Морпехов США начали готовить к "русской зиме"

Борьба, вероятно, окажется адски сложной с точки зрения физической подготовки и финансовых затрат налогоплательщиков, в сравнении с операциями в ближневосточном климате, к которому корпус привык

Корпус намерен догнать других арктических союзников и потенциальных противников по уровню подготовки. Именно поэтому морские пехотинцы начали тренировки на севере. Они испытывают оборудование в суровых условиях и знакомятся с тактическими и логистическими задачами снежной тундры

Морские пехотинцы США готовятся в Норвегии к потенциальным боям с военнослужащими из России и Северной Кореи. Американские СМИ называют эту подготовку «адской с точки зрения налоговых трат», в том числе из-за специфики климата.– сообщает сайт defensenews.com.Издание отмечает, что военнослужащие США уделяют внимание мельчайшим деталям, поскольку это может быть вопросом жизни и смерти, и даже самые обыденные задачи занимают больше времени, отмечает первый лейтенант Уилсон Фортуна, командир взвода морских пехотинцев США, который находится в Норвегии.– отмечается на сайте.Новая экипировка позволяет пехотинцам США сражаться с врагом в глубоком снегу, в условиях холода и горной местности. Издание отмечает, что морской корпус не сражался в холодном климате со времен кампании водохранилища Хосин в ходе корейской войны почти 70 лет назад. Но сейчас морские пехотинцы снова готовятся к такому конфликту, скорее всего, с Россией или Северной Кореей.Морские пехотинцы опасаются, что боевые действия в холодном климате приведут к большим потерям, чем аналогичные операции в умеренном климате или даже в палящих пустынях Ближнего Востока, передает "Взгляд"