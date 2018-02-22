Саакашвили: Я скоро вернусь на Украину и принесу Порошенко передачку в тюрьму

Здесь сказано, что начальник Мостийского пограничного загона!! запретил мне въезд в Украину на три года...



Нет уж, давайте называть вещи своими именами: меня выслал из страны обезумевший от страха барыга, что его и его банду отгонят от корыта, и он почему-то думает, что продержится еще три года.



Они думают, Саакашвили - двигатель народного протеста и таким образом они избавятся от народного негодования. Очередная глупая ошибка. Люди раздражены отсутствием реформ, отсутствием изменений, тотальной лживостью и вороватостью власти. А Саакашвили - всего лишь один из миллионов таких недовольных.



Со мной или без меня, этой власти уже пришёл конец, а я вернусь домой в Украину уже совсем скоро, намного, намного раньше, чем через три года. Может принесу Пётру Алексеевичу передачку в тюрьму, в память о былых студенческих годах, я не злопамятный...

Бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили, высланный украинскими властями в Польшу, заявил о «скором возвращении на Украину». Такое заявление Саакашвили сделал после того, как в Киеве объявили о запрете для него на въезд в страну на 3 года.Свои мысли по этому поводу бывший президент Грузии, а ныне ярый украинский оппозиционер и «политэмигрант» делится в Фейсбуке:Напомним, что ранее Саакашвили получил от властей Нидерландов разрешение на временное пребывание и на работу в ЕС.