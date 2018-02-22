На базу Хмеймим переброшены самолеты Су-57, Су-35С и А-50У
Как сообщают ближневосточные источники, в среду на российскую базу Хмеймим в Сирии прибыли с аэродрома Приволжский четыре истребителя Су-35С ВКС России, лидировавшиеся пассажирским самолетом Ту-154М (регистрация RA-85155), сообщает bmpd.
Кроме того, в тот же день на Хмеймим прибыли из России самолет радиолокационного дозора и наведения А-50У (бортовой номер «47 красный») и якобы еще четыре штурмовика Су-25.
Также источники зафиксировали прибытие в Сирию двух истребителей пятого поколения Су-57.
Всего с 2010-го по 2017 год было построено 10 летных опытных образцов истребителя Т-50 (Су-57), в том числе три – в 2017 году: Т-50-9 (первый полет 24 апреля 2017 года), Т-50-11 (6 августа) и Т-50-10 (23 декабря).
Ресурс напоминает, что А-50У (бортовой номер «47 красный») был выведен с Хмеймим по ротации в декабре 2017-го. По данным местных порталов, с его новым прибытием Россия теперь располагает в Сирии двумя самолетами А-50У.
Кроме того, в тот же день на Хмеймим прибыли из России самолет радиолокационного дозора и наведения А-50У (бортовой номер «47 красный») и якобы еще четыре штурмовика Су-25.
Также источники зафиксировали прибытие в Сирию двух истребителей пятого поколения Су-57.
Всего с 2010-го по 2017 год было построено 10 летных опытных образцов истребителя Т-50 (Су-57), в том числе три – в 2017 году: Т-50-9 (первый полет 24 апреля 2017 года), Т-50-11 (6 августа) и Т-50-10 (23 декабря).
Ресурс напоминает, что А-50У (бортовой номер «47 красный») был выведен с Хмеймим по ротации в декабре 2017-го. По данным местных порталов, с его новым прибытием Россия теперь располагает в Сирии двумя самолетами А-50У.
Использованы фотографии: twitter.com/WaelAlHussaini
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