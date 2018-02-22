13:20 22 февраля

Боевики препятствуют выводу жителей из Восточной Гуты

Переговорный процесс по мирному урегулированию в Восточной Гуте сорван, передает РИА Новости заявление представителя российского Центра по примирению враждующих сторон в САР (ЦПВС) генерал-майора Юрия Евтушенко.



По его словам, в пригороде Дамаска «складывается критическая гуманитарная и социально-экономическая ситуация, призывы к боевикам прекратить сопротивление, сложить оружие и перейти к переговорам ни к чему не привели».


Генерал сообщил также, что «группировки незаконных вооруженных формирований препятствуют выходу населения с подконтрольных территорий через пункт пропуска в районе населенного пункта Мухайм Аль-Вафидин».

Ранее представитель ООН Стефан Дюжаррик сообщал о гибели от обстрелов за последние два дня в Восточной Гуте более ста человек. Аналогичное заявление распространено Госдепом США.

Международный комитет Красного Креста призвал стороны конфликта обеспечить доступ медиков в пригород Дамаска. В организации высказали опасения, что бои в этом районе могут продолжиться еще несколько недель.

В свою очередь генсек ООН Антониу Гутерреш призвал к немедленной остановке всех военных действий в Восточной Гуте для оказания населению гуманитарной помощи.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 10

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  1. Влад Морозов Сегодня, 10:35
    Переговоры сорваны, значит война! Мочить бармалеев высокоточным оружием!
    Влад Морозов
    1. сибиралт Сегодня, 10:50
      Может Восточную переименовать в Западную, тогда туда все сбегаться начнут? winked
      сибиралт
    2. Дембель77 Сегодня, 10:52
      Боевики препятствуют выводу жителей из Восточной Гуты
      Ну понятно, будут использовать как живой щит. Вот .
      Дембель77
    3. Маз Сегодня, 12:38
      Да всё понятно. Население - щит. Без этого щита боевиков размажут по Восточной Гуте с воздуха, подчистят артиллерией и завершат разгром пехотой и танками. Благо опыт есть. Техника тоже. Боеприпасов вдоволь. А налёты соседа с юга вряд ли продолжатся. Там снова терракт. Есть таки чем заняться. И предупредили добротно. И ПВО Усилили.
      Маз
  2. Симон Сегодня, 10:43
    В пригороде Дамаска «складывается критическая гуманитарная и социально-экономическая ситуация, призывы к боевикам прекратить сопротивление, сложить оружие и перейти к переговорам ни к чему не привели». --- Тут, что не понятно, будут прикрываться мирным население и неочем они переговариваться не будут! Вот теперь вопрос, как их мочить? Только хорошо подготовленным подразделениям и все равно будут большие потери.
    Симон
  3. КВУ-НСвД Сегодня, 10:45
    Переговорный процесс по мирному урегулированию в Восточной Гуте сорван, передает РИА Новости заявление представителя российского Центра по примирению враждующих сторон в САР (ЦПВС) генерал-майора Юрия Евтушенко.
    Грядёт большая зачистка . Не зря туда элиту и Смерчи с Точками перебрасывают .
    КВУ-НСвД
  4. Egorovich Сегодня, 10:47
    Где и кем была оказана гумпомощь населению в Алеппо, Дей-эз-Зоре, Маядине, Абу-Кемале!? Помогали только бандитам. И теперь, когда бармалеям поплахело и ООН, и Западные "гуманитарии" запели, что населению Восточной Гуты нужна помощь. Двуличность запада просто поражает. wassat
    Egorovich
  5. kaschey Сегодня, 11:00
    "генсек ООН Антониу Гутерреш призвал к немедленной остановке всех военных действий"
    А чего эти антониуи гутерреши не призывали себя и вермахт к немедленной остановке военных действий в 1941 году когда жгли населенные пункты и уничтожали население Советского союза.
    Дернули за поводок, вот и залаял.
    kaschey
  6. Vard Сегодня, 11:13
    Наверное надо было не так... Там все боевики местные жители... с домочадцами... И стреляют не просто так... Если за деньги, то больше дать... если что ещё... думать надо...
    Vard
  7. ronnon Сегодня, 11:29
    "группировки незаконных вооруженных формирований " какие нахрен формирования?Надо называть вещи своими именами,американские наёмники препятствуют выходу населения с подконтрольных территорий через пункт пропуска в районе населенного пункта Мухайм Аль-Вафидин».
    ronnon
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