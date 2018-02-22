13:21 22 февраля

В Госдепе не стали комментировать украинский закон о Донбассе

В Госдепе США еще не успели ознакомиться с окончательной версией текста закона о реинтеграции Донбасса, однако считают, что Киев выполняет минские договоренности, передает РИА Новости.

В Госдепе не стали комментировать украинский закон о Донбассе


Поскольку президент Порошенко только вчера подписал законопроект, мы не имели возможности ознакомиться с окончательным текстом закона и, следовательно, не можем комментировать (его) особенности на данном этапе,
сказал агентству сотрудник пресс-службы американского ведомства.


Отмечу, что Украина неоднократно демонстрировала свою приверженность минским соглашениям. Россия, наоборот, даже не приступила к выполнению своих минских обязательств по улучшению ситуации в области безопасности на востоке Украины,
добавил он.

Напомним, во вторник Порошенко подписал закон о реинтеграции Донбасса, в котором Россия названа «агрессором», а неподконтрольные украинским властям территории – «оккупированными».

Российский МИД назвал утверждения Киева об оккупации «публичными бездоказательными инсинуациями», а принятие самого закона – «свидетельством отказа от минских соглашений и готовности к силовому решению конфликта».

Использованы фотографии: http://ren.tv
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Комментарии 14

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  1. Vard Сегодня, 11:58
    Ага... можно подумать что этот закон не в Госдепе писали... да Порошенко ни чего без согласования делать не будет...
    Vard
    1. Starover_Z Сегодня, 12:02
      В Госдепе США еще не успели ознакомиться с окончательной версией текста закона о реинтеграции Донбасса, однако считают, что Киев выполняет минские договоренности

      Цитата: Vard
      Ага... можно подумать что этот закон не в Госдепе писали... да Порошенко ни чего без согласования делать не будет...

      Пунктуацию не проверили, правильно ли поставили подписи ... А зря, мало ли что спьяну можно начиркать ...
      Starover_Z
    2. предки с Дона Сегодня, 12:13
      Меня одного раздражает слоган "минские договоренности" ? Все об этом твердят, но прикрывают свою болтовню с тех сторон которые им выгодны.Мне больше подходит "киевский акт о капитуляции". Кто мешает сказать себе честно на Донбассе проживают русские, это историческая земля России и признать ЛНР и ДНР как независимые государства по типу Ю. Осетия и Абхазия. Санкции уже случились и это навсегда, так что не бойтесь.
      предки с Дона
    3. сибиралт Сегодня, 12:16
      В мире более 200 государств. И что, американцы обязаны комментировать все их законы? belay
      сибиралт
      1. taiga2018 Сегодня, 12:26
        Цитата: сибиралт
        В мире более 200 государств. И что, американцы обязаны комментировать все их законы

        государств то более 200,но не в каждом из них заседания правительства вёл вице-президент США...
        taiga2018
    4. dorz Сегодня, 12:18
      В Госдепе США еще не успели ознакомиться ...

      Химические атаки в Сирии и Ираке для американцев намного интереснее.
      dorz
  2. rotmistr60 Сегодня, 12:02
    считают, что Киев выполняет минские договоренности
    Открытая и наглая американская ложь уже давно не имеет границ и воспринимается ими, как истина. Даже нормальных слов не нахожу, чтобы емко охарактеризовать этот гадюшник.
    rotmistr60
    1. Дормидонт Сегодня, 12:04
      Хуцпа - основа их национальной политики
      Дормидонт
  3. Дормидонт Сегодня, 12:03
    Наши ближневосточные партнеры такие скомняжки
    Дормидонт
  4. Humans War Сегодня, 12:06
    Ещё бы они его комментировали, если они считают что Киев выполняет минские договорённости, то какой вообще может быть спрос.
    Тут не спрашивать надо, а готовиться к обороне.
    Дай Бог Донецким мужикам устоять перед Киевской агрессией.
    Humans War
  5. DEZINTO Сегодня, 12:08
    Я когда вот это фото увидел, чаем поперхнулся и не мог поверить глазам,.....это президент страны на минуточку.....типо Европейской......пррросто такой зашквар что со дна опять постучали!





    Блатной президент. Прям представил как он перебирая чёточки вот с такой физиономией говорит ехидно, на венском балу, " ну а чё? чё нет то, чё? мы ващще у американцев под крылом! ты поняла ? швабра"?
    DEZINTO
  6. citlstar Сегодня, 12:18
    Я не пойму, что Москва должна выполнять по Минским договоренностям? Мы являемся только гарантом выполнения этих договоренностей так же как Германия и Франция. И причем здесь Россия?
    citlstar
  7. pensioneree Сегодня, 12:22
    Господа офицры,сержанты,солдаты,матросы и старшины! (уф вроде так начиналось?). Хочу поздравить ВСЕХ с наступающем ПРАЗДНИКОМ! А у меня-день рождение ЛЮБИМОЙ и какая-то годовщина свадьбы (серебро отгуляли давно). А-то на сайте-то скачут, то пугают-ужас! am drinks
    pensioneree
    1. citlstar Сегодня, 12:27
      Спасибо за поздравления (только начиналось "товарищи") и вам счастья, здоровья и мира!
      citlstar
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