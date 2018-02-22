13:15 22 февраля

Саакашвили: Я скоро вернусь на Украину и принесу Порошенко передачку в тюрьму

Бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили, высланный украинскими властями в Польшу, заявил о «скором возвращении на Украину». Такое заявление Саакашвили сделал после того, как в Киеве объявили о запрете для него на въезд в страну на 3 года.

Саакашвили: Я скоро вернусь на Украину и принесу Порошенко передачку в тюрьму


Свои мысли по этому поводу бывший президент Грузии, а ныне ярый украинский оппозиционер и «политэмигрант» делится в Фейсбуке:


Здесь сказано, что начальник Мостийского пограничного загона!! запретил мне въезд в Украину на три года...

Нет уж, давайте называть вещи своими именами: меня выслал из страны обезумевший от страха барыга, что его и его банду отгонят от корыта, и он почему-то думает, что продержится еще три года.

Они думают, Саакашвили - двигатель народного протеста и таким образом они избавятся от народного негодования. Очередная глупая ошибка. Люди раздражены отсутствием реформ, отсутствием изменений, тотальной лживостью и вороватостью власти. А Саакашвили - всего лишь один из миллионов таких недовольных.

Со мной или без меня, этой власти уже пришёл конец, а я вернусь домой в Украину уже совсем скоро, намного, намного раньше, чем через три года. Может принесу Пётру Алексеевичу передачку в тюрьму, в память о былых студенческих годах, я не злопамятный...





Напомним, что ранее Саакашвили получил от властей Нидерландов разрешение на временное пребывание и на работу в ЕС.

Использованы фотографии: Фейсбук
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Комментарии 41

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  1. rotmistr60 Сегодня, 07:08
    "Карлсон улетел, но обещал вернуться" ("Малыш и Карлсон").
    rotmistr60
    1. Jovanni Сегодня, 07:13
      [quote=rotmistr60]"Карлсон улетел, но обещал вернуться" ("Малыш и Карлсон").[/quo
      Они никак не могут разобраться между собой кто из них Карлсон, а кто Малыш...
      Jovanni
    2. Геркулесыч Сегодня, 07:20
      Геннадий hi -этому Карлсону нужно лететь до города Тбилиси, в отдельную камеру, с местом, возле "параши " или на ней! am Еще вариант -подвал на Лубянке!
      Геркулесыч
      1. rotmistr60 Сегодня, 07:26
        Приветствую! hi Так кто же по своей воле поменяет образ борца за справедливость на тюремную камеру? К тому же наверное "спонсоры" доплачивают за активные потуги против Пети.
        rotmistr60
        1. Чёрный Сегодня, 10:02
          Саакашвили: Я скоро вернусь на Украину и принесу Порошенко передачку в тюрьму
          Самый предрочтительный вариант - если бы эти персонажи жрали баланду из одной миски.
          Чёрный
      2. victorsh Сегодня, 07:29
        И меня т.ж.интересует.Почему грузин так вцепился за Украину?А как же родная Грузия?
        victorsh
        1. 210окв Сегодня, 07:36
          "Родная Грузия"!?Он же отказался от гражданства своей Родины..
          Цитата: victorsh
          И меня т.ж.интересует.Почему грузин так вцепился за Украину?А как же родная Грузия?
          210окв
          1. Metallurg_2 Сегодня, 11:10
            Это безродный космополит - у него родина там, где ведется его зарплатная карточка.
            Metallurg_2
        2. Хагалаз Сегодня, 08:34
          Перефразируя скажу, родина та, за которую ему платят. А что хозяевам Грузия? На данный момент отработанный материал.
          Хагалаз
      3. vasya.pupkin Сегодня, 11:17
        Цитата: Геркулесыч
        Геннадий hi -этому Карлсону нужно лететь до города Тбилиси, в отдельную камеру, с местом, возле "параши " или на ней! am Еще вариант -подвал на Лубянке!

        Эк вас растащило,для этого надо иметь таких,как Судоплатов или агентов уровня МОСАД,которые вылавливают врагов евреев по всему миру.А с либеральной властью РФ это невозможно.
        vasya.pupkin
    3. сибиралт Сегодня, 07:40
      Ага. Как в той песне: "Я, конечно, вернусь. Не пройдет и полгода". Да только, кто его ждет то! " Нет уж, нет уж! Умерла, так умерла!" lol
      сибиралт
    4. avt Сегодня, 07:54
      Цитата: rotmistr60
      "Карлсон улетел, но обещал вернуться"

      Ну судя по фото -,,Корабли постоят и ложатся на курс.....я ка-а-анешно вернусь, не пройдёт и полгода..." bully А так -УВАХ! Настаящий кацо вигрибает против течения на лисопеде.
      avt
    5. Spartanez300 Сегодня, 08:04
      Михо бы уже определился кто он грузин или укроп , а то как то между ........ , натуральное посмешище .
      Spartanez300
  2. Lyapis Сегодня, 07:13
    Ммм... у этого шоу намечается новый сезон. laughing
    Lyapis
    1. Uncle Lee Сегодня, 07:52
      Очередная глупая ошибка.
      А у него еще есть только УМНЫЕ ошибки !
      Uncle Lee
  3. Рысь33 Сегодня, 07:15
    Галстуки не забудь, а то оголодаешь.
    Рысь33
  4. Геркулесыч Сегодня, 07:16
    Отгонишь ты синяка от корыта, да сам в него, в карыто это весь по самые уши и залезешь? lol Смена власти еще не значит смены курса страны, а сидя возле кормушки так не хочется с кем-то делится ее содержимым!
    Геркулесыч
    1. роман66 Сегодня, 07:42
      дедушка Ленин :" перевороты были до смешного легки, пока речь шла о том, чтобы от одной кучки дворян или феодалов отнять власть и отдать другой"
      роман66
  5. Кот_Кузя Сегодня, 07:18
    Знаете что объединяет грузина Мишико и украинцев на майдане? Общая ненависть к русским и к России.
    Кот_Кузя
    1. Metallurg_2 Сегодня, 11:11
      У Миши еще и фантомные боли за нагиб 08.08.08.
      Metallurg_2
  6. inkass_98 Сегодня, 07:19
    Перпетуум мобиле. Ежели к Михо присобачить динамо-машину, то всю Руину можно обеспечить электичеством просто высылая и загоняя галстучного гурмана через границу.
    Дарю идею скакунам.
    inkass_98
    1. Геркулесыч Сегодня, 07:27
      Если к нему присобачить динамомашину, то саакашвилькин ее толканет парошенке в обмен на вьезд вна укроину! lol
      Геркулесыч
    2. роман66 Сегодня, 07:45
      по-моему это неэкологично...
      роман66
  7. DEZINTO Сегодня, 07:20
    Как же скучно я живу.....
    DEZINTO
    1. Геркулесыч Сегодня, 07:29
      Спойте песню, или станцуйте wassat и будет вам весело, а может быть и не вам , или даже совсем не вам невесело будет! hi lol
      Геркулесыч
    2. роман66 Сегодня, 07:44
      ну так, на Украину - в кандидаты lol глядишь, хоть у вас майдан толковый получится request
      роман66
  8. Симон Сегодня, 07:33
    Во, грызня воров за власть и хорошую кормушку. Один не знает уже, куда деньги свои распихать, а второй, с пустыми карманами, рвется к власти, чтоб завладеть этой кормушкой! laughing Интересно, посмотрим, какой исход у них будет! wink
    Симон
  9. RUSOIVAN Сегодня, 07:36
    "Карлсон улетел, но обещал вернуться" ("Малыш и Карлсон")
    Карлсон залетел и ждал Малыша!
    RUSOIVAN
  10. Симон Сегодня, 07:36
    Цитата: DEZINTO
    Как же скучно я живу.....

    Что! Хочешь по веселиться, как Порошенко с Саакошвили! Точно не скучная жизнь будет. laughing laughing good
    Симон
  11. Симон Сегодня, 07:37
    Цитата: Lyapis
    Ммм... у этого шоу намечается новый сезон. laughing

    Ага! Продолжение следует! Будем ждать исхода событий! wink laughing
    Симон
  12. Симон Сегодня, 07:38
    Цитата: Рысь33
    Галстуки не забудь, а то оголодаешь.

    Думаю, что одного ему мало будет! wink laughing
    Симон
  13. Симон Сегодня, 07:43
    [quote=Jovanni][quote=rotmistr60]"Карлсон улетел, но обещал вернуться" ("Малыш и Карлсон").[/quo
    Они никак не могут разобраться между собой кто из них Карлсон, а кто Малыш...[/quote]
    Не..е! Лучше, "жили у американской бабуси два веселых гуся. Один белый, другой серый". А дальше, "ой по дрались гуси, за кормушку бабуси". wink
    Симон
  14. Humans War Сегодня, 08:03
    А забавно он на "лисапеде" смотрится: "Я качу по городе словно чумачечий, потому что предал род я человечий")
    Делать чуваку пока нечего, приказы из Амерзии не поступают, вот и убивает время.)
    Humans War
  15. gukoyan Сегодня, 08:37
    Понты не более.
    gukoyan
  16. Павел из Германии Сегодня, 09:13
    Ща он в галашке травки покурит и кокса понюхает и вернется в Бандерштат
    Павел из Германии
  17. Влад Морозов Сегодня, 09:14
    По-ходу им обоим нары делить придётся! Оба военных преступника.
    Влад Морозов
  18. Ingvar0401 Сегодня, 09:22
    Может принесу Пётру Алексеевичу передачку в тюрьму
    Может на одних нарах будут чалиться и вспоминать студенческие годы. Дай бог...
    Ingvar0401
  19. Brylevsky Сегодня, 09:27
    Символичное фото на заставке: "Твой счастливый пароход, Миша, проплыл мимо". И ты на него не попал...
    Brylevsky
  20. saveall Сегодня, 10:25
    ...начальник Мостийского пограничного загона!!

    Я понял, они все там в загоне... laughing "Не рабы" короче, что еще можно сказать...
    saveall
  21. zloybond Сегодня, 11:25
    два еврея никак не угомонятся. оба хотят власти.
    zloybond
  22. Sedoy Сегодня, 12:09
    он улетел, но обещал вернуться...

    Sedoy
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