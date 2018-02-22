13:14 22 февраля

На базу Хмеймим переброшены самолеты Су-57, Су-35С и А-50У

Как сообщают ближневосточные источники, в среду на российскую базу Хмеймим в Сирии прибыли с аэродрома Приволжский четыре истребителя Су-35С ВКС России, лидировавшиеся пассажирским самолетом Ту-154М (регистрация RA-85155), сообщает bmpd.



Кроме того, в тот же день на Хмеймим прибыли из России самолет радиолокационного дозора и наведения А-50У (бортовой номер «47 красный») и якобы еще четыре штурмовика Су-25.


Также источники зафиксировали прибытие в Сирию двух истребителей пятого поколения Су-57.

На базу Хмеймим переброшены самолеты Су-57, Су-35С и А-50У


Всего с 2010-го по 2017 год было построено 10 летных опытных образцов истребителя Т-50 (Су-57), в том числе три – в 2017 году: Т-50-9 (первый полет 24 апреля 2017 года), Т-50-11 (6 августа) и Т-50-10 (23 декабря).



Ресурс напоминает, что А-50У (бортовой номер «47 красный») был выведен с Хмеймим по ротации в декабре 2017-го. По данным местных порталов, с его новым прибытием Россия теперь располагает в Сирии двумя самолетами А-50У.

Использованы фотографии: twitter.com/WaelAlHussaini
124

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Комментарии 187

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. seregatara1969 Сегодня, 08:15
    значит нужны стали в этом месте !
    seregatara1969
    1. Spartanez300 Сегодня, 08:18
      Авиационную группу походу опять наращивают .
      Spartanez300
      1. СРЦ П-15 Сегодня, 08:22
        Также источники зафиксировали прибытие в Сирию двух истребителей пятого поколения Су-57.

        Или намечается что-то серьёзное в противостоянии с США, или на счёт этих истребителей - обыкновенный фейк!
        СРЦ П-15
        1. Соломон Кейн Сегодня, 08:32
          Да, второй А-50У, уже "звоночек".....не так все "ясно в небе над Дамасском"
          Соломон Кейн
          1. фигвам Сегодня, 09:21
            Ответку готовят матрасникам, за одно и новое вооружение протестировать можно.
            фигвам
          2. stalkerwalker Сегодня, 09:34
            А сколько у нас А-50 ? Сам видел парочку в начале февраля в Талагах, гражданском аэропорту Архангельска....
            recourse
            stalkerwalker
            1. фигвам Сегодня, 10:49
              stalkerwalker

              Штук 25 есть, но сколько летающих не известно.
              фигвам
          3. Лелёк Сегодня, 10:09
            Цитата: Соломон Кейн
            Да, второй А-50У, уже "звоночек".....не так все "ясно в небе над Дамасском"

            hi
            А заодно протестировать Т-50 в боевой обстановке.
            Лелёк
            1. РУСС Сегодня, 10:19
              Цитата: Лелёк
              Цитата: Соломон Кейн
              Да, второй А-50У, уже "звоночек".....не так все "ясно в небе над Дамасском"

              hi
              А заодно протестировать Т-50 в боевой обстановке.

              Он уже не Т-50....
              РУСС
              1. Лелёк Сегодня, 10:33
                Цитата: РУСС
                Он уже не Т-50.

                hi
                Знамо дело - СУ-57. Назвал так в посте как бы для краткости. request
                Лелёк
            2. 1vlad19 Сегодня, 11:47
              Цитата: Лелёк
              в боевой обстановке

              Я не лётный состав, я из "моряков", машины красивые, и гордость, что их делают у нас на Дальнем Востоке (КнААЗ).
              1vlad19
          4. RASKAT Сегодня, 12:28
            Прикрывают направление со стороны Дейр Эс Зора, на днях в этот район была отправлена минимум Батарея ЗРК Бук САА. Что то мне подсказывает Су-57 это еще не все сюрпризы которые нас ожидают в Сирии. Как бы еще ЗРК С-300/400 дополнительные подразделения не прибыли из России для усиления группировки и Прикрытия некоторых направлений. А то последние выходки США и Израиля заставляют немного задуматься, уж не потеряли ли страх ребята. Пора немного привести их в чувства.
            RASKAT
        2. FalconD Сегодня, 08:40
          Да кто-же двумя самолетами противостоять США станет??? Испытают их в реальной боевой обстановке...это полезно...
          FalconD
          1. shans2 Сегодня, 10:39
            как как, 2 самолета су -57 - это 8 одновременно сбитых Ф-35 или Ф-22))
            shans2
        3. 3officer Сегодня, 08:41
          Цитата: СРЦ П-15
          Также источники зафиксировали прибытие в Сирию двух истребителей пятого поколения Су-57.

          Или намечается что-то серьёзное в противостоянии с США, или на счёт этих истребителей - обыкновенный фейк!

          О каком противостоянии идет речь? Без воли и решимости там хоть воздушная армия,хоть дивизионы С400 просто красивая картинка. Серьезно можно будет говорить о противостоянии,лишь тогда когда осуществят "переброску" миллиардов и детишек "элиты" из глубокого тыла..противника.
          3officer
          1. СРЦ П-15 Сегодня, 08:47
            Цитата: 3officer
            О каком противостоянии идет речь?

            Уж не думаете ли Вы, что гибель наших вагнеровцев в Сирии, просто так сойдёт матрасовцам с рук?
            СРЦ П-15
            1. 3officer Сегодня, 09:06
              Цитата: СРЦ П-15

              Уж не думаете ли Вы, что гибель наших вагнеровцев в Сирии, просто так сойдёт матрасовцам с рук?

              Думаю что сойдет..к сожалению.Если бы не поднявшийся шум в СМИ мы вообще бы об этом не узнали.Сколько уже этих "красных черт и Рубиконов" пересечено, я хорошо помню "пузырь РЭБ над Сирией и Никто не посмеет!"трехлетней давности, нисколько не сомневаюсь в наших военных возможностях,но они так и останутся ружьем которое висит в первом акте и и не выстрелит во втором.
              3officer
              1. FalconD Сегодня, 10:28
                Не сойдет, не сомневайтесь...просто это называется убийство из мести, а о таком не рассказывают...лет через 50 узнаем!
                FalconD
              2. Scoun Сегодня, 11:27
                Цитата: 3officer
                Если бы не поднявшийся шум в СМИ мы вообще бы об этом не узнали.

                1. Теперь вспомните на минутку - чьи сми орали больше всех?
                2. Мы там по приглашению в борьбе с террористами.
                3. Полосатый "борец" с террором нанёс удар по борцам с террором не по ошибке а защищая своих террористов.
                За такое следует ответка но согласно правилам "этикета".
                Scoun
              3. vasya.pupkin Сегодня, 11:27
                Цитата: 3officer
                Цитата: СРЦ П-15

                Уж не думаете ли Вы, что гибель наших вагнеровцев в Сирии, просто так сойдёт матрасовцам с рук?

                Думаю что сойдет..к сожалению.Если бы не поднявшийся шум в СМИ мы вообще бы об этом не узнали.Сколько уже этих "красных черт и Рубиконов" пересечено, я хорошо помню "пузырь РЭБ над Сирией и Никто не посмеет!"трехлетней давности, нисколько не сомневаюсь в наших военных возможностях,но они так и останутся ружьем которое висит в первом акте и и не выстрелит во втором.

                СМИ-это вторая или даже 3-я очередь. Если бы Донбасские ребята из ЧВК не позвонили Стрелку/степень доверия!/, и он не проявил трусость,а взял "огонь на себя"огромной сурковской армии фейкометов и героических диванных бойцов,нам только иоставалось читать брехню из иноСМИ. Но об этом как-то все уже забыли.
                vasya.pupkin
            2. Deck Сегодня, 09:06
              Конечно думаем! Какие такие вагнеровцы?!

              Представитель МИД России Мария Захарова заявила, что сообщения о гибели сотен российских граждан в Сирии в боевом столкновении с силами международной коалиции во главе с США являются "дезинформацией". Как заявила Захарова в четверг на брифинге в Москве, в результате боя в провинции Дейр-эз-Зор 7 февраля могли погибнуть "пять человек, предположительно являющихся гражданами России". Она подчеркнула, что речь не идет о российских военнослужащих, а информацию об их гражданстве и о том, что они делали в Сирии, еще необходимо проверить.
              Deck
              1. фигвам Сегодня, 09:23
                Deck

                А вы что то же верите в американскую пропаганду?
                фигвам
              2. vasya.pupkin Сегодня, 11:30
                Для Декка: мадам Захарова не считает потерями РФ-Донбасских ребят,ведь ЛДНР "бог" признавать не хочет.
                vasya.pupkin
                1. bk316 Сегодня, 11:45
                  мадам Захарова не считает потерями РФ-Донбасских ребят

                  ну так правильно считает, когда если станете частью РФ тогда все и поменяется
                  bk316
            3. mac789 Сегодня, 10:07
              Конечно сойдёт. Можете не сомневаться.
              mac789
            4. Лелёк Сегодня, 10:16
              Цитата: СРЦ П-15
              СРЦ П-15

              hi
              ИМХО, думается, что не сойдёт. Но бла-бла об этом не будут и правильно сделают. Серьёзные операции не любят суеты и шума. Подождём, увидим, услышим, обсудим. yes
              Лелёк
          2. котовский Сегодня, 08:56
            Когда за женой ухаживаете,тоже зубами скрипите про миллллллиарды и элитных детишек?
            котовский
            1. 3officer Сегодня, 09:17
              Цитата: котовский
              Когда за женой ухаживаете,тоже зубами скрипите про миллллллиарды и элитных детишек?

              Нет не скиплю. Но желание возникает,когда одновременно убитые люди и разрушенные дома на Донбассе и в то же время переговоры с "партнером" петром алексеевичем, гробы из Сирии и лобызание с западными партнерами и инвесторами на гайдаровских и давосских форумах,героизм военных и инстаграмная полуживотная жизнь этих самых "детишек".
              3officer
              1. Монос Сегодня, 10:56
                Цитата: 3officer
                гробы из Сирии и лобызание с западными партнерами

                Ты сам эти гробы грузил? Хоронил? Сидишь в своём уютненьком креслице, пописываешь в сетях, работаешь "всепропальщиком" по найму, спекулируешь смертями и прожираешь свои "тридцать сребреников". Вот и вся твоя никчемная жизнь. smile Какие вы, всё-таки, убогие . С такими, как вы пообщаешься, потом целый день руки отмыть не можешь.
                Монос
          3. cariperpaint Сегодня, 09:16
            при чем тут воля и решимость... там сейчас такие шахматы что любой шаг неправильный превратится в такое... там все на кошачьих лапах должно быть зачем 57 то потащили если правда вообще? смысла в том никакого...
            cariperpaint
            1. silver_roman Сегодня, 11:06
              Цитата: cariperpaint
              ачем 57 то потащили если правда вообще? смысла в том никакого..

              очень сильно ошибаетесь.
              неужели Вы думаете,что они там будут активно воевать? все делается чисто для обкатки в условиях боевого применения. Но боевое применение не подразумевает активные боевые действия. Посмотреть как машина будет себя вести в интенсивных условиях эксплуатации, проверить все системы. Это неоценимый опыт,крайне важный. Вообще его сложно переоценить. После этого,на основе полученных результатов, будут внесены какие-то правки в конструкцию,если будут выявлены недостатки или косяки. И уже в строевые части пойдут машины по отработанным схемам,проверенным достаточно жесткими условиями.
              silver_roman
          4. FalconD Сегодня, 10:29
            Как эти "детишки" нам помогут??
            FalconD
          5. Радио-няня Сегодня, 11:13
            Где-то я это уже слышал....
            Радио-няня
        4. красноярск Сегодня, 09:02
          Цитата: СРЦ П-15

          Или намечается что-то серьёзное в противостоянии с США, или на счёт этих истребителей - обыкновенный фейк!

          Хочется верить, что это не фейк. СУ-57 надо испытать в боевых условиях. И всем показать на что он способен. Ну хотца мне, чтобы так было.
          красноярск
          1. alexmach Сегодня, 10:47
            Угу... вот именно что
            И всем показать

            Пусть снимут его РЛ сигнатуру, излучение от радара и комплексов РЭБ пусть позаписывают.
            alexmach
            1. красноярск Сегодня, 12:38
              Цитата: alexmach

              Пусть снимут его РЛ сигнатуру, излучение от радара и комплексов РЭБ пусть позаписывают.

              Ну так спрячте его в погреб, чтоб, ни дай Б-г, никто не увидел.
              красноярск
          2. Scoun Сегодня, 11:31
            Цитата: красноярск
            Хочется верить, что это не фейк. СУ-57 надо испытать в боевых условиях. И всем показать на что он способен. Ну хотца мне, чтобы так было.

            Пару Су-34 в 2008 применили перегнав из Липецка, видать и тут есть необходимость.
            Пс.
            После 2008 Су-34 быро в серию пошли.
            Scoun
        5. HMR333 Сегодня, 09:18
          что серьезное ты хоть бы подумал прежде чем писать! обычная обкатка новой техники для выявления ее недостатков и устранения последних! тест су57 под прикрытием су35с под присмотром а50у !
          HMR333
          1. фигвам Сегодня, 09:26
            HMR333

            Ага, Су-57 и А-50 против бармалеев с автоматами.
            фигвам
            1. Злой543 Сегодня, 10:34
              Цитата: фигвам
              HMR333

              Ага, Су-57 и А-50 против бармалеев с автоматами.

              А может против В-52? request
              Злой543
            2. Alexey RA Сегодня, 10:49
              Цитата: фигвам
              Ага, Су-57 и А-50 против бармалеев с автоматами.

              Ага... всё как на первых боевых вылетах "раптора" - в тех же краях, против такого же противника. smile
              Alexey RA
        6. Аскет Сегодня, 09:38
          Цитата: СРЦ П-15
          Или намечается что-то серьёзное в противостоянии с США, или на счёт этих истребителей - обыкновенный фейк!


          в противостоянии с США и Израилем одновременно, в ином случае особой необходимости в самолетах пятого поколения нет.
          Аскет
        7. Piramidon Сегодня, 10:02
          Цитата: СРЦ П-15
          Или намечается что-то серьёзное в противостоянии с США, или на счёт этих истребителей - обыкновенный фейк!

          Просто решили продолжить испытания в боевых условиях. О том, что их пригнали в качестве усиления для борьбы с матрасами, говорить смешно. lol
          Piramidon
        8. ШВЕДский_стол Сегодня, 10:04
          Хотелось бы услышать от нашего МО комментарии. А до тех пор, воспринимаю как фейк. А то уже на ВО сказали что якобы опять поменяли командующего группиррвкой в Сирии...
          ШВЕДский_стол
        9. alexmach Сегодня, 10:26
          Да какой ещё Су-57 то? он же ещё на вооружение не принят, ни одного серийного не выпущенно, есть одни летные образцы. Разве что на испытания отправили, только может быть опасно его на раельном ТВД испытывать, кроме того зачем его "партнерам" то показывать. Мне кажется, что фейк.
          alexmach
          1. loginovich Сегодня, 11:08
            Да и самолета с заявленными ТТХ нет потому ,что двигателя нет.
            loginovich
            1. alexmach Сегодня, 11:34
              Мне кажется, что двигатель это такое, во - первых самолет не из одного двигателя состоит - другие системы надо тоже тестировать, есть двигатель первого этапа и по-моему для Сирии, с её расстояниями его должно быть достаточно.

              Другое дело дозрел ли СУ-57 для тестирования в боевых условиях и что именно они хотят тестировать то. Ну, допустим "жираф большой - ему видней".
              alexmach
        10. Sedoy Сегодня, 12:06
          если не фейк, то скорей всего испытания чего-то...
          вряд-ли для полноценного боевого применения..
          Sedoy
      2. сибиралт Сегодня, 08:25
        Таки, завтра 23 февраля! Будем ждать хороших новостей, и всех с наступающим праздником! soldier
        сибиралт
      3. Злой543 Сегодня, 08:32
        Походу это "жу" не спроста
        Злой543
      4. Sevastiec Сегодня, 13:14
        Причём, не штурмовую и бомбардировочную, а для завоевания превосходства в воздухе, заметьте. Наталкивает на размышления.
        Sevastiec
    2. Хагалаз Сегодня, 08:25
      Может оно всё и так, но вот опять эти не названные ближневосточные источники....
      Хагалаз
      1. Злой543 Сегодня, 08:34
        У них в отличие от укропов батарейки на телефонах не садятся
        Цитата: Хагалаз
        Может оно всё и так, но вот опять эти не названные ближневосточные источники....
        Злой543
    3. Маз Сегодня, 08:51
      Всё правильно - первый шаг - усилить ПВО. Пусть Израильтяне побесятся всласть. Будут как на ладошке. Ну, а если полезут - то не мы это начали .Нехай хозяевам в США жалуются.
      Маз
      1. Опасный Сегодня, 09:14
        При чем здесь Израиль? Как раз с Израилем у нас все в порядке, ни одного инцидента не было, хотя наши неоднократно в его воздушное пространство залетали
        Опасный
      2. Арон Заави Сегодня, 09:33
        Цитата: Маз
        Всё правильно - первый шаг - усилить ПВО. Пусть Израильтяне побесятся всласть. Будут как на ладошке. Ну, а если полезут - то не мы это начали .Нехай хозяевам в США жалуются.

        Маз я представляю как тебе тяжело . Жить в Израиле и бояться , что окружающие тебя люди узнают о том , как ты их ненавидишь. Тут действительно от страха и невысказаных чувств можно головой поехать. laughing
        Арон Заави
        1. prapor75m Сегодня, 09:57
          а я смотрю вас и ваших израильских друзей "воюющих " laughing на ВО , аж бесит до трясучки высказывания участника под ником Маз , то что он не поддерживает израильское лобби , окопавшиеся на сайте и высказывает свое мнение
          prapor75m
          1. Арон Заави Сегодня, 12:03
            Цитата: prapor75m
            а я смотрю вас и ваших израильских друзей "воюющих " laughing на ВО , аж бесит до трясучки высказывания участника под ником Маз , то что он не поддерживает израильское лобби , окопавшиеся на сайте и высказывает свое мнение

            Он просто смешен в ненависти к стране в которой он живет, тем более что его здесь никто не держит. laughing
            Арон Заави
            1. prapor75m Сегодня, 12:51
              оперативно работаете , уже у меня первое предупреждение , ай ай ай вроде взрослый а ябедничеете laughing когда нормальные адекватные Российские модераторы на ВО появятся !!!
              prapor75m
        2. Злой543 Сегодня, 10:28
          А если его раскусят, что будет? Порвут на флажки?
          Цитата: Арон Заави
          Цитата: Маз
          Всё правильно - первый шаг - усилить ПВО. Пусть Израильтяне побесятся всласть. Будут как на ладошке. Ну, а если полезут - то не мы это начали .Нехай хозяевам в США жалуются.

          Маз я представляю как тебе тяжело . Жить в Израиле и бояться , что окружающие тебя люди узнают о том , как ты их ненавидишь. Тут действительно от страха и невысказаных чувств можно головой поехать. laughing
          Злой543
          1. профессор Сегодня, 10:34
            Цитата: Злой543
            А если его раскусят, что будет? Порвут на флажки?

            Перестанут платить пособие на которое он живет припеваючи. fellow
            профессор
            1. Alexey RA Сегодня, 10:54
              Цитата: профессор
              Перестанут платить пособие на которое он живет припеваючи.

              Вооот. smile А когда у нас критиков государства лишают бюджетных денег - сразу начинается вой о зажиме свободы слова, политических преследованиях и чуть ли не о новом 1937.
              Alexey RA
              1. Злой543 Сегодня, 10:56
                Да... а у нас они как кричали так и кричат... А говорят у нас деспотизм и тирания feel
                Злой543
                1. Околоточный Сегодня, 11:23
                  Серебряков к примеру. Снимается в фильмах, которые финансирует государство, ему за это не хило платят, он за эти деньги (мои в том числе) живёт в Канаде и ещё обхаивает даже не власть, а народ. Помнится года два назад за Серебрякова на ВО рубка была. Интересно почитать сейчас коллег, которые тогда за него пёрли.
                  Околоточный
  2. Irokez Сегодня, 08:17
    Не рановато ли. И СУ-35 пока хватает. Сырой и не принятый на вооружение с возможными детскими болезнями.
    Чисто психологически для врагов наверно. Беречь надо как зеницу ока в сопровождении других истребителей.
    Irokez
    1. insular Сегодня, 08:29
      Цитата: Irokez
      Сырой и не принятый на вооружение с возможными детскими болезнями.

      Испытательный полигон, реклама индусам... Имидж в целом.
      insular
      1. Irokez Сегодня, 09:20
        Цитата: insular
        Испытательный полигон, реклама индусам... Имидж в целом.

        Реклама и имидж это конечно хорошо, но соседи по коалиции будут за ним зорко наблюдать и параметры снимать по возможности. А уж если не дай Бог упадёт так вообще обломки подобрать по возможности.
        Опасная затея. А почти вся электроника и авионика на СУ-35 есть, с него и надо всё тестировать и отрабатывать.
        Irokez
        1. silver_roman Сегодня, 11:14
          как бы мы не робкую барышню туда посылаем, а здорового бойца с огромной дубиной и надо его научить этой дубиной махать, от ударов уходить и со спины видеть! Так что все верно.
          Упадет так упадет...не дай бог тьфу тьфу тьфу....но есть силы спец.назначения, которые могут все это дело скрыть....
          А что если война завтра? как говориться :"нападение всегда происходит неожиданно". Когда тогда обкатывать детишек? вот пусть и тренируются. А сигнатуры и ЭПР все равно рано или поздно попадут в лапы цру или прочих КО.
          Мне кажется ,что порой люди не до конца догоняют,что происходит в Сирии. Или Вы полагаете,что наш контингент сидит,сложа лапки на двуз базах,не имея разведки по всем фронтам?
          silver_roman
      2. kirgiz58 Сегодня, 09:37
        Цитата: insular
        Имидж в целом.

        Имидж ничто, жажда все (с)! Если 35й свалился на "ящера" неожиданно для последнего, то интересно будет посмотреть Т50, для этого и пригнали(проверить), а не "Сталинград" им устраивать.
        kirgiz58
    2. Evgeniy667b Сегодня, 08:35
      Вместе с ними прилетели еще 4 Су-35 и 4 Су-25, а также .А-50. Но все-таки, если Хмеймим показал себя уязвимым местом, то такой шаг очень даже рискованный. Врагам от этого особо не жарко и не холодно, но подлянки будут, и к гадалке ходить не надо.
      Тылы у нас сильно оторваны от этого места базирования. Все очень ненадежно!
      Evgeniy667b
      1. Alex777 Сегодня, 09:30
        Нам рассказали то, что увидели. А то ,что не увидели - не рассказали. Имейте ввиду. hi
        Alex777
      2. silver_roman Сегодня, 11:16
        Цитата: Evgeniy667b
        если Хмеймим показал себя уязвимым местом

        после того не очень приятного инцидента достаточно сильно расширили радиус обороны базы. Думаю,теперь уже не так просто будет подойти,разве что какие-то РЗСО использовать или вообще КР. Мне кажется,что бармалеи скоро просто "найдут" где-то в средиземке чисто дрейфующий пустой Арли Берк с полным боекомплектом...побреют морды и превратятся ОБРАТНО в Джонов.
        silver_roman
    3. Тикси-3 Сегодня, 08:42
      Цитата: Irokez
      Беречь надо как зеницу ока в сопровождении других истребителей.

      ага belay ...и лучше вообще не летать fool
      Тикси-3
      1. Опасный Сегодня, 09:16
        Одно дело когда сбили старье в виде су-24, су-25, другое если собьют неимеющийаналогов т-50. Так что правильно все, максимальные меры безопасности нужны
        Опасный
        1. Alex777 Сегодня, 09:32
          Если собьют Су-57 - значит есть слабое место. Если оно есть- лучше сейчас о нем знать и устранить. И никак иначе. hi
          Alex777
          1. Опасный Сегодня, 09:51
            Слишком высокая цена за "слабое место", не находите? Ф-22 что-то никто пока не сбивал, хотя и они не без слабых мест
            Опасный
            1. silver_roman Сегодня, 11:27
              вы так говорите, как будто уже су-57 сбили.
              та и цена не высокая. если не можем потянуть,то смысл закупать?
              надо быть готовым к возможным потерям.
              silver_roman
              1. Опасный Сегодня, 11:52
                дело не в цене самолета, а в его уникальности и распиаренности. Если мы говорим, что это самый лучший самолет, то хотя бы потерь быть не должно несколько лет
                Опасный
                1. silver_roman Сегодня, 12:59
                  согласен. Но довести до ума его нужно. А лучшего способа чем эксплуатация в приближенной к боевой обстановке не придумать.
                  silver_roman
            2. Винни76 Сегодня, 11:36
              Цитата: Опасный
              Ф-22 что-то никто пока не сбивал, хотя и они не без слабых мест

              Ф 22 нигде и не участвовал. Он по земле особо не работает, да и секретность про малозаметность.
              Винни76
          2. БАРХАН Сегодня, 10:24
            Цитата: Alex777
            Если собьют Су-57 - значит есть слабое место. Если оно есть- лучше сейчас о нем знать и устранить. И никак иначе.

            Согласен.И где это можно узнать ,как не на войне?Чтоб не получилось ,как с "суперлеопардами" турецкими...
            БАРХАН
            1. Опасный Сегодня, 11:55
              Хороший вопрос. Тогда как быть с АПЛ? Их ведь никто со времен ВОВ не топит. " Чтоб не получилось ,как с "суперлеопардами" турецкими..."
              Опасный
              1. БАРХАН Сегодня, 12:00
                Цитата: Опасный
                Хороший вопрос. Тогда как быть с АПЛ? Их ведь никто со времен ВОВ не топит. " Чтоб не получилось ,как с "суперлеопардами" турецкими..."

                Ну и тополя с ярсами в придачу?УАПЛ и так каждый выход боевой.Не надо всё в кучу.
                БАРХАН
    4. лесовозник Сегодня, 08:42
      Цитата: Irokez
      Не рановато ли. И СУ-35 пока хватает. Сырой и не принятый на вооружение с возможными детскими болезнями.
      Чисто психологически для врагов наверно. Беречь надо как зеницу ока в сопровождении других истребителей.

      Если это не фейк, то как раз для выявления " детских болезней" и других возможных недостатков в боевых условиях СУ-57 туда и направили.
      лесовозник
    5. Пафос Сегодня, 11:51
      Ну МиГ 25 тож в свое время пригнали хотя был сырой и ниче весь израиль отсняли hi
      Пафос
  3. Комментарий был удален.
    1. Соломон Кейн Сегодня, 08:28
      Думается, что в свете последних событий группировку усилят и МиГами -31мы, а позже и 35-ми
      Соломон Кейн
      1. LiSiCyn Сегодня, 09:30
        Цитата: Соломон Кейн
        Думается, что в свете последних событий

        Это сарказм??
        МиГ-31 БМ, высотный истребитель-перехватчик... Основная задача, перехват стратегов, кр ракет и высотных разведчиков... Зачем он в Сирии?? what
        LiSiCyn
        1. Сергей уи Сегодня, 09:39
          Б-52 сбивать если что
          Сергей уи
          1. Wedmak Сегодня, 11:17
            Эту каракатицу и С-400 зевая собьет... он же на радарах светиться как новогодняя елка...
            Wedmak
        2. Соломон Кейн Сегодня, 13:13
          А разве есть гарантии не применении США КР и В-2? Нет уверенности и в "Израильских партнерах", которые решают свои геополитические интересы. И не факт, что ВС Израиля не будут участвовать в "разрешении ситуации", когда их старший полосатый брат будет прессовать Ассада и наши базы.....
          Соломон Кейн
  4. Vyacheslav73 Сегодня, 08:18
    Настала пора испытать новинку в боевых условиях.А то мы уже заждались... hi
    Vyacheslav73
  5. Сумрачный стрелок Сегодня, 08:20
    Если это правда, то походу наконец то Т-50 и Раптор встретятся лицом к лицу в воздухе wink
    Сумрачный стрелок
    1. Piramidon Сегодня, 10:28
      Цитата: Сумрачный стрелок
      ...наконец то Т-50...

      Может быть хватит называть этот самолет шифром данным при разработке? У него уже есть имя собственное Су-57. Пора привыкнуть. Вы же не называете Су-24 - Т-6, а Су-34 - Су-27ИБ. hi
      Piramidon
  6. IMH Сегодня, 08:20
    Ситуация для России в Сирии перестает быть радужной?
    IMH
    1. dnestr74 Сегодня, 08:26
      Пилоты ваших "пингвинов"должно быть рады)
      dnestr74
      1. IMH Сегодня, 11:47
        Они счастливы
        IMH
    2. Pacifist Сегодня, 08:28
      не дождётесь.
      Pacifist
      1. IMH Сегодня, 11:48
        А мы и не ждем.
        IMH
    3. insular Сегодня, 08:30
      Цитата: IMH
      Ситуация для России в Сирии перестает быть радужной?

      С чего бы это? У России есть законное право обкатать в боевых всё новейшее вооружение.
      insular
    4. Тикси-3 Сегодня, 08:43
      Цитата: IMH
      Ситуация для России в Сирии перестает быть радужной?

      вы соображаете что пишите?....или у евреев это только с утра? - когда это у России была РАДУЖНАЯ ситуация в Сирии??? fool fool
      Тикси-3
      1. IMH Сегодня, 11:51
        Была радужной в начале экшена. И Асад «пригласил», и героические победы над ИГИЛ, было все в ажуре. По итогу поводов для радости мало. Россия затягивается в дорогую и бесконечную ближневосточную войну. По сеньке ли шапка?- или хватит ли у России денег и финансовой устойчивости? Вопрос не простой. Там еще и санкции, нефть дешевая. Нужно очень быть аккуратным Владимиру Владимировичу. Нельзя допустить нового краха. Искренне желаю России только добра.
        IMH
    5. Комментарий был удален.
      1. IMH Сегодня, 11:51
        Не жалуемся
        IMH
    6. andj61 Сегодня, 09:08
      Цитата: IMH
      Ситуация для России в Сирии перестает быть радужной?

      Ситуация для США перестаёт быть радужной. Фактически признано - действием! - что вывод основных сил ВКС из Сирии был преждевременным, группировка нуждается в усилении, причём отнюдь не против бородатых. Видимо, американцам понятен только такой намёк - намёк насчёт мирного разрешения без противостояния России и США в регионе они проигнорировали. hi
      andj61
    7. Alex777 Сегодня, 09:34
      Для Израиля она давно не радужная. Бармалеев на границе столько, что бомб не хватит... К сожалению... hi
      Alex777
      1. Skay Сегодня, 10:28
        Бармалеев на границе столько, что бомб не хватит

        Ну и загнать их в Израиль. Пусть там халифат строят. winked
        Skay
        1. Пафос Сегодня, 12:11
          Низззяяя весь израиль в крым переедет. На Ялтинской конференции решался такой вопрос о создании государства израиль на территории крымского полуострова. Потому тов. Сталин активно и поддержал создание государства Израиль на той территории на которой он существует и поныне.
          Пафос
      2. vasya.pupkin Сегодня, 11:34
        Цитата: Alex777
        Для Израиля она давно не радужная. Бармалеев на границе столько, что бомб не хватит... К сожалению... hi

        А для этого недавно новый заводик по производству бомб и запустили.
        vasya.pupkin
      3. IMH Сегодня, 11:52
        Хватит всего и на всех
        IMH
    8. vovanpain Сегодня, 10:20
      Цитата: IMH
      Ситуация для России в Сирии перестает быть радужной?

      Это для вас обстановка на ВО перестала быть радужной yes
      vovanpain
    9. Комментарий был удален.
    10. Alexey RA Сегодня, 10:57
      Цитата: IMH
      Ситуация для России в Сирии перестает быть радужной?

      С чего Вы взяли? Если данные о переброске Су-57 правда, то это такие же испытания в боевой обстановке, какие США проводили в 2014-2015 г.г., когда они начали применять в тех краях "рапторы".
      Alexey RA
  7. Комментарий был удален.
  8. Рысь33 Сегодня, 08:23
    Больно уж на фейк похоже. Не верю. Чтоб наши подставили под американцев опытные образцы секретного истребителя? Да янки сейчас за ними гонятся будут, чтоб параметры излучений и радиозаметности записать.
    Рысь33
    1. gig334 Сегодня, 08:30
      Не фейк, на видео видно что Сирия. Снимали Сирийцы, они же и выложили это видео
      gig334
    2. Northern warrior Сегодня, 10:02
      На самолетах будут линзы, которые увеличивают ЭПР, поэтому штатникам не узнать ее никак.
      Northern warrior
  9. Spambox Сегодня, 08:28
    Цитата: Irokez
    Сырой и не принятый на вооружение с возможными детскими болезнями.

    Вот в "лечебно диагностический" целях пару туда и направили , возможно даже в разном исполнении по оборудованию и двигателям.
    Spambox
  10. КВУ-НСвД Сегодня, 08:29
    Про 57-е больше похоже на фейк .
    КВУ-НСвД
    1. Muvka Сегодня, 09:21

      ///////////////////
      Muvka
    2. LiSiCyn Сегодня, 09:40
      Ну на фотках, Су-57 узнаваем...
      Вообще, конечно "интересно девки пляшут"... Отправлять 5-ое поколение на войну, исправлять недочеты... За штурвалом, я думаю, там то же не абы кто? При катапультировании, не факт, что на нашей терр-ии приземлится...
      LiSiCyn
      1. КВУ-НСвД Сегодня, 09:59
        Ну на фотках, Су-57 узнаваем...
        Стас , я как-то последнее время не верю даже железобетонным свидетельствам , если помимо них не вижу и логического обоснования событию . Лучше подождать свидетельств из разных противоположных источников или подтверждения от МО . Отправлять несерийный самолёт с возможностью его засветки РЛС и РТР не вижу необходимости ...
        . За штурвалом, я думаю, там то же не абы кто?
        Да полюбому пока или инструктора , или испытатели ...
        КВУ-НСвД
        1. LiSiCyn Сегодня, 10:16
          Приветствую, Виктор hi
          Работать, думаю не будут... В честь праздника, на земле посидят... Покупателям и "партнерам" покажут wink
          LiSiCyn
      2. Govorun Сегодня, 11:23
        А ты думаешь,что такие самолеты будут летать на высоте до 2000-3000 км,досягаемыми ПЗРК,у них совершенно иные задачи как просто сбрасывать бомбы на бородатых....
        Govorun
    3. yehat Сегодня, 12:25
      ну скоро будут доступны фото со спутников. будет очевидно, ГДЕ ПРАВДА.
      yehat
  11. gig334 Сегодня, 08:30
    Во, и тут проснулись, это новость с ночи уже идёт. Рад, что мы в военных действиях начинаем использовать самолёты пятого поколения. Пора их и в бою проверить, что бы устранить недостатки, если появятся. Западное болото уже шевелится от этой новости, начинает булькать и шипеть, выпускать газы.
    gig334
  12. lis-ik Сегодня, 08:30
    Скорее всего для воздушного парада, ведь завтра 23 или просто фейк.
    lis-ik
  13. Горный стрелок Сегодня, 08:33
    Про 57-й - не верю, остальное "в рамках". Да и А-50 там очень "по делу". Смотреть надо за "партнерами", так и норовят подлянку кинуть wassat
    Горный стрелок
  14. Сергей уи Сегодня, 08:33
    Су-57 рекламная акция скорее всего, завтра в честь праздника покажут официально
    Сергей уи
    1. Сергей уи Сегодня, 08:36
      Хотя было бы круто приземлить ящера или пиннвина
      Сергей уи
  15. gukoyan Сегодня, 08:34
    СУ-57?????
    Да ну нафиг, я думал что не доживу до того момента когда у него начнутся лётные испытания приближенные к боевым...
    gukoyan
  16. Wedmak Сегодня, 08:34
    Гм... вот даже не знаю, по видео вообще сложно однозначно сказать Су-57 это или Су-35С, все размыто, картинка пляшет, ракус не очень удобный. Правда их явно прикрывает Су-30.
    Wedmak
    1. gig334 Сегодня, 08:41
      тут лучше видно, ясно видно очертания су-57 https://twitter.com/waelalhussaini/status/9664566
      61308248065
      gig334
      1. Wedmak Сегодня, 08:54
        Да, действительно пара Су-57, тут уже не спутаешь. Однако опытно-боевая эксплуатация будет проходить в реально боевых условиях. Удачи летчикам!
        Wedmak
  17. FalconD Сегодня, 08:42
    Цитата: Evgeniy667b

    Тылы у нас сильно оторваны от этого места базирования. Все очень ненадежно!

    Это Вы в качестве кого такое заявление сделали??
    FalconD
    1. Govorun Сегодня, 11:26
      Он это делает заявление в качестве генерала армии диванных войск.
      Govorun
  18. Владимир К. Сегодня, 08:42
    Почему бы СУ-57 не испытать в условиях максимально приближенных к боевым? Не думаю, что их отправят в самостоятельный боевой полёт - слишком велик риск и репутационные потери в случае возможной потери по любой причине одного из таких бортов.
    Владимир К.
  19. Satum Сегодня, 08:44
    Начались боевые испытания су -57 молодцы. ))
    Satum
  20. ангел-истребитель Сегодня, 08:51
    Перефразируя Владимира Семеныча:
    " Нужно провести проверку боем-
    Для чего?
    Кто ж сразу разберет..."
    ангел-истребитель
  21. garnik Сегодня, 08:59
    Усиление группировки это хорошо,а известие о переброске в Сирию Су 57 вообще мечта.
    garnik
  22. Урантиец Сегодня, 09:10
    Нужно утюжить всю эту оппозицию безостановочно, этот маскарад с переименованными бородачами пора заканчивать... Хорошо что СУ-57 туда отправили, нужно обкатывать его в реальных боевых условиях и выявлять недостатки....
    Урантиец
  23. maratk Сегодня, 09:21
    и проверить в деле нужно и нарастить группировку. походу действительно готовятся полностью зачистить Сирию от нусры о чем Лавров говорил еще в конце прошлого года.
    maratk
  24. DiViZ Сегодня, 09:28
    Я бы еще летающую тарелку туда послал .
    DiViZ
    1. Пафос Сегодня, 12:15
      а лутше сразу 2 good
      Пафос
  25. Romka47 Сегодня, 09:33
    Два самолете радиолокационной разведки , 4 Су35, 2 Су57. это же все для борьбы с воздухом. Ой не нравится мне все это .... Не к добру.....
    Romka47
    1. donavi49 Сегодня, 10:44
      Ну Т-50 может и старый добрый Чугун в Гуту возить.
      donavi49
      1. Romka47 Сегодня, 10:59
        Ну тоже верно
        Romka47
    2. yehat Сегодня, 10:55
      когда американцы ударными самолетами и беспилотниками раскатывали как хотели сирийцев и вагнера на территории Сирии, куда их никто не приглашал, невольно вопросы ПВО встают.
      yehat
      1. Govorun Сегодня, 11:34
        А почему наши ПВО находящиеся в Сирии должны прикрывать "Вагнера",это ЧВК никакого отношения к МО не имеет и даже сотрудники этой ЧВК попадают у нас в России под уголовное преступления (пока не вышел закон), а попавшие Сирийские ополченцы-это не регулярная армия Сирии(ЭТО ОПОЛЧЕНЦЫ) которые еще вчера возможно были против Асада и действуют они по своим убеждениям,но естественно поддерживая режим Асада, а ПВО России находящееся в Сирии защищает исключительно наши военные объекты......но это не означает,что оо должно все делать за всех и сбивать любой самолет в небе.
        Govorun
        1. yehat Сегодня, 11:37
          почему наши ПВО находящиеся в Сирии должны прикрывать

          не должны. но очевидно, что база без длинной руки обеспечивает довольно слабый контроль территории и это наконец пытаются изменить.
          И дело не в каких-то наемниках, просто накопилось моментов, когда не хватало контроля (от удара томагавками по аэродрому и сбития су-24 сирийцами до последних событий)
          у нас в армии почему-то очень любят минималистичные затраты на выполнение задач.
          Вместо ненапряжной работы получается постоянно какое-то героическое преодоление.
          наконец, признали, что слишком экономят.
          yehat
  26. prapor75m Сегодня, 09:43
    В МО наверное знают , что делают , посылая по сути еще секретный самолет ближе к РЛС амеров и евреев ..... recourse
    prapor75m
    1. yehat Сегодня, 10:56
      а что в нем такого секретного?
      бортовое оборудование как на сушках, которые уже много где летают
      сигнатура сигнала радаров? она в любом случае появится при эксплуатации
      yehat
      1. prapor75m Сегодня, 11:08
        Цитата: yehat
        сигнатура сигнала радаров? она в любом случае появится при эксплуатации

        хотелось бы чтобы враги как можно позднее узнали bully
        prapor75m
        1. Tektor Сегодня, 12:33
          а что в нем такого секретного?
          Всё, особенно Гималаи.
          Tektor
  27. Dave36 Сегодня, 10:21
    Ну полетают...почему нет.
    Dave36
  28. Xscorpion Сегодня, 10:30
    Цитата: alexmach
    Да какой ещё Су-57 то? он же ещё на вооружение не принят, ни одного серийного не выпущенно, есть одни летные образцы. Разве что на испытания отправили, только может быть опасно его на раельном ТВД испытывать, кроме того зачем его "партнерам" то показывать. Мне кажется, что фейк.


    К примеру БМПТ Терминатор приняли на вооружение после обкатки в Сирии.До этого он тоже был опытным образцом
    Xscorpion
  29. prior Сегодня, 10:30
    Су-57 - это не для того, чтобы бородатых по пустыне гонять!
    "Партнёрам" намёк - пора менять сирийскую пустыню на аравийскую.
    prior
  30. KonoGon Сегодня, 10:41
    Су-57, И сразу два. С мотором который один? Или два? Хорошо что долетел., странно без дыма ...
    KonoGon
    1. yehat Сегодня, 10:48
      какой смысл троллить? двигатели 2 этапа уже год испытания проходят
      думаю, их уже успели сделать не один десяток
      yehat
      1. KonoGon Сегодня, 10:57
        Цитата: yehat
        какой смысл троллить?
        Я извиняюсь если вы думаете что я тролю. Про мотор, ясный ответ, с 2, спасибо. дым - имел в виду его действительную незаметность. Ряд специалистов её отрицают.
        KonoGon
        1. yehat Сегодня, 11:00
          о незаметности в двигателях нет никакого смысла говорить - сопла поворотные обычные, никаких других мер тоже нет
          хотя оборону от вооружения наводящегося по ИК обеспечить может и просто маневренность,
          и банальная скорость.
          yehat
          1. KonoGon Сегодня, 11:21
            Цитата: yehat
            оборону от вооружения наводящегося по ИК обеспечить может и просто маневренность, и банальная скорость.
            Для этого требуется 100% внимания пилота. 5 поколение должно максимально освободить пилота для его других функций.
            KonoGon
          2. gig334 Сегодня, 11:23
            Цитата: yehat
            yehat

            Посмотри на сопло F-35, оно шире чем у Су-57. Что касается незаметности f-22, она только в бумажных характеристиках этого самолёта. В реальности новые Российские радары , его спокойно видят и ведут . С новыми радарами, которые стоят в комплексах С-400, В самолётах СУ-35с, Су-57 и т д, эти невидимки все прекрасно видят.
            gig334
            1. yehat Сегодня, 11:27
              у ф-35 один двигатель очень мощный двигатель, а у су-57 - два послабее.
              было бы странно, если бы сопло ф-35 было меньше.
              yehat
              1. gig334 Сегодня, 11:58
                Цитата: yehat
                у ф-35 один двигатель очень мощный двигатель, а у су-57 - два послабее.
                было бы странно, если бы сопло ф-35 было меньше.

                ф-35 Настолько мощный, что по многим показателям уступает самолётам 4 поколения? Ты хоть не позорься, почитай характеристики его.
                gig334
                1. yehat Сегодня, 12:02
                  сам почитай. у т50 2 двигателя суммарную мощность имеют выше,
                  но если сравнить один, то мощнее у ф-35 и сильно мощнее.
                  yehat
              2. gig334 Сегодня, 12:09
                Цитата: yehat
                у ф-35 один двигатель очень мощный двигатель, а у су-57 - два послабее.
                было бы странно, если бы сопло ф-35 было меньше.

                ты в таком варианте считаешь? а так на сравнивай, характеристики ниже, су-57 мощней по всем показателям

                Сравнение Су-57 с двигателем первого этапа, как видим он и с ним превосходит во всём ф-22, ф-35
                gig334
                1. yehat Сегодня, 12:27
                  вот все как бараны тупо делают одно и то же - не могут понять, что я сравниваю по одному двигателю от т50 и по одному двигателю от ф-35.
                  ни о каких СУММАРНЫХ ттх речи нет, потому что обсуждается ширина сопла ДВИГАТЕЛЯ, а не самолет.
                  yehat
  31. Livonetc Сегодня, 10:42
    Цитата: DiViZ
    Я бы еще летающую тарелку туда послал .

    Так это были вы?
    Правильно что не послали.
    Дома тарелки нужнее.
    Нечего ими из окон кидаться!
    Livonetc
    1. Alexey RA Сегодня, 10:59
      Мы кое в чем поднаторели — мы тарелки бьем весь год,
      Мы на них уже собаку съели, если повар нам не врет.
      © известнокто
      Alexey RA
  32. yehat Сегодня, 10:47
    А-50У

    всячески приветствую, жаль что раньше не перебросили.
    yehat
  33. Архивариус Вася Сегодня, 10:52
    Ну всё... пропали бабахи и все прочие вражины! laughing wassat
    Архивариус Вася
  34. Anchonsha Сегодня, 10:59
    Знать нужно усиление от "партнеров" и еврейских агрессоров. А СУ-57 для обкатки в приближенным к боевым действиям. Посмотреть бы...
    Anchonsha
    1. yehat Сегодня, 11:05
      у нас популярна тема завершения испытаний в боевых условиях.
      так было с целой кучей самолетов - от ла-5 и ла-7 до су-25, миг-25.
      yehat
  35. Старый военрук Сегодня, 11:10
    Ну вот и подошли испытания по боевому применению. . Понятно, что это позволит выявить какие-либо недоработки. Но интересно очень и очень интересна реакция ближайших "друзей и партнёров". Какой "7.40" споёт Нетаньяху? А мистер Трамп?
    Старый военрук
  36. Лена Петрова Сегодня, 11:14
    Проверка всех систем в реальной боевой обстановке в новых климатических условиях. Отработка вооружений, реальное применение их на театре военных действий. Где ещё это можно найти?
    Лена Петрова
    1. yehat Сегодня, 11:25
      Сомали, острова Спратли, Филлипины, конфликт ОАЭ с соседом, в мире скучно не бывает
      yehat
  37. Аккорд Сегодня, 11:25
    Кто бы что не говорил, но все с большим нетерпением ждут результаты от наших новых ,,птичек,,. По по поводу праздника, намечается образцово-показательное вручение подарков бармалеям и иже с ними.
    Аккорд
  38. Александр War Сегодня, 11:38
    Су-57 в Сирии вот это да good Будут испытывать ,системы радары там и Ф-22 и другие самолеты нато летают ,плюс вооружение ,плюс насколько Су-57 не заметен для радаров ! Прикрывать его думаю будут Су-35С
    Александр War
  39. Alexey-74 Сегодня, 11:39
    То что перебросили А-50 и дополнительно Су-35 С, говорит об обострении ситуации со всеми "партнерами" которые крышуют боевикам и оппозиции....а прибытие 2-х Су-57 - это конечно бомба, думаю помимо обкатки в боевых действиях по земле, их еще и как летающие радары использовать будут, ну и плюс новое вооружение обкатают на бармалеях которое на вооружение на Су-57
    Alexey-74
    1. yehat Сегодня, 11:41
      думаю, будет тестирование возможностей СТЕЛС технологии и локации в реальных условиях.
      yehat
  40. Sergey_I Сегодня, 12:19
    Цитата: СРЦ П-15
    намечается что-то серьёзное в противостоянии с США

    Да какое там может быть "противостояние"?
    Sergey_I
  41. Sergey_I Сегодня, 12:20
    Цитата: yehat
    думаю, будет тестирование возможностей СТЕЛС технологии и локации в реальных условиях.

    А противник будет докладывать- видит их или нет?
    Sergey_I
    1. yehat Сегодня, 12:29
      анализ его реакции будет докладывать
      yehat
  42. Alkonost Сегодня, 12:23
    Прибыли 9-й и 11-й. Скажу так, Су-30СМ, Су-34, Су-35 прошли множество испытаний и выпускались серийно. А стоило полетать в Сирии, как у военных появилось много замечаний и пожеланий. Теперь на заводах исправляют недостатки, как на строящихся бортах, так и на проходящих ремонт. Подобные испытания намного эффективнее и дадут массу полезной информации, но и риски заметно выше. Оправданы они или нет, покажет время. Будем надеяться на лучшее и пожелаем им удачи. Су-25 и Ка-50 тоже проходили испытания в Афганистане и Чечне соответственно...
    Alkonost
  43. bratchanin3 Сегодня, 12:25
    С такими силами грех не беспокоить американцев.
    bratchanin3
  44. Tektor Сегодня, 12:25
    Под праздник, значит, решили отметить и припугнуть оборзевших наглов. Наверное, заварушка намечается... С боевым крещением, Су-57! Хотя, лучше бы не совсем.
    Tektor
  45. Sergey_I Сегодня, 12:26
    Цитата: yehat
    когда американцы ударными самолетами и беспилотниками раскатывали как хотели сирийцев и вагнера на территории Сирии, куда их никто не приглашал, невольно вопросы ПВО встают.

    Так и было ПВО у армейцев. Только кто же его будет применять для защиты ЧВК?
    Sergey_I
  46. Borik Сегодня, 12:58
    Цитата: фигвам
    Ответку готовят матрасникам, за одно и новое вооружение протестировать можно.

    Израиль недавно получил F-35 вот наши и договорились с ними чтоб спарринг устроить. Надо же выявить слабые и сильные стороны друг друга.
    Borik
  47. Sergey_I Сегодня, 13:05
    Цитата: фигвам
    Ответку готовят матрасникам

    В чем может состоять ответка?
    Sergey_I
  48. ИванИванов Сегодня, 13:10
    Тест в боевой обстановке дело хорошее и верное.
    ИванИванов
Картина дня