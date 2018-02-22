Багдасаров рассказал, как в Сирии сбивали американские самолеты

Недавний бой в провинции Дейр-эз-Зор, где, согласно заявлению Министерства иностранных дел РФ, были ранены десятки граждан России и СНГ, до сих пор бурно обсуждается в российском обществе, в том числе и на ТВ.События двухнедельной давности продолжают обрастать не только новыми домыслами, но и новыми вопросами. Общественность не понимает, почему наши военные никак не ответили на этот дерзкий выпад США, а наш МИД даже не направил ноту протеста американцам.Пентагон, в свою очередь, призвал Москву соблюдать распределенные зоны деэскалации.Директор Центра изучения Ближнего Востока и Центральной Азии Семен Багдасаров уверен, что наши ПВО в Сирии должны немедленно начать сбивать американские самолеты, если те потенциально угрожают гражданам РФ на земле. Как утверждает эксперт, нечто подобное уже имело место быть в 80-е годы прошлого века.