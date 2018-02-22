В Госдепе не стали комментировать украинский закон о Донбассе
В Госдепе США еще не успели ознакомиться с окончательной версией текста закона о реинтеграции Донбасса, однако считают, что Киев выполняет минские договоренности, передает РИА Новости.
Напомним, во вторник Порошенко подписал закон о реинтеграции Донбасса, в котором Россия названа «агрессором», а неподконтрольные украинским властям территории – «оккупированными».
Российский МИД назвал утверждения Киева об оккупации «публичными бездоказательными инсинуациями», а принятие самого закона – «свидетельством отказа от минских соглашений и готовности к силовому решению конфликта».
Поскольку президент Порошенко только вчера подписал законопроект, мы не имели возможности ознакомиться с окончательным текстом закона и, следовательно, не можем комментировать (его) особенности на данном этапе,сказал агентству сотрудник пресс-службы американского ведомства.
Отмечу, что Украина неоднократно демонстрировала свою приверженность минским соглашениям. Россия, наоборот, даже не приступила к выполнению своих минских обязательств по улучшению ситуации в области безопасности на востоке Украины,добавил он.
Напомним, во вторник Порошенко подписал закон о реинтеграции Донбасса, в котором Россия названа «агрессором», а неподконтрольные украинским властям территории – «оккупированными».
Российский МИД назвал утверждения Киева об оккупации «публичными бездоказательными инсинуациями», а принятие самого закона – «свидетельством отказа от минских соглашений и готовности к силовому решению конфликта».
Использованы фотографии: http://ren.tv
ИнформацияУважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти