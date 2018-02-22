13:12 22 февраля

Небензя попросил постпреда США не называть власти РФ режимом Путина

Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя попросил американскую коллегу Никки Хейли не называть российские власти режимом, передает РИА Новости.



Хочу напомнить постпреду Хейли – в России не режим, а законно избранный президент и назначенное правительство. Я бы попросил в будущем американскую делегацию соблюдать хотя бы элементарные дипломатические приличия. Кстати, в Сирии тоже законное правительство, нравится это кому-то или нет,
заявил Небензя на заседании Совбеза.


Таким образом дипломат ответил на слова Хейли о незаконности действий, Пхеньяна, Дамаска, Москвы и Тегерана.

Суверенные права нации являются фундаментальными. Но когда мы не соблюдаем принцип суверенитета, позволяя режимам Кима (Ким Чен Ына), (Башара) Асада и (Владимира) Путина действовать безнаказанно, все обстоит с точностью до наоборот,
сказала Хейли.

По ее словам, КНДР продолжает развивать ядерную программу и угрожать соседям, Иран дестабилизирует ситуацию на Ближнем Востоке, а Россия – на востоке Украины.

Американский постпред также отметила, что некоторые страны «часто ссылаются на суверенитет, чтобы оправдать свое поведение».

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 55

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  1. DEZINTO Сегодня, 11:14
    Всё что не нравится американскому правительству - это "режим". Но Саудовская Аравия где только в 2017-ом году разрешили женщинам сесть за руль, и где по прежнему рубят головы на площадях, это конечно нормальное государство.
    DEZINTO
    1. Чёрный Сегодня, 11:17
      Не очень то и сильно отчитал,вот если бы матом русским покрыл и её инфаркт прихватил,это был бы даааа wassat ..А вообще, конечно, наш поспред прав. Американцы ведут себя как трамвайные хамы.
      Чёрный
      1. DEZINTO Сегодня, 11:19
        вот если бы матом русским покрыл

        Она бы не поняла русского качественного трёх - этажного мата, слишком он сложен и многообразен. У американцев для мата вообще три - четыре слова, повторяемых. Они не так творчески. lol
        DEZINTO
        1. cniza Сегодня, 11:28
          Нам в ответ тоже надо называть США , как минимум "мировой полицай".
          cniza
          1. Anarchist Сегодня, 11:32
            hi
            Цитата: cniza
            Нам в ответ тоже надо называть США , как минимум

            "Контрацептивами" - нужно называть вещи своими именами! yes
            Делают всё, дабы другие не размножались.
            Anarchist
            1. cniza Сегодня, 11:33
              hi , называть нельзя , а подразумевать однозначно. lol
              cniza
          2. Балу Сегодня, 11:43
            Цитата: cniza
            Нам в ответ тоже надо называть США , как минимум "мировой полицай".

            мировым бандюком и ли Гегемоном зла. а тем временем Россия сняла эмбарго на поставку мяса из Канады и США. Они в нас плюют, а мы им навстречу. Когда я прихожу на рынок или в магазин, я не понимаю зачем России мясо из Канады и США с гормонами и антибиотиками и прочей дурью, к тому же выращенное на ГМО кормах belay .
            Балу
            1. sogdy Сегодня, 11:49
              Цитата: Балу
              я не понимаю зачем России мясо из Канады и США с гормонами и антибиотиками и прочей дурью, к тому же выращенное на ГМО кормах

              Не преувеличивайте. Продукты должны соответствовать нашим (государственным) требованиям. Иначе попадают под запрет поставки. Там, на таможне, много интересных и дорогостоящих заморочек...
              sogdy
          3. электроОлег Сегодня, 11:54
            Цитата: cniza
            Нам в ответ тоже надо называть США


            Хабадский режим их надо называть. Прямо и чётко. А с очередной ихней куклой трибунной вообще диалог не вести ибо власти она никакой не имеет. Все понимают о чём речь во всём мире, и, думаю, довольно играться в театр.
            электроОлег
        2. weksha50 Сегодня, 11:28
          Цитата: DEZINTO
          Она бы не поняла русского качественного трёх - этажного мата, слишком он сложен и многообразен. У американцев для мата вообще три - четыре слова, повторяемых. Они не так творчески.


          Тут дело - не в словах, а в эмоциях... Русский эмоциональный мат на дипломатическом уровне - это шедеврально и неповторимо... laughing hi
          Уж эмоции она-то поняла бы...
          weksha50
          1. sogdy Сегодня, 11:51
            Цитата: weksha50
            Уж эмоции она-то поняла бы...

            " ..., в глазв смотреть!" (с) Мда-с. Очень хотел, чтобы он стал главой делегации.
            sogdy
        3. Pax tecum Сегодня, 11:47
          Режим правления – это конкретный способ осуществления государственной власти, совокупность методов и средств...
          Обычное понятие. Термин.
          Чего нервничать-то и возбуждаться?

          Режим (значение) в широком смысле — условия работы, деятельности, существования чего-либо. Может использоваться в следующих значениях: чётко установленный порядок, распорядок... Чего не так-то?

          В итоге от упоминания слова "режим" перешли к
          Таким образом дипломат ответил на слова Хейли о незаконности действий...

          Поговорить более не о чем, что ли?
          Каждое сказанное слово постпреда теперь обсуждаем?
          Охренительная статья на ВО! Ни о чем!
          Pax tecum
          1. sogdy Сегодня, 11:53
            Цитата: Pax tecum
            Режим правления

            А "правящий режим"?
            sogdy
        4. Охотовед 2 Сегодня, 12:07
          Цитата: DEZINTO
          вот если бы матом русским покрыл

          Она бы не поняла русского качественного трёх - этажного мата, слишком он сложен и многообразен. У американцев для мата вообще три - четыре слова, повторяемых. Они не так творчески. lol

          Полностью согласен! Лично знаю, одного Старпома, так тот - десятиминутный монолог мог построить, без единого литературного слова! У Меня - глаза от удивления , как в японских мультфильмах, становились!!! laughing wassat Думал, вот матершинник - а теперь понял, Творческий человек! good
          Охотовед 2
        5. ПалСаныч Сегодня, 12:43
          если бы он матушку Хейли отматерил!!!? поверьте она бы поняла.. а если и жестов добавить.. то чума
          ПалСаныч
      2. Anarchist Сегодня, 11:20
        Цитата: Чёрный
        вот если бы матом русским покрыл

        А как же
        соблюдать хотя бы элементарные дипломатические приличия

        Нельзя матрасам уподобляться!
        Anarchist
        1. Чёрный Сегодня, 11:25
          Цитата: Anarchist
          А как же
          соблюдать хотя бы элементарные дипломатические приличия

          Вот послать - а потом соблюдать laughing
          Чёрный
          1. Anarchist Сегодня, 11:29
            Не, ну я понимаю - "с волками жить...", но с "радужными"...- Им уподобляться нельзя!
            Anarchist
            1. БАРХАН Сегодня, 13:04
              Привет hi
              Цитата: Anarchist
              Им уподобляться нельзя

              Да и не надо.Называть просто власти в США "спорно выбранные" и всё.Например..."спорно выбранный президент Д.Трамп" или"назначенный из Москвы президент"...пускай бесятся.
              БАРХАН
      3. Балу Сегодня, 11:29
        Цитата: Чёрный
        о

        а еще они каждый день негров убивают. Амерзы одним словом, проосто амерзы. angry
        Балу
      4. майор Юрик Сегодня, 11:32
        Чё взять с тетеньки у которой вместо фамилии и имени, две собачьих клички! Потомки бандюганов со всего мира никогда не парятся с базаром,генетика однако! am
        майор Юрик
      5. Комментарий был удален.
        1. sogdy Сегодня, 12:02
          Цитата: Опасный

          0
          Опасный Сегодня, 11:36 ↑
          Ну да, Сафронков уже пытался что-то подобное сказать, сразу сняли. Анекдот в тему:-

          Многа. Видно сразу, человек старался, писал. Читаешь - понимаешь, не человек, крысеныш.
          sogdy
      6. Azazelo Сегодня, 11:51
        Ну не проняло бы матом -то. Английский язык скудный на эмоции - поэтому они там все с рождения эмоциональные трупы. На кой пинать остывшее тело?...
        Azazelo
    2. сибиралт Сегодня, 11:42
      А какой режим в США, если не полицейский? Они же впереди мира всего по количеству заключенных, но от государственного тюремного режима открещиваются, называя это самой продвинутой демократией. belay
      сибиралт
    3. ПалБор Сегодня, 11:54
      Они завидуют.Тоже хотели бы гордо зваться Режимом,но режим Ротшильдов-Рокфеллеров как минимум звучит смешно.
      ПалБор
  2. keeper03 Сегодня, 11:16
    Ай да Небензя, ай да молодец ! good Почаще американцев нужно ставить на место, особенно в свете последних Мировых событий ! yes
    keeper03
    1. предки с Дона Сегодня, 12:00
      В чем молодец ? Что попросил ? Так в дипломатии есть слово потребовал, он же почему-то просил, таких не уважают. Удивляет отсутствие твердой, жесткой позиции МИДа в отношении оскорблений России, в последнее время могут только просить и выражать сожаления.
      предки с Дона
  3. Alexey-74 Сегодня, 11:17
    Почему наши в ООН тогда не предъявляют США те же вопросы о раскачивании политической ситуации во всех странах где произошли цветные революции и смены режимов, идут войны....почему тогда хотя бы не изобразить попытку придать официальность в ООН незаконных действий США по всему миру и в.т.ч. на Украине
    Alexey-74
    1. sogdy Сегодня, 12:18
      Цитата: Alexey-74
      Почему наши в ООН тогда не предъявляют США те же вопросы о раскачивании политической ситуации во всех странах

      Да Вы чо?! А об чем же они там говорят, позвольте полюбопытствовать?
      sogdy
  4. rotmistr60 Сегодня, 11:17
    соблюдать хотя бы элементарные дипломатические приличия
    О каких нормах приличия можно говорить если представители Сша ведут себя в СБ, как ковбой из вестерна в салуне. Кто сильней (по его мнению), наглей тот и может качать права не выбирая выражений.
    rotmistr60
  5. Андрей К Сегодня, 11:17
    ...Небензя попросил постпреда США не называть власти РФ режимом Путина...

    Таких "просить" только время тратить. Это уже клиника.
    Просто называть власть меринов - режим вампиров. Кровь везде и всюду.
    Небензя
    ...Я бы попросил в будущем американскую делегацию соблюдать хотя бы элементарные дипломатические приличия...

    Не может быть у гопников приличий, от слова вообще.
    Андрей К
    1. Anarchist Сегодня, 11:25
      hi
      Цитата: Андрей К
      Не может быть у гопников приличий

      Всей страной на кортах сидят, да за лужу плюют, верблюды!
      Anarchist
      1. Андрей К Сегодня, 11:56
        Цитата: Anarchist
        ...Всей страной на кортах сидят, да за лужу плюют, верблюды!...

        Саш hi
        У меринов от слова "корты", микросхемы поплавятся. Про верблюдов поймут - что это сигареты (не животное), а про корты в непонятках будут wassat
        Хотя feel
        Если я не ошибаюсь, на западе что-то там пытаются подражать "русским". Даже какой-то клип есть, где они изображают, как мы именно на "кортах" общаемся laughing
        Андрей К
  6. Иеремия Сегодня, 11:23
    Да, давненько грязная ............. за базар не отвечала........Поэтому и наглеют. Модер не пропускает, как я конкретно ее назвал, пусть каждый сам додумает
    Иеремия
  7. ronnon Сегодня, 11:23
    Вот так, взял и ткнул её в ушат с помоями, поаккуратней надо, а то доведёт её до суицида bully
    ronnon
  8. Altona Сегодня, 11:25
    Мне режим Сороса - Клинтон тоже не нравится. Я же молчу.
    Altona
  9. prior Сегодня, 11:26
    Американскому режиму давно и безальтернативно соответствует только одно название - людоедский.
    Хотя они почему-то называют свой режим демократией, что по сути одно и то-же.
    prior
  10. kunstkammer Сегодня, 11:28
    Цитата: Alexey-74
    Почему наши в ООН тогда не предъявляют США те же вопросы о раскачивании политической ситуации во всех странах где произошли цветные революции и смены режимов, идут войны....почему тогда хотя бы не изобразить попытку придать официальность в ООН незаконных действий США по всему миру и в.т.ч. на Украине

    Потому, что мы для них - враги, а они для нас - партнёры... И мы не должны уподобляться... И должны быть выше этого... Ну и далее по кремлёвскому списку.
    kunstkammer
  11. mikh-korsakov Сегодня, 11:32
    Цитирую: Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя попросил американскую коллегу Никки Хейли не называть российские власти режимом. Если следовать тексту его заявления, то не "попросил", а "попросил бы", то есть попросил бы, да "бы" мешает. Что мешает г-ну Небензя прямо потребовать не называть Путина режимом, типа еще раз назовешь - за базар ответишь. Ну да, понимаю, СБ не двор моего детства, но все же. Дипломатические церемонии ушли в прошлое. Ын прямо назвал Трампа тем, что он по его мнению является. И ничего, Трамп язычок-то прикусил и авианосцы притормозил. Учиться надо у Ына
    mikh-korsakov
    1. DEZINTO Сегодня, 11:40
      а "попросил бы"

      Что-то типа такого:
      "Не могли бы Вы многоуважаемая не выражаться в адрес нашей страны столь легкомысленным образом, потому как нам это не по душе, и мы настоятельно рекомендуем в преть следить за Вашей речью". "Мнение Ваше услышано, можете быть свободны" "Дверь по известному адресу вон там"

      DEZINTO
  12. Vard Сегодня, 11:43
    Что прикалывает, это то что все эти проблемы далеко от границ США... Это не у них ракеты падают и шахиды бегают...
    Vard
  13. Лесс Сегодня, 11:47
    Американский постпред также отметила, что некоторые страны «часто ссылаются на суверенитет, чтобы оправдать свое поведение».

    Уже в открытую заявляют, что чихать они хотели на чужой суверенитет.
    Лесс
  14. предки с Дона Сегодня, 11:53
    Цитата: DEZINTO
    Всё что не нравится американскому правительству - это "режим". Но Саудовская Аравия где только в 2017-ом году разрешили женщинам сесть за руль, и где по прежнему рубят головы на площадях, это конечно нормальное государство.

    Попросил ? И это все на что способна великая держава которая и создавала эту ООН, до чего мы докатились am
    предки с Дона
    1. DEZINTO Сегодня, 12:14
      Попросил ? И это все на что способна


      А надо было ботинком в неё кинуть?
      DEZINTO
  15. Pacifist Сегодня, 11:53
    Нужно поступать проще. При случае напомнить им еще раз, а после этого, если не прислушаются, начать во всех официальных выступлениях называть власти США не иначе как "американским режимом", "американскими агрессорами", "агрессивной американской военщиной", "военными преступниками" в соответствии с контекстом выступлений. Тем более, что это чистейшая правда.
    Pacifist
    1. mikh-korsakov Сегодня, 12:08
      Ну да. Кто обзывается, тот сам так и называется, сам ваш Трамп не президент, а режим.
      mikh-korsakov
      1. NordUral Сегодня, 12:43
        Вообще-то в Штатах со времен 2-й мировой обыкновенный фашизм, только ловко загримированный под демократию.
        NordUral
  16. afrikanez Сегодня, 11:55
    некоторые страны «часто ссылаются на суверенитет,
    Ну а штаты вечно ноют о своих интересах и безопасности, хотя находятся на другом краю земного шара от этих стран.США-"пуп земли" с мозгами обиженного ребенка.
    afrikanez
    1. NordUral Сегодня, 12:45
      Отморозки с мышлением пятикласника из вспомогательной школы - это верхушка "демоткратии".
      NordUral
  17. 1536 Сегодня, 11:57
    Гнуснее режима, чем в США, трудно себе вообразить. Американское общество погрязло в коррупции, слежке, доносах. Недемократические процедуры в судебной системе влекут за собой отсутствие свободной конкуренции в бизнесе. Воровство научных идей и переманивание специалистов и ученых из-за рубежа дошло до гипертрофированных форм, когда уже американская наука перешла черту невозврата к национальной науке, пользуется чужими достижениями, не платя за это, склонная к обману и мракобесию. Что уж говорить о поддержке террористов по всему миру, подготовке государственных переворотов в странах, в которых не удалось купить правящую верхушку? Неслыханная репрессивная машина в США уничтожила свободу слова, собраний, волеизъявления. Это даже не "фашистская германия", этот режим намного агрессивнее, лживее и опаснее, чем всё, что было в человеческом обществе до этого.
    Написал это не потому что воспарил патриотическими чувствами. Патриотом себя не считал и не считаю, а потому что опасность, исходящая от правящих кругов США, установивших фактически свою диктатуру в стране и пытающуюся сделать это по всему миру, во много раз превосходит ту, которая была тридцать-сорок лет назад. Американцы четко должны уяснить: первый сбитый ими российский самолет, первый убитый солдат российской Армии, первый захваченный корабль или массированное нападение на нашу страну, будет немедленно пресечено зеркальным ответом с нашей стороны. Око за око, зуб за зуб! Только это убережет мир от концлагерей и нового фашизма, только это будет сдерживать агрессора.
    1536
  18. рус-5819 Сегодня, 12:33
    Суверенные права нации являются фундаментальными

    Ну всё законно и с этим не поспоришь!
    Но когда мы не соблюдаем принцип суверенитета, позволяя режимам Кима (Ким Чен Ына), (Башара) Асада и (Владимира) Путина действовать безнаказанно, все обстоит с точностью до наоборот,


    А сама-то Хейли какой из наций будет? Кореянка, сирийка или (не дай Бог) русская? laughing laughing
    рус-5819
  19. NordUral Сегодня, 12:41
    К сожалению во власти в России трусливая шелуха. Надеюсь, что по результатам выборов в марте к власти придет сильная патриотическая команда, способная отстаивать как внешнеполитические интересы страны, так и подъем независимой экономики России.
    NordUral
  20. Хагалаз Сегодня, 12:47
    Дело не столько в том , что сказала Ники, а в том, что Небензе следовало бы не просить, её же слова ей в глотку загнать! А что матрасы, они планомерно гнут свою линию, то там, то тут прощупываются нашу крепость.
    Хагалаз
  21. Altona Сегодня, 13:08
    Цитата: prior
    Американскому режиму давно и безальтернативно соответствует только одно название - людоедский.

    ------------------------------------
    Интересные люди американцы. Говорят, что строят демократию, на самом деле строят пещерный феодализм с кровавой междусобицей. Говорят, что борются за чистый спорт, на самом деле устраняют конкурентов. Говорят, что за расширение международной торговли и конкуренцию и тут же вводят санкции и торговые ограничения.
    Altona
  22. Altona Сегодня, 13:11
    Цитата: NordUral
    К сожалению во власти в России трусливая шелуха.

    ---------------------------------
    Трусливая, лживая и подлая. Д.А.Медведев-премьер-министр Российского Правительства объявил марксизм экстремистской идеологией. То есть создавать социальное государство с равными возможностями-это экстремизм, победить фашизм-это экстремизм, а отбирать у людей имущество за долги и выгонять их на улицу- это торжество демократии.
    Altona
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