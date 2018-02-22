Американские СМИ: Вашингтон очень серьезно относится к введению новых антироссийских санкций
Администрация США продолжает разрабатывать дополнительные санкции в отношении России, передает ТАСС сообщение агентства Bloomberg.
По словам источников в американской администрации, «решение о введении санкций не должно быть политизировано, в связи с чем обсуждения на этот счет ведутся за закрытыми дверьми».
Новые санкции могут быть приняты в отношении лиц, попавших в так называемый «кремлевский список». В администрации также считают, что в вопросе новых ограничений США должны выступить единым фронтом со своими европейскими союзниками.
Напомним, в конце января Минфин США опубликовал открытую версию «кремлевского списка», в который были внесены практически все члены российского правительства, а также бизнесмены с состоянием (по данным Минфина) $1 млрд и более. В США тогда подчеркнули, что список не является санкционным, однако позднее в отношении этих лиц могут быть введены ограничения.
По словам источников в американской администрации, «решение о введении санкций не должно быть политизировано, в связи с чем обсуждения на этот счет ведутся за закрытыми дверьми».
Новые санкции могут быть приняты в отношении лиц, попавших в так называемый «кремлевский список». В администрации также считают, что в вопросе новых ограничений США должны выступить единым фронтом со своими европейскими союзниками.
Мы много работаем (по этому направлению), мы воспринимаем это очень серьезно, это вопрос национальной безопасности,сказал один из высокопоставленных источников в правительстве.
Напомним, в конце января Минфин США опубликовал открытую версию «кремлевского списка», в который были внесены практически все члены российского правительства, а также бизнесмены с состоянием (по данным Минфина) $1 млрд и более. В США тогда подчеркнули, что список не является санкционным, однако позднее в отношении этих лиц могут быть введены ограничения.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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