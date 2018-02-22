13:19 22 февраля

США обеспокоились возможностями китайских БПЛА

Министерство обороны Ирака заявило о практически стопроцентной эффективности китайских летательных беспилотников CH-4B в борьбе с «Исламским государством» (ИГ, организация запрещена в России), сообщает издание War is Boring.

Причиной публикации послужило видео, где иракские военные утверждают, что с января 2015-го, момента принятия на вооружение CH-4B, дроны выполнили не менее 260 воздушных ударов по целям ИГ, практически все из которых оказались успешными.

США обеспокоились возможностями китайских БПЛА



На основании этого издание отмечает, что «китайские беспилотники на вооружении Ирака действительно хороши».

Вслед за War is Boring, публикацию продублировал американский журнал The National Interest, который заметил, что такие успехи КНР «должны обеспокоить США».

CH-4 — клон американского дрона MQ-1 Predator, который в марте 2018 года будет снят с вооружения ВВС США. Версия CH-4B, отличающаяся от CH-4A увеличенной грузоподъемностью, переносит по две противотанковые управляемые ракеты HJ-10, китайские аналоги американских AGM-114 Hellfire, и высокоточные бомбы FT-9, оснащенные GPS.

Китай представил беспилотник в 2012 году, кроме Ирака, его экспортируют в Алжир, Египет и Саудовскую Аравию, которая получила лицензию на серийный выпуск всех версий CH-4, передает "Лента.ru"

Использованы фотографии: http://globalsecurity.org/
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Комментарии 7

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  1. Vard Сегодня, 13:00
    Учитывая что Американские БПЛА постоянно лупят не туда, дело скорее всего в подготовке операторов ... Конечно ТТХ то же присутствуют, китайцы пользуясь тем что весь мир делает у них комплектующие, пользуются этим...
    Vard
    1. Геркулесыч Сегодня, 13:03
      Договаривайте am что вы забыли учесть, когда и где я? lol
      Геркулесыч
    2. DEZINTO Сегодня, 13:04
      Учитывая где...
      DEZINTO
      1. Vard Сегодня, 13:06
        Очень плохой интернет... виснет зараза...
        Vard
  2. Геркулесыч Сегодня, 13:06
    Обскакали нас китайцы -мы свои ударные беспилотники года три как минимум, испытываем, а результаты, по крайней мере для армии не видны! У нас есть всякие, кроме чисто своих ударных беспилотников! В небе то они летят красиво и быстро, наблюдал, но это все их испытывают и испытывают. ...
    Геркулесыч
  3. КВУ-НСвД Сегодня, 13:09
    Вполне себе верю в китайские копии Хищников . Вопрос один - когда увидим наши аналоги ? Иногда эти аппараты просто незаменимы , особенно в долгосрочном разведывательном барражировании . Хотя может просто нет возможностей спутникового управления ? , ибо не вижу технологических препятствий к созданию таких БПЛА как таковых..
    КВУ-НСвД
  4. taiga2018 Сегодня, 13:09
    у меня вызывает обеспокоенность психическое состояние США,в связи с ростом количества их обеспокоенностей...
    taiga2018
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