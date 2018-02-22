13:18 22 февраля

Морпехов США начали готовить к "русской зиме"

Морские пехотинцы США готовятся в Норвегии к потенциальным боям с военнослужащими из России и Северной Кореи. Американские СМИ называют эту подготовку «адской с точки зрения налоговых трат», в том числе из-за специфики климата.

Борьба, вероятно, окажется адски сложной с точки зрения физической подготовки и финансовых затрат налогоплательщиков, в сравнении с операциями в ближневосточном климате, к которому корпус привык
– сообщает сайт defensenews.com.

Морпехов США начали готовить к "русской зиме"



Издание отмечает, что военнослужащие США уделяют внимание мельчайшим деталям, поскольку это может быть вопросом жизни и смерти, и даже самые обыденные задачи занимают больше времени, отмечает первый лейтенант Уилсон Фортуна, командир взвода морских пехотинцев США, который находится в Норвегии.

Корпус намерен догнать других арктических союзников и потенциальных противников по уровню подготовки. Именно поэтому морские пехотинцы начали тренировки на севере. Они испытывают оборудование в суровых условиях и знакомятся с тактическими и логистическими задачами снежной тундры
– отмечается на сайте.

Новая экипировка позволяет пехотинцам США сражаться с врагом в глубоком снегу, в условиях холода и горной местности. Издание отмечает, что морской корпус не сражался в холодном климате со времен кампании водохранилища Хосин в ходе корейской войны почти 70 лет назад. Но сейчас морские пехотинцы снова готовятся к такому конфликту, скорее всего, с Россией или Северной Кореей.

Морские пехотинцы опасаются, что боевые действия в холодном климате приведут к большим потерям, чем аналогичные операции в умеренном климате или даже в палящих пустынях Ближнего Востока, передает "Взгляд"

Использованы фотографии: http://www.designtos.com/
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Комментарии 26

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  1. ALEX_SHTURMAN Сегодня, 12:51
    Как говорил мудрый КА: "Подойдите ближе Бандерлоги"!
    ALEX_SHTURMAN
    1. Андрей К Сегодня, 12:58
      ...Морские пехотинцы опасаются, что боевые действия в холодном климате приведут к большим потерям...

      Здравые опасения.
      Памперсами примёрзнут.
      Потери начнутся сразу же по прибытию, не вступая в контакт с противником laughing
      Андрей К
    2. Охотовед 2 Сегодня, 13:00
      Цитата: ALEX_SHTURMAN
      Как говорил мудрый КА: "Подойдите ближе Бандерлоги"!

      Фашистов, тоже готовили к Русской зиме.... а потом подготовленным, раздали медальки, за зимнюю компанию - под названием, Мороженное Мясо! fool
      Охотовед 2
      1. Scoun Сегодня, 13:16
        Морпехов США начали готовить к "русской зиме"

        в ответ Россия стала готовить стройбат к климату Калифорнии.
        Scoun
  2. hohol95 Сегодня, 12:52
    Получается, что во времена "ХОЛОДНОЙ ВОЙНЫ" их не готовили к -
    ...к потенциальным боям с военнослужащими из России и Северной Кореи.

    Или старый опыт подготовки был ПОЗАБЫТ-ПОЗАБРОШЕН...
    hohol95
    1. Маки Авелльевич Сегодня, 13:18
      могут позаимствовать пример немцкого опыта
      Маки Авелльевич
  3. Кот_Кузя Сегодня, 12:52
    Тупые-е-е-е!!! В Норвегии вообще-то курорт по сравнению с климатом России. В Бергене например, среднеянварская температура +2, как в Анапе и Севастополе. Тупым янкесам надо было провести учения на Аляске или в Канаде.
    Кот_Кузя
    1. kit88 Сегодня, 13:00
      Вообще-то от Мурманска до нордов сотня км на запад. Считаете, что климат в Мурманске как в Анапе - курорт?
      kit88
      1. Кот_Кузя Сегодня, 13:07
        Вообще-то Мурманск находится гораздо севернее и восточнее Норвегии, и лежит на берегу Баренцева моря, а не теплого Норвежского, согреваемого теплым Северо-Атлантическим течением. Берген и Осло например, лежат на широте 60 градусов, Мурманск же на широте 69 градусов. Поэтому сравнивать климаты Бергена и Мурманска просто глупо. Даже Нарвик, который находится на севере Норвегии, так же отличается теплыми зимами, там среднеянварская температура составляет -4, что сравнимо со среднеянварской температурой Ростова-на -Дону.
        Кот_Кузя
        1. kit88 Сегодня, 13:16
          Уважаемый теоретик!
          Причем тут Берген и Осло?
          Мурманск граничит с Нордами. Считаете, что по разные стороны пограничного столба разный климат? Вики Вам в помощь. Изучите северную норвегию
          kit88
        2. Hariton Laptev Сегодня, 13:16
          Все правильно! Даже выходя в море эта разница очень ощущается.
          Hariton Laptev
  4. taiga2018 Сегодня, 12:54
    и это мы агрессивные,это мы готовимся к войне,это нас то надо сдерживать...
    taiga2018
  5. MIG00001 Сегодня, 12:55
    нууу а технику ани приспособили к минус -50 градусов
    MIG00001
  6. citlstar Сегодня, 12:55
    Афроамериканцев туда побольше, пусть закаляются.
    citlstar
    1. Не либероид Русский Сегодня, 13:17
      с латиносами и мексами
      Не либероид Русский
  7. Egorovich Сегодня, 12:56
    Совет матрасникам - штудируйте историю побед Российской Империи, СССР в войнах. am Особенно победу под Москвой во времена ВОВ am . Итог будет такой же, со 100%ной точностью. am
    Egorovich
    1. citlstar Сегодня, 13:00
      Они историю не учили и русских поговорок не знают, - Не буди лихо, пока тихо!
      citlstar
  8. cniza Сегодня, 12:56
    Морские пехотинцы опасаются, что боевые действия в холодном климате приведут к большим потерям


    А не лезьте к нам и не будет потерь.
    cniza
  9. 3vs Сегодня, 12:57
    Свой Денис Давыдов найдётся и для этих...
    С наступающим, воины! drinks
    3vs
  10. КОТ БАЮН Сегодня, 12:57
    Аха... А самые агрессивные - это конечно же русские... laughing
    КОТ БАЮН
  11. ML-334 Сегодня, 12:59
    Памперсы с электроподогревом изобрели,но опять же можно яйца в смятку сварить.
    ML-334
  12. anjey Сегодня, 13:03
    “Борьба, вероятно, окажется адски сложной с точки зрения физической подготовки и финансовых затрат налогоплательщиков, в сравнении с операциями в ближневосточном климате, к которому корпус привык
    Какой разговор ,кровь JA замерзнет и без ранений в Российском климате ,так что какие то боевые действия с Россией армии USA противопоказан, и закончится концом империалистического господства сша в мире , короче америка вам трындец корячится ....
    anjey
  13. Jerk Сегодня, 13:10
    Пусть могилы себе научатся копать в промерзлом грунте - пригодится
    Jerk
  14. Геркулесыч Сегодня, 13:14
    Как говорил Кличко из Киева "готовьтесь к земле " , я бы добавил "навсегда "!
    Геркулесыч
  15. Skay Сегодня, 13:14
    Морские пехотинцы США готовятся в Норвегии к потенциальным боям с военнослужащими из России и Северной Кореи

    Ёпт!!! Ну, ладно, мороз и Россия! Но причём тут Северная Корея? Северная Корея - это гораздо южнее. Да ещё и гораздо восточнее.
    Skay
  16. sgr291158 Сегодня, 13:16
    Бесполезно, все равно замерзнут.
    sgr291158
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