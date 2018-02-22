В Госдепе не стали комментировать украинский закон о Донбассе

Поскольку президент Порошенко только вчера подписал законопроект, мы не имели возможности ознакомиться с окончательным текстом закона и, следовательно, не можем комментировать (его) особенности на данном этапе,

Отмечу, что Украина неоднократно демонстрировала свою приверженность минским соглашениям. Россия, наоборот, даже не приступила к выполнению своих минских обязательств по улучшению ситуации в области безопасности на востоке Украины,