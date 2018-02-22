...Небензя попросил постпреда США не называть власти РФ режимом Путина...

Хочу напомнить постпреду Хейли – в России не режим, а законно избранный президент и назначенное правительство. Я бы попросил в будущем американскую делегацию соблюдать хотя бы элементарные дипломатические приличия. Кстати, в Сирии тоже законное правительство, нравится это кому-то или нет,

Суверенные права нации являются фундаментальными. Но когда мы не соблюдаем принцип суверенитета, позволяя режимам Кима (Ким Чен Ына), (Башара) Асада и (Владимира) Путина действовать безнаказанно, все обстоит с точностью до наоборот,