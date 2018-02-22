В Пентагоне назвали условие отказа от крылатых ракет с ядерными боеголовками
США откажутся от планов размещения крылатых ракет морского базирования с ядерными зарядами малой мощности, если Россия будет соблюдать договор о РСМД, передает РИА Новости заявление заместителя помощника министра обороны по вопросам ядерной и ракетной оборонной политики Роберта Суфера.
Он также выразил обеспокоенность тем, что Россия, по его словам, наращивает запасы нестратегического ядерного оружия.
Напомним, ранее Пентагон обнародовал ядерную доктрину, согласно которой Вашингтон сосредоточится на разработке ядерных боезарядов малой мощности. Кроме того, США продолжат модернизацию ядерных сил и развитие элементов «ядерной триады». Как заявили в военном ведомстве, США «не намерены снижать порог применения ядерного оружия», а главной целью остается сдерживание «как ядерных, так и неядерных стратегических атак».
Мы говорим в доктрине, что если Россия начнет вновь соблюдать РСМД, начнет вести переговоры по сокращениям тактического ядерного оружия, если они изменят свое агрессивное геополитическое поведение на международной арене, то мы можем поговорить о крылатой ракете морского базирования, нам не нужно будет ее размещать,сказал Суфер на саммите по ядерному сдерживанию.
Он также выразил обеспокоенность тем, что Россия, по его словам, наращивает запасы нестратегического ядерного оружия.
Мы посмотрели на российскую стратегию, российскую доктрину, учения… и нам нужно что-то сделать, чтобы ответить на это, у нас не было выбора,добавил представитель Пентагона.
Напомним, ранее Пентагон обнародовал ядерную доктрину, согласно которой Вашингтон сосредоточится на разработке ядерных боезарядов малой мощности. Кроме того, США продолжат модернизацию ядерных сил и развитие элементов «ядерной триады». Как заявили в военном ведомстве, США «не намерены снижать порог применения ядерного оружия», а главной целью остается сдерживание «как ядерных, так и неядерных стратегических атак».
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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