«Ростех»: предварительные испытания танка Т-14 «Армата» завершим в этом году

В этом году завершаем предварительные испытания танка, после этого начнутся госиспытания

Предварительные испытания танка Т-14 «Армата» будут завершены «Уралвагонзаводом» в этом году. Информацию об этом распространил в четверг, 22 февраля, глава холдинга «Ростех» (в который входит «Уралвагонзавод») Сергей Чемезов.Он добавил, что к 2020 году не менее 100 новых танков будут закуплены Министерством обороны РФ.— цитирует Чемезова ТАСС.9 февраля замглавы Минобороны РФ Юрий Борисов заявил, что вопрос о заключении крупных контрактов на покупку новейшего танка «Армата» будет решаться после 2020 года.Отмечается, что новейшими танками «Армата» прежде всего будет вооружаться 1-я гвардейская танковая армия, штаб которой находится в Одинцово Московской области, 20-я гвардейская общевойсковая армия Центрального военного округа (штаб — в Воронеже), а также имеющая штаб в Новочеркасске Ростовской области 8-я гвардейская общевойсковая армия Южного военного округа.