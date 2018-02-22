В Пентагоне назвали условие отказа от крылатых ракет с ядерными боеголовками

Мы говорим в доктрине, что если Россия начнет вновь соблюдать РСМД, начнет вести переговоры по сокращениям тактического ядерного оружия, если они изменят свое агрессивное геополитическое поведение на международной арене, то мы можем поговорить о крылатой ракете морского базирования, нам не нужно будет ее размещать,

Мы посмотрели на российскую стратегию, российскую доктрину, учения… и нам нужно что-то сделать, чтобы ответить на это, у нас не было выбора,