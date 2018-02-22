13:18 22 февраля

Ситуация в Сирии

Под обстрелом боевиков погибло девять мирных жителей Дамаска и 49 получили ранения. В Идлибе и Алеппо идут бои между вооруженной оппозицией и террористическими формированиями. Об этом сообщает ФАН со ссылкой на сирийские источники.

Восточная Гута, 20 февраля 2018 год.

Радикалы вновь нанесли минометные удары по сирийской столице. Обстрелам со стороны боевиков подверглись районы Аль-Касса, Аз-Заблатани, Баб Тума и площадь Омейядов. В результате атаки вооруженной оппозиции погибло девять мирных жителей Дамаска, в том числе четверо детей, еще 49 гражданских получили тяжелые ранения. На юго-востоке провинции Дамаск продолжалось противостояние между Сирийской арабской армией (САА) и незаконными формированиями. Войска САР вели обстрел опорных пунктов радикалов в районах Джобар и Айн Тарма. В свою очередь сирийская авиация нанесла удары по укрепрайонам боевиков в окрестностях населенных пунктов Бейт Сава и Хош ад-Давахира. Главари «Джебхат ан-Нусры» (запрещена в РФ) призвали своих х сторонников, действующих в других регионах, мстить сирийской армии за операцию в Восточной Гуте, в том числе через совершения терактов. Одновременно с этим ССА начала распространять информацию о скорой переброске в регион подкрепления боевиков, которые в настоящее время проходят подготовку на военной базе США в Ат-Танфе.


На западе провинции Алеппо были зафиксированы боестолкновения между отрядами вооруженной оппозиции и террористами «ан-Нусры». Были предприняты попытки атаковать опорные пункты сторонников «ан-Нусры» в Дарат Иззе, однако потерпели неудачу. Позже поступило сообщение о том, что террористы выбили оппозиционные отряды с их позиций в населенных пунктах Иткад, Архаб, Увейджил, Бшафатин, Аль-Хута, Мжения и Кафрдаил. На севере провинции Алеппо продолжались боестолкновения между протурецкими группировками и Демократическими силами Сирии (SDF). Подконтрольная Анкаре Сирийская свободная армия (ССА) захватила у курдских отрядов несколько населенных пунктов недалеко от Джандариса. В конце дня в турецком городе Кырыкхан упало несколько ракет, выпущенных с территории кантона Африн.

На захваченных Демократическими силами Сирии (SDF) территориях провинции Дейр-эз-Зор продолжаются столкновения между курдскими отрядами и террористами ИГ (группировка запрещена в РФ). Бои между SDF и ИГ отмечались в районе Хаджина. Позже в этой же части региона игиловцы казнили семерых единомышленников за попытку сбежать с поля боя.

ВКС РФ атаковали опорные пункты террористов «ан-Нусры» в окрестностях деревни Блие на юге провинции Идлиб. Также авиация нанесла удары по позициям радикалов в районе Джиср аш-Шугура. Ожесточенные бои между отрядами оппозиции и террористами отмечались в городе Маарет ан-Нуман. Позже населенный пункт перешел под контроль оппозиционных сил.

На севере провинции Хама продолжалась операция правительственных войск САР против террористической коалиции. Российская авиация, поддерживающая сирийскую армию, нанесла удары по опорным пунктам «ан-Нусры» в окрестностях населенных пунктов Аль-Латамина, Кафр Зета, Мурек и Харб Нафса.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 36

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  1. предки с Дона Сегодня, 09:39
    В нищей стране при полном отсутствии экономики, где живут кланово-феодальным укладом, где каждый воюет против каждого и на стороне кто больше платит, где предательство норма, война никогда не кончится, мне жаль что мы втянулись в этот вековой ближневосточный конфликт. Нас ничему не учит история, со времен "дорогого Ильича" нашими союзниками на Ближнем Востоке становились страны которые так и не стали нашими союзниками, несмотря на много миллиардные прощенные долги и все им оставленное гражданское и военное имущество.
    предки с Дона
    1. Сергей уи Сегодня, 09:41
      Ой ептить, так же в Чечне было, сейчас вполне нормально живут, все решаемо
      Сергей уи
      1. Ren Сегодня, 09:47
        Цитата: Сергей уи
        Ой ептить, так же в Чечне было, сейчас вполне нормально живут, все решаемо

        Было, было, было, но прошло..ооо...ооо. fellow
        Разница в том, что была воля к уничтожению боевиков и ни на кого не оглядывались, давили до конца тех, кто отказывался работать на стороне федералов. Вопли американцев и ЕСов в расчёт не брались. Это я о второй. hi
        Ren
        1. Ren Сегодня, 09:49
          Прикольно, только сейчас заметил, что юс'ов (без запятой) автоматом меняет на американцев belay
          Ren
      2. профессор Сегодня, 09:55
        Цитата: Сергей уи
        Ой ептить, так же в Чечне было, сейчас вполне нормально живут, все решаемо

        В Чечне ничего не закончилось. Там передышка.

        О ситуации в Сирии. Обычно прохожу мимо однобоких обзоров "Ситуация в Сирии" безымянного автора. Сегодня сделал исключение. Нынче сообщалось, что от ударов асадовской авиации по пригородам Дамаска погибло около 300 мирных жителей. Разумеется в обзоре об этом ни слова. Буду и впредь обходить обзоры "Ситуация в Сирии". negative
        профессор
        1. Сергей уи Сегодня, 10:03
          В Чечне сейчас стабильная ситуация, пока Кадыров у власти, на лет 20 хватит, дальше придется решать. В Сирии можно сделать также.
          Сергей уи
          1. предки с Дона Сегодня, 10:06
            Почему вы упорно выделяете Чечню, она же не самостоятельное государство и была отстроена за счет бюджета страны. Главный вопрос, что вы так же собираетесь сделать в Сирии ???
            предки с Дона
            1. Сергей уи Сегодня, 10:15
              Мы и Китай денег зашлет за нефть и газ сирийские
              Сергей уи
            2. Околоточный Сегодня, 11:31
              Почему вы упорно выделяете Чечню

              Да понятно почему. Им, чем гаже в России, тем лучше. Даже если в мриях. Ведь сваливали "с тоталитарногонищегогосударства, гденесоюблюдаютсяправачеловека". А тут оказывается, что сваливали из-за 40 сортов колбасы, которые теперь есть и в России. "Рабинович бежал не от КГБ, а от БХСС".
              Околоточный
        2. Vita VKO Сегодня, 10:06
          Цитата: профессор
          Сегодня сделал исключение. Нынче сообщалось, что от ударов асадовской авиации по пригородам Дамаска погибло около 300 мирных жителей.

          А кто считал мирных жителей в районе который контролирую террористы? Может хватить лицемерить и делить террористов на своих и чужих. Они ведь даже гуманитарные грузы ООН в этот район не пропускали.
          Vita VKO
        3. _TANKIST_ Сегодня, 10:16
          Почему то псевдо)))) источникам о пострадавших от действий авиации ВКС, Вы верите, или то что от бомбежек западной коалиции мирное население не страдает вы тоже верите, или то что в Чечне нарушаются права человека вы тоже верите, а вот нормальным средствам массовой информации вы не верите...., к тому же на вашем месте, не плохо было бы брать информацияю из нескольких разных источников, так слвет на будущее.
          _TANKIST_
        4. Влад Морозов Сегодня, 10:22
          Ну давай, награди нас фейком! Можешь себя не утруждать, и так про тебя всё ясно!
          Влад Морозов
        5. rotmistr60 Сегодня, 10:29
          Профессор
          Нынче сообщалось, что от ударов асадовской авиации по пригородам Дамаска погибло около 300 мирных жителей
          А мне "источник близкий к израильскому командованию" сообщил, что в результате их ударов по сирийской территории каждый раз гибнет не менее нескольких десятков мирных граждан. Как вам такая информация?
          rotmistr60
          1. профессор Сегодня, 12:04
            Цитата: rotmistr60
            Профессор
            Нынче сообщалось, что от ударов асадовской авиации по пригородам Дамаска погибло около 300 мирных жителей
            А мне "источник близкий к израильскому командованию" сообщил, что в результате их ударов по сирийской территории каждый раз гибнет не менее нескольких десятков мирных граждан. Как вам такая информация?

            Давайте ссылки и обсудим источники информации, аваши фантазии обсуждать не имею желания.
            профессор
        6. сибиралт Сегодня, 10:40
          То - то еще будет!
          сибиралт
        7. Spez Сегодня, 11:01
          Нолик лишний в азарте обличения накинули. Даже представители госдепа ограничились сотней за две недели. Но это ничего, вентилятор справится wink
          Spez
        8. ПалБор Сегодня, 11:33
          Цитата: профессор
          Цитата: Сергей уи
          Ой ептить, так же в Чечне было, сейчас вполне нормально живут, все решаемо

          В Чечне ничего не закончилось. Там передышка.

          О ситуации в Сирии. Обычно прохожу мимо однобоких обзоров "Ситуация в Сирии" безымянного автора. Сегодня сделал исключение. Нынче сообщалось, что от ударов асадовской авиации по пригородам Дамаска погибло около 300 мирных жителей. Разумеется в обзоре об этом ни слова. Буду и впредь обходить обзоры "Ситуация в Сирии". negative

          Самое главное в этом комментарии - "нынче сообщалось".
          При этом представители и ООН и Госдепа(не может быть!) говорят о,приблизительно ,ста погибших за 48 часов.Опять же нет доказательств,что это мирные,на каких источниках основываются.Мальчика Найема,турецкие СМИ и Сирийско-лондонскую обсерваторию не предлагать.
          ПалБор
    2. SlavaS Сегодня, 09:54
      Да мы и сами в России живём, без всякой идеи, и продолжатся так не может, т.к. это путь в никуда. Хочется узнать есть ли национальная идея в США или Израиле?
      SlavaS
      1. Влад Морозов Сегодня, 10:27
        Там с политикой - одни проколы! Израиль добился того, что Иран подтолкнул на быстрое создание ЯО! Потом будет лезть и ехидно проситься в дружбу с Ираном. США возможно, увидят, что их граница лужей не закрыта. Вот, как то так.
        Влад Морозов
      2. Krasnodar Сегодня, 10:30
        Цитата: SlavaS
        Да мы и сами в России живём, без всякой идеи, и продолжатся так не может, т.к. это путь в никуда. Хочется узнать есть ли национальная идея в США или Израиле?

        В США достижение американской мечты (дом, речка, два - три ребёнка и хороший доход, если вкратце). В Израиле сионизм (грубо, всех евреев собрать в Израиль, в котором жить хорошо).
        Krasnodar
      3. ПалБор Сегодня, 11:38
        Цитата: SlavaS
        Да мы и сами в России живём, без всякой идеи, и продолжатся так не может, т.к. это путь в никуда. Хочется узнать есть ли национальная идея в США или Израиле?

        Есть.Бабло и власть любой ценой.Как это не назови.
        ПалБор
    3. demo Сегодня, 11:22
      Приведу один пример.
      Афганистан.
      Единственный человек, которого уважают афганцы - Чингисхан.
      А за что они его уважают?
      За то, что за убийство его если память не изменяет сына, он просто превратил территорию Афганистана в пустыню.
      Население, кто не сбежал, вырезали.
      Поля и колодцы засыпали солью. Поселения сожгли и сравняли с землей.
      Вот это на Востоке ценят.

      Но это же не наш стиль?
      demo
      1. ver_ Сегодня, 12:17
        ...обчето Чингисхан =Цезарь Хан=Юрий-Георгий Долгорукий в Афганистан не шастал..,он c младшим братцем- Иоанном Всеволодовичем Рим основал..
        ver_
    4. А.Каледин Сегодня, 12:40
      Новую методичку подвезли?
      А.Каледин
  2. Симон Сегодня, 10:23
    Цитата: предки с Дона
    В нищей стране при полном отсутствии экономики, где живут кланово-феодальным укладом, где каждый воюет против каждого и на стороне кто больше платит, где предательство норма, война никогда не кончится, мне жаль что мы втянулись в этот вековой ближневосточный конфликт. Нас ничему не учит история, со времен "дорогого Ильича" нашими союзниками на Ближнем Востоке становились страны которые так и не стали нашими союзниками, несмотря на много миллиардные прощенные долги и все им оставленное гражданское и военное имущество.

    Что за чушь ты несешь! Сирия была нормальным государством, где все было, вплоть до экономики и народ жил не бедно. Но кому-то из-за океана это не понравилось и они создали игиловскую банду, которая чуть не уничтожила Сирию, если бы мы не помогли Сирии. Если развивать мысль дальше, то после падения Сирии, пал бы Ирак, потом бы и Иран. В дальнейшем игиловцы хотели идти на север, для захвата бывших республик союза, а там и до России подать рукой. Кстати, игиловцы открыто говорили о нападении на Россию. Действия Путина здесь правильные- помогая Сирии, мы спасаем Россию! fool negative
    Симон
  3. Александр War Сегодня, 10:23
    Тут интересное фото у Военного осведомителя подпись В провинции Дейр-эз-Зор курды подбили автомобиль боевиков ИГИЛ с башней от БМП-1 Очень похож на Бронемашины Тигр
    Александр War
    1. Александр War Сегодня, 10:26
      Корпус по бокам на крыше тоже по дымовые гранаты по окнам
      Александр War
    2. Александр War Сегодня, 10:29
      Это когда Иги достался Тигр трофей ?
      Александр War
    3. Александр War Сегодня, 12:50
      Добавлю фото
      Александр War
  4. Livonetc Сегодня, 10:28
    Цитата: профессор
    Цитата: Сергей уи
    Ой ептить, так же в Чечне было, сейчас вполне нормально живут, все решаемо

    В Чечне ничего не закончилось. Там передышка.

    О ситуации в Сирии. Обычно прохожу мимо однобоких обзоров "Ситуация в Сирии" безымянного автора. Сегодня сделал исключение. Нынче сообщалось, что от ударов асадовской авиации по пригородам Дамаска погибло около 300 мирных жителей. Разумеется в обзоре об этом ни слова. Буду и впредь обходить обзоры "Ситуация в Сирии". negative

    Снимайте макароны с ушей Профессор.
    Мы пережили и СССР и гадость 90тых.
    Давно научились отделять мух от котлет.
    Научились ценить то что у нас есть.
    И научились фильтровать то что льют в уши сми.
    Прекрасно понимаем что стабильность Чечни дотируется.
    А Израилю стоит присмотреться к опыту России в этой части.
    Бомбы не все решают.
    Livonetc
  5. oldav Сегодня, 10:33
    Похоже на Идлиб забили?
    oldav
    1. donavi49 Сегодня, 10:42
      В Идлибе по М5 встала турецкая армия. С учетом того, что протурецкие бабахи и Ахрар сейчас начал месить исламистов ХТШ. Поделили.
      donavi49
      1. oldav Сегодня, 12:44
        Скорей всего произойдет аннексия. Турки ни откуда просто так не уходят.
        oldav
  6. сибиралт Сегодня, 10:41
    [quote=профессор][quote=Сергей уи]Ой ептить, так же в Чечне было, сейчас вполне нормально живут, все решаемо[/quote]
    В Чечне ничего не закончилось. Там передышка.
    ................................................


    Таки, у нас тоже передышка с 1945-го. lol
    сибиралт
    1. ботаник Сегодня, 11:44
      Шокирующие факты о России

      Екатерина Улитина, 15-08-2010
      Я работаю в центральном аналитическом центре России в отделе (загса). На 1 июня 2010 г. в России по документам числится живого населения 89 654 325 человека, а не 142 000 000, как заявлено в переписи населения. За 2009 год умерло 5 000 854 чел. В период с 01.01.2010 г. до 1 июня 2010 года умерло 4 678 856 чел. Каждый квартал правительство фиксирует наши отчёты, но реальные цифры обнародуют совсем другие. Не удивлюсь если следующая перепись покажет прирост населения. 60 % населения России среднего пенсионного возраста 67 лет. В течение 10-15 лет ожидается смертность около 40 000 000 чел.
      Источник http://blogs.mail.ru/mail/vrs63/765E...277081D&am
      p;skip=0
      Обсуждение http://www.politforums.ru/internal/1293958731.htm
      l
      Аннотация (данные предоставлены сотрудницей ЦАЦ РФ Улитиной Екатериной, официально опубликованы в газете «За Русское дело» 8 (160) за 2010 год, per. свидетельство 012225 МП РФ от 10.12.1993 г.). Информация официально не опровергнута. Данное обстоятельство позволяет считать её достоверной |Факт преступного сокрытия чудовищного по масштабам УМЕРЩВЛЕНИЯ людей указывает на умышленное создание режимом Российской Федерации (во всех её ветвях и подразделениях) таких жизненных условий, которые рассчитаны на полное физическое уничтожение населения России. Исх. 77-170211 от 17 февраля 2011 г. Выходные данные 129110 г. Москва Водопроводные переулок д. 2 офис 33. тлф (495) 6814214, (916) 102 9548, (916) 276 4628.

      Средняя продолжительность жизни российского мужчины составляет 61 год, а женщины – 74 года, согласно данным Всемирного банка. Другие источники утверждают, что мужчины в России в среднем живут до 59 лет. «Голос Америки» попросил известного американского демографа и специалиста по России Николаса Эберстадта (Nicholas Eberstadt) из Института американского предпринимательства (American Enterprise Institute) рассказать, почему, несмотря на общий экономический рост в России в течение последних нескольких лет, здоровье общества остается по-прежнему на низком уровне. Эксперт поделился весьма интересными данными: как оказалось, здоровье россиян больше зависит от уровня образования, нежели от материального достатка. Но обо всем по порядку.
      ботаник
      1. ботаник Сегодня, 11:45
        Заводи 4-5 детей и гибни в свое удовольствие.
        ботаник
Картина дня