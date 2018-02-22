Боевики препятствуют выводу жителей из Восточной Гуты
Переговорный процесс по мирному урегулированию в Восточной Гуте сорван, передает РИА Новости заявление представителя российского Центра по примирению враждующих сторон в САР (ЦПВС) генерал-майора Юрия Евтушенко.
По его словам, в пригороде Дамаска «складывается критическая гуманитарная и социально-экономическая ситуация, призывы к боевикам прекратить сопротивление, сложить оружие и перейти к переговорам ни к чему не привели».
Генерал сообщил также, что «группировки незаконных вооруженных формирований препятствуют выходу населения с подконтрольных территорий через пункт пропуска в районе населенного пункта Мухайм Аль-Вафидин».
Ранее представитель ООН Стефан Дюжаррик сообщал о гибели от обстрелов за последние два дня в Восточной Гуте более ста человек. Аналогичное заявление распространено Госдепом США.
Международный комитет Красного Креста призвал стороны конфликта обеспечить доступ медиков в пригород Дамаска. В организации высказали опасения, что бои в этом районе могут продолжиться еще несколько недель.
В свою очередь генсек ООН Антониу Гутерреш призвал к немедленной остановке всех военных действий в Восточной Гуте для оказания населению гуманитарной помощи.
По его словам, в пригороде Дамаска «складывается критическая гуманитарная и социально-экономическая ситуация, призывы к боевикам прекратить сопротивление, сложить оружие и перейти к переговорам ни к чему не привели».
Генерал сообщил также, что «группировки незаконных вооруженных формирований препятствуют выходу населения с подконтрольных территорий через пункт пропуска в районе населенного пункта Мухайм Аль-Вафидин».
Ранее представитель ООН Стефан Дюжаррик сообщал о гибели от обстрелов за последние два дня в Восточной Гуте более ста человек. Аналогичное заявление распространено Госдепом США.
Международный комитет Красного Креста призвал стороны конфликта обеспечить доступ медиков в пригород Дамаска. В организации высказали опасения, что бои в этом районе могут продолжиться еще несколько недель.
В свою очередь генсек ООН Антониу Гутерреш призвал к немедленной остановке всех военных действий в Восточной Гуте для оказания населению гуманитарной помощи.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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