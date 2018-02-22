13:16 22 февраля

В Пентагоне назвали условие отказа от крылатых ракет с ядерными боеголовками

США откажутся от планов размещения крылатых ракет морского базирования с ядерными зарядами малой мощности, если Россия будет соблюдать договор о РСМД, передает РИА Новости заявление заместителя помощника министра обороны по вопросам ядерной и ракетной оборонной политики Роберта Суфера.



Мы говорим в доктрине, что если Россия начнет вновь соблюдать РСМД, начнет вести переговоры по сокращениям тактического ядерного оружия, если они изменят свое агрессивное геополитическое поведение на международной арене, то мы можем поговорить о крылатой ракете морского базирования, нам не нужно будет ее размещать,
сказал Суфер на саммите по ядерному сдерживанию.


Он также выразил обеспокоенность тем, что Россия, по его словам, наращивает запасы нестратегического ядерного оружия.

Мы посмотрели на российскую стратегию, российскую доктрину, учения… и нам нужно что-то сделать, чтобы ответить на это, у нас не было выбора,
добавил представитель Пентагона.

Напомним, ранее Пентагон обнародовал ядерную доктрину, согласно которой Вашингтон сосредоточится на разработке ядерных боезарядов малой мощности. Кроме того, США продолжат модернизацию ядерных сил и развитие элементов «ядерной триады». Как заявили в военном ведомстве, США «не намерены снижать порог применения ядерного оружия», а главной целью остается сдерживание «как ядерных, так и неядерных стратегических атак».

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 45

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  1. Комментарий был удален.
    1. Uncle Lee Сегодня, 08:44
      А что сделает Ксения Анатольевна ? Ась ?
      Uncle Lee
      1. insular Сегодня, 08:49
        Цитата: Uncle Lee
        А что сделает Ксения Анатольевна ?

        А это просто даст... Всё и всем.
        insular
        1. oldseaman1957 Сегодня, 09:09
          Цитата: Satum
          Во общем РФ надо выкинуть белый флаг.
          - Да, на очередной амерский блеф нужно реагировать спокойно. Кишка у них тонка брать сейчас Россию на испуг. А использование тактического ЯО может моментально привести к ответу стратегическими ракетами. Деградация американской политики полная...
          oldseaman1957
          1. cniza Сегодня, 09:24
            то мы можем поговорить о крылатой ракете морского базирования, нам не нужно будет ее размещать,
            сказал Суфер на саммите по ядерному сдерживанию.


            Ключевое здесь - можем поговорить ... lol
            cniza
      2. Комментарий был удален.
      3. Piramidon Сегодня, 10:48
        Цитата: Uncle Lee
        А что сделает Ксения Анатольевна ? Ась ?

        После 18 марта уйдет в конюшню и никто о ней не услышит. Правда, либеры теперь к фамилии Собчак будут приписывать почетное звание - "экс кандидат в президенты РФ"
        Piramidon
    2. сибиралт Сегодня, 08:47
      Ага. США опять, как бы пообещали, а мы опять, как бы поверили. lol Может быть пора и самим за ум взяться. winked Сколько же можно наступать на одну и ту же тяпку? request
      сибиралт
    3. Маз Сегодня, 08:53
      Они ещё не поняли - времена их условий прошли. ну, пусть тешатся.
      Маз
      1. сибиралт Сегодня, 09:00
        Если уж тешиться, то нам нужно заявить, что мы свое ядро всё Израилю отдали. Если же "мировое сообщество" первочеловекам в этом не поверит, то пусть, у них же, и организуют грандиозный шмон! Может чего и найдут. laughing
        сибиралт
    4. Anarchist Сегодня, 09:51
      Цитата: Satum
      Во общем РФ надо выкинуть белый флаг. Грудинин уж точно выкинет )))

      "Кто про что, а вшивый про баню!"
      Зачем здесь то агитировать? Статей будет предостаточно!
      Anarchist
    5. алегро Сегодня, 11:58
      а чем это вам так Грудинин не угодил
      алегро
  2. КВУ-НСвД Сегодня, 08:41
    Мы говорим в доктрине, что если Россия начнет вновь соблюдать РСМД, начнет вести переговоры по сокращениям тактического ядерного оружия
    Ничего больше сокращать нельзя . Иначе сомнут .
    КВУ-НСвД
    1. dorz Сегодня, 08:47
      Предлагают вывесить белый флаг, потом может помилуют.
      dorz
      1. keeper03 Сегодня, 09:31
        Товарищ Кац ?! wassat
        keeper03
  3. insular Сегодня, 08:41
    И всё по новой... Дежавю
    insular
  4. СРЦ П-15 Сегодня, 08:42
    "США откажутся от планов размещения крылатых ракет морского базирования с ядерными зарядами малой мощности, если Россия будет соблюдать договор о РСМД"
    А Россия соблюдает и будет дальше соблюдать договор о РСМД, если США откажутся от планов размещения крылатых ракет морского базирования с ядерными зарядами малой мощности!
    СРЦ П-15
    1. BerBer Сегодня, 08:49
      Это называется какой вопрос, такой и ответ. Всё логично.
      BerBer
    2. хввакус Сегодня, 09:40
      Надо выходить из договора по РСМД - он не актуален. Пусть европейцы почувствуют на своей шкуре, а то совсем страх потеряли после перестройки и развала союза.
      хввакус
  5. Denis Obukhov Сегодня, 08:43
    Kaк тoлькo звyчит cлoвo "тpeбoвaниe," пepeгoвopы нaдo зaкaнчивaть.
    Denis Obukhov
    1. Звездочка Сегодня, 08:50
      Надо их и не начинать. Американцы уже все сказали своими действиями.
      Если хотят что то сокращать пускай начнут с себя и не на словах, а действиями.
      Звездочка
      1. собаковод Сегодня, 09:40
        Химическое оружие так и не утилизировали. Доделали бы то, о чём уже есть договор!
        собаковод
  6. CooL_SnipeR Сегодня, 08:43
    Рукалицо. Им не надоело? То мы то нарушаем, то это. А то что ната должна была за лужей сидеть и не распространяться дальше гдр? Вообразили себя рыцарями с белоснежными доспехами на белых лошадях посреди дерьма
    CooL_SnipeR
    1. insular Сегодня, 08:46
      Цитата: CooL_SnipeR
      на белых лошадях посреди дерьма

      Вообще, если точнее, НАТО оно не посреди, а во всю Европу, но в целом смысл передан точно...
      insular
  7. Звездочка Сегодня, 08:46
    А мы в ответ увеличим мощность боеголовок.
    Звездочка
    1. хввакус Сегодня, 09:43
      Нет надо много мелких наделать - ну размером с гранату.
      хввакус
    2. Redfox3k Сегодня, 09:50
      А больше увеличивать некуда. А вот минимизировать вес и объем при сохранении мощности - это уже другое дело. Хотя и тут уже достигли предела - ЯБЧ крылатой ракеты, что у нас, что у них - 200кт. Достаточно, чтобы сжечь средний город. Ответом здесь может быть только неотвратимость возмездия по-полной.
      Redfox3k
  8. Горный стрелок Сегодня, 08:48
    Все их призывы я перевожу на нормальный язык так: "Сдавайтесь же наконец, а то нам так страшно..."
    Горный стрелок
    1. БАРХАН Сегодня, 10:07
      Цитата: Горный стрелок
      Все их призывы я перевожу на нормальный язык так: "Сдавайтесь же наконец, а то нам так страшно..."

      Сдаваться ?ЛГБТшникам?Ну уж нет.... laughing
      БАРХАН
  9. Satum Сегодня, 08:51
    Цитата: Uncle Lee
    А что сделает Ксения Анатольевна ? Ась ?

    Ксюша, она тоже за белый флаг и Титов ))).Им же бизнес надо делать. Ксюша по Вашинктонам катается ))
    Satum
  10. Satum Сегодня, 08:52
    США по прежнему живут на диком западе ))
    Satum
  11. предки с Дона Сегодня, 09:10
    Цитата: Satum
    Во общем РФ надо выкинуть белый флаг. Грудинин уж точно выкинет )))

    России надо усилить дежурную группировку АПЛ у берегов Америки, причем несколько подлодок демонстративно открыто.
    предки с Дона
    1. helmi8 Сегодня, 10:18
      Цитата: предки с Дона
      России надо усилить дежурную группировку АПЛ у берегов Америки, причем несколько подлодок демонстративно открыто.

      Эххх... Жаль... Какой сдерживающий эффект был от базы на Кубе, которую благополучно прое-ли...
      helmi8
  12. Урантиец Сегодня, 09:17
    С америкосами, как и с турками, договариваться не о чем нельзя..., все эти договоренности оказываются, как правило, нам в ущерб.... С мошенниками не стоит играть в такие игры...
    Урантиец
    1. казак 471 Сегодня, 09:31
      С англосаксами договариваться нельзя . всё равно обман мошенники известные . но и поддаваться на гонку вооружений тоже не надо . В се эти илоны маски и прочая лабуда никакого серьёзного урона нам не принесёт . а нам надо планомерно работать и всё наладится .
      казак 471
      1. rocket757 Сегодня, 10:03
        Реально тягаться с полосатыми, эт штану без портков оставить ... ложиться под них, так и шкуру последнюю сдерут.
        Делаем что можем, делаем по своему , но так шоб наверняка и если шо по рогам этим коз-лалалам!
        rocket757
  13. тагил Сегодня, 09:23
    Пора бы уже заявить, что в связи с нарушениями со стороны США ранее заключенных договоров между США и Россией, а также введением в отношении России санкций, Россия пересмотрит все заключенные ранее с США договора во всех областях и в случае обнаружения несоблюдения со стороны США или намека на их нарушение, Россия выйдет из этих договоров, а также выйдет из договоров если они противоречат интересам или обороне России. Вот ы взвоют но... кстати и с Европой также поступить.
    тагил
  14. Foxmara Сегодня, 09:29
    Вы все тут немножко не понимаете смысла. Мое это мое, твое это мое - вот смысл политики США.
    Мы тут вас немножко пошантажируем тем, что еще не факт, что собирались делать, а вы взамен сдайте назад свои позиции. А тем, что мы уже сделали мы не торгуем. То есть, то, что они сами этот договор уже нарушают - они не рассматривают, но призывают НАС соблюдать. Своим все, врагу - закон.
    К счастью, наши МИД сейчас не беззубый.
    Foxmara
  15. keeper03 Сегодня, 09:29
    Уж сколько этих ЕСЛИ было со стороны США ! negative А опыт нам показал, что плевать нужно на все если и делать свое дело !!! hi
    keeper03
  16. Redfox3k Сегодня, 09:38
    Уши от мертвого осла дяде Сэму, указывался еще не выросла, чтобы указывать русским что делать.
    Redfox3k
  17. rocket757 Сегодня, 09:59
    У них нет выбора???
    Эт можно обсуждать, эт стоит обсуждать! У полосатого шулера однозначно краплёные карты, так он еще нам руки связать намерен???
    Короче бить, показательно и в тихую! Эт гад иначе не понимает.
    rocket757
  18. БАРХАН Сегодня, 10:05
    США -враг.И изменится это не скоро.Так ,что исходить надо только из этого.
    БАРХАН
  19. Челдон Сегодня, 10:23
    Мы говорим в доктрине, что если Россия начнет вновь соблюдать РСМД, начнет вести переговоры по сокращениям тактического ядерного оружия, если они изменят свое агрессивное геополитическое поведение на международной арене, то мы можем поговорить[b][/b] о крылатой ракете морского базирования, нам не нужно будет ее размещать,
    сказал Суфер на саммите по ядерному сдерживанию.

    Классика жанра:наши проблемы-это наши проблемы,а вот ваши давайте рассмотрим поподробнее. Янкесы в своем репертуаре. Из фанеры сделали макет какой-то и пугают ежа пятой точкой опоры в обнаженном виде.
    Челдон
  20. Старый26 Сегодня, 10:23
    Цитата: oldseaman1957
    - Да, на очередной амерский блеф нужно реагировать спокойно. Кишка у них тонка брать сейчас Россию на испуг. А использование тактического ЯО может моментально привести к ответу стратегическими ракетами. Деградация американской политики полная...

    Совершенно с вами согласен. Сейчас это действительно на испуг. Мало того, что неизвестно, какое количество боеголовок W-80 сейчас находится в стадии оперативного хранения. Так для того, чтобы быть поставленной на эту крылатую ракету она должна пройти модернизацию по программе W-80-4 LEP. Работы по этой программе у американцев начнутся не ранее 2025 года и продлится до 2032. А они уже сейчас "выставляют требования". Пускай. И нафига нам наращивать количество тактических ядерных зарядов когда их у нас и так достаточное количество. по крайней мере в несколько раз превосходит запасы американского тактического
    Старый26
  21. prior Сегодня, 10:25
    Опять попытка взять Россию на слабо. Забыли слова Путина о драке в подворотне: " Если драки не избежать - бей первым!"
    Похоже Думе следует принять концепцию, что если России угрожает ядерный удар, допустимо первой применить ядерное оружие. И пусть думают, угрожать - не угрожать, вооружать - не вооружать....
    prior
  22. rotmistr60 Сегодня, 10:41
    Мы посмотрели на российскую стратегию, российскую доктрину, учения…
    А как мы посмотрели и на вашу доктрину, и на непрекращающиеся учения вдоль наших границ, так сразу поняли, что готовиться необходимо к худшему. Уж кто бы о таких вопросах мог заикаться, но только точно не американцы.
    rotmistr60
  23. алегро Сегодня, 11:56
    России не в коем случае нельзя вестись на эти бредни, РСМД штатам не угрожают,единственное что им осталось не подконтрольно это наше тактическое ядерное оружие,и это их бесит,надо хитрить как они,а не играть в поддавки
    алегро
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