13:16 22 февраля

«Ростех»: предварительные испытания танка Т-14 «Армата» завершим в этом году

Предварительные испытания танка Т-14 «Армата» будут завершены «Уралвагонзаводом» в этом году. Информацию об этом распространил в четверг, 22 февраля, глава холдинга «Ростех» (в который входит «Уралвагонзавод») Сергей Чемезов.

Он добавил, что к 2020 году не менее 100 новых танков будут закуплены Министерством обороны РФ.

«Ростех»: предварительные испытания танка Т-14 «Армата» завершим в этом году



В этом году завершаем предварительные испытания танка, после этого начнутся госиспытания
— цитирует Чемезова ТАСС.

9 февраля замглавы Минобороны РФ Юрий Борисов заявил, что вопрос о заключении крупных контрактов на покупку новейшего танка «Армата» будет решаться после 2020 года.

Отмечается, что новейшими танками «Армата» прежде всего будет вооружаться 1-я гвардейская танковая армия, штаб которой находится в Одинцово Московской области, 20-я гвардейская общевойсковая армия Центрального военного округа (штаб — в Воронеже), а также имеющая штаб в Новочеркасске Ростовской области 8-я гвардейская общевойсковая армия Южного военного округа.

Использованы фотографии: РИА Новости/Илья Питалев
17

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Комментарии 26

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. san4es Сегодня, 10:59
    Т 14 Ходовые испытания и стрельбы. soldier

    окт. 2016 г.
    san4es
    1. seti Сегодня, 11:05
      Достаточно своевременная новость для всеплакальщиков . А то набегут с комментариями - сколько можно ждать Путин всех слил. Языки то без костей.
      seti
      1. Андрей К Сегодня, 11:25
        Цитата: seti
        ...Достаточно своевременная новость для всеплакальщиков . А то набегут с комментариями - сколько можно ждать Путин всех слил. Языки то без костей...

        С языка сняли hi laughing
        ...Предварительные испытания танка Т-14 «Армата» будут завершены «Уралвагонзаводом» в этом году...

        Картонным на параде он был, ржавый был, линия под его выпуск не налажена была, денег на него не хватит wassat
        А «Уралвагонзавод» слушает и своё дело делает good
        Сейчас выборы на носу.
        Повылазят "ратующие" за народ и будут считать, сколько из-за этих танков "хамона" не съели wink
        Андрей К
        1. Опасный Сегодня, 11:29
          Конечно знает!
          [/quote]По заявлению директора Уралвагонзавода Олега Сиенко, предприятие получило заказ на изготовление 2300 экземпляров Т-14 до 2020 года[quote]

          Было это не то в 14м, не то в 16м году. Ну ничего, подумаешь в 23(!) раза партию уменьшили. Главное верить!
          Опасный
          1. Андрей К Сегодня, 12:17
            Цитата: Опасный
            ...Конечно знает!...
            ...Было это не то в 14м, не то в 16м году. Ну ничего, подумаешь в 23(!) раза партию уменьшили. Главное верить!...

            И...
            Продолжайте, что из Вашего комментария следует?
            То что танки "фанерные"? То, что «Уралвагонзавод» не готов к их выпуску?
            Коллега, не путайте кислое с пресным.
            Вы манипулируете цифрами.
            Речь в статье идёт об установочной партии в 100 единиц и последующем "заключении крупных контрактов на покупку новейшего танка «Армата»".
            С какого потолка Вы взяли, что планы по закупке Т-14, урезали в 23 раза?
            Андрей К
            1. ЗВО Сегодня, 13:04
              Цитата: Андрей К

              Вы манипулируете цифрами.
              Речь в статье идёт об установочной партии в 100 единиц и последующем "заключении крупных контрактов на покупку новейшего танка «Армата»".
              С какого потолка Вы взяли, что планы по закупке Т-14, урезали в 23 раза?


              По моему это вы страдаете крайней забывчивостью... Избирательной.

              А тех, кто имеет нормальную память - вы обвиняете в либерастсве, упадничестве, всепросполимерах...

              Факты в студию (я за вас положу):
              Российская Газета, 04.09.2012.
              Танк нового поколения на единой боевой платформе "Армата" должен поступить на вооружение в 2015 году - об этом заявил "Интерфаксу-АВН" главком Сухопутных войск генерал-полковник Владимир Чиркин. "Для наших войск сейчас ускоренными темпами создается современный танк на основе унифицированного боевого модуля "Армата". Первый опытный образец, как ожидается, будет выпущен уже в 2013 году, а с 2015 года он должен начать поступать на вооружение"...
              Сообщается, что к 2020 году в армию должно поступить 2300 единиц новых танков.
              .

              Про 2300 танков говорил Путин 3 июля 2012 году на совещании по вооружению Сухопутных и Воздушно-десантных войск и генеральный директор УВЗ ОЛЕГ СИЕНКО в своем интервью 17.12.2013..

              Вы легко найдете эту статьи.
              Я вам и источник дал, и дату.

              Это не мы врем. это нам всем ВРУТ...

              Только вот мы вранье видим, а для вас это божья роса...

              Надеюсь, что вы найдете в себе силы извиниться в обвинениях в манипуляциях, языках без костей и всепропальщиках...
              ЗВО
        2. Монархист Сегодня, 12:07
          Андрей ,Вы о Ксюхе и Анальном вспомнили? Это они любят по рассуждать о не национальных расходах на оборону о том,что Асада надо слить, идти на уступки и живем в шоколаде
          Монархист
        3. БАРХАН Сегодня, 13:09
          Цитата: Андрей К
          Сейчас выборы на носу.
          Повылазят "ратующие" за народ и будут считать, сколько из-за этих танков "хамона" не съел

          Надо "Армату" распилить на части и раздать пенсионерам и детям...А распиленные "Калибры" беременным женщинам... laughing
          БАРХАН
      2. loginovich Сегодня, 11:30
        Покуда руководить предприятиями эффективные менеджеры вроде чубайсов сердюковых новости ,что вот вот у нас все будет не стоит и читать, заглавия вполне достаточно.
        loginovich
    2. Владыка Ситх Сегодня, 11:23
      Да будет он в войсках в 2018, как и Су-57 и другие новинки.
      Владыка Ситх
      1. РУСС Сегодня, 11:30
        Цитата: Владыка Ситх
        Да будет он в войсках в 2018, как и Су-57 и другие новинки.

        Старший научный сотрудник Королевского объединённого института оборонных исследований Игорь Сутягин отметил, что основной боевой танк Т-14 «Армата» должен был поступить в войска к 2011 году, но ввод в эксплуатацию был перенесён на 2020 год. Как пишет издание, было запланировано испытать 2300 танков, однако, согласно последним прогнозам, к январю 2021 года только 64 танка будут готовы к испытаниям. Сутягин утверждает, что это связано с проблемами в программном обеспечении, а также с санкциями, которые повлияли на импорт деталей из США.
        «Из-за санкций и состояния российской оборонной промышленности все проекты затягиваются», — считает Сутягин.
        Научный сотрудник Центра анализа стратегий и технологий Андрей Фролов отметил, что нехватка финансирования задержала разработку танка Т-14 «Армата», а также боевых машин «Курганец-25» и «Бумеранг».
        РУСС
        1. Опасный Сегодня, 11:49
          РУСС, ну кому здесь эти факты и интервью нужны? Здесь у людей нескончаемый праздник. По нескольку раз в год, начиная с 2011-2012 года (с момента упоминаний об Армате), люди радуются каждой новости, что построят, поступит, и тд и тп. И совсем ведь неважно, что и на данный момент не закончились испытания, что произведена лишь только опытная партия. Но народ радуется (в который раз) всего лишь обещаниям через 2 года! При том, что эти обещания сократились с предыдущими в несколько раз. И так по кругу с Арматой, с Т-50, ну и с короблями и АПЛ конечно же
          Опасный
          1. Капитан Лейтенантов Сегодня, 12:29
            Цитата: Опасный
            Опасный

            И праздник продолжается, Коллега.
            Только никто не может ответить на простой вопрос, а есть ли боеприпасы под пушку "Арматы"?Все молчат о том, что МО посчитало этот танк слишком дорогостоящим и решило закупать модернизированную 72-ую машину.Опять же все молчат о том, что штучный выпуск Арматы для нашей огромной страны -это пшик.Все помалкивают о том , что в этом году хотят продать 41% акций АО Вертолёты России французскому эрбасу, а это единственная современная конкурентно способная компания. Но нам же удобно воспринимать Т-90 , как "новейший" танк , у которого нетааналоговвмире и Су-30 , конечно же не вариации на тему советского старичка Су-27.Вот так и живём советскими "новейшими" разработками на элементной базе вероятных "партнёров".
            Капитан Лейтенантов
          2. Alexey RA Сегодня, 13:14
            Цитата: Опасный
            РУСС, ну кому здесь эти факты и интервью нужны? Здесь у людей нескончаемый праздник.

            Кхм... прошу прощения - это Вы домыслы Сутягина считаете фактами? Человека, который в беззубые 90-е умудрился попасть под арест по обвинению в шпионаже и разглашении государственной тайны - и получить в результате пятнашку?
            Человек с 1999 по 2010 год сидел за решёткой, после чего был обменян в Вене на наших разведчиков - но при этом уверенно утверждает, что находится полностью в курсе всех телодвижений МО и ВПК по "армате" и что танк через 2 года после начала разработки (2009 г.) должен был уже оказаться в войсках. laughing
            Alexey RA
        2. Dart2027 Сегодня, 12:52
          Цитата: РУСС
          Как пишет издание, было запланировано испытать 2300 танков

          2300 танков на испытания? Этот старший научный сотрудник часом не употребил перед интервью?
          Dart2027
        3. Alexey RA Сегодня, 13:02
          Цитата: РУСС
          Старший научный сотрудник Королевского объединённого института оборонных исследований Игорь Сутягин отметил, что основной боевой танк Т-14 «Армата» должен был поступить в войска к 2011 году, но ввод в эксплуатацию был перенесён на 2020 год.

          М-да... быстро это он превратился в британского учёного. Это ж каким образом танк, разработка которого началась в 2009, должен был оказаться в войсках в 2011? belay
          Alexey RA
  2. tchoni Сегодня, 11:06
    Ну вот, после критики в адрес темпов поставок т-14 и иже с ним в войска , стали появляться разъяснительные статьи на тему :"ПОЧЕМУ АРМАТА ЕЩЕ НЕ В ВОЙСКАХ"
    tchoni
  3. Alexey-74 Сегодня, 11:06
    Ну, как говорится - Бог в помощь! Надеемся все на успешные испытания и поступление в войска.
    Alexey-74
  4. МойВрач Сегодня, 11:12
    Это на три отдельных танковых батальонов? Или на один танковый полк?
    МойВрач
    1. Владыка Ситх Сегодня, 11:26
      Полк двух батальонного состава (по 41 танк в каждом), в каждом батальоне 4 роты (по 10 в каждой + 1 танк командира роты) + 7 танков.
      Владыка Ситх
      1. NKT Сегодня, 12:42
        А почему в батальоне 41 танк? Всегда же было 31 танк, в танковом полку (3 тб) - 94 танка, в танковом батальоне мсп - 40. Или я путаю что-то?
        NKT
        1. Владыка Ситх Сегодня, 13:15
          Честное слово, не знаю почему. У нас в ДНР танковый батальоны по 41 танка в каждом. Делали по образцу ВС России. Это как с бригадами, которые теперь снова в дивизии превращают.
          Владыка Ситх
  5. keeper03 Сегодня, 11:18
    Пару сушек уже перебросили, почему дело за Арматой стоит ?! what
    keeper03
  6. rotmistr60 Сегодня, 11:21
    Главное, что испытания идут и планируется поставка в войска. 100 танков к 2020 намного лучше чем ничего.
    rotmistr60
  7. Tektor Сегодня, 12:14
    Какая-то бредятина:
    Сергей Чемезов... добавил, что к 2020 году не менее 100 новых танков будут закуплены Министерством обороны РФ.
    Порядка 100 танков Т-14 (около 60 шт) и БМП Т-15 (около 30 шт) уже закуплены и проходят испытания в составе батальонной группы Таманской дивизии. Как можно изготовить "не менее 100танков к 2020 году", если они уже изготовлены и испытываются??? Или речь идёт о новой сотне? Ведь Борисов только на днях заявил, что будут покупать по 200 танков в год. Мура какая-то.
    Tektor
    1. ЗВО Сегодня, 13:07
      Цитата: Tektor
      Ведь Борисов только на днях заявил, что будут покупать по 200 танков в год. Мура какая-то.


      А что мура то, проблема на проблеме вылезает в попытках подготовится к серийному производству.
      Двигатели - беда. Не соответсвуют и ресурса нет.
      Станки для серийного производства - Чехи заблокировали санкциями.
      А техпроцесс на этих станках спланирован.
      Теперь будут полгода только голову ломать на какой станочной базе можно эти операции повторить и где найти такие станки, что бы их вообще можно было купить в принципе...
      ЗВО
Картина дня