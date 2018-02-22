МО РФ назвало фейком публикации о смене командующего группировкой войск в САР
В оборонном ведомстве поспешили опровергнуть заявления о смене командующего российской военной группировкой в Сирийской Арабской Республике. Заявление Минобороны РФ появилось после того, как в прессе стало обсуждаться возможное назначение на должность командующего группировкой в САР (вновь) генерала Сергея Суровикина (главком ВКС РФ).
Информационная служба РИА Новости приводит заявление МО РФ:
Напомним, что ранее практически все крупные СМИ (включая информационные агентства России) сообщили со ссылкой на «неназванные источники» о том, что Минобороны якобы планирует снять с должности командующего группировкой войск в Сирии генерала Александра Журавлёва «в связи с последними событиями».
В оборонном ведомстве отмечают, что генерал-полковник Журавлёв качественно выполняет работу по плановой боевой подготовке личного состава и оказывает непосредственное содействие процессу мирного урегулирования в САР.
Генерал Журавлёв возглавил российскую группировку войск в Сирии в декабре 2017 года.
Информационная служба РИА Новости приводит заявление МО РФ:
Командующий российской группировкой войск в Сирии генерал-полковник Александр Журавлёв грамотно руководит подчинёнными войсками и эффективно решает все поставленные задачи в полном объёме. Доверчивость СМИ к слухам из анонимных Telegram-каналов, ставшим основой для очередного фейка, лишь подрывает заслуженный авторитет редакций и вызывает сожаление.
Напомним, что ранее практически все крупные СМИ (включая информационные агентства России) сообщили со ссылкой на «неназванные источники» о том, что Минобороны якобы планирует снять с должности командующего группировкой войск в Сирии генерала Александра Журавлёва «в связи с последними событиями».
В оборонном ведомстве отмечают, что генерал-полковник Журавлёв качественно выполняет работу по плановой боевой подготовке личного состава и оказывает непосредственное содействие процессу мирного урегулирования в САР.
Генерал Журавлёв возглавил российскую группировку войск в Сирии в декабре 2017 года.
Использованы фотографии: Википедия
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