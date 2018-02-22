В Конгрессе США заявили, что Пентагон может потратить средства из военного бюджета впустую
Член палаты представителей Кей Грейнджер, входящая в подкомитет по ассигнованиям, предложила переносить часть средств военного бюджета на следующий год при росте риска осуществления неэффективных расходов. Речь, в частности, зашла о выделении дополнительных 80 млрд долларов на нужды Пентагона. Эти средства, как теперь выясняется, американское военное ведомство может «не успеть эффективно потратить» в 2018 году.
По словам Кей Грейнджер, необходимо принять постановление о том, чтобы выделенные средства можно было переносить в военный бюджет будущего года.
Из заявления представительницы нижней палаты американского конгресса:
В самом Пентагоне комитет по ассигнованиям обвиняют в том, что тот часто затягивает выделение средств под конкретные программы, что приводит к потере времени и необходимости форсировать события, связанные с расходной частью бюджета.
По словам Кей Грейнджер, необходимо принять постановление о том, чтобы выделенные средства можно было переносить в военный бюджет будущего года.
Дама на фото - Кей Грейнджер
Из заявления представительницы нижней палаты американского конгресса:
Нужно устанавливать некий новый срок, чтобы снизить риски от потери средств, предоставленных из федерального бюджета. Таким образом, деньги не будут потрачены впустую.
В самом Пентагоне комитет по ассигнованиям обвиняют в том, что тот часто затягивает выделение средств под конкретные программы, что приводит к потере времени и необходимости форсировать события, связанные с расходной частью бюджета.
Использованы фотографии: https://www.facebook.com/RepKayGranger
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