13:11 22 февраля

Багдасаров рассказал, как в Сирии сбивали американские самолеты

Недавний бой в провинции Дейр-эз-Зор, где, согласно заявлению Министерства иностранных дел РФ, были ранены десятки граждан России и СНГ, до сих пор бурно обсуждается в российском обществе, в том числе и на ТВ.

События двухнедельной давности продолжают обрастать не только новыми домыслами, но и новыми вопросами. Общественность не понимает, почему наши военные никак не ответили на этот дерзкий выпад США, а наш МИД даже не направил ноту протеста американцам.

Пентагон, в свою очередь, призвал Москву соблюдать распределенные зоны деэскалации.


Директор Центра изучения Ближнего Востока и Центральной Азии Семен Багдасаров уверен, что наши ПВО в Сирии должны немедленно начать сбивать американские самолеты, если те потенциально угрожают гражданам РФ на земле. Как утверждает эксперт, нечто подобное уже имело место быть в 80-е годы прошлого века.



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Комментарии 2

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  1. юра харламов Сегодня, 11:27
    Это лишь мечты.увы.когдаже сказка станет былью?
    юра харламов
    1. Сергей39 Сегодня, 11:51
      Да ещё отправили туда завлекательную мишень в виде СУ-57
      Сергей39
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