Небензя попросил постпреда США не называть власти РФ режимом Путина
Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя попросил американскую коллегу Никки Хейли не называть российские власти режимом, передает РИА Новости.
Таким образом дипломат ответил на слова Хейли о незаконности действий, Пхеньяна, Дамаска, Москвы и Тегерана.
По ее словам, КНДР продолжает развивать ядерную программу и угрожать соседям, Иран дестабилизирует ситуацию на Ближнем Востоке, а Россия – на востоке Украины.
Американский постпред также отметила, что некоторые страны «часто ссылаются на суверенитет, чтобы оправдать свое поведение».
Хочу напомнить постпреду Хейли – в России не режим, а законно избранный президент и назначенное правительство. Я бы попросил в будущем американскую делегацию соблюдать хотя бы элементарные дипломатические приличия. Кстати, в Сирии тоже законное правительство, нравится это кому-то или нет,заявил Небензя на заседании Совбеза.
Таким образом дипломат ответил на слова Хейли о незаконности действий, Пхеньяна, Дамаска, Москвы и Тегерана.
Суверенные права нации являются фундаментальными. Но когда мы не соблюдаем принцип суверенитета, позволяя режимам Кима (Ким Чен Ына), (Башара) Асада и (Владимира) Путина действовать безнаказанно, все обстоит с точностью до наоборот,сказала Хейли.
По ее словам, КНДР продолжает развивать ядерную программу и угрожать соседям, Иран дестабилизирует ситуацию на Ближнем Востоке, а Россия – на востоке Украины.
Американский постпред также отметила, что некоторые страны «часто ссылаются на суверенитет, чтобы оправдать свое поведение».
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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