13:13 22 февраля

Американские СМИ: Вашингтон очень серьезно относится к введению новых антироссийских санкций

Администрация США продолжает разрабатывать дополнительные санкции в отношении России, передает ТАСС сообщение агентства Bloomberg.



По словам источников в американской администрации, «решение о введении санкций не должно быть политизировано, в связи с чем обсуждения на этот счет ведутся за закрытыми дверьми».


Новые санкции могут быть приняты в отношении лиц, попавших в так называемый «кремлевский список». В администрации также считают, что в вопросе новых ограничений США должны выступить единым фронтом со своими европейскими союзниками.

Мы много работаем (по этому направлению), мы воспринимаем это очень серьезно, это вопрос национальной безопасности,
сказал один из высокопоставленных источников в правительстве.

Напомним, в конце января Минфин США опубликовал открытую версию «кремлевского списка», в который были внесены практически все члены российского правительства, а также бизнесмены с состоянием (по данным Минфина) $1 млрд и более. В США тогда подчеркнули, что список не является санкционным, однако позднее в отношении этих лиц могут быть введены ограничения.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 34

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  1. сибиралт Сегодня, 09:13
    Странно получается. Они санкции вводят по серьезному, а нам от этого только хиханьки. Может вводят не правильно, или совсем не умеют? belay
    сибиралт
    1. Spartanez300 Сегодня, 09:16
      Меня все интересует вопрос когда мы начнем отвечать чем нибудь на эти нападки , или нам просто нечем или мы чего то боимся , политика не ясна по моему для нас это тоже вопрос национальной безопасности .
      Spartanez300
      1. сибиралт Сегодня, 09:18
        А зачем отвечать, когда нам от этого кайф? lol Как говорится, расслабься и получай удовольствие.
        сибиралт
        1. Spartanez300 Сегодня, 09:21
          Да по моему расслабляться дальше уже не куда а удовольствий надолго хватит .
          Spartanez300
          1. сибиралт Сегодня, 09:22
            Зато, удовольствию нет предела! laughing Но лично я в этом не участвую.
            сибиралт
        2. cniza Сегодня, 09:21
          По словам источников в американской администрации, «решение о введении санкций не должно быть политизировано, в связи с чем обсуждения на этот счет ведутся за закрытыми дверьми».


          Сплошное словоблудие.
          cniza
          1. сибиралт Сегодня, 09:25
            Словоблудие - сродни самоудовлетворению, "понимашь"? lol Или кто-то еще этого еще не знает?
            сибиралт
        3. Anarchist Сегодня, 09:22
          Цитата: сибиралт
          Они санкции вводят по серьезному, а нам от этого только хиханьки.

          Это Вам, мне и другим обывателям хиханьки, а многие испытывают серьёзные трудности в связи с санкциями:
          Санкции США против России: кто окажется в расширенном «Кремлевском списке»
          gazeta.ru/business/2018/02/19/…
          19 февраля
          Турбо · Из-за обострения ситуации вокруг Украины США уже несколько раз вводили санкции в отношении России и российских граждан, комментируют эксперты. «С 2014 года было примерно 45 сообщений о том, что будут введены санкции или усилены те меры, которые уже есть. ... Иностранные компании начали включать в договоры с российской стороной так называемую «санкционную оговорку», по которой, если вдруг неожиданно открывается, что контрагент находился под санкциями, то другая сторона имеет право расторгнуть контракт, — говорит Александр Базыкин. В феврале американская дочерняя структура ТМК Дмитрия Пумпянского отложила IPO на Нью-Йоркской фондовой бирже. Скрыть
          Влияние санкций на экономику России. Последствия введения санкций. Экономика России...
          fb.ru/article…sanktsiy-na…sanktsiy…
          Санкции (со стороны ЕС) были введены в отношении крупнейших российских кредитно-финансовых организаций, таких как ВТБ, Сбербанк, ВЭБ. В частности, гражданам ЕС с начала августа было запрещено приобретать некоторые разновидности ценных бумаг этих учреждений. По мнению аналитиков, на практике это означает только одно - указанные российские банки перестают иметь доступ к рынкам капитала. ... Рассмотрим аспект, касающийся самых серьезных, по оценке экспертов, контрмер российских властей - запрете ввоза продуктов из ЕС. Многие аналитики считают, что европейские сельхозпроизводители пострадали от эмбарго очень существенно. Поставки в Россию для многих из них были гарантией рентабельности, а для каких-то бизнесов и вовсе основным каналом сбыта. Скрыть

          И это лишь малая часть...
          Страдают со всех сторон. И это всё сказывается на экономике, на зарплатах!
          Anarchist
          1. zyzx Сегодня, 10:26
            Ни как это на зарплатах не сказывается. Главные санкции влияющие на зарплату,экономический блок,птенцов Гайдара.
            zyzx
            1. Anarchist Сегодня, 10:32
              Да что Вы, не сказывается... В Ставрополье есть комбинаты производящие удобрения, львиная часть продукции шла на экспорт. Вы это работникам тех заводов расскажите, от плювков не отмоетесь!
              Anarchist
        4. theadenter Сегодня, 10:20
          Цитата: сибиралт
          А зачем отвечать, когда нам от этого кайф? lol

          Не надо оправдывать откровенный беспредел. Отвечать нужно. Не нотами протеста, а вполне четкими дипломатическими шагами.
          theadenter
    2. предки с Дона Сегодня, 09:17
      Все они умеют, даже лучше чем Генпрокуратура России, сейчас эти нувориши будут метаться и выторговывать себе свободу, все "заработанное непосильным трудом" нигде легализовать не удастся, денег вроде и много а не потратишь, на Западе с этим строго. Кстати это единственные санкции которые я безоговорочно поддерживаю, жаль только что украденное у российского народа в страну больше не вернется.
      предки с Дона
      1. oldseaman1957 Сегодня, 09:24
        Цитата: предки с Дона
        жаль только что украденное у российского народа в страну больше не вернется.
        - А этот вопрос бы стоило продумать, чтобы и выведенные капиталы вернули и наперёд какались при таких мыслях. А сейчас: ворон - ворону...
        oldseaman1957
        1. предки с Дона Сегодня, 09:28
          Вы только вдумайтесь список из числа российских чиновников с состоянием более 1 млрд. долларов !!! Лично мне глубоко противно защищать воров ограбивших страну под прикрытием патриотизма, они когда воровали точно не о народе думали. Как сказал А.И. Лебедь: "Богатеть надо вместе с народом, а не за счет народа".
          предки с Дона
      2. Northern warrior Сегодня, 09:37
        Вернется все, но на штыках русских солдат. Русские всегда приходят за своими деньгами, поэтому "партнерам" лучше сразу заготовить десятки миллионов пластиковых мешков для трупов !
        Northern warrior
    3. Житель Урала Сегодня, 09:48
      Все они правильно делают- они нажимают на близкое окружение Путина, чтобы это так называемая элита его сама свергла.
      Житель Урала
    4. mac789 Сегодня, 10:03
      Прижмут к ногтю нескольких наших богатеньких буратин... Так им и надо.
      mac789
    5. To be or not to be Сегодня, 10:26
      "
      Путин прокомментировал предложение ввести новые санкции против России. Инициатором антироссийский мер на этот раз оказался госсекретарь Соединенных Штатов Рекс Тиллерсон.
      На вопрос журналистов Владимир Путин ответил чётко и ясно.
      "Да, санкции наносят вред нашей экономике, это глупо отрицать. Но ещё глупее думать, что мы не адаптируемся. На данный момент идет активная перестройка экономики под внутренний рынок и наращивание связей с нашими азиатскими партнерами. Запомните мои слова. Придет время, когда США пожалеет о своём выборе, это не угроза, а напоминание."
      To be or not to be
    6. Piramidon Сегодня, 10:37
      Цитата: сибиралт
      Может вводят не правильно, или совсем не умеют?

      Это больше - "работа на публику". Мол, так будет с каждым, кто посмеет что то против нас вякнуть. Смотрите, какие мы грозные, бойтесь нас и слушайтесь! am
      Piramidon
  2. Влад Морозов Сегодня, 09:19
    Насколько же уже россияне ненавидят пиндоклоксов! Сами этого добились, чтобы их ненавидели. Санкции забейте себе в причинное место!
    Влад Морозов
  3. Egorovich Сегодня, 09:24
    "Фашингтон очень серьезно относится к введению новых санкций против России". Ну и вводите, испугаются единицы. Да и те немногие, кто испугаются, прибегут в Россию.
    Egorovich
  4. sgr291158 Сегодня, 09:25
    Вы хоть что то новое придумайте.
    sgr291158
  5. ML-334 Сегодня, 09:26
    Не плохо бы было внедрить "кремлёвское правительство" в американское- пусть также работают во благо американского народа как сейчас во "благо" русского народа.
    ML-334
  6. Pacifist Сегодня, 09:34
    Вашингтон очень серьезно относится к введению новых антироссийских санкций

    Относится серьезно к идиотизму признак умственной отсталости.
    Pacifist
  7. seregatara1969 Сегодня, 09:38
    ну так введите санкции против членов правительства так, чтоб все счета в америке и европе ихние аукнулись совсем напрочь
    seregatara1969
  8. mikh-korsakov Сегодня, 09:39
    Я уверен, что давно назрело честное, без дипломатии, потому что дипломатия это умение скрывать свои намерения, объяснение властей с народом по поводу нашей внешней политики. Народу это не безразлично, народ, а не жирные коты, терпит от санкций. Ссылка на то, что пилот не обязан обсуждать свои действия с пассажирами, неверна, потому что скоро пассажиры будут выбирать пилота. и если пилот будет игнорировать пассажиров, то есть вероятность, что вместо пилота выберут, красноречивого курсанта. Не надо деталей. надо, чтобы все поняли, что наше руководство может и способно предпринять в войне санкций.
    mikh-korsakov
  9. rocket757 Сегодня, 09:55
    Хихикаем! А шо делать то?
    За бугром однозначно их мир, их правила, для наших ворюг там мёдом намазано, обмазаны тем медком по самое не хочу ... слижут с них тот медок, нам то теперь шо от того?
    У на процесс замены одних ворюг на следующих, шо опять измениться? Предположить, шо новые будут медок здесь копить??? Кто ни будь в это верит?
    rocket757
  10. rotmistr60 Сегодня, 10:14
    решение о введении санкций не должно быть политизировано
    Этого не может быть потому, что не может быть по сути. Введение любых санкций это уже политическое действие - давление на экономику страны ради достижения своей цели. Интересно, как американцы умудряться принять решение по введению санкций не политизировав его? Заговорились бедные, что уже сами теряют смысл происходящего.
    rotmistr60
  11. Пленник Сегодня, 10:41
    Да ради бога! Проблема-то в том, что мы к ним очень несерьезно относимся. Я бы даже сказал- легкомысленно. lol
    Пленник
  12. Опер Сегодня, 11:02
    Самым серьезным ответом на антироссийские санкции будет отключение всепропальщиков от интернета! Вот прям так по персоналиям с Военного обозрения и начать! Звонок по телефону... "Алло товарищ, Анархист, вам плохо?! Санкции вас задушили?! Берегите себя и не думайте об этом мы на месяц отключаем вам интернет! И обязательно, товарищам Сибиралту и Радомиру перезвоните! Им тоже на месяц! Пусть выздоравливают. Всего хорошего!"
    Опер
    1. rocket757 Сегодня, 12:16
      Зачем? Старые грабли.
      Власть без критики становится в лучшем случае рыхлой, а может стать не жизнеспособной.
      Движение, даж любое шевеление эт жизнь, иначе получается замшелое болото.
      Моё личное мнение. Мы сами выбираем, сами решаем как нам поступать.
      rocket757
      1. Опер Сегодня, 12:58
        Критика обязательно нужна, если она конструктивная. Вот ваш предыдущий пост это, что критика?!
        Опер
  13. vladimirvn Сегодня, 11:17
    Война идет полным ходом. А наши не дорабатывают.
    vladimirvn
  14. Alex-a832 Сегодня, 12:45
    Говорить, что санкции никак не влияют негативно на нашу экономику - это заблуждение и самообман. Влияют, но уже совсем не так, как от нас ожидают "санкционеры". Они рассчитывали, что мы пойдем по пути СССР 80-х или отпустим инфляцию и наша экономика в ней захлебнётся, как в 98-м, да и много на что наши "партнёры" рассчитывали. Фактически можно назвать шаги российской власти по преодолению кризиса успешными, но есть ряд "ложек дёгтя", которые влекут справедливое возмущение в народе. Россия пытается одной ногой ехать по рельсам капитализма, а второй - по рельсам социализма. На кой ляд продолжать это двойственное положение с риском не только штаны порвать, но и "растяжение" можно заработать пора бы сбрасывать маски и становиться на путь социализма. Запад ждал от нашего бизнеса, что будут взвинчены цены и тарифы, но обломились. Попытки,конечно были, но через государственные компании и подконтрольных олигархов власть осадила рынок, начав резать закупочные цены от прошлогодних - умный ход, ничего не скажешь. Но в итоге давление заканчивается не только сокращением доходов и убытками подрядчиков и субчиков, но и разорением многих из них а также сервисов, которые жили от их "жирных" доходов до 2014 года. Надо же соизмерять разумность давления и сопровождать это созданием реальных рабочих мест для сокращаемого персонала разорившегося бизнеса, чтобы они могли переждать этот сложный период. Без этого у нас экономика работает, но всё как-то криво и косо, да и "пятую колонну" сами выращиваем. Раз мы склоняемся больше к социалистическому развитию, то и переходить надо к гос.регулированию, за исключением некого сектора свободного предпринимательства, который по-возможности можно и поддерживать.
    P.S.: прокоммунистически настроенным товарищам сразу скажу, что наши бывшие политические элиты имели возможность справиться с похожими трудностями в 80-х и 90-х, но их стал интересовать только шкурный интерес, ради которого они слили и Союз и его наследие. Что печально - не заметил особого изменения в этой среде - всё тоже желание жить по законам курятника : сесть повыше, клюнуть ближнего и нас...ть на нижнего. Идейных среди них не вижу, только притворных - видимо по критериям в партийные ряды не пролезают...
    Alex-a832
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