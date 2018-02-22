Ситуация в Сирии
Под обстрелом боевиков погибло девять мирных жителей Дамаска и 49 получили ранения. В Идлибе и Алеппо идут бои между вооруженной оппозицией и террористическими формированиями. Об этом сообщает ФАН со ссылкой на сирийские источники.
Радикалы вновь нанесли минометные удары по сирийской столице. Обстрелам со стороны боевиков подверглись районы Аль-Касса, Аз-Заблатани, Баб Тума и площадь Омейядов. В результате атаки вооруженной оппозиции погибло девять мирных жителей Дамаска, в том числе четверо детей, еще 49 гражданских получили тяжелые ранения. На юго-востоке провинции Дамаск продолжалось противостояние между Сирийской арабской армией (САА) и незаконными формированиями. Войска САР вели обстрел опорных пунктов радикалов в районах Джобар и Айн Тарма. В свою очередь сирийская авиация нанесла удары по укрепрайонам боевиков в окрестностях населенных пунктов Бейт Сава и Хош ад-Давахира. Главари «Джебхат ан-Нусры» (запрещена в РФ) призвали своих х сторонников, действующих в других регионах, мстить сирийской армии за операцию в Восточной Гуте, в том числе через совершения терактов. Одновременно с этим ССА начала распространять информацию о скорой переброске в регион подкрепления боевиков, которые в настоящее время проходят подготовку на военной базе США в Ат-Танфе.
На западе провинции Алеппо были зафиксированы боестолкновения между отрядами вооруженной оппозиции и террористами «ан-Нусры». Были предприняты попытки атаковать опорные пункты сторонников «ан-Нусры» в Дарат Иззе, однако потерпели неудачу. Позже поступило сообщение о том, что террористы выбили оппозиционные отряды с их позиций в населенных пунктах Иткад, Архаб, Увейджил, Бшафатин, Аль-Хута, Мжения и Кафрдаил. На севере провинции Алеппо продолжались боестолкновения между протурецкими группировками и Демократическими силами Сирии (SDF). Подконтрольная Анкаре Сирийская свободная армия (ССА) захватила у курдских отрядов несколько населенных пунктов недалеко от Джандариса. В конце дня в турецком городе Кырыкхан упало несколько ракет, выпущенных с территории кантона Африн.
На захваченных Демократическими силами Сирии (SDF) территориях провинции Дейр-эз-Зор продолжаются столкновения между курдскими отрядами и террористами ИГ (группировка запрещена в РФ). Бои между SDF и ИГ отмечались в районе Хаджина. Позже в этой же части региона игиловцы казнили семерых единомышленников за попытку сбежать с поля боя.
ВКС РФ атаковали опорные пункты террористов «ан-Нусры» в окрестностях деревни Блие на юге провинции Идлиб. Также авиация нанесла удары по позициям радикалов в районе Джиср аш-Шугура. Ожесточенные бои между отрядами оппозиции и террористами отмечались в городе Маарет ан-Нуман. Позже населенный пункт перешел под контроль оппозиционных сил.
На севере провинции Хама продолжалась операция правительственных войск САР против террористической коалиции. Российская авиация, поддерживающая сирийскую армию, нанесла удары по опорным пунктам «ан-Нусры» в окрестностях населенных пунктов Аль-Латамина, Кафр Зета, Мурек и Харб Нафса.
Радикалы вновь нанесли минометные удары по сирийской столице. Обстрелам со стороны боевиков подверглись районы Аль-Касса, Аз-Заблатани, Баб Тума и площадь Омейядов. В результате атаки вооруженной оппозиции погибло девять мирных жителей Дамаска, в том числе четверо детей, еще 49 гражданских получили тяжелые ранения. На юго-востоке провинции Дамаск продолжалось противостояние между Сирийской арабской армией (САА) и незаконными формированиями. Войска САР вели обстрел опорных пунктов радикалов в районах Джобар и Айн Тарма. В свою очередь сирийская авиация нанесла удары по укрепрайонам боевиков в окрестностях населенных пунктов Бейт Сава и Хош ад-Давахира. Главари «Джебхат ан-Нусры» (запрещена в РФ) призвали своих х сторонников, действующих в других регионах, мстить сирийской армии за операцию в Восточной Гуте, в том числе через совершения терактов. Одновременно с этим ССА начала распространять информацию о скорой переброске в регион подкрепления боевиков, которые в настоящее время проходят подготовку на военной базе США в Ат-Танфе.
На западе провинции Алеппо были зафиксированы боестолкновения между отрядами вооруженной оппозиции и террористами «ан-Нусры». Были предприняты попытки атаковать опорные пункты сторонников «ан-Нусры» в Дарат Иззе, однако потерпели неудачу. Позже поступило сообщение о том, что террористы выбили оппозиционные отряды с их позиций в населенных пунктах Иткад, Архаб, Увейджил, Бшафатин, Аль-Хута, Мжения и Кафрдаил. На севере провинции Алеппо продолжались боестолкновения между протурецкими группировками и Демократическими силами Сирии (SDF). Подконтрольная Анкаре Сирийская свободная армия (ССА) захватила у курдских отрядов несколько населенных пунктов недалеко от Джандариса. В конце дня в турецком городе Кырыкхан упало несколько ракет, выпущенных с территории кантона Африн.
На захваченных Демократическими силами Сирии (SDF) территориях провинции Дейр-эз-Зор продолжаются столкновения между курдскими отрядами и террористами ИГ (группировка запрещена в РФ). Бои между SDF и ИГ отмечались в районе Хаджина. Позже в этой же части региона игиловцы казнили семерых единомышленников за попытку сбежать с поля боя.
ВКС РФ атаковали опорные пункты террористов «ан-Нусры» в окрестностях деревни Блие на юге провинции Идлиб. Также авиация нанесла удары по позициям радикалов в районе Джиср аш-Шугура. Ожесточенные бои между отрядами оппозиции и террористами отмечались в городе Маарет ан-Нуман. Позже населенный пункт перешел под контроль оппозиционных сил.
На севере провинции Хама продолжалась операция правительственных войск САР против террористической коалиции. Российская авиация, поддерживающая сирийскую армию, нанесла удары по опорным пунктам «ан-Нусры» в окрестностях населенных пунктов Аль-Латамина, Кафр Зета, Мурек и Харб Нафса.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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