонном ведомстве поспешили опровергнуть заявления о смене командующего российской военной группировкой в Сирийской Арабской Республике. Заявление Минобороны РФ появилось после того, как в прессе стало обсуждаться возможное назначение на должность командующего группировкой в САР (вновь) генерала Сергея Суровикина (главком ВКС РФ).

Информационная служба РИА Новости приводит заявление МО РФ:
Командующий российской группировкой войск в Сирии генерал-полковник Александр Журавлёв грамотно руководит подчинёнными войсками и эффективно решает все поставленные задачи в полном объёме. Доверчивость СМИ к слухам из анонимных Telegram-каналов, ставшим основой для очередного фейка, лишь подрывает заслуженный авторитет редакций и вызывает сожаление.


МО РФ назвало фейком публикации о смене командующего группировкой войск в САР



Напомним, что ранее практически все крупные СМИ (включая информационные агентства России) сообщили со ссылкой на «неназванные источники» о том, что Минобороны якобы планирует снять с должности командующего группировкой войск в Сирии генерала Александра Журавлёва «в связи с последними событиями».

В оборонном ведомстве отмечают, что генерал-полковник Журавлёв качественно выполняет работу по плановой боевой подготовке личного состава и оказывает непосредственное содействие процессу мирного урегулирования в САР.

Генерал Журавлёв возглавил российскую группировку войск в Сирии в декабре 2017 года.

Использованы фотографии: Википедия
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Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 14

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  1. андрей юрьевич Сегодня, 06:56
    в общем,"новости" можно комментировать через неделю не ранее...
    андрей юрьевич
    1. Геркулесыч Сегодня, 07:09
      Юрьевич hi новости как таковой нету пока! Только ОБС -одна бабка сказала! !! belay
      Геркулесыч
      1. андрей юрьевич Сегодня, 07:17
        Цитата: Геркулесыч
        Юрьевич hi новости как таковой нету пока! Только ОБС -одна бабка сказала! !! belay

        дык на днях это тут обсуждали...теперь-опровержение...и так не впервой.. hi
        андрей юрьевич
    2. сибиралт Сегодня, 07:51
      Одно удивляет. А каким образом такие "фейки" распространяются без последствий для авторов? belay У нас государство или проходной двор для позорящих его фейкометов? am
      сибиралт
      1. куртка бейна Сегодня, 08:23
        Цитата: сибиралт
        Одно удивляет. А каким образом такие "фейки" распространяются без последствий для авторов? belay У нас государство или проходной двор для позорящих его фейкометов? am

        А вы совсем недавно тоже самое не говорили про "ихтамнет" в Сирии под Дэйр-эз-Зор?
        куртка бейна
      2. БЛОНДИН Сегодня, 09:51
        Цитата: сибиралт
        Одно удивляет. А каким образом такие "фейки" распространяются без последствий для авторов? belay У нас государство или проходной двор для позорящих его фейкометов? am

        Вычислить "источник" (если на территории РФ) прислать ему повестку, а лучше всей редакцией
        Утро ничего зловещего не предвещало. В дверь позвонили., я как чувствовала, сама не знаю почему, говорю спроси кто, если что дверь не открывай! У нас перегородка. Муж пошел в коридор, вернулся с повесткой в военкомат на переподготовку. Мужу 38 лет, не военный, в армии служил. Сказать, что я в шоке ничего не сказать!!!Говорю, почему не спросил??? Он говорит — женщина, сказала откройте Нужно прийти сегодня в военкомат
        БЛОНДИН
  2. Геркулесыч Сегодня, 07:12
    Кому-то очень нужно было таким слухом человека скомпромитировать, не исключено, что его просто хотят "подсидеть "! am
    Геркулесыч
    1. Рысь33 Сегодня, 07:25
      Дыма без огня не бывает. Янки действительно там большой отряд наших союзников положили, вот и вопят на весь мир, а этот недочеловек трусливо поджав хвост ждал, когда всё само закончится, а теперь больницы в Москве пытаются собрать в целое искромсанные тела наших сограждан.
      Рысь33
  3. Рысь33 Сегодня, 07:21
    А следовало бы. Если б он действительно качественно работал, не было б столько потерь среди наших союзников. Несколько часов их с воздуха долбили, что не могли пару сушек на разведку послать, чтоб эту вахканалию прекратить? Трусы, слов нет.
    Рысь33
    1. Геркулесыч Сегодня, 07:33
      Вы сейчас просто слухи перетераете, ибо кроме информации от ОБС никакой другой просто нету! Только один вопрос -тела погибших вы лично видели? Или в том бою участие принемали? ??
      Геркулесыч
  4. Урантиец Сегодня, 09:27
    Судя по тому как развиваются там события и нелепые потери, его нужно не только снять с должности, но и в звании понизить...
    Урантиец
    1. БЛОНДИН Сегодня, 09:54
      Вам ответ от Геркулесыча выше
      БЛОНДИН
      1. ботаник Сегодня, 12:13
        Шокирующие факты о России

        Екатерина Улитина, 15-08-2010
        Я работаю в центральном аналитическом центре России в отделе (загса). На 1 июня 2010 г. в России по документам числится живого населения 89 654 325 человека, а не 142 000 000, как заявлено в переписи населения. За 2009 год умерло 5 000 854 чел. В период с 01.01.2010 г. до 1 июня 2010 года умерло 4 678 856 чел. Каждый квартал правительство фиксирует наши отчёты, но реальные цифры обнародуют совсем другие. Не удивлюсь если следующая перепись покажет прирост населения. 60 % населения России среднего пенсионного возраста 67 лет. В течение 10-15 лет ожидается смертность около 40 000 000 чел.
        Источник http://blogs.mail.ru/mail/vrs63/765E...277081D&am
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        Обсуждение http://www.politforums.ru/internal/1293958731.htm
        l
        Аннотация (данные предоставлены сотрудницей ЦАЦ РФ Улитиной Екатериной, официально опубликованы в газете «За Русское дело» 8 (160) за 2010 год, per. свидетельство 012225 МП РФ от 10.12.1993 г.). Информация официально не опровергнута. Данное обстоятельство позволяет считать её достоверной |Факт преступного сокрытия чудовищного по масштабам УМЕРЩВЛЕНИЯ людей указывает на умышленное создание режимом Российской Федерации (во всех её ветвях и подразделениях) таких жизненных условий, которые рассчитаны на полное физическое уничтожение населения России. Исх. 77-170211 от 17 февраля 2011 г. Выходные данные 129110 г. Москва Водопроводные переулок д. 2 офис 33. тлф (495) 6814214, (916) 102 9548, (916) 276 4628.

        Средняя продолжительность жизни российского мужчины составляет 61 год, а женщины – 74 года, согласно данным Всемирного банка. Другие источники утверждают, что мужчины в России в среднем живут до 59 лет. «Голос Америки» попросил известного американского демографа и специалиста по России Николаса Эберстадта (Nicholas Eberstadt) из Института американского предпринимательства (American Enterprise Institute) рассказать, почему, несмотря на общий экономический рост в России в течение последних нескольких лет, здоровье общества остается по-прежнему на низком уровне. Эксперт поделился весьма интересными данными: как оказалось, здоровье россиян больше зависит от уровня образования, нежели от материального достатка. Но обо всем по порядку.
        Гришину и литератору: вы знали это знают ли это старушки знает ли это ваша жена. Сомневаюсь.

        Я не согласен с Улитиной ни какого геноцида здесь нет -мы проходим популяционную горловину на свою ж...правда.
        Остальные высосанные из пальца факты вы можете высосать сами секретов здесь нет и шила в мешке не утаишь..
        ботаник
        1. ботаник Сегодня, 12:14
          Заводи 4-5 детей и гибни в свое удовольствие.
          ботаник
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