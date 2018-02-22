13:18 22 февраля

В Конгрессе США заявили, что Пентагон может потратить средства из военного бюджета впустую

Член палаты представителей Кей Грейнджер, входящая в подкомитет по ассигнованиям, предложила переносить часть средств военного бюджета на следующий год при росте риска осуществления неэффективных расходов. Речь, в частности, зашла о выделении дополнительных 80 млрд долларов на нужды Пентагона. Эти средства, как теперь выясняется, американское военное ведомство может «не успеть эффективно потратить» в 2018 году.

По словам Кей Грейнджер, необходимо принять постановление о том, чтобы выделенные средства можно было переносить в военный бюджет будущего года.

В Конгрессе США заявили, что Пентагон может потратить средства из военного бюджета впустую

Дама на фото - Кей Грейнджер



Из заявления представительницы нижней палаты американского конгресса:
Нужно устанавливать некий новый срок, чтобы снизить риски от потери средств, предоставленных из федерального бюджета. Таким образом, деньги не будут потрачены впустую.


В самом Пентагоне комитет по ассигнованиям обвиняют в том, что тот часто затягивает выделение средств под конкретные программы, что приводит к потере времени и необходимости форсировать события, связанные с расходной частью бюджета.

Использованы фотографии: https://www.facebook.com/RepKayGranger
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Комментарии 7

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  1. IMH Сегодня, 12:41
    А когда то было иначе?
    IMH
  2. taiga2018 Сегодня, 12:44
    да ладно вам,впустую,миллиард туда,миллиард сюда,при таком бюджете никто и не заметит...
    taiga2018
    1. шура матросов Сегодня, 12:48
      "...забери все. я себе еще нарисую..."
      шура матросов
  3. шура матросов Сегодня, 12:46
    Вот это классно - 80 лярдов некуда приткнуть! wassat скажите об этом Порошенко feel
    шура матросов
  4. rotmistr60 Сегодня, 12:49
    А нам по большому счету какое дело как они там будут перераспределять бюджетные деньги. Перераспределяй, не перераспределяй, а на военные расходы идут астрономические суммы.
    rotmistr60
  5. рус-5819 Сегодня, 12:57
    Цитата: шура матросов
    Вот это классно - 80 лярдов некуда приткнуть! wassat скажите об этом Порошенко feel

    Пусть поживёт ещё.... хотя бы до заседания трибунала.
    рус-5819
  6. Skay Сегодня, 13:04
    Дама на фото

    Эти странные бусы... what
    Skay
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