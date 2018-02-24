15:05 24 февраля

После Сирии будет Ливан. Американцы узнали о военном плане Медведева

Россия закрепилась в Сирии, но на том останавливаться не намерена. Следующий пункт — Ливан. Цель русских, как указывает издание «National Interest», ясна: Москва хочет заполучить ещё одну базу на Средиземном море. По некоторым сообщениям, Дмитрий Медведев приказал русскому Министерству обороны начать военное сотрудничество с Ливаном.



Станет ли Ливан новым форпостом России на Ближнем Востоке? На эту темы рассуждает американский аналитик Майкл Пек, специалист по вопросам обороны и истории, живущий в штате Орегон. Его новая статья вышла в журнале «National Interest».


Автор уверен, что Россия, заполучившая военно-морские и авиабазы в Сирии, теперь может взять курс на Ливан. В качестве доказательства Майкл Пек приводит решение… Дмитрия Медведева.

Как указывается в статье, российский премьер-министр Дмитрий Медведев «поручил Минобороны России выработать соглашение о военном сотрудничестве с Ливаном». Москва хочет, чтобы ливанские порты были открыты для российских военных кораблей, а ливанские аэропорты стали бы транзитными пунктами для российских боевых самолётов.

Откуда Пек взял сведения о таком распоряжении Медведева? Оказывается, с российского сайта «Sputnik News» на арабском языке! С арабского Пек перевёл текст на английский с помощью электронного переводчика от «Google».

Если воспользоваться тем же методом, то можно узнать, что премьер-министр России в феврале поручил Министерству обороны России начать переговоры со своим ливанским коллегой по подписанию соглашения о военном сотрудничестве между Россией и Ливаном. Проект соглашения предусматривает обмен информацией по оборонным вопросам и содействие взаимному доверию сторон в сфере борьбы с терроризмом, а также развитие отношений в области совместной военной подготовки.

Это не выдумка и не «кремлёвская пропаганда». Официальный документ существует. Это распоряжение правительства РФ от 3 февраля 2018 г. за номером 145-р. Его название: «О подписании соглашения между правительством Российской Федерации и правительством Ливанской Республики о военном сотрудничестве».

Опираясь на пункт 1 статьи 11 Федерального закона РФ «О международных договорах Российской Федерации», правительство распорядилось «одобрить представленный Минобороны России согласованный с МИДом России и другими заинтересованными федеральными органами исполнительной власти и предварительно проработанный с ливанской стороной проект соглашения между правительством Российской Федерации и правительством Ливанской Республики о военном сотрудничестве». Минобороны России поставлена задача «провести с участием заинтересованных федеральных органов исполнительной власти переговоры с ливанской стороной и по достижении договорённости подписать от имени правительства Российской Федерации указанное соглашение, разрешив в случае необходимости вносить в прилагаемый проект изменения, не имеющие принципиального характера».

Подпись: председатель правительства Российской Федерации Д. Медведев.

Соглашение, пишет в «National Interest» М. Пек, будет охватывать широкий спектр мероприятий, включая совместные учения, сотрудничество в борьбе с терроризмом и российский инструктаж ливанских военных.

М. Пек сетует на то, что такое сообщение, мелькнувшее в арабском издании «Sputnik News», почему-то миновало англоязычные издания и не появилось в основных арабских средствах массовой информации, даже в «Аль-Джазире» или ливанской газете «Дейли Стар» («The Daily Star»).

Любопытно и другое. Как указывает далее автор, «русский план» был представлен проиранскими изданиями: ресурсом «Аль-Маядин», который, как считается, близок к «Хезболле», и сайтом «Аль-Манар», связанным с «Хезболлой».

Что же происходит? Российско-ливанское военное соглашение примечательно тем, что, в отличие от соседней Сирии, Ливан и его армия ориентированы на Запад. Вместе с тем ливанские вооружённые силы до сих пор используют российское оружие: танки и автоматы. Однако в 2008 году армия Ливана отказалась от предложения Москвы о поставке десяти истребителей МиГ-29. Большинство военной техники Ливана на сегодня — американских и западноевропейских образцов, в том числе танки M60 и M48, бронетранспортёры M113 и противотанковые ракеты TOW. По данным «Security Assistance Monitor», с 2008 года администрации Обамы и Трампа сделали в Ливан военных поставок более чем на 357 миллионов долларов. Американская поддержка страны продолжается: сообщается о поставках боевых машин пехоты M2 Bradley и предстоящей продаже шести боевых вертолётов MD-530G для оказания помощи в борьбе с «Исламским государством» (запрещено в России). И это несмотря на обвинения в том, что армия Ливана оказалась «вспомогательным» подразделением «Хезболлы»! То есть в некотором роде Вашингтон «эффективно вооружает своих врагов», иронизирует Майкл Пек.

Далее аналитик переходит к главному: станет ли Ливан следующим союзником России, подобным Сирии? Дамаск предоставил Кремлю военно-морскую базу Тартус, и Москва имеет на Средиземном море «дружественный порт». В настоящее время российские войска и самолёты базируются в Сирии и поддерживают правительство Асада.

Но в предполагаемом соглашении с Ливаном упоминаются взаимные визиты в Россию и Ливан, а не российские корабли, базирующиеся в Ливане, отмечает Ольга Оликер, директор программы «Россия и Евразия» Центра стратегических и международных исследований. То есть нет чего-либо, похожего на то соглашение, согласно которому установлены договорённости с Сирией. Распоряжение российского правительства, таким образом, «не знаковое событие», а лишь шаг на пути. Однако этот шаг «является частью усилий России» по расширению связей на Ближнем Востоке. Также это показывает «стремление Ливана иметь больше партнёров и вариантов».

Но что получает Ливан? «Ему нужен защитный зонтик против Израиля», — уверяет Тони Бадран, специалист из Фонда защиты демократий (Foundation for Defense of Democracies).

Также эксперту представляется важным, что Бейрут может использовать перспективу российско-ливанского военного договора для того, чтобы вытянуть у Вашингтона «побольше помощи». В связи с этим мистер Бадран считает, что Вашингтону следует избегать споров с Россией из-за Ливана. Просто надо «пожелать удачи» Ливану и России в делах с Израилем, иронизирует он.

В действительности, заметим, иностранные эксперты гадают на кофейной гуще. Пока речь идёт лишь о формальных договорённостях России и Ливана, вернее, об их предтече. Иные аналитики уже видят «закрепление» России там, где пока достаточно хорошо закреплены США. О защитном зонтике «против Израиля» тоже слишком сильно сказано.

Путь к соглашениям с Ливаном пока не более чем продолжение усилий России по расширению отношений на Ближнем Востоке. Там, где Москва в состоянии расширить своё влияние, она это сделает.

Обозревал и комментировал Олег Чувакин
— специально для topwar.ru


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Комментарии 57

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  1. боеприпас Сегодня, 03:11
    Не .. нуачо recourse
    После Сирии Ливан. После Ливана - Уэльс .. потом Техас
    «Ему ( Техасу ) нужен защитный зонтик против Вашингтона », — уверяет Тони Бадран, ( шутка) request
    боеприпас
    1. oldseaman1957 Сегодня, 04:05
      Цитата: боеприпас
      После Сирии Ливан. После Ливана - Уэльс ..

      По некоторым сообщениям, Дмитрий Медведев приказал русскому Министерству обороны начать военное сотрудничество с Ливаном.
      - Что-то за стратега Диму никогда не держали, а тут ТАКИЕ суровые телодвижения... И к чему бы это?...
      oldseaman1957
      1. андрей юрьевич Сегодня, 04:42
        Цитата: oldseaman1957
        - Что-то за стратега Диму никогда не держали, а тут ТАКИЕ суровые телодвижения... И к чему бы это?...

        к выборам ...ОН внутри страны не в состоянии порядок навести,, а полез куда то...могу спорить,что не будет никакой базы в Ливане. хотя наверное,Израиль бы и не против был бы- с нами спокойнее и прозрачнее, чем с Ираном и "хезбаллой".
        андрей юрьевич
        1. 210окв Сегодня, 07:23
          Аон Верховного поставил в известность.Или у него айфон завис?
          Цитата: андрей юрьевич
          Цитата: oldseaman1957
          - Что-то за стратега Диму никогда не держали, а тут ТАКИЕ суровые телодвижения... И к чему бы это?...

          к выборам ...ОН внутри страны не в состоянии порядок навести,, а полез куда то...могу спорить,что не будет никакой базы в Ливане. хотя наверное,Израиль бы и не против был бы- с нами спокойнее и прозрачнее, чем с Ираном и "хезбаллой".
          210окв
          1. Stas157 Сегодня, 08:12
            . Но что получает Ливан? «Ему нужен защитный зонтик против Израиля», — уверяет Тони Бадран

            Израиль запретит продавать зонтики Ливану, а своим зонтиком Россия даже Сирию защитить не может.
            Обидно, что нет какого нибудь "Израиля", который бы запретил продавать зонтики нашему извечному противнику - Турции.
            Stas157
            1. dsk Сегодня, 09:38
              Цитата: Stas157
              который бы запретил

              Поставки "зонтиков" будут сорваны самими турками.
              dsk
          2. амурец Сегодня, 09:48
            Цитата: 210окв
            Аон Верховного поставил в известность.Или у него айфон завис?

            ДАМ просчитался, вместо 40-ка нулей пароля, набрал 39 и не туда брякнул
            амурец
        2. midivan Сегодня, 07:53
          Цитата: андрей юрьевич
          хотя наверное,Израиль бы и не против был бы- с нами спокойнее и прозрачнее, чем с Ираном и "хезбаллой".

          Базу ПВО бы там, ну шоб не летали всякие Сирию бомбить bully
          midivan
      2. Туз Бубен Сегодня, 05:03
        Чушь и бред...
        Его именем улицу в Тель-Авиве назвали и он против своей родни попрёт ?
        Не смешите...
        Туз Бубен
        1. kipod Сегодня, 05:53
          Цитата: Туз Бубен
          Его именем улицу в Тель-Авиве назвали и он против своей родни попрёт ?

          Улица Медведева ?
          Что за бред ?
          kipod
          1. андрей юрьевич Сегодня, 06:45
            kipod-Улица Медведева ?Что за бред ?
            [b][/b]попутал маленько товарищ... Абу-Мазен назвал Медведева "дорогим другом" и присвоил его имя улице в Иерихо
            На территории ПА появится улица имени премьер-министра России Дмитрия Медведева. Об этом сообщил президент государства Махмуд Аббас.[
            андрей юрьевич
            1. kipod Сегодня, 06:52
              Цитата: андрей юрьевич
              На территории ПА появится улица имени премьер-министра России Дмитрия Медведева. Об этом сообщил президент государства Махмуд Аббас.

              Да у них и улица Путина есть и Кадырова -- денег только дайте crying
              kipod
          2. Туз Бубен Сегодня, 11:38
            А что же мы ?
            И мы не хуже многих...(с)
            Улица, то бишь проспект Кадырова...
            Туз Бубен
          3. Туз Бубен Сегодня, 11:40
            А насчёт родни тоже бред ?
            Туз Бубен
            1. karish Сегодня, 11:42
              Цитата: Туз Бубен
              А насчёт родни тоже бред ?

              Я только пр родню Путина и Лаврова слышал
              karish
              1. Туз Бубен Сегодня, 12:05
                Т.е фамилия мамы Мендель Вам ни о чём не говогит ?
                Туз Бубен
                1. karish Сегодня, 12:07
                  Цитата: Туз Бубен
                  Т.е фамилия мамы Мендель Вам ни о чём не говогит ?

                  та мне то вообще по барабану - хоть Коэн.
                  Какая разница - МСедведев, Путин , Шойгу ?
                  Мы вообще Миром правим , а тут всего лишь Медведев. request
                  karish
                  1. Туз Бубен Сегодня, 12:10
                    Да не...без обид...
                    У мну клиент, родной дядя Светы медведевой. Уж я то из первых, вернее вторых уст знаю как его "как сцаного кот"а тряпкой по квартире гоняют...
                    Туз Бубен
                    1. karish Сегодня, 12:17
                      Цитата: Туз Бубен
                      Уж я то из первых, вернее вторых уст знаю как его "как сцаного кот"а тряпкой по квартире гоняют.

                      и тебе от этого легче пережить laughing

                      и как всегда мне абсолютно по барабану.
                      Это ваш бывший президент и нынешний премьер - если его гоняют как кота - каждый народ достоин правительства которое он выбирает.
                      кстати , утверждают что жена Медведева то же еврейка.
                      Ну всё на своих местах.
                      laughing
                      karish
                      1. Туз Бубен Сегодня, 12:21
                        нет...она не еврейка... просто дорвавшаяся сдуру баба...
                        Ну насчёт выбора правительства...Не буду с Вами спорить...Вы правы, вернее не Вы, а историческая мудрость...
                        А хочется луче..А Вам нет ?
                        Туз Бубен
                      2. Туз Бубен Сегодня, 12:37
                        Просто я к тому, что этот огрызок как личность полное ничтожество...
                        Наполеон..
                        Туз Бубен
      3. midivan Сегодня, 07:51
        Цитата: oldseaman1957
        - Что-то за стратега Диму никогда не держали, а тут ТАКИЕ суровые телодвижения... И к чему бы это?...

        А шо тут не понятного, надо "парняге" паруса надуть, а то совсем авторитет потерял, ведь очень плохо, когда нету да еще и потеряешь wink
        midivan
        1. karish Сегодня, 12:25
          Цитата: midivan
          нет...она не еврейка... просто дорвавшаяся сдуру баба...

          действительно , про еврейку такое сказать сложно
          Цитата: Туз Бубен
          Ну насчёт выбора правительства...Не буду с Вами спорить...Вы правы, вернее не Вы, а историческая мудрость.

          это факт - а с ним не поспоришь
          Цитата: Туз Бубен
          А хочется луче..А Вам нет ?

          да мне и так довольно не плохо.
          Знаешь чем Израиль похож на Россию ?
          У нас то же во всех бедах виноваты евреи laughing laughing laughing laughing
          karish
        2. karish Сегодня, 12:49
          Цитата: Туз Бубен
          Просто я к тому, что этот огрызок как личность полное ничтожество...
          Наполеон..

          это ваш наполеон .
          Бывший ваш президент и нынешний премьер.
          Лучший выбор - вашего нынешнего президента и его же ( как будущего ) то же.
          Вам доставляет удовольствие утверждать , что вами руководит ничтожество ?
          Что ж поздравляю , научно этому дано определение как
          Мазохизм — склонность получать удовольствие, испытывая унижения, насилие или мучения. Может быть чертой характера или девиацией в поведении

          request
          karish
    2. сибиралт Сегодня, 08:24
      Ливан еще в прошлом году предлагал России базу на своей территории. Израиль и у них отжал часть земли еще в 1982-м.
      сибиралт
      1. dsk Сегодня, 09:45
        Зачем России рядом две базы? Лучше тогда в Судане.
        dsk
        1. Аскет Сегодня, 10:48
          Цитата: dsk
          Зачем России рядом две базы? Лучше тогда в Судане.

          Может быть американские аналитики Ливан с Ливией перепутали?С географией у них всегда напряженка. В Ливии как раз база не помешает и работа по поддержке Хафтара идёт без лишнего шума.
          Аскет
          1. Туз Бубен Сегодня, 11:35
            Как раз в Ливии база была б гораздо выгоднее...И до Сирии можно дотянуться, правда ненадолго, Суэц под боком, ну и пиратов погонять в Красном море...
            Туз Бубен
        2. vasya.pupkin Сегодня, 13:13
          Цитата: dsk
          Зачем России рядом две базы? Лучше тогда в Судане.

          В Судане слишком дорого и не надежно.
          Надо восстанавливать отношения с Кубой и воссоздать свою базу. Только так РФ заставит матрасников убраться из Румынии,Польши и прибалтикти.
          vasya.pupkin
  2. Ураган70 Сегодня, 05:26
    А если мы заключим договор о сотрудничестве с Ватиканом, то у таких экспертов это будет означать, что мы хотим раздолбать католичество и насильно оправославить весь мир? Унылые... Димона не трогайте, он наш талисман!
    Ураган70
  3. shans2 Сегодня, 06:11
    Зачистим сионистский режим и марионеток Израиля , ухаха)
    Сначала окружим по периметру , а потом принудим к миру....
    shans2
  4. XII легион Сегодня, 07:10
    Так вот кто стратег...
    XII легион
    1. Rusland Сегодня, 08:10
      Ливию слил, опыт есть...
      Rusland
  5. Геркулесыч Сегодня, 07:26
    У него видать айфон глюканул, или айклауд свой забыл, раз вдруг указы начал отдовать и подписывать? Изоброзил видемость работы, пока не изобразили его выход из состава правительства? ????
    Геркулесыч
  6. МИХАН Сегодня, 07:30
    К Израилю прижимаемся все тесней..)))) Там мировой рычаг управления сконцетрирован! Давно уже предлагал танковый кулак создать на границе с "нашими друзьями"..хе хе
    МИХАН
    1. Маки Авелльевич Сегодня, 08:43
      Цитата: МИХАН
      К Израилю прижимаемся все тесней..)))) Там мировой рычаг управления сконцетрирован!

      давай МИХАН, прижимайся к нашему Рычагу.
      Маки Авелльевич
      1. МИХАН Сегодня, 08:48
        Цитата: Маки Авелльевич
        Цитата: МИХАН
        К Израилю прижимаемся все тесней..)))) Там мировой рычаг управления сконцетрирован!

        давай МИХАН, прижимайся к нашему Рычагу.

        Ну Авеллевич, ну подколол ..хе хе laughing wassat good
        МИХАН
      2. Аскет Сегодня, 10:51
        Цитата: Маки Авелльевич
        давай МИХАН, прижимайся к нашему Рычагу.

        Михан известный Архимед. дайте ему рычаг и он перевернет мир. laughing
        Аскет
  7. Ураган70 Сегодня, 07:52
    Цитата: МИХАН
    К Израилю прижимаемся все тесней..)))) Там мировой рычаг управления сконцетрирован! Давно уже предлагал танковый кулак создать на границе с "нашими друзьями"..хе хе

    Чего то местных сионистов не видать... Они и не знают, бедолаги, что к ним тесно прижались!))). А то бы уже заистерили!
    Ураган70
    1. МИХАН Сегодня, 08:50
      Цитата: Ураган70
      Чего то местных сионистов не видать..

      Сейчас появятся...А то без них скучно! Скоро похулиганим в небе Сирии , может быть и в небе Израиля!
      МИХАН
      1. Rusland Сегодня, 11:44
        С утра у них развод, вводные. Михан прикормку подкинул, должны клюнуть hi
        Rusland
        1. МИХАН Сегодня, 12:39
          Цитата: Rusland
          Михан прикормку подкинул, должны клюнуть

          А ведь так и делаю ...Это как голубей , вроде их нет , а крошки кинешь стая тут же налетает и потом убегаешь от них ,чтобы не обгадили.. laughing
          Я конечно извиняюсь..но просто наблюдения ..
          А Ливан всегда был на нашей стороне (почти..)
          МИХАН
          1. ul_vitalii Сегодня, 15:04
            Михан, тоже люблю при случае за птицами наблюдать, особенно за воронами, как люди. hi
            ul_vitalii
    2. Аскет Сегодня, 13:24
      Цитата: Ураган70
      Чего то местных сионистов не видать... Они и не знают, бедолаги, что к ним тесно прижались!))). А то бы уже заистерили!

      Сегодня шабат, работать грех.... feel
      Аскет
  8. 1536 Сегодня, 08:03
    Странные "планы", о которых знают все. Или это так интересно, что невозможно, чтобы не узнали? И Израиль тоже знает!
    1536
  9. aybolyt678 Сегодня, 08:27
    Не иначе как сливать Димона собираются, он наконец, что нибудь сделает полезное, но опасное. За что и поплатится
    aybolyt678
    1. samarin1969 Сегодня, 09:03
      Цитата: aybolyt678
      Не иначе как сливать Димона собираются, он наконец, что нибудь сделает полезное, но опасное. За что и поплатится


      "А куда ж его?..." - Послом в Ливан. Вот и готовит охраняемый яхтинг. laughing
      samarin1969
    2. shans2 Сегодня, 09:05
      отправим его потом послом в Израиль с его друганом Дворковичем на пару)))
      shans2
      1. Rusland Сегодня, 11:49
        Не уживутся они там, раздерутся.
        Rusland
  10. антивирус Сегодня, 09:29
    «одобрить представленный Минобороны России согласованный с МИДом России и другими заинтересованными федеральными органами исполнительной власти и предварительно проработанный с ливанской стороной проект соглашения между правительством Российской Федерации и правительством Ливанской Республики о военном сотрудничестве»

    А С КУБОЙ ТАКОЕ СОГЛАШЕНИЕ ЕСТЬ?- И НЕ БОЯТСЯ ЕГО РЕАЛИЗАЦИИ?
    антивирус
  11. Anyone Сегодня, 09:48
    Американцы узнали о военном плане Медведева

    Для iPhone выпустили новую стратегическую игру?
    Anyone
  12. Horst78 Сегодня, 09:57
    Если посчитаем нужным и в Израиле базы сделаем.
    Horst78
  13. Monster_Fat Сегодня, 10:40
    Ливан.... русские завязли в своей глупой стратегии которая является продолжением сдерживающей стратегии СССР. Во времена СССР это было вполне понятно, почему там не любили Израиль и любили всяческих абреков-голодранцев стоило им намекнуть на "социалистический путь" развития. Однако, времена СССР давно "канули в лету", а Россия, как "непонятно кто", продолжает цепляться за старую, "стратегию" на Ближнем Востоке. Уже и ежу понятно, что Израиль- единственный, настоящий союзник России на Ближнем Востоке, хотя бы в силу привычного "белому человеку" менталитета. Но нет, в силу "непонятно чего", с упорством, достойного лучшего применения, Россия продолжает наступать на прежние грабли-оказывает содействие тем, кто ее глубоко презирает в силу отличий в религии и пр. тем, кто никогда ей не будет благодарен, кто никогда ей не отплатит ни материально, ни морально, а будет только "выкачивать" из нее нужные им "финансирование", "поставки" и пр., обещая пресловутые будущие "преференции" которые Россия, как всегда никогда и не увидит... Вперед и с песней, господа!
    Monster_Fat
    1. LASVEGAS Сегодня, 11:12
      Разный у нас менталитет. Да и разные интересы. Абсолютно разные. С таким "союзником" врагов обретешь выше крыши.
      LASVEGAS
  14. Туз Бубен Сегодня, 11:41
    Во модер ноне злобствует...
    Видно служивый...Болезный...
    Туз Бубен
  15. Туз Бубен Сегодня, 12:24
    Туз Бубен,
    Просто я к тому, что этот огрызок как личность полное ничтожество...
    Наполеон...
    Туз Бубен
  16. omit Сегодня, 14:25
    А вы по всему миру базы открывайте и весь расейский народ туда переводите, а к израильскому рычагу приближаться не советую, а то нечаянно на него напоритесь. bully
    omit
Картина дня