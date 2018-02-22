Американские СМИ: Вашингтон очень серьезно относится к введению новых антироссийских санкций

Мы много работаем (по этому направлению), мы воспринимаем это очень серьезно, это вопрос национальной безопасности,

Администрация США продолжает разрабатывать дополнительные санкции в отношении России, передает ТАСС сообщение агентства Bloomberg.По словам источников в американской администрации, «решение о введении санкций не должно быть политизировано, в связи с чем обсуждения на этот счет ведутся за закрытыми дверьми».Новые санкции могут быть приняты в отношении лиц, попавших в так называемый «кремлевский список». В администрации также считают, что в вопросе новых ограничений США должны выступить единым фронтом со своими европейскими союзниками.сказал один из высокопоставленных источников в правительстве.Напомним, в конце января Минфин США опубликовал открытую версию «кремлевского списка», в который были внесены практически все члены российского правительства, а также бизнесмены с состоянием (по данным Минфина) $1 млрд и более. В США тогда подчеркнули, что список не является санкционным, однако позднее в отношении этих лиц могут быть введены ограничения.